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◆台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分             姓名           目前持股   轉讓股數 方式         受讓人
大同     董事                   林郭文艷     16,004,173  2,000,000 一般交易
開發金   子公司經理人           方維昌        1,859,912    180,000 一般交易
互億     大股東                 互助營造      5,772,280  2,250,000 鉅額逐筆交易
同欣電   董事                   凱美電機     12,444,882 12,444,882 洽特定人     智寶電子
康友-KY  董事利用他人名義持有者 Profit Gate  11,123,852    500,000 盤後定價交易
必應     經理人                 張瑞娟          129,745    100,000 信託         台新銀受託信託專戶

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分      姓名                   目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
駿熠電   大股東配偶      賈文中之配偶          1,470,000   500,000 一般交易
勤凱     大股東          CID GREATER CHINA III 4,231,676 2,115,838 鉅額逐筆交易
金利     董事            建德工業              9,542,212 1,100,000 一般交易
金利     法人董事代表人  李金旆                  560,361   560,000 一般交易
宇智     經理人配偶      賴政亮之配偶             50,000    50,000 贈與         賴子茜

3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分 姓名                    受讓人                        目前持股      轉讓持股
八貫     經理人     李宏毅                  證券投資人及期貨保護中心     1,263,103         1,000
渣打銀行 董事       Standard Chartered Bank Standard Chartered NEA   2,910,571,976 1,654,516,726
渣打銀行 董事       Standard Chartered Bank Standard Chartered NEA   1,256,055,250 1,256,055,250
三信商銀 董事       嘉德開發投資            能鋐投資控股                 1,186,333       690,000
三信商銀 經理人     楊志鵬                  能鋐投資控股                 4,425,232     4,225,031
台灣虎航 董事       中華航空                 國泰人壽保險              147,157,275     6,901,000

4.上櫃公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名   未轉讓股數  持有股數  申報股數
大略-KY  大股東     陳泓彰    512,000 7,825,000 1,000,000
未轉讓理由：股價不理想
松崗     大股東     鄧永平    900,000 3,364,367   900,000
未轉讓理由：股價不理想
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