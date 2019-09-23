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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧09月23日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
5483  中美晶        1510  
8358  金居          1407  
3105  穩懋          1180  
8086  宏捷科         663  
8436  大江           625  
6683  雍智科技       556  
6510  精測           553  
3324  雙鴻           350  
8489  三貝德         265  
6472  保瑞           165  
5289  宜鼎           150  
5457  宣德           146  
8916A 光隆甲特       132  
3083  網龍           104  
6111  大宇資          98  
3217  優群            75  
6488  環球晶          46  
6568  宏觀            40  
6238  勝麗            40  
8155  博智            37  
6462  神盾            23  
5347  世界            19  
8437  大地-KY         15  
3152  璟德            15  
4107  邦特            13  
2729  瓦城            10  
9951  皇田            10  
6470  宇智            10  
3227  原相             5  
3228  金麗科           0  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6245  立端         -1276  
6147  頎邦          -580  
6438  迅得          -432  
4947  昂寶-KY       -419  
6411  晶焱          -391  
8299  群聯          -367  
8069  元太          -365  
6679  鈺太          -348  
1795  美時          -310  
0062011 元大富櫃50      -290
8044  網家          -290  
3218  大學光        -275  
6188  廣明          -260  
4966  譜瑞-KY       -229  
4736  泰博          -204  
3491  昇達科        -178  
5439  高技          -159  
3529  力旺          -155  
8446  華研          -150  
3611  鼎翰          -111  
3293  鈊象           -90  
6274  台燿           -81  
3144  新揚科         -75  
6121  新普           -73  
6426  統新           -70  
4126  太醫           -59  
3092  鴻碩           -58  
6182  合晶           -52  
3546  宇峻           -45  
6290  良維           -41
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