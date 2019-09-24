◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月24日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 淳紳 新昕纖 合世 易威 晟楠 元大美債7-10 凱柏實業 韋僑 進階 天良 大略-KY 元大美債1-3 和進 久陽 強生 南璋 寬魚國際 群益15年IG科技債 系微 東林 寶島科 勝昱 太普高 群益10年IG金融債 欣厚-KY 其祥-KY 萬國通 國泰5Y+新興債 友銓 德麥 飛寶企業 國泰1-5Y高收債 倉和 中華食 精確 富邦全球高收債 三圓 世坤 宏易 國泰中國政金債5+ 雙喜 萬國通 唐鋒 富邦中政債0-1 力泰 聚紡 聯光通 FH中國政策債 理銘 精確 通訊-KY 凱基中國債3-10 亞都 公準 榮群 凱基新興債10+ 老爺知 彬台 新零售 凱基科技債10+ 東凌-KY 至興 恩得利 群益AAA-AA公司債 邁達康 大詠城 李洲 群益15年IG公用債 綠河-KY 萬在 凱柏實業 群益15年EM主權債 欣泰 健椿 元炬 FH能源債 百德 及成 FH製藥債 唐鋒 和進 FH新興企業債 福盈科 耀勝 FH20年美債 大恭 倚強股份 FH中國信用債 永純 錦明 凱基AAA至A公司債 台聯電 鑫創 凱基金融債20+ 威潤 宇環 凱基美債25+ 創威 廣寰科 國泰A級金融債 晉椿 點晶 富邦中國投等債 久陽 斐成 富邦金融投等債 強新 泰谷 元大10年IG銀行債 松和 典範 FH公司債A3 新零售 益通 FH次順位IG金融債 力新 振維 FH美元信用債1-5Y 李洲 迎輝 中信中國債7-10 元炬 重鵬 中信中國美元IG債 新洲 研勤 B新光美債1-3 耀勝 欣厚-KY B新光美債20+ 倚強股份 兆遠 第一金美債20+ 至寶電 寶得利 第一金金融債 10+ 宇環 太欣 第一金科技債 10+ 杭特 系統電 永豐10年A公司債 雙鴻 天剛 永豐15年金融債 幸康 世紀 永豐7-10年中國債 泰谷 華容 凱基IG精選15+ 熱映 建榮 凱基AAA-AA公司債 哲固 立衛 台新美元銀行債 力致 鈺創 台新中國政策債 森寶 佳總 新光15年IG金融債 矽瑪 合正 富邦新興投等債 先益 金利 富邦歐洲銀行債 重鵬 寶聯通 中信新興亞洲債 泓格 凱鈺 中信EM主權債0-5 博磊 德宏 合世 東林 合邦 易威 盈正 萬旭 天良 精聯 久正 南璋 湯石照明 上揚 勝昱 智晶 全譜 萬國通 數字 易通展 飛寶企業 世紀 茂迪 精確 友銓 元隆 宏易 立衛 沛亨 鈦昇 合正 九暘 唐鋒 合邦 凱碩 聯光通 亞元 全達 通訊-KY 訊達 奧斯特 榮群 欣技 保銳 新零售 亞通 越峰 恩得利 中探針 商丞 李洲 上揚 英格爾 協禧 全譜 士開 凱柏實業 臺龍 昇益 元炬 元隆 志嘉 及成 晶焱 富裔 和進 廣錠 燦星旅 耀勝 光菱 富驛-KY 倚強股份 奧斯特 劍湖山 錦明 宏捷科 德記 鑫創 大世科 泰偉 宇環 金居 華義 廣寰科 三圓 昇華 點晶 雙喜 得利影 斐成 力泰 鼎創達 泰谷 理銘 台境 典範 惠普 愛地雅 益通 安心 邦泰 單井 富驛-KY 振維 亞都 迎輝 老爺知 重鵬 滿心 研勤 東凌-KY 欣厚-KY 紅馬-KY 兆遠 德記 寶得利 弘帆 太欣 大展證 系統電 誠品生活 天剛 泰偉 世紀 華義 華容 昇華 建榮 得利影 立衛 時報 鈺創 旭然 佳總 鼎創達 合正 益張 金利 白紗科 寶聯通 捷必勝-KY 凱鈺 旭源 德宏 紅木-KY 合邦 綠電 萬旭 綠河-KY 禾昌 花王 久正 欣雄 艾華 欣泰 晉泰 富堡 上揚 大汽電 全譜 合騏 易通展 茂迪 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 泰藝 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰