[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月24日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 5483 中美晶 1169 191 6170 統振 -447 -505 6182 合晶 485 921 3105 穩懋 -394 1967 4979 華星光 390 219 6147 頎邦 -310 -5055 5498 凱崴 286 -1380 3374 精材 -257 733 6274 台燿 282 275 6514 芮特-KY -175 -22 9951 皇田 261 159 8489 三貝德 -151 -26 6237 驊訊 172 146 3163 波若威 -148 -140 3211 順達 154 -348 3144 新揚科 -135 -734 3083 網龍 144 -627 5227 立凱-KY -131 -858 8155 博智 139 -457 9950 萬國通 -105 66 3264 欣銓 132 -521 3227 原相 -103 -864 8916A 光隆甲特 126 0 3293 鈊象 -90 -410 1795 美時 122 6 3455 由田 -89 -389 8415 大國鋼 116 1115 3552 同致 -86 -178 3322 建舜電 104 49 6244 茂迪 -83 -403 8936 國統 103 543 8299 群聯 -74 -647 4121 優盛 96 73 5299 杰力 -72 -229 8176 智捷 87 20 6233 旺玖 -72 -582 5478 智冠 75 232 3581 博磊 -71 -58 3218 大學光 71 209 4947 昂寶-KY -71 -111 4735 豪展 71 113 6411 晶焱 -71 128 6472 保瑞 68 -7 6488 環球晶 -71 2194 4162 智擎 64 515 5457 宣德 -70 -1160 6169 昱泉 58 68 5347 世界 -66 3158 3680 家登 57 97 5212 凌網 -64 -131 5512 力麒 57 241 6188 廣明 -64 218 8358 金居 55 -563 4107 邦特 -62 -350 5820 日盛金 55 -331 3707 漢磊 -61 -842 6245 立端 54 240 5289 宜鼎 -61 1086 3354 律勝 53 34 3324 雙鴻 -59 87 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股