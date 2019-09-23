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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月20日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00850  元大臺灣ESG永續        13109     48646    03611C FBVIX元大92牛06        -6867         0  
00677U 富邦VIX                10040         0    01001T 土銀富邦R1             -6867         0  
2337   旺宏                    6612     13738    01002T 土銀國泰R1             -6867         0  
2409   友達                    5224     29119    01003T 兆豐新光R1             -6867         0  
3481   群創                    4089     48842    01004T 土銀富邦R2             -6867         0  
2891   中信金                  3700     32425    01007T 兆豐國泰R2             -6867         0  
1605   華新                    3692     17166    01009T 王道圓滿R1             -6867         0  
2888   新光金                  3592     34398    01010T 京城樂富R1             -6867         0  
2303   聯電                    3548     18369    00632R 元大台灣50反1          -5565         0  
3041   揚智                    2850      2832    00637L 元大滬深300正2         -5054         0  
2834   臺企銀                  2657     -2326    00672L 元大S&P原油正2         -2377         0  
2887   台新金                  2457     -2275    2883   開發金                 -2358      6296  
2884   玉山金                  2196      6909    2885   元大金                 -2328      1298  
2449   京元電子                1910      7520    2890   永豐金                 -1930     -1256  
3231   緯創                    1843     17559    2330   台積電                 -1780     20891  
0050   元大台灣50              1670     40896    00673R 元大S&P原油反1         -1736         0  
2412   中華電                  1586      7595    2886   兆豐金                 -1072      5465  
2504   國產                    1552      1353    0056   元大高股息             -1067    -76996  
5880   合庫金                  1548      8974    00655L 國泰中國A50正2          -966         0  
2313   華通                    1546        89    2376   技嘉                    -921     -2856  
1101   台泥                    1353      3728    2308   台達電                  -857     -2090  
2892   第一金                  1338     18593    6176   瑞儀                    -763      3173  
2448   晶電                    1331     10031    3060   銘異                    -673      -814  
2312   金寶                    1289      2257    1312   國喬                    -671     -3129  
00717  富邦美國特別股          1081      6344    00708L 元大S&P黃金正2          -640         0  
3035   智原                    1071      1183    2324   仁寶                    -609      1528  
2371   大同                     968      2647    3419   譁裕                    -535      -371  
5876   上海商銀                 966     12118    6456   GIS-KY                  -528        60  
2454   聯發科                   891     -1800    00633L 富邦上証正2             -526         0  
2880   華南金                   889      6543    2812   台中銀                  -524     -3924  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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