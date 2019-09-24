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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月24日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
5483   中美晶                  1169       191 6170   統振                    -447      -505  
6182   合晶                     485       921 3105   穩懋                    -394      1967  
4979   華星光                   390       219 6147   頎邦                    -310     -5055  
5498   凱崴                     286     -1380 3374   精材                    -257       733  
6274   台燿                     282       275 6514   芮特-KY                 -175       -22  
9951   皇田                     261       159 8489   三貝德                  -151       -26  
6237   驊訊                     172       146 3163   波若威                  -148      -140  
3211   順達                     154      -348 3144   新揚科                  -135      -734  
3083   網龍                     144      -627 5227   立凱-KY                 -131      -858  
8155   博智                     139      -457 9950   萬國通                  -105        66  
3264   欣銓                     132      -521 3227   原相                    -103      -864  
8916A  光隆甲特                 126         0 3293   鈊象                     -90      -410  
1795   美時                     122         6 3455   由田                     -89      -389  
8415   大國鋼                   116      1115 3552   同致                     -86      -178  
3322   建舜電                   104        49 6244   茂迪                     -83      -403  
8936   國統                     103       543 8299   群聯                     -74      -647  
4121   優盛                      96        73 5299   杰力                     -72      -229  
8176   智捷                      87        20 6233   旺玖                     -72      -582  
5478   智冠                      75       232 3581   博磊                     -71       -58  
3218   大學光                    71       209 4947   昂寶-KY                  -71      -111  
4735   豪展                      71       113 6411   晶焱                     -71       128  
6472   保瑞                      68        -7 6488   環球晶                   -71      2194  
4162   智擎                      64       515 5457   宣德                     -70     -1160  
6169   昱泉                      58        68 5347   世界                     -66      3158  
3680   家登                      57        97 5212   凌網                     -64      -131  
5512   力麒                      57       241 6188   廣明                     -64       218  
8358   金居                      55      -563 4107   邦特                     -62      -350  
5820   日盛金                    55      -331 3707   漢磊                     -61      -842  
6245   立端                      54       240 5289   宜鼎                     -61      1086  
3354   律勝                      53        34 3324   雙鴻                     -59        87  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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