誰是A7重劃區置產自住雙冠王？

以機場捷運線 A7 站為中心發展的 A7 重劃區，近期成為北台灣最耀眼的房產銷售熱區，並從競爭激烈的首購市場中脫穎而出。若以大台北捷運生活圈的概念來看，2 字頭房價還有淡海新市鎮，為何 A7 可以成為購屋大熱區？主因在於 A7 重劃區不僅擁有機場捷運題材，還有科技產業園區聚落，加上通勤至台北車站僅需 25 分鐘，其價值不僅是價格親民，更具「高 CP 值」的誘因。

目前 A7 重劃區的產專區規劃為樂善科技園區，土地已全數脫標，吸引科技產業、中華郵政進駐，工程如火如荼進行中，近年台商回流設廠，也加速推動華亞科技園區二期開發進程，交通加上產業兩大支柱，吸引眾多建商出手獵地推案，2017 年迄今大型土地交易合計逾 350 億元，房屋銷售實績也證明了 A7 重劃區的吸引力。

「新潤興業 鉑麗」鄰近華亞科技園區，就業人口龐大，無論自住或置產都適宜，吸引眾多科技新貴出手，甚至聯合公司同仁團購。

在 A7 重劃區眾多建案中，去年 10 月推出的「新潤翡麗」銷售一路長紅，今年 7 月由翡麗系列「新潤興業 鉑麗」接棒，成績也同樣亮眼。以每坪單價而言，這兩個建案並非最低，但高 CP 值規格的「4 大亮點」吸引眾多科技新貴出手。

亮點 1：「新潤興業 鉑麗」基地位於 A7 重劃區中最靠近華亞科學園區、A8 長庚商圈的咽喉口，又可直接至 A8 站搭乘直達車至台北車站或機場，不僅可縮短交通時間、班次也較 A7 或 A9 站更多。已經開發二十多年的華亞、長庚商圈，有環球購物中心、福容飯店進駐，生活機能成熟；開發中的樂善科技園區預估將創造上萬名工作機會，區域發展榮景可期，目前房價相對低檔，無論是自住、置產都是進場的最佳時機。

亮點 2：針對首購客層需求，預售階段即引進何嘉仁文教機構進駐，包括幼托、幼兒園、安親班，打造 0 至 12 歲友善育兒環境，下樓即可接送小孩，也更加安全。

亮點 3：引進五星級飯店指定採用的送餐機器人，提供「免出門，送餐到府」服務，範圍更擴大到信件、包裹都能代送，為 A7 重劃區建案創舉。

「新潤興業 鉑麗」講究室內空間配置高 CP 值，23 坪即可規劃 2+1 房，加上「氧生宅」的規劃，成功贏得追求品質的消費者青睞。

亮點 4：特別納入「防霾淨化氧生宅」的居家環境規劃理念，每一扇窗都配置防霾紗窗，可阻絕 PM2.5、霧霾，加上新風機引進新鮮空氣，雙重空氣淨化，打造更健康的生活。此外，戶戶採用全室淨水設備，做到生活用水零餘氯，不只是喝的水，連洗菜、洗手、洗澡都安心。

「新潤興業 鉑麗」基本資料

投資興建：新潤興業（股票代號：6186）

格局規劃：2~4 房＋平面車位．總價 698 萬起

接待中心：文化一路、華亞二路口

貴賓專線：03-327-8822

了解更多：http://bit.ly/2ZhjKTi