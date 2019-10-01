◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月01日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 大飲 元大中型100 本盟 昶和 東泥 元大台灣50正2 綠悅-KY 富邦科技 智伸科 大統新創 天仁 國泰美國道瓊 宏洲 元大電子 華通 本盟 宏亞 富邦VIX 嘉裕 元大台商50 旺宏 銘旺科 恆大 南亞科 東華 元大MSCI金融 燿華 旭隼 南染 慧洋-KY 大魯閣 富邦摩台 吉祥全 遠雄來 新紡 上海商銀 立益 富邦發達 晟鈦 統領 佳和 佳和 富邦金融 泰碩 威宏-KY 怡華 聯發 元大MSCI台灣 晶相光 泰昇-KY 偉全 昶和 元大台灣50正2 嘉威 昶和 本盟 富邦日本 世芯-KY 大統新創 正道 國泰日經225 立積 亞崴 瑞利 元大歐洲50 東科-KY 中宇 正峰新 元大日經225 柏承 程泰 億泰 元大美元指數 百一 吉茂 懷特 兆豐藍籌30反1 互億 百達-KY 士紙 元大S&P日圓反1 昇陽半導體 氣立 燁興 富邦歐洲 致新 台硝 千興 FH彭博高收益債 遠雄來 元禎 威致 FH彭博新興債 杜康-DR 毛寶 華豐 元大台灣高息低波 陽光能源-DR 日勝化 首利 FH富時高息低波 鼎炫-KY 展宇 麗正 國泰RMB短期報酬 三福化 東訊 新光內需收益 士紙 錸德 FH美國金融股 東明-KY 倫飛 新光中國政金綠債 六暉-KY 威盛 新光投等債15+ 燿華 浩鑫 新光ICE美國權值 震旦行 國碩 台新全球AI 隴華 銘旺科 大飲 翔耀 統懋 綠悅-KY 太空梭 翔耀 宏洲 遠見 太空梭 嘉裕 聯德 兆勁 東華 泰碩 麗臺 大魯閣 玉晶光 吉祥全 立益 力銘 憶聲 佳和 世芯-KY 科風 聯發 銘鈺 力特 昶和 穎漢 喬鼎 本盟 立積 正達 正道 迎廣 晟鈦 瑞利 陞泰 聯德 正峰新 華友聯 同泰 億泰 愛山林 新世紀 懷特 皇昌 誠研 士紙 遠雄來 誠創 燁興 夏都 嘉威 千興 雲品 聯合再生 威致 鳳凰 力銘 華豐 欣欣 亞太電 首利 統領 達能 麗正 客思達-KY 太極 東訊 凱羿-KY 誠美材 錸德 格威傳媒 奕智博 倫飛 神州-DR 慧友 威盛 晨訊科-DR 悠克 浩鑫 友佳-DR 友勁 國碩 一零四 百一 銘旺科 欣天然 捷泰 統懋 新海 天瀚 翔耀 欣高 迅杰 太空梭 全國 華上 兆勁 川飛 光麗-KY 麗臺 台數科 元晶 吉祥全 南六 華冠 憶聲 鋼聯 裕豐 科風 必應 寶徠 力特 基勝-KY 皇昌 喬鼎 威宏-KY 陽明 正達 政伸 六福 晟鈦 吉源-KY 康師傅-DR 聯德 聖馬丁-DR 同泰 神州-DR 新世紀 同方友友-DR 誠研 晨訊科-DR 誠創 友佳-DR 嘉威 陽光能源-DR 聯合再生 精熙-DR 力銘 中福 亞太電 雷虎 達能 中視 太極 秋雨 誠美材 新利虹 奕智博 國光生 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 工信 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 杜康-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生