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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月27日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         35818         0    00673R 元大S&P原油反1         -6343         0  
00632R 元大台灣50反1           5511         0    0059   富邦金融               -4014        12  
020000 富邦特選蘋果N           4840         0    6116   彩晶                   -3690     -1304  
2330   台積電                  4819     19229    3037   欣興                   -1988     -4756  
00637L 元大滬深300正2          4580         0    2890   永豐金                 -1883      -455  
2313   華通                    2779     -2190    2002   中鋼                   -1873    -10108  
0056   元大高股息              2535    -46824    2308   台達電                 -1796    -12218  
00677U 富邦VIX                 1525         0    2892   第一金                 -1725     12648  
2327   國巨                    1463      1592    2356   英業達                 -1362     -2189  
2603   長榮                    1439      6462    2303   聯電                   -1273      8193  
2492   華新科                  1297      3588    2891   中信金                 -1169     14166  
2801   彰銀                    1269      6641    2812   台中銀                 -1023     -3950  
2834   臺企銀                  1074      4169    2338   光罩                    -945      -629  
00655L 國泰中國A50正2          1063         0    1605   華新                    -917     16054  
2881   富邦金                  1017     12102    2324   仁寶                    -907      1773  
8046   南電                    1012      3845    1312   國喬                    -877     -5935  
3041   揚智                     997      2001    2883   開發金                  -876      2236  
2027   大成鋼                   913      1945    00738U 元大道瓊白銀            -810         0  
2301   光寶科                   910      6419    1101   台泥                    -807      8715  
2367   燿華                     890    -10635    3481   群創                    -773     22452  
2409   友達                     852     19324    2332   友訊                    -764     -1769  
2105   正新                     807      2222    8150   南茂                    -764      3534  
0050   元大台灣50               739     27282    00648R 元大S&P500反1           -622         0  
01002T 土銀國泰R1               739         0    1905   華紙                    -609     -2908  
2888   新光金                   698      4103    1216   統一                    -605     -2750  
00633L 富邦上証正2              689         0    3576   聯合再生                -567     -1098  
2375   智寶                     659      1241    00636  國泰中國A50             -557     -1568  
00665L 富邦恒生國企正2          565         0    2382   廣達                    -557      -331  
9904   寶成                     498       456    00634R 富邦上証反1             -543         0  
1314   中石化                   489      5852    3706   神達                    -509     -5135  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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