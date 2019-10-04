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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月04日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     B元大美債7-10          淳紳              新昕纖   合世                
易威     大略-KY  B元大美債1-3          凱柏實業          韋僑     杏昌                
天良     寬魚國際 群益15年IG科技債          和進              久陽     進階                
南璋     太普高   群益10年IG金融債          建榮              東林     強生                
勝昱              國泰5Y+新興債          凱崴              欣厚-KY  東生華              
萬國通            國泰1-5Y高收債          系微              友銓     其祥-KY             
飛寶企業          富邦全球高收債          旺玖              倉和     德麥                
精確              國泰中國政金債5+                            三圓     中華食              
宏易              富邦中政債0-1                            雙喜     世坤                
唐鋒              FH中國政策債                            力泰     聚紡                
聯光通            凱基中國債3-10                            理銘     泰茂                
通訊-KY           凱基新興債10+                            亞都     精確                
榮群              凱基科技債10+                            老爺知   彬台                
新零售            群益AAA-AA公司債                            東凌-KY  崇友                
恩得利            群益15年EM主權債                            邁達康   至興                
李洲              FH能源債                            綠河-KY  大詠城              
凱柏實業          FH製藥債                            欣泰     萬在                
元炬              FH新興企業債                                     健椿                
及成              FH20年美債                                     百德                
和進              FH中國信用債                                     唐鋒                
耀勝              凱基AAA至A公司債                                     大恭                
倚強股份          凱基金融債20+                                     永純                
錦明              B凱基美債25+                                     致振                
鑫創              國泰A級金融債                                     康聯訊              
宇環              富邦中國投等債                                     威潤                
廣寰科            富邦金融投等債                                     唐榮                
點晶              元大10年IG銀行債                                     世鎧                
斐成              FH公司債A3                                     晉椿                
泰谷              FH次順位IG金融債                                     久陽                
典範              FH美元信用債1-5Y                                     強新                
益通              群益A級公司債                                     松和                
振維              群益AAA-A醫療債                                     新零售              
迎輝              中信美國公債20年                                     力新                
重鵬              中信中國債7-10                                     謚源                
研勤              中信中國美元IG債                                     李洲                
欣厚-KY           B新光美債1-3                                     元炬                
兆遠              B新光美債20+                                     港建                
寶得利            第一金美債20+                                     及成                
太欣              第一金金融債 10+                                     新洲                
系統電            第一金科技債 10+                                     耀勝                
天剛              永豐10年A公司債                                     倚強股份            
世紀              永豐15年金融債                                     至寶電              
華容              永豐7-10年中國債                                     宇環                
建榮              B凱基IG精選15+                                     點晶                
立衛              台新美元銀行債                                     雙鴻                
天揚              台新中國政策債                                     幸康                
鈺創              新光15年IG金融債                                     泰谷                
佳總              富邦新興投等債                                     熱映                
合正              富邦歐洲銀行債                                     哲固                
金利              中信新興亞洲債                                     力致                
寶聯通            中信EM主權債0-5                                     森寶                
凱鈺              統一美債10年Aa-A                                     矽瑪                
德宏              永豐1-3年美公債                                     重鵬                
合邦              永豐美國500大                                     泓格                
萬旭              合世                                         東林                
久正              易威                                         盈正                
上揚              天良                                         精聯                
全譜              南璋                                         欣厚-KY             
易通展            勝昱                                         湯石照明            
茂迪              萬國通                                       智晶                
元隆              飛寶企業                                     數字                
沛亨              精確                                         桂盟                
九暘              宏易                                         世紀                
凱碩              唐鋒                                         友銓                
全達              聯光通                                       立衛                
奧斯特            通訊-KY                                      合正                
保銳              榮群                                         慕康生醫            
越峰              新零售                                       合邦                
商丞              恩得利                                       亞元                
英格爾            李洲                                         訊達                
士開              凱柏實業                                     欣技                
昇益              元炬                                         亞通                
志嘉              及成                                         上揚                
富裔              和進                                         臺龍                
燦星旅            耀勝                                         元隆                
富驛-KY           倚強股份                                     廣錠                
劍湖山            錦明                                         光菱                
德記              鑫創                                         奧斯特              
泰偉              宇環                                         宏捷科              
華義              廣寰科                                       金居                
昇華              點晶                                         森田                
得利影            斐成                                         鑫龍騰              
鼎創達            泰谷                                         三圓                
台境              典範                                         力泰                
愛地雅            益通                                         理銘                
邦泰              振維                                         富裔                
                  迎輝                                         惠普                
                  重鵬                                         安心                
                  研勤                                         漢來美食            
                  欣厚-KY                                      富驛-KY             
                  兆遠                                         亞都                
                  寶得利                                       老爺知              
                  太欣                                         滿心                
                  系統電                                       東凌-KY             
                  天剛                                         紅馬-KY             
                  世紀                                         德記                
                  華容                                         全家                
                  建榮                                         詩肯                
                  立衛                                         弘帆                
                  天揚                                         邁達康              
                  鈺創                                         大展證              
                  佳總                                         誠品生活            
                  合正                                         泰偉                
                  金利                                         華義                
                  寶聯通                                       昇華                
                  凱鈺                                         大宇資              
                  德宏                                         得利影              
                  合邦                                         時報                
                  萬旭                                         旭然                
                  久正                                         鼎創達              
                  育富                                         朋億                
                  上揚                                         崑鼎                
                  全譜                                         益張                
                  易通展                                       白紗科              
                  茂迪                                         捷必勝-KY            
                  元隆                                         旭源                
                  沛亨                                         紅木-KY             
                  九暘                                         綠電                
                  凱碩                                         綠河-KY             
                  全達                                         花王                
                  奧斯特                                       欣雄                
                  保銳                                         欣泰                
                  越峰                                         富堡                
                  商丞                                         大汽電              
                  英格爾                                       合騏                
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  台境                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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