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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月04日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
6488   環球晶                   621      1626 6129   普誠                    -831      -666  
6147   頎邦                     288     -5388 5347   世界                    -533     -2263  
3483   力致                     260       123 8358   金居                    -431     -1020  
6426   統新                     198       201 3105   穩懋                    -326      1044  
5457   宣德                     160     -1054 6173   信昌電                  -247      -463  
00719B B元大美債1-3             138         0 8436   大江                    -201        -2  
6121   新普                     125      -438 3707   漢磊                    -188      -389  
8415   大國鋼                   117       855 6274   台燿                    -169     -1408  
8027   鈦昇                     110       136 5425   台半                    -161       129  
3324   雙鴻                     101       276 3217   優群                    -159      -198  
3625   西勝                      88        74 5483   中美晶                  -155      1029  
1752   南光                      85        15 3630   新鉅科                  -141      -204  
6510   精測                      59      -142 6182   合晶                    -141      1318  
8111   立碁                      55        -8 6244   茂迪                    -138      -279  
4173   久裕                      52       201 6411   晶焱                    -134      -270  
4714   永捷                      51       -77 3374   精材                    -113      -409  
4947   昂寶-KY                   51      -370 6462   神盾                    -112     -1305  
3211   順達                      48       -23 5371   中光電                  -104     -1578  
3221   台嘉碩                    48       -54 5340   建榮                    -100     -2237  
4114   健喬                      47       512 4744   皇將                     -92       -24  
3227   原相                      42      -522 8299   群聯                     -88      -794  
6438   迅得                      32        38 6180   橘子                     -87      -707  
6111   大宇資                    32      -582 4728   雙美                     -74      -623  
4157   太景*-KY                  29      -129 3260   威剛                     -74      -580  
5009   榮剛                      28       333 8096   擎亞                     -72      -353  
4105   東洋                      27       -45 6461   益得                     -71       -82  
6576   逸達                      26      -138 006201 1元大富櫃50              -70         0  
3441   聯一光                    26       -60 6284   佳邦                     -70      -628  
3163   波若威                    25       537 6188   廣明                     -69      -678  
6223   旺矽                      25      -136 8069   元太                     -67     -1418  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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