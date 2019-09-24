◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月24日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2449 京元電子 3130 12557 00637L 元大滬深300正2 -11820 0 2884 玉山金 2451 7620 00632R 元大台灣50反1 -9606 0 5469 瀚宇博 1977 3288 2891 中信金 -6233 21460 3231 緯創 1963 18772 0056 元大高股息 -3446 -73043 2882 國泰金 1923 16095 2308 台達電 -2584 -4997 00850 元大臺灣ESG永續 1844 51766 2353 宏碁 -2503 -3730 2324 仁寶 1618 3305 00673R 元大S&P原油反1 -2180 0 2834 臺企銀 1573 -2120 2892 第一金 -2129 15575 2317 鴻海 1354 -11881 2337 旺宏 -1790 8254 020000 富邦特選蘋果N 1262 0 00653L 富邦印度正2 -1627 0 00738U 元大道瓊白銀 1143 0 00655L 國泰中國A50正2 -1494 0 2881 富邦金 1053 11084 2002 中鋼 -1335 -10592 2344 華邦電 1036 9861 00672L 元大S&P原油正2 -1309 0 00676R 富邦臺灣加權反1 1016 0 00711B FH彭博新興債 -1293 0 00677U 富邦VIX 1013 0 2888 新光金 -1145 10257 2313 華通 984 2184 2883 開發金 -1144 3885 6153 嘉聯益 971 -2532 2610 華航 -1067 -1103 8046 南電 967 544 2474 可成 -1060 1536 2409 友達 926 16618 0050 元大台灣50 -977 36601 2890 永豐金 922 108 3048 益登 -893 540 2887 台新金 886 7296 6116 彩晶 -890 4914 00669R 國泰美國道瓊反1 826 0 2382 廣達 -826 1724 4938 和碩 701 4727 00776 新光ICE美國權值 -744 0 00752 中信中國50 625 379 2886 兆豐金 -716 4679 3062 建漢 620 985 4915 致伸 -643 -602 00633L 富邦上証正2 605 0 3037 欣興 -630 7564 2442 新美齊 523 662 6005 群益證 -607 -2914 2458 義隆 522 -2865 1312 國喬 -585 -4729 00664R 國泰臺灣加權反1 462 0 5871 中租-KY -583 -1179 2330 台積電 461 15779 1216 統一 -565 -459 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股