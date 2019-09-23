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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月23日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
5483   中美晶                   732     -1081 6147   頎邦                    -521     -5561  
3374   精材                     309       833 3260   威剛                    -429      -361  
5425   台半                     211        46 6233   旺玖                    -400      -598  
9950   萬國通                   167       172 6244   茂迪                    -370      -318  
3324   雙鴻                     163        74 3707   漢磊                    -283      -575  
6245   立端                     162       239 3211   順達                    -253      -499  
6488   環球晶                   143      2443 5498   凱崴                    -227     -1765  
3105   穩懋                     128      2290 3227   原相                    -204      -824  
6514   芮特-KY                  127       160 006201 1元大富櫃50             -174         0  
5609   中菲行                   117       552 5457   宣德                    -155     -1049  
6603   富強鑫                   107        95 6125   廣運                    -147      -235  
6129   普誠                     105        34 9951   皇田                    -106      -167  
8059   凱碩                     105      -485 4947   昂寶-KY                  -93       -83  
8936   國統                     104       502 6158   禾昌                     -91        69  
8074   鉅橡                     103       101 5371   中光電                   -70      -596  
8358   金居                     101      -397 4728   雙美                     -67      -293  
5820   日盛金                   101      -480 3632   研勤                     -67       -17  
8916A  光隆甲特                 100         0 6223   旺矽                     -67      -732  
1785   光洋科                    91      -160 5272   笙科                     -66      -569  
4707   磐亞                      89       -84 8155   博智                     -66      -552  
00758B FH能源債                  78         0 8040   九暘                     -64      -190  
1795   美時                      77       -67 6472   保瑞                     -63       -81  
1597   直得                      69       113 6121   新普                     -63      -307  
3323   加百裕                    60        16 5475   德宏                     -57      -205  
3531   先益                      55        50 3081   聯亞                     -56         0  
3483   力致                      50       461 5299   杰力                     -56      -156  
3710   連展投控                  50       -20 8064   東捷                     -55      -727  
6411   晶焱                      50       123 5452   佶優                     -53       -47  
6418   詠昇                      50        40 8938   明安                     -52      -169  
1815   富喬                      47      -780 3218   大學光                   -50        33  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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