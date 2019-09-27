[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/09/26 108/09/25 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.92000 19.39000 0.53000 2.73337 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.51000 34.74000 0.77000 2.21647 國泰美國費城半導體基金 15.47000 15.20000 0.27000 1.77632 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.71580 15.45380 0.26200 1.69538 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.04890 15.78280 0.26610 1.68601 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.50000 11.32000 0.18000 1.59011 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.50000 11.32000 0.18000 1.59011 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.71000 10.55000 0.16000 1.51659 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.02000 13.82000 0.20000 1.44718 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.61000 10.46000 0.15000 1.43403 元大全球人工智慧ETF基金 24.05000 23.72000 0.33000 1.39123 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.53000 10.39000 0.14000 1.34745 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.55000 10.41000 0.14000 1.34486 國泰標普北美科技ETF基金 23.64000 23.33000 0.31000 1.32876 富邦NASDAQ-100基金 32.88000 32.46000 0.42000 1.29390 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.15000 19.92000 0.23000 1.15462 元大標普500單日正向2倍基金 36.85000 36.44000 0.41000 1.12514 瀚亞美國高科技基金 29.34000 29.02000 0.32000 1.10269 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.96000 15.79000 0.17000 1.07663 景順全球科技基金 23.99000 23.74000 0.25000 1.05307 元大巴西指數基金 6.86700 6.79800 0.06900 1.01500 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.94000 13.80000 0.14000 1.01449 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.82000 14.68000 0.14000 0.95368 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.31000 22.10000 0.21000 0.95023 復華恒生單日正向二倍基金 26.94000 26.69000 0.25000 0.93668 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.92000 21.72000 0.20000 0.92081 野村巴西基金 6.64000 6.58000 0.06000 0.91185 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.45840 21.27860 0.17980 0.84498 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------