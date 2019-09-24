[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/23 108/09/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.38450 10.37430 0.01020 0.09832 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.13600 10.12590 0.01010 0.09974 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.48100 10.46740 0.01360 0.12993 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.23810 10.22470 0.01340 0.13106 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.14390 10.13070 0.01320 0.13030 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.25200 10.23690 0.01510 0.14751 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.14620 10.13130 0.01490 0.14707 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.19380 10.25380 -0.06000 -0.58515 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.86800 9.85360 0.01440 0.14614 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.86800 9.85360 0.01440 0.14614 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.86150 9.84570 0.01580 0.16048 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.86150 9.84570 0.01580 0.16048 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.05660 10.08470 -0.02810 -0.27864 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.05660 10.08470 -0.02810 -0.27864 大華銀多元特別收益平衡基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.83940 10.81410 0.02530 0.23395 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.63700 10.61220 0.02480 0.23369 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.74430 10.72570 0.01860 0.17342 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.63290 10.61470 0.01820 0.17146 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.54000 22.57000 -0.03000 -0.13292 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.61000 23.63000 -0.02000 -0.08464 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.08310 42.04240 0.04070 0.09681 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.29100 39.16940 0.12160 0.31045 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.95800 9.94260 0.01540 0.15489 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.51870 10.50360 0.01510 0.14376 中國信託台灣活力基金 13.73000 13.71000 0.02000 0.14588 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.36560 10.32890 0.03670 0.35531 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.13740 10.14050 -0.00310 -0.03057 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.98570 8.98850 -0.00280 -0.03115 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.48090 10.47540 0.00550 0.05250 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.26280 9.25780 0.00500 0.05401 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.36840 11.39380 -0.02540 -0.22293 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.58320 9.60460 -0.02140 -0.22281 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.17280 11.08090 0.09190 0.82936 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.68050 9.60080 0.07970 0.83014 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 45.33590 45.27990 0.05600 0.12368 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.07750 42.00020 0.07730 0.18405 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 47.34230 47.18770 0.15460 0.32763 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.76960 47.68010 0.08950 0.18771 中國信託智能運動基金-台幣 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339 中國信託智能運動基金-美元 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04710 11.04650 0.00060 0.00543 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.41090 10.39780 0.01310 0.12599 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.49450 9.48260 0.01190 0.12549 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.68180 10.66150 0.02030 0.19040 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.74170 9.72320 0.01850 0.19027 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.18210 40.20930 -0.02720 -0.06765 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.13780 41.10500 0.03280 0.07980 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 44.31760 44.20630 0.11130 0.25177 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.85680 44.75890 0.09790 0.21873 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.02210 44.82350 0.19860 0.44307 元大2001基金 68.95000 68.72000 0.23000 0.33469 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.75060 47.57990 0.17070 0.35876 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.79200 45.33420 0.45780 1.00983 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.31000 21.24000 0.07000 0.32957 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.76110 11.76020 0.00090 0.00765 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51500 10.55220 -0.03720 -0.35253 元大上證50基金 32.70000 33.14000 -0.44000 -1.32770 元大大中華TMT基金-人民幣 12.07000 11.93000 0.14000 1.17351 元大大中華TMT基金-新台幣 10.44000 10.36000 0.08000 0.77220 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.38000 13.33000 0.05000 0.37509 元大大中華價值指數基金-美元 12.10200 12.09800 0.00400 0.03306 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.41100 16.41900 -0.00800 -0.04872 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.66400 11.61600 0.04800 0.41322 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.88600 10.88000 0.00600 0.05515 元大中國平衡基金-人民幣 3.05000 3.05000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.24000 13.26000 -0.02000 -0.15083 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.32860 45.29270 0.03590 0.07926 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.14540 11.11600 0.02940 0.26448 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.11920 10.09250 0.02670 0.26455 元大中國機會債券基金-新台幣 9.94610 9.95570 -0.00960 -0.09643 元大巴西指數基金 6.88400 6.82900 0.05500 0.80539 元大日經225基金 28.04000 27.98000 0.06000 0.21444 元大台商收成基金 23.44000 23.43000 0.01000 0.04268 元大台灣50單日反向1倍基金 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 元大台灣50單日正向2倍基金 42.67000 42.79000 -0.12000 -0.28044 元大台灣中型100基金 34.81000 34.68000 0.13000 0.37486 元大台灣加權股價指數基金 26.72900 26.75700 -0.02800 -0.10465 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 元大台灣卓越50基金 84.75000 84.97000 -0.22000 -0.25891 元大台灣金融基金 18.92000 19.05000 -0.13000 -0.68241 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.78000 32.81000 -0.03000 -0.09144 元大台灣高股息基金 28.24000 28.10000 0.14000 0.49822 元大台灣電子科技基金 38.05000 37.98000 0.07000 0.18431 元大全球ETF成長組合基金 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 元大全球ETF穩健組合基金 15.06000 15.08000 -0.02000 -0.13263 元大全球人工智慧ETF基金 24.12000 24.41000 -0.29000 -1.18804 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.86000 13.81000 0.05000 0.36206 元大全球不動產證券化基金-美元 12.56400 12.55200 0.01200 0.09560 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.48000 -0.01000 -0.15432 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.95000 6.96000 -0.01000 -0.14368 元大全球股票入息基金-美元配息 8.38200 8.38300 -0.00100 -0.01193 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990 元大全球新興市場精選組合基金 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881 元大全球農業商機基金 17.98000 18.06000 -0.08000 -0.44297 元大印尼指數基金 9.44800 9.47900 -0.03100 -0.32704 元大印度指數基金 9.56000 9.10600 0.45400 4.98572 元大印度基金 12.41000 11.91000 0.50000 4.19815 元大多多基金 18.47000 18.42000 0.05000 0.27144 元大多福基金 55.89000 55.80000 0.09000 0.16129 元大亞太成長基金 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38870 9.38920 -0.00050 -0.00533 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.47840 7.47870 -0.00030 -0.00401 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.07900 9.05400 0.02500 0.27612 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.34100 10.27200 0.06900 0.67173 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21630 10.20760 0.00870 0.08523 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.47890 10.47200 0.00690 0.06589 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19530 10.18860 0.00670 0.06576 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.51240 10.51430 -0.00190 -0.01807 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.22960 10.23150 -0.00190 -0.01857 元大卓越基金 43.47000 43.52000 -0.05000 -0.11489 元大店頭基金 9.13000 9.08000 0.05000 0.55066 元大美元貨幣市場基金-美元 10.52140 10.51960 0.00180 0.01711 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.87520 9.84900 0.02620 0.26602 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.53810 32.54660 -0.00850 -0.02612 元大美國政府20年期(以上)債券基金 44.76550 44.69440 0.07110 0.15908 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.75860 15.77850 -0.01990 -0.12612 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 25.39690 25.34290 0.05400 0.21308 元大美國政府7至10年期債券基金 42.83900 42.80120 0.03780 0.08832 元大高科技基金 21.50000 21.35000 0.15000 0.70258 元大得利貨幣市場基金 16.34630 16.34560 0.00070 0.00428 元大得寶貨幣市場基金 12.04710 12.04660 0.00050 0.00415 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 元大富櫃50基金 13.57000 13.51000 0.06000 0.44412 元大華夏中小基金 7.62000 7.60000 0.02000 0.26316 元大新中國基金-人民幣 10.34000 10.25000 0.09000 0.87805 元大新中國基金-美元 9.36400 9.31100 0.05300 0.56922 元大新中國基金-新台幣 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648 元大新主流基金 26.99000 26.96000 0.03000 0.11128 元大新東協平衡基金-美元 9.35800 9.36500 -0.00700 -0.07475 元大新東協平衡基金-新台幣 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.26010 11.22540 0.03470 0.30912 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.03100 10.02780 0.00320 0.03191 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.49950 11.50550 -0.00600 -0.05215 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.38500 9.38990 -0.00490 -0.05218 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.67190 10.65910 0.01280 0.12009 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.84530 9.83350 0.01180 0.12000 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.88940 10.88540 0.00400 0.03675 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.05500 10.05130 0.00370 0.03681 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.18060 10.16890 0.01170 0.11506 元大新興亞洲基金 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.78350 9.77080 0.01270 0.12998 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.06600 9.05420 0.01180 0.13033 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.09970 10.09500 0.00470 0.04656 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.37370 9.36940 0.00430 0.04589 元大萬泰貨幣市場基金 15.18200 15.18130 0.00070 0.00461 元大經貿基金 39.07000 39.00000 0.07000 0.17949 元大實質多重資產基金-人民幣 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 元大實質多重資產基金-美元 8.27400 8.26100 0.01300 0.15737 元大實質多重資產基金-新台幣 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416 元大滬深300單日反向1倍基金 12.18000 12.00000 0.18000 1.50000 元大滬深300單日正向2倍基金 18.01000 18.50000 -0.49000 -2.64865 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.79000 20.83000 -0.04000 -0.19203 元大摩臺基金 39.71000 39.78000 -0.07000 -0.17597 元大標普500基金 28.13000 28.29000 -0.16000 -0.56557 元大標普500單日反向1倍基金 11.99000 11.92000 0.07000 0.58725 元大標普500單日正向2倍基金 36.90000 37.37000 -0.47000 -1.25769 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.93000 20.93000 0.00000 0.00000 元大標智滬深300基金 18.15000 18.37000 -0.22000 -1.19760 元大歐洲50基金 26.12000 25.97000 0.15000 0.57759 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.04110 9.06790 -0.02680 -0.29555 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30810 10.30760 0.00050 0.00485 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.41000 16.37000 0.04000 0.24435 日盛上選基金 38.46000 38.29000 0.17000 0.44398 日盛小而美基金 20.01000 20.03000 -0.02000 -0.09985 日盛中國內需動力基金 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.43190 12.42600 0.00590 0.04748 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.81110 9.80650 0.00460 0.04691 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.56870 12.55400 0.01470 0.11709 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.91450 9.90290 0.01160 0.11714 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.33460 11.32700 0.00760 0.06710 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.92400 8.91810 0.00590 0.06616 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.54000 10.47000 0.07000 0.66858 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.94000 10.87000 0.07000 0.64397 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 日盛日盛基金 12.89000 12.84000 0.05000 0.38941 日盛目標收益組合基金(美元) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 日盛全球抗暖化基金 11.34000 11.39000 -0.05000 -0.43898 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.69500 10.68790 0.00710 0.06643 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.45180 9.44550 0.00630 0.06670 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.42220 10.41970 0.00250 0.02399 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.21130 9.20900 0.00230 0.02498 日盛全球智能車基金(美元) 10.44000 10.51000 -0.07000 -0.66603 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.49000 10.57000 -0.08000 -0.75686 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54450 2.54320 0.00130 0.05112 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65180 1.65090 0.00090 0.05452 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38960 0.38920 0.00040 0.10277 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25350 0.25320 0.00030 0.11848 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80920 12.79960 0.00960 0.07500 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.20900 8.20290 0.00610 0.07436 日盛亞洲機會基金 7.20000 7.15000 0.05000 0.69930 日盛首選基金 18.85000 18.79000 0.06000 0.31932 日盛高科技基金 20.15000 20.03000 0.12000 0.59910 日盛貨幣市場基金 14.85440 14.85360 0.00080 0.00539 日盛新台商基金 44.44000 44.25000 0.19000 0.42938 日盛精選五虎基金 38.83000 38.95000 -0.12000 -0.30809 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56360 13.56290 0.00070 0.00516 台新2000高科技基金 35.09000 34.96000 0.13000 0.37185 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729 台新MSCI中國基金 19.96000 19.99000 -0.03000 -0.15008 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.28000 20.47000 -0.19000 -0.92819 台新大眾貨幣市場基金 14.24040 14.23970 0.00070 0.00492 台新中國通基金 51.00000 50.83000 0.17000 0.33445 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58990 0.58760 0.00230 0.39142 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.24100 18.18600 0.05500 0.30243 台新中國精選中小基金-美元 0.34380 0.34110 0.00270 0.79156 台新中國精選中小基金-新台幣 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560 台新主流基金 26.39000 26.25000 0.14000 0.53333 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.48000 24.44000 0.04000 0.16367 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.79490 0.79310 0.00180 0.22696 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.17000 17.15000 0.02000 0.11662 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55660 0.55530 0.00130 0.23411 台新台灣中小基金 39.96000 39.75000 0.21000 0.52830 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.07360 11.04070 0.03290 0.29799 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.95850 9.92240 0.03610 0.36382 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.60060 11.55860 0.04200 0.36337 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.08200 10.08220 -0.00020 -0.00198 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.36290 11.36310 -0.00020 -0.00176 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 台新印度基金 14.28000 13.76000 0.52000 3.77907 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.58470 8.57770 0.00700 0.08161 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28230 0.28180 0.00050 0.17743 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.73320 12.72280 0.01040 0.08174 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41360 0.41290 0.00070 0.16953 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.08000 38.98000 0.10000 0.25654 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.55000 42.23000 0.32000 0.75776 台新真吉利貨幣市場基金 11.14030 11.13990 0.00040 0.00359 台新高股息平衡基金 33.74640 33.63360 0.11280 0.33538 台新智慧生活基金-美元 10.79750 10.81140 -0.01390 -0.12857 台新智慧生活基金-新台幣 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.05370 8.03070 0.02300 0.28640 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.27020 8.25340 0.01680 0.20355 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.23770 9.21130 0.02640 0.28660 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49720 9.47790 0.01930 0.20363 台新新興市場債券基金(A類型) 11.53480 11.53380 0.00100 0.00867 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36650 0.36620 0.00030 0.08192 台新新興市場債券基金(B類型) 8.10490 8.10420 0.00070 0.00864 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27200 0.27180 0.00020 0.07358 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.41000 -0.01000 -0.18484 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.84000 22.80000 0.04000 0.17544 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.68530 10.65430 0.03100 0.29096 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.10510 10.10390 0.00120 0.01188 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.17240 10.17530 -0.00290 -0.02850 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.78880 10.75780 0.03100 0.28816 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.19580 10.19450 0.00130 0.01275 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.26630 10.26920 -0.00290 -0.02824 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.94860 11.94610 0.00250 0.02093 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.78430 9.78150 0.00280 0.02863 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.43750 10.43450 0.00300 0.02875 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.87740 9.87130 0.00610 0.06180 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.36810 10.36170 0.00640 0.06177 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.84360 9.84170 0.00190 0.01931 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.62750 10.62540 0.00210 0.01976 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.88770 9.88320 0.00450 0.04553 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.45240 10.44760 0.00480 0.04594 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.40000 15.34000 0.06000 0.39113 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.64000 19.56000 0.08000 0.40900 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.60000 19.51000 0.09000 0.46130 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.04960 10.05030 -0.00070 -0.00696 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.04970 10.05030 -0.00060 -0.00597 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.96260 9.96400 -0.00140 -0.01405 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.96260 9.96400 -0.00140 -0.01405 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.20850 10.25180 -0.04330 -0.42236 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.20830 10.25160 -0.04330 -0.42237 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.03830 10.04020 -0.00190 -0.01892 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.03830 10.04020 -0.00190 -0.01892 兆豐國際生命科學基金 14.61000 14.54000 0.07000 0.48143 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.49270 10.51450 -0.02180 -0.20733 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.76690 10.78310 -0.01620 -0.15024 兆豐國際全球基金 30.93000 31.06000 -0.13000 -0.41854 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.53280 10.53110 0.00170 0.01614 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.24030 10.21550 0.02480 0.24277 兆豐國際國民基金 23.97000 23.81000 0.16000 0.67199 兆豐國際第一基金 14.31000 14.22000 0.09000 0.63291 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.73530 10.73050 0.00480 0.04473 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.14190 8.13830 0.00360 0.04424 兆豐國際萬全基金 21.81000 21.71000 0.10000 0.46062 兆豐國際電子基金 27.81000 27.70000 0.11000 0.39711 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.87000 22.93000 -0.06000 -0.26167 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.06000 15.05000 0.01000 0.06645 兆豐國際豐台灣基金 37.61000 37.44000 0.17000 0.45406 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57130 12.57070 0.00060 0.00477 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.87000 9.96000 -0.09000 -0.90361 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.89000 9.97000 -0.08000 -0.80241 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.81900 9.80290 0.01610 0.16424 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.84920 9.83350 0.01570 0.15966 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.86480 9.85440 0.01040 0.10554 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.86050 9.84400 0.01650 0.16761 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.97660 9.96670 0.00990 0.09933 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.81920 9.80320 0.01600 0.16321 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.85140 9.83560 0.01580 0.16064 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.87280 9.86250 0.01030 0.10444 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.86490 9.84850 0.01640 0.16652 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.98460 9.97470 0.00990 0.09925 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.94190 10.92330 0.01860 0.17028 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.67050 10.65150 0.01900 0.17838 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.92760 10.90830 0.01930 0.17693 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.61860 10.60060 0.01800 0.16980 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.73640 10.71730 0.01910 0.17822 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.72280 10.70410 0.01870 0.17470 合庫台灣基金 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748 合庫全球高收益債券基金A類型 11.82090 11.81890 0.00200 0.01692 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.89670 12.88900 0.00770 0.05974 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.47310 11.46560 0.00750 0.06541 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.25230 12.24450 0.00780 0.06370 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14430 8.14300 0.00130 0.01596 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46750 9.46200 0.00550 0.05813 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.17900 9.17290 0.00610 0.06650 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.83900 8.83350 0.00550 0.06226 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.31310 9.30700 0.00610 0.06554 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 合庫全球新興市場基金 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.18420 10.18380 0.00040 0.00393 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95270 9.94070 0.01200 0.12072 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.36540 10.35220 0.01320 0.12751 合庫新興多重收益基金A類型 10.56200 10.55380 0.00820 0.07770 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.16110 12.14600 0.01510 0.12432 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.50940 15.48600 0.02340 0.15110 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.66700 8.65650 0.01050 0.12130 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.53130 9.51910 0.01220 0.12816 合庫新興多重收益基金B類型 7.86660 7.86050 0.00610 0.07760 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.65360 8.64300 0.01060 0.12264 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.56840 10.55450 0.01390 0.13170 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.04000 12.09000 -0.05000 -0.41356 安本標準兩岸價值基金 美元 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.64000 11.68000 -0.04000 -0.34247 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.20120 10.19530 0.00590 0.05787 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.18400 10.17710 0.00690 0.06780 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.75630 9.80840 -0.05210 -0.53118 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.16320 10.15330 0.00990 0.09751 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.24600 10.24000 0.00600 0.05859 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.22660 10.21970 0.00690 0.06752 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.78970 9.84200 -0.05230 -0.53140 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.19750 10.18770 0.00980 0.09619 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25570 11.25550 0.00020 0.00178 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.83050 9.81410 0.01640 0.16711 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75910 9.75100 0.00810 0.08307 安聯中國東協基金 15.06000 15.01000 0.05000 0.33311 安聯中國策略基金-美元 12.92000 12.83000 0.09000 0.70148 安聯中國策略基金-新臺幣 16.86000 16.75000 0.11000 0.65672 安聯中華新思路基金-人民幣 16.57000 16.47000 0.10000 0.60716 安聯中華新思路基金-美元 14.97000 14.86000 0.11000 0.74024 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.12000 14.02000 0.10000 0.71327 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 34.44000 34.24000 0.20000 0.58411 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 安聯台灣科技基金 57.12000 56.82000 0.30000 0.52798 安聯台灣貨幣市場基金 12.56180 12.56120 0.00060 0.00478 安聯台灣智慧基金 39.74000 39.44000 0.30000 0.76065 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87610 10.86960 0.00650 0.05980 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.96240 15.95490 0.00750 0.04701 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.89470 9.89000 0.00470 0.04752 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.98080 9.97600 0.00480 0.04812 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 安聯四季成長組合基金-美元 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.33020 13.32480 0.00540 0.04053 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.90440 10.89540 0.00900 0.08260 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.95530 12.94670 0.00860 0.06643 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58760 9.58370 0.00390 0.04069 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52790 9.52000 0.00790 0.08298 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.04050 9.03440 0.00610 0.06752 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.23570 10.23160 0.00410 0.04007 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.23810 10.23130 0.00680 0.06646 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.27000 11.30000 -0.03000 -0.26549 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.56100 12.56630 -0.00530 -0.04218 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37370 11.37490 -0.00120 -0.01055 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97440 10.97630 -0.00190 -0.01731 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.56890 8.57240 -0.00350 -0.04083 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.43650 8.43740 -0.00090 -0.01067 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11390 8.11530 -0.00140 -0.01725 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20500 10.20900 -0.00400 -0.03918 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.08410 10.08590 -0.00180 -0.01785 安聯全球人口趨勢基金 12.20000 12.24000 -0.04000 -0.32680 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.75000 8.69000 0.06000 0.69045 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.08000 32.88000 0.20000 0.60827 安聯全球油礦金趨勢基金 7.89000 7.89000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.54910 12.54030 0.00880 0.07017 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.57580 10.56830 0.00750 0.07097 安聯全球新興市場基金 16.80000 16.72000 0.08000 0.47847 安聯全球農金趨勢基金 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956 安聯全球綠能趨勢基金 9.16000 9.24000 -0.08000 -0.86580 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 安聯亞洲動態策略基金 22.39000 22.33000 0.06000 0.26870 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.14950 10.15030 -0.00080 -0.00788 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.18970 10.18800 0.00170 0.01669 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.11720 10.11790 -0.00070 -0.00692 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.09100 10.08930 0.00170 0.01685 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.13140 10.13220 -0.00080 -0.00790 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.09530 10.09360 0.00170 0.01684 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.05720 10.05570 0.00150 0.01492 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12150 10.12000 0.00150 0.01482 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05720 10.05570 0.00150 0.01492 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.63220 10.62980 0.00240 0.02258 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.16370 10.16100 0.00270 0.02657 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.83450 91.76900 0.06550 0.07137 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.44260 13.42520 0.01740 0.12961 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.94800 68.89200 0.05600 0.08129 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.95930 9.94640 0.01290 0.12970 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.78800 2.78610 0.00190 0.06820 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92430 10.91340 0.01090 0.09988 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.34530 2.34540 -0.00010 -0.00426 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.81730 8.80860 0.00870 0.09877 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.33260 10.32220 0.01040 0.10075 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.31630 10.29700 0.01930 0.18743 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.81710 10.79190 0.02520 0.23351 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.26790 10.24830 0.01960 0.19125 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.29010 10.27030 0.01980 0.19279 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.23240 10.22200 0.01040 0.10174 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.18230 10.16330 0.01900 0.18695 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.59070 10.56590 0.02480 0.23472 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.16590 10.14640 0.01950 0.19219 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.19540 10.17580 0.01960 0.19261 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.05580 10.04260 0.01320 0.13144 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.24920 10.23050 0.01870 0.18279 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.03590 10.02210 0.01380 0.13770 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.94890 9.93550 0.01340 0.13487 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.07220 10.05890 0.01330 0.13222 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.19920 10.18060 0.01860 0.18270 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.03560 10.02180 0.01380 0.13770 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.94920 9.93580 0.01340 0.13487 宏利台灣動力基金A類型 32.69000 32.53000 0.16000 0.49185 宏利台灣動力基金I類型 32.69000 32.53000 0.16000 0.49185 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.09080 10.10290 -0.01210 -0.11977 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.95120 9.97220 -0.02100 -0.21059 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.57530 7.58440 -0.00910 -0.11998 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.52720 7.54060 -0.01340 -0.17770 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188 宏利全球債券組合基金 13.82690 13.82070 0.00620 0.04486 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.01480 3.01060 0.00420 0.13951 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.45220 12.43710 0.01510 0.12141 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.92620 8.91560 0.01060 0.11889 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.62440 2.62440 0.00000 0.00000 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.47500 11.46850 0.00650 0.05668 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.35120 3.33670 0.01450 0.43456 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54750 0.54500 0.00250 0.45872 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.38000 15.32000 0.06000 0.39164 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.53020 12.53020 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.07280 11.07090 0.00190 0.01716 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.57120 10.57300 -0.00180 -0.01702 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78930 8.78870 0.00060 0.00683 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.41790 8.41650 0.00140 0.01663 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25780 8.25880 -0.00100 -0.01211 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.42480 8.42340 0.00140 0.01662 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00490 2.99780 0.00710 0.23684 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43090 0.43010 0.00080 0.18600 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.93780 12.91570 0.02210 0.17111 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98140 0.97930 0.00210 0.21444 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36120 7.34840 0.01280 0.17419 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05450 2.05030 0.00420 0.20485 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29600 0.29540 0.00060 0.20311 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.94890 8.93340 0.01550 0.17351 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32510 0.32450 0.00060 0.18490 宏利萬利貨幣市場基金 13.69880 13.69840 0.00040 0.00292 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.48000 2.48000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.63000 27.49000 0.14000 0.50928 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.63000 27.49000 0.14000 0.50928 宏利澳幣保本基金 12.72190 12.71170 0.01020 0.08024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.99000 11.95000 0.04000 0.33473 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.57620 10.53370 0.04250 0.40347 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.44590 9.43650 0.00940 0.09961 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.92900 8.92760 0.00140 0.01568 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.37210 11.37030 0.00180 0.01583 貝萊德亞美利加收益基金 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 貝萊德新台幣基金 12.98070 12.98030 0.00040 0.00308 貝萊德寶利基金 28.31000 28.27000 0.04000 0.14149 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46340 11.46090 0.00250 0.02181 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91030 9.90270 0.00760 0.07675 保德信大中華基金-人民幣 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 保德信大中華基金-美元 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 保德信大中華基金-新台幣 30.69000 30.60000 0.09000 0.29412 保德信中小型股基金 54.37000 54.17000 0.20000 0.36921 保德信中國中小基金-人民幣 9.88000 9.77000 0.11000 1.12590 保德信中國中小基金-美元 9.24000 9.12000 0.12000 1.31579 保德信中國中小基金-新臺幣 8.96000 8.85000 0.11000 1.24294 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.04580 10.01920 0.02660 0.26549 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.11690 10.09250 0.02440 0.24176 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.16780 10.14070 0.02710 0.26724 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.33080 11.30060 0.03020 0.26724 保德信中國品牌基金-人民幣 10.72000 10.65000 0.07000 0.65728 保德信中國品牌基金-美元 10.70000 10.63000 0.07000 0.65851 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.54000 11.46000 0.08000 0.69808 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.45000 28.44000 0.01000 0.03516 保德信全球消費商機基金 19.45000 19.59000 -0.14000 -0.71465 保德信全球基礎建設基金 14.04000 14.03000 0.01000 0.07128 保德信全球資源基金 7.24000 7.22000 0.02000 0.27701 保德信全球醫療生化基金-美元 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.39000 32.27000 0.12000 0.37186 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.21610 10.21190 0.00420 0.04113 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.75560 10.75040 0.00520 0.04837 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.23860 10.24220 -0.00360 -0.03515 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.77590 10.77970 -0.00380 -0.03525 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.71680 9.70930 0.00750 0.07725 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.95150 10.94290 0.00860 0.07859 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26730 9.26780 -0.00050 -0.00540 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.42830 10.42880 -0.00050 -0.00479 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19310 8.18030 0.01280 0.15647 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.37320 11.35540 0.01780 0.15675 保德信亞太基金 20.05000 19.96000 0.09000 0.45090 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.72310 8.72060 0.00250 0.02867 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.18900 12.18550 0.00350 0.02872 保德信店頭市場基金 39.21000 39.09000 0.12000 0.30698 保德信拉丁美洲基金 7.00000 7.03000 -0.03000 -0.42674 保德信金平衡基金 31.55000 31.58000 -0.03000 -0.09500 保德信金滿意基金 44.62000 44.59000 0.03000 0.06728 保德信科技島基金 29.52000 29.44000 0.08000 0.27174 保德信高成長基金 102.46000 102.56000 -0.10000 -0.09750 保德信貨幣市場基金 15.85770 15.85690 0.00080 0.00505 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.71820 10.74670 -0.02850 -0.26520 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.94610 10.98440 -0.03830 -0.34868 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.10300 11.10990 -0.00690 -0.06211 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.61720 10.63270 -0.01550 -0.14578 保德信新世紀基金 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.19810 8.19350 0.00460 0.05614 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.45580 10.44960 0.00620 0.05933 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.77550 11.76890 0.00660 0.05608 保德信新興趨勢組合基金 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 保德信瑞騰基金 15.66160 15.66110 0.00050 0.00319 保德信歐洲組合基金 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.50170 9.48430 0.01740 0.18346 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.05550 10.03680 0.01870 0.18631 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.42010 9.40310 0.01700 0.18079 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.72920 9.71050 0.01870 0.19258 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.70080 9.68760 0.01320 0.13626 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.14020 10.12630 0.01390 0.13727 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.56040 9.54270 0.01770 0.18548 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.92740 9.90900 0.01840 0.18569 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.19390 10.17390 0.02000 0.19658 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87210 9.85230 0.01980 0.20097 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.26150 10.24130 0.02020 0.19724 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.80250 9.78000 0.02250 0.23006 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.12190 10.09850 0.02340 0.23172 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.83400 9.81620 0.01780 0.18133 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.37730 10.36000 0.01730 0.16699 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.71110 9.69040 0.02070 0.21361 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.09910 10.07750 0.02160 0.21434 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.96370 9.95980 0.00390 0.03916 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.96770 9.96370 0.00400 0.04015 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.26240 10.24620 0.01620 0.15811 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.93900 9.92980 0.00920 0.09265 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.93920 9.92990 0.00930 0.09366 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.21790 10.21230 0.00560 0.05484 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.26220 10.24770 0.01450 0.14150 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.96730 9.94850 0.01880 0.18897 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04730 10.03290 0.01440 0.14353 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.42250 10.40780 0.01470 0.14124 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.20880 10.18040 0.02840 0.27897 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.86220 10.83200 0.03020 0.27880 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.05060 10.03130 0.01930 0.19240 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.35210 10.33230 0.01980 0.19163 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46000 10.44690 0.01310 0.12540 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.48460 10.46600 0.01860 0.17772 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.49010 10.48030 0.00980 0.09351 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.03620 10.02500 0.01120 0.11172 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.03810 10.02720 0.01090 0.10870 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 9.98870 9.94840 0.04030 0.40509 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 9.99030 9.95140 0.03890 0.39090 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.03830 10.02120 0.01710 0.17064 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.03960 10.02240 0.01720 0.17162 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.98350 9.97240 0.01110 0.11131 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.98400 9.97290 0.01110 0.11130 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.17510 10.16350 0.01160 0.11413 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.17320 10.16130 0.01190 0.11711 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.28880 10.25930 0.02950 0.28754 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.47410 10.44480 0.02930 0.28052 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.97570 9.95870 0.01700 0.17071 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.07120 10.05400 0.01720 0.17108 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97210 1.96910 0.00300 0.15235 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84780 2.84340 0.00440 0.15474 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28970 0.28890 0.00080 0.27691 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45700 0.45580 0.00120 0.26327 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.21750 8.19850 0.01900 0.23175 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.09140 12.05780 0.03360 0.27866 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.74650 9.73350 0.01300 0.13356 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.49440 12.47780 0.01660 0.13304 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.64610 8.62780 0.01830 0.21211 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.12800 11.10440 0.02360 0.21253 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.58780 10.57130 0.01650 0.15608 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.38130 10.36250 0.01880 0.18142 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.15000 20.09000 0.06000 0.29866 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.000003000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4675.570004662.05000 13.52000 0.29000 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.14750 10.14480 0.00270 0.02661 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.04340 11.04040 0.00300 0.02717 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02370 10.02180 0.00190 0.01896 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.37410 9.35760 0.01650 0.17633 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.96790 9.95040 0.01750 0.17587 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.35570 9.34250 0.01320 0.14129 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.73220 9.71010 0.02210 0.22760 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.38960 10.37920 0.01040 0.10020 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.89990 5.89040 0.00950 0.16128 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.94030 10.92270 0.01760 0.16113 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.60590 10.62860 -0.02270 -0.21357 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.64380 11.66270 -0.01890 -0.16206 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.86130 10.87800 -0.01670 -0.15352 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.08860 9.10810 -0.01950 -0.21410 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.43260 9.44790 -0.01530 -0.16194 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.31910 9.33340 -0.01430 -0.15321 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.43930 10.46160 -0.02230 -0.21316 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.93940 10.95720 -0.01780 -0.16245 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.92730 10.94410 -0.01680 -0.15351 柏瑞巨人基金 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71010 13.70970 0.00040 0.00292 柏瑞全球金牌組合基金 16.47000 16.48000 -0.01000 -0.06068 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.39650 14.40110 -0.00460 -0.03194 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.82210 12.82160 0.00050 0.00390 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.37880 13.37620 0.00260 0.01944 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.52460 8.52730 -0.00270 -0.03166 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77100 6.77320 -0.00220 -0.03248 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.70520 8.70490 0.00030 0.00345 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.54610 8.53900 0.00710 0.08315 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.78520 10.78310 0.00210 0.01947 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.44500 8.44610 -0.00110 -0.01302 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 13.01250 13.01200 0.00050 0.00384 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.47020 12.47410 -0.00390 -0.03126 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.44950 13.43840 0.01110 0.08260 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.17910 12.17670 0.00240 0.01971 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.96760 8.97040 -0.00280 -0.03121 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73080 9.73050 0.00030 0.00308 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.76530 9.75720 0.00810 0.08302 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.58810 9.58620 0.00190 0.01982 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.46590 9.46720 -0.00130 -0.01373 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.75360 10.75540 -0.00180 -0.01674 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.78020 10.78110 -0.00090 -0.00835 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.54990 10.54640 0.00350 0.03319 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.67360 10.67400 -0.00040 -0.00375 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.82000 9.82170 -0.00170 -0.01731 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.58910 9.58990 -0.00080 -0.00834 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.72140 10.70230 0.01910 0.17847 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.61490 9.61180 0.00310 0.03225 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73580 9.73620 -0.00040 -0.00411 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.73350 10.73530 -0.00180 -0.01677 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.78060 10.78150 -0.00090 -0.00835 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.55040 10.54690 0.00350 0.03319 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.67480 10.67520 -0.00040 -0.00375 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.81980 9.82150 -0.00170 -0.01731 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.58930 9.59020 -0.00090 -0.00938 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.90680 10.88740 0.01940 0.17819 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.61510 9.61200 0.00310 0.03225 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.73650 9.73680 -0.00030 -0.00308 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.34290 11.34580 -0.00290 -0.02556 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.84980 12.85100 -0.00120 -0.00934 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.09500 12.09290 0.00210 0.01737 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.93140 8.93360 -0.00220 -0.02463 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67540 9.67630 -0.00090 -0.00930 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.58450 9.58290 0.00160 0.01670 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03780 11.04060 -0.00280 -0.02536 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.96530 11.96650 -0.00120 -0.01003 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.68460 11.68270 0.00190 0.01626 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.93170 8.93390 -0.00220 -0.02463 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67590 9.67690 -0.00100 -0.01033 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.58490 9.58330 0.00160 0.01670 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.08000 14.07000 0.01000 0.07107 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.07000 13.03000 0.04000 0.30698 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.35000 13.31000 0.04000 0.30053 柏瑞拉丁美洲基金 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.21840 12.20800 0.01040 0.08519 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.44060 10.42640 0.01420 0.13619 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.75190 7.74530 0.00660 0.08521 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.27920 10.26520 0.01400 0.13638 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.77000 11.76000 0.01000 0.08503 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.80000 9.79000 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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.79390 8.79130 0.00260 0.02957 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.44630 9.44000 0.00630 0.06674 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.87960 10.87810 0.00150 0.01379 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.53920 11.53150 0.00770 0.06677 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.52560 9.52280 0.00280 0.02940 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.97140 8.97010 0.00130 0.01449 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.64830 9.64190 0.00640 0.06638 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.15340 12.15170 0.00170 0.01399 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.01150 13.00670 0.00480 0.03690 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.83020 11.82340 0.00680 0.05751 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.39060 9.38930 0.00130 0.01385 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.07980 10.07600 0.00380 0.03771 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.05710 10.05130 0.00580 0.05770 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.26440 12.25980 0.00460 0.03752 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.84310 10.84160 0.00150 0.01384 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.27190 11.26540 0.00650 0.05770 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.00450 10.00310 0.00140 0.01400 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.55750 9.55620 0.00130 0.01360 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.32340 10.31960 0.00380 0.03682 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79550 9.78990 0.00560 0.05720 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.08000 19.09000 -0.01000 -0.05238 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.89000 17.91000 -0.02000 -0.11167 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.44720 13.44180 0.00540 0.04017 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.36690 10.36590 0.00100 0.00965 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.45790 11.45920 -0.00130 -0.01134 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.42840 12.39200 0.03640 0.29374 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.93330 10.92890 0.00440 0.04026 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.93450 8.93370 0.00080 0.00895 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.53140 9.53250 -0.00110 -0.01154 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.37340 9.34590 0.02750 0.29425 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.47070 9.46690 0.00380 0.04014 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.06880 9.06790 0.00090 0.00993 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.33160 9.33270 -0.00110 -0.01179 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.24670 11.21370 0.03300 0.29428 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.41310 9.40930 0.00380 0.04039 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.15910 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4.57710 0.02670 0.58334 國泰中國新興戰略基金-美元 0.64090 0.63890 0.00200 0.31304 國泰中國新興戰略基金-新台幣 20.02000 19.97000 0.05000 0.25038 國泰中港台基金-人民幣 3.57890 3.56060 0.01830 0.51396 國泰中港台基金-美元 0.50440 0.50320 0.00120 0.23847 國泰中港台基金-新台幣 15.57000 15.55000 0.02000 0.12862 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.10900 10.08910 0.01990 0.19724 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.23710 10.21790 0.01920 0.18791 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.26070 10.25010 0.01060 0.10341 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.37000 27.32000 0.05000 0.18302 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.99000 12.01000 -0.02000 -0.16653 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.16000 34.03000 0.13000 0.38202 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35870 0.35870 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33550 0.33550 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33640 0.33640 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.12380 11.13170 -0.00790 -0.07097 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.41400 10.42130 -0.00730 -0.07005 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.44600 10.45340 -0.00740 -0.07079 國泰台灣貨幣市場基金 12.47100 12.47050 0.00050 0.00401 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42570 0.42570 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37480 0.37480 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45490 0.45480 0.00010 0.02199 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56910 0.56660 0.00250 0.44123 國泰全球高股息基金-人民幣 2.63930 2.63540 0.00390 0.14799 國泰全球高股息基金-美元 0.37090 0.37140 -0.00050 -0.13463 國泰全球高股息基金-新台幣 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 國泰全球高股息基金-澳幣 0.55120 0.54950 0.00170 0.30937 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49840 0.49750 0.00090 0.18090 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.52000 14.51000 0.01000 0.06892 國泰全球資源基金-美元 0.16490 0.16450 0.00040 0.24316 國泰全球資源基金-新台幣 5.19000 5.18000 0.01000 0.19305 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61300 0.61280 0.00020 0.03264 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.99000 19.00000 -0.01000 -0.05263 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.39000 18.40000 -0.01000 -0.05435 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.90640 0.90210 0.00430 0.47667 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.25000 21.30000 -0.05000 -0.23474 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.89000 22.99000 -0.10000 -0.43497 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.60080 2.57560 0.02520 0.97841 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36650 0.36390 0.00260 0.71448 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31220 0.31000 0.00220 0.70968 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.31070 11.24020 0.07050 0.62721 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.63540 9.57530 0.06010 0.62766 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54100 0.53490 0.00610 1.14040 國泰亞洲成長基金-美元 0.39270 0.38720 0.00550 1.42045 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.78000 11.62000 0.16000 1.37694 國泰科技生化基金 38.10000 37.68000 0.42000 1.11465 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.62000 29.85000 -0.23000 -0.77052 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.20000 12.12000 0.08000 0.66007 國泰美國費城半導體基金 15.28000 15.58000 -0.30000 -1.92555 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 46.72260 46.69840 0.02420 0.05182 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.10020 16.12340 -0.02320 -0.14389 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.89190 25.85500 0.03690 0.14272 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.23600 46.12270 0.11330 0.24565 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.83980 46.81620 0.02360 0.05041 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.31250 43.36790 -0.05540 -0.12774 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32170 0.32190 -0.00020 -0.06213 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.99080 9.99880 -0.00800 -0.08001 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.05370 10.06170 -0.00800 -0.07951 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32240 0.32270 -0.00030 -0.09297 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.00950 10.02050 -0.01100 -0.10977 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.08900 10.10000 -0.01100 -0.10891 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32280 0.32320 -0.00040 -0.12376 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.02220 10.03750 -0.01530 -0.15243 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.11110 10.12650 -0.01540 -0.15208 國泰紐幣2021保本基金 12.93170 12.93490 -0.00320 -0.02474 國泰紐幣八年期保本基金 13.31060 13.31570 -0.00510 -0.03830 國泰紐幣保本基金 12.79530 12.79390 0.00140 0.01094 國泰國泰基金-新台幣A 25.08000 24.94000 0.14000 0.56135 國泰富時中國A50基金 21.59000 21.89000 -0.30000 -1.37049 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 48.55710 48.44890 0.10820 0.22333 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35050 0.35000 0.00050 0.14286 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52860 0.52540 0.00320 0.60906 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.25960 41.21780 0.04180 0.10141 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.03000 21.34000 -0.31000 -1.45267 國泰新興市場基金-美元 0.38980 0.38760 0.00220 0.56760 國泰新興市場基金-新台幣 12.08000 12.02000 0.06000 0.49917 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.47300 2.46420 0.00880 0.35711 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50830 1.50290 0.00540 0.35931 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35820 0.35790 0.00030 0.08382 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22060 0.22040 0.00020 0.09074 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.80150 10.79720 0.00430 0.03983 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.46310 6.46060 0.00250 0.03870 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.88000 16.11000 -0.23000 -1.42768 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.01960 45.97210 0.04750 0.10332 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.75820 45.63480 0.12340 0.27041 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.06480 43.07000 -0.00520 -0.01207 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.65000 12.65000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 39.30000 39.35000 -0.05000 -0.12706 國泰標普北美科技ETF基金 23.52000 23.79000 -0.27000 -1.13493 國泰歐洲精選基金-美元 0.34460 0.34580 -0.00120 -0.34702 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.76150 38.71120 0.05030 0.12994 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.07000 22.26000 -0.19000 -0.85355 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.69000 19.61000 0.08000 0.40796 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.83000 18.82000 0.01000 0.05313 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41800 0.41770 0.00030 0.07182 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.56100 12.55680 0.00420 0.03345 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.59140 10.58710 0.00430 0.04062 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.49920 10.49320 0.00600 0.05718 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.59430 10.59720 -0.00290 -0.02737 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.26290 10.25870 0.00420 0.04094 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.20200 10.19620 0.00580 0.05688 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.24410 10.24690 -0.00280 -0.02733 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98910 9.97540 0.01370 0.13734 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.88450 9.97410 -0.08960 -0.89833 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97240 9.95730 0.01510 0.15165 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.77370 9.76700 0.00670 0.06860 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98900 9.97530 0.01370 0.13734 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.87950 9.96910 -0.08960 -0.89878 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97230 9.95720 0.01510 0.15165 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.77370 9.76710 0.00660 0.06757 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47630 11.47550 0.00080 0.00697 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82540 9.81790 0.00750 0.07639 第一金大中華基金 27.38000 27.43000 -0.05000 -0.18228 第一金小型精選基金 34.67000 34.51000 0.16000 0.46363 第一金中國世紀基金-人民幣 14.67000 14.61000 0.06000 0.41068 第一金中國世紀基金-美元 8.84390 8.83250 0.01140 0.12907 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.89040 9.86870 0.02170 0.21989 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.21020 8.21210 -0.00190 -0.02314 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.52820 11.50290 0.02530 0.21994 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75090 9.75310 -0.00220 -0.02256 第一金中概平衡基金 29.40000 29.38000 0.02000 0.06807 第一金台灣貨幣市場基金 15.34020 15.33950 0.00070 0.00456 第一金全家福貨幣市場基金 178.85000 178.84200 0.00800 0.00447 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.52650 15.63710 -0.11060 -0.70729 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.52520 15.63580 -0.11060 -0.70735 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.98000 15.10000 -0.12000 -0.79470 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.98000 15.10000 -0.12000 -0.79470 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.38910 10.45870 -0.06960 -0.66547 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.38740 10.45700 -0.06960 -0.66558 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.42000 10.49000 -0.07000 -0.66730 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.16590 10.13720 0.02870 0.28312 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.16590 10.13720 0.02870 0.28312 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.58660 13.70930 -0.12270 -0.89501 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.60480 13.72760 -0.12280 -0.89455 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.88000 13.01000 -0.13000 -0.99923 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.90000 13.03000 -0.13000 -0.99770 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.90710 9.89410 0.01300 0.13139 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90070 9.88770 0.01300 0.13148 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.49690 9.48780 0.00910 0.09591 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.52120 9.51200 0.00920 0.09672 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.86070 10.84640 0.01430 0.13184 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.45130 10.44120 0.01010 0.09673 第一金全球大趨勢基金 25.06000 25.23000 -0.17000 -0.67380 第一金全球不動產證券化基金A 9.35000 9.37720 -0.02720 -0.29007 第一金全球不動產證券化基金B 6.45470 6.47350 -0.01880 -0.29041 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.26560 10.27640 -0.01080 -0.10510 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.26580 10.27680 -0.01100 -0.10704 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.25170 11.26340 -0.01170 -0.10388 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.25340 11.26530 -0.01190 -0.10563 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.63280 8.62420 0.00860 0.09972 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.65620 10.64560 0.01060 0.09957 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.30410 9.30220 0.00190 0.02043 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.30250 9.30040 0.00210 0.02258 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.69720 7.70170 -0.00450 -0.05843 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.69230 7.69680 -0.00450 -0.05847 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.43850 8.44610 -0.00760 -0.08998 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.43900 8.44670 -0.00770 -0.09116 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.77990 11.77740 0.00250 0.02123 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.78050 11.77810 0.00240 0.02038 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.30830 10.31440 -0.00610 -0.05914 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.30920 10.31520 -0.00600 -0.05817 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.06800 15.08160 -0.01360 -0.09018 第一金亞洲科技基金 18.97000 18.96000 0.01000 0.05274 第一金亞洲新興市場基金 12.81000 12.66000 0.15000 1.18483 第一金店頭市場基金 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.21110 10.19580 0.01530 0.15006 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.21110 10.19580 0.01530 0.15006 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.17140 10.16470 0.00670 0.06591 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.17130 10.16470 0.00660 0.06493 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.21110 10.19580 0.01530 0.15006 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.22460 10.20920 0.01540 0.15084 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.21110 10.19580 0.01530 0.15006 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.17130 10.16470 0.00660 0.06493 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.18480 10.17800 0.00680 0.06681 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.17130 10.16470 0.00660 0.06493 第一金創新趨勢基金 23.11000 23.13000 -0.02000 -0.08647 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.35230 44.25670 0.09560 0.21601 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 44.46100 44.30690 0.15410 0.34780 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 45.10200 45.04720 0.05480 0.12165 第一金電子基金 36.81000 36.77000 0.04000 0.10878 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.65000 19.64000 0.01000 0.05092 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.17000 20.46000 -0.29000 -1.41740 統一大中華中小基金(人民幣) 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016 統一大中華中小基金(美元) 8.40000 8.32000 0.08000 0.96154 統一大中華中小基金(新台幣) 12.48000 12.37000 0.11000 0.88925 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 統一大東協高股息基金(美元) 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 38.03000 37.91000 0.12000 0.31654 統一大滿貫基金-I類型 38.03000 37.91000 0.12000 0.31654 統一大龍印基金 15.21000 14.98000 0.23000 1.53538 統一大龍騰中國基金(人民幣) 11.04000 10.97000 0.07000 0.63810 統一大龍騰中國基金(美元) 9.81000 9.73000 0.08000 0.82220 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.19000 11.11000 0.08000 0.72007 統一中小基金 26.81000 26.64000 0.17000 0.63814 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.99710 10.00390 -0.00680 -0.06797 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.02690 9.02120 0.00570 0.06318 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.74930 8.74980 -0.00050 -0.00571 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.64760 12.65630 -0.00870 -0.06874 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.37760 11.37050 0.00710 0.06244 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.98380 10.98440 -0.00060 -0.00546 統一台灣動力基金 20.67000 20.66000 0.01000 0.04840 統一全天候基金-A類型 122.34000 122.26000 0.08000 0.06543 統一全天候基金-I類型 123.15000 123.06000 0.09000 0.07314 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.61040 8.58560 0.02480 0.28886 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.07140 8.03750 0.03390 0.42177 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.08580 8.05860 0.02720 0.33753 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.35280 9.32580 0.02700 0.28952 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.77520 8.73840 0.03680 0.42113 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.78330 8.75380 0.02950 0.33700 統一全球債券組合基金 12.43750 12.42820 0.00930 0.07483 統一全球新科技基金(人民幣) 16.61000 16.66000 -0.05000 -0.30012 統一全球新科技基金(美元) 15.16000 15.19000 -0.03000 -0.19750 統一全球新科技基金(新台幣) 14.60000 14.63000 -0.03000 -0.20506 統一亞太基金 25.97000 25.93000 0.04000 0.15426 統一亞洲大金磚基金 12.53000 12.45000 0.08000 0.64257 統一奔騰基金 64.61000 64.41000 0.20000 0.31051 統一強棒貨幣市場基金 16.75300 16.75230 0.00070 0.00418 統一強漢基金(人民幣) 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058 統一強漢基金(美元) 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 統一強漢基金(新台幣) 28.66000 28.63000 0.03000 0.10479 統一統信基金 32.81000 32.70000 0.11000 0.33639 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 38.29520 38.18470 0.11050 0.28938 統一黑馬基金 64.66000 64.64000 0.02000 0.03094 統一新亞洲科技能源基金 17.27000 17.19000 0.08000 0.46539 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.12400 8.12440 -0.00040 -0.00492 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.89910 10.89960 -0.00050 -0.00459 統一經建基金 51.65000 51.59000 0.06000 0.11630 統一龍馬基金 74.31000 74.02000 0.29000 0.39179 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.52000 22.46000 0.06000 0.26714 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.76000 51.67000 0.09000 0.17418 野村中國機會基金 15.16000 15.14000 0.02000 0.13210 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41900 10.40750 0.01150 0.11050 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.35930 10.35990 -0.00060 -0.00579 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.34500 10.35600 -0.01100 -0.10622 野村巴西基金 6.67000 6.63000 0.04000 0.60332 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230 野村台灣高股息基金 26.36000 26.30000 0.06000 0.22814 野村台灣運籌基金 40.43000 40.24000 0.19000 0.47217 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.95060 9.93450 0.01610 0.16206 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.80490 9.80400 0.00090 0.00918 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83790 9.83720 0.00070 0.00712 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.57840 10.56130 0.01710 0.16191 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.31650 10.31530 0.00120 0.01163 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05470 10.05390 0.00080 0.00796 野村平衡基金 21.15000 21.15000 0.00000 0.00000 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96060 9.94620 0.01440 0.14478 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.23810 10.18800 0.05010 0.49176 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96580 9.96320 0.00260 0.02610 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96090 9.94640 0.01450 0.14578 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.23830 10.18820 0.05010 0.49175 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96650 9.96390 0.00260 0.02609 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92540 9.92380 0.00160 0.01612 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.02430 10.00790 0.01640 0.16387 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.03480 10.03050 0.00430 0.04287 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.94740 9.94530 0.00210 0.02112 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.93000 14.94000 -0.01000 -0.06693 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.75000 12.69000 0.06000 0.47281 野村全球生技醫療基金 16.75000 16.65000 0.10000 0.60060 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.27910 10.25940 0.01970 0.19202 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.22670 10.21920 0.00750 0.07339 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.14780 10.14110 0.00670 0.06607 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.52300 10.50190 0.02110 0.20092 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.43180 10.42430 0.00750 0.07195 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.35830 10.35140 0.00690 0.06666 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.26120 10.25440 0.00680 0.06631 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.96590 10.94440 0.02150 0.19645 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.82430 10.81640 0.00790 0.07304 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.74990 10.74280 0.00710 0.06609 野村全球品牌基金 28.45000 28.62000 -0.17000 -0.59399 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.81000 12.82000 -0.01000 -0.07800 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.45000 19.46000 -0.01000 -0.05139 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.30000 12.27000 0.03000 0.24450 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.04210 11.02670 0.01540 0.13966 野村全球短期收益基金-美元計價 11.03280 11.03260 0.00020 0.00181 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.78870 10.78730 0.00140 0.01298 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.56300 8.54720 0.01580 0.18486 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.38700 8.37760 0.00940 0.11220 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.94750 7.94020 0.00730 0.09194 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.08300 11.06290 0.02010 0.18169 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.57180 10.56000 0.01180 0.11174 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12040 10.11100 0.00940 0.09297 野村成長基金 34.49000 34.39000 0.10000 0.29078 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.33050 8.27880 0.05170 0.62449 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.33820 8.29610 0.04210 0.50747 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.53080 8.49220 0.03860 0.45453 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.70990 9.64910 0.06080 0.63011 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.56340 9.51510 0.04830 0.50761 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.76460 9.72040 0.04420 0.45471 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.29000 13.22000 0.07000 0.52950 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.07120 10.06270 0.00850 0.08447 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.00010 9.99790 0.00220 0.02200 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.87000 9.87300 -0.00300 -0.03039 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.52010 9.51010 0.01000 0.10515 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.52550 9.52350 0.00200 0.02100 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.60700 9.61010 -0.00310 -0.03226 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.00350 10.00660 -0.00310 -0.03098 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.68880 10.68530 0.00350 0.03276 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.59390 10.59170 0.00220 0.02077 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.68370 10.68720 -0.00350 -0.03275 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.84150 9.83270 0.00880 0.08950 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.83540 9.83650 -0.00110 -0.01118 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.72890 9.73400 -0.00510 -0.05239 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.28250 8.28680 -0.00430 -0.05189 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.93040 8.92130 0.00910 0.10200 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.78690 8.78780 -0.00090 -0.01024 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.89680 9.90190 -0.00510 -0.05151 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.55280 13.55990 -0.00710 -0.05236 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.78920 12.77640 0.01280 0.10018 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.33500 10.33610 -0.00110 -0.01064 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51230 10.49780 0.01450 0.13812 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45480 10.45360 0.00120 0.01148 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49200 10.48630 0.00570 0.05436 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.80980 10.79490 0.01490 0.13803 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73000 10.72880 0.00120 0.01118 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.68540 10.67970 0.00570 0.05337 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.79690 10.78020 0.01670 0.15491 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.70600 10.70300 0.00300 0.02803 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.81500 10.82000 -0.00500 -0.04621 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.32550 10.32790 -0.00240 -0.02324 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.89370 9.88570 0.00800 0.08092 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.51010 9.51200 -0.00190 -0.01997 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97400 8.97620 -0.00220 -0.02451 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.54800 11.55080 -0.00280 -0.02424 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.47230 10.46470 0.00760 0.07263 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.65090 11.63070 0.02020 0.17368 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.06260 11.05450 0.00810 0.07327 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.80430 10.79660 0.00770 0.07132 野村泰國基金 42.85000 42.87000 -0.02000 -0.04665 野村高科技基金 11.88000 11.85000 0.03000 0.25316 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.57250 10.58730 -0.01480 -0.13979 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.21090 10.20470 0.00620 0.06076 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.90550 10.83490 0.07060 0.65160 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.56880 9.57790 -0.00910 -0.09501 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.52140 9.53500 -0.01360 -0.14263 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.85820 9.85340 0.00480 0.04871 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.27740 12.26910 0.00830 0.06765 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.55200 14.43480 0.11720 0.81193 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.10500 11.11550 -0.01050 -0.09446 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.05770 11.07340 -0.01570 -0.14178 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.62630 11.62060 0.00570 0.04905 野村貨幣市場基金 16.35600 16.35520 0.00080 0.00489 野村新馬基金 14.67000 14.62000 0.05000 0.34200 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38790 10.36890 0.01900 0.18324 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.93500 9.95960 -0.02460 -0.24700 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.02550 10.05810 -0.03260 -0.32412 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.32510 10.30830 0.01680 0.16298 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.26330 10.25770 0.00560 0.05459 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.24990 10.24240 0.00750 0.07323 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.73820 10.72070 0.01750 0.16324 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.63710 10.63080 0.00630 0.05926 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.68740 10.67970 0.00770 0.07210 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.12400 10.08280 0.04120 0.40862 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.08750 10.05790 0.02960 0.29430 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.96810 9.93940 0.02870 0.28875 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.82330 10.77990 0.04340 0.40260 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.73420 10.70260 0.03160 0.29526 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.61280 10.58220 0.03060 0.28916 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.61170 10.60200 0.00970 0.09149 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92500 7.91780 0.00720 0.09093 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.33520 12.32400 0.01120 0.09088 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.12000 9.21000 -0.09000 -0.97720 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.43350 10.42060 0.01290 0.12379 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.73980 10.68580 0.05400 0.50534 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36010 10.36000 0.00010 0.00097 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.40670 10.41540 -0.00870 -0.08353 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42820 10.42050 0.00770 0.07389 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.43390 10.42110 0.01280 0.12283 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.74080 10.68670 0.05410 0.50624 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35990 10.35980 0.00010 0.00097 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.40940 10.41800 -0.00860 -0.08255 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42730 10.41970 0.00760 0.07294 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.44420 10.43240 0.01180 0.11311 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.75730 10.70410 0.05320 0.49701 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36860 10.36960 -0.00100 -0.00964 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.41440 10.42410 -0.00970 -0.09305 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44190 10.43520 0.00670 0.06421 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.44420 10.43240 0.01180 0.11311 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.75900 10.70570 0.05330 0.49787 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37620 10.37730 -0.00110 -0.01060 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.42870 10.43840 -0.00970 -0.09293 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44320 10.43650 0.00670 0.06420 野村精選貨幣市場基金 12.12270 12.12240 0.00030 0.00247 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.91000 11.89000 0.02000 0.16821 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 野村積極成長基金 14.63000 14.58000 0.05000 0.34294 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 41.19000 41.02000 0.17000 0.41443 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.77910 10.77770 0.00140 0.01299 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.59420 8.58580 0.00840 0.09784 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.89880 7.90040 -0.00160 -0.02025 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71710 7.71620 0.00090 0.01166 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.43860 12.42750 0.01110 0.08932 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.09900 11.10120 -0.00220 -0.01982 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.88590 10.88470 0.00120 0.01102 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.75000 11.82000 -0.07000 -0.59222 野村環球基金-人民幣計價 17.98000 18.05000 -0.07000 -0.38781 野村環球基金-美元計價 13.85000 13.92000 -0.07000 -0.50287 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.48000 19.60000 -0.12000 -0.61224 野村鴻利基金 25.40000 25.39000 0.01000 0.03939 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91350 16.91310 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 21.89000 21.77000 0.12000 0.55122 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.55000 12.93000 0.62000 4.79505 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.42000 15.46000 -0.04000 -0.25873 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.75650 10.74560 0.01090 0.10144 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.08240 14.06810 0.01430 0.10165 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.01680 10.99180 0.02500 0.22744 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.57870 10.58260 -0.00390 -0.03685 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.89570 10.86400 0.03170 0.29179 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.42450 10.42270 0.00180 0.01727 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.42190 10.38220 0.03970 0.38239 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.16230 10.15120 0.01110 0.10935 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.97690 9.97420 0.00270 0.02707 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.41560 10.40330 0.01230 0.11823 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.60990 10.59610 0.01380 0.13024 凱基台商天下基金 14.82000 14.74000 0.08000 0.54274 凱基台灣精五門基金 23.37000 23.25000 0.12000 0.51613 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 46.44170 46.28970 0.15200 0.32837 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.45960 48.30060 0.15900 0.32919 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.24150 41.33370 -0.09220 -0.22306 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.24970 46.07920 0.17050 0.37002 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.98690 46.87660 0.11030 0.23530 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 47.34100 47.26880 0.07220 0.15274 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.71000 13.60000 0.11000 0.80882 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.95230 11.89420 0.05810 0.48847 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.84000 11.79000 0.05000 0.42409 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60710 11.60660 0.00050 0.00431 凱基開創基金 30.94000 30.86000 0.08000 0.25924 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.30000 22.52000 -0.22000 -0.97691 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.49180 21.68030 -0.18850 -0.86945 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.52000 17.35000 0.17000 0.97983 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.65060 16.47340 0.17720 1.07567 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.50000 7.48000 0.02000 0.26738 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.42440 42.31600 0.10840 0.25617 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.06150 42.90620 0.15530 0.36195 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.92790 42.76110 0.16680 0.39007 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.22520 11.27160 -0.04640 -0.41165 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.80000 10.86000 -0.06000 -0.55249 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.45590 12.41640 0.03950 0.31813 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.83000 12.80000 0.03000 0.23438 凱基護城河基金-台幣計價A 12.94000 13.05000 -0.11000 -0.84291 凱基護城河基金-美元計價B 12.60960 12.70060 -0.09100 -0.71650 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.79430 10.75690 0.03740 0.34768 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.17790 10.17330 0.00460 0.04522 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.25140 10.25540 -0.00400 -0.03900 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.79420 10.75680 0.03740 0.34769 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.17790 10.17330 0.00460 0.04522 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.25140 10.25540 -0.00400 -0.03900 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.26000 12.13000 0.13000 1.07172 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.60000 36.40000 -0.80000 -2.19780 富邦NASDAQ-100基金 32.87000 33.22000 -0.35000 -1.05358 富邦上証180基金 31.22000 31.66000 -0.44000 -1.38977 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20920 0.20890 0.00030 0.14361 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.48000 6.48000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.05000 5.97000 0.08000 1.34003 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.99000 48.26000 -1.27000 -2.63158 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.94960 12.89760 0.05200 0.40318 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.84330 11.80600 0.03730 0.31594 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.17200 11.16780 0.00420 0.03761 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.94570 10.90170 0.04400 0.40361 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.92530 9.89410 0.03120 0.31534 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.37330 9.36980 0.00350 0.03735 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.76400 19.81120 -0.04720 -0.23825 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.70130 11.70050 0.00080 0.00684 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.37210 10.41120 -0.03910 -0.37556 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.94380 13.90700 0.03680 0.26461 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00980 2.00780 0.00200 0.09961 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.42510 9.40030 0.02480 0.26382 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40760 1.40620 0.00140 0.09956 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.63400 12.60460 0.02940 0.23325 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82160 1.81920 0.00240 0.13193 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.50800 10.48350 0.02450 0.23370 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53650 1.53440 0.00210 0.13686 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.06010 11.04210 0.01800 0.16301 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.98390 10.97310 0.01080 0.09842 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.68000 14.71000 -0.03000 -0.20394 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.79000 19.77000 0.02000 0.10116 富邦日本東証基金 20.84000 20.88000 -0.04000 -0.19157 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 48.08000 48.40000 -0.32000 -0.66116 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.22000 47.31000 -0.09000 -0.19023 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 54.37000 54.47000 -0.10000 -0.18359 富邦台灣心基金 23.85000 23.75000 0.10000 0.42105 富邦台灣釆吉50基金 47.86000 47.99000 -0.13000 -0.27089 富邦台灣科技指數基金 59.03000 58.98000 0.05000 0.08477 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.01420 48.84280 0.17140 0.35092 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.99620 42.02240 -0.02620 -0.06235 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31340 0.31390 -0.00050 -0.15929 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.70520 2.69390 0.01130 0.41947 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36210 0.36130 0.00080 0.22142 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.15180 11.13250 0.01930 0.17337 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.30340 2.29370 0.00970 0.42290 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34020 0.33950 0.00070 0.20619 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.42800 9.41170 0.01630 0.17319 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.15000 21.94000 1.21000 5.51504 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.19000 15.08000 -0.89000 -5.90186 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.76000 24.79000 2.97000 11.98064 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72290 15.72230 0.00060 0.00382 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.10000 18.27000 -0.17000 -0.93049 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.54880 41.54640 0.00240 0.00578 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.18400 45.08730 0.09670 0.21447 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.71490 40.67270 0.04220 0.10376 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.17990 40.14330 0.03660 0.09117 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.85780 39.95690 -0.09910 -0.24802 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.73550 46.60100 0.13450 0.28862 富邦長紅基金 66.27000 65.98000 0.29000 0.43953 富邦科技基金 26.57000 26.54000 0.03000 0.11304 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.24390 41.25890 -0.01500 -0.03636 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 47.03070 46.97120 0.05950 0.12667 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.47890 40.44530 0.03360 0.08308 富邦恒生國企ETF基金 20.00000 20.14000 -0.14000 -0.69513 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.94000 13.76000 0.18000 1.30814 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.01000 25.59000 -0.58000 -2.26651 富邦高成長基金 25.56000 25.45000 0.11000 0.43222 富邦基金A類型 14.90000 14.86000 0.04000 0.26918 富邦基金I類型 14.90000 14.86000 0.04000 0.26918 富邦深証100基金 10.60000 10.75000 -0.15000 -1.39535 富邦富時歐洲ETF基金 20.88000 20.84000 0.04000 0.19194 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.16630 10.15750 0.00880 0.08664 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.78440 10.78420 0.00020 0.00185 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.33470 9.32670 0.00800 0.08578 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.89370 9.89350 0.00020 0.00202 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.59000 18.70000 -0.11000 -0.58824 富邦精準基金 47.72000 47.37000 0.35000 0.73886 富邦精銳中小基金 12.58000 12.56000 0.02000 0.15924 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.60000 19.56000 0.04000 0.20450 富邦臺灣公司治理100基金 22.07000 22.14000 -0.07000 -0.31617 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.85000 6.85000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.10000 17.12000 -0.02000 -0.11682 富邦標普美國特別股ETF基金 19.90000 19.90000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.29760 11.18980 0.10780 0.96338 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.50120 10.45080 0.05040 0.48226 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.66480 10.62320 0.04160 0.39160 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.66990 10.56810 0.10180 0.96328 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.87150 9.82420 0.04730 0.48146 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.01430 9.97530 0.03900 0.39097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.50000 32.50000 0.00000 0.00000 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.00860 10.00090 0.00770 0.07699 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.97580 9.96470 0.01110 0.11139 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.75400 9.74250 0.01150 0.11804 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42590 10.41640 0.00950 0.09120 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.40020 10.38870 0.01150 0.11070 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.17100 10.15900 0.01200 0.11812 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.33690 8.33270 0.00420 0.05040 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.04120 9.03560 0.00560 0.06198 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.55690 8.55120 0.00570 0.06666 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23240 10.22700 0.00540 0.05280 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.31560 10.30920 0.00640 0.06208 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.79760 9.79100 0.00660 0.06741 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.95860 9.95200 0.00660 0.06632 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.63620 8.62230 0.01390 0.16121 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.95010 9.93290 0.01720 0.17316 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.16950 9.15320 0.01630 0.17808 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.59070 11.57210 0.01860 0.16073 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.40990 11.39020 0.01970 0.17296 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.64560 10.62690 0.01870 0.17597 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.38270 9.36610 0.01660 0.17723 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.53000 15.55000 -0.02000 -0.12862 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.82720 8.81120 0.01600 0.18159 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.74030 9.72150 0.01880 0.19339 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.18810 9.16980 0.01830 0.19957 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.78040 10.76050 0.01990 0.18494 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.81910 10.79830 0.02080 0.19262 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.27200 10.25180 0.02020 0.19704 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.34770 9.32920 0.01850 0.19830 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.30000 10.17000 0.13000 1.27827 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.82000 10.72000 0.10000 0.93284 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.24470 10.23370 0.01100 0.10749 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.45800 9.45640 0.00160 0.01692 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.94630 8.94840 -0.00210 -0.02347 富蘭克林華美中華基金 12.63000 12.49000 0.14000 1.12090 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.06000 23.94000 0.12000 0.50125 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.71000 22.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.09540 8.09530 0.00010 0.00124 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.26710 9.26130 0.00580 0.06263 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.30930 10.30280 0.00650 0.06309 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.76860 9.76850 0.00010 0.00102 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.78310 11.78340 -0.00030 -0.00255 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.75200 8.75220 -0.00020 -0.00229 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84710 8.84730 -0.00020 -0.00226 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.93900 9.93930 -0.00030 -0.00302 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.76030 14.71680 0.04350 0.29558 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.54090 10.50990 0.03100 0.29496 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.41230 10.38160 0.03070 0.29572 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.75780 10.76030 -0.00250 -0.02323 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68440 7.68620 -0.00180 -0.02342 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.00260 9.00470 -0.00210 -0.02332 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.99860 10.00090 -0.00230 -0.02300 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.32650 11.33610 -0.00960 -0.08469 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55550 7.56190 -0.00640 -0.08463 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.86860 8.87620 -0.00760 -0.08562 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.01460 10.02310 -0.00850 -0.08480 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.04350 11.04470 -0.00120 -0.01086 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.71690 7.71780 -0.00090 -0.01166 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.15140 8.14730 0.00410 0.05032 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.27030 9.26250 0.00780 0.08421 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.40950 10.40060 0.00890 0.08557 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.04910 13.04250 0.00660 0.05060 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.14000 8.10000 0.04000 0.49383 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.17000 8.12000 0.05000 0.61576 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.33000 12.25000 0.08000 0.65306 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.22350 13.23370 -0.01020 -0.07708 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美第一富基金 41.98000 41.90000 0.08000 0.19093 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36330 10.36280 0.00050 0.00482 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.65000 14.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.16000 13.19000 -0.03000 -0.22745 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.33000 15.38000 -0.05000 -0.32510 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.44210 9.41390 0.02820 0.29956 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.44210 9.41390 0.02820 0.29956 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.42270 9.39360 0.02910 0.30979 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.42270 9.39350 0.02920 0.31085 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.51950 9.49560 0.02390 0.25170 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.37030 9.34680 0.02350 0.25142 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.37030 9.34670 0.02360 0.25250 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.56640 9.54910 0.01730 0.18117 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.41660 9.39960 0.01700 0.18086 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.41660 9.39960 0.01700 0.18086 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.54540 6.54140 0.00400 0.06115 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.65490 10.62580 0.02910 0.27386 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.53030 9.51460 0.01570 0.16501 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.65010 11.63090 0.01920 0.16508 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.69050 6.68560 0.00490 0.07329 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.87760 8.86750 0.01010 0.11390 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.93920 10.93110 0.00810 0.07410 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 70.30000 69.97000 0.33000 0.47163 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 71.88000 71.64000 0.24000 0.33501 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.50200 62.50410 -0.00210 -0.00336 復華1至5年期高收益債券基金 20.91000 20.93000 -0.02000 -0.09556 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 69.12380 68.88780 0.23600 0.34259 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 67.66030 67.53060 0.12970 0.19206 復華人民幣貨幣市場基金 11.92340 11.92110 0.00230 0.01929 復華人生目標基金 41.99240 41.85790 0.13450 0.32133 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 復華大中華中小策略基金 9.24000 9.17000 0.07000 0.76336 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 復華中小精選基金 70.78000 70.65000 0.13000 0.18401 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.36310 51.31240 0.05070 0.09881 復華中國特選信用債券ETF基金 62.02460 62.02930 -0.00470 -0.00758 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.65000 10.57000 0.08000 0.75686 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.32000 12.28000 0.04000 0.32573 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.35000 12.32000 0.03000 0.24351 復華全方位基金 32.18000 32.04000 0.14000 0.43695 復華全球大趨勢基金-美元 13.03000 13.05000 -0.02000 -0.15326 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.52000 20.57000 -0.05000 -0.24307 復華全球平衡基金-美元 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 復華全球平衡基金-新臺幣 19.76000 19.76000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 14.39000 14.48000 -0.09000 -0.62155 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.88000 13.98000 -0.10000 -0.71531 復華全球原物料基金 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 復華全球消費基金-新臺幣 13.14000 13.18000 -0.04000 -0.30349 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.19070 12.18820 0.00250 0.02051 復華全球債券基金 15.06950 15.05130 0.01820 0.12092 復華全球債券組合基金 15.40000 15.39000 0.01000 0.06498 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.48000 15.49000 -0.01000 -0.06456 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 復華全球戰略配置強基金-美元 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 復華有利貨幣市場基金 13.50730 13.50680 0.00050 0.00370 復華亞太平衡基金 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 復華亞太成長基金 12.71000 12.74000 -0.03000 -0.23548 復華亞太神龍科技基金-美元 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 復華東協世紀基金 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 14.19000 14.26000 -0.07000 -0.49088 復華南非幣長期收益基金B 7.97000 8.00000 -0.03000 -0.37500 復華南非幣短期收益基金A 14.69000 14.70000 -0.01000 -0.06803 復華南非幣短期收益基金B 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 復華美元高收益債券指數基金-美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 復華美國20年期以上公債ETF基金 72.20120 72.10580 0.09540 0.13231 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.85000 22.05000 -0.20000 -0.90703 復華美國新星基金-美元 12.71000 12.81000 -0.10000 -0.78064 復華美國新星基金-新臺幣 12.90000 13.01000 -0.11000 -0.84550 復華恒生基金 20.24000 20.38000 -0.14000 -0.68695 復華恒生單日反向一倍基金 8.71000 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10.70780 10.69950 0.00830 0.07757 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.46540 10.44840 0.01700 0.16270 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.07830 11.06940 0.00890 0.08040 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.68830 10.66640 0.02190 0.20532 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.62550 10.60380 0.02170 0.20464 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.68470 10.67180 0.01290 0.12088 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.69950 10.67230 0.02720 0.25487 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.08760 11.95910 0.12850 1.07450 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.60750 10.58060 0.02690 0.25424 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.88250 10.85480 0.02770 0.25519 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.39310 12.26150 0.13160 1.07328 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.75170 10.72440 0.02730 0.25456 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.86200 10.84360 0.01840 0.16969 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.18270 10.16670 0.01600 0.15738 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.16340 10.14710 0.01630 0.16064 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.03150 10.02390 0.00760 0.07582 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.49270 10.48020 0.01250 0.11927 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.94150 10.83580 0.10570 0.97547 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.48350 10.47110 0.01240 0.11842 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.49150 10.47890 0.01260 0.12024 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.94150 10.83570 0.10580 0.97640 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.48040 10.46800 0.01240 0.11846 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.36610 10.35580 0.01030 0.09946 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.34430 10.33280 0.01150 0.11130 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.36430 10.35400 0.01030 0.09948 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.34530 10.33380 0.01150 0.11129 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.00740 10.98470 0.02270 0.20665 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.98580 10.96270 0.02310 0.21071 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.03680 11.02270 0.01410 0.12792 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.18520 10.16120 0.02400 0.23619 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.16470 10.14010 0.02460 0.24260 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.03390 10.01800 0.01590 0.15871 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25480 9.25550 -0.00070 -0.00756 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.07000 8.05970 0.01030 0.12780 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.08020 8.07680 0.00340 0.04210 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.17220 12.17310 -0.00090 -0.00739 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.64350 10.63000 0.01350 0.12700 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.78030 10.77570 0.00460 0.04269 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順主流基金 19.92000 19.84000 0.08000 0.40323 景順台灣科技基金 34.98000 34.82000 0.16000 0.45951 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900 景順全球科技基金 23.93000 24.18000 -0.25000 -1.03391 景順全球康健基金 19.95000 19.83000 0.12000 0.60514 景順貨幣市場基金 16.00540 16.00480 0.00060 0.00375 景順潛力基金 34.45000 34.36000 0.09000 0.26193 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.95000 15.03000 -0.08000 -0.53227 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.04000 14.12000 -0.08000 -0.56657 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.34000 11.38000 -0.04000 -0.35149 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.84000 11.88000 -0.04000 -0.33670 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.97000 12.02000 -0.05000 -0.41597 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67200 8.66340 0.00860 0.09927 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.73100 7.74210 -0.01110 -0.14337 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.60220 11.59070 0.01150 0.09922 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.32970 10.34470 -0.01500 -0.14500 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095 華南永昌中國A股基金(美元) 8.08000 8.04000 0.04000 0.49751 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.92000 11.88000 0.04000 0.33670 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.68950 9.68860 0.00090 0.00929 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.93120 9.93860 -0.00740 -0.07446 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.29880 10.29780 0.00100 0.00971 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.55950 10.56740 -0.00790 -0.07476 華南永昌永昌基金 20.56000 20.34000 0.22000 1.08161 華南永昌全球亨利組合基金 14.98450 14.97350 0.01100 0.07346 華南永昌全球神農水資源基金 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695 華南永昌全球精品基金 16.91000 16.99000 -0.08000 -0.47087 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.55000 13.58000 -0.03000 -0.22091 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.50000 13.55000 -0.05000 -0.36900 華南永昌物聯網精選基金 12.66000 12.52000 0.14000 1.11821 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29620 16.29550 0.00070 0.00430 華南永昌龍盈平衡基金 25.50700 25.41760 0.08940 0.35172 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00100 12.00050 0.00050 0.00417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.80990 10.80890 0.00100 0.00925 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.42250 10.45920 -0.03670 -0.35089 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01750 10.01650 0.00100 0.00998 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.60140 9.63520 -0.03380 -0.35080 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.65100 10.64920 0.00180 0.01690 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.20190 10.23710 -0.03520 -0.34385 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.99620 9.99450 0.00170 0.01701 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.51630 9.54910 -0.03280 -0.34349 華頓中小型基金 22.91000 22.87000 0.04000 0.17490 華頓中國多重機會平衡基金 12.47360 12.36590 0.10770 0.87094 華頓台灣基金 24.86000 24.68000 0.18000 0.72934 華頓平安貨幣市場基金 11.58200 11.58140 0.00060 0.00518 華頓全球時尚精品基金 17.50000 17.50000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 13.89550 13.89240 0.00310 0.02231 華頓全球高收益債券基金B 8.01200 8.01020 0.00180 0.02247 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.96210 2.95260 0.00950 0.32175 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.88070 12.89710 -0.01640 -0.12716 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41580 0.41600 -0.00020 -0.04808 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.38000 12.36350 0.01650 0.13346 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.33710 12.32050 0.01660 0.13473 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 11.02720 10.99830 0.02890 0.26277 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70240 10.73650 -0.03410 -0.31761 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.66460 10.69860 -0.03400 -0.31780 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.36950 9.39930 -0.02980 -0.31704 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.87280 10.89830 -0.02550 -0.23398 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.83520 10.86060 -0.02540 -0.23387 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.54530 9.56540 -0.02010 -0.21013 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.35000 12.25000 0.10000 0.81633 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69930 2.69400 0.00530 0.19673 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.14110 2.13130 0.00980 0.45981 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.01250 12.03280 -0.02030 -0.16871 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.23420 9.24980 -0.01560 -0.16865 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37820 0.37890 -0.00070 -0.18475 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29520 0.29550 -0.00030 -0.10152 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.69000 3.68000 0.01000 0.27174 匯豐中國動力基金(台幣) 16.06000 16.06000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.67000 25.71000 -0.04000 -0.15558 匯豐全球趨勢組合基金 12.80000 12.86000 -0.06000 -0.46656 匯豐全球關鍵資源基金 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613 匯豐安富基金 26.63000 26.65000 -0.02000 -0.07505 匯豐成功基金 43.24000 43.47000 -0.23000 -0.52910 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.52000 10.60000 -0.08000 -0.75472 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.47000 2.44000 0.03000 1.22951 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 9.98000 10.11000 -0.13000 -1.28586 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.80690 2.79250 0.01440 0.51567 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44780 2.43460 0.01320 0.54218 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99680 11.98310 0.01370 0.11433 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.00930 7.99540 0.01390 0.17385 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39480 0.39420 0.00060 0.15221 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33670 0.33620 0.00050 0.14872 匯豐金磚動力基金 14.97000 14.82000 0.15000 1.01215 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02040 15.02000 0.00040 0.00266 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.22000 5.20000 0.02000 0.38462 匯豐新鑽動力基金 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.42560 5.44420 -0.01860 -0.34165 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.32130 9.34010 -0.01880 -0.20128 匯豐龍鳳基金-A類型 55.49000 55.55000 -0.06000 -0.10801 匯豐龍鳳基金-I類型 55.49000 55.55000 -0.06000 -0.10801 匯豐龍騰電子基金 40.38000 40.32000 0.06000 0.14881 匯豐雙高收益債券組合基金 12.86360 12.85050 0.01310 0.10194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.51000 19.50000 0.01000 0.05128 新光中國成長基金(人民幣) 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091 新光中國成長基金(美元) 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074 新光中國成長基金(新臺幣) 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.63470 11.62500 0.00970 0.08344 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.34560 10.31960 0.02600 0.25195 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.70990 10.69810 0.01180 0.11030 新光台灣富貴基金 25.95000 25.95000 0.00000 0.00000 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.90000 22.04000 -0.14000 -0.63521 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.61530 39.59310 0.02220 0.05607 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.00010 45.44550 0.55460 1.22036 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502 新光全球AI新創產業基金美元 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628 新光全球生技醫療基金(美元) 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 11.14610 11.08590 0.06020 0.54303 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.93220 10.88870 0.04350 0.39950 新光全球債券基金(B配息)美元 10.47510 10.41940 0.05570 0.53458 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.26070 10.21980 0.04090 0.40020 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 新光吉星貨幣市場基金 15.52210 15.52140 0.00070 0.00451 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 新光多重資產基金(A累積)美元 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587 新光亞洲精選基金-美金 21.18000 21.10000 0.08000 0.37915 新光亞洲精選基金-新台幣 21.53000 21.48000 0.05000 0.23277 新光店頭基金 24.11000 24.08000 0.03000 0.12458 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.72000 11.68000 0.04000 0.34247 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.79660 41.73230 0.06430 0.15408 新光特選內需收益ETF基金 21.18000 21.31000 -0.13000 -0.61004 新光創新科技基金 14.17000 14.14000 0.03000 0.21216 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.23870 10.23280 0.00590 0.05766 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.56890 10.56470 0.00420 0.03976 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.10170 10.08570 0.01600 0.15864 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.28810 9.28260 0.00550 0.05925 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.56290 9.55950 0.00340 0.03557 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.11300 9.10090 0.01210 0.13295 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.62960 40.66150 -0.03190 -0.07845 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 46.41860 46.36890 0.04970 0.10718 新光澳幣八年期保本基金 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 新光澳幣十年期保本基金 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 新光澳幣保本基金 12.52000 12.50000 0.02000 0.16000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.94360 10.92990 0.01370 0.12534 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51310 9.50110 0.01200 0.12630 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.46500 9.45420 0.01080 0.11423 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.64360 10.63140 0.01220 0.11475 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.73700 10.72080 0.01620 0.15111 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53150 9.51710 0.01440 0.15131 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.48860 9.47490 0.01370 0.14459 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.67610 10.66070 0.01540 0.14446 瑞銀全球創新趨勢基金 7.31000 7.34000 -0.03000 -0.40872 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.58410 8.58080 0.00330 0.03846 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.90080 10.89270 0.00810 0.07436 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.57520 9.56820 0.00700 0.07316 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.93520 14.92940 0.00580 0.03885 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.62850 10.61950 0.00900 0.08475 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51560 9.50750 0.00810 0.08520 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.58510 9.57710 0.00800 0.08353 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.70740 10.69860 0.00880 0.08225 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.80760 39.76710 0.04050 0.10184 群益10年期以上金融債ETF基金 44.07690 44.00880 0.06810 0.15474 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.57430 44.28720 0.28710 0.64827 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.78140 44.67960 0.10180 0.22784 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.42580 46.35700 0.06880 0.14841 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.84660 44.73620 0.11040 0.24678 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.29670 48.13540 0.16130 0.33510 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.19040 50.11710 0.07330 0.14626 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.00740 47.88970 0.11770 0.24577 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.76500 10.75430 0.01070 0.09950 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 46.69660 46.65210 0.04450 0.09539 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.63790 39.59250 0.04540 0.11467 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.52910 11.52830 0.00080 0.00694 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98180 9.97400 0.00780 0.07820 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.46700 14.38580 0.08120 0.56445 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.50340 10.42820 0.07520 0.72112 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.92000 10.85000 0.07000 0.64516 群益大印度基金N-新臺幣 9.92000 9.42000 0.50000 5.30786 群益大印度基金-人民幣 13.49590 12.81370 0.68220 5.32399 群益大印度基金-美元 12.32880 11.68740 0.64140 5.48796 群益大印度基金-新臺幣 11.74000 11.14000 0.60000 5.38600 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.58060 12.59320 -0.01260 -0.10005 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.78490 11.77850 0.00640 0.05434 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.13880 11.15000 -0.01120 -0.10045 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.51890 9.51370 0.00520 0.05466 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.09710 10.10730 -0.01020 -0.10092 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.66450 8.65980 0.00470 0.05427 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.30070 9.31000 -0.00930 -0.09989 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.24880 8.24430 0.00450 0.05458 群益中小型股基金 48.74000 48.46000 0.28000 0.57780 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.97760 10.94210 0.03550 0.32443 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.89990 9.85250 0.04740 0.48110 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.32710 9.29020 0.03690 0.39719 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.34960 8.30960 0.04000 0.48137 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.86740 7.83630 0.03110 0.39687 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.67220 10.66310 0.00910 0.08534 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.73940 11.72930 0.01010 0.08611 群益中國高收益債券基金-美元 11.30150 11.28960 0.01190 0.10541 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.40970 10.40650 0.00320 0.03075 群益中國新機會基金N-人民幣 9.93900 9.81520 0.12380 1.26131 群益中國新機會基金N-美元 8.86530 8.74140 0.12390 1.41739 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.51000 9.39000 0.12000 1.27796 群益中國新機會基金-人民幣 8.81410 8.70440 0.10970 1.26028 群益中國新機會基金-美元 9.47860 9.34600 0.13260 1.41879 群益中國新機會基金-新臺幣 9.08000 8.96000 0.12000 1.33929 群益平衡王基金 20.80910 20.71720 0.09190 0.44359 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.00430 9.99120 0.01310 0.13112 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.96830 9.96350 0.00480 0.04818 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.00440 9.99120 0.01320 0.13212 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.96830 9.96350 0.00480 0.04818 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.00440 9.99130 0.01310 0.13111 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.96820 9.96350 0.00470 0.04717 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.95430 9.94930 0.00500 0.05025 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.01740 10.01230 0.00510 0.05094 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.98130 9.98450 -0.00320 -0.03205 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.01740 10.01230 0.00510 0.05094 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.98130 9.98450 -0.00320 -0.03205 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.01740 10.01230 0.00510 0.05094 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.98130 9.98450 -0.00320 -0.03205 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.98810 9.99110 -0.00300 -0.03003 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.01900 10.01030 0.00870 0.08691 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.98290 9.98260 0.00030 0.00301 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.01900 10.01030 0.00870 0.08691 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.98290 9.98260 0.00030 0.00301 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.01900 10.01020 0.00880 0.08791 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.98290 9.98260 0.00030 0.00301 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.98110 9.98050 0.00060 0.00601 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.48000 6.48000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.60460 12.60500 -0.00040 -0.00317 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.68610 11.66830 0.01780 0.15255 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.70770 10.70800 -0.00030 -0.00280 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.92640 9.91130 0.01510 0.15235 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.53870 10.53900 -0.00030 -0.00285 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.52630 10.51210 0.01420 0.13508 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.30050 10.28410 0.01640 0.15947 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.22360 9.21110 0.01250 0.13571 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.22710 9.21240 0.01470 0.15957 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.58750 10.57320 0.01430 0.13525 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.62390 10.60700 0.01690 0.15933 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.38640 9.37380 0.01260 0.13442 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.87280 9.85700 0.01580 0.16029 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.40720 11.39360 0.01360 0.11937 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.80310 7.79370 0.00940 0.12061 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.86860 10.86720 0.00140 0.01288 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.67020 10.66670 0.00350 0.03281 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.73360 10.73910 -0.00550 -0.05121 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.95560 9.95420 0.00140 0.01406 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.89750 9.89430 0.00320 0.03234 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.95690 9.96200 -0.00510 -0.05119 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.86870 10.86720 0.00150 0.01380 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.67000 10.66660 0.00340 0.03188 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.73350 10.73900 -0.00550 -0.05122 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.95560 9.95430 0.00130 0.01306 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.89730 9.89410 0.00320 0.03234 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.95690 9.96200 -0.00510 -0.05119 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.74770 9.67890 0.06880 0.71082 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.39000 11.32000 0.07000 0.61837 群益全球關鍵生技基金-美元 15.94930 15.83660 0.11270 0.71164 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.80000 15.70000 0.10000 0.63694 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.61000 11.37000 0.24000 2.11082 群益印度中小基金N-人民幣 10.78370 10.28700 0.49670 4.82842 群益印度中小基金N-美元 8.79340 8.37540 0.41800 4.99081 群益印度中小基金N-新臺幣 8.35000 7.96000 0.39000 4.89950 群益印度中小基金-人民幣 14.59880 13.92640 0.67240 4.82824 群益印度中小基金-美元 12.57700 11.97910 0.59790 4.99119 群益印度中小基金-新臺幣 14.61000 13.92000 0.69000 4.95690 群益多利策略組合基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 群益多重收益組合基金 14.22000 14.22000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.59000 15.58000 0.01000 0.06418 群益安家基金 27.31940 27.06980 0.24960 0.92206 群益安穩貨幣市場基金 16.17380 16.17310 0.00070 0.00433 群益那斯達克生技基金 21.47000 21.34000 0.13000 0.60918 群益亞太中小基金 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 群益亞太新趨勢平衡基金 16.61000 16.60000 0.01000 0.06024 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.76470 10.74270 0.02200 0.20479 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.91370 7.89760 0.01610 0.20386 群益店頭市場基金 103.39000 102.45000 0.94000 0.91752 群益東方盛世基金 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 群益東協成長基金-人民幣 13.35450 13.37890 -0.02440 -0.18238 群益東協成長基金-美元 11.38630 11.38940 -0.00310 -0.02722 群益東協成長基金-新臺幣 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.13560 12.15960 -0.02400 -0.19737 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.23690 11.25220 -0.01530 -0.13597 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.60840 10.63030 -0.02190 -0.20601 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.84550 9.86500 -0.01950 -0.19767 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.11930 9.13180 -0.01250 -0.13688 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.60740 8.62510 -0.01770 -0.20522 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.96950 10.99210 -0.02260 -0.20560 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.63470 9.65380 -0.01910 -0.19785 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.28120 9.29390 -0.01270 -0.13665 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.61570 9.63550 -0.01980 -0.20549 群益長安基金 31.98000 31.59000 0.39000 1.23457 群益美國新創亮點基金N-美元 10.49050 10.53960 -0.04910 -0.46586 群益美國新創亮點基金-美元 15.86970 15.94410 -0.07440 -0.46663 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.39000 15.47000 -0.08000 -0.51713 群益真善美基金 16.07920 15.99240 0.08680 0.54276 群益馬拉松基金 128.67000 127.52000 1.15000 0.90182 群益深証中小板基金 12.40000 12.52000 -0.12000 -0.95847 群益創新科技基金 36.49000 36.04000 0.45000 1.24861 群益華夏盛世基金N-人民幣 11.00430 10.85090 0.15340 1.41371 群益華夏盛世基金N-美元 9.83820 9.68600 0.15220 1.57134 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.29000 10.14000 0.15000 1.47929 群益華夏盛世基金-人民幣 11.98380 11.81670 0.16710 1.41410 群益華夏盛世基金-美元 10.84770 10.67990 0.16780 1.57118 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.96000 17.70000 0.26000 1.46893 群益奧斯卡基金 32.64000 32.27000 0.37000 1.14658 群益新興金鑽基金-美元 11.51030 11.45110 0.05920 0.51698 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506 群益葛萊美基金 25.71000 25.36000 0.35000 1.38013 群益道瓊美國地產ETF基金 22.86000 22.92000 -0.06000 -0.26178 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.47000 7.47000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.02000 15.04000 -0.02000 -0.13298 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.56790 11.58560 -0.01770 -0.15278 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.07790 11.07770 0.00020 0.00181 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.14000 11.14910 -0.00910 -0.08162 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.10430 11.12130 -0.01700 -0.15286 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.63370 10.63350 0.00020 0.00188 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.69320 10.70200 -0.00880 -0.08223 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.56770 11.58540 -0.01770 -0.15278 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.07830 11.07810 0.00020 0.00181 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.83500 9.84310 -0.00810 -0.08229 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.10430 11.12140 -0.01710 -0.15376 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.63320 10.63300 0.00020 0.00188 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.91720 9.92530 -0.00810 -0.08161 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.21930 13.18970 0.02960 0.22442 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.91230 11.88770 0.02460 0.20694 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.78730 11.76780 0.01950 0.16571 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74050 8.72090 0.01960 0.22475 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.01060 8.99200 0.01860 0.20685 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.48000 8.46600 0.01400 0.16537 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.36940 10.34810 0.02130 0.20583 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.96830 9.94770 0.02060 0.20708 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.64000 10.63000 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10.76000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.39580 10.30100 0.09480 0.92030 德信大發基金 32.09000 31.97000 0.12000 0.37535 德信中國精選成長基金 12.19000 12.18000 0.01000 0.08210 德信台灣主流中小基金 20.99000 20.94000 0.05000 0.23878 德信萬保貨幣市場基金 11.99580 11.99530 0.00050 0.00417 德信數位時代基金 34.91000 34.84000 0.07000 0.20092 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.09000 11.07420 0.01580 0.14267 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.94710 10.93300 0.01410 0.12897 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72630 11.72570 0.00060 0.00512 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.25000 18.15000 0.10000 0.55096 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.85000 17.86000 -0.01000 -0.05599 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.99840 10.96300 0.03540 0.32290 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 17.03760 16.98380 0.05380 0.31677 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.22690 8.23030 -0.00340 -0.04131 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.17760 11.17280 0.00480 0.04296 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.26980 12.26450 0.00530 0.04321 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.09450 14.10030 -0.00580 -0.04113 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.03000 17.08000 -0.05000 -0.29274 摩根中小基金 23.45000 23.37000 0.08000 0.34232 摩根中國A股基金 15.87000 15.77000 0.10000 0.63412 摩根中國A股基金(美元) 12.41000 12.32000 0.09000 0.73052 摩根中國亮點基金 13.34000 13.32000 0.02000 0.15015 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.34440 11.32480 0.01960 0.17307 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.86300 12.84610 0.01690 0.13156 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.65860 9.63680 0.02180 0.22622 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.30790 13.28490 0.02300 0.17313 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.71620 15.69550 0.02070 0.13188 摩根台灣金磚基金-累積型 20.31000 20.31000 0.00000 0.00000 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.31000 20.31000 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 52.01000 52.01000 0.00000 0.00000 摩根平衡基金 28.12000 28.21000 -0.09000 -0.31904 摩根全球α基金 18.53000 18.58000 -0.05000 -0.26911 摩根全球平衡基金 16.25480 16.21950 0.03530 0.21764 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.52970 9.52020 0.00950 0.09979 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.74970 10.74420 0.00550 0.05119 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10950 10.10080 0.00870 0.08613 摩根多元入息成長基金-累積型 11.81040 11.79860 0.01180 0.10001 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.58110 10.57190 0.00920 0.08702 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.49930 10.50940 -0.01010 -0.09610 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.98200 13.99550 -0.01350 -0.09646 摩根亞洲基金 59.29000 58.86000 0.43000 0.73055 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.40200 8.40580 -0.00380 -0.04521 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97830 9.98770 -0.00940 -0.09412 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80860 8.81280 -0.00420 -0.04766 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.90010 12.90590 -0.00580 -0.04494 摩根東方內需機會基金 18.75000 18.62000 0.13000 0.69817 摩根東方科技基金 33.29000 33.31000 -0.02000 -0.06004 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138 摩根金龍收成基金 22.79000 22.78000 0.01000 0.04390 摩根第一貨幣市場基金 15.14280 15.14230 0.00050 0.00330 摩根絕對日本基金 14.44000 14.44000 0.00000 0.00000 摩根新金磚五國基金 12.48000 12.42000 0.06000 0.48309 摩根新絲路基金 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 摩根新興35基金 13.66000 13.59000 0.07000 0.51508 摩根新興日本基金 24.00000 24.01000 -0.01000 -0.04165 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.16890 7.15640 0.01250 0.17467 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.58310 9.56980 0.01330 0.13898 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.36520 9.34920 0.01600 0.17114 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.19940 11.17950 0.01990 0.17800 摩根新興科技基金 56.56000 56.27000 0.29000 0.51537 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.71870 8.74550 -0.02680 -0.30644 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.46000 9.48800 -0.02800 -0.29511 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.91240 8.93350 -0.02110 -0.23619 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.46040 10.49260 -0.03220 -0.30688 摩根龍揚基金 34.04000 34.02000 0.02000 0.05879 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 摩根環球股票收益基金-累積型 12.12000 12.15000 -0.03000 -0.24691 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32480 9.32480 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-累積型 11.57490 11.57490 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.39000 20.74000 0.65000 3.13404 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62260 12.62220 0.00040 0.00317 鋒裕匯理阿波羅基金 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.47990 12.47510 0.00480 0.03848 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.67110 11.66380 0.00730 0.06259 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54300 10.53960 0.00340 0.03226 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.71130 8.70580 0.00550 0.06318 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.94600 10.90820 0.03780 0.34653 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.59860 10.60480 -0.00620 -0.05846 聯邦中國龍基金 28.21000 28.12000 0.09000 0.32006 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.56730 12.57420 -0.00690 -0.05487 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.79220 11.78350 0.00870 0.07383 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.66380 10.66080 0.00300 0.02814 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.23740 10.24260 -0.00520 -0.05077 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.65710 9.65030 0.00680 0.07046 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.72660 8.72410 0.00250 0.02866 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.91380 9.93920 -0.02540 -0.25555 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.11250 10.14690 -0.03440 -0.33902 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.36310 9.38730 -0.02420 -0.25780 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.54690 9.57940 -0.03250 -0.33927 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.68450 11.75990 -0.07540 -0.64116 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.60410 11.63870 -0.03460 -0.29728 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.76450 10.80450 -0.04000 -0.37022 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.72780 10.79710 -0.06930 -0.64184 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.64260 10.67370 -0.03110 -0.29137 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.87100 9.90770 -0.03670 -0.37042 聯邦金鑽平衡基金 25.21700 25.10680 0.11020 0.43892 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.70450 9.72070 -0.01620 -0.16665 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.06690 10.09220 -0.02530 -0.25069 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.64520 9.66130 -0.01610 -0.16664 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.99150 10.01660 -0.02510 -0.25058 聯邦貨幣市場基金 13.23480 13.23420 0.00060 0.00453 聯邦精選科技基金 14.12000 14.07000 0.05000 0.35537 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.74500 16.74780 -0.00280 -0.01672 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.06770 13.03320 0.03450 0.26471 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.64400 12.66190 -0.01790 -0.14137 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.00400 12.02210 -0.01810 -0.15056 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.60000 38.46000 0.14000 0.36401 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.37000 19.27000 0.10000 0.51894 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.92000 18.80000 0.12000 0.63830 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.57000 12.50000 0.07000 0.56000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.53000 16.52000 0.01000 0.06053 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.89000 12.88000 0.01000 0.07764 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.99000 11.98000 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聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.87000 14.88000 -0.01000 -0.06720 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.87000 15.88000 -0.01000 -0.06297 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.81000 14.82000 -0.01000 -0.06748 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.79000 14.80000 -0.01000 -0.06757 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.94000 14.95000 -0.01000 -0.06689 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.76000 12.77000 -0.01000 -0.07831 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.23000 13.24000 -0.01000 -0.07553 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.75000 19.74000 0.01000 0.05066 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.44000 18.43000 0.01000 0.05426 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.18000 14.16000 0.02000 0.14124 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.12000 13.11000 0.01000 0.07628 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.30000 14.29000 0.01000 0.06998 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.04660 15.04620 0.00040 0.00266 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.12400 11.10650 0.01750 0.15757 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.89610 13.86870 0.02740 0.19757 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.46490 7.45310 0.01180 0.15832 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.28000 14.25000 0.03000 0.21053 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.43000 14.41000 0.02000 0.13879 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.36410 10.34500 0.01910 0.18463 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.82420 10.76580 0.05840 0.54246 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.24710 10.23250 0.01460 0.14268 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.23310 10.22400 0.00910 0.08901 瀚亞中小型股基金 22.50000 22.44000 0.06000 0.26738 瀚亞中國A股基金-人民幣 13.03000 12.99000 0.04000 0.30793 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.30000 13.27000 0.03000 0.22607 瀚亞巴西基金 5.69000 5.72000 -0.03000 -0.52448 瀚亞外銷基金 42.23000 42.11000 0.12000 0.28497 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.01980 10.00120 0.01860 0.18598 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.97950 9.91970 0.05980 0.60284 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.98480 9.96960 0.01520 0.15246 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.92160 9.90880 0.01280 0.12918 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.01460 9.99850 0.01610 0.16102 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.00750 9.94940 0.05810 0.58395 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.97800 9.96460 0.01340 0.13448 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.91370 9.90280 0.01090 0.11007 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.62700 11.61900 0.00800 0.06885 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.04570 11.03940 0.00630 0.05707 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.91500 12.91290 0.00210 0.01626 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 11.03490 11.02270 0.01220 0.11068 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.37590 7.37070 0.00520 0.07055 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.02210 8.01750 0.00460 0.05737 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.18600 8.18460 0.00140 0.01711 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.14330 7.13550 0.00780 0.10931 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.72500 8.72360 0.00140 0.01605 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.07080 9.06440 0.00640 0.07061 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.38050 9.37510 0.00540 0.05760 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.09420 9.09270 0.00150 0.01650 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.58000 12.56000 0.02000 0.15924 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.31740 10.38030 -0.06290 -0.60596 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.75760 9.81490 -0.05730 -0.58381 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.37970 9.43060 -0.05090 -0.53973 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.41970 9.47710 -0.05740 -0.60567 瀚亞印度基金-人民幣 14.60000 13.93000 0.67000 4.80976 瀚亞印度基金-美元 13.37000 12.75000 0.62000 4.86275 瀚亞印度基金-新台幣 29.78000 28.42000 1.36000 4.78536 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.94000 9.66000 0.28000 2.89855 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.97000 9.70000 0.27000 2.78351 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.49000 9.22000 0.27000 2.92842 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.24000 8.99000 0.25000 2.78087 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.26000 9.01000 0.25000 2.77469 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.50000 9.24000 0.26000 2.81385 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.24000 8.98000 0.26000 2.89532 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.26000 9.01000 0.25000 2.77469 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.40000 9.32000 0.08000 0.85837 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.49000 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