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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月20日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
2337   旺宏                155939  
2888   新光金              139797  
2409   友達                112898  
5876   上海商銀            111166  
00677U 富邦VIX              91441  
3481   群創                 81546  
6116   彩晶                 64574  
00637L 元大滬深300正2       55353  
2367   燿華                 52483  
3041   揚智                 47102  
2330   台積電               43869  
6153   嘉聯益               43230  
2303   聯電                 41619  
2891   中信金               41365  
2834   臺企銀               35663  
2344   華邦電               35607  
3037   欣興                 33962  
00632R 元大台灣50反1        33769  
2886   兆豐金               33388  
2317   鴻海                 33276  
2313   華通                 32443  
3338   泰碩                 30526  
2890   永豐金               30019  
3035   智原                 28224  
2884   玉山金               28061  
2885   元大金               27399  
00672L 元大S&P原油正2       27052  
2883   開發金               26330  
00850  元大臺灣ESG永續      25788  
2887   台新金               24235
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