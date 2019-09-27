新聞
0

◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
大飲              元大中型100          本盟              昶和     東泥     元大台灣50正2   
綠悅-KY           富邦科技          智伸科            大統新創 天仁     國泰美國道瓊   
宏洲              元大電子          劍麟              本盟     宏亞     智寶       
嘉裕              元大台商50          旺宏              銘旺科   南染     南亞科     
東華              元大MSCI金融          燿華              旭隼     新紡     達欣工     
大魯閣            富邦摩台          吉祥全            遠雄來   佳和     慧洋-KY    
立益              富邦發達          晟鈦              統領     怡華     上海商銀   
佳和              富邦金融          泰碩              威宏-KY  偉全                
聯發              元大MSCI台灣          晶相光            泰昇-KY  昶和                
昶和              永豐臺灣加權          嘉威                       大統新創            
本盟              元大台灣50正2          世芯-KY                    亞崴                
正道              富邦日本          立積                       中宇                
瑞利              國泰日經225          科嘉-KY                    程泰                
正峰新            元大歐洲50          東科-KY                    吉茂                
億泰              元大日經225          柏承                       百達-KY             
懷特              元大美元指數          百一                       氣立                
士紙              兆豐藍籌30反1          昇陽半導體                   台硝                
燁興              國泰股利精選30          致新                       元禎                
千興              元大S&P日圓反1          遠雄來                     毛寶                
威致              富邦歐洲          杜康-DR                    日勝化              
華豐              FH彭博高收益債          陽光能源-DR                   展宇                
首利              FH彭博新興債          鼎炫-KY                    華廣                
麗正              元大台灣高息低波                                     三福化              
東訊              FH富時高息低波                                     士紙                
錸德              國泰RMB短期報酬                                     東明-KY             
倫飛              新光內需收益                                     六暉-KY             
威盛              FH美國金融股                                     燿華                
浩鑫              新光中國政金綠債                                     震旦行              
國碩              新光投等債15+                                     隴華                
銘旺科            新光ICE美國權值                                     銘旺科              
統懋              台新全球AI                                     翔耀                
翔耀              大飲                                         太空梭              
太空梭            綠悅-KY                                      遠見                
兆勁              宏洲                                         聯德                
麗臺              嘉裕                                         泰碩                
吉祥全            東華                                         玉晶光              
憶聲              大魯閣                                       力銘                
科風              立益                                         世芯-KY             
力特              佳和                                         銘鈺                
喬鼎              聯發                                         穎漢                
正達              昶和                                         立積                
晟鈦              本盟                                         迎廣                
聯德              正道                                         陞泰                
同泰              瑞利                                         華友聯              
新世紀            正峰新                                       愛山林              
誠研              億泰                                         皇昌                
誠創              懷特                                         遠雄來              
嘉威              士紙                                         夏都                
聯合再生          燁興                                         雲品                
力銘              千興                                         鳳凰                
亞太電            威致                                         欣欣                
達能              華豐                                         統領                
太極              首利                                         客思達-KY            
誠美材            麗正                                         凱羿-KY             
奕智博            東訊                                         格威傳媒            
慧友              錸德                                         神州-DR             
悠克              倫飛                                         晨訊科-DR            
友勁              威盛                                         友佳-DR             
百一              浩鑫                                         一零四              
捷泰              國碩                                         欣天然              
天瀚              銘旺科                                       新海                
迅杰              統懋                                         欣高                
華上              翔耀                                         全國                
光麗-KY           太空梭                                       川飛                
元晶              兆勁                                         台數科              
華冠              麗臺                                         南六                
裕豐              吉祥全                                       鋼聯                
寶徠              憶聲                                         必應                
皇昌              科風                                         基勝-KY             
陽明              力特                                         威宏-KY             
六福              喬鼎                                         潤泰材              
康師傅-DR          正達                                         政伸                
聖馬丁-DR          晟鈦                                         吉源-KY             
神州-DR           聯德                                                             
同方友友-DR          同泰                                                             
晨訊科-DR          新世紀                                                           
友佳-DR           誠研                                                             
陽光能源-DR          誠創                                                             
精熙-DR           嘉威                                                             
中福              聯合再生                                                         
雷虎              力銘                                                             
中視              亞太電                                                           
秋雨              達能                                                             
新利虹            太極                                                             
國光生            誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  興富發                                                           
                  皇昌                                                             
                  工信                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  杜康-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
留言載入中...P

相關新聞