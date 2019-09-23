台北‧09月23日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 42069 0 00632R 元大台灣50反1 -9887 0 00850 元大臺灣ESG永續 4321 53896 0056 元大高股息 -9601 -76810 00655L 國泰中國A50正2 4314 0 2888 新光金 -4088 16929 00633L 富邦上証正2 3848 0 2891 中信金 -3653 27224 00677U 富邦VIX 3446 0 2337 旺宏 -3236 9819 3231 緯創 2764 16915 2890 永豐金 -2736 -1670 2408 南亞科 2388 17854 2375 智寶 -2429 290 2449 京元電子 1931 8598 00738U 元大道瓊白銀 -2111 0 1101 台泥 1369 3926 00653L 富邦印度正2 -1848 0 5469 瀚宇博 1341 1318 2353 宏碁 -1564 -1506 3481 群創 1253 34290 2002 中鋼 -1562 -9299 2317 鴻海 1180 -12235 2834 臺企銀 -1522 -4002 2303 聯電 1156 17732 2367 燿華 -1292 -7325 2887 台新金 825 5622 00672L 元大S&P原油正2 -1185 0 2382 廣達 811 2649 3041 揚智 -1091 1542 2412 中華電 751 7256 2892 第一金 -1031 16877 00676R 富邦臺灣加權反1 706 0 6257 矽格 -902 390 2376 技嘉 671 -2572 8046 南電 -830 -538 0050 元大台灣50 661 38048 2313 華通 -747 964 2409 友達 657 16021 2606 裕民 -687 -421 2316 楠梓電 618 -456 2637 慧洋-KY -640 -2368 2504 國產 598 2085 1102 亞泥 -593 -6636 2352 佳世達 561 7278 2886 兆豐金 -579 3164 2324 仁寶 548 2314 6116 彩晶 -569 5678 00752 中信中國50 541 -348 00708L 元大S&P黃金正2 -557 0 3673 TPK-KY 499 956 2542 興富發 -527 -468 3048 益登 462 1441 1326 台化 -484 -1856 6191 精成科 435 145 1402 遠東新 -475 -2860 2344 華邦電 428 9229 1301 台塑 -468 2135 01002T 土銀國泰R1 417 0 1504 東元 -443 1167 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股
鉅亨台北資料中心
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