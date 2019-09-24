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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月24日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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大飲              元大中型100          本盟              昶和     東泥     元大台灣50正2   
綠悅-KY           富邦科技          智伸科            大統新創 天仁     富邦日本正2   
宏洲              元大電子          劍麟              本盟     南染     智寶       
嘉裕              元大台商50          燿華              銘旺科   新紡     南亞科     
東華              富邦摩台          吉祥全            旭隼     佳和     達欣工     
大魯閣            富邦發達          泰碩              遠雄來   怡華     上海商銀   
立益              富邦金融          世芯-KY           統領     偉全                
佳和              元大MSCI台灣          茂林-KY           威宏-KY  昶和                
聯發              永豐臺灣加權          立積              泰昇-KY  大統新創            
昶和              元大台灣50正2          科嘉-KY                    亞崴                
本盟              富邦日本          柏承                       中宇                
正道              國泰日經225          百一                       程泰                
瑞利              元大歐洲50          昇陽半導體                   吉茂                
正峰新            元大日經225          致新                       百達-KY             
億泰              元大美元指數          遠雄來                     氣立                
懷特              元大美元指數正2          杜康-DR                    台硝                
士紙              兆豐藍籌30反1          陽光能源-DR                   元禎                
燁興              國泰股利精選30          鼎炫-KY                    毛寶                
千興              元大S&P日圓反1                                     日勝化              
威致              富邦歐洲                                     展宇                
華豐              FH彭博高收益債                                     華廣                
首利              FH彭博新興債                                     三福化              
麗正              元大台灣高息低波                                     士紙                
東訊              FH富時高息低波                                     東明-KY             
錸德              國泰RMB短期報酬                                     六暉-KY             
倫飛              新光內需收益                                     震旦行              
虹光              FH美國金融股                                     隴華                
威盛              新光中國政金綠債                                     銘旺科              
浩鑫              新光投等債15+                                     翔耀                
國碩              新光ICE美國權值                                     太空梭              
銘旺科            台新全球AI                                     遠見                
統懋              大飲                                         聯德                
翔耀              綠悅-KY                                      泰碩                
太空梭            宏洲                                         玉晶光              
兆勁              嘉裕                                         力銘                
麗臺              東華                                         世芯-KY             
吉祥全            大魯閣                                       銘鈺                
憶聲              立益                                         穎漢                
科風              佳和                                         立積                
力特              聯發                                         迎廣                
喬鼎              昶和                                         虹揚-KY             
正達              本盟                                         陞泰                
晟鈦              正道                                         華友聯              
聯德              瑞利                                         愛山林              
同泰              正峰新                                       皇昌                
新世紀            億泰                                         遠雄來              
誠研              懷特                                         夏都                
誠創              士紙                                         雲品                
嘉威              燁興                                         鳳凰                
聯合再生          千興                                         欣欣                
力銘              威致                                         統領                
亞太電            華豐                                         客思達-KY            
達能              中華                                         凱羿-KY             
太極              首利                                         格威傳媒            
誠美材            麗正                                         神州-DR             
奕智博            楠梓電                                       晨訊科-DR            
慧友              東訊                                         友佳-DR             
悠克              錸德                                         一零四              
友勁              倫飛                                         欣天然              
百一              虹光                                         新海                
捷泰              威盛                                         欣高                
天瀚              浩鑫                                         全國                
迅杰              國碩                                         川飛                
華上              銘旺科                                       台數科              
光麗-KY           統懋                                         南六                
元晶              翔耀                                         鋼聯                
華冠              太空梭                                       必應                
裕豐              兆勁                                         基勝-KY             
寶徠              麗臺                                         威宏-KY             
皇昌              大毅                                         潤泰材              
陽明              吉祥全                                       政伸                
六福              奇鋐                                         吉源-KY             
康師傅-DR          憶聲                                                             
聖馬丁-DR          科風                                                             
神州-DR           力特                                                             
同方友友-DR          喬鼎                                                             
晨訊科-DR          正達                                                             
友佳-DR           晟鈦                                                             
陽光能源-DR          聯德                                                             
精熙-DR           同泰                                                             
中福              新世紀                                                           
雷虎              誠研                                                             
中視              誠創                                                             
秋雨              嘉威                                                             
新利虹            聯合再生                                                         
國光生            力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  十銓                                                             
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  太設                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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