新聞
0

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月23日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         42069         0    00632R 元大台灣50反1          -9887         0  
00850  元大臺灣ESG永續         4321     53896    0056   元大高股息             -9601    -76810  
00655L 國泰中國A50正2          4314         0    2888   新光金                 -4088     16929  
00633L 富邦上証正2             3848         0    2891   中信金                 -3653     27224  
00677U 富邦VIX                 3446         0    2337   旺宏                   -3236      9819  
3231   緯創                    2764     16915    2890   永豐金                 -2736     -1670  
2408   南亞科                  2388     17854    2375   智寶                   -2429       290  
2449   京元電子                1931      8598    00738U 元大道瓊白銀           -2111         0  
1101   台泥                    1369      3926    00653L 富邦印度正2            -1848         0  
5469   瀚宇博                  1341      1318    2353   宏碁                   -1564     -1506  
3481   群創                    1253     34290    2002   中鋼                   -1562     -9299  
2317   鴻海                    1180    -12235    2834   臺企銀                 -1522     -4002  
2303   聯電                    1156     17732    2367   燿華                   -1292     -7325  
2887   台新金                   825      5622    00672L 元大S&P原油正2         -1185         0  
2382   廣達                     811      2649    3041   揚智                   -1091      1542  
2412   中華電                   751      7256    2892   第一金                 -1031     16877  
00676R 富邦臺灣加權反1          706         0    6257   矽格                    -902       390  
2376   技嘉                     671     -2572    8046   南電                    -830      -538  
0050   元大台灣50               661     38048    2313   華通                    -747       964  
2409   友達                     657     16021    2606   裕民                    -687      -421  
2316   楠梓電                   618      -456    2637   慧洋-KY                 -640     -2368  
2504   國產                     598      2085    1102   亞泥                    -593     -6636  
2352   佳世達                   561      7278    2886   兆豐金                  -579      3164  
2324   仁寶                     548      2314    6116   彩晶                    -569      5678  
00752  中信中國50               541      -348    00708L 元大S&P黃金正2          -557         0  
3673   TPK-KY                   499       956    2542   興富發                  -527      -468  
3048   益登                     462      1441    1326   台化                    -484     -1856  
6191   精成科                   435       145    1402   遠東新                  -475     -2860  
2344   華邦電                   428      9229    1301   台塑                    -468      2135  
01002T 土銀國泰R1               417         0    1504   東元                    -443      1167  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞