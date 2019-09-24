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[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月23日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
5483   中美晶                   732     -1081  6147   頎邦                    -521     -5561
3374   精材                     309       833  3260   威剛                    -429      -361
5425   台半                     211        46  6233   旺玖                    -400      -598
9950   萬國通                   167       172  6244   茂迪                    -370      -318
3324   雙鴻                     163        74  3707   漢磊                    -283      -575
6245   立端                     162       239  3211   順達                    -253      -499
6488   環球晶                   143      2443  5498   凱崴                    -227     -1765
3105   穩懋                     128      2290  3227   原相                    -204      -824
6514   芮特-KY                  127       160  006201 元大富櫃50              -174         0
5609   中菲行                   117       552  5457   宣德                    -155     -1049
6603   富強鑫                   107        95  6125   廣運                    -147      -235
6129   普誠                     105        34  9951   皇田                    -106      -167
8059   凱碩                     105      -485  4947   昂寶-KY                  -93       -83
8936   國統                     104       502  6158   禾昌                     -91        69
8074   鉅橡                     103       101  5371   中光電                   -70      -596
8358   金居                     101      -397  4728   雙美                     -67      -293
5820   日盛金                   101      -480  3632   研勤                     -67       -17
8916A  光隆甲特                 100         0  6223   旺矽                     -67      -732
1785   光洋科                    91      -160  5272   笙科                     -66      -569
4707   磐亞                      89       -84  8155   博智                     -66      -552
00758B FH能源債                  78         0  8040   九暘                     -64      -190
1795   美時                      77       -67  6472   保瑞                     -63       -81
1597   直得                      69       113  6121   新普                     -63      -307
3323   加百裕                    60        16  5475   德宏                     -57      -205
3531   先益                      55        50  3081   聯亞                     -56         0
3483   力致                      50       461  5299   杰力                     -56      -156
3710   連展投控                  50       -20  8064   東捷                     -55      -727
6411   晶焱                      50       123  5452   佶優                     -53       -47
6418   詠昇                      50        40  8938   明安                     -52      -169
1815   富喬                      47      -780  3218   大學光                   -50        33
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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