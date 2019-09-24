[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 淳紳 新昕纖 合世 易威 晟楠 元大美債1-3 凱柏實業 韋僑 進階 天良 大略-KY 群益15年IG科技債 和進 久陽 強生 南璋 寬魚國際 群益10年IG金融債 力致 東林 寶島科 勝昱 太普高 國泰5Y+新興債 系微 欣厚-KY 其祥-KY 萬國通 國泰1-5Y高收債 晶焱 友銓 德麥 飛寶企業 富邦全球高收債 精測 倉和 中華食 精確 國泰中國政金債5+ 倉和 三圓 世坤 宏易 富邦中政債0-1 雙喜 萬國通 唐鋒 FH中國政策債 力泰 聚紡 聯光通 凱基中國債3-10 理銘 精確 通訊-KY 凱基新興債10+ 亞都 公準 榮群 凱基科技債10+ 老爺知 彬台 新零售 群益AAA-AA公司債 東凌-KY 至興 恩得利 群益15年IG公用債 邁達康 大詠城 李洲 群益15年EM主權債 綠河-KY 萬在 凱柏實業 FH能源債 欣泰 健椿 元炬 FH製藥債 百德 及成 FH新興企業債 唐鋒 和進 FH20年美債 福盈科 耀勝 FH中國信用債 大恭 倚強股份 中信高評級公司債 永純 錦明 中信優先金融債 台聯電 鑫創 凱基AAA至A公司債 威潤 宇環 凱基金融債20+ 創威 廣寰科 凱基美債25+ 晉椿 點晶 國泰A級金融債 久陽 斐成 富邦中國投等債 松和 泰谷 富邦金融投等債 新零售 典範 元大10年IG銀行債 力新 益通 FH公司債A3 李洲 振維 FH次順位IG金融債 元炬 迎輝 FH美元信用債1-5Y 及成 重鵬 中信中國債7-10 新洲 研勤 中信中國美元IG債 耀勝 欣厚-KY 新光美債1-3 倚強股份 兆遠 新光美債20+ 至寶電 寶得利 第一金美債20+ 宇環 太欣 第一金金融債 10+ 杭特 系統電 第一金科技債 10+ 雙鴻 天剛 永豐10年A公司債 幸康 世紀 永豐15年金融債 泰谷 華容 永豐7-10年中國債 熱映 建榮 凱基IG精選15+ 哲固 立衛 凱基AAA-AA公司債 力致 鈺創 台新美元銀行債 森寶 佳總 台新中國政策債 矽瑪 合正 新光15年IG金融債 先益 金利 富邦新興投等債 泓格 寶聯通 富邦歐洲銀行債 博磊 凱鈺 中信新興亞洲債 東林 德宏 中信EM主權債0-5 盈正 合邦 合世 精聯 萬旭 易威 湯石照明 久正 天良 智晶 上揚 南璋 數字 全譜 勝昱 世紀 易通展 萬國通 友銓 茂迪 飛寶企業 立衛 元隆 精確 合正 沛亨 宏易 合邦 九暘 鈦昇 亞元 凱碩 唐鋒 訊達 全達 聯光通 欣技 奧斯特 通訊-KY 亞通 保銳 榮群 中探針 越峰 新零售 全譜 商丞 恩得利 臺龍 英格爾 李洲 元隆 士開 協禧 晶焱 昇益 凱柏實業 廣錠 志嘉 元炬 光菱 富裔 及成 奧斯特 燦星旅 和進 宏捷科 富驛-KY 耀勝 大世科 劍湖山 倚強股份 三圓 德記 錦明 雙喜 泰偉 鑫創 力泰 華義 宇環 理銘 昇華 廣寰科 惠普 得利影 點晶 安心 鼎創達 斐成 富驛-KY 台境 泰谷 亞都 愛地雅 典範 老爺知 邦泰 益通 滿心 單井 東凌-KY 振維 紅馬-KY 迎輝 德記 重鵬 弘帆 研勤 大展證 欣厚-KY 誠品生活 兆遠 泰偉 寶得利 華義 太欣 昇華 系統電 得利影 天剛 時報 世紀 旭然 華容 鼎創達 建榮 益張 立衛 白紗科 鈺創 捷必勝-KY 佳總 旭源 合正 紅木-KY 金利 綠河-KY 寶聯通 花王 凱鈺 欣雄 德宏 欣泰 合邦 富堡 萬旭 大汽電 禾昌 合騏 久正 艾華 上揚 全譜 易通展 茂迪 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 泰藝 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰