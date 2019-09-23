台北‧09月23日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 5483 中美晶 1510 8358 金居 1407 3105 穩懋 1180 8086 宏捷科 663 8436 大江 625 6683 雍智科技 556 6510 精測 553 3324 雙鴻 350 8489 三貝德 265 6472 保瑞 165 5289 宜鼎 150 5457 宣德 146 8916A 光隆甲特 132 3083 網龍 104 6111 大宇資 98 3217 優群 75 6488 環球晶 46 6568 宏觀 40 6238 勝麗 40 8155 博智 37 6462 神盾 23 5347 世界 19 8437 大地-KY 15 3152 璟德 15 4107 邦特 13 2729 瓦城 10 9951 皇田 10 6470 宇智 10 3227 原相 5 3228 金麗科 0 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6245 立端 -1276 6147 頎邦 -580 6438 迅得 -432 4947 昂寶-KY -419 6411 晶焱 -391 8299 群聯 -367 8069 元太 -365 6679 鈺太 -348 1795 美時 -310 0062011 元大富櫃50 -290 8044 網家 -290 3218 大學光 -275 6188 廣明 -260 4966 譜瑞-KY -229 4736 泰博 -204 3491 昇達科 -178 5439 高技 -159 3529 力旺 -155 8446 華研 -150 3611 鼎翰 -111 3293 鈊象 -90 6274 台燿 -81 3144 新揚科 -75 6121 新普 -73 6426 統新 -70 4126 太醫 -59 3092 鴻碩 -58 6182 合晶 -52 3546 宇峻 -45 6290 良維 -41
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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