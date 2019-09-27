[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/26 108/09/25 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.37100 10.38350 -0.01250 -0.12038 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.12270 10.13480 -0.01210 -0.11939 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.46040 10.47100 -0.01060 -0.10123 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.21780 10.22830 -0.01050 -0.10266 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.12940 10.14550 -0.01610 -0.15869 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.23180 10.24760 -0.01580 -0.15418 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.12580 10.14150 -0.01570 -0.15481 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.17360 10.19190 -0.01830 -0.17955 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.84380 9.85940 -0.01560 -0.15822 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.84380 9.85940 -0.01560 -0.15822 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.83220 9.84890 -0.01670 -0.16956 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.83220 9.84890 -0.01670 -0.16956 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.02450 10.04190 -0.01740 -0.17327 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.02450 10.04190 -0.01740 -0.17327 大華銀多元特別收益平衡基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.80950 10.82370 -0.01420 -0.13119 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.60780 10.62160 -0.01380 -0.12992 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.71750 10.73240 -0.01490 -0.13883 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.60640 10.62110 -0.01470 -0.13840 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.06000 22.07000 -0.01000 -0.04531 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.12000 22.90000 -0.78000 -3.40611 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.17470 42.50740 -0.33270 -0.78269 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.10650 39.17450 -0.06800 -0.17358 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.93010 9.94270 -0.01260 -0.12673 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.49160 10.50560 -0.01400 -0.13326 中國信託台灣活力基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.37000 11.33000 0.04000 0.35305 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.36740 10.33960 0.02780 0.26887 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.15380 10.14980 0.00400 0.03941 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.00030 8.99670 0.00360 0.04001 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.47960 10.48250 -0.00290 -0.02767 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.26150 9.26400 -0.00250 -0.02699 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.33330 11.34230 -0.00900 -0.07935 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.55360 9.56120 -0.00760 -0.07949 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.11530 11.21910 -0.10380 -0.92521 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.63070 9.72060 -0.08990 -0.92484 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 45.51280 46.25420 -0.74140 -1.60288 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.28320 42.68800 -0.40480 -0.94828 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.99320 48.02130 -1.02810 -2.14092 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.40160 48.46620 -1.06460 -2.19658 中國信託智能運動基金-台幣 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 中國信託智能運動基金-美元 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04750 11.04740 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.43200 10.43980 -0.00780 -0.07471 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.51380 9.52090 -0.00710 -0.07457 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.69120 10.70540 -0.01420 -0.13264 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.75070 9.76330 -0.01260 -0.12905 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.22850 40.26350 -0.03500 -0.08693 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.18120 41.38850 -0.20730 -0.50086 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.89000 10.94000 -0.05000 -0.45704 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 44.49110 45.07050 -0.57940 -1.28554 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.86000 45.56150 -0.70150 -1.53968 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.02030 45.66410 -0.64380 -1.40986 元大2001基金 67.91000 68.24000 -0.33000 -0.48359 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.46420 48.15960 -0.69540 -1.44395 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.61270 46.19850 -0.58580 -1.26801 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.94000 21.12000 -0.18000 -0.85227 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.76530 11.76450 0.00080 0.00680 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52820 10.55310 -0.02490 -0.23595 元大上證50基金 32.64000 32.69000 -0.05000 -0.15295 元大大中華TMT基金-人民幣 11.75000 12.12000 -0.37000 -3.05281 元大大中華TMT基金-新台幣 10.17000 10.51000 -0.34000 -3.23501 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.14000 13.21000 -0.07000 -0.52990 元大大中華價值指數基金-美元 11.87800 11.97500 -0.09700 -0.81002 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.13500 16.25600 -0.12100 -0.74434 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.57000 11.64500 -0.07500 -0.64405 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.80800 10.90500 -0.09700 -0.88950 元大中國平衡基金-人民幣 3.01000 3.02000 -0.01000 -0.33113 元大中國平衡基金-新台幣 13.06000 13.13000 -0.07000 -0.53313 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.21770 45.29930 -0.08160 -0.18014 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.15820 11.14550 0.01270 0.11395 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.13080 10.11930 0.01150 0.11364 元大中國機會債券基金-新台幣 9.96650 9.97950 -0.01300 -0.13027 元大巴西指數基金 6.86700 6.79800 0.06900 1.01500 元大日經225基金 28.04000 27.99000 0.05000 0.17864 元大台商收成基金 23.23000 23.27000 -0.04000 -0.17190 元大台灣50單日反向1倍基金 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 元大台灣50單日正向2倍基金 42.32000 42.25000 0.07000 0.16568 元大台灣中型100基金 34.46000 34.58000 -0.12000 -0.34702 元大台灣加權股價指數基金 26.61900 26.61400 0.00500 0.01879 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 元大台灣卓越50基金 84.70000 84.52000 0.18000 0.21297 元大台灣金融基金 18.74000 18.76000 -0.02000 -0.10661 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.73000 10.80000 -0.07000 -0.64815 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.73000 10.80000 -0.07000 -0.64815 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.51000 32.57000 -0.06000 -0.18422 元大台灣高股息基金 28.08000 28.28000 -0.20000 -0.70721 元大台灣電子科技基金 37.97000 37.90000 0.07000 0.18470 元大全球ETF成長組合基金 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 元大全球ETF穩健組合基金 15.07000 15.05000 0.02000 0.13289 元大全球人工智慧ETF基金 24.05000 23.72000 0.33000 1.39123 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.88000 13.85000 0.03000 0.21661 元大全球不動產證券化基金-美元 12.57600 12.58500 -0.00900 -0.07151 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.67000 8.72000 -0.05000 -0.57339 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.51000 6.55000 -0.04000 -0.61069 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.97000 6.96000 0.01000 0.14368 元大全球股票入息基金-美元配息 8.29100 8.31100 -0.02000 -0.24064 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12092 元大全球新興市場精選組合基金 13.28000 13.41000 -0.13000 -0.96943 元大全球農業商機基金 17.83000 17.84000 -0.01000 -0.05605 元大印尼指數基金 9.27300 9.27900 -0.00600 -0.06466 元大印度指數基金 9.65900 9.77700 -0.11800 -1.20691 元大印度基金 12.61000 12.71000 -0.10000 -0.78678 元大多多基金 18.21000 18.29000 -0.08000 -0.43740 元大多福基金 55.34000 55.56000 -0.22000 -0.39597 元大亞太成長基金 8.52000 8.61000 -0.09000 -1.04530 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38220 9.39570 -0.01350 -0.14368 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.47310 7.48390 -0.01080 -0.14431 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.02300 9.11400 -0.09100 -0.99846 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.91000 10.01000 -0.10000 -0.99900 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.29000 9.37000 -0.08000 -0.85379 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.91000 10.01000 -0.10000 -0.99900 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.30100 10.32700 -0.02600 -0.25177 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21580 10.22150 -0.00570 -0.05576 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.47630 10.48390 -0.00760 -0.07249 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19280 10.20010 -0.00730 -0.07157 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.52830 10.52880 -0.00050 -0.00475 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.24510 10.24550 -0.00040 -0.00390 元大卓越基金 43.29000 43.34000 -0.05000 -0.11537 元大店頭基金 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248 元大美元貨幣市場基金-美元 10.52310 10.52260 0.00050 0.00475 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.87160 9.86910 0.00250 0.02533 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.66400 32.67430 -0.01030 -0.03152 元大美國政府20年期(以上)債券基金 45.01730 45.72010 -0.70280 -1.53718 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.71580 15.45380 0.26200 1.69538 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 25.50080 26.38200 -0.88120 -3.34016 元大美國政府7至10年期債券基金 42.90780 43.16470 -0.25690 -0.59516 元大高科技基金 21.17000 21.28000 -0.11000 -0.51692 元大得利貨幣市場基金 16.34700 16.34680 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04760 12.04750 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964 元大富櫃50基金 13.36000 13.43000 -0.07000 -0.52122 元大華夏中小基金 7.53000 7.59000 -0.06000 -0.79051 元大新中國基金-人民幣 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 元大新中國基金-美元 9.36200 9.36600 -0.00400 -0.04271 元大新中國基金-新台幣 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 元大新主流基金 26.65000 26.73000 -0.08000 -0.29929 元大新東協平衡基金-美元 9.29200 9.31600 -0.02400 -0.25762 元大新東協平衡基金-新台幣 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.21780 11.19970 0.01810 0.16161 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.98490 9.99990 -0.01500 -0.15000 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.46670 11.47610 -0.00940 -0.08191 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.35820 9.36590 -0.00770 -0.08221 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.69240 10.69800 -0.00560 -0.05235 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.86420 9.86940 -0.00520 -0.05269 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.92920 10.92760 0.00160 0.01464 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.09180 10.09030 0.00150 0.01487 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.19890 10.20310 -0.00420 -0.04116 元大新興亞洲基金 10.85000 10.92000 -0.07000 -0.64103 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.79170 9.80280 -0.01110 -0.11323 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.07350 9.08380 -0.01030 -0.11339 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.12570 10.13040 -0.00470 -0.04640 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.39790 9.40220 -0.00430 -0.04573 元大萬泰貨幣市場基金 15.18260 15.18240 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.68000 38.84000 -0.16000 -0.41195 元大實質多重資產基金-人民幣 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155 元大實質多重資產基金-新台幣 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 元大滬深300單日反向1倍基金 12.08000 12.11000 -0.03000 -0.24773 元大滬深300單日正向2倍基金 18.28000 18.20000 0.08000 0.43956 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.75000 20.74000 0.01000 0.04822 元大摩臺基金 39.67000 39.61000 0.06000 0.15148 元大標普500基金 28.16000 27.95000 0.21000 0.75134 元大標普500單日反向1倍基金 12.01000 12.07000 -0.06000 -0.49710 元大標普500單日正向2倍基金 36.85000 36.44000 0.41000 1.12514 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.03000 20.99000 0.04000 0.19057 元大標智滬深300基金 17.96000 18.05000 -0.09000 -0.49861 元大歐洲50基金 25.66000 25.82000 -0.16000 -0.61967 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.02440 9.05180 -0.02740 -0.30270 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30870 10.30850 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.35000 16.31000 0.04000 0.24525 日盛上選基金 38.04000 38.04000 0.00000 0.00000 日盛小而美基金 19.71000 19.78000 -0.07000 -0.35389 日盛中國內需動力基金 9.78000 9.87000 -0.09000 -0.91185 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.46130 12.45330 0.00800 0.06424 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.83440 9.82800 0.00640 0.06512 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.55980 12.57210 -0.01230 -0.09784 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.90750 9.91720 -0.00970 -0.09781 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.33750 11.34460 -0.00710 -0.06258 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.92630 8.93190 -0.00560 -0.06270 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.35000 11.42000 -0.07000 -0.61296 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.43000 10.53000 -0.10000 -0.94967 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.84000 10.94000 -0.10000 -0.91408 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.48000 10.55000 -0.07000 -0.66351 日盛日盛基金 12.70000 12.74000 -0.04000 -0.31397 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 日盛全球抗暖化基金 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.66210 10.67930 -0.01720 -0.16106 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.42270 9.43790 -0.01520 -0.16105 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.39860 10.41210 -0.01350 -0.12966 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.19040 9.20230 -0.01190 -0.12932 日盛全球智能車基金(美元) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54810 2.54760 0.00050 0.01963 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65410 1.65380 0.00030 0.01814 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38900 0.38960 -0.00060 -0.15400 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25300 0.25340 -0.00040 -0.15785 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.79950 12.81410 -0.01460 -0.11394 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.20280 8.21210 -0.00930 -0.11325 日盛亞洲機會基金 7.15000 7.20000 -0.05000 -0.69444 日盛首選基金 18.69000 18.68000 0.01000 0.05353 日盛高科技基金 19.82000 19.84000 -0.02000 -0.10081 日盛貨幣市場基金 14.85510 14.85480 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 43.81000 43.93000 -0.12000 -0.27316 日盛精選五虎基金 38.45000 38.51000 -0.06000 -0.15580 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56420 13.56400 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 34.80000 34.71000 0.09000 0.25929 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.33000 9.48000 -0.15000 -1.58228 台新MSCI中國基金 19.48000 19.53000 -0.05000 -0.25602 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.15000 19.92000 0.23000 1.15462 台新大眾貨幣市場基金 14.24110 14.24080 0.00030 0.00211 台新中國通基金 50.39000 50.30000 0.09000 0.17893 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58210 0.58650 -0.00440 -0.75021 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.03300 18.15700 -0.12400 -0.68293 台新中國精選中小基金-美元 0.33740 0.34220 -0.00480 -1.40269 台新中國精選中小基金-新台幣 10.10000 10.24000 -0.14000 -1.36719 台新主流基金 26.56000 26.49000 0.07000 0.26425 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.56000 24.53000 0.03000 0.12230 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.79610 0.79580 0.00030 0.03770 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.23000 17.21000 0.02000 0.11621 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55750 0.55720 0.00030 0.05384 台新台灣中小基金 39.47000 39.77000 -0.30000 -0.75434 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.10720 11.10840 -0.00120 -0.01080 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.93280 9.95520 -0.02240 -0.22501 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.57080 11.59680 -0.02600 -0.22420 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.03110 10.07400 -0.04290 -0.42585 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.30370 11.35200 -0.04830 -0.42548 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 台新印度基金 14.52000 14.62000 -0.10000 -0.68399 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.57320 8.58700 -0.01380 -0.16071 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28140 0.28200 -0.00060 -0.21277 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.71610 12.73670 -0.02060 -0.16174 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41230 0.41330 -0.00100 -0.24195 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.96000 38.99000 -0.03000 -0.07694 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.36000 42.84000 -0.48000 -1.12045 台新真吉利貨幣市場基金 11.14070 11.14060 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.66740 33.62060 0.04680 0.13920 台新智慧生活基金-美元 10.66200 10.62780 0.03420 0.32180 台新智慧生活基金-新台幣 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 7.96970 8.00260 -0.03290 -0.41112 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.19810 8.22640 -0.02830 -0.34401 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.14130 9.17900 -0.03770 -0.41072 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.41450 9.44690 -0.03240 -0.34297 台新新興市場債券基金(A類型) 11.47700 11.50080 -0.02380 -0.20694 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36400 0.36500 -0.00100 -0.27397 台新新興市場債券基金(B類型) 8.06420 8.08100 -0.01680 -0.20790 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27020 0.27090 -0.00070 -0.25840 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.35000 5.37000 -0.02000 -0.37244 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.82000 22.88000 -0.06000 -0.26224 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.68160 10.65580 0.02580 0.24212 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.09290 10.10000 -0.00710 -0.07030 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.16740 10.17120 -0.00380 -0.03736 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.78570 10.75910 0.02660 0.24723 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.18360 10.19070 -0.00710 -0.06967 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.26120 10.26510 -0.00390 -0.03799 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.07680 44.72250 -0.64570 -1.44379 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 43.59850 44.17400 -0.57550 -1.30280 永豐1至3年期美國公債ETF基金 40.02250 40.00890 0.01360 0.03399 永豐20年期以上美國公債ETF基金 39.70570 40.00490 -0.29920 -0.74791 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.81390 38.86090 -0.04700 -0.12094 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.41460 11.41380 0.00080 0.00701 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.87320 9.89600 -0.02280 -0.23040 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.31310 9.30890 0.00420 0.04512 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.04600 11.04070 0.00530 0.04800 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.62170 7.63640 -0.01470 -0.19250 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.10830 9.12590 -0.01760 -0.19286 永豐中小基金 56.04000 55.77000 0.27000 0.48413 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83450 1.83320 0.00130 0.07091 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.59550 2.59360 0.00190 0.07326 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.10510 8.11870 -0.01360 -0.16751 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11110 11.12970 -0.01860 -0.16712 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.06000 5.09000 -0.03000 -0.58939 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.04000 22.24000 -0.20000 -0.89928 永豐主流品牌基金 18.79000 18.79000 0.00000 0.00000 永豐永豐基金 34.57000 34.47000 0.10000 0.29011 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.94780 8.97410 -0.02630 -0.29307 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.53950 9.56760 -0.02810 -0.29370 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.83240 8.85320 -0.02080 -0.23494 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.41990 9.44220 -0.02230 -0.23617 永豐亞洲民生消費基金 11.58000 11.61000 -0.03000 -0.25840 永豐南非幣2021保本基金 14.29410 14.29330 0.00080 0.00560 永豐美國大型500股票ETF基金 20.01000 20.00000 0.01000 0.05000 永豐貨幣市場基金 13.95580 13.95560 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17100 2.16770 0.00330 0.15224 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.71390 2.70990 0.00400 0.14761 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.72630 7.73310 -0.00680 -0.08793 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.95980 10.96940 -0.00960 -0.08752 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.09300 7.11280 -0.01980 -0.27837 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.50420 11.53640 -0.03220 -0.27912 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.92000 7.98000 -0.06000 -0.75188 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.23000 18.35000 -0.12000 -0.65395 永豐臺灣加權ETF基金 55.82000 55.83000 -0.01000 -0.01791 永豐領航科技基金 40.84000 40.71000 0.13000 0.31933 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309 永豐趨勢平衡基金 43.15000 43.09000 0.06000 0.13924 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.95110 11.95020 0.00090 0.00753 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.78780 9.79150 -0.00370 -0.03779 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.44120 10.44520 -0.00400 -0.03830 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.87290 9.87520 -0.00230 -0.02329 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.36330 10.36580 -0.00250 -0.02412 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.84510 9.84650 -0.00140 -0.01422 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.62910 10.63050 -0.00140 -0.01317 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.88120 9.88170 -0.00050 -0.00506 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.44550 10.44610 -0.00060 -0.00574 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.14000 11.23000 -0.09000 -0.80142 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.46000 9.54000 -0.08000 -0.83857 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.17000 10.25000 -0.08000 -0.78049 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.21000 15.25000 -0.04000 -0.26230 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.32000 19.40000 -0.08000 -0.41237 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.27000 19.35000 -0.08000 -0.41344 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.06580 10.06000 0.00580 0.05765 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.06580 10.06000 0.00580 0.05765 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.96820 9.96600 0.00220 0.02208 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.96820 9.96600 0.00220 0.02208 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.22660 10.21740 0.00920 0.09004 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.22650 10.21730 0.00920 0.09004 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05010 10.04690 0.00320 0.03185 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05010 10.04690 0.00320 0.03185 兆豐國際生命科學基金 14.44000 14.45000 -0.01000 -0.06920 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.49010 10.47410 0.01600 0.15276 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.75280 10.74130 0.01150 0.10706 兆豐國際全球基金 30.83000 30.86000 -0.03000 -0.09721 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.53440 10.53390 0.00050 0.00475 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.23670 10.23440 0.00230 0.02247 兆豐國際國民基金 23.76000 23.71000 0.05000 0.21088 兆豐國際第一基金 14.07000 14.06000 0.01000 0.07112 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.72980 10.74270 -0.01290 -0.12008 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.13770 8.14750 -0.00980 -0.12028 兆豐國際萬全基金 21.52000 21.51000 0.01000 0.04649 兆豐國際電子基金 27.40000 27.31000 0.09000 0.32955 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.76000 22.71000 0.05000 0.22017 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.12000 15.12000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 37.14000 37.11000 0.03000 0.08084 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57190 12.57170 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.78900 9.80300 -0.01400 -0.14281 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.82170 9.83840 -0.01670 -0.16974 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.84710 9.85750 -0.01040 -0.10550 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.83090 9.84630 -0.01540 -0.15640 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.93460 9.95760 -0.02300 -0.23098 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.78920 9.80320 -0.01400 -0.14281 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.82380 9.84050 -0.01670 -0.16971 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.85510 9.86560 -0.01050 -0.10643 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.83540 9.85070 -0.01530 -0.15532 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.94250 9.96560 -0.02310 -0.23180 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.90960 10.93180 -0.02220 -0.20308 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.63250 10.65390 -0.02140 -0.20087 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.89320 10.91480 -0.02160 -0.19790 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.58720 10.60880 -0.02160 -0.20360 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.69820 10.71970 -0.02150 -0.20057 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.68850 10.70960 -0.02110 -0.19702 合庫台灣基金 12.43000 12.48000 -0.05000 -0.40064 合庫全球高收益債券基金A類型 11.80800 11.82330 -0.01530 -0.12941 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.87560 12.89640 -0.02080 -0.16129 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.45050 11.46980 -0.01930 -0.16827 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.22770 12.24710 -0.01940 -0.15840 合庫全球高收益債券基金B類型 8.13550 8.14600 -0.01050 -0.12890 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45200 9.46680 -0.01480 -0.15634 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16070 9.17610 -0.01540 -0.16783 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.82120 8.83540 -0.01420 -0.16072 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29490 9.31050 -0.01560 -0.16755 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 合庫全球新興市場基金 9.13000 9.19000 -0.06000 -0.65288 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 合庫貨幣市場基金 10.18470 10.18450 0.00020 0.00196 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93330 9.96150 -0.02820 -0.28309 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.33280 10.36410 -0.03130 -0.30200 合庫新興多重收益基金A類型 10.53940 10.56700 -0.02760 -0.26119 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.12510 12.16160 -0.03650 -0.30012 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.46110 15.50870 -0.04760 -0.30692 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.65050 8.67500 -0.02450 -0.28242 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.49160 9.52020 -0.02860 -0.30041 合庫新興多重收益基金B類型 7.84980 7.87040 -0.02060 -0.26174 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62960 8.65480 -0.02520 -0.29117 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.53390 10.56790 -0.03400 -0.32173 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.91000 12.00000 -0.09000 -0.75000 安本標準兩岸價值基金 美元 11.30000 11.40000 -0.10000 -0.87719 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.47000 11.57000 -0.10000 -0.86430 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.20310 10.22990 -0.02680 -0.26198 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.17730 10.20530 -0.02800 -0.27437 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.74210 9.83150 -0.08940 -0.90932 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15610 10.17940 -0.02330 -0.22889 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.24790 10.27480 -0.02690 -0.26181 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.21990 10.24800 -0.02810 -0.27420 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.77540 9.86510 -0.08970 -0.90927 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.19050 10.21380 -0.02330 -0.22812 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26120 11.25940 0.00180 0.01599 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.77650 9.80560 -0.02910 -0.29677 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72240 9.74480 -0.02240 -0.22987 安聯中國東協基金 14.89000 14.95000 -0.06000 -0.40134 安聯中國策略基金-美元 12.72000 12.87000 -0.15000 -1.16550 安聯中國策略基金-新臺幣 16.63000 16.82000 -0.19000 -1.12961 安聯中華新思路基金-人民幣 16.46000 16.54000 -0.08000 -0.48368 安聯中華新思路基金-美元 14.79000 14.90000 -0.11000 -0.73826 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.97000 14.07000 -0.10000 -0.71073 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 33.99000 33.91000 0.08000 0.23592 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 安聯台灣科技基金 56.09000 56.20000 -0.11000 -0.19573 安聯台灣貨幣市場基金 12.56240 12.56220 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 39.06000 39.01000 0.05000 0.12817 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87440 10.90100 -0.02660 -0.24401 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.96190 15.99900 -0.03710 -0.23189 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.89440 9.91740 -0.02300 -0.23192 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.98120 10.00420 -0.02300 -0.22990 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 安聯四季成長組合基金-美元 11.62000 11.66000 -0.04000 -0.34305 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.33740 13.36930 -0.03190 -0.23861 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.89340 10.92290 -0.02950 -0.27007 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.94610 12.98040 -0.03430 -0.26424 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59220 9.61540 -0.02320 -0.24128 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.51960 9.54540 -0.02580 -0.27029 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03400 9.05790 -0.02390 -0.26386 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.24240 10.26650 -0.02410 -0.23474 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.23090 10.25790 -0.02700 -0.26321 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.40000 11.45000 -0.05000 -0.43668 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.55380 12.57260 -0.01880 -0.14953 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.35620 11.37640 -0.02020 -0.17756 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.95830 10.97710 -0.01880 -0.17127 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.56330 8.57650 -0.01320 -0.15391 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.42350 8.43850 -0.01500 -0.17776 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.10200 8.11590 -0.01390 -0.17127 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.19790 10.21400 -0.01610 -0.15763 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.06930 10.08660 -0.01730 -0.17151 安聯全球人口趨勢基金 12.12000 12.16000 -0.04000 -0.32895 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.11000 32.26000 -0.15000 -0.46497 安聯全球油礦金趨勢基金 7.76000 7.80000 -0.04000 -0.51282 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.56840 12.57590 -0.00750 -0.05964 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.59200 10.59830 -0.00630 -0.05944 安聯全球新興市場基金 16.67000 16.74000 -0.07000 -0.41816 安聯全球農金趨勢基金 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 安聯全球綠能趨勢基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 安聯亞洲動態策略基金 22.14000 22.30000 -0.16000 -0.71749 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.16190 10.16220 -0.00030 -0.00295 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.19320 10.19540 -0.00220 -0.02158 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.12900 10.12930 -0.00030 -0.00296 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.09430 10.09650 -0.00220 -0.02179 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.14400 10.14390 0.00010 0.00099 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.09870 10.10090 -0.00220 -0.02178 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.05660 10.05920 -0.00260 -0.02585 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12090 10.12350 -0.00260 -0.02568 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05660 10.05920 -0.00260 -0.02585 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.64090 10.64090 0.00000 0.00000 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.17200 10.17200 0.00000 0.00000 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.95110 91.95990 -0.00880 -0.00957 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.42820 13.44260 -0.01440 -0.10712 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.01050 69.02600 -0.01550 -0.02246 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.94860 9.95930 -0.01070 -0.10744 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79400 2.79400 0.00000 0.00000 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92010 10.93430 -0.01420 -0.12987 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.35680 2.35400 0.00280 0.11895 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.81420 8.82530 -0.01110 -0.12577 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.31000 10.32350 -0.01350 -0.13077 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.27890 10.29940 -0.02050 -0.19904 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.78280 10.79940 -0.01660 -0.15371 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.22820 10.24820 -0.02000 -0.19516 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.25090 10.26950 -0.01860 -0.18112 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.21000 10.22330 -0.01330 -0.13009 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.14550 10.16570 -0.02020 -0.19871 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.55750 10.57350 -0.01600 -0.15132 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.12660 10.14640 -0.01980 -0.19514 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.15650 10.17500 -0.01850 -0.18182 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.04150 10.05810 -0.01660 -0.16504 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.23950 10.25140 -0.01190 -0.11608 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.01860 10.03500 -0.01640 -0.16343 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.92930 9.94540 -0.01610 -0.16188 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.05780 10.07440 -0.01660 -0.16477 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.18970 10.20150 -0.01180 -0.11567 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.01830 10.03470 -0.01640 -0.16343 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.92960 9.94570 -0.01610 -0.16188 宏利台灣動力基金A類型 32.14000 32.23000 -0.09000 -0.27924 宏利台灣動力基金I類型 32.14000 32.23000 -0.09000 -0.27924 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.99370 10.04390 -0.05020 -0.49981 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.87200 9.91520 -0.04320 -0.43569 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.50240 7.54010 -0.03770 -0.49999 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.46220 7.49670 -0.03450 -0.46020 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795 宏利全球債券組合基金 13.83700 13.84720 -0.01020 -0.07366 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.01900 3.02100 -0.00200 -0.06620 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.46910 12.47530 -0.00620 -0.04970 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.93870 8.94300 -0.00430 -0.04808 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.64270 2.63720 0.00550 0.20855 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.50670 11.50690 -0.00020 -0.00174 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.30770 3.33710 -0.02940 -0.88100 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54000 0.54490 -0.00490 -0.89925 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.18000 15.32000 -0.14000 -0.91384 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.52100 12.53730 -0.01630 -0.13001 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.05640 11.07310 -0.01670 -0.15082 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.55980 10.57340 -0.01360 -0.12862 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78030 8.79300 -0.01270 -0.14443 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.40560 8.41830 -0.01270 -0.15086 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.24810 8.25900 -0.01090 -0.13198 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41290 8.42430 -0.01140 -0.13532 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.55000 10.41000 0.14000 1.34486 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.61000 10.46000 0.15000 1.43403 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.53000 10.39000 0.14000 1.34745 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.98480 2.99350 -0.00870 -0.29063 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42860 0.42970 -0.00110 -0.25599 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.87190 12.90160 -0.02970 -0.23020 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97560 0.97820 -0.00260 -0.26579 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32340 7.34040 -0.01700 -0.23160 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04310 2.04860 -0.00550 -0.26848 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29440 0.29510 -0.00070 -0.23721 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.90310 8.92370 -0.02060 -0.23085 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32340 0.32410 -0.00070 -0.21598 宏利萬利貨幣市場基金 13.69920 13.69910 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.43000 2.45000 -0.02000 -0.81633 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.99000 11.05000 -0.06000 -0.54299 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.45000 27.69000 -0.24000 -0.86674 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.45000 27.69000 -0.24000 -0.86674 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.62000 11.67000 -0.05000 -0.42845 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.55970 10.54150 0.01820 0.17265 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.42740 9.43910 -0.01170 -0.12395 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.92690 8.93190 -0.00500 -0.05598 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.36950 11.37590 -0.00640 -0.05626 貝萊德亞美利加收益基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 貝萊德新台幣基金 12.98110 12.98100 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 28.24000 28.14000 0.10000 0.35537 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45700 11.45990 -0.00290 -0.02531 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87400 9.88760 -0.01360 -0.13755 保德信大中華基金-人民幣 10.61000 10.69000 -0.08000 -0.74836 保德信大中華基金-美元 10.11000 10.20000 -0.09000 -0.88235 保德信大中華基金-新台幣 30.24000 30.51000 -0.27000 -0.88496 保德信中小型股基金 53.56000 53.68000 -0.12000 -0.22355 保德信中國中小基金-人民幣 9.78000 9.97000 -0.19000 -1.90572 保德信中國中小基金-美元 9.09000 9.29000 -0.20000 -2.15285 保德信中國中小基金-新臺幣 8.82000 9.01000 -0.19000 -2.10877 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.00040 10.04180 -0.04140 -0.41228 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.07580 10.11570 -0.03990 -0.39444 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.12160 10.16360 -0.04200 -0.41324 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.27930 11.32610 -0.04680 -0.41320 保德信中國品牌基金-人民幣 10.60000 10.70000 -0.10000 -0.93458 保德信中國品牌基金-美元 10.59000 10.68000 -0.09000 -0.84270 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.41000 11.52000 -0.11000 -0.95486 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.34000 28.31000 0.03000 0.10597 保德信全球消費商機基金 19.44000 19.35000 0.09000 0.46512 保德信全球基礎建設基金 14.05000 14.12000 -0.07000 -0.49575 保德信全球資源基金 7.12000 7.14000 -0.02000 -0.28011 保德信全球醫療生化基金-美元 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.49000 31.74000 -0.25000 -0.78765 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.23000 10.23610 -0.00610 -0.05959 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.77030 10.77670 -0.00640 -0.05939 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.27050 10.26960 0.00090 0.00876 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.80940 10.80850 0.00090 0.00833 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.67340 9.69620 -0.02280 -0.23514 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.90310 10.92850 -0.02540 -0.23242 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.24240 9.25770 -0.01530 -0.16527 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.40030 10.41750 -0.01720 -0.16511 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.16570 8.19120 -0.02550 -0.31131 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.33500 11.37050 -0.03550 -0.31221 保德信亞太基金 19.80000 19.92000 -0.12000 -0.60241 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.74590 8.75020 -0.00430 -0.04914 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.22090 12.22680 -0.00590 -0.04825 保德信店頭市場基金 38.61000 38.78000 -0.17000 -0.43837 保德信拉丁美洲基金 6.94000 6.91000 0.03000 0.43415 保德信金平衡基金 31.41000 31.39000 0.02000 0.06371 保德信金滿意基金 44.40000 44.49000 -0.09000 -0.20229 保德信科技島基金 29.26000 29.32000 -0.06000 -0.20464 保德信高成長基金 101.49000 101.58000 -0.09000 -0.08860 保德信貨幣市場基金 15.85840 15.85820 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.67400 10.66390 0.01010 0.09471 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.92000 10.90220 0.01780 0.16327 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.06780 11.08360 -0.01580 -0.14255 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.60200 10.61000 -0.00800 -0.07540 保德信新世紀基金 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.18190 8.18850 -0.00660 -0.08060 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.43380 10.44310 -0.00930 -0.08905 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.75220 11.76170 -0.00950 -0.08077 保德信新興趨勢組合基金 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 保德信瑞騰基金 15.66170 15.66180 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.49620 9.49810 -0.00190 -0.02000 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.04920 10.05170 -0.00250 -0.02487 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.41690 9.42030 -0.00340 -0.03609 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.72220 9.72430 -0.00210 -0.02160 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.70020 9.70190 -0.00170 -0.01752 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.14090 10.14340 -0.00250 -0.02465 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.54030 9.54930 -0.00900 -0.09425 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.90650 9.91600 -0.00950 -0.09580 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.17130 10.18080 -0.00950 -0.09331 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85700 9.86550 -0.00850 -0.08616 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.24640 10.25480 -0.00840 -0.08191 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.77400 9.78760 -0.01360 -0.13895 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.09250 10.10650 -0.01400 -0.13852 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.83670 9.84280 -0.00610 -0.06197 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.38470 10.38880 -0.00410 -0.03947 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.69910 9.70960 -0.01050 -0.10814 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.08660 10.09760 -0.01100 -0.10894 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.98020 9.98440 -0.00420 -0.04207 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.98410 9.98840 -0.00430 -0.04305 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.26790 10.27280 -0.00490 -0.04770 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.93220 9.94470 -0.01250 -0.12570 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.93250 9.94500 -0.01250 -0.12569 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.22510 10.22570 -0.00060 -0.00587 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.26290 10.26770 -0.00480 -0.04675 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.94760 9.95970 -0.01210 -0.12149 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03380 10.04040 -0.00660 -0.06573 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.40950 10.41610 -0.00660 -0.06336 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.18900 10.19440 -0.00540 -0.05297 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.84170 10.84690 -0.00520 -0.04794 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.01650 10.03150 -0.01500 -0.14953 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.31700 10.33250 -0.01550 -0.15001 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46780 10.47050 -0.00270 -0.02579 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.47010 10.48180 -0.01170 -0.11162 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.49380 10.49840 -0.00460 -0.04382 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.05330 10.05320 0.00010 0.00099 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.05660 10.05630 0.00030 0.00298 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.02730 10.00960 0.01770 0.17683 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.02720 10.01030 0.01690 0.16883 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.03220 10.04230 -0.01010 -0.10057 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.03340 10.04360 -0.01020 -0.10156 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.00390 9.99340 0.01050 0.10507 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.00450 9.99390 0.01060 0.10606 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.17410 10.17830 -0.00420 -0.04126 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.17090 10.17540 -0.00450 -0.04422 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.28680 10.28430 0.00250 0.02431 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.47020 10.46890 0.00130 0.01242 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.95050 9.96300 -0.01250 -0.12546 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.04580 10.05840 -0.01260 -0.12527 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97410 1.97620 -0.00210 -0.10626 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.85020 2.85330 -0.00310 -0.10865 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28880 0.28960 -0.00080 -0.27624 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45560 0.45690 -0.00130 -0.28453 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.19370 8.21540 -0.02170 -0.26414 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.05100 12.08670 -0.03570 -0.29537 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.76090 9.76980 -0.00890 -0.09110 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.51430 12.52590 -0.01160 -0.09261 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.63140 8.65160 -0.02020 -0.23348 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.10910 11.13510 -0.02600 -0.23350 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.56430 10.57730 -0.01300 -0.12290 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.35410 10.36770 -0.01360 -0.13118 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.11000 20.11000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4666.71000 4667.16000 -0.45000 -0.00964 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.15330 10.15200 0.00130 0.01281 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.04890 11.04830 0.00060 0.00543 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.03330 10.03420 -0.00090 -0.00897 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.36510 9.36580 -0.00070 -0.00747 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.95820 9.95900 -0.00080 -0.00803 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.35670 9.35880 -0.00210 -0.02244 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.71400 9.71730 -0.00330 -0.03396 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.36440 10.37000 -0.00560 -0.05400 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.86140 5.87680 -0.01540 -0.26205 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.86900 10.89760 -0.02860 -0.26244 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.51000 10.60000 -0.09000 -0.84906 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.91000 10.03000 -0.12000 -1.19641 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.51000 10.60000 -0.09000 -0.84906 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.91000 10.03000 -0.12000 -1.19641 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.48190 10.54690 -0.06500 -0.61629 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.49720 11.57320 -0.07600 -0.65669 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.72100 10.79280 -0.07180 -0.66526 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.98240 9.03800 -0.05560 -0.61518 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.31380 9.37540 -0.06160 -0.65704 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.19870 9.26030 -0.06160 -0.66521 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.31720 10.38120 -0.06400 -0.61650 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.80170 10.87310 -0.07140 -0.65667 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.78610 10.85840 -0.07230 -0.66584 柏瑞巨人基金 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71060 13.71050 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.39000 16.48000 -0.09000 -0.54612 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.35140 14.38570 -0.03430 -0.23843 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.77570 12.80880 -0.03310 -0.25842 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.32380 13.36120 -0.03740 -0.27991 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.49780 8.51810 -0.02030 -0.23832 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.74980 6.76590 -0.01610 -0.23796 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67370 8.69610 -0.02240 -0.25759 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.53010 8.54560 -0.01550 -0.18138 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.74080 10.77100 -0.03020 -0.28038 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.41330 8.43780 -0.02450 -0.29036 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.96540 12.99900 -0.03360 -0.25848 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.43100 12.46070 -0.02970 -0.23835 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.42450 13.44880 -0.02430 -0.18069 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.12900 12.16310 -0.03410 -0.28036 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.93950 8.96080 -0.02130 -0.23770 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69560 9.72070 -0.02510 -0.25821 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.74710 9.76470 -0.01760 -0.18024 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.54860 9.57550 -0.02690 -0.28093 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.43040 9.45780 -0.02740 -0.28971 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.75170 10.75880 -0.00710 -0.06599 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.78450 10.78860 -0.00410 -0.03800 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.53900 10.55020 -0.01120 -0.10616 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.66910 10.67960 -0.01050 -0.09832 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.81830 9.82480 -0.00650 -0.06616 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.59300 9.59660 -0.00360 -0.03751 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.74940 10.74000 0.00940 0.08752 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.60490 9.61510 -0.01020 -0.10608 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73170 9.74130 -0.00960 -0.09855 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.73170 10.73870 -0.00700 -0.06518 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.78490 10.78900 -0.00410 -0.03800 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.53950 10.55060 -0.01110 -0.10521 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.67030 10.68080 -0.01050 -0.09831 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.81820 9.82460 -0.00640 -0.06514 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.59320 9.59690 -0.00370 -0.03855 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.93530 10.92580 0.00950 0.08695 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.60520 9.61540 -0.01020 -0.10608 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.73240 9.74190 -0.00950 -0.09752 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.34370 11.34780 -0.00410 -0.03613 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.85420 12.85860 -0.00440 -0.03422 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.08650 12.09510 -0.00860 -0.07110 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.93200 8.93520 -0.00320 -0.03581 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67870 9.68200 -0.00330 -0.03408 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.57780 9.58450 -0.00670 -0.06990 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03860 11.04260 -0.00400 -0.03622 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.96940 11.97350 -0.00410 -0.03424 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.67650 11.68480 -0.00830 -0.07103 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.93230 8.93550 -0.00320 -0.03581 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67930 9.68260 -0.00330 -0.03408 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.57820 9.58500 -0.00680 -0.07094 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.13000 13.18000 -0.05000 -0.37936 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.93000 13.99000 -0.06000 -0.42888 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.39000 8.43000 -0.04000 -0.47450 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.17000 11.22000 -0.05000 -0.44563 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.92000 13.00000 -0.08000 -0.61538 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.19000 13.28000 -0.09000 -0.67771 柏瑞拉丁美洲基金 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.22570 12.28830 -0.06260 -0.50943 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.43750 10.49530 -0.05780 -0.55072 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.75650 7.79620 -0.03970 -0.50922 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.27610 10.33300 -0.05690 -0.55066 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.29830 12.30920 -0.01090 -0.08855 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.08930 12.10330 -0.01400 -0.11567 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.04100 11.05550 -0.01450 -0.13116 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.50910 8.51660 -0.00750 -0.08806 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61500 9.62610 -0.01110 -0.11531 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.64040 9.65300 -0.01260 -0.13053 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.62960 11.64300 -0.01340 -0.11509 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.79960 10.80920 -0.00960 -0.08881 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.02250 11.03690 -0.01440 -0.13047 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.95740 9.96890 -0.01150 -0.11536 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.19390 9.20200 -0.00810 -0.08802 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.17280 9.17770 -0.00490 -0.05339 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.66690 9.67950 -0.01260 -0.13017 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.59990 12.63060 -0.03070 -0.24306 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.17900 12.20920 -0.03020 -0.24735 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.45890 11.49180 -0.03290 -0.28629 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.99900 7.01610 -0.01710 -0.24373 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75490 8.77660 -0.02170 -0.24725 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.39520 9.42220 -0.02700 -0.28656 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.83140 10.85780 -0.02640 -0.24314 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.47680 11.50980 -0.03300 -0.28671 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.48340 9.50690 -0.02350 -0.24719 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.93160 8.95340 -0.02180 -0.24348 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.59610 9.62370 -0.02760 -0.28679 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.18860 12.19190 -0.00330 -0.02707 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.05070 13.05500 -0.00430 -0.03294 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.85570 11.86300 -0.00730 -0.06154 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.41790 9.42040 -0.00250 -0.02654 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.11010 10.11340 -0.00330 -0.03263 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.07880 10.08500 -0.00620 -0.06148 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.30130 12.30530 -0.00400 -0.03251 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.87460 10.87750 -0.00290 -0.02666 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.29620 11.30310 -0.00690 -0.06105 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.03350 10.03620 -0.00270 -0.02690 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.58530 9.58780 -0.00250 -0.02607 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.35450 10.35790 -0.00340 -0.03283 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.81660 9.82260 -0.00600 -0.06108 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.01000 19.07000 -0.06000 -0.31463 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.71000 17.80000 -0.09000 -0.50562 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.45340 13.46300 -0.00960 -0.07131 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.32940 10.31360 0.01580 0.15320 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.43150 11.40680 0.02470 0.21654 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.45420 12.39870 0.05550 0.44763 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.88880 10.87460 0.01420 0.13058 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.90220 8.88850 0.01370 0.15413 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.50950 9.48890 0.02060 0.21710 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.39290 9.35100 0.04190 0.44808 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.43210 9.41990 0.01220 0.12951 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.03600 9.02210 0.01390 0.15407 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.31020 9.29000 0.02020 0.21744 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.27000 11.21970 0.05030 0.44832 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.37470 9.36260 0.01210 0.12924 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.20890 45.82510 -0.61620 -1.34468 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.86170 9.88390 -0.02220 -0.22461 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.82570 9.83880 -0.01310 -0.13315 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.34000 34.17000 0.17000 0.49751 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.85390 11.85320 0.00070 0.00591 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.65840 1.66350 -0.00510 -0.30658 國泰大中華基金 21.47000 21.43000 0.04000 0.18665 國泰小龍基金-新台幣 16.15000 16.13000 0.02000 0.12399 國泰中小成長基金-新台幣 46.54000 46.52000 0.02000 0.04299 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.62740 4.66490 -0.03750 -0.80388 國泰中國內需增長基金-美元A 0.70920 0.71720 -0.00800 -1.11545 國泰中國內需增長基金-美元I 0.75990 0.76840 -0.00850 -1.10619 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.15000 20.36000 -0.21000 -1.03143 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.57440 44.29340 0.28100 0.63441 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.45730 2.46550 -0.00820 -0.33259 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34240 0.34460 -0.00220 -0.63842 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.65770 10.71930 -0.06160 -0.57466 國泰中國新興債券基金-美元 0.33590 0.33660 -0.00070 -0.20796 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.25100 10.26540 -0.01440 -0.14028 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.50540 4.54360 -0.03820 -0.84074 國泰中國新興戰略基金-美元 0.62660 0.63390 -0.00730 -1.15160 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.61000 19.82000 -0.21000 -1.05954 國泰中港台基金-人民幣 3.47700 3.53880 -0.06180 -1.74635 國泰中港台基金-美元 0.48960 0.49990 -0.01030 -2.06041 國泰中港台基金-新台幣 15.14000 15.45000 -0.31000 -2.00647 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.06870 10.08860 -0.01990 -0.19725 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.20900 10.22340 -0.01440 -0.14085 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.25040 10.25790 -0.00750 -0.07311 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.33000 27.29000 0.04000 0.14657 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.03000 12.06000 -0.03000 -0.24876 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.96000 33.78000 0.18000 0.53286 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35830 0.35870 -0.00040 -0.11151 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33510 0.33540 -0.00030 -0.08945 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33600 0.33630 -0.00030 -0.08921 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.13030 11.13300 -0.00270 -0.02425 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.42000 10.42250 -0.00250 -0.02399 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.45200 10.45460 -0.00260 -0.02487 國泰台灣貨幣市場基金 12.47140 12.47130 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42400 0.42490 -0.00090 -0.21181 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37340 0.37420 -0.00080 -0.21379 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45310 0.45410 -0.00100 -0.22022 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56790 0.56490 0.00300 0.53107 國泰全球高股息基金-人民幣 2.62620 2.62070 0.00550 0.20987 國泰全球高股息基金-美元 0.36880 0.36910 -0.00030 -0.08128 國泰全球高股息基金-新台幣 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54900 0.54550 0.00350 0.64161 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49990 0.50210 -0.00220 -0.43816 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.59000 14.65000 -0.06000 -0.40956 國泰全球資源基金-美元 0.16320 0.16420 -0.00100 -0.60901 國泰全球資源基金-新台幣 5.14000 5.17000 -0.03000 -0.58027 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60530 0.60820 -0.00290 -0.47682 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.79000 18.86000 -0.07000 -0.37116 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.19000 18.27000 -0.08000 -0.43788 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89670 0.89430 0.00240 0.26837 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.23000 21.13000 0.10000 0.47326 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.75000 22.77000 -0.02000 -0.08783 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.60080 2.59660 0.00420 0.16175 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36620 0.36670 -0.00050 -0.13635 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31190 0.31240 -0.00050 -0.16005 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.31710 11.32810 -0.01100 -0.09710 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.64080 9.65020 -0.00940 -0.09741 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54150 0.53830 0.00320 0.59446 國泰亞洲成長基金-美元 0.39390 0.39550 -0.00160 -0.40455 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.83000 11.87000 -0.04000 -0.33698 國泰科技生化基金 37.48000 37.57000 -0.09000 -0.23955 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.76000 29.54000 0.22000 0.74475 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.18000 12.24000 -0.06000 -0.49020 國泰美國費城半導體基金 15.47000 15.20000 0.27000 1.77632 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 46.93220 47.69440 -0.76220 -1.59809 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.04890 15.78280 0.26610 1.68601 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 26.02170 26.91460 -0.89290 -3.31753 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.19260 46.83540 -0.64280 -1.37247 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.77210 47.02670 -0.25460 -0.54139 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.38380 43.39630 -0.01250 -0.02880 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32040 0.32090 -0.00050 -0.15581 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.95410 9.96870 -0.01460 -0.14646 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.01730 10.03180 -0.01450 -0.14454 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32080 0.32130 -0.00050 -0.15562 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.96410 9.97850 -0.01440 -0.14431 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.04380 10.05810 -0.01430 -0.14217 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32090 0.32140 -0.00050 -0.15557 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.96950 9.98240 -0.01290 -0.12923 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.05870 10.07150 -0.01280 -0.12709 國泰紐幣2021保本基金 12.93460 12.93690 -0.00230 -0.01778 國泰紐幣八年期保本基金 13.31410 13.31680 -0.00270 -0.02028 國泰紐幣保本基金 12.79560 12.79480 0.00080 0.00625 國泰國泰基金-新台幣A 24.73000 24.74000 -0.01000 -0.04042 國泰富時中國A50基金 21.59000 21.61000 -0.02000 -0.09255 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 48.63440 49.32690 -0.69250 -1.40390 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35040 0.35130 -0.00090 -0.25619 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52940 0.52680 0.00260 0.49355 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.17170 41.22150 -0.04980 -0.12081 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.53000 20.85000 -0.32000 -1.53477 國泰新興市場基金-美元 0.38400 0.38660 -0.00260 -0.67253 國泰新興市場基金-新台幣 11.91000 11.99000 -0.08000 -0.66722 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.46990 2.46530 0.00460 0.18659 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50630 1.50350 0.00280 0.18623 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35740 0.35790 -0.00050 -0.13970 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22010 0.22040 -0.00030 -0.13612 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.78660 10.79660 -0.01000 -0.09262 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.45420 6.46020 -0.00600 -0.09288 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.96000 15.79000 0.17000 1.07663 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.14990 46.77940 -0.62950 -1.34568 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.89280 46.56890 -0.67610 -1.45183 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.17360 43.42740 -0.25380 -0.58442 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.71000 12.71000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 38.94000 38.93000 0.01000 0.02569 國泰標普北美科技ETF基金 23.64000 23.33000 0.31000 1.32876 國泰歐洲精選基金-美元 0.34180 0.34650 -0.00470 -1.35642 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.09000 10.22000 -0.13000 -1.27202 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.68000 38.70920 -0.02920 -0.07543 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.59000 21.56000 0.03000 0.13915 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.48000 19.56000 -0.08000 -0.40900 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.75000 18.69000 0.06000 0.32103 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41840 0.41890 -0.00050 -0.11936 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.57560 12.59080 -0.01520 -0.12072 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.60300 10.60800 -0.00500 -0.04713 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.50920 10.51060 -0.00140 -0.01332 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.62100 10.61640 0.00460 0.04333 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.27420 10.27900 -0.00480 -0.04670 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.21000 10.21240 -0.00240 -0.02350 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.27000 10.26550 0.00450 0.04384 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.00220 10.01500 -0.01280 -0.12781 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.90430 9.91700 -0.01270 -0.12806 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97870 9.99110 -0.01240 -0.12411 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.79690 9.80240 -0.00550 -0.05611 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.00200 10.01490 -0.01290 -0.12881 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.89940 9.91210 -0.01270 -0.12813 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97860 9.99100 -0.01240 -0.12411 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.79690 9.80240 -0.00550 -0.05611 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47930 11.47890 0.00040 0.00348 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78760 9.80990 -0.02230 -0.22732 第一金大中華基金 27.16000 27.21000 -0.05000 -0.18376 第一金小型精選基金 34.45000 34.61000 -0.16000 -0.46229 第一金中國世紀基金-人民幣 14.44000 14.55000 -0.11000 -0.75601 第一金中國世紀基金-美元 8.70010 8.79040 -0.09030 -1.02726 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.29000 10.39000 -0.10000 -0.96246 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.29000 10.39000 -0.10000 -0.96246 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.87610 9.87080 0.00530 0.05369 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.20560 8.21230 -0.00670 -0.08158 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.51160 11.50540 0.00620 0.05389 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.74540 9.75330 -0.00790 -0.08100 第一金中概平衡基金 29.18000 29.16000 0.02000 0.06859 第一金台灣貨幣市場基金 15.34090 15.34070 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.85700 178.85500 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.36750 15.34260 0.02490 0.16229 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.36610 15.34120 0.02490 0.16231 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.85000 14.82000 0.03000 0.20243 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.85000 14.82000 0.03000 0.20243 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.27080 10.19560 0.07520 0.73757 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.26910 10.19390 0.07520 0.73770 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.99730 10.07060 -0.07330 -0.72786 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.99730 10.07060 -0.07330 -0.72786 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.47190 13.52660 -0.05470 -0.40439 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.48980 13.54460 -0.05480 -0.40459 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.79000 12.83000 -0.04000 -0.31177 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.82000 12.86000 -0.04000 -0.31104 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86430 9.89100 -0.02670 -0.26994 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.85790 9.88460 -0.02670 -0.27012 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.46220 9.48500 -0.02280 -0.24038 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.48650 9.50920 -0.02270 -0.23872 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.81380 10.84310 -0.02930 -0.27022 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.41310 10.43810 -0.02500 -0.23951 第一金全球大趨勢基金 25.00000 24.96000 0.04000 0.16026 第一金全球不動產證券化基金A 9.32480 9.33390 -0.00910 -0.09749 第一金全球不動產證券化基金B 6.43730 6.44360 -0.00630 -0.09777 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.24390 10.28020 -0.03630 -0.35311 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.24430 10.28050 -0.03620 -0.35212 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.22780 11.26770 -0.03990 -0.35411 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.22970 11.26940 -0.03970 -0.35228 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.64680 8.66630 -0.01950 -0.22501 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.67340 10.69750 -0.02410 -0.22529 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.28490 9.29730 -0.01240 -0.13337 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.28330 9.29580 -0.01250 -0.13447 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.67830 7.69560 -0.01730 -0.22480 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.67330 7.69070 -0.01740 -0.22625 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.42270 8.43930 -0.01660 -0.19670 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.42320 8.43980 -0.01660 -0.19669 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.75560 11.77130 -0.01570 -0.13338 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.75620 11.77190 -0.01570 -0.13337 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.28300 10.30620 -0.02320 -0.22511 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.28380 10.30710 -0.02330 -0.22606 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.03970 15.06940 -0.02970 -0.19709 第一金亞洲科技基金 18.87000 19.05000 -0.18000 -0.94488 第一金亞洲新興市場基金 12.81000 12.89000 -0.08000 -0.62064 第一金店頭市場基金 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.19960 10.26420 -0.06460 -0.62937 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.19960 10.26420 -0.06460 -0.62937 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.17760 10.23520 -0.05760 -0.56276 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.17760 10.23520 -0.05760 -0.56276 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.19960 10.26420 -0.06460 -0.62937 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.21390 10.27840 -0.06450 -0.62753 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.19960 10.26420 -0.06460 -0.62937 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.17760 10.23520 -0.05760 -0.56276 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.19190 10.24930 -0.05740 -0.56004 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.17760 10.23520 -0.05760 -0.56276 第一金創新趨勢基金 22.85000 22.89000 -0.04000 -0.17475 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.33630 44.99720 -0.66090 -1.46876 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 44.56320 45.20740 -0.64420 -1.42499 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 45.26480 45.99860 -0.73380 -1.59527 第一金電子基金 36.40000 36.43000 -0.03000 -0.08235 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.59000 19.57000 0.02000 0.10220 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.92000 19.39000 0.53000 2.73337 統一大中華中小基金(人民幣) 9.39000 9.57000 -0.18000 -1.88088 統一大中華中小基金(美元) 8.27000 8.45000 -0.18000 -2.13018 統一大中華中小基金(新台幣) 12.31000 12.57000 -0.26000 -2.06842 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 統一大滿貫基金-A類型 37.59000 37.48000 0.11000 0.29349 統一大滿貫基金-I類型 37.59000 37.48000 0.11000 0.29349 統一大龍印基金 15.11000 15.25000 -0.14000 -0.91803 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.87000 11.09000 -0.22000 -1.98377 統一大龍騰中國基金(美元) 9.61000 9.82000 -0.21000 -2.13849 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.98000 11.22000 -0.24000 -2.13904 統一中小基金 26.10000 26.16000 -0.06000 -0.22936 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.05200 10.02780 0.02420 0.24133 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.02410 9.03010 -0.00600 -0.06644 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.75820 8.75930 -0.00110 -0.01256 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.71730 12.68650 0.03080 0.24278 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.37410 11.38170 -0.00760 -0.06677 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.99490 10.99630 -0.00140 -0.01273 統一台灣動力基金 20.19000 20.22000 -0.03000 -0.14837 統一全天候基金-A類型 119.63000 119.70000 -0.07000 -0.05848 統一全天候基金-I類型 120.42000 120.50000 -0.08000 -0.06639 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.62600 8.64030 -0.01430 -0.16550 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.03930 8.07750 -0.03820 -0.47292 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.06760 8.10050 -0.03290 -0.40615 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.36970 9.38530 -0.01560 -0.16622 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.74030 8.78190 -0.04160 -0.47370 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.76360 8.79930 -0.03570 -0.40571 統一全球債券組合基金 12.43600 12.45400 -0.01800 -0.14453 統一全球新科技基金(人民幣) 16.52000 16.51000 0.01000 0.06057 統一全球新科技基金(美元) 15.00000 15.03000 -0.03000 -0.19960 統一全球新科技基金(新台幣) 14.47000 14.49000 -0.02000 -0.13803 統一亞太基金 25.85000 25.98000 -0.13000 -0.50038 統一亞洲大金磚基金 12.44000 12.52000 -0.08000 -0.63898 統一奔騰基金 63.24000 63.40000 -0.16000 -0.25237 統一強棒貨幣市場基金 16.75380 16.75350 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 12.46000 12.55000 -0.09000 -0.71713 統一強漢基金(美元) 10.83000 10.93000 -0.10000 -0.91491 統一強漢基金(新台幣) 28.65000 28.91000 -0.26000 -0.89934 統一統信基金 32.30000 32.29000 0.01000 0.03097 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 38.34360 38.83710 -0.49350 -1.27069 統一黑馬基金 63.21000 63.40000 -0.19000 -0.29968 統一新亞洲科技能源基金 17.14000 17.29000 -0.15000 -0.86755 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.12890 8.13340 -0.00450 -0.05533 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.90560 10.91160 -0.00600 -0.05499 統一經建基金 50.49000 50.55000 -0.06000 -0.11869 統一龍馬基金 72.84000 72.79000 0.05000 0.06869 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.13000 22.22000 -0.09000 -0.40504 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.04000 51.15000 -0.11000 -0.21505 野村中國機會基金 15.01000 15.10000 -0.09000 -0.59603 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.42250 10.42470 -0.00220 -0.02110 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36630 10.37130 -0.00500 -0.04821 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.37000 10.36900 0.00100 0.00964 野村巴西基金 6.64000 6.58000 0.06000 0.91185 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147 野村台灣高股息基金 26.12000 26.12000 0.00000 0.00000 野村台灣運籌基金 40.01000 40.15000 -0.14000 -0.34869 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.95580 9.95420 0.00160 0.01607 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.80500 9.80790 -0.00290 -0.02957 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83920 9.84020 -0.00100 -0.01016 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.57480 10.57250 0.00230 0.02175 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.31700 10.32010 -0.00310 -0.03004 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05500 10.05610 -0.00110 -0.01094 野村平衡基金 20.99000 21.02000 -0.03000 -0.14272 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96230 9.97010 -0.00780 -0.07823 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.21890 10.22100 -0.00210 -0.02055 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97120 9.98170 -0.01050 -0.10519 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96250 9.97030 -0.00780 -0.07823 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.21900 10.22110 -0.00210 -0.02055 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97190 9.98240 -0.01050 -0.10519 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93230 9.94060 -0.00830 -0.08350 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.02300 10.02930 -0.00630 -0.06282 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.03700 10.04620 -0.00920 -0.09158 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.95440 9.96010 -0.00570 -0.05723 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.99000 14.93000 0.06000 0.40188 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.78000 12.70000 0.08000 0.62992 野村全球生技醫療基金 16.45000 16.52000 -0.07000 -0.42373 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.27820 10.30300 -0.02480 -0.24071 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.23080 10.25930 -0.02850 -0.27780 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.15460 10.18000 -0.02540 -0.24951 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.52220 10.54690 -0.02470 -0.23419 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.43620 10.46510 -0.02890 -0.27616 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.36510 10.39100 -0.02590 -0.24925 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.26790 10.29360 -0.02570 -0.24967 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.96500 10.99110 -0.02610 -0.23746 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.82870 10.85880 -0.03010 -0.27719 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.75700 10.78390 -0.02690 -0.24945 野村全球品牌基金 28.10000 28.09000 0.01000 0.03560 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.73000 12.75000 -0.02000 -0.15686 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.32000 19.35000 -0.03000 -0.15504 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.22000 12.23000 -0.01000 -0.08177 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.04490 11.04490 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-美元計價 11.04140 11.04620 -0.00480 -0.04345 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79560 10.79840 -0.00280 -0.02593 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.54630 8.56680 -0.02050 -0.23930 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.37270 8.39210 -0.01940 -0.23117 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.93750 7.95330 -0.01580 -0.19866 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06140 11.08820 -0.02680 -0.24170 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.55380 10.57820 -0.02440 -0.23066 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10760 10.12780 -0.02020 -0.19945 野村成長基金 34.17000 34.30000 -0.13000 -0.37901 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.27600 8.31060 -0.03460 -0.41634 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.28550 8.32200 -0.03650 -0.43860 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.48600 8.51930 -0.03330 -0.39088 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.64640 9.68640 -0.04000 -0.41295 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.50280 9.54470 -0.04190 -0.43899 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.71330 9.75140 -0.03810 -0.39071 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.16000 13.25000 -0.09000 -0.67925 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.07990 10.10010 -0.02020 -0.20000 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.01200 10.03100 -0.01900 -0.18941 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.89290 9.90660 -0.01370 -0.13829 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.52860 9.54630 -0.01770 -0.18541 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.53700 9.55510 -0.01810 -0.18943 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.62950 9.64290 -0.01340 -0.13896 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.02670 10.04070 -0.01400 -0.13943 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.69810 10.72300 -0.02490 -0.23221 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.60670 10.62680 -0.02010 -0.18914 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.70870 10.72360 -0.01490 -0.13895 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.83040 9.83610 -0.00570 -0.05795 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.82800 9.83580 -0.00780 -0.07930 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.73000 9.73340 -0.00340 -0.03493 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.28330 8.28640 -0.00310 -0.03741 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.92000 8.92470 -0.00470 -0.05266 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.78010 8.78700 -0.00690 -0.07853 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.89770 9.90130 -0.00360 -0.03636 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.55410 13.55910 -0.00500 -0.03688 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.77440 12.78120 -0.00680 -0.05320 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.32700 10.33520 -0.00820 -0.07934 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51370 10.51930 -0.00560 -0.05324 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46070 10.46870 -0.00800 -0.07642 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49270 10.49910 -0.00640 -0.06096 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.81130 10.81700 -0.00570 -0.05269 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73600 10.74420 -0.00820 -0.07632 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.68620 10.69270 -0.00650 -0.06079 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.80450 10.80770 -0.00320 -0.02961 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.71730 10.72350 -0.00620 -0.05782 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.84600 10.84500 0.00100 0.00922 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.30880 10.32390 -0.01510 -0.14626 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.87330 9.88830 -0.01500 -0.15169 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.49160 9.50850 -0.01690 -0.17774 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.95860 8.97190 -0.01330 -0.14824 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.52810 11.54520 -0.01710 -0.14811 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.45850 10.48020 -0.02170 -0.20706 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.63740 11.66210 -0.02470 -0.21180 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.04720 11.07230 -0.02510 -0.22669 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.79000 10.81240 -0.02240 -0.20717 野村泰國基金 42.59000 42.59000 0.00000 0.00000 野村高科技基金 11.68000 11.72000 -0.04000 -0.34130 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.52630 10.53970 -0.01340 -0.12714 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.15100 10.16570 -0.01470 -0.14460 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.82360 10.82020 0.00340 0.03142 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.51670 9.53340 -0.01670 -0.17517 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.47900 9.49130 -0.01230 -0.12959 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.79410 9.80430 -0.01020 -0.10404 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.20510 12.22230 -0.01720 -0.14073 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.44760 14.43200 0.01560 0.10809 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.04460 11.06390 -0.01930 -0.17444 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.00840 11.02260 -0.01420 -0.12883 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.55070 11.56270 -0.01200 -0.10378 野村貨幣市場基金 16.35670 16.35650 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.53000 14.64000 -0.11000 -0.75137 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.39960 10.39010 0.00950 0.09143 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.94460 9.96340 -0.01880 -0.18869 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05250 10.06450 -0.01200 -0.11923 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.33060 10.33300 -0.00240 -0.02323 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.27060 10.27570 -0.00510 -0.04963 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.25370 10.25720 -0.00350 -0.03412 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.74380 10.74630 -0.00250 -0.02326 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.64490 10.65010 -0.00520 -0.04883 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.69150 10.69510 -0.00360 -0.03366 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.01410 10.06660 -0.05250 -0.52153 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.97920 10.03400 -0.05480 -0.54614 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.86520 9.91620 -0.05100 -0.51431 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.70630 10.76250 -0.05620 -0.52218 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.61880 10.67720 -0.05840 -0.54696 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.50320 10.55750 -0.05430 -0.51433 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.58790 10.61560 -0.02770 -0.26094 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90690 7.92770 -0.02080 -0.26237 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.30700 12.33930 -0.03230 -0.26177 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.43120 10.43620 -0.00500 -0.04791 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.71500 10.71270 0.00230 0.02147 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36020 10.36860 -0.00840 -0.08101 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.42490 10.42640 -0.00150 -0.01439 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42110 10.42490 -0.00380 -0.03645 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.43160 10.43670 -0.00510 -0.04887 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.71610 10.71380 0.00230 0.02147 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36000 10.36850 -0.00850 -0.08198 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.42780 10.42910 -0.00130 -0.01247 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41990 10.42410 -0.00420 -0.04029 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.44730 10.45390 -0.00660 -0.06313 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.73840 10.73740 0.00100 0.00931 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.37420 10.38420 -0.01000 -0.09630 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43820 10.44120 -0.00300 -0.02873 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44000 10.44560 -0.00560 -0.05361 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.44730 10.45390 -0.00660 -0.06313 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.74010 10.73910 0.00100 0.00931 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.38190 10.39190 -0.01000 -0.09623 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.45290 10.45550 -0.00260 -0.02487 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44130 10.44690 -0.00560 -0.05360 野村精選貨幣市場基金 12.12310 12.12300 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.78000 11.88000 -0.10000 -0.84175 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.88000 10.98000 -0.10000 -0.91075 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 野村積極成長基金 14.48000 14.54000 -0.06000 -0.41265 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.21000 11.26000 -0.05000 -0.44405 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 40.61000 40.83000 -0.22000 -0.53882 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.74420 10.76590 -0.02170 -0.20156 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.56040 8.58050 -0.02010 -0.23425 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87170 7.89030 -0.01860 -0.23573 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.69140 7.70710 -0.01570 -0.20371 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.38990 12.41960 -0.02970 -0.23914 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.06090 11.08700 -0.02610 -0.23541 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.84990 10.87200 -0.02210 -0.20327 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.73000 11.67000 0.06000 0.51414 野村環球基金-人民幣計價 17.91000 17.83000 0.08000 0.44868 野村環球基金-美元計價 13.79000 13.74000 0.05000 0.36390 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.44000 19.35000 0.09000 0.46512 野村鴻利基金 25.20000 25.24000 -0.04000 -0.15848 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91390 16.91380 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.66000 21.75000 -0.09000 -0.41379 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.75000 13.87000 -0.12000 -0.86518 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.42000 15.43000 -0.01000 -0.06481 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.76590 10.78840 -0.02250 -0.20856 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.09420 14.12370 -0.02950 -0.20887 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.00950 11.01170 -0.00220 -0.01998 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.56210 10.59480 -0.03270 -0.30864 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.88240 10.87650 0.00590 0.05425 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.40380 10.42820 -0.02440 -0.23398 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.41650 10.40720 0.00930 0.08936 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.14600 10.16700 -0.02100 -0.20655 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.97590 9.98990 -0.01400 -0.14014 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.40480 10.41590 -0.01110 -0.10657 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.59800 10.61020 -0.01220 -0.11498 凱基台商天下基金 14.73000 14.83000 -0.10000 -0.67431 凱基台灣精五門基金 23.09000 23.23000 -0.14000 -0.60267 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 46.56240 47.24420 -0.68180 -1.44314 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.30320 48.62910 -0.32590 -0.67017 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.12250 41.15470 -0.03220 -0.07824 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.29750 46.96770 -0.67020 -1.42694 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.92960 47.66870 -0.73910 -1.55049 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 47.54350 48.35360 -0.81010 -1.67537 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.61000 13.69000 -0.08000 -0.58437 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.85280 11.96750 -0.11470 -0.95843 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.76000 11.87000 -0.11000 -0.92671 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60760 11.60750 0.00010 0.00086 凱基開創基金 30.64000 30.70000 -0.06000 -0.19544 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.31000 22.10000 0.21000 0.95023 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.45840 21.27860 0.17980 0.84498 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.39000 17.48000 -0.09000 -0.51487 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.49540 16.58860 -0.09320 -0.56183 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.43000 7.44000 -0.01000 -0.13441 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.50890 43.09690 -0.58800 -1.36437 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.97950 43.63090 -0.65140 -1.49298 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.91270 43.58010 -0.66740 -1.53143 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.14680 11.14660 0.00020 0.00179 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.28080 12.35060 -0.06980 -0.56515 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.68000 12.74000 -0.06000 -0.47096 凱基護城河基金-台幣計價A 12.91000 12.83000 0.08000 0.62354 凱基護城河基金-美元計價B 12.55730 12.48820 0.06910 0.55332 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.70680 10.63490 0.07190 0.67608 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.09120 10.05320 0.03800 0.37799 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.18180 10.13660 0.04520 0.44591 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.70660 10.63480 0.07180 0.67514 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.09120 10.05320 0.03800 0.37799 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.18180 10.13660 0.04520 0.44591 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.28000 12.41000 -0.13000 -1.04754 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.51000 34.74000 0.77000 2.21647 富邦NASDAQ-100基金 32.88000 32.46000 0.42000 1.29390 富邦上証180基金 31.01000 31.14000 -0.13000 -0.41747 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20530 0.20920 -0.00390 -1.86424 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.38000 6.49000 -0.11000 -1.69492 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.01000 6.02000 -0.01000 -0.16611 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.68000 47.48000 0.20000 0.42123 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.76830 12.86090 -0.09260 -0.72001 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.67760 11.77090 -0.09330 -0.79263 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.03070 11.13370 -0.10300 -0.92512 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.79240 10.87060 -0.07820 -0.71937 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.78640 9.86470 -0.07830 -0.79374 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.25480 9.34120 -0.08640 -0.92493 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.73030 19.76120 -0.03090 -0.15637 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.70560 11.70480 0.00080 0.00683 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.38960 10.41250 -0.02290 -0.21993 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.91950 13.91430 0.00520 0.03737 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00610 2.00840 -0.00230 -0.11452 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40870 9.40520 0.00350 0.03721 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40500 1.40650 -0.00150 -0.10665 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.64510 12.63960 0.00550 0.04351 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82300 1.82390 -0.00090 -0.04934 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.51720 10.51270 0.00450 0.04281 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53770 1.53850 -0.00080 -0.05200 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.05430 11.06240 -0.00810 -0.07322 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.98010 10.98980 -0.00970 -0.08826 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.64000 14.68000 -0.04000 -0.27248 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.98000 19.83000 0.15000 0.75643 富邦日本東証基金 20.96000 20.91000 0.05000 0.23912 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.65000 47.73000 -0.08000 -0.16761 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.80000 46.84000 -0.04000 -0.08540 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 54.32000 54.24000 0.08000 0.14749 富邦台灣心基金 23.44000 23.48000 -0.04000 -0.17036 富邦台灣釆吉50基金 47.85000 47.74000 0.11000 0.23041 富邦台灣科技指數基金 59.38000 59.16000 0.22000 0.37187 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.97440 49.71110 -0.73670 -1.48196 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.05530 42.07020 -0.01490 -0.03542 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31350 0.31370 -0.00020 -0.06376 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.70280 2.70660 -0.00380 -0.14040 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36180 0.36290 -0.00110 -0.30311 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.15360 11.18340 -0.02980 -0.26647 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.30130 2.30450 -0.00320 -0.13886 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33990 0.34100 -0.00110 -0.32258 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.42950 9.45470 -0.02520 -0.26653 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.53000 23.87000 -0.34000 -1.42438 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.02000 13.82000 0.20000 1.44718 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.38000 29.20000 -0.82000 -2.80822 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72360 15.72340 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.47000 17.85000 -0.38000 -2.12885 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.71730 41.86050 -0.14320 -0.34209 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.24340 45.86960 -0.62620 -1.36517 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.77160 40.96780 -0.19620 -0.47891 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.25290 40.56430 -0.31140 -0.76767 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.81360 39.85770 -0.04410 -0.11064 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.87930 47.48480 -0.60550 -1.27514 富邦長紅基金 65.11000 65.23000 -0.12000 -0.18396 富邦科技基金 26.30000 26.35000 -0.05000 -0.18975 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.40370 41.41220 -0.00850 -0.02053 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 47.29230 48.03260 -0.74030 -1.54124 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.70380 40.94830 -0.24450 -0.59709 富邦恒生國企ETF基金 19.85000 19.78000 0.07000 0.35389 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.01000 14.07000 -0.06000 -0.42644 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.70000 24.55000 0.15000 0.61100 富邦高成長基金 25.11000 25.16000 -0.05000 -0.19873 富邦基金A類型 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 富邦基金I類型 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 富邦深証100基金 10.37000 10.54000 -0.17000 -1.61290 富邦富時歐洲ETF基金 20.59000 20.62000 -0.03000 -0.14549 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42170 0.42210 -0.00040 -0.09476 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.40400 12.41960 -0.01560 -0.12561 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.16730 9.17870 -0.01140 -0.12420 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29560 0.29580 -0.00020 -0.06761 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.34660 8.35710 -0.01050 -0.12564 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.12450 10.13270 -0.00820 -0.08093 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.75880 10.76020 -0.00140 -0.01301 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.29630 9.30380 -0.00750 -0.08061 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.87020 9.87150 -0.00130 -0.01317 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.41000 18.48000 -0.07000 -0.37879 富邦精準基金 47.03000 46.95000 0.08000 0.17039 富邦精銳中小基金 12.43000 12.47000 -0.04000 -0.32077 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.24000 19.30000 -0.06000 -0.31088 富邦臺灣公司治理100基金 22.01000 22.00000 0.01000 0.04545 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.88000 6.88000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.95000 16.94000 0.01000 0.05903 富邦標普美國特別股ETF基金 19.99000 19.96000 0.03000 0.15030 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.22540 11.27070 -0.04530 -0.40193 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.42720 10.51910 -0.09190 -0.87365 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.61590 10.69650 -0.08060 -0.75352 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.60180 10.64450 -0.04270 -0.40115 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.80200 9.88840 -0.08640 -0.87375 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.96840 10.04410 -0.07570 -0.75368 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.14000 32.17000 -0.03000 -0.09325 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.95350 10.00340 -0.04990 -0.49883 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.91250 9.96400 -0.05150 -0.51686 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.68900 9.73950 -0.05050 -0.51851 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.36720 10.42010 -0.05290 -0.50767 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.33430 10.38800 -0.05370 -0.51694 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.10360 10.15620 -0.05260 -0.51791 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.33550 8.34090 -0.00540 -0.06474 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.03570 9.04160 -0.00590 -0.06525 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.54940 8.55490 -0.00550 -0.06429 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.22870 10.23650 -0.00780 -0.07620 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.30930 10.31600 -0.00670 -0.06495 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.78880 9.79520 -0.00640 -0.06534 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.93970 9.94590 -0.00620 -0.06234 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.63320 8.63420 -0.00100 -0.01158 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.94200 9.94320 -0.00120 -0.01207 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15960 9.16070 -0.00110 -0.01201 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.58670 11.58810 -0.00140 -0.01208 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.40060 11.40210 -0.00150 -0.01316 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.63440 10.63560 -0.00120 -0.01128 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.37370 9.37450 -0.00080 -0.00853 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.33000 15.44000 -0.11000 -0.71244 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81740 8.81640 0.00100 0.01134 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72620 9.72450 0.00170 0.01748 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.17190 9.17040 0.00150 0.01636 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76830 10.76710 0.00120 0.01115 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.80350 10.80170 0.00180 0.01666 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.25450 10.25260 0.00190 0.01853 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.33290 9.33090 0.00200 0.02143 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.21000 10.31000 -0.10000 -0.96993 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.56000 10.69000 -0.13000 -1.21609 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.34000 9.45000 -0.11000 -1.16402 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.29000 8.38000 -0.09000 -1.07399 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.74000 10.86000 -0.12000 -1.10497 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.67000 10.74000 -0.07000 -0.65177 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.15000 9.29000 -0.14000 -1.50700 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.01000 9.13000 -0.12000 -1.31435 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.18000 10.32000 -0.14000 -1.35659 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.24900 10.24370 0.00530 0.05174 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46090 9.46220 -0.00130 -0.01374 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.95530 8.95350 0.00180 0.02010 富蘭克林華美中華基金 12.43000 12.66000 -0.23000 -1.81675 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.94000 23.89000 0.05000 0.20929 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.68000 22.71000 -0.03000 -0.13210 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.11100 8.14310 -0.03210 -0.39420 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.27360 9.31520 -0.04160 -0.44658 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.31640 10.36270 -0.04630 -0.44679 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.78750 9.82630 -0.03880 -0.39486 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.76530 11.78570 -0.02040 -0.17309 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.73870 8.75390 -0.01520 -0.17364 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.83370 8.84910 -0.01540 -0.17403 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.92400 9.94120 -0.01720 -0.17302 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.76870 14.73930 0.02940 0.19947 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.54690 10.52600 0.02090 0.19856 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.41820 10.39750 0.02070 0.19909 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.74340 10.76070 -0.01730 -0.16077 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67400 7.68640 -0.01240 -0.16132 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.99050 9.00490 -0.01440 -0.15991 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.98510 10.00120 -0.01610 -0.16098 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.32510 11.33750 -0.01240 -0.10937 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55450 7.56280 -0.00830 -0.10975 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.86750 8.87720 -0.00970 -0.10927 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.01330 10.02420 -0.01090 -0.10874 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.03570 11.03980 -0.00410 -0.03714 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.71140 7.71430 -0.00290 -0.03759 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.14290 8.15920 -0.01630 -0.19977 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.25570 9.27750 -0.02180 -0.23498 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.39310 10.41750 -0.02440 -0.23422 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.03550 13.06160 -0.02610 -0.19982 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.04000 8.08000 -0.04000 -0.49505 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.17000 8.13000 0.04000 0.49200 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.70000 10.74000 -0.04000 -0.37244 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.17550 13.18510 -0.00960 -0.07281 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 富蘭克林華美第一富基金 41.40000 41.50000 -0.10000 -0.24096 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36380 10.36360 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.73000 8.78000 -0.05000 -0.56948 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.49000 9.56000 -0.07000 -0.73222 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.53000 14.41000 0.12000 0.83276 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.04000 12.97000 0.07000 0.53971 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.22000 15.13000 0.09000 0.59484 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.42900 9.43050 -0.00150 -0.01591 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.42890 9.43040 -0.00150 -0.01591 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.41520 9.40740 0.00780 0.08291 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.41520 9.40740 0.00780 0.08291 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.50570 9.50980 -0.00410 -0.04311 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.35670 9.36080 -0.00410 -0.04380 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.35670 9.36070 -0.00400 -0.04273 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.56630 9.56490 0.00140 0.01464 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.41650 9.41510 0.00140 0.01487 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.41650 9.41510 0.00140 0.01487 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.44550 6.50720 -0.06170 -0.94818 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.56630 10.63270 -0.06640 -0.62449 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.49890 9.52590 -0.02700 -0.28344 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.61170 11.64470 -0.03300 -0.28339 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.67220 6.69000 -0.01780 -0.26607 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.84760 8.87460 -0.02700 -0.30424 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.90910 10.93830 -0.02920 -0.26695 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 70.19000 71.26000 -1.07000 -1.50154 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 71.95000 72.99000 -1.04000 -1.42485 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.69080 62.72670 -0.03590 -0.05723 復華1至5年期高收益債券基金 20.69000 20.95000 -0.26000 -1.24105 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 69.30630 70.34370 -1.03740 -1.47476 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 67.70160 68.52670 -0.82510 -1.20406 復華人民幣貨幣市場基金 11.92550 11.92480 0.00070 0.00587 復華人生目標基金 41.76120 41.72650 0.03470 0.08316 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 復華大中華中小策略基金 9.07000 9.16000 -0.09000 -0.98253 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 復華中小精選基金 69.82000 69.92000 -0.10000 -0.14302 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.26490 51.34860 -0.08370 -0.16300 復華中國特選信用債券ETF基金 62.17220 62.23000 -0.05780 -0.09288 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.08000 9.14000 -0.06000 -0.65646 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.16000 12.21000 -0.05000 -0.40950 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560 復華六年到期新興市場債券基金 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 復華台灣智能基金 12.22000 12.23000 -0.01000 -0.08177 復華全方位基金 31.47000 31.62000 -0.15000 -0.47438 復華全球大趨勢基金-美元 12.95000 12.94000 0.01000 0.07728 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.43000 20.41000 0.02000 0.09799 復華全球平衡基金-美元 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996 復華全球平衡基金-新臺幣 19.61000 19.70000 -0.09000 -0.45685 復華全球物聯網科技基金-美元 14.23000 14.19000 0.04000 0.28189 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.75000 13.70000 0.05000 0.36496 復華全球原物料基金 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063 復華全球消費基金-新臺幣 13.05000 13.08000 -0.03000 -0.22936 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.20440 12.20820 -0.00380 -0.03113 復華全球債券基金 15.12680 15.14100 -0.01420 -0.09379 復華全球債券組合基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.51000 15.52000 -0.01000 -0.06443 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 復華有利貨幣市場基金 13.50790 13.50770 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780 復華亞太成長基金 12.50000 12.54000 -0.04000 -0.31898 復華亞太神龍科技基金-美元 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 復華東協世紀基金 12.06000 12.11000 -0.05000 -0.41288 復華南非幣長期收益基金A 14.12000 14.21000 -0.09000 -0.63336 復華南非幣長期收益基金B 7.93000 7.98000 -0.05000 -0.62657 復華南非幣短期收益基金A 14.68000 14.70000 -0.02000 -0.13605 復華南非幣短期收益基金B 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 復華美國20年期以上公債ETF基金 72.60880 73.73910 -1.13030 -1.53284 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.92000 21.72000 0.20000 0.92081 復華美國新星基金-美元 12.61000 12.55000 0.06000 0.47809 復華美國新星基金-新臺幣 12.83000 12.75000 0.08000 0.62745 復華恒生基金 20.11000 20.05000 0.06000 0.29925 復華恒生單日反向一倍基金 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558 復華恒生單日正向二倍基金 26.94000 26.69000 0.25000 0.93668 復華神盾基金 28.64370 28.64940 -0.00570 -0.01990 復華高成長基金 72.23000 72.12000 0.11000 0.15252 復華高益策略組合基金 13.64000 13.65000 -0.01000 -0.07326 復華貨幣市場基金 14.47240 14.47220 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.86000 17.82000 0.04000 0.22447 復華富時台灣高股息低波動基金 48.96000 49.05000 -0.09000 -0.18349 復華復華基金 22.63000 22.59000 0.04000 0.17707 復華華人世紀基金 17.73000 18.02000 -0.29000 -1.60932 復華傳家二號基金 35.08620 35.23410 -0.14790 -0.41976 復華傳家基金 24.16240 24.18440 -0.02200 -0.09097 復華奧林匹克全球組合基金 15.97000 16.00000 -0.03000 -0.18750 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.44000 14.46000 -0.02000 -0.13831 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 復華新興人民幣短期收益基金 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.27000 12.29000 -0.02000 -0.16273 復華新興人民幣債券基金B 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211 復華新興市場10年期以上債券基金 22.62000 23.01000 -0.39000 -1.69492 復華新興市場企業債券ETF基金 70.81000 71.27000 -0.46000 -0.64543 復華新興市場高收益債券基金A 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 復華新興市場高收益債券基金B 5.26000 5.27000 -0.01000 -0.18975 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.84000 11.86000 -0.02000 -0.16863 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 復華滬深300 A股基金 23.27000 23.47000 -0.20000 -0.85215 復華數位經濟基金 50.38000 50.52000 -0.14000 -0.27712 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.00220 10.01500 -0.01280 -0.12781 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.73660 9.74820 -0.01160 -0.11900 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.54470 10.55820 -0.01350 -0.12786 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.12570 10.13770 -0.01200 -0.11837 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.16450 10.20480 -0.04030 -0.39491 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.11570 10.14220 -0.02650 -0.26128 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.19740 10.21310 -0.01570 -0.15372 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.80110 10.81050 -0.00940 -0.08695 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.09620 10.11080 -0.01460 -0.14440 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.71630 10.72450 -0.00820 -0.07646 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.45560 10.47070 -0.01510 -0.14421 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.08700 11.09550 -0.00850 -0.07661 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.67430 10.68890 -0.01460 -0.13659 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.60990 10.62100 -0.01110 -0.10451 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.68740 10.69130 -0.00390 -0.03648 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.67260 10.69390 -0.02130 -0.19918 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.92410 11.96340 -0.03930 -0.32850 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.57650 10.59450 -0.01800 -0.16990 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.85520 10.87680 -0.02160 -0.19859 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.22600 12.26630 -0.04030 -0.32854 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.72030 10.73850 -0.01820 -0.16948 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.84960 10.86070 -0.01110 -0.10220 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.18620 10.20420 -0.01800 -0.17640 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.16230 10.17730 -0.01500 -0.14739 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.04790 10.05600 -0.00810 -0.08055 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.47680 10.50360 -0.02680 -0.25515 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.80650 10.84690 -0.04040 -0.37246 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.46590 10.48980 -0.02390 -0.22784 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.47550 10.50240 -0.02690 -0.25613 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.80650 10.84690 -0.04040 -0.37246 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.46280 10.48670 -0.02390 -0.22791 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.37060 10.40430 -0.03370 -0.32390 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.34020 10.37160 -0.03140 -0.30275 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.36880 10.40240 -0.03360 -0.32300 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.34120 10.37260 -0.03140 -0.30272 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.99570 11.02240 -0.02670 -0.24223 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.96690 10.99060 -0.02370 -0.21564 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.03700 11.05340 -0.01640 -0.14837 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.16160 10.19690 -0.03530 -0.34618 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.13690 10.16910 -0.03220 -0.31665 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.02380 10.04890 -0.02510 -0.24978 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.27150 9.27020 0.00130 0.01402 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.03880 8.05770 -0.01890 -0.23456 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.06300 8.07650 -0.01350 -0.16715 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.19410 12.19250 0.00160 0.01312 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.60240 10.62740 -0.02500 -0.23524 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.75730 10.77540 -0.01810 -0.16798 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.02700 10.02240 0.00460 0.04590 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.98530 9.98970 -0.00440 -0.04405 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 10.00270 10.00040 0.00230 0.02300 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.03600 10.04080 -0.00480 -0.04780 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 9.97450 9.96690 0.00760 0.07625 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 9.99410 10.00810 -0.01400 -0.13989 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.03600 10.04080 -0.00480 -0.04780 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 9.97450 9.96690 0.00760 0.07625 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 9.99410 10.00810 -0.01400 -0.13989 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.02390 10.02040 0.00350 0.03493 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 9.99970 9.99850 0.00120 0.01200 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.98230 9.98780 -0.00550 -0.05507 景順主流基金 19.66000 19.67000 -0.01000 -0.05084 景順台灣科技基金 34.58000 34.61000 -0.03000 -0.08668 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765 景順全球科技基金 23.99000 23.74000 0.25000 1.05307 景順全球康健基金 19.67000 19.78000 -0.11000 -0.55612 景順貨幣市場基金 16.00600 16.00580 0.00020 0.00125 景順潛力基金 34.16000 34.18000 -0.02000 -0.05851 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.82000 14.68000 0.14000 0.95368 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.94000 13.80000 0.14000 1.01449 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.94000 11.89000 0.05000 0.42052 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66470 8.65820 0.00650 0.07507 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.72270 7.74440 -0.02170 -0.28020 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.59220 11.58410 0.00810 0.06992 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.31870 10.34770 -0.02900 -0.28026 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.57000 8.65000 -0.08000 -0.92486 華南永昌中國A股基金(美元) 7.92000 8.02000 -0.10000 -1.24688 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.71000 11.85000 -0.14000 -1.18143 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.69200 9.69180 0.00020 0.00206 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.95120 9.94420 0.00700 0.07039 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.30150 10.30130 0.00020 0.00194 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.58070 10.57330 0.00740 0.06999 華南永昌永昌基金 20.36000 20.27000 0.09000 0.44401 華南永昌全球亨利組合基金 14.96100 14.99240 -0.03140 -0.20944 華南永昌全球神農水資源基金 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 華南永昌全球精品基金 16.80000 16.85000 -0.05000 -0.29674 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.44000 13.47000 -0.03000 -0.22272 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881 華南永昌物聯網精選基金 12.57000 12.50000 0.07000 0.56000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29690 16.29670 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.27240 25.28580 -0.01340 -0.05299 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00150 12.00140 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.80520 10.80820 -0.00300 -0.02776 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.42740 10.45580 -0.02840 -0.27162 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01310 10.01590 -0.00280 -0.02796 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.60580 9.63200 -0.02620 -0.27201 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.64430 10.64740 -0.00310 -0.02912 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.20470 10.23260 -0.02790 -0.27266 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.98990 9.99280 -0.00290 -0.02902 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.51890 9.54490 -0.02600 -0.27240 華頓中小型基金 22.45000 22.55000 -0.10000 -0.44346 華頓中國多重機會平衡基金 12.33790 12.42960 -0.09170 -0.73776 華頓台灣基金 24.40000 24.45000 -0.05000 -0.20450 華頓平安貨幣市場基金 11.58250 11.58230 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.49000 17.53000 -0.04000 -0.22818 華頓全球高收益債券基金A 13.87610 13.89090 -0.01480 -0.10654 華頓全球高收益債券基金B 8.00080 8.00930 -0.00850 -0.10613 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.89620 2.92880 -0.03260 -1.11308 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.60760 12.77280 -0.16520 -1.29337 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40630 0.41190 -0.00560 -1.35955 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.29010 12.34600 -0.05590 -0.45278 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.24750 12.30320 -0.05570 -0.45273 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.94370 10.98780 -0.04410 -0.40135 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.63620 10.70390 -0.06770 -0.63248 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.59860 10.66610 -0.06750 -0.63285 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.31150 9.37080 -0.05930 -0.63282 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.78670 10.86280 -0.07610 -0.70056 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.74950 10.82520 -0.07570 -0.69929 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.46500 9.53360 -0.06860 -0.71956 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.08000 12.30000 -0.22000 -1.78862 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.13000 10.33000 -0.20000 -1.93611 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.80000 11.02000 -0.22000 -1.99637 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.70070 2.69860 0.00210 0.07782 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.14090 2.13700 0.00390 0.18250 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.00750 12.02810 -0.02060 -0.17127 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.23030 9.24610 -0.01580 -0.17088 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37820 0.37880 -0.00060 -0.15839 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29480 0.29540 -0.00060 -0.20311 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.63000 3.64000 -0.01000 -0.27473 匯豐中國動力基金(台幣) 15.78000 15.87000 -0.09000 -0.56711 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.43000 25.46000 -0.03000 -0.11783 匯豐全球趨勢組合基金 12.75000 12.70000 0.05000 0.39370 匯豐全球關鍵資源基金 8.34000 8.40000 -0.06000 -0.71429 匯豐安富基金 26.51000 26.53000 -0.02000 -0.07539 匯豐成功基金 42.99000 43.11000 -0.12000 -0.27836 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.46000 2.44000 0.02000 0.81967 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.50000 11.32000 0.18000 1.59011 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.71000 10.55000 0.16000 1.51659 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.50000 11.32000 0.18000 1.59011 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 9.87000 10.18000 -0.31000 -3.04519 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.80330 2.80030 0.00300 0.10713 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44460 2.44210 0.00250 0.10237 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.97900 11.99420 -0.01520 -0.12673 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.99250 8.00750 -0.01500 -0.18732 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39400 0.39460 -0.00060 -0.15205 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33600 0.33660 -0.00060 -0.17825 匯豐金磚動力基金 14.67000 14.78000 -0.11000 -0.74425 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02070 15.02060 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.13000 5.18000 -0.05000 -0.96525 匯豐新鑽動力基金 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.42800 5.45690 -0.02890 -0.52960 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.32290 9.35200 -0.02910 -0.31116 匯豐龍鳳基金-A類型 54.96000 55.03000 -0.07000 -0.12720 匯豐龍鳳基金-I類型 54.96000 55.03000 -0.07000 -0.12720 匯豐龍騰電子基金 39.81000 39.82000 -0.01000 -0.02511 匯豐雙高收益債券組合基金 12.83930 12.87450 -0.03520 -0.27341 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.28000 19.26000 0.02000 0.10384 新光中國成長基金(人民幣) 9.65000 9.83000 -0.18000 -1.83113 新光中國成長基金(美元) 9.35000 9.55000 -0.20000 -2.09424 新光中國成長基金(新臺幣) 9.38000 9.57000 -0.19000 -1.98537 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.64770 11.65990 -0.01220 -0.10463 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.30350 10.34020 -0.03670 -0.35493 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.70660 10.73540 -0.02880 -0.26827 新光台灣富貴基金 25.82000 25.77000 0.05000 0.19402 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.95000 21.79000 0.16000 0.73428 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.55130 39.62320 -0.07190 -0.18146 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.10320 46.54440 -0.44120 -0.94791 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063 新光全球AI新創產業基金美元 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.01000 9.93000 0.08000 0.80564 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 新光全球生技醫療基金(美元) 10.96000 11.03000 -0.07000 -0.63463 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 新光全球債券基金(A累積)美元 11.11520 11.19990 -0.08470 -0.75626 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.94360 11.01730 -0.07370 -0.66895 新光全球債券基金(B配息)美元 10.44660 10.52600 -0.07940 -0.75432 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.27140 10.34050 -0.06910 -0.66825 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.46000 9.52000 -0.06000 -0.63025 新光吉星貨幣市場基金 15.52280 15.52260 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 新光多重資產基金(A累積)美元 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 新光亞洲精選基金-美金 20.90000 21.10000 -0.20000 -0.94787 新光亞洲精選基金-新台幣 21.33000 21.51000 -0.18000 -0.83682 新光店頭基金 23.76000 23.78000 -0.02000 -0.08410 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.70000 11.76000 -0.06000 -0.51020 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.81290 42.48790 -0.67500 -1.58869 新光特選內需收益ETF基金 20.99000 21.02000 -0.03000 -0.14272 新光創新科技基金 14.05000 13.97000 0.08000 0.57266 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.23610 10.26600 -0.02990 -0.29125 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.58730 10.60570 -0.01840 -0.17349 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.08760 10.11710 -0.02950 -0.29159 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.28500 9.31260 -0.02760 -0.29637 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.57960 9.59620 -0.01660 -0.17299 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.10650 9.13170 -0.02520 -0.27596 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.77460 40.79680 -0.02220 -0.05442 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 46.69950 47.41600 -0.71650 -1.51109 新光澳幣八年期保本基金 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 新光澳幣十年期保本基金 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.52000 12.52000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.94590 10.97390 -0.02800 -0.25515 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51450 9.53910 -0.02460 -0.25789 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.46320 9.48690 -0.02370 -0.24982 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.64150 10.66820 -0.02670 -0.25028 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.72880 10.75890 -0.03010 -0.27977 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52420 9.55090 -0.02670 -0.27955 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.48420 9.50720 -0.02300 -0.24192 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.67120 10.69700 -0.02580 -0.24119 瑞銀全球創新趨勢基金 7.25000 7.24000 0.01000 0.13812 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.57120 8.58400 -0.01280 -0.14911 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.88310 10.90260 -0.01950 -0.17886 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.56020 9.57710 -0.01690 -0.17646 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.91280 14.93490 -0.02210 -0.14798 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.60330 10.62310 -0.01980 -0.18639 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49300 9.51070 -0.01770 -0.18611 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.56320 9.57820 -0.01500 -0.15661 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.68280 10.69990 -0.01710 -0.15981 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.71810 39.73680 -0.01870 -0.04706 群益10年期以上金融債ETF基金 44.03240 44.75300 -0.72060 -1.61017 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.62590 45.21290 -0.58700 -1.29830 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.79890 45.49570 -0.69680 -1.53157 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.58150 47.21140 -0.62990 -1.33421 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.96020 45.64050 -0.68030 -1.49056 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.37060 49.09020 -0.71960 -1.46587 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.16420 50.35080 -0.18660 -0.37060 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.07120 48.76530 -0.69410 -1.42335 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.76450 10.76690 -0.00240 -0.02229 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 46.91820 47.73520 -0.81700 -1.71153 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.55650 39.57470 -0.01820 -0.04599 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.53280 11.53220 0.00060 0.00520 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94330 9.96610 -0.02280 -0.22878 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.32640 14.40720 -0.08080 -0.56083 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.33910 10.42930 -0.09020 -0.86487 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.77000 10.85000 -0.08000 -0.73733 群益大印度基金N-新臺幣 10.09000 10.24000 -0.15000 -1.46484 群益大印度基金-人民幣 13.78430 13.95690 -0.17260 -1.23666 群益大印度基金-美元 12.51690 12.71250 -0.19560 -1.53864 群益大印度基金-新臺幣 11.94000 12.12000 -0.18000 -1.48515 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.52270 12.47230 0.05040 0.40410 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.66060 11.64930 0.01130 0.09700 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.08760 11.04300 0.04460 0.40388 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.41850 9.40940 0.00910 0.09671 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.05070 10.01030 0.04040 0.40358 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.57310 8.56480 0.00830 0.09691 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.25790 9.22070 0.03720 0.40344 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.16180 8.15390 0.00790 0.09689 群益中小型股基金 48.16000 48.18000 -0.02000 -0.04151 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 11.00200 11.03050 -0.02850 -0.25837 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.86250 9.91840 -0.05590 -0.56360 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.30810 9.35450 -0.04640 -0.49602 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.28050 9.30460 -0.02410 -0.25901 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.31800 8.36520 -0.04720 -0.56424 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.85140 7.89060 -0.03920 -0.49679 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.66680 10.67430 -0.00750 -0.07026 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.73340 11.74170 -0.00830 -0.07069 群益中國高收益債券基金-美元 11.28900 11.29890 -0.00990 -0.08762 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.41410 10.41690 -0.00280 -0.02688 群益中國新機會基金N-人民幣 9.83580 10.02030 -0.18450 -1.84126 群益中國新機會基金N-美元 8.72080 8.91170 -0.19090 -2.14213 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.37000 9.57000 -0.20000 -2.08986 群益中國新機會基金-人民幣 8.72260 8.88630 -0.16370 -1.84216 群益中國新機會基金-美元 9.32410 9.52820 -0.20410 -2.14206 群益中國新機會基金-新臺幣 8.95000 9.14000 -0.19000 -2.07877 群益平衡王基金 20.71690 20.70010 0.01680 0.08116 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.99460 10.01360 -0.01900 -0.18974 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.97600 9.98810 -0.01210 -0.12114 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.99470 10.01360 -0.01890 -0.18874 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.97600 9.98810 -0.01210 -0.12114 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.99470 10.01370 -0.01900 -0.18974 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.97590 9.98810 -0.01220 -0.12215 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.96290 9.97490 -0.01200 -0.12030 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.97900 10.01590 -0.03690 -0.36841 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.96030 9.99040 -0.03010 -0.30129 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.97900 10.01590 -0.03690 -0.36841 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.96030 9.99040 -0.03010 -0.30129 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.97900 10.01590 -0.03690 -0.36841 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.96030 9.99040 -0.03010 -0.30129 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.96850 9.99840 -0.02990 -0.29905 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.99150 10.02100 -0.02950 -0.29438 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.97280 9.99550 -0.02270 -0.22710 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.99150 10.02100 -0.02950 -0.29438 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.97280 9.99550 -0.02270 -0.22710 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.99140 10.02090 -0.02950 -0.29438 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.97280 9.99550 -0.02270 -0.22710 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.97200 9.99450 -0.02250 -0.22512 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.48000 6.48000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.70300 12.64000 0.06300 0.49842 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.70690 11.68450 0.02240 0.19171 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.79130 10.73780 0.05350 0.49824 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.94400 9.92510 0.01890 0.19043 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.62090 10.56820 0.05270 0.49867 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.54980 10.54180 0.00800 0.07589 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.31550 10.30970 0.00580 0.05626 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.24420 9.23720 0.00700 0.07578 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.24060 9.23530 0.00530 0.05739 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.61120 10.60310 0.00810 0.07639 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.63940 10.63330 0.00610 0.05737 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.40740 9.40030 0.00710 0.07553 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.88720 9.88160 0.00560 0.05667 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.39000 11.41460 -0.02460 -0.21551 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.79130 7.80810 -0.01680 -0.21516 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.86100 10.87200 -0.01100 -0.10118 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.65480 10.66770 -0.01290 -0.12093 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.73680 10.74250 -0.00570 -0.05306 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94860 9.95870 -0.01010 -0.10142 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.88320 9.89520 -0.01200 -0.12127 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.95990 9.96510 -0.00520 -0.05218 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.86110 10.87210 -0.01100 -0.10118 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.65470 10.66760 -0.01290 -0.12093 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.73670 10.74240 -0.00570 -0.05306 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94870 9.95880 -0.01010 -0.10142 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.88310 9.89500 -0.01190 -0.12026 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.95990 9.96510 -0.00520 -0.05218 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.63930 9.65800 -0.01870 -0.19362 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857 群益全球關鍵生技基金-美元 15.77180 15.80250 -0.03070 -0.19427 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.65000 15.67000 -0.02000 -0.12763 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.69000 11.74000 -0.05000 -0.42589 群益印度中小基金N-人民幣 11.07360 11.18660 -0.11300 -1.01014 群益印度中小基金N-美元 8.97580 9.09520 -0.11940 -1.31278 群益印度中小基金N-新臺幣 8.53000 8.64000 -0.11000 -1.27315 群益印度中小基金-人民幣 14.99120 15.14420 -0.15300 -1.01029 群益印度中小基金-美元 12.83780 13.00870 -0.17090 -1.31374 群益印度中小基金-新臺幣 14.94000 15.12000 -0.18000 -1.19048 群益多利策略組合基金 11.95000 11.97000 -0.02000 -0.16708 群益多重收益組合基金 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015 群益多重資產組合基金 15.48000 15.63000 -0.15000 -0.95969 群益安家基金 26.85360 26.80880 0.04480 0.16711 群益安穩貨幣市場基金 16.17450 16.17430 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 20.82000 20.86000 -0.04000 -0.19175 群益亞太中小基金 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969 群益亞太新趨勢平衡基金 16.48000 16.59000 -0.11000 -0.66305 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.77260 10.79480 -0.02220 -0.20565 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.91960 7.93590 -0.01630 -0.20540 群益店頭市場基金 101.08000 101.35000 -0.27000 -0.26640 群益東方盛世基金 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 群益東協成長基金-人民幣 13.30010 13.32060 -0.02050 -0.15390 群益東協成長基金-美元 11.27210 11.32410 -0.05200 -0.45920 群益東協成長基金-新臺幣 11.21000 11.26000 -0.05000 -0.44405 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.15920 12.13140 0.02780 0.22916 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.23300 11.21840 0.01460 0.13014 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.61930 10.59970 0.01960 0.18491 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.86470 9.84210 0.02260 0.22963 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.11610 9.10430 0.01180 0.12961 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.61630 8.60030 0.01600 0.18604 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.98080 10.96050 0.02030 0.18521 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.65350 9.63140 0.02210 0.22946 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.27800 9.26600 0.01200 0.12951 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.62560 9.60780 0.01780 0.18527 群益長安基金 31.32000 31.54000 -0.22000 -0.69753 群益美國新創亮點基金N-美元 10.47410 10.41200 0.06210 0.59643 群益美國新創亮點基金-美元 15.84490 15.75100 0.09390 0.59615 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.39000 15.29000 0.10000 0.65402 群益真善美基金 16.03340 16.03920 -0.00580 -0.03616 群益馬拉松基金 126.14000 126.21000 -0.07000 -0.05546 群益深証中小板基金 11.95000 12.21000 -0.26000 -2.12940 群益創新科技基金 35.42000 35.62000 -0.20000 -0.56148 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.85680 11.00980 -0.15300 -1.38967 群益華夏盛世基金N-美元 9.64830 9.81430 -0.16600 -1.69141 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.11000 10.28000 -0.17000 -1.65370 群益華夏盛世基金-人民幣 11.82320 11.98980 -0.16660 -1.38951 群益華夏盛世基金-美元 10.63830 10.82140 -0.18310 -1.69202 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.65000 17.94000 -0.29000 -1.61650 群益奧斯卡基金 31.59000 31.83000 -0.24000 -0.75401 群益新興金鑽基金-美元 11.41170 11.47830 -0.06660 -0.58023 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403 群益葛萊美基金 25.07000 25.05000 0.02000 0.07984 群益道瓊美國地產ETF基金 22.94000 22.89000 0.05000 0.21844 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.51000 7.51000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.89000 14.88000 0.01000 0.06720 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.60660 11.58090 0.02570 0.22192 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.04860 11.05800 -0.00940 -0.08501 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.12990 11.13170 -0.00180 -0.01617 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.14150 11.11680 0.02470 0.22219 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.60550 10.61450 -0.00900 -0.08479 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.68350 10.68530 -0.00180 -0.01685 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.60650 11.58070 0.02580 0.22278 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.04900 11.05830 -0.00930 -0.08410 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.82610 9.82780 -0.00170 -0.01730 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.14150 11.11690 0.02460 0.22128 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.60500 10.61400 -0.00900 -0.08479 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.90820 9.90990 -0.00170 -0.01715 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.10800 13.23410 -0.12610 -0.95284 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.83470 11.93630 -0.10160 -0.85119 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.84000 10.93000 -0.09000 -0.82342 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.71640 11.81650 -0.10010 -0.84712 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.66690 8.75020 -0.08330 -0.95198 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95190 9.02870 -0.07680 -0.85062 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.21000 8.27000 -0.06000 -0.72551 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.42900 8.50100 -0.07200 -0.84696 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.30190 10.39030 -0.08840 -0.85079 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.90330 9.98830 -0.08500 -0.85100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.97000 9.89000 0.08000 0.80890 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.97000 9.89000 0.08000 0.80890 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.19840 10.44110 -0.24270 -2.32447 德信大發基金 31.92000 31.89000 0.03000 0.09407 德信中國精選成長基金 12.00000 12.17000 -0.17000 -1.39688 德信台灣主流中小基金 20.76000 20.90000 -0.14000 -0.66986 德信萬保貨幣市場基金 11.99630 11.99610 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.81000 34.72000 0.09000 0.25922 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.07460 11.08710 -0.01250 -0.11274 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.92700 10.94210 -0.01510 -0.13800 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72680 11.72660 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.12000 17.97000 0.15000 0.83472 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.61000 17.67000 -0.06000 -0.33956 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.99710 10.97510 0.02200 0.20045 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 17.03650 17.00860 0.02790 0.16403 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.23340 8.23720 -0.00380 -0.04613 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.16700 11.17960 -0.01260 -0.11271 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.25820 12.27210 -0.01390 -0.11327 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.10560 14.11210 -0.00650 -0.04606 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.74000 16.89000 -0.15000 -0.88810 摩根中小基金 23.32000 23.29000 0.03000 0.12881 摩根中國A股基金 15.71000 15.84000 -0.13000 -0.82071 摩根中國A股基金(美元) 12.26000 12.38000 -0.12000 -0.96931 摩根中國亮點基金 13.08000 13.14000 -0.06000 -0.45662 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.22810 11.27920 -0.05110 -0.45305 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.76560 12.81520 -0.04960 -0.38704 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.54960 9.59730 -0.04770 -0.49701 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.17140 13.23130 -0.05990 -0.45271 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.59670 15.65730 -0.06060 -0.38704 摩根台灣金磚基金-累積型 20.16000 20.14000 0.02000 0.09930 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.16000 20.14000 0.02000 0.09930 摩根台灣增長基金 51.59000 51.65000 -0.06000 -0.11617 摩根平衡基金 28.00000 27.99000 0.01000 0.03573 摩根全球α基金 18.45000 18.43000 0.02000 0.10852 摩根全球平衡基金 16.22870 16.29630 -0.06760 -0.41482 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.49580 9.52130 -0.02550 -0.26782 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.72770 10.75390 -0.02620 -0.24363 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07580 10.10350 -0.02770 -0.27416 摩根多元入息成長基金-累積型 11.76870 11.80040 -0.03170 -0.26863 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.54570 10.57470 -0.02900 -0.27424 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.44070 10.47440 -0.03370 -0.32174 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.90410 13.94900 -0.04490 -0.32189 摩根亞洲基金 58.66000 59.05000 -0.39000 -0.66046 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.40180 8.40070 0.00110 0.01309 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.99520 9.99100 0.00420 0.04204 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80860 8.80850 0.00010 0.00114 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.90000 12.89820 0.00180 0.01396 摩根東方內需機會基金 18.55000 18.68000 -0.13000 -0.69593 摩根東方科技基金 32.93000 33.14000 -0.21000 -0.63368 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.11000 9.17000 -0.06000 -0.65431 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.53000 11.59000 -0.06000 -0.51769 摩根金龍收成基金 22.45000 22.54000 -0.09000 -0.39929 摩根第一貨幣市場基金 15.14330 15.14310 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.49000 14.60000 -0.11000 -0.75342 摩根新金磚五國基金 12.37000 12.46000 -0.09000 -0.72231 摩根新絲路基金 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290 摩根新興35基金 13.47000 13.58000 -0.11000 -0.81001 摩根新興日本基金 24.08000 24.24000 -0.16000 -0.66007 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.11020 7.13630 -0.02610 -0.36574 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.51700 9.55010 -0.03310 -0.34659 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.28950 9.32420 -0.03470 -0.37215 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.10760 11.14830 -0.04070 -0.36508 摩根新興科技基金 55.80000 55.86000 -0.06000 -0.10741 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.65950 8.68740 -0.02790 -0.32115 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.40270 9.43290 -0.03020 -0.32016 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.83950 8.87290 -0.03340 -0.37643 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.38940 10.42280 -0.03340 -0.32045 摩根龍揚基金 33.53000 33.66000 -0.13000 -0.38622 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 摩根環球股票收益基金-累積型 12.07000 12.08000 -0.01000 -0.08278 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34830 9.32710 0.02120 0.22729 摩根總收益組合基金-累積型 11.60400 11.57770 0.02630 0.22716 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.42000 21.62000 -0.20000 -0.92507 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62290 12.62280 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.94790 10.94650 0.00140 0.01279 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.59220 10.61950 -0.02730 -0.25707 聯邦中國龍基金 28.07000 27.95000 0.12000 0.42934 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.54530 12.57350 -0.02820 -0.22428 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.76710 11.78370 -0.01660 -0.14087 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.65050 10.66140 -0.01090 -0.10224 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.21950 10.24230 -0.02280 -0.22261 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.63650 9.65010 -0.01360 -0.14093 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.71560 8.72460 -0.00900 -0.10316 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.84990 9.82890 0.02100 0.21366 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.06480 10.03650 0.02830 0.28197 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.30280 9.28290 0.01990 0.21437 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.50190 9.47520 0.02670 0.28179 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.68350 11.65460 0.02890 0.24797 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.60490 11.54900 0.05590 0.48402 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.78130 10.72300 0.05830 0.54369 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.72710 10.70060 0.02650 0.24765 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.64330 10.59200 0.05130 0.48433 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.88650 9.83300 0.05350 0.54409 聯邦金鑽平衡基金 25.01540 24.95920 0.05620 0.22517 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.63040 9.62620 0.00420 0.04363 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.00740 9.99630 0.01110 0.11104 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.57150 9.56730 0.00420 0.04390 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.93250 9.92140 0.01110 0.11188 聯邦貨幣市場基金 13.23540 13.23520 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 14.05000 13.99000 0.06000 0.42888 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.73750 16.76350 -0.02600 -0.15510 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.01540 12.98250 0.03290 0.25342 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.60610 12.59680 0.00930 0.07383 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.96910 11.95930 0.00980 0.08194 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.51110 12.52160 -0.01050 -0.08386 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.70750 11.70810 -0.00060 -0.00512 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56930 10.57850 -0.00920 -0.08697 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.73840 8.73880 -0.00040 -0.00458 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.20000 38.25000 -0.05000 -0.13072 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.03000 19.18000 -0.15000 -0.78206 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.48000 18.68000 -0.20000 -1.07066 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.30000 12.42000 -0.12000 -0.96618 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.50000 16.53000 -0.03000 -0.18149 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.87000 12.89000 -0.02000 -0.15516 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.96000 11.99000 -0.03000 -0.25021 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.58000 7.59000 -0.01000 -0.13175 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.40000 15.45000 -0.05000 -0.32362 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.46000 11.52000 -0.06000 -0.52083 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.42000 14.50000 -0.08000 -0.55172 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.35000 14.43000 -0.08000 -0.55440 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.36000 14.45000 -0.09000 -0.62284 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.02000 15.10000 -0.08000 -0.52980 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.06000 21.06000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.10000 19.10000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.83000 14.83000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.83000 15.83000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.76000 14.76000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.74000 14.74000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000 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瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.37000 13.34000 0.03000 0.22489 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.82000 11.88000 -0.06000 -0.50505 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.26000 10.34000 -0.08000 -0.77369 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.52000 14.63000 -0.11000 -0.75188 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.83000 8.88000 -0.05000 -0.56306 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.69000 6.75000 -0.06000 -0.88889 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.50000 8.57000 -0.07000 -0.81680 瀚亞亞太基礎建設基金 11.40000 11.50000 -0.10000 -0.86957 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.70420 12.70470 -0.00050 -0.00394 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.74780 14.66000 0.08780 0.59891 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.28800 11.32330 -0.03530 -0.31175 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.03730 11.06700 -0.02970 -0.26837 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.95680 13.00560 -0.04880 -0.37522 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.10590 9.10820 -0.00230 -0.02525 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.95300 9.89370 0.05930 0.59937 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.90920 8.93700 -0.02780 -0.31107 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.70080 8.72420 -0.02340 -0.26822 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.41200 9.44750 -0.03550 -0.37576 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.94380 14.95000 -0.00620 -0.04147 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.84270 10.81790 0.02480 0.22925 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.28760 10.29870 -0.01110 -0.10778 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.59810 12.60330 -0.00520 -0.04126 瀚亞非洲基金-南非幣 10.43000 10.55000 -0.12000 -1.13744 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.31000 18.56000 -0.25000 -1.34698 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.63760 13.63740 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 29.34000 29.02000 0.32000 1.10269 瀚亞高科技基金 62.81000 62.97000 -0.16000 -0.25409 瀚亞理財通基金 27.00000 27.04000 -0.04000 -0.14793 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.84000 9.92000 -0.08000 -0.80645 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.93000 8.99000 -0.06000 -0.66741 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.41000 8.48000 -0.07000 -0.82547 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.60000 8.67000 -0.07000 -0.80738 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.89000 8.95000 -0.06000 -0.67039 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.45000 8.52000 -0.07000 -0.82160 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.61000 8.68000 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