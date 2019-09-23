台北‧09月23日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 5483 中美晶 732 -1081 6147 頎邦 -521 -5561 3374 精材 309 833 3260 威剛 -429 -361 5425 台半 211 46 6233 旺玖 -400 -598 9950 萬國通 167 172 6244 茂迪 -370 -318 3324 雙鴻 163 74 3707 漢磊 -283 -575 6245 立端 162 239 3211 順達 -253 -499 6488 環球晶 143 2443 5498 凱崴 -227 -1765 3105 穩懋 128 2290 3227 原相 -204 -824 6514 芮特-KY 127 160 006201 1元大富櫃50 -174 0 5609 中菲行 117 552 5457 宣德 -155 -1049 6603 富強鑫 107 95 6125 廣運 -147 -235 6129 普誠 105 34 9951 皇田 -106 -167 8059 凱碩 105 -485 4947 昂寶-KY -93 -83 8936 國統 104 502 6158 禾昌 -91 69 8074 鉅橡 103 101 5371 中光電 -70 -596 8358 金居 101 -397 4728 雙美 -67 -293 5820 日盛金 101 -480 3632 研勤 -67 -17 8916A 光隆甲特 100 0 6223 旺矽 -67 -732 1785 光洋科 91 -160 5272 笙科 -66 -569 4707 磐亞 89 -84 8155 博智 -66 -552 00758B FH能源債 78 0 8040 九暘 -64 -190 1795 美時 77 -67 6472 保瑞 -63 -81 1597 直得 69 113 6121 新普 -63 -307 3323 加百裕 60 16 5475 德宏 -57 -205 3531 先益 55 50 3081 聯亞 -56 0 3483 力致 50 461 5299 杰力 -56 -156 3710 連展投控 50 -20 8064 東捷 -55 -727 6411 晶焱 50 123 5452 佶優 -53 -47 6418 詠昇 50 40 8938 明安 -52 -169 1815 富喬 47 -780 3218 大學光 -50 33 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股
鉅亨台北資料中心
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