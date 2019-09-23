[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月20日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 6488 環球晶 437 2256 6147 頎邦 -1571 -4445 6182 合晶 333 -48 8069 元太 -272 -1960 8358 金居 278 -456 3227 原相 -243 -642 3324 雙鴻 249 -397 3083 網龍 -235 -704 3105 穩懋 240 2356 6290 良維 -191 219 3710 連展投控 216 -74 6411 晶焱 -178 24 3260 威剛 202 -20 3483 力致 -125 294 5483 中美晶 182 -2592 5340 建榮 -119 -3398 6125 廣運 151 -151 6462 神盾 -115 -763 6245 立端 143 -87 5272 笙科 -104 -524 3217 優群 128 -377 4728 雙美 -95 -151 3374 精材 114 1225 5009 榮剛 -89 330 6244 茂迪 113 -116 4736 泰博 -82 559 1785 光洋科 107 -263 3642 駿熠電 -79 -16 5289 宜鼎 88 1130 8088 品安 -76 351 3707 漢磊 84 -58 6233 旺玖 -66 -98 8182 加高 81 359 006201 元大富櫃50 -60 0 8936 國統 80 379 3218 大學光 -60 143 6188 廣明 75 235 8415 大國鋼 -60 1005 3221 台嘉碩 73 -101 6217 中探針 -60 16 3630 新鉅科 71 259 6470 宇智 -59 -96 3632 研勤 69 51 2732 六角 -54 -91 8040 九暘 69 -172 3141 晶宏 -51 15 4114 健喬 65 98 8086 宏捷科 -51 -1396 5443 均豪 63 216 6589 台康生技 -50 -27 8916A 光隆甲特 61 0 6679 鈺太 -47 -78 8436 大江 60 -1234 6438 迅得 -43 -58 3264 欣銓 55 -1096 3234 光環 -42 -92 6121 新普 55 -198 4721 美琪瑪 -41 15 3552 同致 48 -125 6576 逸達 -40 -110 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股