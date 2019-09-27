◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 大飲 元大中型100 本盟 昶和 東泥 元大台灣50正2 綠悅-KY 富邦科技 智伸科 大統新創 天仁 國泰美國道瓊 宏洲 元大電子 劍麟 本盟 宏亞 智寶 嘉裕 元大台商50 旺宏 銘旺科 南染 南亞科 東華 元大MSCI金融 燿華 旭隼 新紡 達欣工 大魯閣 富邦摩台 吉祥全 遠雄來 佳和 慧洋-KY 立益 富邦發達 晟鈦 統領 怡華 上海商銀 佳和 富邦金融 泰碩 威宏-KY 偉全 聯發 元大MSCI台灣 晶相光 泰昇-KY 昶和 昶和 永豐臺灣加權 嘉威 大統新創 本盟 元大台灣50正2 世芯-KY 亞崴 正道 富邦日本 立積 中宇 瑞利 國泰日經225 科嘉-KY 程泰 正峰新 元大歐洲50 東科-KY 吉茂 億泰 元大日經225 柏承 百達-KY 懷特 元大美元指數 百一 氣立 士紙 兆豐藍籌30反1 昇陽半導體 台硝 燁興 國泰股利精選30 致新 元禎 千興 元大S&P日圓反1 遠雄來 毛寶 威致 富邦歐洲 杜康-DR 日勝化 華豐 FH彭博高收益債 陽光能源-DR 展宇 首利 FH彭博新興債 鼎炫-KY 華廣 麗正 元大台灣高息低波 三福化 東訊 FH富時高息低波 士紙 錸德 國泰RMB短期報酬 東明-KY 倫飛 新光內需收益 六暉-KY 威盛 FH美國金融股 燿華 浩鑫 新光中國政金綠債 震旦行 國碩 新光投等債15+ 隴華 銘旺科 新光ICE美國權值 銘旺科 統懋 台新全球AI 翔耀 翔耀 大飲 太空梭 太空梭 綠悅-KY 遠見 兆勁 宏洲 聯德 麗臺 嘉裕 泰碩 吉祥全 東華 玉晶光 憶聲 大魯閣 力銘 科風 立益 世芯-KY 力特 佳和 銘鈺 喬鼎 聯發 穎漢 正達 昶和 立積 晟鈦 本盟 迎廣 聯德 正道 陞泰 同泰 瑞利 華友聯 新世紀 正峰新 愛山林 誠研 億泰 皇昌 誠創 懷特 遠雄來 嘉威 士紙 夏都 聯合再生 燁興 雲品 力銘 千興 鳳凰 亞太電 威致 欣欣 達能 華豐 統領 太極 首利 客思達-KY 誠美材 麗正 凱羿-KY 奕智博 東訊 格威傳媒 慧友 錸德 神州-DR 悠克 倫飛 晨訊科-DR 友勁 威盛 友佳-DR 百一 浩鑫 一零四 捷泰 國碩 欣天然 天瀚 銘旺科 新海 迅杰 統懋 欣高 華上 翔耀 全國 光麗-KY 太空梭 川飛 元晶 兆勁 台數科 華冠 麗臺 南六 裕豐 吉祥全 鋼聯 寶徠 憶聲 必應 皇昌 科風 基勝-KY 陽明 力特 威宏-KY 六福 喬鼎 潤泰材 康師傅-DR 正達 政伸 聖馬丁-DR 晟鈦 吉源-KY 神州-DR 聯德 同方友友-DR 同泰 晨訊科-DR 新世紀 友佳-DR 誠研 陽光能源-DR 誠創 精熙-DR 嘉威 中福 聯合再生 雷虎 力銘 中視 亞太電 秋雨 達能 新利虹 太極 國光生 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 興富發 皇昌 工信 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 杜康-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生