台北‧09月26日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 5483 中美晶 6636 1795 美時 1765 6683 雍智科技 452 4107 邦特 405 6274 台燿 393 6488 環球晶 365 4953 緯軟 353 6111 大宇資 320 8436 大江 243 8916A 光隆甲特 231 6290 良維 217 5289 宜鼎 205 3163 波若威 164 8489 三貝德 154 6438 迅得 109 5425 台半 99 3078 僑威 87 3217 優群 75 3527 聚積 69 8928 鉅明 60 3105 穩懋 58 3083 網龍 54 3293 鈊象 54 5009 榮剛 50 6510 精測 45 4162 智擎 35 6462 神盾 31 6180 橘子 29 4126 太醫 19 3152 璟德 13 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 8358 金居 -3025 3324 雙鴻 -1172 3144 新揚科 -748 4947 昂寶-KY -690 3529 力旺 -500 5457 宣德 -452 6188 廣明 -305 8069 元太 -295 8044 網家 -287 6147 頎邦 -285 9951 皇田 -272 4966 譜瑞-KY -238 006201元大富櫃50 -230 5439 高技 -206 5274 信驊 -203 3081 聯亞 -200 8086 宏捷科 -188 3218 大學光 -170 4736 泰博 -166 3227 原相 -141 3546 宇峻 -110 5347 世界 -103 8446 華研 -77 6121 新普 -72 3092 鴻碩 -66 5263 智崴 -62 2729 瓦城 -45 4506 崇友 -43 5230 雷笛克 -42 8155 博智 -41
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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