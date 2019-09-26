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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧09月26日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
5483  中美晶        6636  
1795  美時          1765  
6683  雍智科技       452  
4107  邦特           405  
6274  台燿           393  
6488  環球晶         365  
4953  緯軟           353  
6111  大宇資         320  
8436  大江           243  
8916A 光隆甲特       231  
6290  良維           217  
5289  宜鼎           205  
3163  波若威         164  
8489  三貝德         154  
6438  迅得           109  
5425  台半            99  
3078  僑威            87  
3217  優群            75  
3527  聚積            69  
8928  鉅明            60  
3105  穩懋            58  
3083  網龍            54  
3293  鈊象            54  
5009  榮剛            50  
6510  精測            45  
4162  智擎            35  
6462  神盾            31  
6180  橘子            29  
4126  太醫            19  
3152  璟德            13  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
8358  金居         -3025  
3324  雙鴻         -1172  
3144  新揚科        -748  
4947  昂寶-KY       -690  
3529  力旺          -500  
5457  宣德          -452  
6188  廣明          -305  
8069  元太          -295  
8044  網家          -287  
6147  頎邦          -285  
9951  皇田          -272  
4966  譜瑞-KY       -238  
006201元大富櫃50      -230  
5439  高技          -206  
5274  信驊          -203  
3081  聯亞          -200  
8086  宏捷科        -188  
3218  大學光        -170  
4736  泰博          -166  
3227  原相          -141  
3546  宇峻          -110  
5347  世界          -103  
8446  華研           -77  
6121  新普           -72  
3092  鴻碩           -66  
5263  智崴           -62  
2729  瓦城           -45  
4506  崇友           -43  
5230  雷笛克         -42  
8155  博智           -41
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