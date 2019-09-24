[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 大飲 元大中型100 本盟 昶和 東泥 元大台灣50正2 綠悅-KY 富邦科技 智伸科 大統新創 天仁 富邦日本正2 宏洲 元大電子 劍麟 本盟 南染 智寶 嘉裕 元大台商50 燿華 銘旺科 新紡 南亞科 東華 富邦摩台 建準 旭隼 佳和 達欣工 大魯閣 富邦發達 泰碩 遠雄來 怡華 上海商銀 立益 富邦金融 世芯-KY 統領 偉全 佳和 元大MSCI台灣 茂林-KY 威宏-KY 昶和 聯發 永豐臺灣加權 康控-KY 泰昇-KY 大統新創 昶和 元大台灣50正2 立積 亞崴 本盟 富邦日本 科嘉-KY 中宇 正道 國泰日經225 柏承 程泰 瑞利 元大歐洲50 百一 吉茂 正峰新 元大日經225 捷泰 百達-KY 億泰 元大美元指數 昇陽半導體 氣立 懷特 元大美元指數正2 致新 台硝 士紙 群益臺灣加權正2 遠雄來 元禎 燁興 兆豐藍籌30反1 杜康-DR 毛寶 千興 國泰股利精選30 陽光能源-DR 日勝化 威致 元大S&P日圓反1 鼎炫-KY 展宇 華豐 富邦歐洲 華廣 首利 FH彭博高收益債 三福化 麗正 FH彭博新興債 士紙 東訊 FH富時不動產 東明-KY 錸德 元大台灣高息低波 六暉-KY 倫飛 FH富時高息低波 震旦行 虹光 國泰RMB短期報酬 隴華 威盛 富邦臺灣中小 銘旺科 浩鑫 新光內需收益 翔耀 國碩 FH美國金融股 太空梭 銘旺科 新光中國政金綠債 遠見 統懋 新光投等債15+ 聯德 翔耀 新光ICE美國權值 泰碩 太空梭 台新全球AI 玉晶光 兆勁 大飲 力銘 麗臺 綠悅-KY 世芯-KY 吉祥全 宏洲 銘鈺 憶聲 嘉裕 穎漢 科風 東華 立積 力特 大魯閣 迎廣 喬鼎 立益 虹揚-KY 正達 佳和 陞泰 晟鈦 聯發 華友聯 聯德 昶和 愛山林 同泰 本盟 皇昌 新世紀 正道 遠雄來 誠研 瑞利 夏都 誠創 正峰新 鳳凰 嘉威 力達-KY 欣欣 聯合再生 億泰 統領 力銘 懷特 客思達-KY 亞太電 士紙 凱羿-KY 達能 燁興 格威傳媒 太極 千興 神州-DR 誠美材 威致 晨訊科-DR 奕智博 華豐 友佳-DR 慧友 中華 一零四 悠克 首利 欣天然 友勁 麗正 新海 百一 楠梓電 欣高 捷泰 東訊 全國 天瀚 錸德 川飛 迅杰 倫飛 台數科 華上 虹光 南六 光麗-KY 威盛 鋼聯 元晶 浩鑫 必應 華冠 國碩 基勝-KY 裕豐 銘旺科 威宏-KY 寶徠 統懋 潤泰材 皇昌 翔耀 政伸 陽明 太空梭 吉源-KY 六福 兆勁 康師傅-DR 麗臺 聖馬丁-DR 大毅 神州-DR 吉祥全 同方友友-DR 奇鋐 晨訊科-DR 憶聲 友佳-DR 科風 陽光能源-DR 力特 精熙-DR 喬鼎 中福 正達 雷虎 晟鈦 中視 聯德 秋雨 同泰 新利虹 新世紀 國光生 誠研 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 亞太電 達能 太極 誠美材 十銓 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 太設 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生