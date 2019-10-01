◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月01日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 淳紳 新昕纖 合世 易威 晟楠 元大美債7-10 凱柏實業 韋僑 杏昌 天良 大略-KY 元大美債1-3 和進 久陽 進階 南璋 寬魚國際 群益15年IG科技債 系微 東林 強生 勝昱 太普高 群益10年IG金融債 欣厚-KY 寶島科 萬國通 國泰5Y+新興債 友銓 其祥-KY 飛寶企業 國泰1-5Y高收債 倉和 德麥 精確 富邦全球高收債 三圓 中華食 宏易 國泰中國政金債5+ 雙喜 世坤 唐鋒 富邦中政債0-1 力泰 聚紡 聯光通 FH中國政策債 理銘 泰茂 通訊-KY 凱基中國債3-10 亞都 精確 榮群 凱基新興債10+ 老爺知 彬台 新零售 凱基科技債10+ 東凌-KY 至興 恩得利 群益AAA-AA公司債 邁達康 大詠城 李洲 群益15年IG公用債 綠河-KY 萬在 凱柏實業 群益15年EM主權債 欣泰 健椿 元炬 FH能源債 百德 及成 FH製藥債 唐鋒 和進 FH新興企業債 大恭 耀勝 FH20年美債 永純 倚強股份 FH中國信用債 台聯電 錦明 凱基AAA至A公司債 威潤 鑫創 凱基金融債20+ 創威 宇環 凱基美債25+ 唐榮 廣寰科 國泰A級金融債 晉椿 點晶 富邦中國投等債 久陽 斐成 富邦金融投等債 強新 泰谷 元大10年IG銀行債 松和 益通 元大10年IG電能債 新零售 振維 FH公司債A3 力新 迎輝 FH次順位IG金融債 謚源 重鵬 FH美元信用債1-5Y 李洲 研勤 群益A級公司債 元炬 欣厚-KY 群益AAA-A醫療債 港建 兆遠 中信美國公債20年 新洲 寶得利 中信中國債7-10 耀勝 太欣 中信中國美元IG債 倚強股份 系統電 B新光美債1-3 至寶電 天剛 B新光美債20+ 宇環 世紀 第一金美債20+ 雙鴻 華容 第一金金融債 10+ 幸康 建榮 第一金科技債 10+ 泰谷 立衛 永豐10年A公司債 熱映 天揚 永豐15年金融債 哲固 鈺創 永豐7-10年中國債 力致 佳總 凱基IG精選15+ 森寶 合正 凱基AAA-AA公司債 矽瑪 金利 台新美元銀行債 重鵬 寶聯通 台新中國政策債 泓格 德宏 新光15年IG金融債 東林 合邦 富邦新興投等債 盈正 萬旭 富邦歐洲銀行債 精聯 久正 中信新興亞洲債 湯石照明 上揚 中信EM主權債0-5 智晶 全譜 永豐1-3年美公債 數字 易通展 永豐20年美公債 世紀 茂迪 永豐美國500大 友銓 元隆 合世 立衛 沛亨 易威 合正 九暘 天良 合邦 凱碩 南璋 亞元 全達 勝昱 訊達 奧斯特 萬國通 欣技 保銳 飛寶企業 亞通 越峰 精確 上揚 商丞 宏易 臺龍 英格爾 百德 元隆 士開 唐鋒 晶焱 昇益 聯光通 廣錠 志嘉 通訊-KY 光菱 富裔 榮群 奧斯特 燦星旅 新零售 宏捷科 富驛-KY 恩得利 金居 劍湖山 李洲 森田 德記 凱柏實業 鑫龍騰 泰偉 元炬 三圓 華義 及成 力泰 昇華 和進 理銘 得利影 耀勝 富裔 鼎創達 倚強股份 惠普 台境 錦明 安心 愛地雅 鑫創 漢來美食 邦泰 宇環 富驛-KY 廣寰科 亞都 點晶 老爺知 斐成 滿心 泰谷 東凌-KY 益通 紅馬-KY 振維 德記 迎輝 弘帆 重鵬 邁達康 研勤 大展證 欣厚-KY 誠品生活 兆遠 泰偉 寶得利 華義 太欣 昇華 系統電 大宇資 天剛 得利影 世紀 時報 華容 旭然 建榮 鼎創達 立衛 朋億 天揚 崑鼎 鈺創 益張 佳總 白紗科 合正 捷必勝-KY 金利 旭源 寶聯通 紅木-KY 德宏 綠電 合邦 綠河-KY 萬旭 花王 久正 欣雄 育富 欣泰 上揚 富堡 全譜 大汽電 易通展 合騏 茂迪 臺龍 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰