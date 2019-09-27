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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/09/26  108/09/25  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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統一NYSE FANG+ ETF基金                                           19.92000   19.39000   0.53000    2.73337
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.51000   34.74000   0.77000    2.21647
國泰美國費城半導體基金                                           15.47000   15.20000   0.27000    1.77632
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      15.71580   15.45380   0.26200    1.69538
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  16.04890   15.78280   0.26610    1.68601
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.50000   11.32000   0.18000    1.59011
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                 11.50000   11.32000   0.18000    1.59011
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                 10.71000   10.55000   0.16000    1.51659
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.02000   13.82000   0.20000    1.44718
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                       10.61000   10.46000   0.15000    1.43403
元大全球人工智慧ETF基金                                          24.05000   23.72000   0.33000    1.39123
宏利美國銀行機會基金(美元)                                       10.53000   10.39000   0.14000    1.34745
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                 10.55000   10.41000   0.14000    1.34486
國泰標普北美科技ETF基金                                          23.64000   23.33000   0.31000    1.32876
富邦NASDAQ-100基金                                               32.88000   32.46000   0.42000    1.29390
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                    20.15000   19.92000   0.23000    1.15462
元大標普500單日正向2倍基金                                       36.85000   36.44000   0.41000    1.12514
瀚亞美國高科技基金                                               29.34000   29.02000   0.32000    1.10269
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                              15.96000   15.79000   0.17000    1.07663
景順全球科技基金                                                 23.99000   23.74000   0.25000    1.05307
元大巴西指數基金                                                  6.86700    6.79800   0.06900    1.01500
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.94000   13.80000   0.14000    1.01449
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.82000   14.68000   0.14000    0.95368
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.31000   22.10000   0.21000    0.95023
復華恒生單日正向二倍基金                                         26.94000   26.69000   0.25000    0.93668
復華美國金融服務業股票ETF基金                                    21.92000   21.72000   0.20000    0.92081
野村巴西基金                                                      6.64000    6.58000   0.06000    0.91185
新光全球AI新創產業基金人民幣                                     10.31000   10.22000   0.09000    0.88063
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                10.32000   10.23000   0.09000    0.87977
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.45840   21.27860   0.17980    0.84498
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