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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                      實際
代號   證券名稱  抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄09/26
                 日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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6491   晶碩      10/01 初上市         09/25-09/27   2975  152.00    152.00  元大       01  09/30      65499
8279   生展生技  10/03 上櫃增資       09/27-10/01    340  120.00    120.00  群益金鼎   01  10/02
5876   上海商銀  10/08 上櫃增資       10/02-10/04  32300   36.00     36.00  華南永昌   01  10/07

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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