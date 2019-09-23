[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/20 108/09/19 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.37430 10.37740 -0.00310 -0.02987 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.12590 10.12900 -0.00310 -0.03061 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.46740 10.46860 -0.00120 -0.01146 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.22470 10.22610 -0.00140 -0.01369 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.13070 10.13350 -0.00280 -0.02763 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.23690 10.23920 -0.00230 -0.02246 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.13130 10.13360 -0.00230 -0.02270 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.25380 10.18450 0.06930 0.68045 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.85360 9.85240 0.00120 0.01218 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.85360 9.85240 0.00120 0.01218 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.84570 9.84440 0.00130 0.01321 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.84570 9.84440 0.00130 0.01321 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.08470 10.03680 0.04790 0.47724 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.08470 10.03680 0.04790 0.47724 大華銀多元特別收益平衡基金 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.81410 10.80750 0.00660 0.06107 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.61220 10.60570 0.00650 0.06129 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.72570 10.71920 0.00650 0.06064 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.61470 10.60830 0.00640 0.06033 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.57000 22.69000 -0.12000 -0.52887 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.63000 23.88000 -0.25000 -1.04690 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.04240 41.91270 0.12970 0.30945 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.16940 39.21370 -0.04430 -0.11297 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.94260 9.94020 0.00240 0.02414 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.50360 10.49940 0.00420 0.04000 中國信託台灣活力基金 13.71000 13.69000 0.02000 0.14609 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.31000 11.23000 0.08000 0.71238 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.32890 10.30520 0.02370 0.22998 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.14050 10.14320 -0.00270 -0.02662 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.98850 8.99090 -0.00240 -0.02669 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.47540 10.48010 -0.00470 -0.04485 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.25780 9.26200 -0.00420 -0.04535 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.39380 11.36600 0.02780 0.24459 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.60460 9.58120 0.02340 0.24423 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.08090 11.08910 -0.00820 -0.07395 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.60080 9.60800 -0.00720 -0.07494 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 45.27990 45.03780 0.24210 0.53755 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.00020 41.86380 0.13640 0.32582 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 47.18770 46.87890 0.30880 0.65872 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.68010 47.43950 0.24060 0.50717 中國信託智能運動基金-台幣 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 中國信託智能運動基金-美元 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04650 11.04640 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.39780 10.38600 0.01180 0.11361 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.48260 9.47180 0.01080 0.11402 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.66150 10.65030 0.01120 0.10516 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.72320 9.71300 0.01020 0.10501 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.20930 40.16460 0.04470 0.11129 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.10500 41.05880 0.04620 0.11252 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 44.20630 43.99000 0.21630 0.49170 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.75890 44.54250 0.21640 0.48583 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.82350 44.48000 0.34350 0.77226 元大2001基金 68.72000 68.35000 0.37000 0.54133 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.57990 47.23490 0.34500 0.73039 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.33420 45.09090 0.24330 0.53958 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.24000 21.17000 0.07000 0.33066 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.76020 11.75940 0.00080 0.00680 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55220 10.57780 -0.02560 -0.24202 元大上證50基金 33.14000 33.05000 0.09000 0.27231 元大大中華TMT基金-人民幣 11.93000 11.74000 0.19000 1.61840 元大大中華TMT基金-新台幣 10.36000 10.22000 0.14000 1.36986 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.33000 13.41000 -0.08000 -0.59657 元大大中華價值指數基金-美元 12.09800 12.19500 -0.09700 -0.79541 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.41900 16.54800 -0.12900 -0.77955 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.61600 11.56300 0.05300 0.45836 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.88000 10.85800 0.02200 0.20262 元大中國平衡基金-人民幣 3.05000 3.04000 0.01000 0.32895 元大中國平衡基金-新台幣 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.29270 45.29130 0.00140 0.00309 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.11600 11.09580 0.02020 0.18205 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.09250 10.07420 0.01830 0.18165 元大中國機會債券基金-新台幣 9.95570 9.96250 -0.00680 -0.06826 元大巴西指數基金 6.82900 6.93200 -0.10300 -1.48586 元大日經225基金 28.04000 27.98000 0.06000 0.21444 元大台商收成基金 23.43000 23.35000 0.08000 0.34261 元大台灣50單日反向1倍基金 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 元大台灣50單日正向2倍基金 42.79000 42.52000 0.27000 0.63500 元大台灣中型100基金 34.68000 34.58000 0.10000 0.28918 元大台灣加權股價指數基金 26.75700 26.68400 0.07300 0.27357 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 元大台灣卓越50基金 84.97000 84.80000 0.17000 0.20047 元大台灣金融基金 19.05000 19.05000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.81000 32.82000 -0.01000 -0.03047 元大台灣高股息基金 28.10000 28.05000 0.05000 0.17825 元大台灣電子科技基金 37.98000 37.91000 0.07000 0.18465 元大全球ETF成長組合基金 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 元大全球ETF穩健組合基金 15.08000 15.06000 0.02000 0.13280 元大全球人工智慧ETF基金 24.41000 24.49000 -0.08000 -0.32666 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.69000 13.63000 0.06000 0.44021 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.81000 13.71000 0.10000 0.72939 元大全球不動產證券化基金-美元 12.55200 12.50000 0.05200 0.41600 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.48000 6.47000 0.01000 0.15456 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.96000 6.94000 0.02000 0.28818 元大全球股票入息基金-美元配息 8.38300 8.36900 0.01400 0.16728 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038 元大全球新興市場精選組合基金 13.44000 13.45000 -0.01000 -0.07435 元大全球農業商機基金 18.06000 18.10000 -0.04000 -0.22099 元大印尼指數基金 9.47900 9.58900 -0.11000 -1.14715 元大印度指數基金 9.10600 9.25000 -0.14400 -1.55676 元大印度基金 11.91000 12.05000 -0.14000 -1.16183 元大多多基金 18.42000 18.30000 0.12000 0.65574 元大多福基金 55.80000 55.40000 0.40000 0.72202 元大亞太成長基金 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38920 9.40900 -0.01980 -0.21044 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.47870 7.49450 -0.01580 -0.21082 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.05400 9.04800 0.00600 0.06631 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.27200 10.21200 0.06000 0.58754 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.20760 10.21960 -0.01200 -0.11742 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.47200 10.48640 -0.01440 -0.13732 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.18860 10.20260 -0.01400 -0.13722 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.51430 10.52680 -0.01250 -0.11874 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.23150 10.24360 -0.01210 -0.11812 元大卓越基金 43.52000 43.40000 0.12000 0.27650 元大店頭基金 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 元大美元貨幣市場基金-美元 10.51960 10.51900 0.00060 0.00570 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.84900 9.85670 -0.00770 -0.07812 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.54660 32.52550 0.02110 0.06487 元大美國政府20年期(以上)債券基金 44.69440 44.46570 0.22870 0.51433 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.77850 15.87130 -0.09280 -0.58470 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 25.34290 25.05090 0.29200 1.16563 元大美國政府7至10年期債券基金 42.80120 42.73760 0.06360 0.14882 元大高科技基金 21.35000 21.18000 0.17000 0.80264 元大得利貨幣市場基金 16.34560 16.34530 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.04660 12.04640 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883 元大富櫃50基金 13.51000 13.45000 0.06000 0.44610 元大華夏中小基金 7.60000 7.56000 0.04000 0.52910 元大新中國基金-人民幣 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 元大新中國基金-美元 9.31100 9.35000 -0.03900 -0.41711 元大新中國基金-新台幣 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 元大新主流基金 26.96000 26.81000 0.15000 0.55949 元大新東協平衡基金-美元 9.36500 9.41000 -0.04500 -0.47821 元大新東協平衡基金-新台幣 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.22540 11.22620 -0.00080 -0.00713 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.02780 10.05550 -0.02770 -0.27547 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.50550 11.53510 -0.02960 -0.25661 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.38990 9.41400 -0.02410 -0.25600 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.65910 10.65650 0.00260 0.02440 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.83350 9.83110 0.00240 0.02441 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.88540 10.88070 0.00470 0.04320 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.05130 10.04690 0.00440 0.04379 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.16890 10.16600 0.00290 0.02853 元大新興亞洲基金 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.77080 9.79410 -0.02330 -0.23790 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.05420 9.07580 -0.02160 -0.23800 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.09500 10.11720 -0.02220 -0.21943 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.36940 9.38990 -0.02050 -0.21832 元大萬泰貨幣市場基金 15.18130 15.18110 0.00020 0.00132 元大經貿基金 39.00000 38.73000 0.27000 0.69713 元大實質多重資產基金-人民幣 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147 元大實質多重資產基金-美元 8.26100 8.23100 0.03000 0.36448 元大實質多重資產基金-新台幣 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364 元大滬深300單日反向1倍基金 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326 元大滬深300單日正向2倍基金 18.50000 18.50000 0.00000 0.00000 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.83000 20.80000 0.03000 0.14423 元大摩臺基金 39.78000 39.70000 0.08000 0.20151 元大標普500基金 28.29000 28.27000 0.02000 0.07075 元大標普500單日反向1倍基金 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000 元大標普500單日正向2倍基金 37.37000 37.38000 -0.01000 -0.02675 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.93000 20.88000 0.05000 0.23946 元大標智滬深300基金 18.37000 18.33000 0.04000 0.21822 元大歐洲50基金 25.97000 25.81000 0.16000 0.61991 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.06790 9.05620 0.01170 0.12919 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30760 10.30740 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.37000 16.25000 0.12000 0.73846 日盛上選基金 38.29000 38.27000 0.02000 0.05226 日盛小而美基金 20.03000 19.80000 0.23000 1.16162 日盛中國內需動力基金 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.42600 12.42100 0.00500 0.04025 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.80650 9.80250 0.00400 0.04081 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.55400 12.55240 0.00160 0.01275 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.90290 9.90160 0.00130 0.01313 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.32700 11.32480 0.00220 0.01943 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.91810 8.91630 0.00180 0.02019 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 日盛日盛基金 12.84000 12.75000 0.09000 0.70588 日盛目標收益組合基金(美元) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 日盛全球抗暖化基金 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.68790 10.68670 0.00120 0.01123 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.44550 9.44450 0.00100 0.01059 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.41970 10.41780 0.00190 0.01824 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.20900 9.20730 0.00170 0.01846 日盛全球智能車基金(美元) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54320 2.54330 -0.00010 -0.00393 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65090 1.65100 -0.00010 -0.00606 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38920 0.38930 -0.00010 -0.02569 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25320 0.25320 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.79960 12.80270 -0.00310 -0.02421 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.20290 8.20490 -0.00200 -0.02438 日盛亞洲機會基金 7.15000 7.15000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 18.79000 18.64000 0.15000 0.80472 日盛高科技基金 20.03000 19.97000 0.06000 0.30045 日盛貨幣市場基金 14.85360 14.85340 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 44.25000 43.98000 0.27000 0.61392 日盛精選五虎基金 38.95000 38.55000 0.40000 1.03761 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56290 13.56270 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 34.96000 35.04000 -0.08000 -0.22831 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362 台新MSCI中國基金 19.99000 20.08000 -0.09000 -0.44821 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.47000 20.45000 0.02000 0.09780 台新大眾貨幣市場基金 14.23970 14.23950 0.00020 0.00140 台新中國通基金 50.83000 50.86000 -0.03000 -0.05899 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58760 0.58670 0.00090 0.15340 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.18600 18.15500 0.03100 0.17075 台新中國精選中小基金-美元 0.34110 0.33820 0.00290 0.85748 台新中國精選中小基金-新台幣 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933 台新主流基金 26.25000 26.21000 0.04000 0.15261 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.44000 24.32000 0.12000 0.49342 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.79310 0.78920 0.00390 0.49417 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.15000 17.06000 0.09000 0.52755 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55530 0.55260 0.00270 0.48860 台新台灣中小基金 39.75000 39.73000 0.02000 0.05034 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.04070 10.97880 0.06190 0.56381 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.92240 9.88130 0.04110 0.41594 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.55860 11.51070 0.04790 0.41613 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.08220 10.06390 0.01830 0.18184 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.36310 11.34250 0.02060 0.18162 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 台新印度基金 13.76000 13.90000 -0.14000 -1.00719 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.57770 8.59010 -0.01240 -0.14435 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28180 0.28230 -0.00050 -0.17712 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.72280 12.74130 -0.01850 -0.14520 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41290 0.41360 -0.00070 -0.16925 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.98000 39.03000 -0.05000 -0.12811 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.23000 42.08000 0.15000 0.35646 台新真吉利貨幣市場基金 11.13990 11.13980 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.63360 33.67130 -0.03770 -0.11196 台新智慧生活基金-美元 10.81140 10.77370 0.03770 0.34993 台新智慧生活基金-新台幣 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.03070 8.04220 -0.01150 -0.14300 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.25340 8.26360 -0.01020 -0.12343 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.21130 9.22440 -0.01310 -0.14201 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47790 9.48960 -0.01170 -0.12329 台新新興市場債券基金(A類型) 11.53380 11.54260 -0.00880 -0.07624 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36620 0.36650 -0.00030 -0.08186 台新新興市場債券基金(B類型) 8.10420 8.11030 -0.00610 -0.07521 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27180 0.27200 -0.00020 -0.07353 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.41000 5.44000 -0.03000 -0.55147 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.80000 22.75000 0.05000 0.21978 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.65430 10.62320 0.03110 0.29276 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.10390 10.10160 0.00230 0.02277 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.17530 10.17200 0.00330 0.03244 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.75780 10.72590 0.03190 0.29741 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.19450 10.19230 0.00220 0.02158 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.26920 10.26590 0.00330 0.03215 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 43.86600 43.61860 0.24740 0.56719 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 43.36970 43.15370 0.21600 0.50054 永豐1至3年期美國公債ETF基金 39.99980 0.00000 39.99980 0.00000 永豐20年期以上美國公債ETF基金 39.99970 0.00000 39.99970 0.00000 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.83700 38.84320 -0.00620 -0.01596 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.41020 11.40950 0.00070 0.00614 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.90460 9.91460 -0.01000 -0.10086 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.33040 9.32440 0.00600 0.06435 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.03190 11.02480 0.00710 0.06440 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.66370 7.66710 -0.00340 -0.04435 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.12950 9.13350 -0.00400 -0.04379 永豐中小基金 56.11000 56.35000 -0.24000 -0.42591 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83850 1.83670 0.00180 0.09800 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.58790 2.58540 0.00250 0.09670 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.15160 8.15240 -0.00080 -0.00981 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11830 11.11940 -0.00110 -0.00989 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.12000 5.13000 -0.01000 -0.19493 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.39000 22.46000 -0.07000 -0.31167 永豐主流品牌基金 18.94000 18.87000 0.07000 0.37096 永豐永豐基金 34.83000 34.73000 0.10000 0.28794 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.04310 9.02820 0.01490 0.16504 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.59830 9.58260 0.01570 0.16384 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.92020 8.90410 0.01610 0.18082 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.47080 9.45370 0.01710 0.18088 永豐亞洲民生消費基金 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532 永豐南非幣2021保本基金 14.28740 14.28740 0.00000 0.00000 永豐美國大型500股票ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 永豐貨幣市場基金 13.95460 13.95440 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17380 2.16980 0.00400 0.18435 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.70490 2.70000 0.00490 0.18148 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76310 7.75720 0.00590 0.07606 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.96240 10.95410 0.00830 0.07577 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.13440 7.13110 0.00330 0.04628 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.52600 11.52070 0.00530 0.04600 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.65000 18.64000 0.01000 0.05365 永豐臺灣加權ETF基金 56.12000 55.95000 0.17000 0.30384 永豐領航科技基金 41.15000 41.09000 0.06000 0.14602 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.65000 11.72000 -0.07000 -0.59727 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 永豐趨勢平衡基金 43.62000 43.56000 0.06000 0.13774 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.94610 11.94530 0.00080 0.00670 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.78150 9.78560 -0.00410 -0.04190 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.43450 10.43880 -0.00430 -0.04119 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.87130 9.87300 -0.00170 -0.01722 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.36170 10.36340 -0.00170 -0.01640 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.84170 9.84650 -0.00480 -0.04875 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.62540 10.63060 -0.00520 -0.04892 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.88320 9.88590 -0.00270 -0.02731 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.44760 10.45050 -0.00290 -0.02775 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.34000 15.36000 -0.02000 -0.13021 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.56000 19.60000 -0.04000 -0.20408 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.51000 19.56000 -0.05000 -0.25562 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05030 10.05180 -0.00150 -0.01492 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05030 10.05180 -0.00150 -0.01492 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.96400 9.96570 -0.00170 -0.01706 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.96400 9.96570 -0.00170 -0.01706 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.25180 10.20680 0.04500 0.44088 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.25160 10.20670 0.04490 0.43991 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.04020 10.04310 -0.00290 -0.02888 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.04020 10.04310 -0.00290 -0.02888 兆豐國際生命科學基金 14.54000 14.45000 0.09000 0.62284 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.51450 10.50550 0.00900 0.08567 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.78310 10.77570 0.00740 0.06867 兆豐國際全球基金 31.06000 30.95000 0.11000 0.35541 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.53110 10.53060 0.00050 0.00475 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21550 10.22280 -0.00730 -0.07141 兆豐國際國民基金 23.81000 23.76000 0.05000 0.21044 兆豐國際第一基金 14.22000 14.11000 0.11000 0.77959 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.73050 10.74200 -0.01150 -0.10706 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.13830 8.14700 -0.00870 -0.10679 兆豐國際萬全基金 21.71000 21.60000 0.11000 0.50926 兆豐國際電子基金 27.70000 27.61000 0.09000 0.32597 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.93000 22.86000 0.07000 0.30621 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.05000 15.09000 -0.04000 -0.26508 兆豐國際豐台灣基金 37.44000 37.38000 0.06000 0.16051 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57070 12.57050 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.80290 9.79420 0.00870 0.08883 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.83350 9.82470 0.00880 0.08957 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.85440 9.84330 0.01110 0.11277 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.84400 9.83420 0.00980 0.09965 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.96670 9.95660 0.01010 0.10144 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.80320 9.79450 0.00870 0.08883 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.83560 9.82690 0.00870 0.08853 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.86250 9.85130 0.01120 0.11369 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.84850 9.83860 0.00990 0.10062 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.97470 9.96460 0.01010 0.10136 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.92330 10.91790 0.00540 0.04946 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.65150 10.64620 0.00530 0.04978 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.90830 10.90210 0.00620 0.05687 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.60060 10.59550 0.00510 0.04813 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.71730 10.71190 0.00540 0.05041 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.70410 10.69800 0.00610 0.05702 合庫台灣基金 12.70000 12.57000 0.13000 1.03421 合庫全球高收益債券基金A類型 11.81890 11.81750 0.00140 0.01185 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.88900 12.88820 0.00080 0.00621 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.46560 11.46520 0.00040 0.00349 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.24450 12.24220 0.00230 0.01879 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14300 8.14200 0.00100 0.01228 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46200 9.46110 0.00090 0.00951 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.17290 9.17260 0.00030 0.00327 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.83350 8.83270 0.00080 0.00906 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.30700 9.30670 0.00030 0.00322 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.25000 9.30000 -0.05000 -0.53763 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 合庫貨幣市場基金 10.18380 10.18360 0.00020 0.00196 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.94070 9.93420 0.00650 0.06543 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.35220 10.34730 0.00490 0.04736 合庫新興多重收益基金A類型 10.55380 10.54830 0.00550 0.05214 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.14600 12.14040 0.00560 0.04613 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.48600 15.47330 0.01270 0.08208 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.65650 8.65100 0.00550 0.06358 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.51910 9.51510 0.00400 0.04204 合庫新興多重收益基金B類型 7.86050 7.85640 0.00410 0.05219 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.64300 8.63890 0.00410 0.04746 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.55450 10.54660 0.00790 0.07491 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.09000 12.10000 -0.01000 -0.08264 安本標準兩岸價值基金 美元 11.51000 11.55000 -0.04000 -0.34632 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.68000 11.72000 -0.04000 -0.34130 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19530 10.19600 -0.00070 -0.00687 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.17710 10.17840 -0.00130 -0.01277 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.80840 9.86940 -0.06100 -0.61807 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15330 10.14830 0.00500 0.04927 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.24000 10.24070 -0.00070 -0.00684 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.21970 10.22100 -0.00130 -0.01272 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.84200 9.90270 -0.06070 -0.61296 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.18770 10.18260 0.00510 0.05009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25550 11.25450 0.00100 0.00889 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.81410 9.82230 -0.00820 -0.08348 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75100 9.75730 -0.00630 -0.06457 安聯中國東協基金 15.01000 15.14000 -0.13000 -0.85865 安聯中國策略基金-美元 12.83000 12.76000 0.07000 0.54859 安聯中國策略基金-新臺幣 16.75000 16.66000 0.09000 0.54022 安聯中華新思路基金-人民幣 16.47000 16.44000 0.03000 0.18248 安聯中華新思路基金-美元 14.86000 14.85000 0.01000 0.06734 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.02000 14.01000 0.01000 0.07138 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 34.24000 33.94000 0.30000 0.88391 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.09000 0.00000 10.09000 0.00000 安聯台灣科技基金 56.82000 56.43000 0.39000 0.69112 安聯台灣貨幣市場基金 12.56120 12.56100 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 39.44000 39.17000 0.27000 0.68930 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.86960 10.86170 0.00790 0.07273 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.95490 15.94200 0.01290 0.08092 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.89000 9.88200 0.00800 0.08096 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.97600 9.96770 0.00830 0.08327 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.10000 12.07000 0.03000 0.24855 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 安聯四季成長組合基金-美元 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.32480 13.31680 0.00800 0.06007 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.89540 10.88810 0.00730 0.06705 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.94670 12.93770 0.00900 0.06956 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58370 9.57800 0.00570 0.05951 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52000 9.51360 0.00640 0.06727 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03440 9.02810 0.00630 0.06978 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.23160 10.22600 0.00560 0.05476 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.23130 10.22420 0.00710 0.06944 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.56630 12.56640 -0.00010 -0.00080 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37490 11.37460 0.00030 0.00264 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97630 10.97580 0.00050 0.00456 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.57240 8.57260 -0.00020 -0.00233 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.43740 8.43720 0.00020 0.00237 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11530 8.11500 0.00030 0.00370 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20900 10.20950 -0.00050 -0.00490 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.08590 10.08540 0.00050 0.00496 安聯全球人口趨勢基金 12.24000 12.21000 0.03000 0.24570 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.88000 32.73000 0.15000 0.45830 安聯全球油礦金趨勢基金 7.89000 7.88000 0.01000 0.12690 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.54030 12.53750 0.00280 0.02233 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56830 10.56600 0.00230 0.02177 安聯全球新興市場基金 16.72000 16.83000 -0.11000 -0.65359 安聯全球農金趨勢基金 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859 安聯全球綠能趨勢基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 22.33000 22.41000 -0.08000 -0.35698 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.15030 10.15270 -0.00240 -0.02364 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.18800 10.18940 -0.00140 -0.01374 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.11790 10.12010 -0.00220 -0.02174 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.08930 10.09060 -0.00130 -0.01288 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.13220 10.13440 -0.00220 -0.02171 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.09360 10.09500 -0.00140 -0.01387 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.05570 10.05580 -0.00010 -0.00099 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12000 10.12010 -0.00010 -0.00099 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05570 10.05580 -0.00010 -0.00099 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.62980 10.63010 -0.00030 -0.00282 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.16100 10.16130 -0.00030 -0.00295 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.76900 91.77030 -0.00130 -0.00142 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.42520 13.43140 -0.00620 -0.04616 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.89200 68.89740 -0.00540 -0.00784 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.94640 9.95100 -0.00460 -0.04623 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.78610 2.78510 0.00100 0.03591 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91340 10.91440 -0.00100 -0.00916 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.34540 2.34300 0.00240 0.10243 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.80860 8.80930 -0.00070 -0.00795 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.32220 10.31450 0.00770 0.07465 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29700 10.29320 0.00380 0.03692 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.79190 10.78130 0.01060 0.09832 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.24830 10.24370 0.00460 0.04491 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.27030 10.26560 0.00470 0.04578 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.22200 10.21450 0.00750 0.07343 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.16330 10.15950 0.00380 0.03740 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.56590 10.55530 0.01060 0.10042 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.14640 10.14190 0.00450 0.04437 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.17580 10.17110 0.00470 0.04621 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.04260 10.03340 0.00920 0.09169 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.23050 10.21470 0.01580 0.15468 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.02210 10.01220 0.00990 0.09888 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.93550 9.92600 0.00950 0.09571 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.05890 10.04970 0.00920 0.09155 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.18060 10.16480 0.01580 0.15544 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.02180 10.01190 0.00990 0.09888 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.93580 9.92630 0.00950 0.09571 宏利台灣動力基金A類型 32.53000 32.34000 0.19000 0.58751 宏利台灣動力基金I類型 32.53000 32.34000 0.19000 0.58751 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.10290 10.07470 0.02820 0.27991 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.97220 9.94140 0.03080 0.30982 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.58440 7.56320 0.02120 0.28030 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.54060 7.51850 0.02210 0.29394 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 宏利全球債券組合基金 13.82070 13.80840 0.01230 0.08908 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.01060 3.01140 -0.00080 -0.02657 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.43710 12.44090 -0.00380 -0.03054 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.91560 8.91810 -0.00250 -0.02803 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.62440 2.62210 0.00230 0.08772 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.46850 11.46900 -0.00050 -0.00436 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.33670 3.34160 -0.00490 -0.14664 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54500 0.54590 -0.00090 -0.16487 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.32000 15.34000 -0.02000 -0.13038 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.53020 12.52670 0.00350 0.02794 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.07090 11.06840 0.00250 0.02259 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.57300 10.56990 0.00310 0.02933 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78870 8.78690 0.00180 0.02049 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.41650 8.41460 0.00190 0.02258 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25880 8.25660 0.00220 0.02665 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.42340 8.42150 0.00190 0.02256 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.58000 10.67000 -0.09000 -0.84349 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.63000 10.72000 -0.09000 -0.83955 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.56000 10.65000 -0.09000 -0.84507 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99780 2.99620 0.00160 0.05340 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43010 0.42960 0.00050 0.11639 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.91570 12.90210 0.01360 0.10541 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97930 0.97950 -0.00020 -0.02042 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.34840 7.34080 0.00760 0.10353 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05030 2.04830 0.00200 0.09764 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29540 0.29510 0.00030 0.10166 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.93340 8.92410 0.00930 0.10421 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32450 0.32420 0.00030 0.09254 宏利萬利貨幣市場基金 13.69840 13.69820 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.48000 2.49000 -0.01000 -0.40161 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.49000 27.43000 0.06000 0.21874 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.49000 27.43000 0.06000 0.21874 宏利澳幣保本基金 12.71170 12.70920 0.00250 0.01967 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.95000 11.91000 0.04000 0.33585 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.74000 11.81000 -0.07000 -0.59272 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.53370 10.51590 0.01780 0.16927 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.43650 9.44630 -0.00980 -0.10374 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.92760 8.93520 -0.00760 -0.08506 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.37030 11.38000 -0.00970 -0.08524 貝萊德亞美利加收益基金 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 貝萊德新台幣基金 12.98030 12.98010 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 28.27000 28.13000 0.14000 0.49769 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46090 11.46540 -0.00450 -0.03925 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90270 9.92260 -0.01990 -0.20055 保德信大中華基金-人民幣 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 保德信大中華基金-美元 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 保德信大中華基金-新台幣 30.60000 30.65000 -0.05000 -0.16313 保德信中小型股基金 54.17000 53.43000 0.74000 1.38499 保德信中國中小基金-人民幣 9.77000 9.66000 0.11000 1.13872 保德信中國中小基金-美元 9.12000 9.04000 0.08000 0.88496 保德信中國中小基金-新臺幣 8.85000 8.77000 0.08000 0.91220 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.01920 10.03940 -0.02020 -0.20121 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.09250 10.11230 -0.01980 -0.19580 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.14070 10.16100 -0.02030 -0.19978 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.30060 11.29710 0.00350 0.03098 保德信中國品牌基金-人民幣 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.44000 28.43000 0.01000 0.03517 保德信全球消費商機基金 19.59000 19.60000 -0.01000 -0.05102 保德信全球基礎建設基金 14.03000 13.99000 0.04000 0.28592 保德信全球資源基金 7.22000 7.23000 -0.01000 -0.13831 保德信全球醫療生化基金-美元 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.27000 32.15000 0.12000 0.37325 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.21190 10.29010 -0.07820 -0.75995 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.75040 10.77080 -0.02040 -0.18940 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.24220 10.31850 -0.07630 -0.73945 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.77970 10.79810 -0.01840 -0.17040 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70930 9.73380 -0.02450 -0.25170 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.94290 10.93880 0.00410 0.03748 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26780 9.28970 -0.02190 -0.23574 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.42880 10.42290 0.00590 0.05661 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.18030 8.20150 -0.02120 -0.25849 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.35540 11.34810 0.00730 0.06433 保德信亞太基金 19.96000 20.07000 -0.11000 -0.54808 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.72060 8.77200 -0.05140 -0.58596 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.18550 12.20850 -0.02300 -0.18839 保德信店頭市場基金 39.09000 38.69000 0.40000 1.03386 保德信拉丁美洲基金 7.03000 7.10000 -0.07000 -0.98592 保德信金平衡基金 31.58000 31.47000 0.11000 0.34954 保德信金滿意基金 44.59000 44.47000 0.12000 0.26984 保德信科技島基金 29.44000 29.33000 0.11000 0.37504 保德信高成長基金 102.56000 101.71000 0.85000 0.83571 保德信貨幣市場基金 15.85690 15.85670 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.74670 10.73670 0.01000 0.09314 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.98440 10.97210 0.01230 0.11210 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.10990 11.09800 0.01190 0.10723 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.63270 10.61930 0.01340 0.12619 保德信新世紀基金 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.19350 8.22880 -0.03530 -0.42898 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.44960 10.45020 -0.00060 -0.00574 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.76890 11.77010 -0.00120 -0.01020 保德信新興趨勢組合基金 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710 保德信瑞騰基金 15.66110 15.66240 -0.00130 -0.00830 保德信歐洲組合基金 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.48430 9.48100 0.00330 0.03481 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03680 10.03330 0.00350 0.03488 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.40310 9.40330 -0.00020 -0.00213 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.71050 9.71000 0.00050 0.00515 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.68760 9.68080 0.00680 0.07024 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.12630 10.11990 0.00640 0.06324 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.54270 9.53850 0.00420 0.04403 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.90900 9.90470 0.00430 0.04341 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.17390 10.17260 0.00130 0.01278 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85230 9.84170 0.01060 0.10770 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.24130 10.23010 0.01120 0.10948 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.78000 9.77110 0.00890 0.09108 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.09850 10.08940 0.00910 0.09019 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.81620 9.80720 0.00900 0.09177 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36000 10.34840 0.01160 0.11209 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.69040 9.68180 0.00860 0.08883 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.07750 10.06870 0.00880 0.08740 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.95980 9.96480 -0.00500 -0.05018 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.96370 9.96860 -0.00490 -0.04915 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.24620 10.24680 -0.00060 -0.00586 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.92980 9.93720 -0.00740 -0.07447 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.92990 9.93730 -0.00740 -0.07447 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.21230 10.18110 0.03120 0.30645 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.24770 10.23400 0.01370 0.13387 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.94850 9.93770 0.01080 0.10868 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03290 10.01380 0.01910 0.19074 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.40780 10.38770 0.02010 0.19350 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.18040 10.15530 0.02510 0.24716 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.83200 10.80570 0.02630 0.24339 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.03130 10.01530 0.01600 0.15976 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.33230 10.31580 0.01650 0.15995 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.44690 10.43200 0.01490 0.14283 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.46600 10.45460 0.01140 0.10904 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.48030 10.46680 0.01350 0.12898 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.02500 10.01680 0.00820 0.08186 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.02720 10.01930 0.00790 0.07885 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 9.94840 9.93090 0.01750 0.17622 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 9.95140 9.93420 0.01720 0.17314 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.02120 10.01790 0.00330 0.03294 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.02240 10.01920 0.00320 0.03194 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.97240 9.90350 0.06890 0.69571 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.97290 9.90400 0.06890 0.69568 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.16350 10.15130 0.01220 0.12018 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.16130 10.14930 0.01200 0.11823 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.25930 10.24040 0.01890 0.18456 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.44480 10.42570 0.01910 0.18320 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.95870 9.94920 0.00950 0.09549 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.05400 10.04450 0.00950 0.09458 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96910 1.96820 0.00090 0.04573 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84340 2.84210 0.00130 0.04574 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28890 0.28900 -0.00010 -0.03460 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45580 0.45600 -0.00020 -0.04386 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.19850 8.19560 0.00290 0.03538 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.05780 12.06520 -0.00740 -0.06133 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.73350 9.73100 0.00250 0.02569 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.47780 12.47490 0.00290 0.02325 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62780 8.63080 -0.00300 -0.03476 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.10440 11.10830 -0.00390 -0.03511 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.57130 10.56190 0.00940 0.08900 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36250 10.35720 0.00530 0.05117 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.09000 20.04000 0.05000 0.24950 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4662.05000 4650.14000 11.91000 0.25612 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.14480 10.14270 0.00210 0.02070 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.04040 11.03810 0.00230 0.02084 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02180 10.02350 -0.00170 -0.01696 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.35760 9.35380 0.00380 0.04063 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.95040 9.94630 0.00410 0.04122 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.34250 9.34180 0.00070 0.00749 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.71010 9.71130 -0.00120 -0.01236 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.37920 10.36090 0.01830 0.17663 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.89040 5.88610 0.00430 0.07305 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.92270 10.91480 0.00790 0.07238 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.62860 10.64140 -0.01280 -0.12028 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.66270 11.67790 -0.01520 -0.13016 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.87800 10.89240 -0.01440 -0.13220 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.10810 9.11900 -0.01090 -0.11953 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.44790 9.46010 -0.01220 -0.12896 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.33340 9.34580 -0.01240 -0.13268 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.46160 10.47420 -0.01260 -0.12030 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.95720 10.97140 -0.01420 -0.12943 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.94410 10.95860 -0.01450 -0.13232 柏瑞巨人基金 13.44000 13.36000 0.08000 0.59880 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70970 13.70960 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.48000 16.46000 0.02000 0.12151 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.40110 14.40210 -0.00100 -0.00694 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.82160 12.82310 -0.00150 -0.01170 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.37620 13.37830 -0.00210 -0.01570 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.52730 8.52790 -0.00060 -0.00704 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77320 6.77360 -0.00040 -0.00591 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.70490 8.70590 -0.00100 -0.01149 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.53900 8.53840 0.00060 0.00703 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.78310 10.78480 -0.00170 -0.01576 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.44610 8.43810 0.00800 0.09481 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 13.01200 13.01360 -0.00160 -0.01229 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.47410 12.47500 -0.00090 -0.00721 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.43840 13.43750 0.00090 0.00670 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.17670 12.17870 -0.00200 -0.01642 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97040 8.97110 -0.00070 -0.00780 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73050 9.73160 -0.00110 -0.01130 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.75720 9.75660 0.00060 0.00615 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.58620 9.58770 -0.00150 -0.01565 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.46720 9.45820 0.00900 0.09516 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.75540 10.75280 0.00260 0.02418 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.78110 10.77770 0.00340 0.03155 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.54640 10.54480 0.00160 0.01517 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.67400 10.65890 0.01510 0.14167 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.82170 9.81930 0.00240 0.02444 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.58990 9.58690 0.00300 0.03129 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.70230 10.69700 0.00530 0.04955 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.61180 9.61020 0.00160 0.01665 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73620 9.72240 0.01380 0.14194 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.73530 10.73270 0.00260 0.02423 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.78150 10.77810 0.00340 0.03155 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.54690 10.54530 0.00160 0.01517 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.67520 10.66010 0.01510 0.14165 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.82150 9.81910 0.00240 0.02444 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.59020 9.58710 0.00310 0.03234 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.88740 10.88200 0.00540 0.04962 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.61200 9.61050 0.00150 0.01561 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.73680 9.72300 0.01380 0.14193 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.34580 11.35210 -0.00630 -0.05550 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.85100 12.85730 -0.00630 -0.04900 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.09290 12.10030 -0.00740 -0.06116 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.93360 8.93860 -0.00500 -0.05594 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67630 9.68100 -0.00470 -0.04855 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.58290 9.58870 -0.00580 -0.06049 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.04060 11.04670 -0.00610 -0.05522 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.96650 11.97230 -0.00580 -0.04845 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.68270 11.68980 -0.00710 -0.06074 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.93390 8.93890 -0.00500 -0.05594 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67690 9.68160 -0.00470 -0.04855 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.58330 9.58910 -0.00580 -0.06049 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.26000 13.31000 -0.05000 -0.37566 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.07000 14.13000 -0.06000 -0.42463 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.48000 8.51000 -0.03000 -0.35253 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.19000 11.23000 -0.04000 -0.35619 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.29000 11.34000 -0.05000 -0.44092 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.03000 13.08000 -0.05000 -0.38226 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.31000 13.36000 -0.05000 -0.37425 柏瑞拉丁美洲基金 9.91000 10.03000 -0.12000 -1.19641 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.20800 12.18550 0.02250 0.18465 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.42640 10.40800 0.01840 0.17679 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.74530 7.73100 0.01430 0.18497 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.26520 10.24710 0.01810 0.17664 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.76000 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.63260 11.64090 -0.00830 -0.07130 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.80210 10.80930 -0.00720 -0.06661 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.03050 11.03900 -0.00850 -0.07700 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.96000 9.96720 -0.00720 -0.07224 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.19600 9.20210 -0.00610 -0.06629 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.15790 9.16270 -0.00480 -0.05239 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.67380 9.68130 -0.00750 -0.07747 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.65410 12.66190 -0.00780 -0.06160 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.22960 12.23690 -0.00730 -0.05966 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.51350 11.52200 -0.00850 -0.07377 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.02920 7.03350 -0.00430 -0.06114 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.79130 8.79650 -0.00520 -0.05911 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.44000 9.44700 -0.00700 -0.07410 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.87810 10.88480 -0.00670 -0.06155 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.53150 11.54010 -0.00860 -0.07452 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.52280 9.52850 -0.00570 -0.05982 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.97010 8.97560 -0.00550 -0.06128 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.64190 9.64900 -0.00710 -0.07358 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.15170 12.14600 0.00570 0.04693 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.00670 13.00010 0.00660 0.05077 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.82340 11.81850 0.00490 0.04146 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.38930 9.38490 0.00440 0.04688 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.07600 10.07090 0.00510 0.05064 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.05130 10.04720 0.00410 0.04081 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.25980 12.25360 0.00620 0.05060 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.84160 10.83660 0.00500 0.04614 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.26540 11.26080 0.00460 0.04085 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.00310 9.99840 0.00470 0.04701 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.55620 9.55170 0.00450 0.04711 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.31960 10.31440 0.00520 0.05041 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.78990 9.78580 0.00410 0.04190 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.09000 19.08000 0.01000 0.05241 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.91000 17.88000 0.03000 0.16779 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.44180 13.43670 0.00510 0.03796 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.36590 10.38340 -0.01750 -0.16854 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.45920 11.47640 -0.01720 -0.14987 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.39200 12.40860 -0.01660 -0.13378 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.92890 10.94810 -0.01920 -0.17537 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.93370 8.94870 -0.01500 -0.16762 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.53250 9.54690 -0.01440 -0.15083 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.34590 9.35840 -0.01250 -0.13357 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.46690 9.48350 -0.01660 -0.17504 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.06790 9.08320 -0.01530 -0.16844 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.33270 9.34680 -0.01410 -0.15085 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.21370 11.22870 -0.01500 -0.13359 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.40930 9.42580 -0.01650 -0.17505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.03490 44.71690 0.31800 0.71114 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.86510 9.84040 0.02470 0.25101 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.82320 9.80740 0.01580 0.16110 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.76000 34.74000 0.02000 0.05757 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.84950 11.84880 0.00070 0.00591 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.66390 1.66830 -0.00440 -0.26374 國泰大中華基金 21.69000 21.51000 0.18000 0.83682 國泰小龍基金-新台幣 16.35000 16.25000 0.10000 0.61538 國泰中小成長基金-新台幣 46.97000 46.63000 0.34000 0.72914 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.67310 4.65150 0.02160 0.46437 國泰中國內需增長基金-美元A 0.71880 0.71740 0.00140 0.19515 國泰中國內需增長基金-美元I 0.77000 0.76850 0.00150 0.19519 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.40000 20.36000 0.04000 0.19646 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.82560 43.68540 0.14020 0.32093 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.48010 2.47300 0.00710 0.28710 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34680 0.34680 0.00000 0.00000 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.78570 10.78150 0.00420 0.03896 國泰中國新興債券基金-美元 0.33700 0.33780 -0.00080 -0.23683 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.27510 10.29910 -0.02400 -0.23303 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.57710 4.54540 0.03170 0.69741 國泰中國新興戰略基金-美元 0.63890 0.63620 0.00270 0.42439 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.97000 19.89000 0.08000 0.40221 國泰中港台基金-人民幣 3.56060 3.51210 0.04850 1.38094 國泰中港台基金-美元 0.50320 0.49770 0.00550 1.10508 國泰中港台基金-新台幣 15.55000 15.37000 0.18000 1.17111 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.08910 10.07780 0.01130 0.11213 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.21790 10.21040 0.00750 0.07345 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.25010 10.24060 0.00950 0.09277 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.37000 27.32000 0.05000 0.18302 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.99000 12.01000 -0.02000 -0.16653 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.16000 34.03000 0.13000 0.38202 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35870 0.35860 0.00010 0.02789 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33550 0.33540 0.00010 0.02982 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33640 0.33630 0.00010 0.02974 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.13170 11.12820 0.00350 0.03145 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.42130 10.41800 0.00330 0.03168 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.45340 10.45010 0.00330 0.03158 國泰台灣貨幣市場基金 12.47050 12.47030 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42570 0.42490 0.00080 0.18828 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37480 0.37410 0.00070 0.18712 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45480 0.45400 0.00080 0.17621 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56660 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-0.06158 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53490 0.53250 0.00240 0.45070 國泰亞洲成長基金-美元 0.38720 0.38790 -0.00070 -0.18046 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182 國泰科技生化基金 37.68000 37.38000 0.30000 0.80257 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.85000 29.88000 -0.03000 -0.10040 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.12000 12.10000 0.02000 0.16529 國泰美國費城半導體基金 15.58000 15.64000 -0.06000 -0.38363 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 46.69840 46.45140 0.24700 0.53174 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.12340 16.22000 -0.09660 -0.59556 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.85500 25.55160 0.30340 1.18740 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.12270 45.80170 0.32100 0.70085 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.81620 46.69570 0.12050 0.25805 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.36790 43.32470 0.04320 0.09971 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32190 0.32150 0.00040 0.12442 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.99880 9.98520 0.01360 0.13620 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.06170 10.04800 0.01370 0.13635 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32270 0.32220 0.00050 0.15518 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.02050 10.00470 0.01580 0.15793 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.10000 10.08390 0.01610 0.15966 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32320 0.32270 0.00050 0.15494 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.03750 10.01960 0.01790 0.17865 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.12650 10.10820 0.01830 0.18104 國泰紐幣2021保本基金 12.93490 12.93180 0.00310 0.02397 國泰紐幣八年期保本基金 13.31570 13.31110 0.00460 0.03456 國泰紐幣保本基金 12.79390 12.79480 -0.00090 -0.00703 國泰國泰基金-新台幣A 24.94000 24.68000 0.26000 1.05348 國泰富時中國A50基金 21.89000 21.81000 0.08000 0.36680 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 48.44890 48.12450 0.32440 0.67408 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35000 0.34990 0.00010 0.02858 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52540 0.52260 0.00280 0.53578 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.21780 41.29490 -0.07710 -0.18671 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.34000 21.31000 0.03000 0.14078 國泰新興市場基金-美元 0.38760 0.38800 -0.00040 -0.10309 國泰新興市場基金-新台幣 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.46420 2.45790 0.00630 0.25632 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50290 1.49900 0.00390 0.26017 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35790 0.35790 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22040 0.22050 -0.00010 -0.04535 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.79720 10.79800 -0.00080 -0.00741 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.46060 6.46100 -0.00040 -0.00619 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 16.11000 16.18000 -0.07000 -0.43263 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.97210 45.71500 0.25710 0.56240 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.63480 46.10050 -0.46570 -1.01018 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.07000 42.99210 0.07790 0.18120 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.65000 12.68000 -0.03000 -0.23659 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 39.35000 39.12000 0.23000 0.58793 國泰標普北美科技ETF基金 23.79000 23.69000 0.10000 0.42212 國泰歐洲精選基金-美元 0.34580 0.34520 0.00060 0.17381 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.71120 38.77150 -0.06030 -0.15553 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.26000 22.24000 0.02000 0.08993 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.61000 19.72000 -0.11000 -0.55781 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.82000 18.78000 0.04000 0.21299 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41770 0.41760 0.00010 0.02395 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.55680 12.55290 0.00390 0.03107 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.58710 10.58940 -0.00230 -0.02172 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.49320 10.49220 0.00100 0.00953 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.59720 10.59430 0.00290 0.02737 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.25870 10.26100 -0.00230 -0.02241 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.19620 10.19550 0.00070 0.00687 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.24690 10.24420 0.00270 0.02636 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.97540 9.97600 -0.00060 -0.00601 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.97410 9.87690 0.09720 0.98411 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.95730 9.95540 0.00190 0.01909 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.76700 9.76330 0.00370 0.03790 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.97530 9.97590 -0.00060 -0.00601 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.96910 9.87200 0.09710 0.98359 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.95720 9.95530 0.00190 0.01909 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.76710 9.76330 0.00380 0.03892 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47550 11.47480 0.00070 0.00610 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81790 9.82300 -0.00510 -0.05192 第一金大中華基金 27.43000 27.30000 0.13000 0.47619 第一金小型精選基金 34.51000 34.49000 0.02000 0.05799 第一金中國世紀基金-人民幣 14.61000 14.54000 0.07000 0.48143 第一金中國世紀基金-美元 8.83250 8.81560 0.01690 0.19171 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86870 9.85850 0.01020 0.10346 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.21210 8.21600 -0.00390 -0.04747 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.50290 11.49090 0.01200 0.10443 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75310 9.75780 -0.00470 -0.04817 第一金中概平衡基金 29.38000 29.39000 -0.01000 -0.03403 第一金台灣貨幣市場基金 15.33950 15.33930 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.84200 178.83900 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.63710 15.59190 0.04520 0.28989 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.63580 15.59070 0.04510 0.28928 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.10000 15.05000 0.05000 0.33223 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.10000 15.05000 0.05000 0.33223 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.45870 10.44100 0.01770 0.16952 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.45700 10.43940 0.01760 0.16859 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.13720 10.11680 0.02040 0.20164 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.13720 10.11680 0.02040 0.20164 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.70930 13.72450 -0.01520 -0.11075 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.72760 13.74280 -0.01520 -0.11060 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.03000 13.04000 -0.01000 -0.07669 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89410 9.88700 0.00710 0.07181 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88770 9.88060 0.00710 0.07186 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48780 9.48110 0.00670 0.07067 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.51200 9.50530 0.00670 0.07049 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.84640 10.83870 0.00770 0.07104 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.44120 10.43390 0.00730 0.06996 第一金全球大趨勢基金 25.23000 25.22000 0.01000 0.03965 第一金全球不動產證券化基金A 9.37720 9.32520 0.05200 0.55763 第一金全球不動產證券化基金B 6.47350 6.43760 0.03590 0.55766 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.27640 10.24550 0.03090 0.30160 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.27680 10.24580 0.03100 0.30256 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.26340 11.22950 0.03390 0.30188 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.26530 11.23050 0.03480 0.30987 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.62420 8.59970 0.02450 0.28489 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.64560 10.61530 0.03030 0.28544 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.30220 9.29230 0.00990 0.10654 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.30040 9.29070 0.00970 0.10441 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.70170 7.69970 0.00200 0.02598 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.69680 7.69480 0.00200 0.02599 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.44610 8.44410 0.00200 0.02369 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.44670 8.44460 0.00210 0.02487 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.77740 11.76490 0.01250 0.10625 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.77810 11.76550 0.01260 0.10709 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.31440 10.31170 0.00270 0.02618 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.31520 10.31250 0.00270 0.02618 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.08160 15.07790 0.00370 0.02454 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 15.08120 15.07750 0.00370 0.02454 第一金亞洲科技基金 18.96000 18.81000 0.15000 0.79745 第一金亞洲新興市場基金 12.66000 12.77000 -0.11000 -0.86139 第一金店頭市場基金 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.19580 10.18230 0.01350 0.13258 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.19580 10.18230 0.01350 0.13258 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.16470 10.14930 0.01540 0.15173 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.16470 10.14920 0.01550 0.15272 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.19580 10.18230 0.01350 0.13258 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.20920 10.19550 0.01370 0.13437 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.19580 10.18230 0.01350 0.13258 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.16470 10.14930 0.01540 0.15173 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.17800 10.16240 0.01560 0.15351 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.16470 10.14930 0.01540 0.15173 第一金創新趨勢基金 23.13000 23.04000 0.09000 0.39063 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.25670 44.04700 0.20970 0.47608 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 44.30690 44.03770 0.26920 0.61129 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 45.04720 44.82580 0.22140 0.49391 第一金電子基金 36.77000 36.74000 0.03000 0.08165 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.64000 19.55000 0.09000 0.46036 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.46000 20.50000 -0.04000 -0.19512 統一大中華中小基金(人民幣) 9.41000 9.30000 0.11000 1.18280 統一大中華中小基金(美元) 8.32000 8.24000 0.08000 0.97087 統一大中華中小基金(新台幣) 12.37000 12.24000 0.13000 1.06209 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 統一大東協高股息基金(美元) 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 統一大滿貫基金-A類型 37.91000 37.85000 0.06000 0.15852 統一大滿貫基金-I類型 37.91000 37.85000 0.06000 0.15852 統一大龍印基金 14.98000 15.00000 -0.02000 -0.13333 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.97000 10.84000 0.13000 1.19926 統一大龍騰中國基金(美元) 9.73000 9.63000 0.10000 1.03842 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.11000 10.99000 0.12000 1.09190 統一中小基金 26.64000 26.23000 0.41000 1.56310 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.00390 9.99290 0.01100 0.11008 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.02120 9.02190 -0.00070 -0.00776 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.74980 8.74890 0.00090 0.01029 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.65630 12.64240 0.01390 0.10995 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.37050 11.37140 -0.00090 -0.00791 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.98440 10.98330 0.00110 0.01002 統一台灣動力基金 20.66000 20.54000 0.12000 0.58423 統一全天候基金-A類型 122.26000 120.57000 1.69000 1.40168 統一全天候基金-I類型 123.06000 121.35000 1.71000 1.40915 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.58560 8.55040 0.03520 0.41168 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.03750 8.01400 0.02350 0.29324 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.05860 8.03350 0.02510 0.31244 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.32580 9.28750 0.03830 0.41238 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.73840 8.71290 0.02550 0.29267 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.75380 8.72650 0.02730 0.31284 統一全球債券組合基金 12.42820 12.41980 0.00840 0.06763 統一全球新科技基金(人民幣) 16.66000 16.55000 0.11000 0.66465 統一全球新科技基金(美元) 15.19000 15.11000 0.08000 0.52945 統一全球新科技基金(新台幣) 14.63000 14.55000 0.08000 0.54983 統一亞太基金 25.93000 25.92000 0.01000 0.03858 統一亞洲大金磚基金 12.45000 12.47000 -0.02000 -0.16038 統一奔騰基金 64.41000 63.73000 0.68000 1.06700 統一強棒貨幣市場基金 16.75230 16.75200 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 12.41000 12.35000 0.06000 0.48583 統一強漢基金(美元) 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 統一強漢基金(新台幣) 28.63000 28.52000 0.11000 0.38569 統一統信基金 32.70000 32.46000 0.24000 0.73937 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 38.18470 37.97410 0.21060 0.55459 統一黑馬基金 64.64000 64.06000 0.58000 0.90540 統一新亞洲科技能源基金 17.19000 17.12000 0.07000 0.40888 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.12440 8.12000 0.00440 0.05419 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.89960 10.89370 0.00590 0.05416 統一經建基金 51.59000 50.86000 0.73000 1.43531 統一龍馬基金 74.02000 73.73000 0.29000 0.39333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.46000 22.22000 0.24000 1.08011 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.67000 51.17000 0.50000 0.97714 野村中國機會基金 15.14000 15.15000 -0.01000 -0.06601 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.40750 10.41550 -0.00800 -0.07681 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.35990 10.36770 -0.00780 -0.07523 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.35600 10.36200 -0.00600 -0.05790 野村巴西基金 6.63000 6.72000 -0.09000 -1.33929 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.84000 11.77000 0.07000 0.59473 野村台灣高股息基金 26.30000 26.10000 0.20000 0.76628 野村台灣運籌基金 40.24000 39.89000 0.35000 0.87741 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.93450 9.93340 0.00110 0.01107 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.80400 9.80390 0.00010 0.00102 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83720 9.83820 -0.00100 -0.01016 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.56130 10.56010 0.00120 0.01136 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.31530 10.31530 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05390 10.05500 -0.00110 -0.01094 野村平衡基金 21.15000 21.08000 0.07000 0.33207 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94620 9.94790 -0.00170 -0.01709 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.18800 10.18590 0.00210 0.02062 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96320 9.96490 -0.00170 -0.01706 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94640 9.94810 -0.00170 -0.01709 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.18820 10.18610 0.00210 0.02062 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96390 9.96560 -0.00170 -0.01706 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92380 9.92550 -0.00170 -0.01713 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.00790 10.00830 -0.00040 -0.00400 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.03050 10.03100 -0.00050 -0.00498 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.94530 9.94440 0.00090 0.00905 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.94000 14.89000 0.05000 0.33580 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.69000 12.63000 0.06000 0.47506 野村全球生技醫療基金 16.65000 16.54000 0.11000 0.66505 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.25940 10.25070 0.00870 0.08487 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.21920 10.21170 0.00750 0.07345 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.14110 10.13160 0.00950 0.09377 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.50190 10.49280 0.00910 0.08673 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.42430 10.41660 0.00770 0.07392 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.35140 10.34170 0.00970 0.09380 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.25440 10.24480 0.00960 0.09371 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.94440 10.93500 0.00940 0.08596 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.81640 10.80850 0.00790 0.07309 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.74280 10.73280 0.01000 0.09317 野村全球品牌基金 28.62000 28.53000 0.09000 0.31546 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.82000 12.79000 0.03000 0.23456 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.46000 19.41000 0.05000 0.25760 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.27000 12.23000 0.04000 0.32706 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.02670 11.02680 -0.00010 -0.00091 野村全球短期收益基金-美元計價 11.03260 11.03410 -0.00150 -0.01359 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.78730 10.78830 -0.00100 -0.00927 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.54720 8.53410 0.01310 0.15350 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.37760 8.36280 0.01480 0.17697 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.94020 7.92550 0.01470 0.18548 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06290 11.04590 0.01700 0.15390 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.56000 10.54140 0.01860 0.17645 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11100 10.09230 0.01870 0.18529 野村成長基金 34.39000 34.15000 0.24000 0.70278 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.27880 8.30370 -0.02490 -0.29987 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.29610 8.32060 -0.02450 -0.29445 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.49220 8.51620 -0.02400 -0.28182 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.64910 9.67800 -0.02890 -0.29862 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.51510 9.54310 -0.02800 -0.29341 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.72040 9.74790 -0.02750 -0.28211 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.22000 13.29000 -0.07000 -0.52671 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.06270 10.06250 0.00020 0.00199 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.99790 9.99580 0.00210 0.02101 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.87300 9.86980 0.00320 0.03242 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.51010 9.50930 0.00080 0.00841 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.52350 9.52150 0.00200 0.02101 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.61010 9.60700 0.00310 0.03227 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.00660 10.00340 0.00320 0.03199 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.68530 10.68660 -0.00130 -0.01216 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.59170 10.58950 0.00220 0.02078 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.68720 10.68370 0.00350 0.03276 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.83270 9.84180 -0.00910 -0.09246 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.83650 9.84510 -0.00860 -0.08735 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.73400 9.74240 -0.00840 -0.08622 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.28680 8.29400 -0.00720 -0.08681 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.92130 8.92920 -0.00790 -0.08847 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.78780 8.79570 -0.00790 -0.08982 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.90190 9.91040 -0.00850 -0.08577 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.55990 13.57160 -0.01170 -0.08621 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.77640 12.78790 -0.01150 -0.08993 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.33610 10.34540 -0.00930 -0.08990 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49780 10.50120 -0.00340 -0.03238 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45360 10.45730 -0.00370 -0.03538 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.48630 10.48640 -0.00010 -0.00095 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.79490 10.79840 -0.00350 -0.03241 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72880 10.73260 -0.00380 -0.03541 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.67970 10.67980 -0.00010 -0.00094 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.78020 10.78370 -0.00350 -0.03246 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.70300 10.70670 -0.00370 -0.03456 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.82000 10.82200 -0.00200 -0.01848 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.32790 10.32470 0.00320 0.03099 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88570 9.88450 0.00120 0.01214 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.51200 9.51030 0.00170 0.01788 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97620 8.97360 0.00260 0.02897 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.55080 11.54750 0.00330 0.02858 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.46470 10.45420 0.01050 0.10044 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.63070 11.62580 0.00490 0.04215 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.05450 11.04410 0.01040 0.09417 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.79660 10.78590 0.01070 0.09920 野村泰國基金 42.87000 43.23000 -0.36000 -0.83276 野村高科技基金 11.85000 11.73000 0.12000 1.02302 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.58730 10.59250 -0.00520 -0.04909 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.20470 10.21130 -0.00660 -0.06463 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.83490 10.83160 0.00330 0.03047 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.57790 9.58400 -0.00610 -0.06365 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.53500 9.53980 -0.00480 -0.05032 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.85340 9.83720 0.01620 0.16468 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.26910 12.27680 -0.00770 -0.06272 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.43480 14.42540 0.00940 0.06516 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.11550 11.12260 -0.00710 -0.06383 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.07340 11.07900 -0.00560 -0.05055 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.62060 11.60140 0.01920 0.16550 野村貨幣市場基金 16.35520 16.35500 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.62000 14.68000 -0.06000 -0.40872 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.36890 10.37270 -0.00380 -0.03663 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.95960 9.97590 -0.01630 -0.16339 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05810 10.07250 -0.01440 -0.14296 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.30830 10.30910 -0.00080 -0.00776 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25770 10.25800 -0.00030 -0.00292 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.24240 10.24190 0.00050 0.00488 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.72070 10.72150 -0.00080 -0.00746 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.63080 10.63040 0.00040 0.00376 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.67970 10.67130 0.00840 0.07872 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.08280 10.07430 0.00850 0.08437 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.05790 10.04930 0.00860 0.08558 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.93940 9.93040 0.00900 0.09063 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.77990 10.77090 0.00900 0.08356 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.70260 10.69350 0.00910 0.08510 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.58220 10.57260 0.00960 0.09080 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.60200 10.59930 0.00270 0.02547 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91780 7.91590 0.00190 0.02400 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.32400 12.32090 0.00310 0.02516 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.42060 10.42670 -0.00610 -0.05850 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.68580 10.68740 -0.00160 -0.01497 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36000 10.36600 -0.00600 -0.05788 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.41540 10.41940 -0.00400 -0.03839 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42050 10.41600 0.00450 0.04320 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.42110 10.42720 -0.00610 -0.05850 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.68670 10.68830 -0.00160 -0.01497 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35980 10.36580 -0.00600 -0.05788 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.41800 10.42200 -0.00400 -0.03838 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41970 10.41520 0.00450 0.04321 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.43240 10.43850 -0.00610 -0.05844 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.70410 10.70560 -0.00150 -0.01401 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36960 10.37570 -0.00610 -0.05879 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.42410 10.42820 -0.00410 -0.03932 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.43520 10.43030 0.00490 0.04698 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.43240 10.43850 -0.00610 -0.05844 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.70570 10.70720 -0.00150 -0.01401 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37730 10.38340 -0.00610 -0.05875 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.43840 10.44260 -0.00420 -0.04022 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.43650 10.43160 0.00490 0.04697 野村精選貨幣市場基金 12.12240 12.12230 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 野村積極成長基金 14.58000 14.49000 0.09000 0.62112 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.32000 11.24000 0.08000 0.71174 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 41.02000 40.74000 0.28000 0.68729 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.77770 10.77730 0.00040 0.00371 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58580 8.58800 -0.00220 -0.02562 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.90040 7.89900 0.00140 0.01772 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71620 7.71600 0.00020 0.00259 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.42750 12.43080 -0.00330 -0.02655 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.10120 11.09920 0.00200 0.01802 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.88470 10.88440 0.00030 0.00276 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.82000 11.78000 0.04000 0.33956 野村環球基金-人民幣計價 18.05000 17.98000 0.07000 0.38932 野村環球基金-美元計價 13.92000 13.88000 0.04000 0.28818 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.60000 19.53000 0.07000 0.35842 野村鴻利基金 25.39000 25.32000 0.07000 0.27646 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91310 16.91290 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 21.77000 21.57000 0.20000 0.92721 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.11000 10.19000 -0.08000 -0.78508 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.93000 13.09000 -0.16000 -1.22231 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.46000 15.45000 0.01000 0.06472 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.74560 10.73990 0.00570 0.05307 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.06810 14.06070 0.00740 0.05263 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.99180 10.97860 0.01320 0.12023 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.58260 10.59620 -0.01360 -0.12835 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.86400 10.84470 0.01930 0.17797 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.42270 10.42980 -0.00710 -0.06807 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.38220 10.35790 0.02430 0.23460 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.15120 10.15290 -0.00170 -0.01674 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.97420 9.97450 -0.00030 -0.00301 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.40330 10.39770 0.00560 0.05386 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.59610 10.58910 0.00700 0.06611 凱基台商天下基金 14.74000 14.72000 0.02000 0.13587 凱基台灣精五門基金 23.25000 23.13000 0.12000 0.51881 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 46.28970 45.99070 0.29900 0.65013 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.30060 48.14870 0.15190 0.31548 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.33370 41.27760 0.05610 0.13591 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.07920 46.03420 0.04500 0.09775 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.87660 47.10010 -0.22350 -0.47452 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 47.26880 47.12440 0.14440 0.30642 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.60000 13.55000 0.05000 0.36900 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.89420 11.87810 0.01610 0.13554 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60660 11.60650 0.00010 0.00086 凱基開創基金 30.86000 30.72000 0.14000 0.45573 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.52000 22.51000 0.01000 0.04442 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.68030 21.67830 0.00200 0.00923 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.35000 17.40000 -0.05000 -0.28736 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.47340 16.51740 -0.04400 -0.26639 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.48000 7.50000 -0.02000 -0.26667 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.31600 42.08770 0.22830 0.54244 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.90620 42.59730 0.30890 0.72516 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.76110 42.50100 0.26010 0.61199 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.27160 11.27820 -0.00660 -0.05852 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.41640 12.38600 0.03040 0.24544 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.80000 12.77000 0.03000 0.23493 凱基護城河基金-台幣計價A 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 凱基護城河基金-美元計價B 12.70060 12.69340 0.00720 0.05672 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.75690 10.70290 0.05400 0.50454 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.17330 10.15010 0.02320 0.22857 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.25540 10.23000 0.02540 0.24829 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.75680 10.70280 0.05400 0.50454 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.17330 10.15010 0.02320 0.22857 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.25540 10.23000 0.02540 0.24829 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.40000 36.38000 0.02000 0.05498 富邦NASDAQ-100基金 33.22000 33.14000 0.08000 0.24140 富邦上証180基金 31.66000 31.59000 0.07000 0.22159 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20890 0.20760 0.00130 0.62620 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.48000 6.44000 0.04000 0.62112 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.97000 5.97000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.26000 48.24000 0.02000 0.04146 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.89760 12.81080 0.08680 0.67755 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.80600 11.73510 0.07090 0.60417 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.16780 11.11870 0.04910 0.44160 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.90170 10.82830 0.07340 0.67785 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.89410 9.83470 0.05940 0.60398 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.36980 9.32860 0.04120 0.44165 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.81120 19.79260 0.01860 0.09397 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.70050 11.69970 0.00080 0.00684 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.41120 10.43690 -0.02570 -0.24624 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.90700 13.90280 0.00420 0.03021 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00780 2.00990 -0.00210 -0.10448 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40030 9.39740 0.00290 0.03086 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40620 1.40760 -0.00140 -0.09946 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.60460 12.58680 0.01780 0.14142 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81920 1.81810 0.00110 0.06050 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.48350 10.46880 0.01470 0.14042 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53440 1.53360 0.00080 0.05216 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.04210 11.03990 0.00220 0.01993 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.97310 10.97070 0.00240 0.02188 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.68000 14.71000 -0.03000 -0.20394 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.79000 19.77000 0.02000 0.10116 富邦日本東証基金 20.84000 20.88000 -0.04000 -0.19157 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 48.40000 48.39000 0.01000 0.02067 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.31000 47.03000 0.28000 0.59536 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 54.47000 54.36000 0.11000 0.20235 富邦台灣心基金 23.75000 23.61000 0.14000 0.59297 富邦台灣釆吉50基金 47.99000 47.90000 0.09000 0.18789 富邦台灣科技指數基金 58.98000 58.97000 0.01000 0.01696 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.84280 48.46060 0.38220 0.78868 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.02240 41.99960 0.02280 0.05429 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31390 0.31420 -0.00030 -0.09548 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.69390 2.68810 0.00580 0.21577 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36130 0.36110 0.00020 0.05539 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.13250 11.12520 0.00730 0.06562 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29370 2.28880 0.00490 0.21409 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33950 0.33920 0.00030 0.08844 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.41170 9.40560 0.00610 0.06485 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.94000 22.16000 -0.22000 -0.99278 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.08000 14.87000 0.21000 1.41224 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 24.79000 25.49000 -0.70000 -2.74617 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72230 15.72210 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.27000 18.23000 0.04000 0.21942 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.54640 41.47980 0.06660 0.16056 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.08730 44.86000 0.22730 0.50669 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.67270 40.59530 0.07740 0.19066 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.14330 40.05410 0.08920 0.22270 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.95690 39.92760 0.02930 0.07338 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.60100 46.33220 0.26880 0.58016 富邦長紅基金 65.98000 65.60000 0.38000 0.57927 富邦科技基金 26.54000 26.41000 0.13000 0.49224 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.25890 41.22810 0.03080 0.07471 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 46.97120 46.71500 0.25620 0.54843 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.44530 40.38320 0.06210 0.15378 富邦恒生國企ETF基金 20.14000 20.18000 -0.04000 -0.19822 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.76000 13.77000 -0.01000 -0.07262 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.59000 25.64000 -0.05000 -0.19501 富邦高成長基金 25.45000 25.30000 0.15000 0.59289 富邦基金A類型 14.86000 14.78000 0.08000 0.54127 富邦基金I類型 14.86000 14.78000 0.08000 0.54127 富邦深証100基金 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 富邦富時歐洲ETF基金 20.84000 20.69000 0.15000 0.72499 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42170 0.42380 -0.00210 -0.49552 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.41140 12.47420 -0.06280 -0.50344 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.17270 9.21920 -0.04650 -0.50438 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29560 0.29710 -0.00150 -0.50488 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.35150 8.39390 -0.04240 -0.50513 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.15750 10.17040 -0.01290 -0.12684 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.78420 10.79570 -0.01150 -0.10652 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.32670 9.33850 -0.01180 -0.12636 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.89350 9.90400 -0.01050 -0.10602 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.70000 18.59000 0.11000 0.59172 富邦精準基金 47.37000 47.17000 0.20000 0.42400 富邦精銳中小基金 12.56000 12.50000 0.06000 0.48000 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.56000 19.44000 0.12000 0.61728 富邦臺灣公司治理100基金 22.14000 22.08000 0.06000 0.27174 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.85000 6.87000 -0.02000 -0.29112 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.12000 17.02000 0.10000 0.58754 富邦標普美國特別股ETF基金 19.90000 19.87000 0.03000 0.15098 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.18980 11.13380 0.05600 0.50297 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.45080 10.44370 0.00710 0.06798 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.62320 10.61480 0.00840 0.07913 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.56810 10.51520 0.05290 0.50308 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.82420 9.81750 0.00670 0.06825 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.97530 9.96740 0.00790 0.07926 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.50000 32.37000 0.13000 0.40161 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.00090 9.98250 0.01840 0.18432 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.96470 9.94840 0.01630 0.16385 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.74250 9.72730 0.01520 0.15626 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.41640 10.39820 0.01820 0.17503 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.38870 10.37170 0.01700 0.16391 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.15900 10.14320 0.01580 0.15577 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.33270 8.34450 -0.01180 -0.14141 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.03560 9.04780 -0.01220 -0.13484 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.55120 8.56330 -0.01210 -0.14130 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.22700 10.24200 -0.01500 -0.14646 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.30920 10.32310 -0.01390 -0.13465 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.79100 9.80490 -0.01390 -0.14177 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.95200 9.96590 -0.01390 -0.13948 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.62230 8.62800 -0.00570 -0.06606 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.93290 9.93890 -0.00600 -0.06037 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15320 9.15930 -0.00610 -0.06660 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.57210 11.57960 -0.00750 -0.06477 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.39020 11.39710 -0.00690 -0.06054 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.62690 10.63400 -0.00710 -0.06677 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.36610 9.37210 -0.00600 -0.06402 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.55000 15.45000 0.10000 0.64725 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81120 8.81380 -0.00260 -0.02950 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72150 9.72370 -0.00220 -0.02263 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.16980 9.17260 -0.00280 -0.03053 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76050 10.76430 -0.00380 -0.03530 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.79830 10.80080 -0.00250 -0.02315 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.25180 10.25480 -0.00300 -0.02925 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.32920 9.33170 -0.00250 -0.02679 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.39000 8.32000 0.07000 0.84135 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.88000 10.78000 0.10000 0.92764 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.72000 10.56000 0.16000 1.51515 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23370 10.23060 0.00310 0.03030 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.45640 9.46020 -0.00380 -0.04017 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.94840 8.95130 -0.00290 -0.03240 富蘭克林華美中華基金 12.49000 12.39000 0.10000 0.80710 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.94000 23.85000 0.09000 0.37736 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.71000 22.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.09530 8.08530 0.01000 0.12368 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.26130 9.25120 0.01010 0.10918 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.30280 10.29160 0.01120 0.10883 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.76850 9.75650 0.01200 0.12299 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.78340 11.77120 0.01220 0.10364 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.75220 8.74320 0.00900 0.10294 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84730 8.83820 0.00910 0.10296 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.93930 9.92900 0.01030 0.10374 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.71680 14.68310 0.03370 0.22952 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.50990 10.48580 0.02410 0.22983 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.38160 10.35780 0.02380 0.22978 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.76030 10.74960 0.01070 0.09954 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68620 7.67850 0.00770 0.10028 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.00470 8.99560 0.00910 0.10116 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.00090 9.99090 0.01000 0.10009 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.33610 11.32320 0.01290 0.11393 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56190 7.55330 0.00860 0.11386 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.87620 8.86600 0.01020 0.11505 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.02310 10.01160 0.01150 0.11487 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.04470 11.02400 0.02070 0.18777 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.71780 7.70330 0.01450 0.18823 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.14730 8.14230 0.00500 0.06141 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.26250 9.25860 0.00390 0.04212 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.40060 10.39630 0.00430 0.04136 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.04250 13.03450 0.00800 0.06138 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.10000 8.06000 0.04000 0.49628 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.12000 8.04000 0.08000 0.99502 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.25000 12.13000 0.12000 0.98928 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.23370 13.22970 0.00400 0.03024 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 富蘭克林華美第一富基金 41.90000 41.81000 0.09000 0.21526 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36280 10.36270 0.00010 0.00096 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.65000 14.59000 0.06000 0.41124 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.19000 13.17000 0.02000 0.15186 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.38000 15.36000 0.02000 0.13021 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.41390 9.42430 -0.01040 -0.11035 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.41390 9.42420 -0.01030 -0.10929 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.39360 9.38220 0.01140 0.12151 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.39350 9.38220 0.01130 0.12044 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.49560 9.50910 -0.01350 -0.14197 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.34680 9.36010 -0.01330 -0.14209 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.34670 9.36010 -0.01340 -0.14316 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.54910 9.56120 -0.01210 -0.12655 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.39960 9.41150 -0.01190 -0.12644 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.39960 9.41150 -0.01190 -0.12644 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.54140 6.52750 0.01390 0.21295 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.62580 10.65120 -0.02540 -0.23847 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.51460 9.50760 0.00700 0.07363 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.63090 11.62230 0.00860 0.07400 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.68560 6.68180 0.00380 0.05687 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.86750 8.86420 0.00330 0.03723 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.93110 10.92480 0.00630 0.05767 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 69.97000 69.65000 0.32000 0.45944 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 71.64000 71.14000 0.50000 0.70284 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.50410 62.42040 0.08370 0.13409 復華1至5年期高收益債券基金 20.93000 20.91000 0.02000 0.09565 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 68.88780 68.39950 0.48830 0.71389 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 67.53060 67.23260 0.29800 0.44324 復華人民幣貨幣市場基金 11.92110 11.92040 0.00070 0.00587 復華人生目標基金 41.85790 41.80690 0.05100 0.12199 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 復華大中華中小策略基金 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 復華中小精選基金 70.65000 70.26000 0.39000 0.55508 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.31240 51.32990 -0.01750 -0.03409 復華中國特選信用債券ETF基金 62.02930 61.98000 0.04930 0.07954 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.28000 12.28000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 復華六年到期新興市場債券基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 復華台灣智能基金 12.32000 12.26000 0.06000 0.48940 復華全方位基金 32.04000 31.61000 0.43000 1.36033 復華全球大趨勢基金-美元 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.57000 20.55000 0.02000 0.09732 復華全球平衡基金-美元 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 復華全球平衡基金-新臺幣 19.76000 19.73000 0.03000 0.15205 復華全球物聯網科技基金-美元 14.48000 14.47000 0.01000 0.06911 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.98000 13.97000 0.01000 0.07158 復華全球原物料基金 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 13.18000 13.19000 -0.01000 -0.07582 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.18820 12.18690 0.00130 0.01067 復華全球債券基金 15.05130 15.03550 0.01580 0.10508 復華全球債券組合基金 15.39000 15.38000 0.01000 0.06502 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.49000 15.44000 0.05000 0.32383 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 復華全球戰略配置強基金-美元 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 復華有利貨幣市場基金 13.50680 13.50660 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575 復華亞太成長基金 12.74000 12.71000 0.03000 0.23603 復華亞太神龍科技基金-美元 9.31000 9.24000 0.07000 0.75758 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211 復華東協世紀基金 12.21000 12.25000 -0.04000 -0.32653 復華南非幣長期收益基金A 14.26000 14.23000 0.03000 0.21082 復華南非幣長期收益基金B 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516 復華南非幣短期收益基金A 14.70000 14.70000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 復華美國20年期以上公債ETF基金 72.10580 71.71620 0.38960 0.54325 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.05000 22.10000 -0.05000 -0.22624 復華美國新星基金-美元 12.81000 12.77000 0.04000 0.31323 復華美國新星基金-新臺幣 13.01000 12.97000 0.04000 0.30840 復華恒生基金 20.38000 20.44000 -0.06000 -0.29354 復華恒生單日反向一倍基金 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 復華恒生單日正向二倍基金 27.77000 27.91000 -0.14000 -0.50161 復華神盾基金 28.76680 28.68150 0.08530 0.29740 復華高成長基金 72.38000 72.09000 0.29000 0.40227 復華高益策略組合基金 13.63000 13.63000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.47110 14.47090 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.76000 17.64000 0.12000 0.68027 復華富時台灣高股息低波動基金 49.49000 49.35000 0.14000 0.28369 復華復華基金 22.67000 22.58000 0.09000 0.39858 復華華人世紀基金 18.14000 18.02000 0.12000 0.66593 復華傳家二號基金 35.36260 34.98210 0.38050 1.08770 復華傳家基金 24.32510 24.31320 0.01190 0.04894 復華奧林匹克全球組合基金 15.96000 15.94000 0.02000 0.12547 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 復華新興人民幣短期收益基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.29000 12.29000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 復華新興市場10年期以上債券基金 22.86000 22.77000 0.09000 0.39526 復華新興市場企業債券ETF基金 70.76000 70.49000 0.27000 0.38303 復華新興市場高收益債券基金A 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 復華新興市場高收益債券基金B 5.27000 5.26000 0.01000 0.19011 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818 復華新興市場短期收益基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 復華滬深300 A股基金 23.89000 23.81000 0.08000 0.33599 復華數位經濟基金 50.68000 50.39000 0.29000 0.57551 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.00240 9.99460 0.00780 0.07804 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.73790 9.72960 0.00830 0.08531 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.54490 10.53660 0.00830 0.07877 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.12700 10.11840 0.00860 0.08499 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.18080 10.13190 0.04890 0.48263 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.11260 10.11900 -0.00640 -0.06325 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.20010 10.19010 0.01000 0.09813 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.79430 10.78160 0.01270 0.11779 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.08950 10.07940 0.01010 0.10020 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.69950 10.68680 0.01270 0.11884 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.44840 10.43800 0.01040 0.09964 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.06940 11.05620 0.01320 0.11939 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.66640 10.65260 0.01380 0.12955 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.60380 10.60270 0.00110 0.01037 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.67180 10.66860 0.00320 0.02999 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.67230 10.65830 0.01400 0.13135 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.95910 11.89480 0.06430 0.54057 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.58060 10.57880 0.00180 0.01702 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.85480 10.84060 0.01420 0.13099 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.26150 12.19520 0.06630 0.54366 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.72440 10.72260 0.00180 0.01679 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.84360 10.83940 0.00420 0.03875 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.16670 10.15210 0.01460 0.14381 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.14710 10.14370 0.00340 0.03352 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.02390 10.01850 0.00540 0.05390 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.48020 10.46190 0.01830 0.17492 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.83580 10.77160 0.06420 0.59601 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.47110 10.46540 0.00570 0.05447 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.47890 10.46060 0.01830 0.17494 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.83570 10.77150 0.06420 0.59602 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.46800 10.46230 0.00570 0.05448 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.35580 10.34870 0.00710 0.06861 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.33280 10.33790 -0.00510 -0.04933 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.35400 10.34690 0.00710 0.06862 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.33380 10.33890 -0.00510 -0.04933 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.98470 10.96400 0.02070 0.18880 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.96270 10.95450 0.00820 0.07486 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.02270 11.01240 0.01030 0.09353 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.16120 10.14430 0.01690 0.16660 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.14010 10.13470 0.00540 0.05328 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.01800 10.01070 0.00730 0.07292 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25550 9.24890 0.00660 0.07136 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.05970 8.07330 -0.01360 -0.16846 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.07680 8.08880 -0.01200 -0.14835 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.17310 12.16440 0.00870 0.07152 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.63000 10.64800 -0.01800 -0.16905 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.77570 10.79180 -0.01610 -0.14919 景順主流基金 19.84000 19.76000 0.08000 0.40486 景順台灣科技基金 34.82000 34.70000 0.12000 0.34582 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 景順全球科技基金 24.18000 24.13000 0.05000 0.20721 景順全球康健基金 19.83000 19.72000 0.11000 0.55781 景順貨幣市場基金 16.00480 16.00460 0.00020 0.00125 景順潛力基金 34.36000 34.20000 0.16000 0.46784 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.03000 15.00000 0.03000 0.20000 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.12000 14.09000 0.03000 0.21292 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.88000 11.85000 0.03000 0.25316 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 12.02000 11.98000 0.04000 0.33389 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66340 8.65630 0.00710 0.08202 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.74210 7.74770 -0.00560 -0.07228 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.59070 11.58110 0.00960 0.08289 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.34470 10.35200 -0.00730 -0.07052 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404 華南永昌中國A股基金(美元) 8.04000 8.01000 0.03000 0.37453 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.68860 9.68820 0.00040 0.00413 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.93860 9.93630 0.00230 0.02315 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.29780 10.29750 0.00030 0.00291 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.56740 10.56500 0.00240 0.02272 華南永昌永昌基金 20.34000 20.29000 0.05000 0.24643 華南永昌全球亨利組合基金 14.97350 14.96890 0.00460 0.03073 華南永昌全球神農水資源基金 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 華南永昌全球精品基金 16.99000 16.97000 0.02000 0.11786 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.58000 13.54000 0.04000 0.29542 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.55000 13.50000 0.05000 0.37037 華南永昌物聯網精選基金 12.52000 12.47000 0.05000 0.40096 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29550 16.29530 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.41760 25.33520 0.08240 0.32524 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00050 12.00030 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.80890 10.81110 -0.00220 -0.02035 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.45920 10.48760 -0.02840 -0.27080 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01650 10.01860 -0.00210 -0.02096 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.63520 9.66130 -0.02610 -0.27015 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.64920 10.65160 -0.00240 -0.02253 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.23710 10.26500 -0.02790 -0.27180 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.99450 9.99680 -0.00230 -0.02301 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.54910 9.57520 -0.02610 -0.27258 華頓中小型基金 22.87000 22.47000 0.40000 1.78015 華頓中國多重機會平衡基金 12.36590 12.28800 0.07790 0.63395 華頓台灣基金 24.68000 24.43000 0.25000 1.02333 華頓平安貨幣市場基金 11.58140 11.58130 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 17.50000 17.39000 0.11000 0.63255 華頓全球高收益債券基金A 13.89240 13.88540 0.00700 0.05041 華頓全球高收益債券基金B 8.01020 8.00620 0.00400 0.04996 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.95260 2.92490 0.02770 0.94704 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.89710 12.80430 0.09280 0.72476 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41600 0.41300 0.00300 0.72639 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.36350 12.32530 0.03820 0.30993 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.32050 12.28240 0.03810 0.31020 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.99830 10.95730 0.04100 0.37418 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.73650 10.72690 0.00960 0.08949 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.69860 10.68900 0.00960 0.08981 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.39930 9.39100 0.00830 0.08838 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.89830 10.89070 0.00760 0.06978 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.86060 10.85310 0.00750 0.06910 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.56540 9.55930 0.00610 0.06381 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.25000 12.08000 0.17000 1.40728 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.30000 10.18000 0.12000 1.17878 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.99000 10.87000 0.12000 1.10396 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69400 2.69230 0.00170 0.06314 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.13130 2.12720 0.00410 0.19274 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.03280 12.05420 -0.02140 -0.17753 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.24980 9.26620 -0.01640 -0.17699 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37890 0.37950 -0.00060 -0.15810 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29550 0.29610 -0.00060 -0.20263 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.68000 3.67000 0.01000 0.27248 匯豐中國動力基金(台幣) 16.06000 16.05000 0.01000 0.06231 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.71000 25.59000 0.12000 0.46893 匯豐全球趨勢組合基金 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782 匯豐全球關鍵資源基金 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 匯豐安富基金 26.65000 26.58000 0.07000 0.26336 匯豐成功基金 43.47000 43.32000 0.15000 0.34626 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.60000 10.68000 -0.08000 -0.74906 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.44000 2.43000 0.01000 0.41152 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.11000 10.36000 -0.25000 -2.41313 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.79250 2.78820 0.00430 0.15422 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43460 2.43090 0.00370 0.15221 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.98310 11.99270 -0.00960 -0.08005 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.99540 8.00490 -0.00950 -0.11868 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39420 0.39450 -0.00030 -0.07605 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33620 0.33650 -0.00030 -0.08915 匯豐金磚動力基金 14.82000 14.89000 -0.07000 -0.47011 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02000 15.01990 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.20000 5.21000 -0.01000 -0.19194 匯豐新鑽動力基金 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.44420 5.45560 -0.01140 -0.20896 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.34010 9.35160 -0.01150 -0.12297 匯豐龍鳳基金-A類型 55.55000 55.30000 0.25000 0.45208 匯豐龍鳳基金-I類型 55.55000 55.30000 0.25000 0.45208 匯豐龍騰電子基金 40.32000 40.08000 0.24000 0.59880 匯豐雙高收益債券組合基金 12.85050 12.84230 0.00820 0.06385 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.50000 19.43000 0.07000 0.36027 新光中國成長基金(人民幣) 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555 新光中國成長基金(美元) 9.45000 9.36000 0.09000 0.96154 新光中國成長基金(新臺幣) 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.62500 11.61900 0.00600 0.05164 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.31960 10.32060 -0.00100 -0.00969 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.69810 10.69370 0.00440 0.04115 新光台灣富貴基金 25.95000 25.96000 -0.01000 -0.03852 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.04000 22.02000 0.02000 0.09083 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.59310 39.58380 0.00930 0.02349 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.44550 45.41790 0.02760 0.06077 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 新光全球AI新創產業基金美元 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.07000 11.01000 0.06000 0.54496 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 新光全球債券基金(A累積)美元 11.08590 11.06690 0.01900 0.17168 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.88870 10.86440 0.02430 0.22367 新光全球債券基金(B配息)美元 10.41940 10.40160 0.01780 0.17113 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.21980 10.19700 0.02280 0.22360 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 新光吉星貨幣市場基金 15.52140 15.52120 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 21.10000 21.18000 -0.08000 -0.37771 新光亞洲精選基金-新台幣 21.48000 21.55000 -0.07000 -0.32483 新光店頭基金 24.08000 24.04000 0.04000 0.16639 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.73230 41.53820 0.19410 0.46728 新光特選內需收益ETF基金 21.31000 21.17000 0.14000 0.66131 新光創新科技基金 14.14000 14.12000 0.02000 0.14164 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.23280 10.23280 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.56470 10.56010 0.00460 0.04356 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.08570 10.08550 0.00020 0.00198 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.28260 9.28280 -0.00020 -0.00215 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.55950 9.55540 0.00410 0.04291 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.10090 9.09990 0.00100 0.01099 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.66150 40.64100 0.02050 0.05044 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 46.36890 46.15340 0.21550 0.46692 新光澳幣八年期保本基金 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 新光澳幣十年期保本基金 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 新光澳幣保本基金 12.50000 12.49000 0.01000 0.08006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.92990 10.92940 0.00050 0.00457 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.50110 9.50070 0.00040 0.00421 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.45420 9.45300 0.00120 0.01269 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.63140 10.63010 0.00130 0.01223 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.72080 10.72060 0.00020 0.00187 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51710 9.51690 0.00020 0.00210 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47490 9.46710 0.00780 0.08239 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.66070 10.65170 0.00900 0.08449 瑞銀全球創新趨勢基金 7.34000 7.34000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.58080 8.59520 -0.01440 -0.16754 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.89270 10.91280 -0.02010 -0.18419 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.56820 9.58570 -0.01750 -0.18256 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.92940 14.95440 -0.02500 -0.16717 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.61950 10.63810 -0.01860 -0.17484 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50750 9.52420 -0.01670 -0.17534 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.57710 9.58890 -0.01180 -0.12306 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69860 10.71270 -0.01410 -0.13162 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.76710 39.83900 -0.07190 -0.18048 群益10年期以上金融債ETF基金 44.00880 43.81060 0.19820 0.45240 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.28720 43.97170 0.31550 0.71751 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.67960 44.37980 0.29980 0.67553 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.35700 46.14020 0.21680 0.46987 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.73620 44.43740 0.29880 0.67241 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.13540 47.77000 0.36540 0.76492 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.11710 49.97000 0.14710 0.29438 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.88970 47.53090 0.35880 0.75488 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.75430 10.75070 0.00360 0.03349 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 46.65210 46.40620 0.24590 0.52989 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.59250 39.73610 -0.14360 -0.36138 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.52830 11.52760 0.00070 0.00607 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97400 9.97920 -0.00520 -0.05211 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.38580 14.29730 0.08850 0.61900 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.42820 10.37220 0.05600 0.53990 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607 群益大印度基金N-新臺幣 9.42000 9.50000 -0.08000 -0.84211 群益大印度基金-人民幣 12.81370 12.92600 -0.11230 -0.86879 群益大印度基金-美元 11.68740 11.79910 -0.11170 -0.94668 群益大印度基金-新臺幣 11.14000 11.24000 -0.10000 -0.88968 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.59320 12.55540 0.03780 0.30107 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.77850 11.75240 0.02610 0.22208 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.15000 11.11660 0.03340 0.30045 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.51370 9.49270 0.02100 0.22122 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.10730 10.07700 0.03030 0.30068 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.65980 8.64060 0.01920 0.22221 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.31000 9.28210 0.02790 0.30058 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.24430 8.22610 0.01820 0.22125 群益中小型股基金 48.46000 48.17000 0.29000 0.60203 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.94210 10.91470 0.02740 0.25104 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.85250 9.83560 0.01690 0.17182 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.29020 9.27250 0.01770 0.19089 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.23000 9.20690 0.02310 0.25090 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.30960 8.29540 0.01420 0.17118 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.83630 7.82140 0.01490 0.19050 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.66310 10.66240 0.00070 0.00657 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.72930 11.72850 0.00080 0.00682 群益中國高收益債券基金-美元 11.28960 11.28910 0.00050 0.00443 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.40650 10.40430 0.00220 0.02115 群益中國新機會基金N-人民幣 9.81520 9.70240 0.11280 1.16260 群益中國新機會基金N-美元 8.74140 8.64780 0.09360 1.08236 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.39000 9.28000 0.11000 1.18534 群益中國新機會基金-人民幣 8.70440 8.60440 0.10000 1.16220 群益中國新機會基金-美元 9.34600 9.24600 0.10000 1.08155 群益中國新機會基金-新臺幣 8.96000 8.87000 0.09000 1.01466 群益平衡王基金 20.71720 20.74330 -0.02610 -0.12582 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.99120 9.98720 0.00400 0.04005 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.96350 9.95760 0.00590 0.05925 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.99120 9.98720 0.00400 0.04005 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.96350 9.95760 0.00590 0.05925 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.99130 9.98730 0.00400 0.04005 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.96350 9.95760 0.00590 0.05925 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.94930 9.94330 0.00600 0.06034 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.01230 10.00500 0.00730 0.07296 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.98450 9.97530 0.00920 0.09223 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.01230 10.00500 0.00730 0.07296 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.98450 9.97530 0.00920 0.09223 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.01230 10.00500 0.00730 0.07296 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.98450 9.97540 0.00910 0.09122 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.99110 9.98170 0.00940 0.09417 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.01030 10.00400 0.00630 0.06297 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.98260 9.97430 0.00830 0.08321 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.01030 10.00400 0.00630 0.06297 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.98260 9.97430 0.00830 0.08321 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.01020 10.00390 0.00630 0.06298 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.98260 9.97430 0.00830 0.08321 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.98050 9.97210 0.00840 0.08424 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.48000 6.46000 0.02000 0.30960 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.60500 12.53800 0.06700 0.53438 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.66830 11.61550 0.05280 0.45457 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.70800 10.65110 0.05690 0.53422 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.91130 9.86640 0.04490 0.45508 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.53900 10.48300 0.05600 0.53420 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.51210 10.49530 0.01680 0.16007 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.28410 10.26810 0.01600 0.15582 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.21110 9.19650 0.01460 0.15876 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.21240 9.19810 0.01430 0.15547 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.57320 10.55630 0.01690 0.16009 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.60700 10.59050 0.01650 0.15580 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.37380 9.35880 0.01500 0.16028 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.85700 9.84180 0.01520 0.15444 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.39360 11.38360 0.01000 0.08785 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.79370 7.78690 0.00680 0.08733 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.86720 10.86400 0.00320 0.02946 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.66670 10.66350 0.00320 0.03001 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.73910 10.73380 0.00530 0.04938 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.95420 9.95130 0.00290 0.02914 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.89430 9.89120 0.00310 0.03134 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.96200 9.95700 0.00500 0.05022 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.86720 10.86400 0.00320 0.02946 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.66660 10.66330 0.00330 0.03095 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.73900 10.73370 0.00530 0.04938 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.95430 9.95140 0.00290 0.02914 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.89410 9.89110 0.00300 0.03033 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.96200 9.95700 0.00500 0.05022 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.67890 9.63670 0.04220 0.43791 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.32000 11.26000 0.06000 0.53286 群益全球關鍵生技基金-美元 15.83660 15.76760 0.06900 0.43761 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.70000 15.63000 0.07000 0.44786 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.37000 11.47000 -0.10000 -0.87184 群益印度中小基金N-人民幣 10.28700 10.38550 -0.09850 -0.94844 群益印度中小基金N-美元 8.37540 8.46220 -0.08680 -1.02574 群益印度中小基金N-新臺幣 7.96000 8.04000 -0.08000 -0.99502 群益印度中小基金-人民幣 13.92640 14.05960 -0.13320 -0.94740 群益印度中小基金-美元 11.97910 12.10330 -0.12420 -1.02617 群益印度中小基金-新臺幣 13.92000 14.07000 -0.15000 -1.06610 群益多利策略組合基金 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375 群益多重收益組合基金 14.22000 14.20000 0.02000 0.14085 群益多重資產組合基金 15.58000 15.53000 0.05000 0.32196 群益安家基金 27.06980 26.92390 0.14590 0.54190 群益安穩貨幣市場基金 16.17310 16.17290 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.34000 21.26000 0.08000 0.37629 群益亞太中小基金 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 群益亞太新趨勢平衡基金 16.60000 16.61000 -0.01000 -0.06020 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.74270 10.73310 0.00960 0.08944 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.89760 7.89050 0.00710 0.08998 群益店頭市場基金 102.45000 101.84000 0.61000 0.59898 群益東方盛世基金 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 13.37890 13.42360 -0.04470 -0.33300 群益東協成長基金-美元 11.38940 11.43650 -0.04710 -0.41184 群益東協成長基金-新臺幣 11.32000 11.37000 -0.05000 -0.43975 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.15960 12.13870 0.02090 0.17218 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.25220 11.23550 0.01670 0.14864 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.63030 10.61270 0.01760 0.16584 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.86500 9.84800 0.01700 0.17262 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.13180 9.11820 0.01360 0.14915 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.62510 8.61090 0.01420 0.16491 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.99210 10.97390 0.01820 0.16585 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.65380 9.63720 0.01660 0.17225 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.29390 9.28010 0.01380 0.14871 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.63550 9.61960 0.01590 0.16529 群益長安基金 31.59000 31.50000 0.09000 0.28571 群益美國新創亮點基金N-美元 10.53960 10.54740 -0.00780 -0.07395 群益美國新創亮點基金-美元 15.94410 15.95570 -0.01160 -0.07270 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.47000 15.48000 -0.01000 -0.06460 群益真善美基金 15.99240 16.02370 -0.03130 -0.19534 群益馬拉松基金 127.52000 127.16000 0.36000 0.28311 群益深証中小板基金 12.52000 12.45000 0.07000 0.56225 群益創新科技基金 36.04000 35.73000 0.31000 0.86762 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.85090 10.76010 0.09080 0.84386 群益華夏盛世基金N-美元 9.68600 9.61250 0.07350 0.76463 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.14000 10.06000 0.08000 0.79523 群益華夏盛世基金-人民幣 11.81670 11.71780 0.09890 0.84402 群益華夏盛世基金-美元 10.67990 10.59880 0.08110 0.76518 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.70000 17.56000 0.14000 0.79727 群益奧斯卡基金 32.27000 31.94000 0.33000 1.03319 群益新興金鑽基金-美元 11.45110 11.46870 -0.01760 -0.15346 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 群益葛萊美基金 25.36000 25.26000 0.10000 0.39588 群益道瓊美國地產ETF基金 22.92000 22.82000 0.10000 0.43821 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.47000 7.49000 -0.02000 -0.26702 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.04000 14.95000 0.09000 0.60201 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.58560 11.57150 0.01410 0.12185 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.07770 11.07300 0.00470 0.04245 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.14910 11.14220 0.00690 0.06193 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.12130 11.10780 0.01350 0.12154 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.63350 10.62890 0.00460 0.04328 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.70200 10.69530 0.00670 0.06264 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.58540 11.57140 0.01400 0.12099 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.07810 11.07340 0.00470 0.04244 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.84310 9.83700 0.00610 0.06201 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.12140 11.10780 0.01360 0.12244 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.63300 10.62850 0.00450 0.04234 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.92530 9.91920 0.00610 0.06150 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.18970 13.14780 0.04190 0.31868 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.88770 11.85400 0.03370 0.28429 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.76780 11.72220 0.04560 0.38901 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.72090 8.69320 0.02770 0.31864 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.99200 8.96640 0.02560 0.28551 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.24000 8.21000 0.03000 0.36541 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.46600 8.43320 0.03280 0.38894 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.34810 10.31860 0.02950 0.28589 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.94770 9.91940 0.02830 0.28530 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.30100 10.18460 0.11640 1.14290 德信大發基金 31.97000 31.92000 0.05000 0.15664 德信中國精選成長基金 12.18000 12.11000 0.07000 0.57803 德信台灣主流中小基金 20.94000 20.94000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.99530 11.99510 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.84000 34.88000 -0.04000 -0.11468 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.07420 11.07060 0.00360 0.03252 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.93300 10.93150 0.00150 0.01372 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72570 11.72560 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.15000 17.95000 0.20000 1.11421 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.86000 17.85000 0.01000 0.05602 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.96300 10.93710 0.02590 0.23681 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.98380 16.89660 0.08720 0.51608 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.23030 8.23140 -0.00110 -0.01336 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.17280 11.17770 -0.00490 -0.04384 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.26450 12.26860 -0.00410 -0.03342 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.10030 14.10220 -0.00190 -0.01347 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.08000 17.01000 0.07000 0.41152 摩根中小基金 23.37000 23.23000 0.14000 0.60267 摩根中國A股基金 15.77000 15.73000 0.04000 0.25429 摩根中國A股基金(美元) 12.32000 12.29000 0.03000 0.24410 摩根中國亮點基金 13.32000 13.35000 -0.03000 -0.22472 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.32480 11.34950 -0.02470 -0.21763 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.84610 12.85980 -0.01370 -0.10653 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.63680 9.65910 -0.02230 -0.23087 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.28490 13.31390 -0.02900 -0.21782 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.69550 15.71220 -0.01670 -0.10629 摩根台灣金磚基金-累積型 20.31000 20.23000 0.08000 0.39545 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.31000 20.23000 0.08000 0.39545 摩根台灣增長基金 52.01000 51.80000 0.21000 0.40541 摩根平衡基金 28.21000 28.21000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 18.58000 18.56000 0.02000 0.10776 摩根全球平衡基金 16.21950 16.23250 -0.01300 -0.08009 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.52020 9.51330 0.00690 0.07253 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.74420 10.73170 0.01250 0.11648 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10080 10.09250 0.00830 0.08224 摩根多元入息成長基金-累積型 11.79860 11.78980 0.00880 0.07464 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.57190 10.56320 0.00870 0.08236 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.50940 10.52870 -0.01930 -0.18331 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.99550 14.02120 -0.02570 -0.18329 摩根亞洲基金 58.86000 59.13000 -0.27000 -0.45662 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.40580 8.41090 -0.00510 -0.06064 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.98770 9.98890 -0.00120 -0.01201 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.81280 8.81760 -0.00480 -0.05444 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.90590 12.91370 -0.00780 -0.06040 摩根東方內需機會基金 18.62000 18.70000 -0.08000 -0.42781 摩根東方科技基金 33.31000 33.01000 0.30000 0.90882 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.67000 11.70000 -0.03000 -0.25641 摩根金龍收成基金 22.78000 22.81000 -0.03000 -0.13152 摩根第一貨幣市場基金 15.14230 15.14210 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.44000 14.28000 0.16000 1.12045 摩根新金磚五國基金 12.42000 12.49000 -0.07000 -0.56045 摩根新絲路基金 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 摩根新興35基金 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29347 摩根新興日本基金 24.01000 23.80000 0.21000 0.88235 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.15640 7.14230 0.01410 0.19742 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.56980 9.54690 0.02290 0.23987 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.34920 9.32980 0.01940 0.20794 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.17950 11.15750 0.02200 0.19718 摩根新興科技基金 56.27000 56.19000 0.08000 0.14237 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.74550 8.76270 -0.01720 -0.19629 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.48800 9.50210 -0.01410 -0.14839 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.93350 8.95270 -0.01920 -0.21446 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.49260 10.51320 -0.02060 -0.19594 摩根龍揚基金 34.02000 34.07000 -0.05000 -0.14676 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 摩根環球股票收益基金-累積型 12.15000 12.11000 0.04000 0.33031 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32480 9.32550 -0.00070 -0.00751 摩根總收益組合基金-累積型 11.57490 11.57570 -0.00080 -0.00691 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.74000 20.79000 -0.05000 -0.24050 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62220 12.62210 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.90820 10.90450 0.00370 0.03393 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.60480 10.61330 -0.00850 -0.08009 聯邦中國龍基金 28.12000 28.01000 0.11000 0.39272 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.57420 12.60400 -0.02980 -0.23643 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.78350 11.80630 -0.02280 -0.19312 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.66080 10.68070 -0.01990 -0.18632 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.24260 10.31830 -0.07570 -0.73365 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.65030 9.71760 -0.06730 -0.69256 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.72410 8.78430 -0.06020 -0.68531 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.93920 9.92950 0.00970 0.09769 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.14690 10.13500 0.01190 0.11741 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.38730 9.40160 -0.01430 -0.15210 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.57940 9.59220 -0.01280 -0.13344 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.75990 11.77390 -0.01400 -0.11891 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.63870 11.64250 -0.00380 -0.03264 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.80450 10.80630 -0.00180 -0.01666 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.79710 10.83970 -0.04260 -0.39300 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.67370 10.70400 -0.03030 -0.28307 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.90770 9.93420 -0.02650 -0.26676 聯邦金鑽平衡基金 25.10680 25.02500 0.08180 0.32687 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.72070 9.69310 0.02760 0.28474 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.09220 10.06160 0.03060 0.30413 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.66130 9.63880 0.02250 0.23343 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.01660 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聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.16000 14.15000 0.01000 0.07067 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.86000 7.85000 0.01000 0.12739 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 聯博貨幣市場基金 15.04620 15.04600 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.10650 11.11080 -0.00430 -0.03870 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.86870 13.87620 -0.00750 -0.05405 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.45310 7.45600 -0.00290 -0.03889 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.25000 14.26000 -0.01000 -0.07013 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.41000 14.42000 -0.01000 -0.06935 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.34500 10.33920 0.00580 0.05610 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.76580 10.79530 -0.02950 -0.27327 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.23250 10.22970 0.00280 0.02737 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.22400 10.22020 0.00380 0.03718 瀚亞中小型股基金 22.44000 22.27000 0.17000 0.76336 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.99000 12.95000 0.04000 0.30888 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659 瀚亞巴西基金 5.72000 5.81000 -0.09000 -1.54905 瀚亞外銷基金 42.11000 42.00000 0.11000 0.26190 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.00120 9.99250 0.00870 0.08707 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.91970 9.94200 -0.02230 -0.22430 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.96960 9.96390 0.00570 0.05721 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.90880 9.90120 0.00760 0.07676 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.99850 9.99010 0.00840 0.08408 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.94940 9.97260 -0.02320 -0.23264 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.96460 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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.01660 10.01060 0.00600 0.05994 瀚亞歐洲基金 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------