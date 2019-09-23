台北‧09月20日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 2337 旺宏 155939 2888 新光金 139797 2409 友達 112898 5876 上海商銀 111166 00677U 富邦VIX 91441 3481 群創 81546 6116 彩晶 64574 00637L 元大滬深300正2 55353 2367 燿華 52483 3041 揚智 47102 2330 台積電 43869 6153 嘉聯益 43230 2303 聯電 41619 2891 中信金 41365 2834 臺企銀 35663 2344 華邦電 35607 3037 欣興 33962 00632R 元大台灣50反1 33769 2886 兆豐金 33388 2317 鴻海 33276 2313 華通 32443 3338 泰碩 30526 2890 永豐金 30019 3035 智原 28224 2884 玉山金 28061 2885 元大金 27399 00672L 元大S&P原油正2 27052 2883 開發金 26330 00850 元大臺灣ESG永續 25788 2887 台新金 24235
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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