台北‧09月20日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00850 元大臺灣ESG永續 13109 48646 03611C FBVIX元大92牛06 -6867 0 00677U 富邦VIX 10040 0 01001T 土銀富邦R1 -6867 0 2337 旺宏 6612 13738 01002T 土銀國泰R1 -6867 0 2409 友達 5224 29119 01003T 兆豐新光R1 -6867 0 3481 群創 4089 48842 01004T 土銀富邦R2 -6867 0 2891 中信金 3700 32425 01007T 兆豐國泰R2 -6867 0 1605 華新 3692 17166 01009T 王道圓滿R1 -6867 0 2888 新光金 3592 34398 01010T 京城樂富R1 -6867 0 2303 聯電 3548 18369 00632R 元大台灣50反1 -5565 0 3041 揚智 2850 2832 00637L 元大滬深300正2 -5054 0 2834 臺企銀 2657 -2326 00672L 元大S&P原油正2 -2377 0 2887 台新金 2457 -2275 2883 開發金 -2358 6296 2884 玉山金 2196 6909 2885 元大金 -2328 1298 2449 京元電子 1910 7520 2890 永豐金 -1930 -1256 3231 緯創 1843 17559 2330 台積電 -1780 20891 0050 元大台灣50 1670 40896 00673R 元大S&P原油反1 -1736 0 2412 中華電 1586 7595 2886 兆豐金 -1072 5465 2504 國產 1552 1353 0056 元大高股息 -1067 -76996 5880 合庫金 1548 8974 00655L 國泰中國A50正2 -966 0 2313 華通 1546 89 2376 技嘉 -921 -2856 1101 台泥 1353 3728 2308 台達電 -857 -2090 2892 第一金 1338 18593 6176 瑞儀 -763 3173 2448 晶電 1331 10031 3060 銘異 -673 -814 2312 金寶 1289 2257 1312 國喬 -671 -3129 00717 富邦美國特別股 1081 6344 00708L 元大S&P黃金正2 -640 0 3035 智原 1071 1183 2324 仁寶 -609 1528 2371 大同 968 2647 3419 譁裕 -535 -371 5876 上海商銀 966 12118 6456 GIS-KY -528 60 2454 聯發科 891 -1800 00633L 富邦上証正2 -526 0 2880 華南金 889 6543 2812 台中銀 -524 -3924 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股
鉅亨台北資料中心
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