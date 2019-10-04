[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月03日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 大飲 富邦科技 本盟 昶和 天仁 元大台灣50正2 綠悅-KY 元大台商50 智伸科 大統新創 興泰 國泰美國道瓊 宏洲 元大MSCI金融 華通 本盟 宏亞 富邦臺灣加權正2 嘉裕 富邦摩台 旺宏 銘旺科 恆大 南亞科 東華 富邦發達 燿華 旭隼 南染 上海商銀 大魯閣 富邦金融 智寶 遠雄來 新紡 立益 元大MSCI台灣 連宇 統領 佳和 佳和 元大台灣50正2 吉祥全 威宏-KY 怡華 聯發 富邦日本 晟鈦 泰昇-KY 偉全 昶和 國泰日經225 泰碩 昶和 本盟 元大歐洲50 晶相光 大統新創 正道 元大日經225 嘉威 亞崴 瑞利 元大美元指數 世芯-KY 程泰 正峰新 兆豐藍籌30反1 康控-KY 吉茂 億泰 元大S&P日圓反1 立積 百達-KY 懷特 富邦歐洲 東科-KY 氣立 士紙 FH彭博新興債 百一 台硝 燁興 FH富時高息低波 鈞寶 元禎 千興 國泰RMB短期報酬 互億 毛寶 威致 富邦臺灣中小 昇陽半導體 日勝化 華豐 新光內需收益 遠雄來 德淵 首利 FH美國金融股 杜康-DR 三福化 麗正 新光中國政金綠債 陽光能源-DR 士紙 東訊 新光投等債15+ 鼎炫-KY 東明-KY 錸德 新光ICE美國權值 六暉-KY 倫飛 台新全球AI 燿華 威盛 大飲 震旦行 浩鑫 綠悅-KY 隴華 國碩 宏洲 翔耀 銘旺科 嘉裕 太空梭 統懋 東華 遠見 翔耀 大魯閣 聯德 太空梭 立益 泰碩 兆勁 佳和 玉晶光 麗臺 聯發 力銘 吉祥全 昶和 世芯-KY 憶聲 本盟 銘鈺 科風 正道 穎漢 力特 瑞利 立積 喬鼎 正峰新 迎廣 正達 億泰 研揚 晟鈦 懷特 陞泰 聯德 士紙 華友聯 同泰 燁興 愛山林 新世紀 千興 皇昌 誠研 威致 潤弘 誠創 華豐 遠雄來 嘉威 首利 夏都 聯合再生 麗正 雲品 力銘 東訊 鳳凰 亞太電 錸德 欣欣 達能 倫飛 統領 太極 威盛 客思達-KY 誠美材 浩鑫 凱羿-KY 奕智博 國碩 日成-KY 慧友 銘旺科 格威傳媒 悠克 統懋 神州-DR 友勁 翔耀 晨訊科-DR 百一 太空梭 友佳-DR 捷泰 兆勁 一零四 天瀚 麗臺 欣天然 迅杰 吉祥全 新海 華上 憶聲 欣高 光麗-KY 科風 全國 元晶 力特 川飛 華冠 喬鼎 台數科 裕豐 正達 南六 寶徠 晟鈦 鋼聯 皇昌 聯德 必應 陽明 同泰 基勝-KY 六福 新世紀 威宏-KY 康師傅-DR 誠研 政伸 聖馬丁-DR 誠創 吉源-KY 神州-DR 嘉威 同方友友-DR 聯合再生 晨訊科-DR 力銘 友佳-DR 亞太電 陽光能源-DR 達能 精熙-DR 太極 中福 誠美材 雷虎 奕智博 中視 慧友 秋雨 悠克 新利虹 友勁 國光生 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 中工 皇昌 陽明 六福 國泰金 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生