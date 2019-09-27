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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/09/26  108/09/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.37100   10.38350  -0.01250   -0.12038
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.12270   10.13480  -0.01210   -0.11939
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.46040   10.47100  -0.01060   -0.10123
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.21780   10.22830  -0.01050   -0.10266
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.12940   10.14550  -0.01610   -0.15869
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.23180   10.24760  -0.01580   -0.15418
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.12580   10.14150  -0.01570   -0.15481
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.17360   10.19190  -0.01830   -0.17955
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.84380    9.85940  -0.01560   -0.15822
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.84380    9.85940  -0.01560   -0.15822
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.83220    9.84890  -0.01670   -0.16956
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.83220    9.84890  -0.01670   -0.16956
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.02450   10.04190  -0.01740   -0.17327
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.02450   10.04190  -0.01740   -0.17327
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.80950   10.82370  -0.01420   -0.13119
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.60780   10.62160  -0.01380   -0.12992
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.71750   10.73240  -0.01490   -0.13883
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.60640   10.62110  -0.01470   -0.13840
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.06000   22.07000  -0.01000   -0.04531
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.12000   22.90000  -0.78000   -3.40611
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     42.17470   42.50740  -0.33270   -0.78269
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.10650   39.17450  -0.06800   -0.17358
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.93010    9.94270  -0.01260   -0.12673
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.49160   10.50560  -0.01400   -0.13326
中國信託台灣活力基金                                               13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.37000   11.33000   0.04000    0.35305
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.79000    8.81000  -0.02000   -0.22701
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.36740   10.33960   0.02780    0.26887
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.15380   10.14980   0.00400    0.03941
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.00030    8.99670   0.00360    0.04001
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.47960   10.48250  -0.00290   -0.02767
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.26150    9.26400  -0.00250   -0.02699
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.33330   11.34230  -0.00900   -0.07935
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.55360    9.56120  -0.00760   -0.07949
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.11530   11.21910  -0.10380   -0.92521
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.63070    9.72060  -0.08990   -0.92484
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              45.51280   46.25420  -0.74140   -1.60288
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  42.28320   42.68800  -0.40480   -0.94828
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.99320   48.02130  -1.02810   -2.14092
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.40160   48.46620  -1.06460   -2.19658
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
中國信託智能運動基金-美元                                          10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04750   11.04740   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.43200   10.43980  -0.00780   -0.07471
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.51380    9.52090  -0.00710   -0.07457
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.69120   10.70540  -0.01420   -0.13264
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.75070    9.76330  -0.01260   -0.12905
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.22850   40.26350  -0.03500   -0.08693
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.18120   41.38850  -0.20730   -0.50086
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.89000   10.94000  -0.05000   -0.45704
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.98000   11.04000  -0.06000   -0.54348
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.45000   10.50000  -0.05000   -0.47619
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    44.49110   45.07050  -0.57940   -1.28554
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.86000   45.56150  -0.70150   -1.53968
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        45.02030   45.66410  -0.64380   -1.40986
元大2001基金                                                       67.91000   68.24000  -0.33000   -0.48359
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          47.46420   48.15960  -0.69540   -1.44395
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             45.61270   46.19850  -0.58580   -1.26801
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.94000   21.12000  -0.18000   -0.85227
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.76530   11.76450   0.00080    0.00680
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.52820   10.55310  -0.02490   -0.23595
元大上證50基金                                                     32.64000   32.69000  -0.05000   -0.15295
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.75000   12.12000  -0.37000   -3.05281
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.17000   10.51000  -0.34000   -3.23501
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.14000   13.21000  -0.07000   -0.52990
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.87800   11.97500  -0.09700   -0.81002
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.13500   16.25600  -0.12100   -0.74434
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.57000   11.64500  -0.07500   -0.64405
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.80800   10.90500  -0.09700   -0.88950
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.01000    3.02000  -0.01000   -0.33113
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.06000   13.13000  -0.07000   -0.53313
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.21770   45.29930  -0.08160   -0.18014
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.15820   11.14550   0.01270    0.11395
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.13080   10.11930   0.01150    0.11364
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.96650    9.97950  -0.01300   -0.13027
元大巴西指數基金                                                    6.86700    6.79800   0.06900    1.01500
元大日經225基金                                                    28.04000   27.99000   0.05000    0.17864
元大台商收成基金                                                   23.23000   23.27000  -0.04000   -0.17190
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
元大台灣50單日正向2倍基金                                          42.32000   42.25000   0.07000    0.16568
元大台灣中型100基金                                                34.46000   34.58000  -0.12000   -0.34702
元大台灣加權股價指數基金                                           26.61900   26.61400   0.00500    0.01879
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
元大台灣卓越50基金                                                 84.70000   84.52000   0.18000    0.21297
元大台灣金融基金                                                   18.74000   18.76000  -0.02000   -0.10661
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.73000   10.80000  -0.07000   -0.64815
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.73000   10.80000  -0.07000   -0.64815
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.51000   32.57000  -0.06000   -0.18422
元大台灣高股息基金                                                 28.08000   28.28000  -0.20000   -0.70721
元大台灣電子科技基金                                               37.97000   37.90000   0.07000    0.18470
元大全球ETF成長組合基金                                            10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.07000   15.05000   0.02000    0.13289
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.05000   23.72000   0.33000    1.39123
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.72000   13.72000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.88000   13.85000   0.03000    0.21661
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.57600   12.58500  -0.00900   -0.07151
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.67000    8.72000  -0.05000   -0.57339
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.51000    6.55000  -0.04000   -0.61069
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.97000    6.96000   0.01000    0.14368
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.29100    8.31100  -0.02000   -0.24064
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.26000    8.27000  -0.01000   -0.12092
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.28000   13.41000  -0.13000   -0.96943
元大全球農業商機基金                                               17.83000   17.84000  -0.01000   -0.05605
元大印尼指數基金                                                    9.27300    9.27900  -0.00600   -0.06466
元大印度指數基金                                                    9.65900    9.77700  -0.11800   -1.20691
元大印度基金                                                       12.61000   12.71000  -0.10000   -0.78678
元大多多基金                                                       18.21000   18.29000  -0.08000   -0.43740
元大多福基金                                                       55.34000   55.56000  -0.22000   -0.39597
元大亞太成長基金                                                    8.52000    8.61000  -0.09000   -1.04530
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.38220    9.39570  -0.01350   -0.14368
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.47310    7.48390  -0.01080   -0.14431
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.02300    9.11400  -0.09100   -0.99846
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.91000   10.01000  -0.10000   -0.99900
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.29000    9.37000  -0.08000   -0.85379
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.91000   10.01000  -0.10000   -0.99900
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.30100   10.32700  -0.02600   -0.25177
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21580   10.22150  -0.00570   -0.05576
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.47630   10.48390  -0.00760   -0.07249
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.19280   10.20010  -0.00730   -0.07157
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.52830   10.52880  -0.00050   -0.00475
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.24510   10.24550  -0.00040   -0.00390
元大卓越基金                                                       43.29000   43.34000  -0.05000   -0.11537
元大店頭基金                                                        9.00000    9.04000  -0.04000   -0.44248
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.52310   10.52260   0.00050    0.00475
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.87160    9.86910   0.00250    0.02533
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.66400   32.67430  -0.01030   -0.03152
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   45.01730   45.72010  -0.70280   -1.53718
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.71580   15.45380   0.26200    1.69538
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        25.50080   26.38200  -0.88120   -3.34016
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.90780   43.16470  -0.25690   -0.59516
元大高科技基金                                                     21.17000   21.28000  -0.11000   -0.51692
元大得利貨幣市場基金                                               16.34700   16.34680   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04760   12.04750   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.07000   11.12000  -0.05000   -0.44964
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.07000   11.12000  -0.05000   -0.44964
元大富櫃50基金                                                     13.36000   13.43000  -0.07000   -0.52122
元大華夏中小基金                                                    7.53000    7.59000  -0.06000   -0.79051
元大新中國基金-人民幣                                              10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
元大新中國基金-美元                                                 9.36200    9.36600  -0.00400   -0.04271
元大新中國基金-新台幣                                               9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
元大新主流基金                                                     26.65000   26.73000  -0.08000   -0.29929
元大新東協平衡基金-美元                                             9.29200    9.31600  -0.02400   -0.25762
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.21780   11.19970   0.01810    0.16161
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.98490    9.99990  -0.01500   -0.15000
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.46670   11.47610  -0.00940   -0.08191
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.35820    9.36590  -0.00770   -0.08221
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.69240   10.69800  -0.00560   -0.05235
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.86420    9.86940  -0.00520   -0.05269
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.92920   10.92760   0.00160    0.01464
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.09180   10.09030   0.00150    0.01487
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.19890   10.20310  -0.00420   -0.04116
元大新興亞洲基金                                                   10.85000   10.92000  -0.07000   -0.64103
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.79170    9.80280  -0.01110   -0.11323
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.07350    9.08380  -0.01030   -0.11339
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.12570   10.13040  -0.00470   -0.04640
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.39790    9.40220  -0.00430   -0.04573
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18260   15.18240   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       38.68000   38.84000  -0.16000   -0.41195
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                           8.26000    8.28000  -0.02000   -0.24155
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.08000   12.11000  -0.03000   -0.24773
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.28000   18.20000   0.08000    0.43956
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.75000   20.74000   0.01000    0.04822
元大摩臺基金                                                       39.67000   39.61000   0.06000    0.15148
元大標普500基金                                                    28.16000   27.95000   0.21000    0.75134
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.01000   12.07000  -0.06000   -0.49710
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.85000   36.44000   0.41000    1.12514
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.03000   20.99000   0.04000    0.19057
元大標智滬深300基金                                                17.96000   18.05000  -0.09000   -0.49861
元大歐洲50基金                                                     25.66000   25.82000  -0.16000   -0.61967
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.02440    9.05180  -0.02740   -0.30270
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30870   10.30850   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.35000   16.31000   0.04000    0.24525
日盛上選基金                                                       38.04000   38.04000   0.00000    0.00000
日盛小而美基金                                                     19.71000   19.78000  -0.07000   -0.35389
日盛中國內需動力基金                                                9.78000    9.87000  -0.09000   -0.91185
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.46130   12.45330   0.00800    0.06424
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.83440    9.82800   0.00640    0.06512
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.55980   12.57210  -0.01230   -0.09784
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.90750    9.91720  -0.00970   -0.09781
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.33750   11.34460  -0.00710   -0.06258
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.92630    8.93190  -0.00560   -0.06270
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.35000   11.42000  -0.07000   -0.61296
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.43000   10.53000  -0.10000   -0.94967
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.84000   10.94000  -0.10000   -0.91408
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.86000   10.90000  -0.04000   -0.36697
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.35000   10.42000  -0.07000   -0.67179
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.48000   10.55000  -0.07000   -0.66351
日盛日盛基金                                                       12.70000   12.74000  -0.04000   -0.31397
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
日盛全球抗暖化基金                                                 11.27000   11.24000   0.03000    0.26690
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.66210   10.67930  -0.01720   -0.16106
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.42270    9.43790  -0.01520   -0.16105
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.39860   10.41210  -0.01350   -0.12966
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.19040    9.20230  -0.01190   -0.12932
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.54810    2.54760   0.00050    0.01963
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65410    1.65380   0.00030    0.01814
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38900    0.38960  -0.00060   -0.15400
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25300    0.25340  -0.00040   -0.15785
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.79950   12.81410  -0.01460   -0.11394
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.20280    8.21210  -0.00930   -0.11325
日盛亞洲機會基金                                                    7.15000    7.20000  -0.05000   -0.69444
日盛首選基金                                                       18.69000   18.68000   0.01000    0.05353
日盛高科技基金                                                     19.82000   19.84000  -0.02000   -0.10081
日盛貨幣市場基金                                                   14.85510   14.85480   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     43.81000   43.93000  -0.12000   -0.27316
日盛精選五虎基金                                                   38.45000   38.51000  -0.06000   -0.15580
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56420   13.56400   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 34.80000   34.71000   0.09000    0.25929
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.33000    9.48000  -0.15000   -1.58228
台新MSCI中國基金                                                   19.48000   19.53000  -0.05000   -0.25602
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.15000   19.92000   0.23000    1.15462
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24110   14.24080   0.00030    0.00211
台新中國通基金                                                     50.39000   50.30000   0.09000    0.17893
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58210    0.58650  -0.00440   -0.75021
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.03300   18.15700  -0.12400   -0.68293
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33740    0.34220  -0.00480   -1.40269
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.10000   10.24000  -0.14000   -1.36719
台新主流基金                                                       26.56000   26.49000   0.07000    0.26425
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.56000   24.53000   0.03000    0.12230
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.79610    0.79580   0.00030    0.03770
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.23000   17.21000   0.02000    0.11621
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55750    0.55720   0.00030    0.05384
台新台灣中小基金                                                   39.47000   39.77000  -0.30000   -0.75434
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.10720   11.10840  -0.00120   -0.01080
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.93280    9.95520  -0.02240   -0.22501
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.57080   11.59680  -0.02600   -0.22420
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.99000   11.01000  -0.02000   -0.18165
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.03110   10.07400  -0.04290   -0.42585
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.30370   11.35200  -0.04830   -0.42548
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
台新印度基金                                                       14.52000   14.62000  -0.10000   -0.68399
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.57320    8.58700  -0.01380   -0.16071
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28140    0.28200  -0.00060   -0.21277
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.71610   12.73670  -0.02060   -0.16174
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41230    0.41330  -0.00100   -0.24195
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.96000   38.99000  -0.03000   -0.07694
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.36000   42.84000  -0.48000   -1.12045
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14070   11.14060   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.66740   33.62060   0.04680    0.13920
台新智慧生活基金-美元                                              10.66200   10.62780   0.03420    0.32180
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           7.96970    8.00260  -0.03290   -0.41112
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.19810    8.22640  -0.02830   -0.34401
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.14130    9.17900  -0.03770   -0.41072
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.41450    9.44690  -0.03240   -0.34297
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.47700   11.50080  -0.02380   -0.20694
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36400    0.36500  -0.00100   -0.27397
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.06420    8.08100  -0.01680   -0.20790
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27020    0.27090  -0.00070   -0.25840
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.35000    5.37000  -0.02000   -0.37244
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.82000   22.88000  -0.06000   -0.26224
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.68160   10.65580   0.02580    0.24212
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.09290   10.10000  -0.00710   -0.07030
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.16740   10.17120  -0.00380   -0.03736
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.78570   10.75910   0.02660    0.24723
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.18360   10.19070  -0.00710   -0.06967
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.26120   10.26510  -0.00390   -0.03799
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               44.07680   44.72250  -0.64570   -1.44379
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     43.59850   44.17400  -0.57550   -1.30280
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        40.02250   40.00890   0.01360    0.03399
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      39.70570   40.00490  -0.29920   -0.74791
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.81390   38.86090  -0.04700   -0.12094
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.41460   11.41380   0.00080    0.00701
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.87320    9.89600  -0.02280   -0.23040
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.31310    9.30890   0.00420    0.04512
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.04600   11.04070   0.00530    0.04800
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.62170    7.63640  -0.01470   -0.19250
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.10830    9.12590  -0.01760   -0.19286
永豐中小基金                                                       56.04000   55.77000   0.27000    0.48413
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83450    1.83320   0.00130    0.07091
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.59550    2.59360   0.00190    0.07326
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.10510    8.11870  -0.01360   -0.16751
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11110   11.12970  -0.01860   -0.16712
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.06000    5.09000  -0.03000   -0.58939
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.04000   22.24000  -0.20000   -0.89928
永豐主流品牌基金                                                   18.79000   18.79000   0.00000    0.00000
永豐永豐基金                                                       34.57000   34.47000   0.10000    0.29011
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.94780    8.97410  -0.02630   -0.29307
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.53950    9.56760  -0.02810   -0.29370
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.83240    8.85320  -0.02080   -0.23494
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.41990    9.44220  -0.02230   -0.23617
永豐亞洲民生消費基金                                               11.58000   11.61000  -0.03000   -0.25840
永豐南非幣2021保本基金                                             14.29410   14.29330   0.00080    0.00560
永豐美國大型500股票ETF基金                                         20.01000   20.00000   0.01000    0.05000
永豐貨幣市場基金                                                   13.95580   13.95560   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.17100    2.16770   0.00330    0.15224
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.71390    2.70990   0.00400    0.14761
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.72630    7.73310  -0.00680   -0.08793
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.95980   10.96940  -0.00960   -0.08752
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.09300    7.11280  -0.01980   -0.27837
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.50420   11.53640  -0.03220   -0.27912
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.39000   10.44000  -0.05000   -0.47893
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.92000    7.98000  -0.06000   -0.75188
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.23000   18.35000  -0.12000   -0.65395
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.82000   55.83000  -0.01000   -0.01791
永豐領航科技基金                                                   40.84000   40.71000   0.13000    0.31933
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.56000   11.59000  -0.03000   -0.25884
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.99000   11.01000  -0.02000   -0.18165
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.23000   10.29000  -0.06000   -0.58309
永豐趨勢平衡基金                                                   43.15000   43.09000   0.06000    0.13924
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.95110   11.95020   0.00090    0.00753
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.78780    9.79150  -0.00370   -0.03779
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.44120   10.44520  -0.00400   -0.03830
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.87290    9.87520  -0.00230   -0.02329
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.36330   10.36580  -0.00250   -0.02412
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.84510    9.84650  -0.00140   -0.01422
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.62910   10.63050  -0.00140   -0.01317
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.88120    9.88170  -0.00050   -0.00506
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.44550   10.44610  -0.00060   -0.00574
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.14000   11.23000  -0.09000   -0.80142
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.46000    9.54000  -0.08000   -0.83857
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.17000   10.25000  -0.08000   -0.78049
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.21000   15.25000  -0.04000   -0.26230
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.32000   19.40000  -0.08000   -0.41237
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.27000   19.35000  -0.08000   -0.41344
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.06580   10.06000   0.00580    0.05765
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.06580   10.06000   0.00580    0.05765
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.96820    9.96600   0.00220    0.02208
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.96820    9.96600   0.00220    0.02208
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.22660   10.21740   0.00920    0.09004
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.22650   10.21730   0.00920    0.09004
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05010   10.04690   0.00320    0.03185
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05010   10.04690   0.00320    0.03185
兆豐國際生命科學基金                                               14.44000   14.45000  -0.01000   -0.06920
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.49010   10.47410   0.01600    0.15276
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.75280   10.74130   0.01150    0.10706
兆豐國際全球基金                                                   30.83000   30.86000  -0.03000   -0.09721
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.53440   10.53390   0.00050    0.00475
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.23670   10.23440   0.00230    0.02247
兆豐國際國民基金                                                   23.76000   23.71000   0.05000    0.21088
兆豐國際第一基金                                                   14.07000   14.06000   0.01000    0.07112
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.72980   10.74270  -0.01290   -0.12008
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.13770    8.14750  -0.00980   -0.12028
兆豐國際萬全基金                                                   21.52000   21.51000   0.01000    0.04649
兆豐國際電子基金                                                   27.40000   27.31000   0.09000    0.32955
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.76000   22.71000   0.05000    0.22017
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.12000   15.12000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                                 37.14000   37.11000   0.03000    0.08084
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57190   12.57170   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.78900    9.80300  -0.01400   -0.14281
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.82170    9.83840  -0.01670   -0.16974
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.84710    9.85750  -0.01040   -0.10550
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.83090    9.84630  -0.01540   -0.15640
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.93460    9.95760  -0.02300   -0.23098
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.78920    9.80320  -0.01400   -0.14281
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.82380    9.84050  -0.01670   -0.16971
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.85510    9.86560  -0.01050   -0.10643
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.83540    9.85070  -0.01530   -0.15532
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.94250    9.96560  -0.02310   -0.23180
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.90960   10.93180  -0.02220   -0.20308
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.63250   10.65390  -0.02140   -0.20087
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.89320   10.91480  -0.02160   -0.19790
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.58720   10.60880  -0.02160   -0.20360
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.69820   10.71970  -0.02150   -0.20057
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.68850   10.70960  -0.02110   -0.19702
合庫台灣基金                                                       12.43000   12.48000  -0.05000   -0.40064
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.80800   11.82330  -0.01530   -0.12941
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.87560   12.89640  -0.02080   -0.16129
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.45050   11.46980  -0.01930   -0.16827
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.22770   12.24710  -0.01940   -0.15840
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.13550    8.14600  -0.01050   -0.12890
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.45200    9.46680  -0.01480   -0.15634
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.16070    9.17610  -0.01540   -0.16783
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.82120    8.83540  -0.01420   -0.16072
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29490    9.31050  -0.01560   -0.16755
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
合庫全球新興市場基金                                                9.13000    9.19000  -0.06000   -0.65288
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
合庫貨幣市場基金                                                   10.18470   10.18450   0.00020    0.00196
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.93330    9.96150  -0.02820   -0.28309
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.33280   10.36410  -0.03130   -0.30200
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.53940   10.56700  -0.02760   -0.26119
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.12510   12.16160  -0.03650   -0.30012
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.46110   15.50870  -0.04760   -0.30692
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.65050    8.67500  -0.02450   -0.28242
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.49160    9.52020  -0.02860   -0.30041
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.84980    7.87040  -0.02060   -0.26174
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.62960    8.65480  -0.02520   -0.29117
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.53390   10.56790  -0.03400   -0.32173
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.91000   12.00000  -0.09000   -0.75000
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.30000   11.40000  -0.10000   -0.87719
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.47000   11.57000  -0.10000   -0.86430
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.20310   10.22990  -0.02680   -0.26198
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.17730   10.20530  -0.02800   -0.27437
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.74210    9.83150  -0.08940   -0.90932
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.15610   10.17940  -0.02330   -0.22889
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.24790   10.27480  -0.02690   -0.26181
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.21990   10.24800  -0.02810   -0.27420
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.77540    9.86510  -0.08970   -0.90927
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.19050   10.21380  -0.02330   -0.22812
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.26120   11.25940   0.00180    0.01599
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.77650    9.80560  -0.02910   -0.29677
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.72240    9.74480  -0.02240   -0.22987
安聯中國東協基金                                                   14.89000   14.95000  -0.06000   -0.40134
安聯中國策略基金-美元                                              12.72000   12.87000  -0.15000   -1.16550
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.63000   16.82000  -0.19000   -1.12961
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.46000   16.54000  -0.08000   -0.48368
安聯中華新思路基金-美元                                            14.79000   14.90000  -0.11000   -0.73826
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.97000   14.07000  -0.10000   -0.71073
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      33.99000   33.91000   0.08000    0.23592
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
安聯台灣科技基金                                                   56.09000   56.20000  -0.11000   -0.19573
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56240   12.56220   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   39.06000   39.01000   0.05000    0.12817
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87440   10.90100  -0.02660   -0.24401
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.96190   15.99900  -0.03710   -0.23189
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.89440    9.91740  -0.02300   -0.23192
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.98120   10.00420  -0.02300   -0.22990
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.99000   12.02000  -0.03000   -0.24958
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.62000   11.66000  -0.04000   -0.34305
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.33740   13.36930  -0.03190   -0.23861
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.89340   10.92290  -0.02950   -0.27007
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.94610   12.98040  -0.03430   -0.26424
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.59220    9.61540  -0.02320   -0.24128
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.51960    9.54540  -0.02580   -0.27029
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.03400    9.05790  -0.02390   -0.26386
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.24240   10.26650  -0.02410   -0.23474
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.23090   10.25790  -0.02700   -0.26321
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.54000   11.55000  -0.01000   -0.08658
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.53000   11.54000  -0.01000   -0.08666
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.29000   11.27000   0.02000    0.17746
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.40000   11.45000  -0.05000   -0.43668
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.95000   10.98000  -0.03000   -0.27322
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.55380   12.57260  -0.01880   -0.14953
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.35620   11.37640  -0.02020   -0.17756
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.95830   10.97710  -0.01880   -0.17127
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.56330    8.57650  -0.01320   -0.15391
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.42350    8.43850  -0.01500   -0.17776
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.10200    8.11590  -0.01390   -0.17127
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.19790   10.21400  -0.01610   -0.15763
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.06930   10.08660  -0.01730   -0.17151
安聯全球人口趨勢基金                                               12.12000   12.16000  -0.04000   -0.32895
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.48000    8.52000  -0.04000   -0.46948
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.11000   32.26000  -0.15000   -0.46497
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.76000    7.80000  -0.04000   -0.51282
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.56840   12.57590  -0.00750   -0.05964
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.59200   10.59830  -0.00630   -0.05944
安聯全球新興市場基金                                               16.67000   16.74000  -0.07000   -0.41816
安聯全球農金趨勢基金                                                9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
安聯亞洲動態策略基金                                               22.14000   22.30000  -0.16000   -0.71749
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.16190   10.16220  -0.00030   -0.00295
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.19320   10.19540  -0.00220   -0.02158
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.12900   10.12930  -0.00030   -0.00296
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.09430   10.09650  -0.00220   -0.02179
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.14400   10.14390   0.00010    0.00099
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.09870   10.10090  -0.00220   -0.02178
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.05660   10.05920  -0.00260   -0.02585
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.12090   10.12350  -0.00260   -0.02568
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.05660   10.05920  -0.00260   -0.02585
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.64090   10.64090   0.00000    0.00000
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.17200   10.17200   0.00000    0.00000
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.95110   91.95990  -0.00880   -0.00957
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.42820   13.44260  -0.01440   -0.10712
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.01050   69.02600  -0.01550   -0.02246
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.94860    9.95930  -0.01070   -0.10744
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79400    2.79400   0.00000    0.00000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.92010   10.93430  -0.01420   -0.12987
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.35680    2.35400   0.00280    0.11895
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.81420    8.82530  -0.01110   -0.12577
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.31000   10.32350  -0.01350   -0.13077
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.27890   10.29940  -0.02050   -0.19904
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.78280   10.79940  -0.01660   -0.15371
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.22820   10.24820  -0.02000   -0.19516
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.25090   10.26950  -0.01860   -0.18112
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.21000   10.22330  -0.01330   -0.13009
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.14550   10.16570  -0.02020   -0.19871
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.55750   10.57350  -0.01600   -0.15132
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.12660   10.14640  -0.01980   -0.19514
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.15650   10.17500  -0.01850   -0.18182
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.04150   10.05810  -0.01660   -0.16504
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.23950   10.25140  -0.01190   -0.11608
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.01860   10.03500  -0.01640   -0.16343
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.92930    9.94540  -0.01610   -0.16188
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.05780   10.07440  -0.01660   -0.16477
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.18970   10.20150  -0.01180   -0.11567
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.01830   10.03470  -0.01640   -0.16343
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.92960    9.94570  -0.01610   -0.16188
宏利台灣動力基金A類型                                              32.14000   32.23000  -0.09000   -0.27924
宏利台灣動力基金I類型                                              32.14000   32.23000  -0.09000   -0.27924
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.99370   10.04390  -0.05020   -0.49981
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.87200    9.91520  -0.04320   -0.43569
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.50240    7.54010  -0.03770   -0.49999
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.46220    7.49670  -0.03450   -0.46020
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.66000   11.63000   0.03000    0.25795
宏利全球債券組合基金                                               13.83700   13.84720  -0.01020   -0.07366
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.01900    3.02100  -0.00200   -0.06620
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.46910   12.47530  -0.00620   -0.04970
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.93870    8.94300  -0.00430   -0.04808
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.64270    2.63720   0.00550    0.20855
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.50670   11.50690  -0.00020   -0.00174
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.30770    3.33710  -0.02940   -0.88100
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54000    0.54490  -0.00490   -0.89925
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.18000   15.32000  -0.14000   -0.91384
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.52100   12.53730  -0.01630   -0.13001
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.05640   11.07310  -0.01670   -0.15082
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.55980   10.57340  -0.01360   -0.12862
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.78030    8.79300  -0.01270   -0.14443
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.40560    8.41830  -0.01270   -0.15086
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.24810    8.25900  -0.01090   -0.13198
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.41290    8.42430  -0.01140   -0.13532
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.55000   10.41000   0.14000    1.34486
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.61000   10.46000   0.15000    1.43403
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.53000   10.39000   0.14000    1.34745
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.98480    2.99350  -0.00870   -0.29063
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42860    0.42970  -0.00110   -0.25599
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.87190   12.90160  -0.02970   -0.23020
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97560    0.97820  -0.00260   -0.26579
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32340    7.34040  -0.01700   -0.23160
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04310    2.04860  -0.00550   -0.26848
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29440    0.29510  -0.00070   -0.23721
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.90310    8.92370  -0.02060   -0.23085
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32340    0.32410  -0.00070   -0.21598
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69920   13.69910   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.43000    2.45000  -0.02000   -0.81633
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.99000   11.05000  -0.06000   -0.54299
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.45000   27.69000  -0.24000   -0.86674
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.45000   27.69000  -0.24000   -0.86674
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.76000   10.79000  -0.03000   -0.27804
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.62000   11.65000  -0.03000   -0.25751
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.33000   11.36000  -0.03000   -0.26408
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.90000   10.93000  -0.03000   -0.27447
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.24000    9.28000  -0.04000   -0.43103
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.62000   11.67000  -0.05000   -0.42845
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.55970   10.54150   0.01820    0.17265
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.42740    9.43910  -0.01170   -0.12395
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.92690    8.93190  -0.00500   -0.05598
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.36950   11.37590  -0.00640   -0.05626
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
貝萊德新台幣基金                                                   12.98110   12.98100   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     28.24000   28.14000   0.10000    0.35537
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45700   11.45990  -0.00290   -0.02531
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.87400    9.88760  -0.01360   -0.13755
保德信大中華基金-人民幣                                            10.61000   10.69000  -0.08000   -0.74836
保德信大中華基金-美元                                              10.11000   10.20000  -0.09000   -0.88235
保德信大中華基金-新台幣                                            30.24000   30.51000  -0.27000   -0.88496
保德信中小型股基金                                                 53.56000   53.68000  -0.12000   -0.22355
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.78000    9.97000  -0.19000   -1.90572
保德信中國中小基金-美元                                             9.09000    9.29000  -0.20000   -2.15285
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.82000    9.01000  -0.19000   -2.10877
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.00040   10.04180  -0.04140   -0.41228
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.07580   10.11570  -0.03990   -0.39444
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.12160   10.16360  -0.04200   -0.41324
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.27930   11.32610  -0.04680   -0.41320
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.60000   10.70000  -0.10000   -0.93458
保德信中國品牌基金-美元                                            10.59000   10.68000  -0.09000   -0.84270
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.41000   11.52000  -0.11000   -0.95486
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.34000   28.31000   0.03000    0.10597
保德信全球消費商機基金                                             19.44000   19.35000   0.09000    0.46512
保德信全球基礎建設基金                                             14.05000   14.12000  -0.07000   -0.49575
保德信全球資源基金                                                  7.12000    7.14000  -0.02000   -0.28011
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.44000    9.52000  -0.08000   -0.84034
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.49000   31.74000  -0.25000   -0.78765
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.23000   10.23610  -0.00610   -0.05959
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.77030   10.77670  -0.00640   -0.05939
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.27050   10.26960   0.00090    0.00876
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.80940   10.80850   0.00090    0.00833
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.67340    9.69620  -0.02280   -0.23514
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.90310   10.92850  -0.02540   -0.23242
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.24240    9.25770  -0.01530   -0.16527
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.40030   10.41750  -0.01720   -0.16511
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.16570    8.19120  -0.02550   -0.31131
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.33500   11.37050  -0.03550   -0.31221
保德信亞太基金                                                     19.80000   19.92000  -0.12000   -0.60241
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.74590    8.75020  -0.00430   -0.04914
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.22090   12.22680  -0.00590   -0.04825
保德信店頭市場基金                                                 38.61000   38.78000  -0.17000   -0.43837
保德信拉丁美洲基金                                                  6.94000    6.91000   0.03000    0.43415
保德信金平衡基金                                                   31.41000   31.39000   0.02000    0.06371
保德信金滿意基金                                                   44.40000   44.49000  -0.09000   -0.20229
保德信科技島基金                                                   29.26000   29.32000  -0.06000   -0.20464
保德信高成長基金                                                  101.49000  101.58000  -0.09000   -0.08860
保德信貨幣市場基金                                                 15.85840   15.85820   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.67400   10.66390   0.01010    0.09471
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.92000   10.90220   0.01780    0.16327
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.06780   11.08360  -0.01580   -0.14255
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.60200   10.61000  -0.00800   -0.07540
保德信新世紀基金                                                   10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.18190    8.18850  -0.00660   -0.08060
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.43380   10.44310  -0.00930   -0.08905
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.75220   11.76170  -0.00950   -0.08077
保德信新興趨勢組合基金                                             10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
保德信瑞騰基金                                                     15.66170   15.66180  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.10000   10.16000  -0.06000   -0.59055
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.49620    9.49810  -0.00190   -0.02000
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.04920   10.05170  -0.00250   -0.02487
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.41690    9.42030  -0.00340   -0.03609
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.72220    9.72430  -0.00210   -0.02160
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.70020    9.70190  -0.00170   -0.01752
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.14090   10.14340  -0.00250   -0.02465
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.54030    9.54930  -0.00900   -0.09425
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.90650    9.91600  -0.00950   -0.09580
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.17130   10.18080  -0.00950   -0.09331
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.85700    9.86550  -0.00850   -0.08616
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.24640   10.25480  -0.00840   -0.08191
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.77400    9.78760  -0.01360   -0.13895
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.09250   10.10650  -0.01400   -0.13852
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.83670    9.84280  -0.00610   -0.06197
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.38470   10.38880  -0.00410   -0.03947
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.69910    9.70960  -0.01050   -0.10814
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.08660   10.09760  -0.01100   -0.10894
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.98020    9.98440  -0.00420   -0.04207
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.98410    9.98840  -0.00430   -0.04305
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.26790   10.27280  -0.00490   -0.04770
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.93220    9.94470  -0.01250   -0.12570
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.93250    9.94500  -0.01250   -0.12569
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.22510   10.22570  -0.00060   -0.00587
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.26290   10.26770  -0.00480   -0.04675
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.94760    9.95970  -0.01210   -0.12149
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03380   10.04040  -0.00660   -0.06573
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.40950   10.41610  -0.00660   -0.06336
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.18900   10.19440  -0.00540   -0.05297
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.84170   10.84690  -0.00520   -0.04794
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.01650   10.03150  -0.01500   -0.14953
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.31700   10.33250  -0.01550   -0.15001
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.46780   10.47050  -0.00270   -0.02579
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.47010   10.48180  -0.01170   -0.11162
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.49380   10.49840  -0.00460   -0.04382
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.05330   10.05320   0.00010    0.00099
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.05660   10.05630   0.00030    0.00298
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.02730   10.00960   0.01770    0.17683
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.02720   10.01030   0.01690    0.16883
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.03220   10.04230  -0.01010   -0.10057
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.03340   10.04360  -0.01020   -0.10156
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型               10.00390    9.99340   0.01050    0.10507
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型               10.00450    9.99390   0.01060    0.10606
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.17410   10.17830  -0.00420   -0.04126
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.17090   10.17540  -0.00450   -0.04422
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.28680   10.28430   0.00250    0.02431
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.47020   10.46890   0.00130    0.01242
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.95050    9.96300  -0.01250   -0.12546
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.04580   10.05840  -0.01260   -0.12527
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97410    1.97620  -0.00210   -0.10626
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.85020    2.85330  -0.00310   -0.10865
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28880    0.28960  -0.00080   -0.27624
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45560    0.45690  -0.00130   -0.28453
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.19370    8.21540  -0.02170   -0.26414
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.05100   12.08670  -0.03570   -0.29537
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.76090    9.76980  -0.00890   -0.09110
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.51430   12.52590  -0.01160   -0.09261
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.63140    8.65160  -0.02020   -0.23348
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.10910   11.13510  -0.02600   -0.23350
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.56430   10.57730  -0.01300   -0.12290
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.35410   10.36770  -0.01360   -0.13118
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.11000   20.11000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4666.71000 4667.16000  -0.45000   -0.00964
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.15330   10.15200   0.00130    0.01281
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.04890   11.04830   0.00060    0.00543
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.03330   10.03420  -0.00090   -0.00897
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.36510    9.36580  -0.00070   -0.00747
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.95820    9.95900  -0.00080   -0.00803
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.35670    9.35880  -0.00210   -0.02244
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.71400    9.71730  -0.00330   -0.03396
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.36440   10.37000  -0.00560   -0.05400
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.86140    5.87680  -0.01540   -0.26205
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.86900   10.89760  -0.02860   -0.26244
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.97000   10.08000  -0.11000   -1.09127
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.51000   10.60000  -0.09000   -0.84906
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.91000   10.03000  -0.12000   -1.19641
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.97000   10.08000  -0.11000   -1.09127
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.51000   10.60000  -0.09000   -0.84906
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.91000   10.03000  -0.12000   -1.19641
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.48190   10.54690  -0.06500   -0.61629
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.49720   11.57320  -0.07600   -0.65669
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.72100   10.79280  -0.07180   -0.66526
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.98240    9.03800  -0.05560   -0.61518
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.31380    9.37540  -0.06160   -0.65704
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.19870    9.26030  -0.06160   -0.66521
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.31720   10.38120  -0.06400   -0.61650
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.80170   10.87310  -0.07140   -0.65667
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.78610   10.85840  -0.07230   -0.66584
柏瑞巨人基金                                                       13.37000   13.36000   0.01000    0.07485
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71060   13.71050   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.39000   16.48000  -0.09000   -0.54612
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.35140   14.38570  -0.03430   -0.23843
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.77570   12.80880  -0.03310   -0.25842
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.32380   13.36120  -0.03740   -0.27991
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.49780    8.51810  -0.02030   -0.23832
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.74980    6.76590  -0.01610   -0.23796
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.67370    8.69610  -0.02240   -0.25759
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.53010    8.54560  -0.01550   -0.18138
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.74080   10.77100  -0.03020   -0.28038
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.41330    8.43780  -0.02450   -0.29036
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.96540   12.99900  -0.03360   -0.25848
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.43100   12.46070  -0.02970   -0.23835
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.42450   13.44880  -0.02430   -0.18069
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.12900   12.16310  -0.03410   -0.28036
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.93950    8.96080  -0.02130   -0.23770
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.69560    9.72070  -0.02510   -0.25821
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.74710    9.76470  -0.01760   -0.18024
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.54860    9.57550  -0.02690   -0.28093
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.43040    9.45780  -0.02740   -0.28971
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.75170   10.75880  -0.00710   -0.06599
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.78450   10.78860  -0.00410   -0.03800
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.53900   10.55020  -0.01120   -0.10616
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.66910   10.67960  -0.01050   -0.09832
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.81830    9.82480  -0.00650   -0.06616
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.59300    9.59660  -0.00360   -0.03751
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.74940   10.74000   0.00940    0.08752
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.60490    9.61510  -0.01020   -0.10608
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73170    9.74130  -0.00960   -0.09855
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.73170   10.73870  -0.00700   -0.06518
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.78490   10.78900  -0.00410   -0.03800
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.53950   10.55060  -0.01110   -0.10521
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.67030   10.68080  -0.01050   -0.09831
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.81820    9.82460  -0.00640   -0.06514
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.59320    9.59690  -0.00370   -0.03855
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.93530   10.92580   0.00950    0.08695
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.60520    9.61540  -0.01020   -0.10608
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73240    9.74190  -0.00950   -0.09752
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34370   11.34780  -0.00410   -0.03613
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.85420   12.85860  -0.00440   -0.03422
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.08650   12.09510  -0.00860   -0.07110
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.93200    8.93520  -0.00320   -0.03581
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67870    9.68200  -0.00330   -0.03408
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.57780    9.58450  -0.00670   -0.06990
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03860   11.04260  -0.00400   -0.03622
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.96940   11.97350  -0.00410   -0.03424
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.67650   11.68480  -0.00830   -0.07103
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.93230    8.93550  -0.00320   -0.03581
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.67930    9.68260  -0.00330   -0.03408
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.57820    9.58500  -0.00680   -0.07094
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.13000   13.18000  -0.05000   -0.37936
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.93000   13.99000  -0.06000   -0.42888
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.39000    8.43000  -0.04000   -0.47450
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.10000    9.14000  -0.04000   -0.43764
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.08000   11.12000  -0.04000   -0.35971
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.90000   10.95000  -0.05000   -0.45662
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.17000   11.22000  -0.05000   -0.44563
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.92000   13.00000  -0.08000   -0.61538
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.19000   13.28000  -0.09000   -0.67771
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.92000    9.84000   0.08000    0.81301
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.22570   12.28830  -0.06260   -0.50943
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.43750   10.49530  -0.05780   -0.55072
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.75650    7.79620  -0.03970   -0.50922
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.27610   10.33300  -0.05690   -0.55066
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.80000   11.79000   0.01000    0.08482
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.29830   12.30920  -0.01090   -0.08855
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.08930   12.10330  -0.01400   -0.11567
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.04100   11.05550  -0.01450   -0.13116
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.50910    8.51660  -0.00750   -0.08806
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61500    9.62610  -0.01110   -0.11531
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.64040    9.65300  -0.01260   -0.13053
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.62960   11.64300  -0.01340   -0.11509
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.79960   10.80920  -0.00960   -0.08881
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.02250   11.03690  -0.01440   -0.13047
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.95740    9.96890  -0.01150   -0.11536
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.19390    9.20200  -0.00810   -0.08802
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.17280    9.17770  -0.00490   -0.05339
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.66690    9.67950  -0.01260   -0.13017
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.59990   12.63060  -0.03070   -0.24306
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.17900   12.20920  -0.03020   -0.24735
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.45890   11.49180  -0.03290   -0.28629
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.99900    7.01610  -0.01710   -0.24373
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75490    8.77660  -0.02170   -0.24725
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.39520    9.42220  -0.02700   -0.28656
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.83140   10.85780  -0.02640   -0.24314
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.47680   11.50980  -0.03300   -0.28671
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.48340    9.50690  -0.02350   -0.24719
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.93160    8.95340  -0.02180   -0.24348
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.59610    9.62370  -0.02760   -0.28679
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.18860   12.19190  -0.00330   -0.02707
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.05070   13.05500  -0.00430   -0.03294
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.85570   11.86300  -0.00730   -0.06154
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.41790    9.42040  -0.00250   -0.02654
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.11010   10.11340  -0.00330   -0.03263
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.07880   10.08500  -0.00620   -0.06148
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.30130   12.30530  -0.00400   -0.03251
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.87460   10.87750  -0.00290   -0.02666
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.29620   11.30310  -0.00690   -0.06105
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.03350   10.03620  -0.00270   -0.02690
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.58530    9.58780  -0.00250   -0.02607
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.35450   10.35790  -0.00340   -0.03283
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.81660    9.82260  -0.00600   -0.06108
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.01000   19.07000  -0.06000   -0.31463
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.71000   17.80000  -0.09000   -0.50562
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.45340   13.46300  -0.00960   -0.07131
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.32940   10.31360   0.01580    0.15320
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.43150   11.40680   0.02470    0.21654
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.45420   12.39870   0.05550    0.44763
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.88880   10.87460   0.01420    0.13058
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.90220    8.88850   0.01370    0.15413
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.50950    9.48890   0.02060    0.21710
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.39290    9.35100   0.04190    0.44808
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.43210    9.41990   0.01220    0.12951
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.03600    9.02210   0.01390    0.15407
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.31020    9.29000   0.02020    0.21744
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.27000   11.21970   0.05030    0.44832
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.37470    9.36260   0.01210    0.12924
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            45.20890   45.82510  -0.61620   -1.34468
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.86170    9.88390  -0.02220   -0.22461
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.82570    9.83880  -0.01310   -0.13315
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.34000   34.17000   0.17000    0.49751
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.85390   11.85320   0.00070    0.00591
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.65840    1.66350  -0.00510   -0.30658
國泰大中華基金                                                     21.47000   21.43000   0.04000    0.18665
國泰小龍基金-新台幣                                                16.15000   16.13000   0.02000    0.12399
國泰中小成長基金-新台幣                                            46.54000   46.52000   0.02000    0.04299
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.62740    4.66490  -0.03750   -0.80388
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.70920    0.71720  -0.00800   -1.11545
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.75990    0.76840  -0.00850   -1.10619
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.15000   20.36000  -0.21000   -1.03143
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.57440   44.29340   0.28100    0.63441
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.45730    2.46550  -0.00820   -0.33259
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34240    0.34460  -0.00220   -0.63842
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.65770   10.71930  -0.06160   -0.57466
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33590    0.33660  -0.00070   -0.20796
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.25100   10.26540  -0.01440   -0.14028
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.50540    4.54360  -0.03820   -0.84074
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.62660    0.63390  -0.00730   -1.15160
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.61000   19.82000  -0.21000   -1.05954
國泰中港台基金-人民幣                                               3.47700    3.53880  -0.06180   -1.74635
國泰中港台基金-美元                                                 0.48960    0.49990  -0.01030   -2.06041
國泰中港台基金-新台幣                                              15.14000   15.45000  -0.31000   -2.00647
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.06870   10.08860  -0.01990   -0.19725
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.20900   10.22340  -0.01440   -0.14085
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.25040   10.25790  -0.00750   -0.07311
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.33000   27.29000   0.04000    0.14657
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.03000   12.06000  -0.03000   -0.24876
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.96000   33.78000   0.18000    0.53286
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35830    0.35870  -0.00040   -0.11151
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33510    0.33540  -0.00030   -0.08945
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33600    0.33630  -0.00030   -0.08921
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.13030   11.13300  -0.00270   -0.02425
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.42000   10.42250  -0.00250   -0.02399
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.45200   10.45460  -0.00260   -0.02487
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47140   12.47130   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42400    0.42490  -0.00090   -0.21181
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37340    0.37420  -0.00080   -0.21379
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45310    0.45410  -0.00100   -0.22022
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.13000   11.15000  -0.02000   -0.17937
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56790    0.56490   0.00300    0.53107
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.62620    2.62070   0.00550    0.20987
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36880    0.36910  -0.00030   -0.08128
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54900    0.54550   0.00350    0.64161
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49990    0.50210  -0.00220   -0.43816
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.59000   14.65000  -0.06000   -0.40956
國泰全球資源基金-美元                                               0.16320    0.16420  -0.00100   -0.60901
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.14000    5.17000  -0.03000   -0.58027
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60530    0.60820  -0.00290   -0.47682
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.79000   18.86000  -0.07000   -0.37116
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.19000   18.27000  -0.08000   -0.43788
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89670    0.89430   0.00240    0.26837
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.23000   21.13000   0.10000    0.47326
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.75000   22.77000  -0.02000   -0.08783
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.60080    2.59660   0.00420    0.16175
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36620    0.36670  -0.00050   -0.13635
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31190    0.31240  -0.00050   -0.16005
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.31710   11.32810  -0.01100   -0.09710
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.64080    9.65020  -0.00940   -0.09741
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.54150    0.53830   0.00320    0.59446
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39390    0.39550  -0.00160   -0.40455
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.83000   11.87000  -0.04000   -0.33698
國泰科技生化基金                                                   37.48000   37.57000  -0.09000   -0.23955
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.76000   29.54000   0.22000    0.74475
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.18000   12.24000  -0.06000   -0.49020
國泰美國費城半導體基金                                             15.47000   15.20000   0.27000    1.77632
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    46.93220   47.69440  -0.76220   -1.59809
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.04890   15.78280   0.26610    1.68601
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    26.02170   26.91460  -0.89290   -3.31753
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.19260   46.83540  -0.64280   -1.37247
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.77210   47.02670  -0.25460   -0.54139
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.38380   43.39630  -0.01250   -0.02880
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32040    0.32090  -0.00050   -0.15581
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.95410    9.96870  -0.01460   -0.14646
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.01730   10.03180  -0.01450   -0.14454
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32080    0.32130  -0.00050   -0.15562
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.96410    9.97850  -0.01440   -0.14431
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.04380   10.05810  -0.01430   -0.14217
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32090    0.32140  -0.00050   -0.15557
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.96950    9.98240  -0.01290   -0.12923
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.05870   10.07150  -0.01280   -0.12709
國泰紐幣2021保本基金                                               12.93460   12.93690  -0.00230   -0.01778
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.31410   13.31680  -0.00270   -0.02028
國泰紐幣保本基金                                                   12.79560   12.79480   0.00080    0.00625
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.73000   24.74000  -0.01000   -0.04042
國泰富時中國A50基金                                                21.59000   21.61000  -0.02000   -0.09255
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   48.63440   49.32690  -0.69250   -1.40390
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35040    0.35130  -0.00090   -0.25619
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52940    0.52680   0.00260    0.49355
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.17170   41.22150  -0.04980   -0.12081
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.53000   20.85000  -0.32000   -1.53477
國泰新興市場基金-美元                                               0.38400    0.38660  -0.00260   -0.67253
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.91000   11.99000  -0.08000   -0.66722
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.46990    2.46530   0.00460    0.18659
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50630    1.50350   0.00280    0.18623
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35740    0.35790  -0.00050   -0.13970
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22010    0.22040  -0.00030   -0.13612
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.78660   10.79660  -0.01000   -0.09262
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.45420    6.46020  -0.00600   -0.09288
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.96000   15.79000   0.17000    1.07663
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       46.14990   46.77940  -0.62950   -1.34568
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.89280   46.56890  -0.67610   -1.45183
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.17360   43.42740  -0.25380   -0.58442
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.71000   12.71000   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   38.94000   38.93000   0.01000    0.02569
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.64000   23.33000   0.31000    1.32876
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34180    0.34650  -0.00470   -1.35642
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.09000   10.22000  -0.13000   -1.27202
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.68000   38.70920  -0.02920   -0.07543
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.59000   21.56000   0.03000    0.13915
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.48000   19.56000  -0.08000   -0.40900
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.75000   18.69000   0.06000    0.32103
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41840    0.41890  -0.00050   -0.11936
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.57560   12.59080  -0.01520   -0.12072
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.60300   10.60800  -0.00500   -0.04713
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.50920   10.51060  -0.00140   -0.01332
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.62100   10.61640   0.00460    0.04333
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.27420   10.27900  -0.00480   -0.04670
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.21000   10.21240  -0.00240   -0.02350
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.27000   10.26550   0.00450    0.04384
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.00220   10.01500  -0.01280   -0.12781
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.90430    9.91700  -0.01270   -0.12806
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.97870    9.99110  -0.01240   -0.12411
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.79690    9.80240  -0.00550   -0.05611
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.00200   10.01490  -0.01290   -0.12881
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.89940    9.91210  -0.01270   -0.12813
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.97860    9.99100  -0.01240   -0.12411
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.79690    9.80240  -0.00550   -0.05611
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47930   11.47890   0.00040    0.00348
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.78760    9.80990  -0.02230   -0.22732
第一金大中華基金                                                   27.16000   27.21000  -0.05000   -0.18376
第一金小型精選基金                                                 34.45000   34.61000  -0.16000   -0.46229
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.44000   14.55000  -0.11000   -0.75601
第一金中國世紀基金-美元                                             8.70010    8.79040  -0.09030   -1.02726
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.29000   10.39000  -0.10000   -0.96246
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.29000   10.39000  -0.10000   -0.96246
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.87610    9.87080   0.00530    0.05369
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.20560    8.21230  -0.00670   -0.08158
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.51160   11.50540   0.00620    0.05389
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.74540    9.75330  -0.00790   -0.08100
第一金中概平衡基金                                                 29.18000   29.16000   0.02000    0.06859
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34090   15.34070   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.85700  178.85500   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.36750   15.34260   0.02490    0.16229
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.36610   15.34120   0.02490    0.16231
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.85000   14.82000   0.03000    0.20243
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.85000   14.82000   0.03000    0.20243
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.27080   10.19560   0.07520    0.73757
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.26910   10.19390   0.07520    0.73770
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.31000   10.23000   0.08000    0.78201
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.32000   10.23000   0.09000    0.87977
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.99730   10.07060  -0.07330   -0.72786
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.99730   10.07060  -0.07330   -0.72786
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.24000   10.31000  -0.07000   -0.67895
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.24000   10.31000  -0.07000   -0.67895
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.47190   13.52660  -0.05470   -0.40439
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.48980   13.54460  -0.05480   -0.40459
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.79000   12.83000  -0.04000   -0.31177
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.82000   12.86000  -0.04000   -0.31104
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.86430    9.89100  -0.02670   -0.26994
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.85790    9.88460  -0.02670   -0.27012
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.46220    9.48500  -0.02280   -0.24038
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.48650    9.50920  -0.02270   -0.23872
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.81380   10.84310  -0.02930   -0.27022
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.41310   10.43810  -0.02500   -0.23951
第一金全球大趨勢基金                                               25.00000   24.96000   0.04000    0.16026
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.32480    9.33390  -0.00910   -0.09749
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.43730    6.44360  -0.00630   -0.09777
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.24390   10.28020  -0.03630   -0.35311
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.24430   10.28050  -0.03620   -0.35212
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.22780   11.26770  -0.03990   -0.35411
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.22970   11.26940  -0.03970   -0.35228
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.67000   10.71000  -0.04000   -0.37348
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.67000   10.71000  -0.04000   -0.37348
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.64680    8.66630  -0.01950   -0.22501
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.67340   10.69750  -0.02410   -0.22529
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.28490    9.29730  -0.01240   -0.13337
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.28330    9.29580  -0.01250   -0.13447
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.67830    7.69560  -0.01730   -0.22480
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.67330    7.69070  -0.01740   -0.22625
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.42270    8.43930  -0.01660   -0.19670
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.42320    8.43980  -0.01660   -0.19669
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.75560   11.77130  -0.01570   -0.13338
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.75620   11.77190  -0.01570   -0.13337
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.28300   10.30620  -0.02320   -0.22511
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.28380   10.30710  -0.02330   -0.22606
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.03970   15.06940  -0.02970   -0.19709
第一金亞洲科技基金                                                 18.87000   19.05000  -0.18000   -0.94488
第一金亞洲新興市場基金                                             12.81000   12.89000  -0.08000   -0.62064
第一金店頭市場基金                                                  8.33000    8.35000  -0.02000   -0.23952
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.19960   10.26420  -0.06460   -0.62937
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.19960   10.26420  -0.06460   -0.62937
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.17760   10.23520  -0.05760   -0.56276
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.17760   10.23520  -0.05760   -0.56276
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.19960   10.26420  -0.06460   -0.62937
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.21390   10.27840  -0.06450   -0.62753
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.19960   10.26420  -0.06460   -0.62937
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.17760   10.23520  -0.05760   -0.56276
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.19190   10.24930  -0.05740   -0.56004
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.17760   10.23520  -0.05760   -0.56276
第一金創新趨勢基金                                                 22.85000   22.89000  -0.04000   -0.17475
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.33630   44.99720  -0.66090   -1.46876
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            44.56320   45.20740  -0.64420   -1.42499
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      45.26480   45.99860  -0.73380   -1.59527
第一金電子基金                                                     36.40000   36.43000  -0.03000   -0.08235
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.59000   19.57000   0.02000    0.10220
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.92000   19.39000   0.53000    2.73337
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.39000    9.57000  -0.18000   -1.88088
統一大中華中小基金(美元)                                            8.27000    8.45000  -0.18000   -2.13018
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.31000   12.57000  -0.26000   -2.06842
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.84000    8.86000  -0.02000   -0.22573
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
統一大滿貫基金-A類型                                               37.59000   37.48000   0.11000    0.29349
統一大滿貫基金-I類型                                               37.59000   37.48000   0.11000    0.29349
統一大龍印基金                                                     15.11000   15.25000  -0.14000   -0.91803
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.87000   11.09000  -0.22000   -1.98377
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.61000    9.82000  -0.21000   -2.13849
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.98000   11.22000  -0.24000   -2.13904
統一中小基金                                                       26.10000   26.16000  -0.06000   -0.22936
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.05200   10.02780   0.02420    0.24133
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.02410    9.03010  -0.00600   -0.06644
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.75820    8.75930  -0.00110   -0.01256
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.71730   12.68650   0.03080    0.24278
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.37410   11.38170  -0.00760   -0.06677
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.99490   10.99630  -0.00140   -0.01273
統一台灣動力基金                                                   20.19000   20.22000  -0.03000   -0.14837
統一全天候基金-A類型                                              119.63000  119.70000  -0.07000   -0.05848
統一全天候基金-I類型                                              120.42000  120.50000  -0.08000   -0.06639
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.62600    8.64030  -0.01430   -0.16550
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.03930    8.07750  -0.03820   -0.47292
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.06760    8.10050  -0.03290   -0.40615
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.36970    9.38530  -0.01560   -0.16622
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.74030    8.78190  -0.04160   -0.47370
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.76360    8.79930  -0.03570   -0.40571
統一全球債券組合基金                                               12.43600   12.45400  -0.01800   -0.14453
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.52000   16.51000   0.01000    0.06057
統一全球新科技基金(美元)                                           15.00000   15.03000  -0.03000   -0.19960
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.47000   14.49000  -0.02000   -0.13803
統一亞太基金                                                       25.85000   25.98000  -0.13000   -0.50038
統一亞洲大金磚基金                                                 12.44000   12.52000  -0.08000   -0.63898
統一奔騰基金                                                       63.24000   63.40000  -0.16000   -0.25237
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75380   16.75350   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               12.46000   12.55000  -0.09000   -0.71713
統一強漢基金(美元)                                                 10.83000   10.93000  -0.10000   -0.91491
統一強漢基金(新台幣)                                               28.65000   28.91000  -0.26000   -0.89934
統一統信基金                                                       32.30000   32.29000   0.01000    0.03097
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             38.34360   38.83710  -0.49350   -1.27069
統一黑馬基金                                                       63.21000   63.40000  -0.19000   -0.29968
統一新亞洲科技能源基金                                             17.14000   17.29000  -0.15000   -0.86755
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.12890    8.13340  -0.00450   -0.05533
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.90560   10.91160  -0.00600   -0.05499
統一經建基金                                                       50.49000   50.55000  -0.06000   -0.11869
統一龍馬基金                                                       72.84000   72.79000   0.05000    0.06869
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.13000   22.22000  -0.09000   -0.40504
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              51.04000   51.15000  -0.11000   -0.21505
野村中國機會基金                                                   15.01000   15.10000  -0.09000   -0.59603
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.42250   10.42470  -0.00220   -0.02110
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36630   10.37130  -0.00500   -0.04821
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.37000   10.36900   0.00100    0.00964
野村巴西基金                                                        6.64000    6.58000   0.06000    0.91185
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.96000   11.93000   0.03000    0.25147
野村台灣高股息基金                                                 26.12000   26.12000   0.00000    0.00000
野村台灣運籌基金                                                   40.01000   40.15000  -0.14000   -0.34869
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.95580    9.95420   0.00160    0.01607
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.80500    9.80790  -0.00290   -0.02957
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83920    9.84020  -0.00100   -0.01016
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.57480   10.57250   0.00230    0.02175
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.31700   10.32010  -0.00310   -0.03004
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05500   10.05610  -0.00110   -0.01094
野村平衡基金                                                       20.99000   21.02000  -0.03000   -0.14272
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96230    9.97010  -0.00780   -0.07823
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.21890   10.22100  -0.00210   -0.02055
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97120    9.98170  -0.01050   -0.10519
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96250    9.97030  -0.00780   -0.07823
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.21900   10.22110  -0.00210   -0.02055
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97190    9.98240  -0.01050   -0.10519
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93230    9.94060  -0.00830   -0.08350
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.02300   10.02930  -0.00630   -0.06282
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.03700   10.04620  -0.00920   -0.09158
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.95440    9.96010  -0.00570   -0.05723
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.62000   10.56000   0.06000    0.56818
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.99000   14.93000   0.06000    0.40188
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.78000   12.70000   0.08000    0.62992
野村全球生技醫療基金                                               16.45000   16.52000  -0.07000   -0.42373
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.27820   10.30300  -0.02480   -0.24071
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.23080   10.25930  -0.02850   -0.27780
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.15460   10.18000  -0.02540   -0.24951
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.52220   10.54690  -0.02470   -0.23419
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.43620   10.46510  -0.02890   -0.27616
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.36510   10.39100  -0.02590   -0.24925
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.26790   10.29360  -0.02570   -0.24967
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.96500   10.99110  -0.02610   -0.23746
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.82870   10.85880  -0.03010   -0.27719
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.75700   10.78390  -0.02690   -0.24945
野村全球品牌基金                                                   28.10000   28.09000   0.01000    0.03560
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.73000   12.75000  -0.02000   -0.15686
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.32000   19.35000  -0.03000   -0.15504
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.22000   12.23000  -0.01000   -0.08177
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.04490   11.04490   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.04140   11.04620  -0.00480   -0.04345
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.79560   10.79840  -0.00280   -0.02593
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.54630    8.56680  -0.02050   -0.23930
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.37270    8.39210  -0.01940   -0.23117
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.93750    7.95330  -0.01580   -0.19866
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.06140   11.08820  -0.02680   -0.24170
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.55380   10.57820  -0.02440   -0.23066
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.10760   10.12780  -0.02020   -0.19945
野村成長基金                                                       34.17000   34.30000  -0.13000   -0.37901
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.27600    8.31060  -0.03460   -0.41634
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.28550    8.32200  -0.03650   -0.43860
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.48600    8.51930  -0.03330   -0.39088
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.64640    9.68640  -0.04000   -0.41295
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.50280    9.54470  -0.04190   -0.43899
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.71330    9.75140  -0.03810   -0.39071
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.08000    9.15000  -0.07000   -0.76503
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.16000   13.25000  -0.09000   -0.67925
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.07990   10.10010  -0.02020   -0.20000
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.01200   10.03100  -0.01900   -0.18941
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.89290    9.90660  -0.01370   -0.13829
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.52860    9.54630  -0.01770   -0.18541
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.53700    9.55510  -0.01810   -0.18943
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.62950    9.64290  -0.01340   -0.13896
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.02670   10.04070  -0.01400   -0.13943
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.69810   10.72300  -0.02490   -0.23221
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.60670   10.62680  -0.02010   -0.18914
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.70870   10.72360  -0.01490   -0.13895
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.83040    9.83610  -0.00570   -0.05795
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.82800    9.83580  -0.00780   -0.07930
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.73000    9.73340  -0.00340   -0.03493
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.28330    8.28640  -0.00310   -0.03741
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.92000    8.92470  -0.00470   -0.05266
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.78010    8.78700  -0.00690   -0.07853
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.89770    9.90130  -0.00360   -0.03636
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.55410   13.55910  -0.00500   -0.03688
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.77440   12.78120  -0.00680   -0.05320
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.32700   10.33520  -0.00820   -0.07934
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51370   10.51930  -0.00560   -0.05324
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46070   10.46870  -0.00800   -0.07642
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49270   10.49910  -0.00640   -0.06096
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.81130   10.81700  -0.00570   -0.05269
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73600   10.74420  -0.00820   -0.07632
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.68620   10.69270  -0.00650   -0.06079
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.80450   10.80770  -0.00320   -0.02961
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.71730   10.72350  -0.00620   -0.05782
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.84600   10.84500   0.00100    0.00922
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.30880   10.32390  -0.01510   -0.14626
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.87330    9.88830  -0.01500   -0.15169
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.49160    9.50850  -0.01690   -0.17774
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.95860    8.97190  -0.01330   -0.14824
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.52810   11.54520  -0.01710   -0.14811
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.45850   10.48020  -0.02170   -0.20706
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.63740   11.66210  -0.02470   -0.21180
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.04720   11.07230  -0.02510   -0.22669
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.79000   10.81240  -0.02240   -0.20717
野村泰國基金                                                       42.59000   42.59000   0.00000    0.00000
野村高科技基金                                                     11.68000   11.72000  -0.04000   -0.34130
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.52630   10.53970  -0.01340   -0.12714
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.15100   10.16570  -0.01470   -0.14460
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.82360   10.82020   0.00340    0.03142
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.51670    9.53340  -0.01670   -0.17517
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.47900    9.49130  -0.01230   -0.12959
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.79410    9.80430  -0.01020   -0.10404
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.20510   12.22230  -0.01720   -0.14073
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.44760   14.43200   0.01560    0.10809
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.04460   11.06390  -0.01930   -0.17444
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.00840   11.02260  -0.01420   -0.12883
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.55070   11.56270  -0.01200   -0.10378
野村貨幣市場基金                                                   16.35670   16.35650   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.53000   14.64000  -0.11000   -0.75137
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.39960   10.39010   0.00950    0.09143
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.94460    9.96340  -0.01880   -0.18869
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.05250   10.06450  -0.01200   -0.11923
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.33060   10.33300  -0.00240   -0.02323
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.27060   10.27570  -0.00510   -0.04963
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.25370   10.25720  -0.00350   -0.03412
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.74380   10.74630  -0.00250   -0.02326
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.64490   10.65010  -0.00520   -0.04883
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.69150   10.69510  -0.00360   -0.03366
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.01410   10.06660  -0.05250   -0.52153
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.97920   10.03400  -0.05480   -0.54614
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.86520    9.91620  -0.05100   -0.51431
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.70630   10.76250  -0.05620   -0.52218
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.61880   10.67720  -0.05840   -0.54696
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.50320   10.55750  -0.05430   -0.51433
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.58790   10.61560  -0.02770   -0.26094
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.90690    7.92770  -0.02080   -0.26237
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.30700   12.33930  -0.03230   -0.26177
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.43120   10.43620  -0.00500   -0.04791
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.71500   10.71270   0.00230    0.02147
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36020   10.36860  -0.00840   -0.08101
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.42490   10.42640  -0.00150   -0.01439
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42110   10.42490  -0.00380   -0.03645
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.43160   10.43670  -0.00510   -0.04887
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.71610   10.71380   0.00230    0.02147
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36000   10.36850  -0.00850   -0.08198
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.42780   10.42910  -0.00130   -0.01247
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41990   10.42410  -0.00420   -0.04029
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.44730   10.45390  -0.00660   -0.06313
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.73840   10.73740   0.00100    0.00931
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.37420   10.38420  -0.01000   -0.09630
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.43820   10.44120  -0.00300   -0.02873
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.44000   10.44560  -0.00560   -0.05361
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.44730   10.45390  -0.00660   -0.06313
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.74010   10.73910   0.00100    0.00931
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.38190   10.39190  -0.01000   -0.09623
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.45290   10.45550  -0.00260   -0.02487
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44130   10.44690  -0.00560   -0.05360
野村精選貨幣市場基金                                               12.12310   12.12300   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.78000   11.88000  -0.10000   -0.84175
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.88000   10.98000  -0.10000   -0.91075
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
野村積極成長基金                                                   14.48000   14.54000  -0.06000   -0.41265
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.21000   11.26000  -0.05000   -0.44405
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    40.61000   40.83000  -0.22000   -0.53882
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.74420   10.76590  -0.02170   -0.20156
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.56040    8.58050  -0.02010   -0.23425
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87170    7.89030  -0.01860   -0.23573
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.69140    7.70710  -0.01570   -0.20371
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.38990   12.41960  -0.02970   -0.23914
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.06090   11.08700  -0.02610   -0.23541
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.84990   10.87200  -0.02210   -0.20327
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.73000   11.67000   0.06000    0.51414
野村環球基金-人民幣計價                                            17.91000   17.83000   0.08000    0.44868
野村環球基金-美元計價                                              13.79000   13.74000   0.05000    0.36390
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.44000   19.35000   0.09000    0.46512
野村鴻利基金                                                       25.20000   25.24000  -0.04000   -0.15848
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91390   16.91380   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       21.66000   21.75000  -0.09000   -0.41379
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.75000   13.87000  -0.12000   -0.86518
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.42000   15.43000  -0.01000   -0.06481
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.76590   10.78840  -0.02250   -0.20856
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.09420   14.12370  -0.02950   -0.20887
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.00950   11.01170  -0.00220   -0.01998
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.56210   10.59480  -0.03270   -0.30864
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.88240   10.87650   0.00590    0.05425
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.40380   10.42820  -0.02440   -0.23398
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.41650   10.40720   0.00930    0.08936
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.14600   10.16700  -0.02100   -0.20655
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.97590    9.98990  -0.01400   -0.14014
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.40480   10.41590  -0.01110   -0.10657
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.59800   10.61020  -0.01220   -0.11498
凱基台商天下基金                                                   14.73000   14.83000  -0.10000   -0.67431
凱基台灣精五門基金                                                 23.09000   23.23000  -0.14000   -0.60267
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       46.56240   47.24420  -0.68180   -1.44314
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.30320   48.62910  -0.32590   -0.67017
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.12250   41.15470  -0.03220   -0.07824
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   46.29750   46.96770  -0.67020   -1.42694
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.92960   47.66870  -0.73910   -1.55049
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             47.54350   48.35360  -0.81010   -1.67537
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                              9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                              9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                             9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                             9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                              9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                             9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                                9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                                9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                               9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                               9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                              9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                              9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                             9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                             9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.61000   13.69000  -0.08000   -0.58437
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.85280   11.96750  -0.11470   -0.95843
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.76000   11.87000  -0.11000   -0.92671
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60760   11.60750   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       30.64000   30.70000  -0.06000   -0.19544
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.31000   22.10000   0.21000    0.95023
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.45840   21.27860   0.17980    0.84498
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.39000   17.48000  -0.09000   -0.51487
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.49540   16.58860  -0.09320   -0.56183
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.43000    7.44000  -0.01000   -0.13441
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.50890   43.09690  -0.58800   -1.36437
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.97950   43.63090  -0.65140   -1.49298
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.91270   43.58010  -0.66740   -1.53143
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.87000   11.83000   0.04000    0.33812
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.14680   11.14660   0.00020    0.00179
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.28080   12.35060  -0.06980   -0.56515
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.68000   12.74000  -0.06000   -0.47096
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.91000   12.83000   0.08000    0.62354
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.55730   12.48820   0.06910    0.55332
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.70680   10.63490   0.07190    0.67608
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.09120   10.05320   0.03800    0.37799
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.18180   10.13660   0.04520    0.44591
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.70660   10.63480   0.07180    0.67514
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.09120   10.05320   0.03800    0.37799
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.18180   10.13660   0.04520    0.44591
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.28000   12.41000  -0.13000   -1.04754
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.51000   34.74000   0.77000    2.21647
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.88000   32.46000   0.42000    1.29390
富邦上証180基金                                                    31.01000   31.14000  -0.13000   -0.41747
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20530    0.20920  -0.00390   -1.86424
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.38000    6.49000  -0.11000   -1.69492
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.01000    6.02000  -0.01000   -0.16611
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   47.68000   47.48000   0.20000    0.42123
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.76830   12.86090  -0.09260   -0.72001
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.67760   11.77090  -0.09330   -0.79263
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.03070   11.13370  -0.10300   -0.92512
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.79240   10.87060  -0.07820   -0.71937
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.78640    9.86470  -0.07830   -0.79374
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.25480    9.34120  -0.08640   -0.92493
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.73030   19.76120  -0.03090   -0.15637
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.70560   11.70480   0.00080    0.00683
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.38960   10.41250  -0.02290   -0.21993
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.91950   13.91430   0.00520    0.03737
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00610    2.00840  -0.00230   -0.11452
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.40870    9.40520   0.00350    0.03721
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40500    1.40650  -0.00150   -0.10665
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.64510   12.63960   0.00550    0.04351
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82300    1.82390  -0.00090   -0.04934
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.51720   10.51270   0.00450    0.04281
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53770    1.53850  -0.00080   -0.05200
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.05430   11.06240  -0.00810   -0.07322
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.98010   10.98980  -0.00970   -0.08826
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.64000   14.68000  -0.04000   -0.27248
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.98000   19.83000   0.15000    0.75643
富邦日本東証基金                                                   20.96000   20.91000   0.05000    0.23912
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.65000   47.73000  -0.08000   -0.16761
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.80000   46.84000  -0.04000   -0.08540
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    54.32000   54.24000   0.08000    0.14749
富邦台灣心基金                                                     23.44000   23.48000  -0.04000   -0.17036
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.85000   47.74000   0.11000    0.23041
富邦台灣科技指數基金                                               59.38000   59.16000   0.22000    0.37187
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.97440   49.71110  -0.73670   -1.48196
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.05530   42.07020  -0.01490   -0.03542
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31350    0.31370  -0.00020   -0.06376
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.70280    2.70660  -0.00380   -0.14040
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36180    0.36290  -0.00110   -0.30311
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.15360   11.18340  -0.02980   -0.26647
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.30130    2.30450  -0.00320   -0.13886
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33990    0.34100  -0.00110   -0.32258
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.42950    9.45470  -0.02520   -0.26653
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.53000   23.87000  -0.34000   -1.42438
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.02000   13.82000   0.20000    1.44718
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.38000   29.20000  -0.82000   -2.80822
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72360   15.72340   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.47000   17.85000  -0.38000   -2.12885
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.71730   41.86050  -0.14320   -0.34209
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   45.24340   45.86960  -0.62620   -1.36517
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.77160   40.96780  -0.19620   -0.47891
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.25290   40.56430  -0.31140   -0.76767
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.81360   39.85770  -0.04410   -0.11064
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.87930   47.48480  -0.60550   -1.27514
富邦長紅基金                                                       65.11000   65.23000  -0.12000   -0.18396
富邦科技基金                                                       26.30000   26.35000  -0.05000   -0.18975
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.40370   41.41220  -0.00850   -0.02053
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        47.29230   48.03260  -0.74030   -1.54124
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.70380   40.94830  -0.24450   -0.59709
富邦恒生國企ETF基金                                                19.85000   19.78000   0.07000    0.35389
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.01000   14.07000  -0.06000   -0.42644
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.70000   24.55000   0.15000    0.61100
富邦高成長基金                                                     25.11000   25.16000  -0.05000   -0.19873
富邦基金A類型                                                      14.67000   14.67000   0.00000    0.00000
富邦基金I類型                                                      14.67000   14.67000   0.00000    0.00000
富邦深証100基金                                                    10.37000   10.54000  -0.17000   -1.61290
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.59000   20.62000  -0.03000   -0.14549
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42170    0.42210  -0.00040   -0.09476
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.40400   12.41960  -0.01560   -0.12561
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.16730    9.17870  -0.01140   -0.12420
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29560    0.29580  -0.00020   -0.06761
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.34660    8.35710  -0.01050   -0.12564
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.12450   10.13270  -0.00820   -0.08093
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.75880   10.76020  -0.00140   -0.01301
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.29630    9.30380  -0.00750   -0.08061
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.87020    9.87150  -0.00130   -0.01317
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.41000   18.48000  -0.07000   -0.37879
富邦精準基金                                                       47.03000   46.95000   0.08000    0.17039
富邦精銳中小基金                                                   12.43000   12.47000  -0.04000   -0.32077
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.24000   19.30000  -0.06000   -0.31088
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.01000   22.00000   0.01000    0.04545
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.88000    6.88000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.95000   16.94000   0.01000    0.05903
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.99000   19.96000   0.03000    0.15030
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.22540   11.27070  -0.04530   -0.40193
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.42720   10.51910  -0.09190   -0.87365
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.61590   10.69650  -0.08060   -0.75352
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.60180   10.64450  -0.04270   -0.40115
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.80200    9.88840  -0.08640   -0.87375
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.96840   10.04410  -0.07570   -0.75368
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   32.14000   32.17000  -0.03000   -0.09325
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.95350   10.00340  -0.04990   -0.49883
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.91250    9.96400  -0.05150   -0.51686
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.68900    9.73950  -0.05050   -0.51851
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.36720   10.42010  -0.05290   -0.50767
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.33430   10.38800  -0.05370   -0.51694
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.10360   10.15620  -0.05260   -0.51791
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.33550    8.34090  -0.00540   -0.06474
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.03570    9.04160  -0.00590   -0.06525
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.54940    8.55490  -0.00550   -0.06429
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.22870   10.23650  -0.00780   -0.07620
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.30930   10.31600  -0.00670   -0.06495
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.78880    9.79520  -0.00640   -0.06534
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.93970    9.94590  -0.00620   -0.06234
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.63320    8.63420  -0.00100   -0.01158
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.94200    9.94320  -0.00120   -0.01207
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.15960    9.16070  -0.00110   -0.01201
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.58670   11.58810  -0.00140   -0.01208
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.40060   11.40210  -0.00150   -0.01316
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.63440   10.63560  -0.00120   -0.01128
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.37370    9.37450  -0.00080   -0.00853
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.33000   15.44000  -0.11000   -0.71244
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.81740    8.81640   0.00100    0.01134
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.72620    9.72450   0.00170    0.01748
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.17190    9.17040   0.00150    0.01636
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76830   10.76710   0.00120    0.01115
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.80350   10.80170   0.00180    0.01666
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.25450   10.25260   0.00190    0.01853
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.33290    9.33090   0.00200    0.02143
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.21000   10.31000  -0.10000   -0.96993
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.56000   10.69000  -0.13000   -1.21609
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.34000    9.45000  -0.11000   -1.16402
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.29000    8.38000  -0.09000   -1.07399
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.74000   10.86000  -0.12000   -1.10497
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.67000   10.74000  -0.07000   -0.65177
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.15000    9.29000  -0.14000   -1.50700
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.01000    9.13000  -0.12000   -1.31435
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.18000   10.32000  -0.14000   -1.35659
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.24900   10.24370   0.00530    0.05174
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.46090    9.46220  -0.00130   -0.01374
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.95530    8.95350   0.00180    0.02010
富蘭克林華美中華基金                                               12.43000   12.66000  -0.23000   -1.81675
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.94000   23.89000   0.05000    0.20929
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.68000   22.71000  -0.03000   -0.13210
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.11100    8.14310  -0.03210   -0.39420
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.27360    9.31520  -0.04160   -0.44658
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.31640   10.36270  -0.04630   -0.44679
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.78750    9.82630  -0.03880   -0.39486
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.76530   11.78570  -0.02040   -0.17309
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.73870    8.75390  -0.01520   -0.17364
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.83370    8.84910  -0.01540   -0.17403
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.92400    9.94120  -0.01720   -0.17302
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.76870   14.73930   0.02940    0.19947
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.54690   10.52600   0.02090    0.19856
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.41820   10.39750   0.02070    0.19909
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.74340   10.76070  -0.01730   -0.16077
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.67400    7.68640  -0.01240   -0.16132
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.99050    9.00490  -0.01440   -0.15991
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.98510   10.00120  -0.01610   -0.16098
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.32510   11.33750  -0.01240   -0.10937
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55450    7.56280  -0.00830   -0.10975
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.86750    8.87720  -0.00970   -0.10927
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.01330   10.02420  -0.01090   -0.10874
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.03570   11.03980  -0.00410   -0.03714
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.71140    7.71430  -0.00290   -0.03759
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.14290    8.15920  -0.01630   -0.19977
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.25570    9.27750  -0.02180   -0.23498
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.39310   10.41750  -0.02440   -0.23422
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.03550   13.06160  -0.02610   -0.19982
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.04000    8.08000  -0.04000   -0.49505
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.31000    8.34000  -0.03000   -0.35971
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.17000    8.13000   0.04000    0.49200
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.33000   12.26000   0.07000    0.57096
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.67000    8.70000  -0.03000   -0.34483
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.21000    8.22000  -0.01000   -0.12165
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.70000   10.74000  -0.04000   -0.37244
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.17550   13.18510  -0.00960   -0.07281
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
富蘭克林華美第一富基金                                             41.40000   41.50000  -0.10000   -0.24096
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36380   10.36360   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.73000    8.78000  -0.05000   -0.56948
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.49000    9.56000  -0.07000   -0.73222
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.99000    9.04000  -0.05000   -0.55310
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.53000   14.41000   0.12000    0.83276
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.04000   12.97000   0.07000    0.53971
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.22000   15.13000   0.09000    0.59484
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.42900    9.43050  -0.00150   -0.01591
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.42890    9.43040  -0.00150   -0.01591
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.41520    9.40740   0.00780    0.08291
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.41520    9.40740   0.00780    0.08291
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.50570    9.50980  -0.00410   -0.04311
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.35670    9.36080  -0.00410   -0.04380
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.35670    9.36070  -0.00400   -0.04273
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.56630    9.56490   0.00140    0.01464
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.41650    9.41510   0.00140    0.01487
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.41650    9.41510   0.00140    0.01487
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.44550    6.50720  -0.06170   -0.94818
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.56630   10.63270  -0.06640   -0.62449
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.49890    9.52590  -0.02700   -0.28344
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.61170   11.64470  -0.03300   -0.28339
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.67220    6.69000  -0.01780   -0.26607
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.84760    8.87460  -0.02700   -0.30424
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.90910   10.93830  -0.02920   -0.26695
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    70.19000   71.26000  -1.07000   -1.50154
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    71.95000   72.99000  -1.04000   -1.42485
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.69080   62.72670  -0.03590   -0.05723
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.69000   20.95000  -0.26000   -1.24105
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              69.30630   70.34370  -1.03740   -1.47476
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.86000    9.92000  -0.06000   -0.60484
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 67.70160   68.52670  -0.82510   -1.20406
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.92550   11.92480   0.00070    0.00587
復華人生目標基金                                                   41.76120   41.72650   0.03470    0.08316
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
復華大中華中小策略基金                                              9.07000    9.16000  -0.09000   -0.98253
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
復華中小精選基金                                                   69.82000   69.92000  -0.10000   -0.14302
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.26490   51.34860  -0.08370   -0.16300
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.17220   62.23000  -0.05780   -0.09288
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.48000   10.53000  -0.05000   -0.47483
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.08000    9.14000  -0.06000   -0.65646
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.16000   12.21000  -0.05000   -0.40950
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.14000   10.21000  -0.07000   -0.68560
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
復華台灣智能基金                                                   12.22000   12.23000  -0.01000   -0.08177
復華全方位基金                                                     31.47000   31.62000  -0.15000   -0.47438
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.95000   12.94000   0.01000    0.07728
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.43000   20.41000   0.02000    0.09799
復華全球平衡基金-美元                                               9.21000    9.26000  -0.05000   -0.53996
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.61000   19.70000  -0.09000   -0.45685
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.23000   14.19000   0.04000    0.28189
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.75000   13.70000   0.05000    0.36496
復華全球原物料基金                                                  8.28000    8.29000  -0.01000   -0.12063
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.05000   13.08000  -0.03000   -0.22936
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.20440   12.20820  -0.00380   -0.03113
復華全球債券基金                                                   15.12680   15.14100  -0.01420   -0.09379
復華全球債券組合基金                                               15.39000   15.41000  -0.02000   -0.12979
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.51000   15.52000  -0.01000   -0.06443
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
復華有利貨幣市場基金                                               13.50790   13.50770   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.38000   11.39000  -0.01000   -0.08780
復華亞太成長基金                                                   12.50000   12.54000  -0.04000   -0.31898
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.15000    9.18000  -0.03000   -0.32680
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
復華東協世紀基金                                                   12.06000   12.11000  -0.05000   -0.41288
復華南非幣長期收益基金A                                            14.12000   14.21000  -0.09000   -0.63336
復華南非幣長期收益基金B                                             7.93000    7.98000  -0.05000   -0.62657
復華南非幣短期收益基金A                                            14.68000   14.70000  -0.02000   -0.13605
復華南非幣短期收益基金B                                             8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      72.60880   73.73910  -1.13030   -1.53284
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.92000   21.72000   0.20000    0.92081
復華美國新星基金-美元                                              12.61000   12.55000   0.06000    0.47809
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.83000   12.75000   0.08000    0.62745
復華恒生基金                                                       20.11000   20.05000   0.06000    0.29925
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.74000    8.78000  -0.04000   -0.45558
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.94000   26.69000   0.25000    0.93668
復華神盾基金                                                       28.64370   28.64940  -0.00570   -0.01990
復華高成長基金                                                     72.23000   72.12000   0.11000    0.15252
復華高益策略組合基金                                               13.64000   13.65000  -0.01000   -0.07326
復華貨幣市場基金                                                   14.47240   14.47220   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.86000   17.82000   0.04000    0.22447
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.96000   49.05000  -0.09000   -0.18349
復華復華基金                                                       22.63000   22.59000   0.04000    0.17707
復華華人世紀基金                                                   17.73000   18.02000  -0.29000   -1.60932
復華傳家二號基金                                                   35.08620   35.23410  -0.14790   -0.41976
復華傳家基金                                                       24.16240   24.18440  -0.02200   -0.09097
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.97000   16.00000  -0.03000   -0.18750
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.81000   11.82000  -0.01000   -0.08460
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.44000   14.46000  -0.02000   -0.13831
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.27000   12.29000  -0.02000   -0.16273
復華新興人民幣債券基金B                                             8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.62000   23.01000  -0.39000   -1.69492
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.81000   71.27000  -0.46000   -0.64543
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.26000    5.27000  -0.01000   -0.18975
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.84000   11.86000  -0.02000   -0.16863
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
復華滬深300 A股基金                                                23.27000   23.47000  -0.20000   -0.85215
復華數位經濟基金                                                   50.38000   50.52000  -0.14000   -0.27712
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.00220   10.01500  -0.01280   -0.12781
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.73660    9.74820  -0.01160   -0.11900
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.54470   10.55820  -0.01350   -0.12786
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.12570   10.13770  -0.01200   -0.11837
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.16450   10.20480  -0.04030   -0.39491
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.11570   10.14220  -0.02650   -0.26128
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.19740   10.21310  -0.01570   -0.15372
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.80110   10.81050  -0.00940   -0.08695
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.09620   10.11080  -0.01460   -0.14440
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.71630   10.72450  -0.00820   -0.07646
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.45560   10.47070  -0.01510   -0.14421
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.08700   11.09550  -0.00850   -0.07661
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.67430   10.68890  -0.01460   -0.13659
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.60990   10.62100  -0.01110   -0.10451
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.68740   10.69130  -0.00390   -0.03648
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.67260   10.69390  -0.02130   -0.19918
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.92410   11.96340  -0.03930   -0.32850
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.57650   10.59450  -0.01800   -0.16990
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.85520   10.87680  -0.02160   -0.19859
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.22600   12.26630  -0.04030   -0.32854
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.72030   10.73850  -0.01820   -0.16948
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.84960   10.86070  -0.01110   -0.10220
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.18620   10.20420  -0.01800   -0.17640
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.16230   10.17730  -0.01500   -0.14739
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.04790   10.05600  -0.00810   -0.08055
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.47680   10.50360  -0.02680   -0.25515
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.80650   10.84690  -0.04040   -0.37246
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.46590   10.48980  -0.02390   -0.22784
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.47550   10.50240  -0.02690   -0.25613
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.80650   10.84690  -0.04040   -0.37246
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.46280   10.48670  -0.02390   -0.22791
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.37060   10.40430  -0.03370   -0.32390
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.34020   10.37160  -0.03140   -0.30275
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.36880   10.40240  -0.03360   -0.32300
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.34120   10.37260  -0.03140   -0.30272
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.99570   11.02240  -0.02670   -0.24223
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.96690   10.99060  -0.02370   -0.21564
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.03700   11.05340  -0.01640   -0.14837
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.16160   10.19690  -0.03530   -0.34618
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.13690   10.16910  -0.03220   -0.31665
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.02380   10.04890  -0.02510   -0.24978
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.27150    9.27020   0.00130    0.01402
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.03880    8.05770  -0.01890   -0.23456
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.06300    8.07650  -0.01350   -0.16715
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.19410   12.19250   0.00160    0.01312
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.60240   10.62740  -0.02500   -0.23524
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.75730   10.77540  -0.01810   -0.16798
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.02700   10.02240   0.00460    0.04590
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.98530    9.98970  -0.00440   -0.04405
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                           10.00270   10.00040   0.00230    0.02300
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.03600   10.04080  -0.00480   -0.04780
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                            9.97450    9.96690   0.00760    0.07625
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                              9.99410   10.00810  -0.01400   -0.13989
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.03600   10.04080  -0.00480   -0.04780
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                            9.97450    9.96690   0.00760    0.07625
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                              9.99410   10.00810  -0.01400   -0.13989
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.02390   10.02040   0.00350    0.03493
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                          9.99970    9.99850   0.00120    0.01200
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.98230    9.98780  -0.00550   -0.05507
景順主流基金                                                       19.66000   19.67000  -0.01000   -0.05084
景順台灣科技基金                                                   34.58000   34.61000  -0.03000   -0.08668
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.89000    8.92000  -0.03000   -0.33632
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.58000   11.62000  -0.04000   -0.34423
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.84000   10.88000  -0.04000   -0.36765
景順全球科技基金                                                   23.99000   23.74000   0.25000    1.05307
景順全球康健基金                                                   19.67000   19.78000  -0.11000   -0.55612
景順貨幣市場基金                                                   16.00600   16.00580   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       34.16000   34.18000  -0.02000   -0.05851
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.82000   14.68000   0.14000    0.95368
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.94000   13.80000   0.14000    1.01449
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.02000   10.99000   0.03000    0.27298
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.31000   11.26000   0.05000    0.44405
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.79000   11.75000   0.04000    0.34043
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.94000   11.89000   0.05000    0.42052
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.66470    8.65820   0.00650    0.07507
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.72270    7.74440  -0.02170   -0.28020
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.59220   11.58410   0.00810    0.06992
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.31870   10.34770  -0.02900   -0.28026
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.57000    8.65000  -0.08000   -0.92486
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.92000    8.02000  -0.10000   -1.24688
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.71000   11.85000  -0.14000   -1.18143
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.69200    9.69180   0.00020    0.00206
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.95120    9.94420   0.00700    0.07039
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.30150   10.30130   0.00020    0.00194
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.58070   10.57330   0.00740    0.06999
華南永昌永昌基金                                                   20.36000   20.27000   0.09000    0.44401
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.96100   14.99240  -0.03140   -0.20944
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
華南永昌全球精品基金                                               16.80000   16.85000  -0.05000   -0.29674
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.44000   13.47000  -0.03000   -0.22272
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.42000   13.44000  -0.02000   -0.14881
華南永昌物聯網精選基金                                             12.57000   12.50000   0.07000    0.56000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29690   16.29670   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.27240   25.28580  -0.01340   -0.05299
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00150   12.00140   0.00010    0.00083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.80520   10.80820  -0.00300   -0.02776
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.42740   10.45580  -0.02840   -0.27162
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.01310   10.01590  -0.00280   -0.02796
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.60580    9.63200  -0.02620   -0.27201
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.64430   10.64740  -0.00310   -0.02912
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.20470   10.23260  -0.02790   -0.27266
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.98990    9.99280  -0.00290   -0.02902
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.51890    9.54490  -0.02600   -0.27240
華頓中小型基金                                                     22.45000   22.55000  -0.10000   -0.44346
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.33790   12.42960  -0.09170   -0.73776
華頓台灣基金                                                       24.40000   24.45000  -0.05000   -0.20450
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58250   11.58230   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.49000   17.53000  -0.04000   -0.22818
華頓全球高收益債券基金A                                            13.87610   13.89090  -0.01480   -0.10654
華頓全球高收益債券基金B                                             8.00080    8.00930  -0.00850   -0.10613
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.89620    2.92880  -0.03260   -1.11308
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.60760   12.77280  -0.16520   -1.29337
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40630    0.41190  -0.00560   -1.35955
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.29010   12.34600  -0.05590   -0.45278
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.24750   12.30320  -0.05570   -0.45273
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.94370   10.98780  -0.04410   -0.40135
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.63620   10.70390  -0.06770   -0.63248
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.59860   10.66610  -0.06750   -0.63285
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.31150    9.37080  -0.05930   -0.63282
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.78670   10.86280  -0.07610   -0.70056
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.74950   10.82520  -0.07570   -0.69929
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.46500    9.53360  -0.06860   -0.71956
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.08000   12.30000  -0.22000   -1.78862
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.13000   10.33000  -0.20000   -1.93611
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.80000   11.02000  -0.22000   -1.99637
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.70070    2.69860   0.00210    0.07782
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.14090    2.13700   0.00390    0.18250
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.00750   12.02810  -0.02060   -0.17127
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.23030    9.24610  -0.01580   -0.17088
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37820    0.37880  -0.00060   -0.15839
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29480    0.29540  -0.00060   -0.20311
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.63000    3.64000  -0.01000   -0.27473
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.78000   15.87000  -0.09000   -0.56711
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   25.43000   25.46000  -0.03000   -0.11783
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.75000   12.70000   0.05000    0.39370
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.34000    8.40000  -0.06000   -0.71429
匯豐安富基金                                                       26.51000   26.53000  -0.02000   -0.07539
匯豐成功基金                                                       42.99000   43.11000  -0.12000   -0.27836
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.44000   10.50000  -0.06000   -0.57143
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.46000    2.44000   0.02000    0.81967
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.70000   10.65000   0.05000    0.46948
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.98000    9.92000   0.06000    0.60484
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.70000   10.65000   0.05000    0.46948
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.50000   11.32000   0.18000    1.59011
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.71000   10.55000   0.16000    1.51659
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.50000   11.32000   0.18000    1.59011
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                    9.87000   10.18000  -0.31000   -3.04519
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.80330    2.80030   0.00300    0.10713
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.44460    2.44210   0.00250    0.10237
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.97900   11.99420  -0.01520   -0.12673
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.99250    8.00750  -0.01500   -0.18732
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39400    0.39460  -0.00060   -0.15205
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33600    0.33660  -0.00060   -0.17825
匯豐金磚動力基金                                                   14.67000   14.78000  -0.11000   -0.74425
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02070   15.02060   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.13000    5.18000  -0.05000   -0.96525
匯豐新鑽動力基金                                                   10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.42800    5.45690  -0.02890   -0.52960
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.32290    9.35200  -0.02910   -0.31116
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 54.96000   55.03000  -0.07000   -0.12720
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 54.96000   55.03000  -0.07000   -0.12720
匯豐龍騰電子基金                                                   39.81000   39.82000  -0.01000   -0.02511
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.83930   12.87450  -0.03520   -0.27341
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.28000   19.26000   0.02000    0.10384
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.65000    9.83000  -0.18000   -1.83113
新光中國成長基金(美元)                                              9.35000    9.55000  -0.20000   -2.09424
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.38000    9.57000  -0.19000   -1.98537
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.64770   11.65990  -0.01220   -0.10463
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.30350   10.34020  -0.03670   -0.35493
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.70660   10.73540  -0.02880   -0.26827
新光台灣富貴基金                                                   25.82000   25.77000   0.05000    0.19402
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.95000   21.79000   0.16000    0.73428
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.55130   39.62320  -0.07190   -0.18146
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    46.10320   46.54440  -0.44120   -0.94791
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.31000   10.22000   0.09000    0.88063
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.01000    9.93000   0.08000    0.80564
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.96000   11.03000  -0.07000   -0.63463
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.76000   10.82000  -0.06000   -0.55453
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.11520   11.19990  -0.08470   -0.75626
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.94360   11.01730  -0.07370   -0.66895
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.44660   10.52600  -0.07940   -0.75432
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.27140   10.34050  -0.06910   -0.66825
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.46000    9.52000  -0.06000   -0.63025
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52280   15.52260   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
新光亞洲精選基金-美金                                              20.90000   21.10000  -0.20000   -0.94787
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.33000   21.51000  -0.18000   -0.83682
新光店頭基金                                                       23.76000   23.78000  -0.02000   -0.08410
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.70000   11.76000  -0.06000   -0.51020
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.16000   11.20000  -0.04000   -0.35714
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.60000   10.66000  -0.06000   -0.56285
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.81290   42.48790  -0.67500   -1.58869
新光特選內需收益ETF基金                                            20.99000   21.02000  -0.03000   -0.14272
新光創新科技基金                                                   14.05000   13.97000   0.08000    0.57266
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.23610   10.26600  -0.02990   -0.29125
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.58730   10.60570  -0.01840   -0.17349
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.08760   10.11710  -0.02950   -0.29159
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.28500    9.31260  -0.02760   -0.29637
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.57960    9.59620  -0.01660   -0.17299
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.10650    9.13170  -0.02520   -0.27596
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.77460   40.79680  -0.02220   -0.05442
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       46.69950   47.41600  -0.71650   -1.51109
新光澳幣八年期保本基金                                             11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
新光澳幣十年期保本基金                                             11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.52000   12.52000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.94590   10.97390  -0.02800   -0.25515
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.51450    9.53910  -0.02460   -0.25789
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.46320    9.48690  -0.02370   -0.24982
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.64150   10.66820  -0.02670   -0.25028
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.72880   10.75890  -0.03010   -0.27977
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.52420    9.55090  -0.02670   -0.27955
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.48420    9.50720  -0.02300   -0.24192
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.67120   10.69700  -0.02580   -0.24119
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.25000    7.24000   0.01000    0.13812
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
瑞銀亞洲高收益債券基金  (台幣) B類型(月配息)                        8.57120    8.58400  -0.01280   -0.14911
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.88310   10.90260  -0.01950   -0.17886
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.56020    9.57710  -0.01690   -0.17646
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.91280   14.93490  -0.02210   -0.14798
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.60330   10.62310  -0.01980   -0.18639
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.49300    9.51070  -0.01770   -0.18611
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.56320    9.57820  -0.01500   -0.15661
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.68280   10.69990  -0.01710   -0.15981
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.71810   39.73680  -0.01870   -0.04706
群益10年期以上金融債ETF基金                                        44.03240   44.75300  -0.72060   -1.61017
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.62590   45.21290  -0.58700   -1.29830
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.79890   45.49570  -0.69680   -1.53157
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               46.58150   47.21140  -0.62990   -1.33421
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.96020   45.64050  -0.68030   -1.49056
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 48.37060   49.09020  -0.71960   -1.46587
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.16420   50.35080  -0.18660   -0.37060
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  48.07120   48.76530  -0.69410   -1.42335
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.76450   10.76690  -0.00240   -0.02229
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  46.91820   47.73520  -0.81700   -1.71153
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.55650   39.57470  -0.01820   -0.04599
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.53280   11.53220   0.00060    0.00520
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.94330    9.96610  -0.02280   -0.22878
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.32640   14.40720  -0.08080   -0.56083
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.33910   10.42930  -0.09020   -0.86487
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.77000   10.85000  -0.08000   -0.73733
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.09000   10.24000  -0.15000   -1.46484
群益大印度基金-人民幣                                              13.78430   13.95690  -0.17260   -1.23666
群益大印度基金-美元                                                12.51690   12.71250  -0.19560   -1.53864
群益大印度基金-新臺幣                                              11.94000   12.12000  -0.18000   -1.48515
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.52270   12.47230   0.05040    0.40410
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.66060   11.64930   0.01130    0.09700
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.08760   11.04300   0.04460    0.40388
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.41850    9.40940   0.00910    0.09671
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.05070   10.01030   0.04040    0.40358
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.57310    8.56480   0.00830    0.09691
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.25790    9.22070   0.03720    0.40344
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.16180    8.15390   0.00790    0.09689
群益中小型股基金                                                   48.16000   48.18000  -0.02000   -0.04151
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              11.00200   11.03050  -0.02850   -0.25837
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.86250    9.91840  -0.05590   -0.56360
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.30810    9.35450  -0.04640   -0.49602
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.28050    9.30460  -0.02410   -0.25901
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.31800    8.36520  -0.04720   -0.56424
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.85140    7.89060  -0.03920   -0.49679
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.66680   10.67430  -0.00750   -0.07026
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.73340   11.74170  -0.00830   -0.07069
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.28900   11.29890  -0.00990   -0.08762
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.41410   10.41690  -0.00280   -0.02688
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.83580   10.02030  -0.18450   -1.84126
群益中國新機會基金N-美元                                            8.72080    8.91170  -0.19090   -2.14213
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.37000    9.57000  -0.20000   -2.08986
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.72260    8.88630  -0.16370   -1.84216
群益中國新機會基金-美元                                             9.32410    9.52820  -0.20410   -2.14206
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.95000    9.14000  -0.19000   -2.07877
群益平衡王基金                                                     20.71690   20.70010   0.01680    0.08116
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.99460   10.01360  -0.01900   -0.18974
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.97600    9.98810  -0.01210   -0.12114
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.99470   10.01360  -0.01890   -0.18874
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.97600    9.98810  -0.01210   -0.12114
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.99470   10.01370  -0.01900   -0.18974
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.97590    9.98810  -0.01220   -0.12215
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.96290    9.97490  -0.01200   -0.12030
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.97900   10.01590  -0.03690   -0.36841
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.96030    9.99040  -0.03010   -0.30129
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.97900   10.01590  -0.03690   -0.36841
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.96030    9.99040  -0.03010   -0.30129
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.97900   10.01590  -0.03690   -0.36841
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.96030    9.99040  -0.03010   -0.30129
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.96850    9.99840  -0.02990   -0.29905
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.99150   10.02100  -0.02950   -0.29438
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.97280    9.99550  -0.02270   -0.22710
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.99150   10.02100  -0.02950   -0.29438
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.97280    9.99550  -0.02270   -0.22710
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.99140   10.02090  -0.02950   -0.29438
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.97280    9.99550  -0.02270   -0.22710
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.97200    9.99450  -0.02250   -0.22512
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.48000    6.48000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.70300   12.64000   0.06300    0.49842
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.70690   11.68450   0.02240    0.19171
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.79130   10.73780   0.05350    0.49824
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.94400    9.92510   0.01890    0.19043
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.62090   10.56820   0.05270    0.49867
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.54980   10.54180   0.00800    0.07589
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.31550   10.30970   0.00580    0.05626
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.24420    9.23720   0.00700    0.07578
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.24060    9.23530   0.00530    0.05739
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.61120   10.60310   0.00810    0.07639
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.63940   10.63330   0.00610    0.05737
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.40740    9.40030   0.00710    0.07553
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.88720    9.88160   0.00560    0.05667
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.39000   11.41460  -0.02460   -0.21551
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.79130    7.80810  -0.01680   -0.21516
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.86100   10.87200  -0.01100   -0.10118
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.65480   10.66770  -0.01290   -0.12093
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.73680   10.74250  -0.00570   -0.05306
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94860    9.95870  -0.01010   -0.10142
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.88320    9.89520  -0.01200   -0.12127
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.95990    9.96510  -0.00520   -0.05218
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.86110   10.87210  -0.01100   -0.10118
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.65470   10.66760  -0.01290   -0.12093
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.73670   10.74240  -0.00570   -0.05306
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94870    9.95880  -0.01010   -0.10142
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.88310    9.89500  -0.01190   -0.12026
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.95990    9.96510  -0.00520   -0.05218
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.63930    9.65800  -0.01870   -0.19362
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.28000   11.29000  -0.01000   -0.08857
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.77180   15.80250  -0.03070   -0.19427
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.65000   15.67000  -0.02000   -0.12763
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.69000   11.74000  -0.05000   -0.42589
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.07360   11.18660  -0.11300   -1.01014
群益印度中小基金N-美元                                              8.97580    9.09520  -0.11940   -1.31278
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.53000    8.64000  -0.11000   -1.27315
群益印度中小基金-人民幣                                            14.99120   15.14420  -0.15300   -1.01029
群益印度中小基金-美元                                              12.83780   13.00870  -0.17090   -1.31374
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.94000   15.12000  -0.18000   -1.19048
群益多利策略組合基金                                               11.95000   11.97000  -0.02000   -0.16708
群益多重收益組合基金                                               14.25000   14.27000  -0.02000   -0.14015
群益多重資產組合基金                                               15.48000   15.63000  -0.15000   -0.95969
群益安家基金                                                       26.85360   26.80880   0.04480    0.16711
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17450   16.17430   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               20.82000   20.86000  -0.04000   -0.19175
群益亞太中小基金                                                   10.78000   10.82000  -0.04000   -0.36969
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.48000   16.59000  -0.11000   -0.66305
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.77260   10.79480  -0.02220   -0.20565
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.91960    7.93590  -0.01630   -0.20540
群益店頭市場基金                                                  101.08000  101.35000  -0.27000   -0.26640
群益東方盛世基金                                                    9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
群益東協成長基金-人民幣                                            13.30010   13.32060  -0.02050   -0.15390
群益東協成長基金-美元                                              11.27210   11.32410  -0.05200   -0.45920
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.21000   11.26000  -0.05000   -0.44405
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.15920   12.13140   0.02780    0.22916
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.23300   11.21840   0.01460    0.13014
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.61930   10.59970   0.01960    0.18491
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.86470    9.84210   0.02260    0.22963
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.11610    9.10430   0.01180    0.12961
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.61630    8.60030   0.01600    0.18604
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.98080   10.96050   0.02030    0.18521
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.65350    9.63140   0.02210    0.22946
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.27800    9.26600   0.01200    0.12951
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.62560    9.60780   0.01780    0.18527
群益長安基金                                                       31.32000   31.54000  -0.22000   -0.69753
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.47410   10.41200   0.06210    0.59643
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.84490   15.75100   0.09390    0.59615
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.39000   15.29000   0.10000    0.65402
群益真善美基金                                                     16.03340   16.03920  -0.00580   -0.03616
群益馬拉松基金                                                    126.14000  126.21000  -0.07000   -0.05546
群益深証中小板基金                                                 11.95000   12.21000  -0.26000   -2.12940
群益創新科技基金                                                   35.42000   35.62000  -0.20000   -0.56148
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.85680   11.00980  -0.15300   -1.38967
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.64830    9.81430  -0.16600   -1.69141
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.11000   10.28000  -0.17000   -1.65370
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.82320   11.98980  -0.16660   -1.38951
群益華夏盛世基金-美元                                              10.63830   10.82140  -0.18310   -1.69202
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.65000   17.94000  -0.29000   -1.61650
群益奧斯卡基金                                                     31.59000   31.83000  -0.24000   -0.75401
群益新興金鑽基金-美元                                              11.41170   11.47830  -0.06660   -0.58023
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.77000    8.81000  -0.04000   -0.45403
群益葛萊美基金                                                     25.07000   25.05000   0.02000    0.07984
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.94000   22.89000   0.05000    0.21844
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.51000    7.51000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.89000   14.88000   0.01000    0.06720
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.60660   11.58090   0.02570    0.22192
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.04860   11.05800  -0.00940   -0.08501
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.12990   11.13170  -0.00180   -0.01617
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.14150   11.11680   0.02470    0.22219
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.60550   10.61450  -0.00900   -0.08479
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.68350   10.68530  -0.00180   -0.01685
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.60650   11.58070   0.02580    0.22278
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.04900   11.05830  -0.00930   -0.08410
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.82610    9.82780  -0.00170   -0.01730
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.14150   11.11690   0.02460    0.22128
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.60500   10.61400  -0.00900   -0.08479
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.90820    9.90990  -0.00170   -0.01715
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.10800   13.23410  -0.12610   -0.95284
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.83470   11.93630  -0.10160   -0.85119
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.84000   10.93000  -0.09000   -0.82342
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.71640   11.81650  -0.10010   -0.84712
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.66690    8.75020  -0.08330   -0.95198
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.95190    9.02870  -0.07680   -0.85062
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.21000    8.27000  -0.06000   -0.72551
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.42900    8.50100  -0.07200   -0.84696
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.30190   10.39030  -0.08840   -0.85079
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.90330    9.98830  -0.08500   -0.85100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.06000    9.99000   0.07000    0.70070
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.99000    9.92000   0.07000    0.70565
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.97000    9.89000   0.08000    0.80890
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.97000    9.90000   0.07000    0.70707
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.06000    9.99000   0.07000    0.70070
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.99000    9.92000   0.07000    0.70565
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.97000    9.89000   0.08000    0.80890
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.97000    9.90000   0.07000    0.70707
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.25000   11.27000  -0.02000   -0.17746
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.74000   10.77000  -0.03000   -0.27855
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.00000   11.04000  -0.04000   -0.36232
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.73000   10.77000  -0.04000   -0.37140
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.74000   10.77000  -0.03000   -0.27855
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.00000   11.04000  -0.04000   -0.36232
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.73000   10.77000  -0.04000   -0.37140
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.19840   10.44110  -0.24270   -2.32447
德信大發基金                                                       31.92000   31.89000   0.03000    0.09407
德信中國精選成長基金                                               12.00000   12.17000  -0.17000   -1.39688
德信台灣主流中小基金                                               20.76000   20.90000  -0.14000   -0.66986
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99630   11.99610   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.81000   34.72000   0.09000    0.25922
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.07460   11.08710  -0.01250   -0.11274
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.92700   10.94210  -0.01510   -0.13800
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72680   11.72660   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            18.12000   17.97000   0.15000    0.83472
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.61000   17.67000  -0.06000   -0.33956
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.99710   10.97510   0.02200    0.20045
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     17.03650   17.00860   0.02790    0.16403
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.23340    8.23720  -0.00380   -0.04613
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.16700   11.17960  -0.01260   -0.11271
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.25820   12.27210  -0.01390   -0.11327
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.10560   14.11210  -0.00650   -0.04606
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摩根大歐洲基金                                                     16.74000   16.89000  -0.15000   -0.88810
摩根中小基金                                                       23.32000   23.29000   0.03000    0.12881
摩根中國A股基金                                                    15.71000   15.84000  -0.13000   -0.82071
摩根中國A股基金(美元)                                              12.26000   12.38000  -0.12000   -0.96931
摩根中國亮點基金                                                   13.08000   13.14000  -0.06000   -0.45662
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.22810   11.27920  -0.05110   -0.45305
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.76560   12.81520  -0.04960   -0.38704
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.54960    9.59730  -0.04770   -0.49701
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.17140   13.23130  -0.05990   -0.45271
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.59670   15.65730  -0.06060   -0.38704
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.16000   20.14000   0.02000    0.09930
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.16000   20.14000   0.02000    0.09930
摩根台灣增長基金                                                   51.59000   51.65000  -0.06000   -0.11617
摩根平衡基金                                                       28.00000   27.99000   0.01000    0.03573
摩根全球α基金                                                     18.45000   18.43000   0.02000    0.10852
摩根全球平衡基金                                                   16.22870   16.29630  -0.06760   -0.41482
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.49580    9.52130  -0.02550   -0.26782
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.72770   10.75390  -0.02620   -0.24363
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.07580   10.10350  -0.02770   -0.27416
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.76870   11.80040  -0.03170   -0.26863
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.54570   10.57470  -0.02900   -0.27424
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.44070   10.47440  -0.03370   -0.32174
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.90410   13.94900  -0.04490   -0.32189
摩根亞洲基金                                                       58.66000   59.05000  -0.39000   -0.66046
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.40180    8.40070   0.00110    0.01309
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.99520    9.99100   0.00420    0.04204
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.80860    8.80850   0.00010    0.00114
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.90000   12.89820   0.00180    0.01396
摩根東方內需機會基金                                               18.55000   18.68000  -0.13000   -0.69593
摩根東方科技基金                                                   32.93000   33.14000  -0.21000   -0.63368
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.41000    9.46000  -0.05000   -0.52854
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.11000    9.17000  -0.06000   -0.65431
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.53000   11.59000  -0.06000   -0.51769
摩根金龍收成基金                                                   22.45000   22.54000  -0.09000   -0.39929
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14330   15.14310   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.49000   14.60000  -0.11000   -0.75342
摩根新金磚五國基金                                                 12.37000   12.46000  -0.09000   -0.72231
摩根新絲路基金                                                      9.20000    9.24000  -0.04000   -0.43290
摩根新興35基金                                                     13.47000   13.58000  -0.11000   -0.81001
摩根新興日本基金                                                   24.08000   24.24000  -0.16000   -0.66007
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.11020    7.13630  -0.02610   -0.36574
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.51700    9.55010  -0.03310   -0.34659
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.28950    9.32420  -0.03470   -0.37215
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.10760   11.14830  -0.04070   -0.36508
摩根新興科技基金                                                   55.80000   55.86000  -0.06000   -0.10741
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.65950    8.68740  -0.02790   -0.32115
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.40270    9.43290  -0.03020   -0.32016
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.83950    8.87290  -0.03340   -0.37643
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.38940   10.42280  -0.03340   -0.32045
摩根龍揚基金                                                       33.53000   33.66000  -0.13000   -0.38622
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.07000   12.08000  -0.01000   -0.08278
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.34830    9.32710   0.02120    0.22729
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.60400   11.57770   0.02630    0.22716
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.42000   21.62000  -0.20000   -0.92507
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62290   12.62280   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.94790   10.94650   0.00140    0.01279
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.59220   10.61950  -0.02730   -0.25707
聯邦中國龍基金                                                     28.07000   27.95000   0.12000    0.42934
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.54530   12.57350  -0.02820   -0.22428
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.76710   11.78370  -0.01660   -0.14087
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.65050   10.66140  -0.01090   -0.10224
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.21950   10.24230  -0.02280   -0.22261
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.63650    9.65010  -0.01360   -0.14093
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.71560    8.72460  -0.00900   -0.10316
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.84990    9.82890   0.02100    0.21366
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.06480   10.03650   0.02830    0.28197
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.30280    9.28290   0.01990    0.21437
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.50190    9.47520   0.02670    0.28179
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.68350   11.65460   0.02890    0.24797
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.60490   11.54900   0.05590    0.48402
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.78130   10.72300   0.05830    0.54369
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.72710   10.70060   0.02650    0.24765
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.64330   10.59200   0.05130    0.48433
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.88650    9.83300   0.05350    0.54409
聯邦金鑽平衡基金                                                   25.01540   24.95920   0.05620    0.22517
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.63040    9.62620   0.00420    0.04363
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.00740    9.99630   0.01110    0.11104
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.57150    9.56730   0.00420    0.04390
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.93250    9.92140   0.01110    0.11188
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23540   13.23520   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   14.05000   13.99000   0.06000    0.42888
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.73750   16.76350  -0.02600   -0.15510
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.01540   12.98250   0.03290    0.25342
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.60610   12.59680   0.00930    0.07383
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.96910   11.95930   0.00980    0.08194
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.51110   12.52160  -0.01050   -0.08386
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.70750   11.70810  -0.00060   -0.00512
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.56930   10.57850  -0.00920   -0.08697
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.73840    8.73880  -0.00040   -0.00458
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聯博大利基金                                                       38.20000   38.25000  -0.05000   -0.13072
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.03000   19.18000  -0.15000   -0.78206
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.48000   18.68000  -0.20000   -1.07066
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.30000   12.42000  -0.12000   -0.96618
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.50000   16.53000  -0.03000   -0.18149
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.99000   12.02000  -0.03000   -0.24958
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.87000   12.89000  -0.02000   -0.15516
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.96000   11.99000  -0.03000   -0.25021
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.58000    7.59000  -0.01000   -0.13175
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.49000   11.52000  -0.03000   -0.26042
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.40000   15.45000  -0.05000   -0.32362
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.05000   11.09000  -0.04000   -0.36069
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.46000   11.52000  -0.06000   -0.52083
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.42000   14.50000  -0.08000   -0.55172
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.35000   14.43000  -0.08000   -0.55440
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.36000   14.45000  -0.09000   -0.62284
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.12000    9.17000  -0.05000   -0.54526
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.02000   15.10000  -0.08000   -0.52980
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.06000   21.06000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.10000   19.10000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.13000   13.12000   0.01000    0.07622
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.83000   14.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.83000   15.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.76000   14.76000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.74000   14.74000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.61000   12.61000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.90000   14.90000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.72000   12.72000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.19000   13.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.73000   19.77000  -0.04000   -0.20233
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.42000   18.46000  -0.04000   -0.21668
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.16000   13.19000  -0.03000   -0.22745
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.17000   14.20000  -0.03000   -0.21127
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.11000   13.14000  -0.03000   -0.22831
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.86000    7.87000  -0.01000   -0.12706
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.92000   12.95000  -0.03000   -0.23166
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.18000   14.20000  -0.02000   -0.14085
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.28000   14.30000  -0.02000   -0.13986
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
聯博貨幣市場基金                                                   15.04700   15.04690   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.09070   11.11090  -0.02020   -0.18180
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.84610   13.87570  -0.02960   -0.21332
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.44250    7.45610  -0.01360   -0.18240
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.27000   14.30000  -0.03000   -0.20979
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.42000   14.46000  -0.04000   -0.27663
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.36510   10.35700   0.00810    0.07821
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.76090   10.77550  -0.01460   -0.13549
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.24160   10.25090  -0.00930   -0.09072
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.23730   10.24230  -0.00500   -0.04882
瀚亞中小型股基金                                                   22.24000   22.29000  -0.05000   -0.22432
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.95000   13.03000  -0.08000   -0.61397
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.19000   13.31000  -0.12000   -0.90158
瀚亞巴西基金                                                        5.68000    5.66000   0.02000    0.35336
瀚亞外銷基金                                                       41.86000   41.81000   0.05000    0.11959
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.99730    9.99670   0.00060    0.00600
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.90800    9.92190  -0.01390   -0.14009
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.95420    9.97070  -0.01650   -0.16548
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.89610    9.90940  -0.01330   -0.13422
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.99570    9.99360   0.00210    0.02101
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.93710    9.95080  -0.01370   -0.13768
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.94840    9.96470  -0.01630   -0.16358
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.88940    9.90260  -0.01320   -0.13330
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.61660   11.61010   0.00650    0.05599
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.01860   11.03560  -0.01700   -0.15405
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.89230   12.90800  -0.01570   -0.12163
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       11.01530   11.03840  -0.02310   -0.20927
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.36980    7.36500   0.00480    0.06517
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.00250    8.01490  -0.01240   -0.15471
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.17160    8.18160  -0.01000   -0.12223
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.13060    7.14550  -0.01490   -0.20852
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.70970    8.72030  -0.01060   -0.12156
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.98410    9.99600  -0.01190   -0.11905
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.06320    9.05740   0.00580    0.06404
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.35750    9.37190  -0.01440   -0.15365
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.07830    9.08930  -0.01100   -0.12102
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.54000   12.52000   0.02000    0.15974
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.73000   11.75000  -0.02000   -0.17021
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.47000   11.48000  -0.01000   -0.08711
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.33010   10.35640  -0.02630   -0.25395
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.79480    9.79200   0.00280    0.02859
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.37860    9.40770  -0.02910   -0.30932
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.43120    9.45530  -0.02410   -0.25488
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.89000   15.06000  -0.17000   -1.12882
瀚亞印度基金-美元                                                  13.55000   13.77000  -0.22000   -1.59768
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.24000   30.70000  -0.46000   -1.49837
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.94000   10.09000  -0.15000   -1.48662
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.99000   10.12000  -0.13000   -1.28458
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.52000    9.63000  -0.11000   -1.14226
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.25000    9.38000  -0.13000   -1.38593
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.28000    9.40000  -0.12000   -1.27660
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.53000    9.64000  -0.11000   -1.14108
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.24000    9.38000  -0.14000   -1.49254
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.28000    9.40000  -0.12000   -1.27660
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.23000   10.30000  -0.07000   -0.67961
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.37000   13.34000   0.03000    0.22489
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.82000   11.88000  -0.06000   -0.50505
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.26000   10.34000  -0.08000   -0.77369
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.52000   14.63000  -0.11000   -0.75188
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.83000    8.88000  -0.05000   -0.56306
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.69000    6.75000  -0.06000   -0.88889
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.50000    8.57000  -0.07000   -0.81680
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.40000   11.50000  -0.10000   -0.86957
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.70420   12.70470  -0.00050   -0.00394
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.74780   14.66000   0.08780    0.59891
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.28800   11.32330  -0.03530   -0.31175
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.03730   11.06700  -0.02970   -0.26837
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.95680   13.00560  -0.04880   -0.37522
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.10590    9.10820  -0.00230   -0.02525
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.95300    9.89370   0.05930    0.59937
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.90920    8.93700  -0.02780   -0.31107
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.70080    8.72420  -0.02340   -0.26822
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.41200    9.44750  -0.03550   -0.37576
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.94380   14.95000  -0.00620   -0.04147
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.84270   10.81790   0.02480    0.22925
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.28760   10.29870  -0.01110   -0.10778
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.59810   12.60330  -0.00520   -0.04126
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.43000   10.55000  -0.12000   -1.13744
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.31000   18.56000  -0.25000   -1.34698
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63760   13.63740   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.34000   29.02000   0.32000    1.10269
瀚亞高科技基金                                                     62.81000   62.97000  -0.16000   -0.25409
瀚亞理財通基金                                                     27.00000   27.04000  -0.04000   -0.14793
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.84000    9.92000  -0.08000   -0.80645
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.93000    8.99000  -0.06000   -0.66741
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.41000    8.48000  -0.07000   -0.82547
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.60000    8.67000  -0.07000   -0.80738
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.89000    8.95000  -0.06000   -0.67039
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.45000    8.52000  -0.07000   -0.82160
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.61000    8.68000  -0.07000   -0.80645
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.43000    8.46000  -0.03000   -0.35461
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.63000    8.65000  -0.02000   -0.23121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.54000    8.57000  -0.03000   -0.35006
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.70000    8.73000  -0.03000   -0.34364
瀚亞菁華基金                                                       22.62000   22.68000  -0.06000   -0.26455
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.17580   14.26560  -0.08980   -0.62949
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.24640    9.30490  -0.05850   -0.62870
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.20190   11.20530  -0.00340   -0.03034
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.94420   11.87980   0.06440    0.54210
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.13160   10.16210  -0.03050   -0.30013
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.75100   10.78790  -0.03690   -0.34205
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.27670    8.27920  -0.00250   -0.03020
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.28700    8.24230   0.04470    0.54232
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.65440    8.68630  -0.03190   -0.36724
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.12020    8.14460  -0.02440   -0.29959
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.10300    8.13090  -0.02790   -0.34314
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.18670   14.20630  -0.01960   -0.13797
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.87340   10.85470   0.01870    0.17228
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.96700    9.98350  -0.01650   -0.16527
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.53880   11.55480  -0.01600   -0.13847
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.30260   10.28480   0.01780    0.17307
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.02640   10.04020  -0.01380   -0.13745
瀚亞歐洲基金                                                       10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
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