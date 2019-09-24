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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3       淳紳              新昕纖   合世
易威     晟楠     元大美債1-3       凱柏實業          韋僑     進階
天良     大略-KY  群益15年IG科技債  和進              久陽     強生
南璋     寬魚國際 群益10年IG金融債  力致              東林     寶島科
勝昱     太普高   國泰5Y+新興債     系微              欣厚-KY  其祥-KY
萬國通            國泰1-5Y高收債    晶焱              友銓     德麥
飛寶企業          富邦全球高收債    精測              倉和     中華食
精確              國泰中國政金債5+  倉和              三圓     世坤
宏易              富邦中政債0-1                       雙喜     萬國通
唐鋒              FH中國政策債                        力泰     聚紡
聯光通            凱基中國債3-10                      理銘     精確
通訊-KY           凱基新興債10+                       亞都     公準
榮群              凱基科技債10+                       老爺知   彬台
新零售            群益AAA-AA公司債                    東凌-KY  至興
恩得利            群益15年IG公用債                    邁達康   大詠城
李洲              群益15年EM主權債                    綠河-KY  萬在
凱柏實業          FH能源債                            欣泰     健椿                
元炬              FH製藥債                                     百德                
及成              FH新興企業債                                 唐鋒
和進              FH20年美債                                   福盈科
耀勝              FH中國信用債                                 大恭
倚強股份          中信高評級公司債                             永純
錦明              中信優先金融債                               台聯電
鑫創              凱基AAA至A公司債                             威潤
宇環              凱基金融債20+                                創威
廣寰科            凱基美債25+                                  晉椿
點晶              國泰A級金融債                                久陽
斐成              富邦中國投等債                               松和
泰谷              富邦金融投等債                               新零售
典範              元大10年IG銀行債                             力新
益通              FH公司債A3                                   李洲
振維              FH次順位IG金融債                             元炬
迎輝              FH美元信用債1-5Y                             及成
重鵬              中信中國債7-10                               新洲
研勤              中信中國美元IG債                             耀勝
欣厚-KY           新光美債1-3                                  倚強股份
兆遠              新光美債20+                                  至寶電
寶得利            第一金美債20+                                宇環
太欣              第一金金融債 10+                             杭特
系統電            第一金科技債 10+                             雙鴻
天剛              永豐10年A公司債                              幸康
世紀              永豐15年金融債                               泰谷
華容              永豐7-10年中國債                             熱映
建榮              凱基IG精選15+                                哲固
立衛              凱基AAA-AA公司債                             力致
鈺創              台新美元銀行債                               森寶
佳總              台新中國政策債                               矽瑪
合正              新光15年IG金融債                             先益
金利              富邦新興投等債                               泓格
寶聯通            富邦歐洲銀行債                               博磊
凱鈺              中信新興亞洲債                               東林
德宏              中信EM主權債0-5                              盈正
合邦              合世                                         精聯                
萬旭              易威                                         湯石照明            
久正              天良                                         智晶                
上揚              南璋                                         數字                
全譜              勝昱                                         世紀                
易通展            萬國通                                       友銓                
茂迪              飛寶企業                                     立衛                
元隆              精確                                         合正                
沛亨              宏易                                         合邦                
九暘              鈦昇                                         亞元                
凱碩              唐鋒                                         訊達                
全達              聯光通                                       欣技                
奧斯特            通訊-KY                                      亞通                
保銳              榮群                                         中探針              
越峰              新零售                                       全譜                
商丞              恩得利                                       臺龍                
英格爾            李洲                                         元隆                
士開              協禧                                         晶焱                
昇益              凱柏實業                                     廣錠                
志嘉              元炬                                         光菱                
富裔              及成                                         奧斯特              
燦星旅            和進                                         宏捷科              
富驛-KY           耀勝                                         大世科              
劍湖山            倚強股份                                     三圓                
德記              錦明                                         雙喜                
泰偉              鑫創                                         力泰                
華義              宇環                                         理銘                
昇華              廣寰科                                       惠普                
得利影            點晶                                         安心                
鼎創達            斐成                                         富驛-KY             
台境              泰谷                                         亞都                
愛地雅            典範                                         老爺知              
邦泰              益通                                         滿心                
                  單井                                         東凌-KY             
                  振維                                         紅馬-KY             
                  迎輝                                         德記                
                  重鵬                                         弘帆                
                  研勤                                         大展證              
                  欣厚-KY                                      誠品生活            
                  兆遠                                         泰偉                
                  寶得利                                       華義                
                  太欣                                         昇華                
                  系統電                                       得利影              
                  天剛                                         時報                
                  世紀                                         旭然                
                  華容                                         鼎創達              
                  建榮                                         益張                
                  立衛                                         白紗科              
                  鈺創                                         捷必勝-KY            
                  佳總                                         旭源                
                  合正                                         紅木-KY             
                  金利                                         綠河-KY             
                  寶聯通                                       花王                
                  凱鈺                                         欣雄                
                  德宏                                         欣泰                
                  合邦                                         富堡                
                  萬旭                                         大汽電              
                  禾昌                                         合騏                
                  久正                                                             
                  艾華                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  泰藝                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  台境                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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