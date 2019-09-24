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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月24日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2449   京元電子                3130     12557    00637L 元大滬深300正2        -11820         0  
2884   玉山金                  2451      7620    00632R 元大台灣50反1          -9606         0  
5469   瀚宇博                  1977      3288    2891   中信金                 -6233     21460  
3231   緯創                    1963     18772    0056   元大高股息             -3446    -73043  
2882   國泰金                  1923     16095    2308   台達電                 -2584     -4997  
00850  元大臺灣ESG永續         1844     51766    2353   宏碁                   -2503     -3730  
2324   仁寶                    1618      3305    00673R 元大S&P原油反1         -2180         0  
2834   臺企銀                  1573     -2120    2892   第一金                 -2129     15575  
2317   鴻海                    1354    -11881    2337   旺宏                   -1790      8254  
020000 富邦特選蘋果N           1262         0    00653L 富邦印度正2            -1627         0  
00738U 元大道瓊白銀            1143         0    00655L 國泰中國A50正2         -1494         0  
2881   富邦金                  1053     11084    2002   中鋼                   -1335    -10592  
2344   華邦電                  1036      9861    00672L 元大S&P原油正2         -1309         0  
00676R 富邦臺灣加權反1         1016         0    00711B FH彭博新興債           -1293         0  
00677U 富邦VIX                 1013         0    2888   新光金                 -1145     10257  
2313   華通                     984      2184    2883   開發金                 -1144      3885  
6153   嘉聯益                   971     -2532    2610   華航                   -1067     -1103  
8046   南電                     967       544    2474   可成                   -1060      1536  
2409   友達                     926     16618    0050   元大台灣50              -977     36601  
2890   永豐金                   922       108    3048   益登                    -893       540  
2887   台新金                   886      7296    6116   彩晶                    -890      4914  
00669R 國泰美國道瓊反1          826         0    2382   廣達                    -826      1724  
4938   和碩                     701      4727    00776  新光ICE美國權值         -744         0  
00752  中信中國50               625       379    2886   兆豐金                  -716      4679  
3062   建漢                     620       985    4915   致伸                    -643      -602  
00633L 富邦上証正2              605         0    3037   欣興                    -630      7564  
2442   新美齊                   523       662    6005   群益證                  -607     -2914  
2458   義隆                     522     -2865    1312   國喬                    -585     -4729  
00664R 國泰臺灣加權反1          462         0    5871   中租-KY                 -583     -1179  
2330   台積電                   461     15779    1216   統一                    -565      -459  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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