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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        108/09/23  108/09/20  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A               10.38450   10.37430   0.01020    0.09832
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B               10.13600   10.12590   0.01010    0.09974
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                 10.48100   10.46740   0.01360    0.12993
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                 10.23810   10.22470   0.01340    0.13106
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                     10.14390   10.13070   0.01320    0.13030
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                     10.25200   10.23690   0.01510    0.14751
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                     10.14620   10.13130   0.01490    0.14707
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                     10.19380   10.25380  -0.06000   -0.58515
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A            9.86800    9.85360   0.01440    0.14614
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B            9.86800    9.85360   0.01440    0.14614
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A            9.86150    9.84570   0.01580    0.16048
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B            9.86150    9.84570   0.01580    0.16048
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A           10.05660   10.08470  -0.02810   -0.27864
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B           10.05660   10.08470  -0.02810   -0.27864
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.83940   10.81410   0.02530    0.23395
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.63700   10.61220   0.02480    0.23369
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.74430   10.72570   0.01860    0.17342
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.63290   10.61470   0.01820    0.17146
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                  22.54000   22.57000  -0.03000   -0.13292
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       23.61000   23.63000  -0.02000   -0.08464
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                   42.08310   42.04240   0.04070    0.09681
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金               39.29100   39.16940   0.12160    0.31045
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.95800    9.94260   0.01540    0.15489
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                            10.51870   10.50360   0.01510    0.14376
中國信託台灣活力基金                                             13.73000   13.71000   0.02000    0.14588
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               11.36000   11.31000   0.05000    0.44209
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                 10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                 10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.84000    8.86000  -0.02000   -0.22573
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                           10.36560   10.32890   0.03670    0.35531
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                             10.13740   10.14050  -0.00310   -0.03057
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              8.98570    8.98850  -0.00280   -0.03115
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.48090   10.47540   0.00550    0.05250
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.26280    9.25780   0.00500    0.05401
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                11.36840   11.39380  -0.02540   -0.22293
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.58320    9.60460  -0.02140   -0.22281
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.17280   11.08090   0.09190    0.82936
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                             9.68050    9.60080   0.07970    0.83014
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            45.33590   45.27990   0.05600    0.12368
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                42.07750   42.00020   0.07730    0.18405
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金            47.34230   47.18770   0.15460    0.32763
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金              47.76960   47.68010   0.08950    0.18771
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.74000   10.79000  -0.05000   -0.46339
中國信託智能運動基金-美元                                        10.39000   10.44000  -0.05000   -0.47893
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
中國信託華盈貨幣市場基金                                         11.04710   11.04650   0.00060    0.00543
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                               10.41090   10.39780   0.01310    0.12599
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.49450    9.48260   0.01190    0.12549
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                               10.68180   10.66150   0.02030    0.19040
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.74170    9.72320   0.01850    0.19027
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                       40.18210   40.20930  -0.02720   -0.06765
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                41.13780   41.10500   0.03280    0.07980
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.04000   11.02000   0.02000    0.18149
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                  44.31760   44.20630   0.11130    0.25177
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                          44.85680   44.75890   0.09790    0.21873
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                      45.02210   44.82350   0.19860    0.44307
元大2001基金                                                     68.95000   68.72000   0.23000    0.33469
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                        47.75060   47.57990   0.17070    0.35876
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           45.79200   45.33420   0.45780    1.00983
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     21.31000   21.24000   0.07000    0.32957
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.76110   11.76020   0.00090    0.00765
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.51500   10.55220  -0.03720   -0.35253
元大上證50基金                                                   32.70000   33.14000  -0.44000   -1.32770
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.07000   11.93000   0.14000    1.17351
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.44000   10.36000   0.08000    0.77220
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.38000   13.33000   0.05000    0.37509
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.10200   12.09800   0.00400    0.03306
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.41100   16.41900  -0.00800   -0.04872
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.66400   11.61600   0.04800    0.41322
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.88600   10.88000   0.00600    0.05515
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.05000    3.05000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.24000   13.26000  -0.02000   -0.15083
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.32860   45.29270   0.03590    0.07926
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             11.14540   11.11600   0.02940    0.26448
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                               10.11920   10.09250   0.02670    0.26455
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.94610    9.95570  -0.00960   -0.09643
元大巴西指數基金                                                  6.88400    6.82900   0.05500    0.80539
元大日經225基金                                                  28.04000   27.98000   0.06000    0.21444
元大台商收成基金                                                 23.44000   23.43000   0.01000    0.04268
元大台灣50單日反向1倍基金                                        11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
元大台灣50單日正向2倍基金                                        42.67000   42.79000  -0.12000   -0.28044
元大台灣中型100基金                                              34.81000   34.68000   0.13000    0.37486
元大台灣加權股價指數基金                                         26.72900   26.75700  -0.02800   -0.10465
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                        10.74000   10.77000  -0.03000   -0.27855
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                          10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
元大台灣卓越50基金                                               84.75000   84.97000  -0.22000   -0.25891
元大台灣金融基金                                                 18.92000   19.05000  -0.13000   -0.68241
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                        10.79000   10.74000   0.05000    0.46555
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                          10.79000   10.74000   0.05000    0.46555
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      32.78000   32.81000  -0.03000   -0.09144
元大台灣高股息基金                                               28.24000   28.10000   0.14000    0.49822
元大台灣電子科技基金                                             38.05000   37.98000   0.07000    0.18431
元大全球ETF成長組合基金                                          10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
元大全球ETF穩健組合基金                                          15.06000   15.08000  -0.02000   -0.13263
元大全球人工智慧ETF基金                                          24.12000   24.41000  -0.29000   -1.18804
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.69000   13.69000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.86000   13.81000   0.05000    0.36206
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.56400   12.55200   0.01200    0.09560
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.47000    6.48000  -0.01000   -0.15432
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.95000    6.96000  -0.01000   -0.14368
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.38200    8.38300  -0.00100   -0.01193
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   8.33000    8.34000  -0.01000   -0.11990
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.46000   13.44000   0.02000    0.14881
元大全球農業商機基金                                             17.98000   18.06000  -0.08000   -0.44297
元大印尼指數基金                                                  9.44800    9.47900  -0.03100   -0.32704
元大印度指數基金                                                  9.56000    9.10600   0.45400    4.98572
元大印度基金                                                     12.41000   11.91000   0.50000    4.19815
元大多多基金                                                     18.47000   18.42000   0.05000    0.27144
元大多福基金                                                     55.89000   55.80000   0.09000    0.16129
元大亞太成長基金                                                  8.58000    8.56000   0.02000    0.23364
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              9.38870    9.38920  -0.00050   -0.00533
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.47840    7.47870  -0.00030   -0.00401
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.07900    9.05400   0.02500    0.27612
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.34100   10.27200   0.06900    0.67173
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                     10.21630   10.20760   0.00870    0.08523
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                         10.47890   10.47200   0.00690    0.06589
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                           10.19530   10.18860   0.00670    0.06576
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                       10.51240   10.51430  -0.00190   -0.01807
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                         10.22960   10.23150  -0.00190   -0.01857
元大卓越基金                                                     43.47000   43.52000  -0.05000   -0.11489
元大店頭基金                                                      9.13000    9.08000   0.05000    0.55066
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.52140   10.51960   0.00180    0.01711
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.87520    9.84900   0.02620    0.26602
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  32.53810   32.54660  -0.00850   -0.02612
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 44.76550   44.69440   0.07110    0.15908
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      15.75860   15.77850  -0.01990   -0.12612
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      25.39690   25.34290   0.05400    0.21308
元大美國政府7至10年期債券基金                                    42.83900   42.80120   0.03780    0.08832
元大高科技基金                                                   21.50000   21.35000   0.15000    0.70258
元大得利貨幣市場基金                                             16.34630   16.34560   0.00070    0.00428
元大得寶貨幣市場基金                                             12.04710   12.04660   0.00050    0.00415
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                            11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                              11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
元大富櫃50基金                                                   13.57000   13.51000   0.06000    0.44412
元大華夏中小基金                                                  7.62000    7.60000   0.02000    0.26316
元大新中國基金-人民幣                                            10.34000   10.25000   0.09000    0.87805
元大新中國基金-美元                                               9.36400    9.31100   0.05300    0.56922
元大新中國基金-新台幣                                             9.37000    9.32000   0.05000    0.53648
元大新主流基金                                                   26.99000   26.96000   0.03000    0.11128
元大新東協平衡基金-美元                                           9.35800    9.36500  -0.00700   -0.07475
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.26010   11.22540   0.03470    0.30912
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.03100   10.02780   0.00320    0.03191
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.49950   11.50550  -0.00600   -0.05215
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.38500    9.38990  -0.00490   -0.05218
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.67190   10.65910   0.01280    0.12009
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.84530    9.83350   0.01180    0.12000
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                         10.88940   10.88540   0.00400    0.03675
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                           10.05500   10.05130   0.00370    0.03681
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                     10.18060   10.16890   0.01170    0.11506
元大新興亞洲基金                                                 10.95000   10.89000   0.06000    0.55096
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.78350    9.77080   0.01270    0.12998
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.06600    9.05420   0.01180    0.13033
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                     10.09970   10.09500   0.00470    0.04656
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.37370    9.36940   0.00430    0.04589
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.18200   15.18130   0.00070    0.00461
元大經貿基金                                                     39.07000   39.00000   0.07000    0.17949
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
元大實質多重資產基金-美元                                         8.27400    8.26100   0.01300    0.15737
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.77000    8.76000   0.01000    0.11416
元大滬深300單日反向1倍基金                                       12.18000   12.00000   0.18000    1.50000
元大滬深300單日正向2倍基金                                       18.01000   18.50000  -0.49000   -2.64865
元大臺灣ESG永續ETF基金                                           20.79000   20.83000  -0.04000   -0.19203
元大摩臺基金                                                     39.71000   39.78000  -0.07000   -0.17597
元大標普500基金                                                  28.13000   28.29000  -0.16000   -0.56557
元大標普500單日反向1倍基金                                       11.99000   11.92000   0.07000    0.58725
元大標普500單日正向2倍基金                                       36.90000   37.37000  -0.47000   -1.25769
元大標普美國高息特別股ETF基金                                    20.93000   20.93000   0.00000    0.00000
元大標智滬深300基金                                              18.15000   18.37000  -0.22000   -1.19760
元大歐洲50基金                                                   26.12000   25.97000   0.15000    0.57759
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.04110    9.06790  -0.02680   -0.29555
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.30810   10.30760   0.00050    0.00485
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.41000   16.37000   0.04000    0.24435
日盛上選基金                                                     38.46000   38.29000   0.17000    0.44398
日盛小而美基金                                                   20.01000   20.03000  -0.02000   -0.09985
日盛中國內需動力基金                                              9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  12.43190   12.42600   0.00590    0.04748
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.81110    9.80650   0.00460    0.04691
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.56870   12.55400   0.01470    0.11709
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.91450    9.90290   0.01160    0.11714
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  11.33460   11.32700   0.00760    0.06710
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.92400    8.91810   0.00590    0.06616
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.40000   11.34000   0.06000    0.52910
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.54000   10.47000   0.07000    0.66858
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      10.94000   10.87000   0.07000    0.64397
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                     10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                       10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                     10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
日盛日盛基金                                                     12.89000   12.84000   0.05000    0.38941
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
日盛全球抗暖化基金                                               11.34000   11.39000  -0.05000   -0.43898
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.69500   10.68790   0.00710    0.06643
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.45180    9.44550   0.00630    0.06670
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.42220   10.41970   0.00250    0.02399
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.21130    9.20900   0.00230    0.02498
日盛全球智能車基金(美元)                                         10.44000   10.51000  -0.07000   -0.66603
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                       10.49000   10.57000  -0.08000   -0.75686
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.54450    2.54320   0.00130    0.05112
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.65180    1.65090   0.00090    0.05452
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38960    0.38920   0.00040    0.10277
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25350    0.25320   0.00030    0.11848
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.80920   12.79960   0.00960    0.07500
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.20900    8.20290   0.00610    0.07436
日盛亞洲機會基金                                                  7.20000    7.15000   0.05000    0.69930
日盛首選基金                                                     18.85000   18.79000   0.06000    0.31932
日盛高科技基金                                                   20.15000   20.03000   0.12000    0.59910
日盛貨幣市場基金                                                 14.85440   14.85360   0.00080    0.00539
日盛新台商基金                                                   44.44000   44.25000   0.19000    0.42938
日盛精選五虎基金                                                 38.83000   38.95000  -0.12000   -0.30809
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.56360   13.56290   0.00070    0.00516
台新2000高科技基金                                               35.09000   34.96000   0.13000    0.37185
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                        9.82000    9.88000  -0.06000   -0.60729
台新MSCI中國基金                                                 19.96000   19.99000  -0.03000   -0.15008
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                    20.28000   20.47000  -0.19000   -0.92819
台新大眾貨幣市場基金                                             14.24040   14.23970   0.00070    0.00492
台新中國通基金                                                   51.00000   50.83000   0.17000    0.33445
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.58990    0.58760   0.00230    0.39142
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            18.24100   18.18600   0.05500    0.30243
台新中國精選中小基金-美元                                         0.34380    0.34110   0.00270    0.79156
台新中國精選中小基金-新台幣                                      10.28000   10.21000   0.07000    0.68560
台新主流基金                                                     26.39000   26.25000   0.14000    0.53333
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    24.48000   24.44000   0.04000    0.16367
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.79490    0.79310   0.00180    0.22696
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    17.17000   17.15000   0.02000    0.11662
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.55660    0.55530   0.00130    0.23411
台新台灣中小基金                                                 39.96000   39.75000   0.21000    0.52830
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          11.07360   11.04070   0.03290    0.29799
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.95850    9.92240   0.03610    0.36382
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              11.60060   11.55860   0.04200    0.36337
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                            11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.08200   10.08220  -0.00020   -0.00198
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.36290   11.36310  -0.00020   -0.00176
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
台新印度基金                                                     14.28000   13.76000   0.52000    3.77907
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.58470    8.57770   0.00700    0.08161
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28230    0.28180   0.00050    0.17743
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.73320   12.72280   0.01040    0.08174
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41360    0.41290   0.00070    0.16953
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金           39.08000   38.98000   0.10000    0.25654
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金              42.55000   42.23000   0.32000    0.75776
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.14030   11.13990   0.00040    0.00359
台新高股息平衡基金                                               33.74640   33.63360   0.11280    0.33538
台新智慧生活基金-美元                                            10.79750   10.81140  -0.01390   -0.12857
台新智慧生活基金-新台幣                                          11.15000   11.18000  -0.03000   -0.26834
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.05370    8.03070   0.02300    0.28640
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.27020    8.25340   0.01680    0.20355
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.23770    9.21130   0.02640    0.28660
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.49720    9.47790   0.01930    0.20363
台新新興市場債券基金(A類型)                                      11.53480   11.53380   0.00100    0.00867
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.36650    0.36620   0.00030    0.08192
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.10490    8.10420   0.00070    0.00864
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27200    0.27180   0.00020    0.07358
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.40000    5.41000  -0.01000   -0.18484
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      22.84000   22.80000   0.04000    0.17544
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣             10.68530   10.65430   0.03100    0.29096
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元               10.10510   10.10390   0.00120    0.01188
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣             10.17240   10.17530  -0.00290   -0.02850
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣               10.78880   10.75780   0.03100    0.28816
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                 10.19580   10.19450   0.00130    0.01275
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣               10.26630   10.26920  -0.00290   -0.02824
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.94860   11.94610   0.00250    0.02093
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.78430    9.78150   0.00280    0.02863
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                    10.43750   10.43450   0.00300    0.02875
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.87740    9.87130   0.00610    0.06180
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                    10.36810   10.36170   0.00640    0.06177
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.84360    9.84170   0.00190    0.01931
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                      10.62750   10.62540   0.00210    0.01976
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.88770    9.88320   0.00450    0.04553
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                        10.45240   10.44760   0.00480    0.04594
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.40000   15.34000   0.06000    0.39113
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.64000   19.56000   0.08000    0.40900
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.60000   19.51000   0.09000    0.46130
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                  10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                    10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                    10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                  10.04960   10.05030  -0.00070   -0.00696
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                  10.04970   10.05030  -0.00060   -0.00597
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                     9.96260    9.96400  -0.00140   -0.01405
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                     9.96260    9.96400  -0.00140   -0.01405
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                  10.20850   10.25180  -0.04330   -0.42236
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                  10.20830   10.25160  -0.04330   -0.42237
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                    10.03830   10.04020  -0.00190   -0.01892
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                    10.03830   10.04020  -0.00190   -0.01892
兆豐國際生命科學基金                                             14.61000   14.54000   0.07000    0.48143
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.49270   10.51450  -0.02180   -0.20733
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.76690   10.78310  -0.01620   -0.15024
兆豐國際全球基金                                                 30.93000   31.06000  -0.13000   -0.41854
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.53280   10.53110   0.00170    0.01614
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.24030   10.21550   0.02480    0.24277
兆豐國際國民基金                                                 23.97000   23.81000   0.16000    0.67199
兆豐國際第一基金                                                 14.31000   14.22000   0.09000    0.63291
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.73530   10.73050   0.00480    0.04473
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.14190    8.13830   0.00360    0.04424
兆豐國際萬全基金                                                 21.81000   21.71000   0.10000    0.46062
兆豐國際電子基金                                                 27.81000   27.70000   0.11000    0.39711
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.87000   22.93000  -0.06000   -0.26167
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            15.06000   15.05000   0.01000    0.06645
兆豐國際豐台灣基金                                               37.61000   37.44000   0.17000    0.45406
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.57130   12.57070   0.00060    0.00477
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                           9.87000    9.96000  -0.09000   -0.90361
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                           9.89000    9.97000  -0.08000   -0.80241
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                       9.81900    9.80290   0.01610    0.16424
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                       9.84920    9.83350   0.01570    0.15966
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                       9.86480    9.85440   0.01040    0.10554
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                       9.86050    9.84400   0.01650    0.16761
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                       9.97660    9.96670   0.00990    0.09933
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                         9.81920    9.80320   0.01600    0.16321
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                         9.85140    9.83560   0.01580    0.16064
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                         9.87280    9.86250   0.01030    0.10444
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                         9.86490    9.84850   0.01640    0.16652
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                         9.98460    9.97470   0.00990    0.09925
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                         10.94190   10.92330   0.01860    0.17028
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                         10.67050   10.65150   0.01900    0.17838
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                         10.92760   10.90830   0.01930    0.17693
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                           10.61860   10.60060   0.01800    0.16980
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                           10.73640   10.71730   0.01910    0.17822
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                           10.72280   10.70410   0.01870    0.17470
合庫台灣基金                                                     12.72000   12.70000   0.02000    0.15748
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.82090   11.81890   0.00200    0.01692
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.89670   12.88900   0.00770    0.05974
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                11.47310   11.46560   0.00750    0.06541
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                12.25230   12.24450   0.00780    0.06370
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.14430    8.14300   0.00130    0.01596
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.46750    9.46200   0.00550    0.05813
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.17900    9.17290   0.00610    0.06650
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.83900    8.83350   0.00550    0.06226
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.31310    9.30700   0.00610    0.06554
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
合庫全球新興市場基金                                              9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                 10.18420   10.18380   0.00040    0.00393
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.95270    9.94070   0.01200    0.12072
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.36540   10.35220   0.01320    0.12751
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.56200   10.55380   0.00820    0.07770
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                12.16110   12.14600   0.01510    0.12432
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                15.50940   15.48600   0.02340    0.15110
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.66700    8.65650   0.01050    0.12130
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.53130    9.51910   0.01220    0.12816
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.86660    7.86050   0.00610    0.07760
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.65360    8.64300   0.01060    0.12264
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.56840   10.55450   0.01390    0.13170
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                        10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                       9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                          10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                        10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                      12.04000   12.09000  -0.05000   -0.41356
安本標準兩岸價值基金 美元                                        11.48000   11.51000  -0.03000   -0.26064
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                      11.64000   11.68000  -0.04000   -0.34247
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                    10.20120   10.19530   0.00590    0.05787
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                      10.18400   10.17710   0.00690    0.06780
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                         9.75630    9.80840  -0.05210   -0.53118
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                          10.16320   10.15330   0.00990    0.09751
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                      10.24600   10.24000   0.00600    0.05859
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                        10.22660   10.21970   0.00690    0.06752
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                           9.78970    9.84200  -0.05230   -0.53140
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                            10.19750   10.18770   0.00980    0.09619
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                   9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.25570   11.25550   0.00020    0.00178
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.83050    9.81410   0.01640    0.16711
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.75910    9.75100   0.00810    0.08307
安聯中國東協基金                                                 15.06000   15.01000   0.05000    0.33311
安聯中國策略基金-美元                                            12.92000   12.83000   0.09000    0.70148
安聯中國策略基金-新臺幣                                          16.86000   16.75000   0.11000    0.65672
安聯中華新思路基金-人民幣                                        16.57000   16.47000   0.10000    0.60716
安聯中華新思路基金-美元                                          14.97000   14.86000   0.11000    0.74024
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        14.12000   14.02000   0.10000    0.71327
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                    34.44000   34.24000   0.20000    0.58411
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                    10.15000   10.09000   0.06000    0.59465
安聯台灣科技基金                                                 57.12000   56.82000   0.30000    0.52798
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.56180   12.56120   0.00060    0.00478
安聯台灣智慧基金                                                 39.74000   39.44000   0.30000    0.76065
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.87610   10.86960   0.00650    0.05980
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.96240   15.95490   0.00750    0.04701
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.89470    9.89000   0.00470    0.04752
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                       9.98080    9.97600   0.00480    0.04812
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                12.07000   12.10000  -0.03000   -0.24793
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.73000   11.74000  -0.01000   -0.08518
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      13.33020   13.32480   0.00540    0.04053
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.90440   10.89540   0.00900    0.08260
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.95530   12.94670   0.00860    0.06643
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.58760    9.58370   0.00390    0.04069
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.52790    9.52000   0.00790    0.08298
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.04050    9.03440   0.00610    0.06752
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                    10.23570   10.23160   0.00410    0.04007
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                    10.23810   10.23130   0.00680    0.06646
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.59000   11.60000  -0.01000   -0.08621
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.56000   11.58000  -0.02000   -0.17271
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.27000   11.30000  -0.03000   -0.26549
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                      10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                           9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.56100   12.56630  -0.00530   -0.04218
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                11.37370   11.37490  -0.00120   -0.01055
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.97440   10.97630  -0.00190   -0.01731
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.56890    8.57240  -0.00350   -0.04083
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.43650    8.43740  -0.00090   -0.01067
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.11390    8.11530  -0.00140   -0.01725
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                            10.20500   10.20900  -0.00400   -0.03918
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                            10.08410   10.08590  -0.00180   -0.01785
安聯全球人口趨勢基金                                             12.20000   12.24000  -0.04000   -0.32680
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.75000    8.69000   0.06000    0.69045
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.08000   32.88000   0.20000    0.60827
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.89000    7.89000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.54910   12.54030   0.00880    0.07017
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.57580   10.56830   0.00750    0.07097
安聯全球新興市場基金                                             16.80000   16.72000   0.08000    0.47847
安聯全球農金趨勢基金                                              9.06000    9.10000  -0.04000   -0.43956
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.16000    9.24000  -0.08000   -0.86580
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                   10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                   10.96000   10.98000  -0.02000   -0.18215
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.95000   10.98000  -0.03000   -0.27322
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
安聯亞洲動態策略基金                                             22.39000   22.33000   0.06000    0.26870
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                 10.14950   10.15030  -0.00080   -0.00788
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                   10.18970   10.18800   0.00170    0.01669
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣               10.11720   10.11790  -0.00070   -0.00692
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                 10.09100   10.08930   0.00170    0.01685
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣               10.13140   10.13220  -0.00080   -0.00790
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                 10.09530   10.09360   0.00170    0.01684
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣               10.05720   10.05570   0.00150    0.01492
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                  10.12150   10.12000   0.00150    0.01482
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                10.05720   10.05570   0.00150    0.01492
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.63220   10.62980   0.00240    0.02258
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                10.16370   10.16100   0.00270    0.02657
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             91.83450   91.76900   0.06550    0.07137
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               13.44260   13.42520   0.01740    0.12961
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             68.94800   68.89200   0.05600    0.08129
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.95930    9.94640   0.01290    0.12970
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.78800    2.78610   0.00190    0.06820
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.92430   10.91340   0.01090    0.09988
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.34530    2.34540  -0.00010   -0.00426
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.81730    8.80860   0.00870    0.09877
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                               10.33260   10.32220   0.01040    0.10075
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                   10.31630   10.29700   0.01930    0.18743
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                   10.81710   10.79190   0.02520    0.23351
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                         10.26790   10.24830   0.01960    0.19125
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                     10.29010   10.27030   0.01980    0.19279
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                               10.23240   10.22200   0.01040    0.10174
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                   10.18230   10.16330   0.01900    0.18695
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                   10.59070   10.56590   0.02480    0.23472
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                         10.16590   10.14640   0.01950    0.19219
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                     10.19540   10.17580   0.01960    0.19261
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)               10.05580   10.04260   0.01320    0.13144
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)               10.24920   10.23050   0.01870    0.18279
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                     10.03590   10.02210   0.01380    0.13770
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                 9.94890    9.93550   0.01340    0.13487
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)               10.07220   10.05890   0.01330    0.13222
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)               10.19920   10.18060   0.01860    0.18270
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                     10.03560   10.02180   0.01380    0.13770
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                 9.94920    9.93580   0.01340    0.13487
宏利台灣動力基金A類型                                            32.69000   32.53000   0.16000    0.49185
宏利台灣動力基金I類型                                            32.69000   32.53000   0.16000    0.49185
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.09080   10.10290  -0.01210   -0.11977
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.95120    9.97220  -0.02100   -0.21059
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              7.57530    7.58440  -0.00910   -0.11998
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.52720    7.54060  -0.01340   -0.17770
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     11.66000   11.70000  -0.04000   -0.34188
宏利全球債券組合基金                                             13.82690   13.82070   0.00620    0.04486
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            3.01480    3.01060   0.00420    0.13951
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.45220   12.43710   0.01510    0.12141
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.92620    8.91560   0.01060    0.11889
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.62440    2.62440   0.00000    0.00000
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.47500   11.46850   0.00650    0.05668
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.35120    3.33670   0.01450    0.43456
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.54750    0.54500   0.00250    0.45872
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     15.38000   15.32000   0.06000    0.39164
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         12.53020   12.53020   0.00000    0.00000
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               11.07280   11.07090   0.00190    0.01716
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.57120   10.57300  -0.00180   -0.01702
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.78930    8.78870   0.00060    0.00683
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.41790    8.41650   0.00140    0.01663
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.25780    8.25880  -0.00100   -0.01211
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.42480    8.42340   0.00140    0.01662
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                 10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                       10.59000   10.63000  -0.04000   -0.37629
宏利美國銀行機會基金(美元)                                       10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                               10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      3.00490    2.99780   0.00710    0.23684
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.43090    0.43010   0.00080    0.18600
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.93780   12.91570   0.02210    0.17111
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.98140    0.97930   0.00210    0.21444
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.36120    7.34840   0.01280    0.17419
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.05450    2.05030   0.00420    0.20485
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29600    0.29540   0.00060    0.20311
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          8.94890    8.93340   0.01550    0.17351
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32510    0.32450   0.00060    0.18490
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.69880   13.69840   0.00040    0.00292
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.48000    2.48000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         11.20000   11.22000  -0.02000   -0.17825
宏利臺灣股息收益基金A類型                                        27.63000   27.49000   0.14000    0.50928
宏利臺灣股息收益基金I類型                                        27.63000   27.49000   0.14000    0.50928
宏利澳幣保本基金                                                 12.72190   12.71170   0.01020    0.08024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                     10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                     10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                11.99000   11.95000   0.04000    0.33473
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                     9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.57620   10.53370   0.04250    0.40347
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.44590    9.43650   0.00940    0.09961
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.92900    8.92760   0.00140    0.01568
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         11.37210   11.37030   0.00180    0.01583
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                             10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                             10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
貝萊德新台幣基金                                                 12.98070   12.98030   0.00040    0.00308
貝萊德寶利基金                                                   28.31000   28.27000   0.04000    0.14149
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.46340   11.46090   0.00250    0.02181
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.91030    9.90270   0.00760    0.07675
保德信大中華基金-人民幣                                          10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
保德信大中華基金-美元                                            10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
保德信大中華基金-新台幣                                          30.69000   30.60000   0.09000    0.29412
保德信中小型股基金                                               54.37000   54.17000   0.20000    0.36921
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.88000    9.77000   0.11000    1.12590
保德信中國中小基金-美元                                           9.24000    9.12000   0.12000    1.31579
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.96000    8.85000   0.11000    1.24294
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                              10.04580   10.01920   0.02660    0.26549
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                10.11690   10.09250   0.02440    0.24176
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.16780   10.14070   0.02710    0.26724
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              11.33080   11.30060   0.03020    0.26724
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.72000   10.65000   0.07000    0.65728
保德信中國品牌基金-美元                                          10.70000   10.63000   0.07000    0.65851
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.54000   11.46000   0.08000    0.69808
保德信全球中小基金-美元                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                        28.45000   28.44000   0.01000    0.03516
保德信全球消費商機基金                                           19.45000   19.59000  -0.14000   -0.71465
保德信全球基礎建設基金                                           14.04000   14.03000   0.01000    0.07128
保德信全球資源基金                                                7.24000    7.22000   0.02000    0.27701
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.39000   32.27000   0.12000    0.37186
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                             10.21610   10.21190   0.00420    0.04113
保德信印度機會債券基金－美元累積型                               10.75560   10.75040   0.00520    0.04837
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                           10.23860   10.24220  -0.00360   -0.03515
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                             10.77590   10.77970  -0.00380   -0.03525
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.71680    9.70930   0.00750    0.07725
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.95150   10.94290   0.00860    0.07859
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.26730    9.26780  -0.00050   -0.00540
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                              10.42830   10.42880  -0.00050   -0.00479
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.19310    8.18030   0.01280    0.15647
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.37320   11.35540   0.01780    0.15675
保德信亞太基金                                                   20.05000   19.96000   0.09000    0.45090
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.72310    8.72060   0.00250    0.02867
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             12.18900   12.18550   0.00350    0.02872
保德信店頭市場基金                                               39.21000   39.09000   0.12000    0.30698
保德信拉丁美洲基金                                                7.00000    7.03000  -0.03000   -0.42674
保德信金平衡基金                                                 31.55000   31.58000  -0.03000   -0.09500
保德信金滿意基金                                                 44.62000   44.59000   0.03000    0.06728
保德信科技島基金                                                 29.52000   29.44000   0.08000    0.27174
保德信高成長基金                                                102.46000  102.56000  -0.10000   -0.09750
保德信貨幣市場基金                                               15.85770   15.85690   0.00080    0.00505
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.71820   10.74670  -0.02850   -0.26520
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.94610   10.98440  -0.03830   -0.34868
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.10300   11.10990  -0.00690   -0.06211
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.61720   10.63270  -0.01550   -0.14578
保德信新世紀基金                                                 10.64000   10.69000  -0.05000   -0.46773
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.19810    8.19350   0.00460    0.05614
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                         10.45580   10.44960   0.00620    0.05933
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.77550   11.76890   0.00660    0.05608
保德信新興趨勢組合基金                                           10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
保德信瑞騰基金                                                   15.66160   15.66110   0.00050    0.00319
保德信歐洲組合基金                                               10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.50170    9.48430   0.01740    0.18346
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.05550   10.03680   0.01870    0.18631
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.42010    9.40310   0.01700    0.18079
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.72920    9.71050   0.01870    0.19258
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.70080    9.68760   0.01320    0.13626
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.14020   10.12630   0.01390    0.13727
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.56040    9.54270   0.01770    0.18548
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.92740    9.90900   0.01840    0.18569
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.19390   10.17390   0.02000    0.19658
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型             9.87210    9.85230   0.01980    0.20097
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型            10.26150   10.24130   0.02020    0.19724
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型               9.80250    9.78000   0.02250    0.23006
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型              10.12190   10.09850   0.02340    0.23172
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.83400    9.81620   0.01780    0.18133
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.37730   10.36000   0.01730    0.16699
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.71110    9.69040   0.02070    0.21361
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.09910   10.07750   0.02160    0.21434
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                    9.96370    9.95980   0.00390    0.03916
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                    9.96770    9.96370   0.00400    0.04015
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                   10.26240   10.24620   0.01620    0.15811
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                      9.93900    9.92980   0.00920    0.09265
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                      9.93920    9.92990   0.00930    0.09366
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                     10.21790   10.21230   0.00560    0.05484
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型              10.26220   10.24770   0.01450    0.14150
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.96730    9.94850   0.01880    0.18897
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型            10.04730   10.03290   0.01440    0.14353
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.42250   10.40780   0.01470    0.14124
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型            10.20880   10.18040   0.02840    0.27897
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型            10.86220   10.83200   0.03020    0.27880
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型              10.05060   10.03130   0.01930    0.19240
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.35210   10.33230   0.01980    0.19163
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.46000   10.44690   0.01310    0.12540
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.48460   10.46600   0.01860    0.17772
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型            10.49010   10.48030   0.00980    0.09351
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型           10.03620   10.02500   0.01120    0.11172
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型           10.03810   10.02720   0.01090    0.10870
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型            9.98870    9.94840   0.04030    0.40509
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型            9.99030    9.95140   0.03890    0.39090
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型             10.03830   10.02120   0.01710    0.17064
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型             10.03960   10.02240   0.01720    0.17162
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型              9.98350    9.97240   0.01110    0.11131
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型              9.98400    9.97290   0.01110    0.11130
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型           10.17510   10.16350   0.01160    0.11413
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型           10.17320   10.16130   0.01190    0.11711
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型           10.28880   10.25930   0.02950    0.28754
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型           10.47410   10.44480   0.02930    0.28052
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型              9.97570    9.95870   0.01700    0.17071
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型             10.07120   10.05400   0.01720    0.17108
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.97210    1.96910   0.00300    0.15235
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.84780    2.84340   0.00440    0.15474
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.28970    0.28890   0.00080    0.27691
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45700    0.45580   0.00120    0.26327
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.21750    8.19850   0.01900    0.23175
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  12.09140   12.05780   0.03360    0.27866
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.74650    9.73350   0.01300    0.13356
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                12.49440   12.47780   0.01660    0.13304
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.64610    8.62780   0.01830    0.21211
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.12800   11.10440   0.02360    0.21253
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.58780   10.57130   0.01650    0.15608
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.38130   10.36250   0.01880    0.18142
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                     20.15000   20.09000   0.06000    0.29866
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                    3000.000003000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                    4675.570004662.05000  13.52000    0.29000
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.14750   10.14480   0.00270    0.02661
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          11.04340   11.04040   0.00300    0.02717
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.02370   10.02180   0.00190    0.01896
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.37410    9.35760   0.01650    0.17633
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.96790    9.95040   0.01750    0.17587
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.35570    9.34250   0.01320    0.14129
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.73220    9.71010   0.02210    0.22760
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.38960   10.37920   0.01040    0.10020
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 5.89990    5.89040   0.00950    0.16128
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.94030   10.92270   0.01760    0.16113
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                    10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                            10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                              10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                   10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                           10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                             10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.60590   10.62860  -0.02270   -0.21357
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.64380   11.66270  -0.01890   -0.16206
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.86130   10.87800  -0.01670   -0.15352
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.08860    9.10810  -0.01950   -0.21410
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.43260    9.44790  -0.01530   -0.16194
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.31910    9.33340  -0.01430   -0.15321
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.43930   10.46160  -0.02230   -0.21316
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   10.93940   10.95720  -0.01780   -0.16245
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.92730   10.94410  -0.01680   -0.15351
柏瑞巨人基金                                                     13.42000   13.44000  -0.02000   -0.14881
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.71010   13.70970   0.00040    0.00292
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.47000   16.48000  -0.01000   -0.06068
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 14.39650   14.40110  -0.00460   -0.03194
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.82210   12.82160   0.00050    0.00390
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           13.37880   13.37620   0.00260    0.01944
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.52460    8.52730  -0.00270   -0.03166
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.77100    6.77320  -0.00220   -0.03248
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.70520    8.70490   0.00030    0.00345
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.54610    8.53900   0.00710    0.08315
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.78520   10.78310   0.00210    0.01947
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.44500    8.44610  -0.00110   -0.01302
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        13.01250   13.01200   0.00050    0.00384
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          12.47020   12.47410  -0.00390   -0.03126
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        13.44950   13.43840   0.01110    0.08260
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          12.17910   12.17670   0.00240    0.01971
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.96760    8.97040  -0.00280   -0.03121
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.73080    9.73050   0.00030    0.00308
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.76530    9.75720   0.00810    0.08302
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.58810    9.58620   0.00190    0.01982
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.46590    9.46720  -0.00130   -0.01373
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.75360   10.75540  -0.00180   -0.01674
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.78020   10.78110  -0.00090   -0.00835
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.54990   10.54640   0.00350    0.03319
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.67360   10.67400  -0.00040   -0.00375
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.82000    9.82170  -0.00170   -0.01731
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.58910    9.58990  -0.00080   -0.00834
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                           10.72140   10.70230   0.01910    0.17847
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.61490    9.61180   0.00310    0.03225
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.73580    9.73620  -0.00040   -0.00411
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.73350   10.73530  -0.00180   -0.01677
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.78060   10.78150  -0.00090   -0.00835
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.55040   10.54690   0.00350    0.03319
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.67480   10.67520  -0.00040   -0.00375
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.81980    9.82150  -0.00170   -0.01731
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.58930    9.59020  -0.00090   -0.00938
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                           10.90680   10.88740   0.01940    0.17819
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.61510    9.61200   0.00310    0.03225
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.73650    9.73680  -0.00030   -0.00308
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     11.34290   11.34580  -0.00290   -0.02556
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.84980   12.85100  -0.00120   -0.00934
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               12.09500   12.09290   0.00210    0.01737
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.93140    8.93360  -0.00220   -0.02463
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.67540    9.67630  -0.00090   -0.00930
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.58450    9.58290   0.00160    0.01670
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    11.03780   11.04060  -0.00280   -0.02536
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.96530   11.96650  -0.00120   -0.01003
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.68460   11.68270   0.00190    0.01626
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.93170    8.93390  -0.00220   -0.02463
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.67590    9.67690  -0.00100   -0.01033
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.58490    9.58330   0.00160    0.01670
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.26000   13.26000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.08000   14.07000   0.01000    0.07107
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.48000    8.48000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.18000   11.19000  -0.01000   -0.08937
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.07000   13.03000   0.04000    0.30698
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.35000   13.31000   0.04000    0.30053
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     12.21840   12.20800   0.01040    0.08519
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                               10.44060   10.42640   0.01420    0.13619
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.75190    7.74530   0.00660    0.08521
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                               10.27920   10.26520   0.01400    0.13638
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               11.77000   11.76000   0.01000    0.08503
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               12.29440   12.30120  -0.00680   -0.05528
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       12.09060   12.09240  -0.00180   -0.01489
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         11.04860   11.04900  -0.00040   -0.00362
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.50630    8.51100  -0.00470   -0.05522
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.61600    9.61750  -0.00150   -0.01560
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.64700    9.64730  -0.00030   -0.00311
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      11.63080   11.63260  -0.00180   -0.01547
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.79610   10.80210  -0.00600   -0.05554
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        11.03000   11.03050  -0.00050   -0.00453
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.95850    9.96000  -0.00150   -0.01506
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.19090    9.19600  -0.00510   -0.05546
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.16220    9.15790   0.00430    0.04695
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.67350    9.67380  -0.00030   -0.00310
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.65600   12.65410   0.00190    0.01501
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.23330   12.22960   0.00370    0.03025
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.52120   11.51350   0.00770    0.06688
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.03020    7.02920   0.00100    0.01423
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.79390    8.79130   0.00260    0.02957
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.44630    9.44000   0.00630    0.06674
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.87960   10.87810   0.00150    0.01379
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.53920   11.53150   0.00770    0.06677
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.52560    9.52280   0.00280    0.02940
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            8.97140    8.97010   0.00130    0.01449
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.64830    9.64190   0.00640    0.06638
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   12.15340   12.15170   0.00170    0.01399
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           13.01150   13.00670   0.00480    0.03690
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.83020   11.82340   0.00680    0.05751
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.39060    9.38930   0.00130    0.01385
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.07980   10.07600   0.00380    0.03771
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.05710   10.05130   0.00580    0.05770
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          12.26440   12.25980   0.00460    0.03752
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.84310   10.84160   0.00150    0.01384
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            11.27190   11.26540   0.00650    0.05770
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                  10.00450   10.00310   0.00140    0.01400
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.55750    9.55620   0.00130    0.01360
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.32340   10.31960   0.00380    0.03682
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.79550    9.78990   0.00560    0.05720
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         19.08000   19.09000  -0.01000   -0.05238
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.89000   17.91000  -0.02000   -0.11167
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.44720   13.44180   0.00540    0.04017
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.36690   10.36590   0.00100    0.00965
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.45790   11.45920  -0.00130   -0.01134
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.42840   12.39200   0.03640    0.29374
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.93330   10.92890   0.00440    0.04026
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        8.93450    8.93370   0.00080    0.00895
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                9.53140    9.53250  -0.00110   -0.01154
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                9.37340    9.34590   0.02750    0.29425
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                  9.47070    9.46690   0.00380    0.04014
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                        9.06880    9.06790   0.00090    0.00993
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.33160    9.33270  -0.00110   -0.01179
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.24670   11.21370   0.03300    0.29428
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                  9.41310    9.40930   0.00380    0.04039
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                          45.15910   45.03490   0.12420    0.27579
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                               9.90510    9.86510   0.04000    0.40547
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                 9.84430    9.82320   0.02110    0.21480
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      11.08000   10.92000   0.16000    1.46520
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      33.79000   34.76000  -0.97000   -2.79056
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.85020   11.84950   0.00070    0.00591
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                       1.65940    1.66390  -0.00450   -0.27045
國泰大中華基金                                                   21.74000   21.69000   0.05000    0.23052
國泰小龍基金-新台幣                                              16.40000   16.35000   0.05000    0.30581
國泰中小成長基金-新台幣                                          47.17000   46.97000   0.20000    0.42580
國泰中國內需增長基金-人民幣                                       4.69960    4.67310   0.02650    0.56708
國泰中國內需增長基金-美元A                                        0.72090    0.71880   0.00210    0.29215
國泰中國內需增長基金-美元I                                        0.77230    0.77000   0.00230    0.29870
國泰中國內需增長基金-新台幣                                      20.45000   20.40000   0.05000    0.24510
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                             43.87350   43.82560   0.04790    0.10930
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                     2.48740    2.48010   0.00730    0.29434
國泰中國新時代平衡基金-美元                                       0.34690    0.34680   0.00010    0.02884
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                    10.77840   10.78570  -0.00730   -0.06768
國泰中國新興債券基金-美元                                         0.33700    0.33700   0.00000    0.00000
國泰中國新興債券基金-新台幣                                      10.26620   10.27510  -0.00890   -0.08662
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                       4.60380    4.57710   0.02670    0.58334
國泰中國新興戰略基金-美元                                         0.64090    0.63890   0.00200    0.31304
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                      20.02000   19.97000   0.05000    0.25038
國泰中港台基金-人民幣                                             3.57890    3.56060   0.01830    0.51396
國泰中港台基金-美元                                               0.50440    0.50320   0.00120    0.23847
國泰中港台基金-新台幣                                            15.57000   15.55000   0.02000    0.12862
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                  10.10900   10.08910   0.01990    0.19724
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                    10.23710   10.21790   0.01920    0.18791
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                  10.26070   10.25010   0.01060    0.10341
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.37000   27.32000   0.05000    0.18302
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     11.99000   12.01000  -0.02000   -0.16653
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     34.16000   34.03000   0.13000    0.38202
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                    0.35870    0.35870   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                      0.33550    0.33550   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                     0.33640    0.33640   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                 11.12380   11.13170  -0.00790   -0.07097
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                   10.41400   10.42130  -0.00730   -0.07005
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                  10.44600   10.45340  -0.00740   -0.07079
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.47100   12.47050   0.00050    0.00401
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                            0.42570    0.42570   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                            0.37480    0.37480   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                            0.45490    0.45480   0.00010    0.02199
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                         11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                            9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                            0.56910    0.56660   0.00250    0.44123
國泰全球高股息基金-人民幣                                         2.63930    2.63540   0.00390    0.14799
國泰全球高股息基金-美元                                           0.37090    0.37140  -0.00050   -0.13463
國泰全球高股息基金-新台幣                                        11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
國泰全球高股息基金-澳幣                                           0.55120    0.54950   0.00170    0.30937
國泰全球基礎建設基金-美元                                         0.49840    0.49750   0.00090    0.18090
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                      14.52000   14.51000   0.01000    0.06892
國泰全球資源基金-美元                                             0.16490    0.16450   0.00040    0.24316
國泰全球資源基金-新台幣                                           5.19000    5.18000   0.01000    0.19305
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                0.61300    0.61280   0.00020    0.03264
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                             18.99000   19.00000  -0.01000   -0.05263
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                               18.39000   18.40000  -0.01000   -0.05435
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                0.90640    0.90210   0.00430    0.47667
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               21.25000   21.30000  -0.05000   -0.23474
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                  22.89000   22.99000  -0.10000   -0.43497
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                              2.60080    2.57560   0.02520    0.97841
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                0.36650    0.36390   0.00260    0.71448
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                  0.31220    0.31000   0.00220    0.70968
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                             11.31070   11.24020   0.07050    0.62721
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                9.63540    9.57530   0.06010    0.62766
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                0.54100    0.53490   0.00610    1.14040
國泰亞洲成長基金-美元                                             0.39270    0.38720   0.00550    1.42045
國泰亞洲成長基金-新台幣                                          11.78000   11.62000   0.16000    1.37694
國泰科技生化基金                                                 38.10000   37.68000   0.42000    1.11465
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        29.62000   29.85000  -0.23000   -0.77052
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         12.20000   12.12000   0.08000    0.66007
國泰美國費城半導體基金                                           15.28000   15.58000  -0.30000   -1.92555
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  46.72260   46.69840   0.02420    0.05182
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.10020   16.12340  -0.02320   -0.14389
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.89190   25.85500   0.03690    0.14272
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.23600   46.12270   0.11330    0.24565
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.83980   46.81620   0.02360    0.05041
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.31250   43.36790  -0.05540   -0.12774
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                          0.32170    0.32190  -0.00020   -0.06213
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                        9.99080    9.99880  -0.00800   -0.08001
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                       10.05370   10.06170  -0.00800   -0.07951
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                          0.32240    0.32270  -0.00030   -0.09297
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                       10.00950   10.02050  -0.01100   -0.10977
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                       10.08900   10.10000  -0.01100   -0.10891
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                          0.32280    0.32320  -0.00040   -0.12376
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                       10.02220   10.03750  -0.01530   -0.15243
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                       10.11110   10.12650  -0.01540   -0.15208
國泰紐幣2021保本基金                                             12.93170   12.93490  -0.00320   -0.02474
國泰紐幣八年期保本基金                                           13.31060   13.31570  -0.00510   -0.03830
國泰紐幣保本基金                                                 12.79530   12.79390   0.00140    0.01094
國泰國泰基金-新台幣A                                             25.08000   24.94000   0.14000    0.56135
國泰富時中國A50基金                                              21.59000   21.89000  -0.30000   -1.37049
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                 48.55710   48.44890   0.10820    0.22333
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                             0.35050    0.35000   0.00050    0.14286
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                          10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                            10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                             0.52860    0.52540   0.00320    0.60906
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     41.25960   41.21780   0.04180    0.10141
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          21.03000   21.34000  -0.31000   -1.45267
國泰新興市場基金-美元                                             0.38980    0.38760   0.00220    0.56760
國泰新興市場基金-新台幣                                          12.08000   12.02000   0.06000    0.49917
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                            2.47300    2.46420   0.00880    0.35711
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                              1.50830    1.50290   0.00540    0.35931
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.35820    0.35790   0.00030    0.08382
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                0.22060    0.22040   0.00020    0.09074
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           10.80150   10.79720   0.00430    0.03983
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                              6.46310    6.46060   0.00250    0.03870
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                              15.88000   16.11000  -0.23000   -1.42768
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金     46.01960   45.97210   0.04750    0.10332
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金         45.75820   45.63480   0.12340    0.27041
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金             43.06480   43.07000  -0.00520   -0.01207
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 12.65000   12.65000   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 39.30000   39.35000  -0.05000   -0.12706
國泰標普北美科技ETF基金                                          23.52000   23.79000  -0.27000   -1.13493
國泰歐洲精選基金-美元                                             0.34460    0.34580  -0.00120   -0.34702
國泰歐洲精選基金-新台幣                                          10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  38.76150   38.71120   0.05030    0.12994
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            22.07000   22.26000  -0.19000   -0.85355
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.69000   19.61000   0.08000    0.40796
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                18.83000   18.82000   0.01000    0.05313
國泰豐益債券組合基金-美元                                         0.41800    0.41770   0.00030    0.07182
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                      12.56100   12.55680   0.00420    0.03345
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                       10.59140   10.58710   0.00430    0.04062
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                         10.49920   10.49320   0.00600    0.05718
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                       10.59430   10.59720  -0.00290   -0.02737
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                       10.26290   10.25870   0.00420    0.04094
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                         10.20200   10.19620   0.00580    0.05688
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                       10.24410   10.24690  -0.00280   -0.02733
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                        9.98910    9.97540   0.01370    0.13734
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                        9.88450    9.97410  -0.08960   -0.89833
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                          9.97240    9.95730   0.01510    0.15165
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                        9.77370    9.76700   0.00670    0.06860
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                        9.98900    9.97530   0.01370    0.13734
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                        9.87950    9.96910  -0.08960   -0.89878
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                          9.97230    9.95720   0.01510    0.15165
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                        9.77370    9.76710   0.00660    0.06757
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.47630   11.47550   0.00080    0.00697
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.82540    9.81790   0.00750    0.07639
第一金大中華基金                                                 27.38000   27.43000  -0.05000   -0.18228
第一金小型精選基金                                               34.67000   34.51000   0.16000    0.46363
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.67000   14.61000   0.06000    0.41068
第一金中國世紀基金-美元                                           8.84390    8.83250   0.01140    0.12907
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.89040    9.86870   0.02170    0.21989
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.21020    8.21210  -0.00190   -0.02314
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                          11.52820   11.50290   0.02530    0.21994
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.75090    9.75310  -0.00220   -0.02256
第一金中概平衡基金                                               29.40000   29.38000   0.02000    0.06807
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.34020   15.33950   0.00070    0.00456
第一金全家福貨幣市場基金                                        178.85000  178.84200   0.00800    0.00447
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                            15.52650   15.63710  -0.11060   -0.70729
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                          15.52520   15.63580  -0.11060   -0.70735
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                          14.98000   15.10000  -0.12000   -0.79470
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                        14.98000   15.10000  -0.12000   -0.79470
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                    10.38910   10.45870  -0.06960   -0.66547
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                  10.38740   10.45700  -0.06960   -0.66558
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                  10.42000   10.49000  -0.07000   -0.66730
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                10.42000   10.50000  -0.08000   -0.76190
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.16590   10.13720   0.02870    0.28312
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.16590   10.13720   0.02870    0.28312
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                          13.58660   13.70930  -0.12270   -0.89501
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                        13.60480   13.72760  -0.12280   -0.89455
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                        12.88000   13.01000  -0.13000   -0.99923
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                      12.90000   13.03000  -0.13000   -0.99770
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.90710    9.89410   0.01300    0.13139
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.90070    9.88770   0.01300    0.13148
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.49690    9.48780   0.00910    0.09591
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.52120    9.51200   0.00920    0.09672
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.86070   10.84640   0.01430    0.13184
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.45130   10.44120   0.01010    0.09673
第一金全球大趨勢基金                                             25.06000   25.23000  -0.17000   -0.67380
第一金全球不動產證券化基金A                                       9.35000    9.37720  -0.02720   -0.29007
第一金全球不動產證券化基金B                                       6.45470    6.47350  -0.01880   -0.29041
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                 10.26560   10.27640  -0.01080   -0.10510
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N               10.26580   10.27680  -0.01100   -0.10704
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                 11.25170   11.26340  -0.01170   -0.10388
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N               11.25340   11.26530  -0.01190   -0.10563
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣               10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N             10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.63280    8.62420   0.00860    0.09972
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.65620   10.64560   0.01060    0.09957
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.30410    9.30220   0.00190    0.02043
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.30250    9.30040   0.00210    0.02258
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.69720    7.70170  -0.00450   -0.05843
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                            7.69230    7.69680  -0.00450   -0.05847
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.43850    8.44610  -0.00760   -0.08998
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.43900    8.44670  -0.00770   -0.09116
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.77990   11.77740   0.00250    0.02123
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.78050   11.77810   0.00240    0.02038
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.30830   10.31440  -0.00610   -0.05914
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                           10.30920   10.31520  -0.00600   -0.05817
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           15.06800   15.08160  -0.01360   -0.09018
第一金亞洲科技基金                                               18.97000   18.96000   0.01000    0.05274
第一金亞洲新興市場基金                                           12.81000   12.66000   0.15000    1.18483
第一金店頭市場基金                                                8.42000    8.39000   0.03000    0.35757
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                          10.21110   10.19580   0.01530    0.15006
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                        10.21110   10.19580   0.01530    0.15006
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                        10.17140   10.16470   0.00670    0.06591
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                      10.17130   10.16470   0.00660    0.06493
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                          10.21110   10.19580   0.01530    0.15006
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                        10.22460   10.20920   0.01540    0.15084
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                        10.21110   10.19580   0.01530    0.15006
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                        10.17130   10.16470   0.00660    0.06493
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                      10.18480   10.17800   0.00680    0.06681
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                      10.17130   10.16470   0.00660    0.06493
第一金創新趨勢基金                                               23.11000   23.13000  -0.02000   -0.08647
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                44.35230   44.25670   0.09560    0.21601
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金          44.46100   44.30690   0.15410    0.34780
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                    45.10200   45.04720   0.05480    0.12165
第一金電子基金                                                   36.81000   36.77000   0.04000    0.10878
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.65000   19.64000   0.01000    0.05092
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           20.17000   20.46000  -0.29000   -1.41740
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.49000    9.41000   0.08000    0.85016
統一大中華中小基金(美元)                                          8.40000    8.32000   0.08000    0.96154
統一大中華中小基金(新台幣)                                       12.48000   12.37000   0.11000    0.88925
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
統一大東協高股息基金(美元)                                        8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                             38.03000   37.91000   0.12000    0.31654
統一大滿貫基金-I類型                                             38.03000   37.91000   0.12000    0.31654
統一大龍印基金                                                   15.21000   14.98000   0.23000    1.53538
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       11.04000   10.97000   0.07000    0.63810
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.81000    9.73000   0.08000    0.82220
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.19000   11.11000   0.08000    0.72007
統一中小基金                                                     26.81000   26.64000   0.17000    0.63814
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.99710   10.00390  -0.00680   -0.06797
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.02690    9.02120   0.00570    0.06318
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.74930    8.74980  -0.00050   -0.00571
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            12.64760   12.65630  -0.00870   -0.06874
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.37760   11.37050   0.00710    0.06244
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.98380   10.98440  -0.00060   -0.00546
統一台灣動力基金                                                 20.67000   20.66000   0.01000    0.04840
統一全天候基金-A類型                                            122.34000  122.26000   0.08000    0.06543
統一全天候基金-I類型                                            123.15000  123.06000   0.09000    0.07314
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.61040    8.58560   0.02480    0.28886
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.07140    8.03750   0.03390    0.42177
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.08580    8.05860   0.02720    0.33753
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.35280    9.32580   0.02700    0.28952
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             8.77520    8.73840   0.03680    0.42113
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.78330    8.75380   0.02950    0.33700
統一全球債券組合基金                                             12.43750   12.42820   0.00930    0.07483
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.61000   16.66000  -0.05000   -0.30012
統一全球新科技基金(美元)                                         15.16000   15.19000  -0.03000   -0.19750
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.60000   14.63000  -0.03000   -0.20506
統一亞太基金                                                     25.97000   25.93000   0.04000    0.15426
統一亞洲大金磚基金                                               12.53000   12.45000   0.08000    0.64257
統一奔騰基金                                                     64.61000   64.41000   0.20000    0.31051
統一強棒貨幣市場基金                                             16.75300   16.75230   0.00070    0.00418
統一強漢基金(人民幣)                                             12.42000   12.41000   0.01000    0.08058
統一強漢基金(美元)                                               10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
統一強漢基金(新台幣)                                             28.66000   28.63000   0.03000    0.10479
統一統信基金                                                     32.81000   32.70000   0.11000    0.33639
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金           38.29520   38.18470   0.11050    0.28938
統一黑馬基金                                                     64.66000   64.64000   0.02000    0.03094
統一新亞洲科技能源基金                                           17.27000   17.19000   0.08000    0.46539
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.12400    8.12440  -0.00040   -0.00492
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.89910   10.89960  -0.00050   -0.00459
統一經建基金                                                     51.65000   51.59000   0.06000    0.11630
統一龍馬基金                                                     74.31000   74.02000   0.29000    0.39179
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   22.52000   22.46000   0.06000    0.26714
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            51.76000   51.67000   0.09000    0.17418
野村中國機會基金                                                 15.16000   15.14000   0.02000    0.13210
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                      10.41900   10.40750   0.01150    0.11050
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                        10.35930   10.35990  -0.00060   -0.00579
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                      10.34500   10.35600  -0.01100   -0.10622
野村巴西基金                                                      6.67000    6.63000   0.04000    0.60332
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.89000   11.84000   0.05000    0.42230
野村台灣高股息基金                                               26.36000   26.30000   0.06000    0.22814
野村台灣運籌基金                                                 40.43000   40.24000   0.19000    0.47217
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.95060    9.93450   0.01610    0.16206
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.80490    9.80400   0.00090    0.00918
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.83790    9.83720   0.00070    0.00712
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價              10.57840   10.56130   0.01710    0.16191
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                10.31650   10.31530   0.00120    0.01163
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價              10.05470   10.05390   0.00080    0.00796
野村平衡基金                                                     21.15000   21.15000   0.00000    0.00000
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型  9.96060    9.94620   0.01440    0.14478
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.23810   10.18800   0.05010    0.49176
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型  9.96580    9.96320   0.00260    0.02610
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型  9.96090    9.94640   0.01450    0.14578
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.23830   10.18820   0.05010    0.49175
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型  9.96650    9.96390   0.00260    0.02609
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型  9.92540    9.92380   0.00160    0.01612
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價    10.02430   10.00790   0.01640    0.16387
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價      10.03480   10.03050   0.00430    0.04287
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價     9.94740    9.94530   0.00210    0.02112
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                         10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                      10.60000   10.55000   0.05000    0.47393
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         14.93000   14.94000  -0.01000   -0.06693
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      12.75000   12.69000   0.06000    0.47281
野村全球生技醫療基金                                             16.75000   16.65000   0.10000    0.60060
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                         10.27910   10.25940   0.01970    0.19202
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                           10.22670   10.21920   0.00750    0.07339
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                         10.14780   10.14110   0.00670    0.06607
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                          10.52300   10.50190   0.02110    0.20092
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                            10.43180   10.42430   0.00750    0.07195
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                          10.35830   10.35140   0.00690    0.06666
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                         10.26120   10.25440   0.00680    0.06631
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                          10.96590   10.94440   0.02150    0.19645
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                            10.82430   10.81640   0.00790    0.07304
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                          10.74990   10.74280   0.00710    0.06609
野村全球品牌基金                                                 28.45000   28.62000  -0.17000   -0.59399
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.81000   12.82000  -0.01000   -0.07800
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.45000   19.46000  -0.01000   -0.05139
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.30000   12.27000   0.03000    0.24450
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  11.04210   11.02670   0.01540    0.13966
野村全球短期收益基金-美元計價                                    11.03280   11.03260   0.00020    0.00181
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.78870   10.78730   0.00140    0.01298
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           8.56300    8.54720   0.01580    0.18486
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             8.38700    8.37760   0.00940    0.11220
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           7.94750    7.94020   0.00730    0.09194
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.08300   11.06290   0.02010    0.18169
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.57180   10.56000   0.01180    0.11174
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.12040   10.11100   0.00940    0.09297
野村成長基金                                                     34.49000   34.39000   0.10000    0.29078
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.33050    8.27880   0.05170    0.62449
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.33820    8.29610   0.04210    0.50747
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       8.53080    8.49220   0.03860    0.45453
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.70990    9.64910   0.06080    0.63011
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.56340    9.51510   0.04830    0.50761
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.76460    9.72040   0.04420    0.45471
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.18000    9.13000   0.05000    0.54765
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.29000   13.22000   0.07000    0.52950
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                         10.07120   10.06270   0.00850    0.08447
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                           10.00010    9.99790   0.00220    0.02200
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                          9.87000    9.87300  -0.00300   -0.03039
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.52010    9.51010   0.01000    0.10515
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.52550    9.52350   0.00200    0.02100
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.60700    9.61010  -0.00310   -0.03226
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                         10.00350   10.00660  -0.00310   -0.03098
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.68880   10.68530   0.00350    0.03276
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.59390   10.59170   0.00220    0.02077
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.68370   10.68720  -0.00350   -0.03275
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                      9.84150    9.83270   0.00880    0.08950
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                        9.83540    9.83650  -0.00110   -0.01118
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                      9.72890    9.73400  -0.00510   -0.05239
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.28250    8.28680  -0.00430   -0.05189
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       8.93040    8.92130   0.00910    0.10200
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         8.78690    8.78780  -0.00090   -0.01024
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                      9.89680    9.90190  -0.00510   -0.05151
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.55280   13.55990  -0.00710   -0.05236
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.78920   12.77640   0.01280    0.10018
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.33500   10.33610  -0.00110   -0.01064
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51230   10.49780   0.01450    0.13812
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45480   10.45360   0.00120    0.01148
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49200   10.48630   0.00570    0.05436
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.80980   10.79490   0.01490    0.13803
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73000   10.72880   0.00120    0.01118
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.68540   10.67970   0.00570    0.05337
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價    10.79690   10.78020   0.01670    0.15491
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價      10.70600   10.70300   0.00300    0.02803
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價    10.81500   10.82000  -0.00500   -0.04621
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.32550   10.32790  -0.00240   -0.02324
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.89370    9.88570   0.00800    0.08092
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.51010    9.51200  -0.00190   -0.01997
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         8.97400    8.97620  -0.00220   -0.02451
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.54800   11.55080  -0.00280   -0.02424
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.47230   10.46470   0.00760    0.07263
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.65090   11.63070   0.02020    0.17368
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                11.06260   11.05450   0.00810    0.07327
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.80430   10.79660   0.00770    0.07132
野村泰國基金                                                     42.85000   42.87000  -0.02000   -0.04665
野村高科技基金                                                   11.88000   11.85000   0.03000    0.25316
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.57250   10.58730  -0.01480   -0.13979
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.21090   10.20470   0.00620    0.06076
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.90550   10.83490   0.07060    0.65160
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.56880    9.57790  -0.00910   -0.09501
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.52140    9.53500  -0.01360   -0.14263
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.85820    9.85340   0.00480    0.04871
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      12.27740   12.26910   0.00830    0.06765
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      14.55200   14.43480   0.11720    0.81193
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        11.10500   11.11550  -0.01050   -0.09446
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      11.05770   11.07340  -0.01570   -0.14178
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.62630   11.62060   0.00570    0.04905
野村貨幣市場基金                                                 16.35600   16.35520   0.00080    0.00489
野村新馬基金                                                     14.67000   14.62000   0.05000    0.34200
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.38790   10.36890   0.01900    0.18324
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價               9.93500    9.95960  -0.02460   -0.24700
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價    10.02550   10.05810  -0.03260   -0.32412
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.32510   10.30830   0.01680    0.16298
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.26330   10.25770   0.00560    0.05459
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.24990   10.24240   0.00750    0.07323
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.73820   10.72070   0.01750    0.16324
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.63710   10.63080   0.00630    0.05926
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.68740   10.67970   0.00770    0.07210
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.12400   10.08280   0.04120    0.40862
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價  10.08750   10.05790   0.02960    0.29430
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計  9.96810    9.93940   0.02870    0.28875
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.82330   10.77990   0.04340    0.40260
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價  10.73420   10.70260   0.03160    0.29526
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.61280   10.58220   0.03060    0.28916
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.61170   10.60200   0.00970    0.09149
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.92500    7.91780   0.00720    0.09093
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  12.33520   12.32400   0.01120    0.09088
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    9.12000    9.21000  -0.09000   -0.97720
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.43350   10.42060   0.01290    0.12379
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.73980   10.68580   0.05400    0.50534
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36010   10.36000   0.00010    0.00097
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.40670   10.41540  -0.00870   -0.08353
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42820   10.42050   0.00770    0.07389
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.43390   10.42110   0.01280    0.12283
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.74080   10.68670   0.05410    0.50624
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35990   10.35980   0.00010    0.00097
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.40940   10.41800  -0.00860   -0.08255
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42730   10.41970   0.00760    0.07294
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.44420   10.43240   0.01180    0.11311
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.75730   10.70410   0.05320    0.49701
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36860   10.36960  -0.00100   -0.00964
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.41440   10.42410  -0.00970   -0.09305
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44190   10.43520   0.00670    0.06421
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.44420   10.43240   0.01180    0.11311
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.75900   10.70570   0.05330    0.49787
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37620   10.37730  -0.00110   -0.01060
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.42870   10.43840  -0.00970   -0.09293
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44320   10.43650   0.00670    0.06420
野村精選貨幣市場基金                                             12.12270   12.12240   0.00030    0.00247
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.91000   11.89000   0.02000    0.16821
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
野村積極成長基金                                                 14.63000   14.58000   0.05000    0.34294
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     11.36000   11.32000   0.04000    0.35336
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  41.19000   41.02000   0.17000    0.41443
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.77910   10.77770   0.00140    0.01299
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.59420    8.58580   0.00840    0.09784
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.89880    7.90040  -0.00160   -0.02025
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.71710    7.71620   0.00090    0.01166
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          12.43860   12.42750   0.01110    0.08932
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            11.09900   11.10120  -0.00220   -0.01982
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.88590   10.88470   0.00120    0.01102
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     11.75000   11.82000  -0.07000   -0.59222
野村環球基金-人民幣計價                                          17.98000   18.05000  -0.07000   -0.38781
野村環球基金-美元計價                                            13.85000   13.92000  -0.07000   -0.50287
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  19.48000   19.60000  -0.12000   -0.61224
野村鴻利基金                                                     25.40000   25.39000   0.01000    0.03939
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.91350   16.91310   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                     21.89000   21.77000   0.12000    0.55122
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.55000   12.93000   0.62000    4.79505
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.42000   15.46000  -0.04000   -0.25873
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.75650   10.74560   0.01090    0.10144
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  14.08240   14.06810   0.01430    0.10165
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             11.01680   10.99180   0.02500    0.22744
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.57870   10.58260  -0.00390   -0.03685
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.89570   10.86400   0.03170    0.29179
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                               10.42450   10.42270   0.00180    0.01727
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                         10.42190   10.38220   0.03970    0.38239
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                           10.16230   10.15120   0.01110    0.10935
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                          9.97690    9.97420   0.00270    0.02707
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                               10.41560   10.40330   0.01230    0.11823
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                               10.60990   10.59610   0.01380    0.13024
凱基台商天下基金                                                 14.82000   14.74000   0.08000    0.54274
凱基台灣精五門基金                                               23.37000   23.25000   0.12000    0.51613
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金     46.44170   46.28970   0.15200    0.32837
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.45960   48.30060   0.15900    0.32919
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金    41.24150   41.33370  -0.09220   -0.22306
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.24970   46.07920   0.17050    0.37002
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金       46.98690   46.87660   0.11030    0.23530
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           47.34100   47.26880   0.07220    0.15274
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.71000   13.60000   0.11000    0.80882
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     11.95230   11.89420   0.05810    0.48847
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   11.84000   11.79000   0.05000    0.42409
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.60710   11.60660   0.00050    0.00431
凱基開創基金                                                     30.94000   30.86000   0.08000    0.25924
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.30000   22.52000  -0.22000   -0.97691
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.49180   21.68030  -0.18850   -0.86945
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.52000   17.35000   0.17000    0.97983
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.65060   16.47340   0.17720    1.07567
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.50000    7.48000   0.02000    0.26738
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.42440   42.31600   0.10840    0.25617
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.06150   42.90620   0.15530    0.36195
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.92790   42.76110   0.16680    0.39007
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                     10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.95000   11.96000  -0.01000   -0.08361
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.22520   11.27160  -0.04640   -0.41165
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.80000   10.86000  -0.06000   -0.55249
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     12.45590   12.41640   0.03950    0.31813
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   12.83000   12.80000   0.03000    0.23438
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.94000   13.05000  -0.11000   -0.84291
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.60960   12.70060  -0.09100   -0.71650
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                     10.79430   10.75690   0.03740    0.34768
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                       10.17790   10.17330   0.00460    0.04522
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                     10.25140   10.25540  -0.00400   -0.03900
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                     10.79420   10.75680   0.03740    0.34769
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                       10.17790   10.17330   0.00460    0.04522
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                     10.25140   10.25540  -0.00400   -0.03900
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       12.26000   12.13000   0.13000    1.07172
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.60000   36.40000  -0.80000   -2.19780
富邦NASDAQ-100基金                                               32.87000   33.22000  -0.35000   -1.05358
富邦上証180基金                                                  31.22000   31.66000  -0.44000   -1.38977
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.20920    0.20890   0.00030    0.14361
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.48000    6.48000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.05000    5.97000   0.08000    1.34003
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 46.99000   48.26000  -1.27000   -2.63158
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             12.94960   12.89760   0.05200    0.40318
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.84330   11.80600   0.03730    0.31594
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             11.17200   11.16780   0.00420    0.03761
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.94570   10.90170   0.04400    0.40361
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.92530    9.89410   0.03120    0.31534
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.37330    9.36980   0.00350    0.03735
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      19.76400   19.81120  -0.04720   -0.23825
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.70130   11.70050   0.00080    0.00684
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.37210   10.41120  -0.03910   -0.37556
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.94380   13.90700   0.03680    0.26461
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              2.00980    2.00780   0.00200    0.09961
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.42510    9.40030   0.02480    0.26382
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.40760    1.40620   0.00140    0.09956
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             12.63400   12.60460   0.02940    0.23325
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.82160    1.81920   0.00240    0.13193
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.50800   10.48350   0.02450    0.23370
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53650    1.53440   0.00210    0.13686
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                              11.06010   11.04210   0.01800    0.16301
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                10.98390   10.97310   0.01080    0.09842
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.68000   14.71000  -0.03000   -0.20394
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                19.79000   19.77000   0.02000    0.10116
富邦日本東証基金                                                 20.84000   20.88000  -0.04000   -0.19157
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  48.08000   48.40000  -0.32000   -0.66116
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.22000   47.31000  -0.09000   -0.19023
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  54.37000   54.47000  -0.10000   -0.18359
富邦台灣心基金                                                   23.85000   23.75000   0.10000    0.42105
富邦台灣釆吉50基金                                               47.86000   47.99000  -0.13000   -0.27089
富邦台灣科技指數基金                                             59.03000   58.98000   0.05000    0.08477
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.01420   48.84280   0.17140    0.35092
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.99620   42.02240  -0.02620   -0.06235
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.31340    0.31390  -0.00050   -0.15929
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                      10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.70520    2.69390   0.01130    0.41947
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.36210    0.36130   0.00080    0.22142
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           11.15180   11.13250   0.01930    0.17337
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.30340    2.29370   0.00970    0.42290
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.34020    0.33950   0.00070    0.20619
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.42800    9.41170   0.01630    0.17319
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.15000   21.94000   1.21000    5.51504
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.19000   15.08000  -0.89000   -5.90186
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               27.76000   24.79000   2.97000   11.98064
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.72290   15.72230   0.00060    0.00382
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金            18.10000   18.27000  -0.17000   -0.93049
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金       41.54880   41.54640   0.00240    0.00578
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.18400   45.08730   0.09670    0.21447
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.71490   40.67270   0.04220    0.10376
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.17990   40.14330   0.03660    0.09117
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金        39.85780   39.95690  -0.09910   -0.24802
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.73550   46.60100   0.13450    0.28862
富邦長紅基金                                                     66.27000   65.98000   0.29000    0.43953
富邦科技基金                                                     26.57000   26.54000   0.03000    0.11304
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         41.24390   41.25890  -0.01500   -0.03636
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      47.03070   46.97120   0.05950    0.12667
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        40.47890   40.44530   0.03360    0.08308
富邦恒生國企ETF基金                                              20.00000   20.14000  -0.14000   -0.69513
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.94000   13.76000   0.18000    1.30814
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            25.01000   25.59000  -0.58000   -2.26651
富邦高成長基金                                                   25.56000   25.45000   0.11000    0.43222
富邦基金A類型                                                    14.90000   14.86000   0.04000    0.26918
富邦基金I類型                                                    14.90000   14.86000   0.04000    0.26918
富邦深証100基金                                                  10.60000   10.75000  -0.15000   -1.39535
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.88000   20.84000   0.04000    0.19194
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                             10.16630   10.15750   0.00880    0.08664
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                           10.78440   10.78420   0.00020    0.00185
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.33470    9.32670   0.00800    0.08578
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.89370    9.89350   0.00020    0.00202
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    18.59000   18.70000  -0.11000   -0.58824
富邦精準基金                                                     47.72000   47.37000   0.35000    0.73886
富邦精銳中小基金                                                 12.58000   12.56000   0.02000    0.15924
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.60000   19.56000   0.04000    0.20450
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.07000   22.14000  -0.07000   -0.31617
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             6.85000    6.85000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            17.10000   17.12000  -0.02000   -0.11682
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.90000   19.90000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         11.29760   11.18980   0.10780    0.96338
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.50120   10.45080   0.05040    0.48226
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.66480   10.62320   0.04160    0.39160
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.66990   10.56810   0.10180    0.96328
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                            9.87150    9.82420   0.04730    0.48146
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.01430    9.97530   0.03900    0.39097
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富達台灣成長基金                                                 32.50000   32.50000   0.00000    0.00000
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別        10.00860   10.00090   0.00770    0.07699
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別               9.97580    9.96470   0.01110    0.11139
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.75400    9.74250   0.01150    0.11804
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別          10.42590   10.41640   0.00950    0.09120
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                10.40020   10.38870   0.01150    0.11070
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別              10.17100   10.15900   0.01200    0.11812
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.33690    8.33270   0.00420    0.05040
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.04120    9.03560   0.00560    0.06198
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.55690    8.55120   0.00570    0.06666
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.23240   10.22700   0.00540    0.05280
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.31560   10.30920   0.00640    0.06208
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.79760    9.79100   0.00660    0.06741
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.95860    9.95200   0.00660    0.06632
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.63620    8.62230   0.01390    0.16121
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.95010    9.93290   0.01720    0.17316
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.16950    9.15320   0.01630    0.17808
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    11.59070   11.57210   0.01860    0.16073
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          11.40990   11.39020   0.01970    0.17296
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.64560   10.62690   0.01870    0.17597
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.38270    9.36610   0.01660    0.17723
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                         15.53000   15.55000  -0.02000   -0.12862
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.82720    8.81120   0.01600    0.18159
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.74030    9.72150   0.01880    0.19339
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.18810    9.16980   0.01830    0.19957
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.78040   10.76050   0.01990    0.18494
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                10.81910   10.79830   0.02080    0.19262
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別              10.27200   10.25180   0.02020    0.19704
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.34770    9.32920   0.01850    0.19830
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.30000   10.17000   0.13000    1.27827
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.66000   10.56000   0.10000    0.94697
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.41000    9.33000   0.08000    0.85745
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.43000    8.39000   0.04000    0.47676
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                10.93000   10.88000   0.05000    0.45956
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                10.82000   10.72000   0.10000    0.93284
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.24470   10.23370   0.01100    0.10749
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.45800    9.45640   0.00160    0.01692
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.94630    8.94840  -0.00210   -0.02347
富蘭克林華美中華基金                                             12.63000   12.49000   0.14000    1.12090
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             24.06000   23.94000   0.12000    0.50125
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               22.71000   22.71000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.09540    8.09530   0.00010    0.00124
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.26710    9.26130   0.00580    0.06263
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.30930   10.30280   0.00650    0.06309
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.76860    9.76850   0.00010    0.00102
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.78310   11.78340  -0.00030   -0.00255
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.75200    8.75220  -0.00020   -0.00229
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      8.84710    8.84730  -0.00020   -0.00226
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                     9.93900    9.93930  -0.00030   -0.00302
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     14.76030   14.71680   0.04350    0.29558
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.54090   10.50990   0.03100    0.29496
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                    10.41230   10.38160   0.03070    0.29572
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.75780   10.76030  -0.00250   -0.02323
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.68440    7.68620  -0.00180   -0.02342
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.00260    9.00470  -0.00210   -0.02332
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                       9.99860   10.00090  -0.00230   -0.02300
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     11.32650   11.33610  -0.00960   -0.08469
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.55550    7.56190  -0.00640   -0.08463
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      8.86860    8.87620  -0.00760   -0.08562
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                    10.01460   10.02310  -0.00850   -0.08480
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       11.04350   11.04470  -0.00120   -0.01086
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.71690    7.71780  -0.00090   -0.01166
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.15140    8.14730   0.00410    0.05032
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.27030    9.26250   0.00780    0.08421
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.40950   10.40060   0.00890    0.08557
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              13.04910   13.04250   0.00660    0.05060
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 8.14000    8.10000   0.04000    0.49383
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               8.40000    8.37000   0.03000    0.35842
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.17000    8.12000   0.05000    0.61576
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        12.33000   12.25000   0.08000    0.65306
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.22000    8.24000  -0.02000   -0.24272
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.22350   13.23370  -0.01020   -0.07708
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                           10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                    10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美第一富基金                                           41.98000   41.90000   0.08000    0.19093
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.36330   10.36280   0.00050    0.00482
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             8.82000    8.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.65000   14.65000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.16000   13.19000  -0.03000   -0.22745
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.33000   15.38000  -0.05000   -0.32510
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                    9.44210    9.41390   0.02820    0.29956
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                   9.44210    9.41390   0.02820    0.29956
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                    9.42270    9.39360   0.02910    0.30979
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                   9.42270    9.39350   0.02920    0.31085
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                      9.51950    9.49560   0.02390    0.25170
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                      9.37030    9.34680   0.02350    0.25142
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                     9.37030    9.34670   0.02360    0.25250
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                    9.56640    9.54910   0.01730    0.18117
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                    9.41660    9.39960   0.01700    0.18086
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                   9.41660    9.39960   0.01700    0.18086
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    6.54540    6.54140   0.00400    0.06115
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.65490   10.62580   0.02910    0.27386
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.53030    9.51460   0.01570    0.16501
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.65010   11.63090   0.01920    0.16508
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.69050    6.68560   0.00490    0.07329
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     8.87760    8.86750   0.01010    0.11390
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.93920   10.93110   0.00810    0.07410
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                  70.30000   69.97000   0.33000    0.47163
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                  71.88000   71.64000   0.24000    0.33501
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                              62.50200   62.50410  -0.00210   -0.00336
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.91000   20.93000  -0.02000   -0.09556
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                            69.12380   68.88780   0.23600    0.34259
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                            9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                          9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                               67.66030   67.53060   0.12970    0.19206
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.92340   11.92110   0.00230    0.01929
復華人生目標基金                                                 41.99240   41.85790   0.13450    0.32133
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                               10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                             10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                          9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                            9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                          9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
復華大中華中小策略基金                                            9.24000    9.17000   0.07000    0.76336
復華已開發國家300股票指數基金-美元                               10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                              9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
復華中小精選基金                                                 70.78000   70.65000   0.13000    0.18401
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                           51.36310   51.31240   0.05070    0.09881
復華中國特選信用債券ETF基金                                      62.02460   62.02930  -0.00470   -0.00758
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.65000   10.57000   0.08000    0.75686
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.32000   12.28000   0.04000    0.32573
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                          9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                            9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                          9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 12.35000   12.32000   0.03000    0.24351
復華全方位基金                                                   32.18000   32.04000   0.14000    0.43695
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.03000   13.05000  -0.02000   -0.15326
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.52000   20.57000  -0.05000   -0.24307
復華全球平衡基金-美元                                             9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.76000   19.76000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元                                      14.39000   14.48000  -0.09000   -0.62155
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    13.88000   13.98000  -0.10000   -0.71531
復華全球原物料基金                                                8.37000    8.36000   0.01000    0.11962
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.14000   13.18000  -0.04000   -0.30349
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      12.19070   12.18820   0.00250    0.02051
復華全球債券基金                                                 15.06950   15.05130   0.01820    0.12092
復華全球債券組合基金                                             15.40000   15.39000   0.01000    0.06498
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   15.48000   15.49000  -0.01000   -0.06456
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
復華有利貨幣市場基金                                             13.50730   13.50680   0.00050    0.00370
復華亞太平衡基金                                                 11.39000   11.36000   0.03000    0.26408
復華亞太成長基金                                                 12.71000   12.74000  -0.03000   -0.23548
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
復華東協世紀基金                                                 12.21000   12.21000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                          14.19000   14.26000  -0.07000   -0.49088
復華南非幣長期收益基金B                                           7.97000    8.00000  -0.03000   -0.37500
復華南非幣短期收益基金A                                          14.69000   14.70000  -0.01000   -0.06803
復華南非幣短期收益基金B                                           8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
復華美元高收益債券指數基金-美元                                  10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    72.20120   72.10580   0.09540    0.13231
復華美國金融服務業股票ETF基金                                    21.85000   22.05000  -0.20000   -0.90703
復華美國新星基金-美元                                            12.71000   12.81000  -0.10000   -0.78064
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.90000   13.01000  -0.11000   -0.84550
復華恒生基金                                                     20.24000   20.38000  -0.14000   -0.68695
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.71000    8.61000   0.10000    1.16144
復華恒生單日正向二倍基金                                         27.17000   27.77000  -0.60000   -2.16060
復華神盾基金                                                     28.83680   28.76680   0.07000    0.24334
復華高成長基金                                                   72.59000   72.38000   0.21000    0.29014
復華高益策略組合基金                                             13.64000   13.63000   0.01000    0.07337
復華貨幣市場基金                                                 14.47180   14.47110   0.00070    0.00484
復華富時不動產證券化基金                                         17.83000   17.76000   0.07000    0.39414
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.29000   49.49000  -0.20000   -0.40412
復華復華基金                                                     22.74000   22.67000   0.07000    0.30878
復華華人世紀基金                                                 18.07000   18.14000  -0.07000   -0.38589
復華傳家二號基金                                                 35.47710   35.36260   0.11450    0.32379
復華傳家基金                                                     24.35060   24.32510   0.02550    0.10483
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.97000   15.96000   0.01000    0.06266
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.85000   11.85000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.48000   14.50000  -0.02000   -0.13793
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
復華新興人民幣債券基金A                                          12.29000   12.29000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   22.92000   22.86000   0.06000    0.26247
復華新興市場企業債券ETF基金                                      70.94000   70.76000   0.18000    0.25438
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.27000    5.27000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            11.67000   11.65000   0.02000    0.17167
復華新興市場短期收益基金                                         11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              23.57000   23.89000  -0.32000   -1.33947
復華數位經濟基金                                                 50.91000   50.68000   0.23000    0.45383
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                       10.02240   10.00240   0.02000    0.19995
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.75710    9.73790   0.01920    0.19717
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.56590   10.54490   0.02100    0.19915
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                     10.14700   10.12700   0.02000    0.19749
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                         10.27610   10.18080   0.09530    0.93608
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                           10.12010   10.11260   0.00750    0.07416
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                       10.21580   10.20010   0.01570    0.15392
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.80180   10.79430   0.00750    0.06948
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                           10.10580   10.08950   0.01630    0.16155
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.70780   10.69950   0.00830    0.07757
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                           10.46540   10.44840   0.01700    0.16270
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         11.07830   11.06940   0.00890    0.08040
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                         10.68830   10.66640   0.02190    0.20532
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                           10.62550   10.60380   0.02170    0.20464
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                         10.68470   10.67180   0.01290    0.12088
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.69950   10.67230   0.02720    0.25487
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         12.08760   11.95910   0.12850    1.07450
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                           10.60750   10.58060   0.02690    0.25424
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.88250   10.85480   0.02770    0.25519
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         12.39310   12.26150   0.13160    1.07328
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                           10.75170   10.72440   0.02730    0.25456
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                         10.86200   10.84360   0.01840    0.16969
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                         10.18270   10.16670   0.01600    0.15738
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                           10.16340   10.14710   0.01630    0.16064
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                         10.03150   10.02390   0.00760    0.07582
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.49270   10.48020   0.01250    0.11927
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.94150   10.83580   0.10570    0.97547
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                           10.48350   10.47110   0.01240    0.11842
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.49150   10.47890   0.01260    0.12024
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.94150   10.83570   0.10580    0.97640
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                           10.48040   10.46800   0.01240    0.11846
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                     10.36610   10.35580   0.01030    0.09946
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                       10.34430   10.33280   0.01150    0.11130
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                     10.36430   10.35400   0.01030    0.09948
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                       10.34530   10.33380   0.01150    0.11129
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                         11.00740   10.98470   0.02270    0.20665
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                           10.98580   10.96270   0.02310    0.21071
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                         11.03680   11.02270   0.01410    0.12792
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                         10.18520   10.16120   0.02400    0.23619
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                           10.16470   10.14010   0.02460    0.24260
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                         10.03390   10.01800   0.01590    0.15871
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.25480    9.25550  -0.00070   -0.00756
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.07000    8.05970   0.01030    0.12780
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.08020    8.07680   0.00340    0.04210
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           12.17220   12.17310  -0.00090   -0.00739
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.64350   10.63000   0.01350    0.12700
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.78030   10.77570   0.00460    0.04269
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順主流基金                                                     19.92000   19.84000   0.08000    0.40323
景順台灣科技基金                                                 34.98000   34.82000   0.16000    0.45951
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.62000   11.58000   0.04000    0.34542
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.88000   10.84000   0.04000    0.36900
景順全球科技基金                                                 23.93000   24.18000  -0.25000   -1.03391
景順全球康健基金                                                 19.95000   19.83000   0.12000    0.60514
景順貨幣市場基金                                                 16.00540   16.00480   0.00060    0.00375
景順潛力基金                                                     34.45000   34.36000   0.09000    0.26193
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.95000   15.03000  -0.08000   -0.53227
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.04000   14.12000  -0.08000   -0.56657
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    11.07000   11.10000  -0.03000   -0.27027
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  11.34000   11.38000  -0.04000   -0.35149
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.84000   11.88000  -0.04000   -0.33670
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.97000   12.02000  -0.05000   -0.41597
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.67200    8.66340   0.00860    0.09927
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          7.73100    7.74210  -0.01110   -0.14337
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.60220   11.59070   0.01150    0.09922
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.32970   10.34470  -0.01500   -0.14500
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.08000    8.04000   0.04000    0.49751
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.92000   11.88000   0.04000    0.33670
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.68950    9.68860   0.00090    0.00929
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.93120    9.93860  -0.00740   -0.07446
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                   10.29880   10.29780   0.00100    0.00971
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                 10.55950   10.56740  -0.00790   -0.07476
華南永昌永昌基金                                                 20.56000   20.34000   0.22000    1.08161
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.98450   14.97350   0.01100    0.07346
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.12000   10.19000  -0.07000   -0.68695
華南永昌全球精品基金                                             16.91000   16.99000  -0.08000   -0.47087
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.55000   13.58000  -0.03000   -0.22091
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.50000   13.55000  -0.05000   -0.36900
華南永昌物聯網精選基金                                           12.66000   12.52000   0.14000    1.11821
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.29620   16.29550   0.00070    0.00430
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.50700   25.41760   0.08940    0.35172
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                          9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                          9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         12.00100   12.00050   0.00050    0.00417
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.80990   10.80890   0.00100    0.00925
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.42250   10.45920  -0.03670   -0.35089
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.01750   10.01650   0.00100    0.00998
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.60140    9.63520  -0.03380   -0.35080
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.65100   10.64920   0.00180    0.01690
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.20190   10.23710  -0.03520   -0.34385
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.99620    9.99450   0.00170    0.01701
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.51630    9.54910  -0.03280   -0.34349
華頓中小型基金                                                   22.91000   22.87000   0.04000    0.17490
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.47360   12.36590   0.10770    0.87094
華頓台灣基金                                                     24.86000   24.68000   0.18000    0.72934
華頓平安貨幣市場基金                                             11.58200   11.58140   0.00060    0.00518
華頓全球時尚精品基金                                             17.50000   17.50000   0.00000    0.00000
華頓全球高收益債券基金A                                          13.89550   13.89240   0.00310    0.02231
華頓全球高收益債券基金B                                           8.01200    8.01020   0.00180    0.02247
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.96210    2.95260   0.00950    0.32175
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.88070   12.89710  -0.01640   -0.12716
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.41580    0.41600  -0.00020   -0.04808
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       12.38000   12.36350   0.01650    0.13346
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                       12.33710   12.32050   0.01660    0.13473
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                       11.02720   10.99830   0.02890    0.26277
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.70240   10.73650  -0.03410   -0.31761
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                         10.66460   10.69860  -0.03400   -0.31780
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                          9.36950    9.39930  -0.02980   -0.31704
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.87280   10.89830  -0.02550   -0.23398
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                         10.83520   10.86060  -0.02540   -0.23387
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                          9.54530    9.56540  -0.02010   -0.21013
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.35000   12.25000   0.10000    0.81633
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.04000   10.99000   0.05000    0.45496
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.69930    2.69400   0.00530    0.19673
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.14110    2.13130   0.00980    0.45981
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.01250   12.03280  -0.02030   -0.16871
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.23420    9.24980  -0.01560   -0.16865
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37820    0.37890  -0.00070   -0.18475
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.29520    0.29550  -0.00030   -0.10152
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.69000    3.68000   0.01000    0.27174
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.06000   16.06000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 25.67000   25.71000  -0.04000   -0.15558
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.80000   12.86000  -0.06000   -0.46656
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
匯豐安富基金                                                     26.63000   26.65000  -0.02000   -0.07505
匯豐成功基金                                                     43.24000   43.47000  -0.23000   -0.52910
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)               10.52000   10.60000  -0.08000   -0.75472
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                2.47000    2.44000   0.03000    1.22951
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.74000   10.67000   0.07000    0.65604
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                 10.01000    9.94000   0.07000    0.70423
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                 10.74000   10.67000   0.07000    0.65604
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.42000   11.35000   0.07000    0.61674
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                 10.65000   10.58000   0.07000    0.66163
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                 11.42000   11.35000   0.07000    0.61674
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                  9.98000   10.11000  -0.13000   -1.28586
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                  0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.80690    2.79250   0.01440    0.51567
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.44780    2.43460   0.01320    0.54218
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.99680   11.98310   0.01370    0.11433
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.00930    7.99540   0.01390    0.17385
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39480    0.39420   0.00060    0.15221
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33670    0.33620   0.00050    0.14872
匯豐金磚動力基金                                                 14.97000   14.82000   0.15000    1.01215
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         15.02040   15.02000   0.00040    0.00266
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.22000    5.20000   0.02000    0.38462
匯豐新鑽動力基金                                                 10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.42560    5.44420  -0.01860   -0.34165
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.32130    9.34010  -0.01880   -0.20128
匯豐龍鳳基金-A類型                                               55.49000   55.55000  -0.06000   -0.10801
匯豐龍鳳基金-I類型                                               55.49000   55.55000  -0.06000   -0.10801
匯豐龍騰電子基金                                                 40.38000   40.32000   0.06000    0.14881
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.86360   12.85050   0.01310    0.10194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.51000   19.50000   0.01000    0.05128
新光中國成長基金(人民幣)                                          9.78000    9.71000   0.07000    0.72091
新光中國成長基金(美元)                                            9.52000    9.45000   0.07000    0.74074
新光中國成長基金(新臺幣)                                          9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           11.63470   11.62500   0.00970    0.08344
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                             10.34560   10.31960   0.02600    0.25195
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.70990   10.69810   0.01180    0.11030
新光台灣富貴基金                                                 25.95000   25.95000   0.00000    0.00000
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金     21.90000   22.04000  -0.14000   -0.63521
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.61530   39.59310   0.02220    0.05607
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.00010   45.44550   0.55460    1.22036
新光全球AI新創產業基金人民幣                                     10.30000   10.37000  -0.07000   -0.67502
新光全球AI新創產業基金美元                                        9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                     10.01000   10.08000  -0.07000   -0.69444
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.59000    8.60000  -0.01000   -0.11628
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                              10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                              10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                      11.14610   11.08590   0.06020    0.54303
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                    10.93220   10.88870   0.04350    0.39950
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.47510   10.41940   0.05570    0.53458
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                    10.26070   10.21980   0.04090    0.40020
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
新光吉星貨幣市場基金                                             15.52210   15.52140   0.00070    0.00451
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
新光多重資產基金(A累積)美元                                       8.61000    8.60000   0.01000    0.11628
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     8.64000    8.63000   0.01000    0.11587
新光亞洲精選基金-美金                                            21.18000   21.10000   0.08000    0.37915
新光亞洲精選基金-新台幣                                          21.53000   21.48000   0.05000    0.23277
新光店頭基金                                                     24.11000   24.08000   0.03000    0.12458
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  11.72000   11.68000   0.04000    0.34247
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金        41.79660   41.73230   0.06430    0.15408
新光特選內需收益ETF基金                                          21.18000   21.31000  -0.13000   -0.61004
新光創新科技基金                                                 14.17000   14.14000   0.03000    0.21216
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                              10.23870   10.23280   0.00590    0.05766
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.56890   10.56470   0.00420    0.03976
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.10170   10.08570   0.01600    0.15864
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.28810    9.28260   0.00550    0.05925
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.56290    9.55950   0.00340    0.03557
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.11300    9.10090   0.01210    0.13295
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金         40.62960   40.66150  -0.03190   -0.07845
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金     46.41860   46.36890   0.04970    0.10718
新光澳幣八年期保本基金                                           11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
新光澳幣十年期保本基金                                           11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
新光澳幣保本基金                                                 12.52000   12.50000   0.02000    0.16000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.94360   10.92990   0.01370    0.12534
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.51310    9.50110   0.01200    0.12630
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.46500    9.45420   0.01080    0.11423
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                      10.64360   10.63140   0.01220    0.11475
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                      10.73700   10.72080   0.01620    0.15111
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.53150    9.51710   0.01440    0.15131
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.48860    9.47490   0.01370    0.14459
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                      10.67610   10.66070   0.01540    0.14446
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.31000    7.34000  -0.03000   -0.40872
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                         10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
瑞銀亞洲高收益債券基金  (台幣) B類型(月配息)                      8.58410    8.58080   0.00330    0.03846
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.90080   10.89270   0.00810    0.07436
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.57520    9.56820   0.00700    0.07316
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        14.93520   14.92940   0.00580    0.03885
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.62850   10.61950   0.00900    0.08475
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.51560    9.50750   0.00810    0.08520
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.58510    9.57710   0.00800    0.08353
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.70740   10.69860   0.00880    0.08225
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                          39.80760   39.76710   0.04050    0.10184
群益10年期以上金融債ETF基金                                      44.07690   44.00880   0.06810    0.15474
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                   44.57430   44.28720   0.28710    0.64827
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                               44.78140   44.67960   0.10180    0.22784
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                             46.42580   46.35700   0.06880    0.14841
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                44.84660   44.73620   0.11040    0.24678
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                               48.29670   48.13540   0.16130    0.33510
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                              50.19040   50.11710   0.07330    0.14626
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                48.00740   47.88970   0.11770    0.24577
群益2028 REVERSO美元保本基金                                     10.76500   10.75430   0.01070    0.09950
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                46.69660   46.65210   0.04450    0.09539
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                             39.63790   39.59250   0.04540    0.11467
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.52910   11.52830   0.00080    0.00694
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.98180    9.97400   0.00780    0.07820
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    14.46700   14.38580   0.08120    0.56445
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.50340   10.42820   0.07520    0.72112
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.92000   10.85000   0.07000    0.64516
群益大印度基金N-新臺幣                                            9.92000    9.42000   0.50000    5.30786
群益大印度基金-人民幣                                            13.49590   12.81370   0.68220    5.32399
群益大印度基金-美元                                              12.32880   11.68740   0.64140    5.48796
群益大印度基金-新臺幣                                            11.74000   11.14000   0.60000    5.38600
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.58060   12.59320  -0.01260   -0.10005
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 11.78490   11.77850   0.00640    0.05434
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.13880   11.15000  -0.01120   -0.10045
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                  9.51890    9.51370   0.00520    0.05466
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.09710   10.10730  -0.01020   -0.10092
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 8.66450    8.65980   0.00470    0.05427
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.30070    9.31000  -0.00930   -0.09989
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 8.24880    8.24430   0.00450    0.05458
群益中小型股基金                                                 48.74000   48.46000   0.28000    0.57780
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.97760   10.94210   0.03550    0.32443
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.89990    9.85250   0.04740    0.48110
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.32710    9.29020   0.03690    0.39719
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.34960    8.30960   0.04000    0.48137
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.86740    7.83630   0.03110    0.39687
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                   10.67220   10.66310   0.00910    0.08534
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.73940   11.72930   0.01010    0.08611
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.30150   11.28960   0.01190    0.10541
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.40970   10.40650   0.00320    0.03075
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.93900    9.81520   0.12380    1.26131
群益中國新機會基金N-美元                                          8.86530    8.74140   0.12390    1.41739
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.51000    9.39000   0.12000    1.27796
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.81410    8.70440   0.10970    1.26028
群益中國新機會基金-美元                                           9.47860    9.34600   0.13260    1.41879
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.08000    8.96000   0.12000    1.33929
群益平衡王基金                                                   20.80910   20.71720   0.09190    0.44359
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                          10.00430    9.99120   0.01310    0.13112
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                         9.96830    9.96350   0.00480    0.04818
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                          10.00440    9.99120   0.01320    0.13212
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                         9.96830    9.96350   0.00480    0.04818
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                         10.00440    9.99130   0.01310    0.13111
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                        9.96820    9.96350   0.00470    0.04717
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                         9.95430    9.94930   0.00500    0.05025
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                          10.01740   10.01230   0.00510    0.05094
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                         9.98130    9.98450  -0.00320   -0.03205
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                          10.01740   10.01230   0.00510    0.05094
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                         9.98130    9.98450  -0.00320   -0.03205
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                         10.01740   10.01230   0.00510    0.05094
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                        9.98130    9.98450  -0.00320   -0.03205
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                         9.98810    9.99110  -0.00300   -0.03003
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                           10.01900   10.01030   0.00870    0.08691
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                          9.98290    9.98260   0.00030    0.00301
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                           10.01900   10.01030   0.00870    0.08691
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                          9.98290    9.98260   0.00030    0.00301
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                          10.01900   10.01020   0.00880    0.08791
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                         9.98290    9.98260   0.00030    0.00301
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                          9.98110    9.98050   0.00060    0.00601
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.48000    6.48000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             12.60460   12.60500  -0.00040   -0.00317
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               11.68610   11.66830   0.01780    0.15255
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.70770   10.70800  -0.00030   -0.00280
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.92640    9.91130   0.01510    0.15235
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                            10.53870   10.53900  -0.00030   -0.00285
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.52630   10.51210   0.01420    0.13508
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                             10.30050   10.28410   0.01640    0.15947
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                           10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.22360    9.21110   0.01250    0.13571
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.22710    9.21240   0.01470    0.15957
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.58750   10.57320   0.01430    0.13525
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.62390   10.60700   0.01690    0.15933
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.38640    9.37380   0.01260    0.13442
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.87280    9.85700   0.01580    0.16029
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               11.40720   11.39360   0.01360    0.11937
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.80310    7.79370   0.00940    0.12061
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.86860   10.86720   0.00140    0.01288
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.67020   10.66670   0.00350    0.03281
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.73360   10.73910  -0.00550   -0.05121
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                    9.95560    9.95420   0.00140    0.01406
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.89750    9.89430   0.00320    0.03234
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                    9.95690    9.96200  -0.00510   -0.05119
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.86870   10.86720   0.00150    0.01380
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.67000   10.66660   0.00340    0.03188
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.73350   10.73900  -0.00550   -0.05122
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                   9.95560    9.95430   0.00130    0.01306
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.89730    9.89410   0.00320    0.03234
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                   9.95690    9.96200  -0.00510   -0.05119
群益全球關鍵生技基金N-美元                                        9.74770    9.67890   0.06880    0.71082
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.39000   11.32000   0.07000    0.61837
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.94930   15.83660   0.11270    0.71164
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.80000   15.70000   0.10000    0.63694
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.61000   11.37000   0.24000    2.11082
群益印度中小基金N-人民幣                                         10.78370   10.28700   0.49670    4.82842
群益印度中小基金N-美元                                            8.79340    8.37540   0.41800    4.99081
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.35000    7.96000   0.39000    4.89950
群益印度中小基金-人民幣                                          14.59880   13.92640   0.67240    4.82824
群益印度中小基金-美元                                            12.57700   11.97910   0.59790    4.99119
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.61000   13.92000   0.69000    4.95690
群益多利策略組合基金                                             11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
群益多重收益組合基金                                             14.22000   14.22000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.59000   15.58000   0.01000    0.06418
群益安家基金                                                     27.31940   27.06980   0.24960    0.92206
群益安穩貨幣市場基金                                             16.17380   16.17310   0.00070    0.00433
群益那斯達克生技基金                                             21.47000   21.34000   0.13000    0.60918
群益亞太中小基金                                                 10.81000   10.75000   0.06000    0.55814
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.61000   16.60000   0.01000    0.06024
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                       10.76470   10.74270   0.02200    0.20479
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.91370    7.89760   0.01610    0.20386
群益店頭市場基金                                                103.39000  102.45000   0.94000    0.91752
群益東方盛世基金                                                  9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
群益東協成長基金-人民幣                                          13.35450   13.37890  -0.02440   -0.18238
群益東協成長基金-美元                                            11.38630   11.38940  -0.00310   -0.02722
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.31000   11.32000  -0.01000   -0.08834
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             12.13560   12.15960  -0.02400   -0.19737
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               11.23690   11.25220  -0.01530   -0.13597
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.60840   10.63030  -0.02190   -0.20601
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.84550    9.86500  -0.01950   -0.19767
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.11930    9.13180  -0.01250   -0.13688
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.60740    8.62510  -0.01770   -0.20522
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                            10.96950   10.99210  -0.02260   -0.20560
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.63470    9.65380  -0.01910   -0.19785
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.28120    9.29390  -0.01270   -0.13665
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.61570    9.63550  -0.01980   -0.20549
群益長安基金                                                     31.98000   31.59000   0.39000    1.23457
群益美國新創亮點基金N-美元                                       10.49050   10.53960  -0.04910   -0.46586
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.86970   15.94410  -0.07440   -0.46663
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      15.39000   15.47000  -0.08000   -0.51713
群益真善美基金                                                   16.07920   15.99240   0.08680    0.54276
群益馬拉松基金                                                  128.67000  127.52000   1.15000    0.90182
群益深証中小板基金                                               12.40000   12.52000  -0.12000   -0.95847
群益創新科技基金                                                 36.49000   36.04000   0.45000    1.24861
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         11.00430   10.85090   0.15340    1.41371
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.83820    9.68600   0.15220    1.57134
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.29000   10.14000   0.15000    1.47929
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.98380   11.81670   0.16710    1.41410
群益華夏盛世基金-美元                                            10.84770   10.67990   0.16780    1.57118
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.96000   17.70000   0.26000    1.46893
群益奧斯卡基金                                                   32.64000   32.27000   0.37000    1.14658
群益新興金鑽基金-美元                                            11.51030   11.45110   0.05920    0.51698
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.83000    8.79000   0.04000    0.45506
群益葛萊美基金                                                   25.71000   25.36000   0.35000    1.38013
群益道瓊美國地產ETF基金                                          22.86000   22.92000  -0.06000   -0.26178
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       7.47000    7.47000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      15.02000   15.04000  -0.02000   -0.13298
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                         11.56790   11.58560  -0.01770   -0.15278
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                           11.07790   11.07770   0.00020    0.00181
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                         11.14000   11.14910  -0.00910   -0.08162
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                         11.10430   11.12130  -0.01700   -0.15286
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                           10.63370   10.63350   0.00020    0.00188
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                         10.69320   10.70200  -0.00880   -0.08223
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                        11.56770   11.58540  -0.01770   -0.15278
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                          11.07830   11.07810   0.00020    0.00181
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                         9.83500    9.84310  -0.00810   -0.08229
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                        11.10430   11.12140  -0.01710   -0.15376
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                          10.63320   10.63300   0.00020    0.00188
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                         9.91720    9.92530  -0.00810   -0.08161
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 13.21930   13.18970   0.02960    0.22442
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.91230   11.88770   0.02460    0.20694
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.78730   11.76780   0.01950    0.16571
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.74050    8.72090   0.01960    0.22475
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.01060    8.99200   0.01860    0.20685
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.25000    8.24000   0.01000    0.12136
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.48000    8.46600   0.01400    0.16537
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.36940   10.34810   0.02130    0.20583
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                   9.96830    9.94770   0.02060    0.20708
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                    10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                    10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                      10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                    10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                      10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                    10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                    10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                      10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                    10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                      10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                            10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                            10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                            10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                            10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                            10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                              10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                            10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                              10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                             9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                             9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                             9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                            10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                            11.28000   11.30000  -0.02000   -0.17699
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                              10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                            10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                              10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                          10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                          10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                            10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                          10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                            10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                          10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                          11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                            10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                          10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                            10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                          10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                          10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                            10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                          10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                            10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                          10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                          11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                            10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                          10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                            10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                     10.39580   10.30100   0.09480    0.92030
德信大發基金                                                     32.09000   31.97000   0.12000    0.37535
德信中國精選成長基金                                             12.19000   12.18000   0.01000    0.08210
德信台灣主流中小基金                                             20.99000   20.94000   0.05000    0.23878
德信萬保貨幣市場基金                                             11.99580   11.99530   0.00050    0.00417
德信數位時代基金                                                 34.91000   34.84000   0.07000    0.20092
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                     11.09000   11.07420   0.01580    0.14267
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                       10.94710   10.93300   0.01410    0.12897
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.72630   11.72570   0.00060    0.00512
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          18.25000   18.15000   0.10000    0.55096
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.85000   17.86000  -0.01000   -0.05599
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.99840   10.96300   0.03540    0.32290
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   17.03760   16.98380   0.05380    0.31677
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.22690    8.23030  -0.00340   -0.04131
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.17760   11.17280   0.00480    0.04296
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     12.26980   12.26450   0.00530    0.04321
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              14.09450   14.10030  -0.00580   -0.04113
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摩根大歐洲基金                                                   17.03000   17.08000  -0.05000   -0.29274
摩根中小基金                                                     23.45000   23.37000   0.08000    0.34232
摩根中國A股基金                                                  15.87000   15.77000   0.10000    0.63412
摩根中國A股基金(美元)                                            12.41000   12.32000   0.09000    0.73052
摩根中國亮點基金                                                 13.34000   13.32000   0.02000    0.15015
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.34440   11.32480   0.01960    0.17307
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.86300   12.84610   0.01690    0.13156
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.65860    9.63680   0.02180    0.22622
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.30790   13.28490   0.02300    0.17313
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.71620   15.69550   0.02070    0.13188
摩根台灣金磚基金-累積型                                          20.31000   20.31000   0.00000    0.00000
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      20.31000   20.31000   0.00000    0.00000
摩根台灣增長基金                                                 52.01000   52.01000   0.00000    0.00000
摩根平衡基金                                                     28.12000   28.21000  -0.09000   -0.31904
摩根全球α基金                                                   18.53000   18.58000  -0.05000   -0.26911
摩根全球平衡基金                                                 16.25480   16.21950   0.03530    0.21764
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.52970    9.52020   0.00950    0.09979
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.74970   10.74420   0.00550    0.05119
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.10950   10.10080   0.00870    0.08613
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.81040   11.79860   0.01180    0.10001
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.58110   10.57190   0.00920    0.08702
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.49930   10.50940  -0.01010   -0.09610
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.98200   13.99550  -0.01350   -0.09646
摩根亞洲基金                                                     59.29000   58.86000   0.43000    0.73055
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.40200    8.40580  -0.00380   -0.04521
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.97830    9.98770  -0.00940   -0.09412
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.80860    8.81280  -0.00420   -0.04766
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.90010   12.90590  -0.00580   -0.04494
摩根東方內需機會基金                                             18.75000   18.62000   0.13000    0.69817
摩根東方科技基金                                                 33.29000   33.31000  -0.02000   -0.06004
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.65000   11.67000  -0.02000   -0.17138
摩根金龍收成基金                                                 22.79000   22.78000   0.01000    0.04390
摩根第一貨幣市場基金                                             15.14280   15.14230   0.00050    0.00330
摩根絕對日本基金                                                 14.44000   14.44000   0.00000    0.00000
摩根新金磚五國基金                                               12.48000   12.42000   0.06000    0.48309
摩根新絲路基金                                                    9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
摩根新興35基金                                                   13.66000   13.59000   0.07000    0.51508
摩根新興日本基金                                                 24.00000   24.01000  -0.01000   -0.04165
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.16890    7.15640   0.01250    0.17467
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.58310    9.56980   0.01330    0.13898
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.36520    9.34920   0.01600    0.17114
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.19940   11.17950   0.01990    0.17800
摩根新興科技基金                                                 56.56000   56.27000   0.29000    0.51537
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.71870    8.74550  -0.02680   -0.30644
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.46000    9.48800  -0.02800   -0.29511
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.91240    8.93350  -0.02110   -0.23619
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.46040   10.49260  -0.03220   -0.30688
摩根龍揚基金                                                     34.04000   34.02000   0.02000    0.05879
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
摩根環球股票收益基金-累積型                                      12.12000   12.15000  -0.03000   -0.24691
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.32480    9.32480   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.57490   11.57490   0.00000    0.00000
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                              10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                              10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                              10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                 9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                              10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                              10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                              10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                              10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                 9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                             21.39000   20.74000   0.65000    3.13404
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                       12.62260   12.62220   0.00040    0.00317
鋒裕匯理阿波羅基金                                               11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
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聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        12.47990   12.47510   0.00480    0.03848
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.67110   11.66380   0.00730    0.06259
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.54300   10.53960   0.00340    0.03226
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.71130    8.70580   0.00550    0.06318
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                            10.94600   10.90820   0.03780    0.34653
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                              10.59860   10.60480  -0.00620   -0.05846
聯邦中國龍基金                                                   28.21000   28.12000   0.09000    0.32006
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     12.56730   12.57420  -0.00690   -0.05487
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.79220   11.78350   0.00870    0.07383
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.66380   10.66080   0.00300    0.02814
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.23740   10.24260  -0.00520   -0.05077
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.65710    9.65030   0.00680    0.07046
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.72660    8.72410   0.00250    0.02866
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.91380    9.93920  -0.02540   -0.25555
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                               10.11250   10.14690  -0.03440   -0.33902
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.36310    9.38730  -0.02420   -0.25780
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.54690    9.57940  -0.03250   -0.33927
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.68450   11.75990  -0.07540   -0.64116
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.60410   11.63870  -0.03460   -0.29728
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.76450   10.80450  -0.04000   -0.37022
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.72780   10.79710  -0.06930   -0.64184
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.64260   10.67370  -0.03110   -0.29137
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.87100    9.90770  -0.03670   -0.37042
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.21700   25.10680   0.11020    0.43892
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.70450    9.72070  -0.01620   -0.16665
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.06690   10.09220  -0.02530   -0.25069
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.64520    9.66130  -0.01610   -0.16664
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.99150   10.01660  -0.02510   -0.25058
聯邦貨幣市場基金                                                 13.23480   13.23420   0.00060    0.00453
聯邦精選科技基金                                                 14.12000   14.07000   0.05000    0.35537
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.74500   16.74780  -0.00280   -0.01672
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           13.06770   13.03320   0.03450    0.26471
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.64400   12.66190  -0.01790   -0.14137
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.00400   12.02210  -0.01810   -0.15056
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聯博大利基金                                                     38.60000   38.46000   0.14000    0.36401
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                   19.37000   19.27000   0.10000    0.51894
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                     18.92000   18.80000   0.12000    0.63830
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                   12.57000   12.50000   0.07000    0.56000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            16.53000   16.52000   0.01000    0.06053
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.02000   12.01000   0.01000    0.08326
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            12.89000   12.88000   0.01000    0.07764
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              11.99000   11.98000   0.01000    0.08347
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.59000    7.58000   0.01000    0.13193
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)          15.55000   15.45000   0.10000    0.64725
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.15000   11.08000   0.07000    0.63177
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         8.81000    8.76000   0.05000    0.57078
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)          14.60000   14.58000   0.02000    0.13717
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        14.53000   14.51000   0.02000    0.13784
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          14.55000   14.53000   0.02000    0.13765
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)          15.21000   15.18000   0.03000    0.19763
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)         9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        21.12000   21.14000  -0.02000   -0.09461
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          19.16000   19.17000  -0.01000   -0.05216
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        13.15000   13.17000  -0.02000   -0.15186
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        14.87000   14.88000  -0.01000   -0.06720
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        15.87000   15.88000  -0.01000   -0.06297
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          14.81000   14.82000  -0.01000   -0.06748
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)         9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          14.79000   14.80000  -0.01000   -0.06757
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        12.64000   12.65000  -0.01000   -0.07905
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)        14.94000   14.95000  -0.01000   -0.06689
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          12.76000   12.77000  -0.01000   -0.07831
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          13.23000   13.24000  -0.01000   -0.07553
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            19.75000   19.74000   0.01000    0.05066
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              18.44000   18.43000   0.01000    0.05426
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.17000   13.16000   0.01000    0.07599
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.18000   14.16000   0.02000    0.14124
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.12000   13.11000   0.01000    0.07628
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             7.86000    7.86000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              12.94000   12.93000   0.01000    0.07734
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.19000   14.19000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.30000   14.29000   0.01000    0.06998
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 15.04660   15.04620   0.00040    0.00266
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          11.12400   11.10650   0.01750    0.15757
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.89610   13.86870   0.02740    0.19757
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.46490    7.45310   0.01180    0.15832
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                              10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.28000   14.25000   0.03000    0.21053
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.43000   14.41000   0.02000    0.13879
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                     10.36410   10.34500   0.01910    0.18463
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                     10.82420   10.76580   0.05840    0.54246
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                       10.24710   10.23250   0.01460    0.14268
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                     10.23310   10.22400   0.00910    0.08901
瀚亞中小型股基金                                                 22.50000   22.44000   0.06000    0.26738
瀚亞中國A股基金-人民幣                                           13.03000   12.99000   0.04000    0.30793
瀚亞中國A股基金-新台幣                                           13.30000   13.27000   0.03000    0.22607
瀚亞巴西基金                                                      5.69000    5.72000  -0.03000   -0.52448
瀚亞外銷基金                                                     42.23000   42.11000   0.12000    0.28497
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.01980   10.00120   0.01860    0.18598
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基  9.97950    9.91970   0.05980    0.60284
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基  9.98480    9.96960   0.01520    0.15246
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基  9.92160    9.90880   0.01280    0.12918
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.01460    9.99850   0.01610    0.16102
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.00750    9.94940   0.05810    0.58395
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基  9.97800    9.96460   0.01340    0.13448
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基  9.91370    9.90280   0.01090    0.11007
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   11.62700   11.61900   0.00800    0.06885
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     11.04570   11.03940   0.00630    0.05707
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.91500   12.91290   0.00210    0.01626
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     11.03490   11.02270   0.01220    0.11068
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.37590    7.37070   0.00520    0.07055
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.02210    8.01750   0.00460    0.05737
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.18600    8.18460   0.00140    0.01711
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.14330    7.13550   0.00780    0.10931
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.72500    8.72360   0.00140    0.01605
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.07080    9.06440   0.00640    0.07061
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.38050    9.37510   0.00540    0.05760
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.09420    9.09270   0.00150    0.01650
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 12.58000   12.56000   0.02000    0.15924
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.81000   11.80000   0.01000    0.08475
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 11.52000   11.52000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                          10.31740   10.38030  -0.06290   -0.60596
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                           9.75760    9.81490  -0.05730   -0.58381
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                             9.37970    9.43060  -0.05090   -0.53973
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                           9.41970    9.47710  -0.05740   -0.60567
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.60000   13.93000   0.67000    4.80976
瀚亞印度基金-美元                                                13.37000   12.75000   0.62000    4.86275
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.78000   28.42000   1.36000    4.78536
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                9.94000    9.66000   0.28000    2.89855
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                              9.97000    9.70000   0.27000    2.78351
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                              9.49000    9.22000   0.27000    2.92842
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                9.24000    8.99000   0.25000    2.78087
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                              9.26000    9.01000   0.25000    2.77469
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                              9.50000    9.24000   0.26000    2.81385
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                9.24000    8.98000   0.26000    2.89532
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                              9.26000    9.01000   0.25000    2.77469
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                               10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                             10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                              9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                              9.40000    9.32000   0.08000    0.85837
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                               10.34000   10.27000   0.07000    0.68160
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                              9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                               10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                              9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                              9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                               10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    13.37000   13.36000   0.01000    0.07485
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.96000   11.92000   0.04000    0.33557
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.73000   14.68000   0.05000    0.34060
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        8.94000    8.90000   0.04000    0.44944
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          6.80000    6.77000   0.03000    0.44313
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.51000   11.38000   0.13000    1.14236
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     12.71060   12.65990   0.05070    0.40048
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     14.65440   14.42540   0.22900    1.58748
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.32830   11.28120   0.04710    0.41751
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     11.06550   11.02550   0.04000    0.36280
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       12.99330   12.93430   0.05900    0.45615
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.11180    9.07580   0.03600    0.39666
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.89090    9.73640   0.15450    1.58683
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        8.94100    8.90380   0.03720    0.41780
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.72310    8.69150   0.03160    0.36357
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.43850    9.39540   0.04310    0.45874
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.96220   14.97630  -0.01410   -0.09415
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.83220   10.83820  -0.00600   -0.05536
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.32000   10.32160  -0.00160   -0.01550
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.61360   12.62540  -0.01180   -0.09346
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.67000   10.61000   0.06000    0.56550
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              18.88000   19.01000  -0.13000   -0.68385
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.63700   13.63630   0.00070    0.00513
瀚亞美國高科技基金                                               29.26000   29.62000  -0.36000   -1.21540
瀚亞高科技基金                                                   63.96000   63.63000   0.33000    0.51862
瀚亞理財通基金                                                   27.14000   27.15000  -0.01000   -0.03683
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.78000    9.59000   0.19000    1.98123
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.87000    8.69000   0.18000    2.07135
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.37000    8.20000   0.17000    2.07317
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.55000    8.38000   0.17000    2.02864
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.83000    8.65000   0.18000    2.08092
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.41000    8.24000   0.17000    2.06311
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            8.56000    8.39000   0.17000    2.02622
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.96000    9.00000  -0.04000   -0.44444
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.43000    8.47000  -0.04000   -0.47226
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.61000    8.66000  -0.05000   -0.57737
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.94000    8.98000  -0.04000   -0.44543
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.54000    8.58000  -0.04000   -0.46620
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.69000    8.74000  -0.05000   -0.57208
瀚亞菁華基金                                                     22.95000   22.86000   0.09000    0.39370
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    14.24820   14.30560  -0.05740   -0.40124
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.29360    9.33100  -0.03740   -0.40081
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         11.23600   11.23190   0.00410    0.03650
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.91040   11.76350   0.14690    1.24878
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.18490   10.18510  -0.00020   -0.00196
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.80700   10.79510   0.01190    0.11024
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.30190    8.29890   0.00300    0.03615
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.26360    8.16170   0.10190    1.24851
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.71500    8.70790   0.00710    0.08154
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.16280    8.16300  -0.00020   -0.00245
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.14520    8.13630   0.00890    0.10939
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       14.18260   14.17290   0.00970    0.06844
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.82620   10.81930   0.00690    0.06377
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.96960    9.95900   0.01060    0.10644
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.53550   11.52760   0.00790    0.06853
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                       10.33040   10.32380   0.00660    0.06393
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                       10.02350   10.01660   0.00690    0.06889
瀚亞歐洲基金                                                     10.77000   10.72000   0.05000    0.46642
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