全球晶片銷售連續 8 個月下滑 別灰心！春燕快來了

美國半導體行業協會 (SIA) 週二 (1 日) 發布最新數據顯示，全球晶片銷量連續第 8 個月下滑。8 月晶片銷售額年降 15.9% 至 342 億美元。然而，該協會對全球晶片銷售下半年復甦抱持樂觀。

SIA 總裁兼首席執行長 John Neuffer 在一份聲明中表示：儘管全球半導體銷售額仍遠低於 2018 年的總銷售額，但近一年來首次連續 2 個月實現逐月增長，8 月全球半導體銷售額月增達 2.5%。

John Neuffer 還提到，美國地區銷售喜憂參半，年增率大幅下降，但月增幅高於其它任何地區。

全球晶片銷量連續第 8 個月下滑。(圖片：WSTS)

從地區來看，美洲 (4.1%)，亞太地區 / 所有其他地區 (3.8%)，中國 (1.8%) 和日本 (1.1%) 實現銷售額逐月增長，但歐洲則月跌 0.8%。

華爾街不一樣的看法

儘管認為全球晶片需求不會恢復增長，KeyBanc Capital Markets 半導體分析師 Weston Twigg 認為有證據表明，至少這種情況不會進一步惡化。

Weston Twigg 表示：「根據供應鏈調查顯示，總體需求趨勢仍然疲弱，但並沒有惡化，庫存開始正常化，並期望第四季出現正常季節性。」

Weston Twigg 認為，庫存不像近幾季那般積壓，雖然關稅和貿易等不確定性仍然很高。

他預測晶片企業業務未來將恢復正常，特別是 CPU、GPU 和記憶體公司的需求將趨於穩定。記憶體製造商的資本支出仍然疲弱，但晶片投資穩健。