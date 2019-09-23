[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 大學光 新昕纖 合世 易威 晟楠 元大美債7-10 淳紳 韋僑 進階 天良 大略-KY 元大美債1-3 凱柏實業 久陽 強生 南璋 寬魚國際 群益15年IG科技債 和進 東林 寶島科 勝昱 大宇資 群益10年IG金融債 類比科 欣厚-KY 其祥-KY 萬國通 太普高 國泰5Y+新興債 力致 友銓 德麥 飛寶企業 國泰1-5Y高收債 漢磊 倉和 中華食 精確 富邦全球高收債 系微 三圓 世坤 宏易 國泰中國政金債5+ 沛亨 雙喜 萬國通 唐鋒 富邦中政債0-1 晶焱 力泰 聚紡 聯光通 FH中國政策債 詠昇 理銘 精確 通訊-KY 凱基中國債3-10 精測 亞都 公準 榮群 凱基新興債10+ 倉和 老爺知 彬台 新零售 凱基科技債10+ 全達 東凌-KY 至興 恩得利 群益AAA-AA公司債 鈊象 邁達康 大詠城 李洲 群益15年IG公用債 綠河-KY 萬在 凱柏實業 群益15年EM主權債 欣泰 健椿 元炬 FH能源債 百德 及成 FH製藥債 唐鋒 和進 FH新興企業債 福盈科 耀勝 FH20年美債 大恭 倚強 FH中國信用債 永純 錦明 中信高評級公司債 台聯電 鑫創 中信優先金融債 威潤 宇環 凱基AAA至A公司債 創威 廣寰科 凱基金融債20+ 晉椿 點晶 凱基美債25+ 久陽 斐成 國泰A級金融債 松和 泰谷 富邦中國投等債 新零售 典範 富邦金融投等債 力新 益通 元大10年IG銀行債 李洲 振維 FH公司債A3 元炬 迎輝 FH次順位IG金融債 及成 重鵬 FH美元信用債1-5Y 新洲 研勤 群益A級公司債 耀勝 欣厚-KY 中信中國債7-10 倚強 兆遠 中信中國美元IG債 至寶電 寶得利 B新光美債1-3 宇環 太欣 B新光美債20+ 杭特 系統電 第一金美債20+ 雙鴻 天剛 第一金金融債 10+ 幸康 世紀 第一金科技債 10+ 泰谷 華容 永豐10年A公司債 熱映 建榮 永豐15年金融債 哲固 立衛 永豐7-10年中國債 力致 鈺創 凱基IG精選15+ 森寶 佳總 凱基AAA-AA公司債 昇達科 合正 台新美元銀行債 矽瑪 金利 台新中國政策債 先益 寶聯通 新光15年IG金融債 泓格 凱鈺 富邦新興投等債 博磊 德宏 富邦歐洲銀行債 東林 合邦 中信新興亞洲債 盈正 萬旭 中信EM主權債0-5 晟楠 久正 合世 精聯 上揚 易威 湯石照明 全譜 天良 智晶 易通展 聯合 數字 茂迪 南璋 世紀 元隆 勝昱 友銓 沛亨 萬國通 立衛 九暘 飛寶企業 合正 凱碩 精確 合邦 全達 宏易 亞元 奧斯特 唐鋒 訊達 保銳 聯光通 欣技 越峰 通訊-KY 亞通 商丞 榮群 中探針 英格爾 新零售 全譜 士開 恩得利 臺龍 昇益 李洲 元隆 志嘉 協禧 晶焱 富裔 凱柏實業 廣錠 燦星旅 元炬 光菱 富驛-KY 及成 奧斯特 劍湖山 和進 宏捷科 德記 耀勝 大世科 泰偉 倚強 三圓 華義 錦明 雙喜 昇華 鑫創 力泰 得利影 宇環 理銘 鼎創達 廣寰科 惠普 台境 點晶 安心 愛地雅 斐成 富驛-KY 邦泰 泰谷 亞都 典範 老爺知 益通 滿心 單井 東凌-KY 振維 紅馬-KY 迎輝 德記 重鵬 弘帆 研勤 大展證 欣厚-KY 誠品生活 兆遠 泰偉 寶得利 華義 太欣 得利影 系統電 時報 天剛 旭然 世紀 鼎創達 華容 益張 建榮 捷必勝-KY 立衛 旭源 鈺創 紅木-KY 佳總 綠河-KY 合正 花王 金利 欣雄 寶聯通 欣泰 凱鈺 富堡 德宏 大汽電 合邦 合騏 萬旭 久正 艾華 上揚 全譜 易通展 茂迪 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 泰藝 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰