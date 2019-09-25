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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月24日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          淳紳              新昕纖   合世                
易威     晟楠     元大美債7-10          凱柏實業          韋僑     進階                
天良     大略-KY  元大美債1-3          和進              久陽     強生                
南璋     寬魚國際 群益15年IG科技債          系微              東林     寶島科              
勝昱     太普高   群益10年IG金融債                            欣厚-KY  其祥-KY             
萬國通            國泰5Y+新興債                            友銓     德麥                
飛寶企業          國泰1-5Y高收債                            倉和     中華食              
精確              富邦全球高收債                            三圓     世坤                
宏易              國泰中國政金債5+                            雙喜     萬國通              
唐鋒              富邦中政債0-1                            力泰     聚紡                
聯光通            FH中國政策債                            理銘     精確                
通訊-KY           凱基中國債3-10                            亞都     公準                
榮群              凱基新興債10+                            老爺知   彬台                
新零售            凱基科技債10+                            東凌-KY  至興                
恩得利            群益AAA-AA公司債                            邁達康   大詠城              
李洲              群益15年IG公用債                            綠河-KY  萬在                
凱柏實業          群益15年EM主權債                            欣泰     健椿                
元炬              FH能源債                                     百德                
及成              FH製藥債                                     唐鋒                
和進              FH新興企業債                                     福盈科              
耀勝              FH20年美債                                     大恭                
倚強股份          FH中國信用債                                     永純                
錦明              凱基AAA至A公司債                                     台聯電              
鑫創              凱基金融債20+                                     威潤                
宇環              凱基美債25+                                     創威                
廣寰科            國泰A級金融債                                     晉椿                
點晶              富邦中國投等債                                     久陽                
斐成              富邦金融投等債                                     強新                
泰谷              元大10年IG銀行債                                     松和                
典範              FH公司債A3                                     新零售              
益通              FH次順位IG金融債                                     力新                
振維              FH美元信用債1-5Y                                     李洲                
迎輝              中信中國債7-10                                     元炬                
重鵬              中信中國美元IG債                                     新洲                
研勤              B新光美債1-3                                     耀勝                
欣厚-KY           B新光美債20+                                     倚強股份            
兆遠              第一金美債20+                                     至寶電              
寶得利            第一金金融債 10+                                     宇環                
太欣              第一金科技債 10+                                     杭特                
系統電            永豐10年A公司債                                     雙鴻                
天剛              永豐15年金融債                                     幸康                
世紀              永豐7-10年中國債                                     泰谷                
華容              凱基IG精選15+                                     熱映                
建榮              凱基AAA-AA公司債                                     哲固                
立衛              台新美元銀行債                                     力致                
鈺創              台新中國政策債                                     森寶                
佳總              新光15年IG金融債                                     矽瑪                
合正              富邦新興投等債                                     先益                
金利              富邦歐洲銀行債                                     重鵬                
寶聯通            中信新興亞洲債                                     泓格                
凱鈺              中信EM主權債0-5                                     博磊                
德宏              合世                                         東林                
合邦              易威                                         盈正                
萬旭              天良                                         精聯                
久正              南璋                                         湯石照明            
上揚              勝昱                                         智晶                
全譜              萬國通                                       數字                
易通展            飛寶企業                                     世紀                
茂迪              精確                                         友銓                
元隆              宏易                                         立衛                
沛亨              鈦昇                                         合正                
九暘              唐鋒                                         合邦                
凱碩              聯光通                                       亞元                
全達              通訊-KY                                      訊達                
奧斯特            榮群                                         欣技                
保銳              新零售                                       亞通                
越峰              恩得利                                       中探針              
商丞              李洲                                         上揚                
英格爾            協禧                                         全譜                
士開              凱柏實業                                     臺龍                
昇益              元炬                                         元隆                
志嘉              及成                                         晶焱                
富裔              和進                                         廣錠                
燦星旅            耀勝                                         光菱                
富驛-KY           倚強股份                                     奧斯特              
劍湖山            錦明                                         宏捷科              
德記              鑫創                                         大世科              
泰偉              宇環                                         金居                
華義              廣寰科                                       三圓                
昇華              點晶                                         雙喜                
得利影            斐成                                         力泰                
鼎創達            泰谷                                         理銘                
台境              典範                                         惠普                
愛地雅            益通                                         安心                
邦泰              單井                                         富驛-KY             
                  振維                                         亞都                
                  迎輝                                         老爺知              
                  重鵬                                         滿心                
                  研勤                                         東凌-KY             
                  欣厚-KY                                      紅馬-KY             
                  兆遠                                         德記                
                  寶得利                                       弘帆                
                  太欣                                         大展證              
                  系統電                                       誠品生活            
                  天剛                                         泰偉                
                  世紀                                         華義                
                  華容                                         昇華                
                  建榮                                         得利影              
                  立衛                                         時報                
                  鈺創                                         旭然                
                  佳總                                         鼎創達              
                  合正                                         益張                
                  金利                                         白紗科              
                  寶聯通                                       捷必勝-KY            
                  凱鈺                                         旭源                
                  德宏                                         紅木-KY             
                  合邦                                         綠電                
                  萬旭                                         綠河-KY             
                  禾昌                                         花王                
                  久正                                         欣雄                
                  艾華                                         欣泰                
                  晉泰                                         富堡                
                  上揚                                         大汽電              
                  全譜                                         合騏                
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  泰藝                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
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