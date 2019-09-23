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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/09/20  108/09/19  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.37430   10.37740  -0.00310   -0.02987
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.12590   10.12900  -0.00310   -0.03061
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.46740   10.46860  -0.00120   -0.01146
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.22470   10.22610  -0.00140   -0.01369
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.13070   10.13350  -0.00280   -0.02763
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.23690   10.23920  -0.00230   -0.02246
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.13130   10.13360  -0.00230   -0.02270
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.25380   10.18450   0.06930    0.68045
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.85360    9.85240   0.00120    0.01218
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.85360    9.85240   0.00120    0.01218
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.84570    9.84440   0.00130    0.01321
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.84570    9.84440   0.00130    0.01321
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.08470   10.03680   0.04790    0.47724
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.08470   10.03680   0.04790    0.47724
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.81410   10.80750   0.00660    0.06107
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.61220   10.60570   0.00650    0.06129
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.72570   10.71920   0.00650    0.06064
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.61470   10.60830   0.00640    0.06033
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.57000   22.69000  -0.12000   -0.52887
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.63000   23.88000  -0.25000   -1.04690
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     42.04240   41.91270   0.12970    0.30945
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.16940   39.21370  -0.04430   -0.11297
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.94260    9.94020   0.00240    0.02414
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.50360   10.49940   0.00420    0.04000
中國信託台灣活力基金                                               13.71000   13.69000   0.02000    0.14609
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.31000   11.23000   0.08000    0.71238
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.88000   10.83000   0.05000    0.46168
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.86000    8.81000   0.05000    0.56754
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.32890   10.30520   0.02370    0.22998
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.14050   10.14320  -0.00270   -0.02662
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.98850    8.99090  -0.00240   -0.02669
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.47540   10.48010  -0.00470   -0.04485
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.25780    9.26200  -0.00420   -0.04535
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.39380   11.36600   0.02780    0.24459
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.60460    9.58120   0.02340    0.24423
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.08090   11.08910  -0.00820   -0.07395
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.60080    9.60800  -0.00720   -0.07494
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              45.27990   45.03780   0.24210    0.53755
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  42.00020   41.86380   0.13640    0.32582
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              47.18770   46.87890   0.30880    0.65872
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.68010   47.43950   0.24060    0.50717
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
中國信託智能運動基金-美元                                          10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04650   11.04640   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.39780   10.38600   0.01180    0.11361
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.48260    9.47180   0.01080    0.11402
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.66150   10.65030   0.01120    0.10516
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.72320    9.71300   0.01020    0.10501
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.20930   40.16460   0.04470    0.11129
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.10500   41.05880   0.04620    0.11252
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.02000   10.96000   0.06000    0.54745
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.12000   11.06000   0.06000    0.54250
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    44.20630   43.99000   0.21630    0.49170
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.75890   44.54250   0.21640    0.48583
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.82350   44.48000   0.34350    0.77226
元大2001基金                                                       68.72000   68.35000   0.37000    0.54133
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          47.57990   47.23490   0.34500    0.73039
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             45.33420   45.09090   0.24330    0.53958
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.24000   21.17000   0.07000    0.33066
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.76020   11.75940   0.00080    0.00680
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.55220   10.57780  -0.02560   -0.24202
元大上證50基金                                                     33.14000   33.05000   0.09000    0.27231
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.93000   11.74000   0.19000    1.61840
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.36000   10.22000   0.14000    1.36986
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.33000   13.41000  -0.08000   -0.59657
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.09800   12.19500  -0.09700   -0.79541
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.41900   16.54800  -0.12900   -0.77955
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.61600   11.56300   0.05300    0.45836
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.88000   10.85800   0.02200    0.20262
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.05000    3.04000   0.01000    0.32895
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.26000   13.26000   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.29270   45.29130   0.00140    0.00309
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.11600   11.09580   0.02020    0.18205
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.09250   10.07420   0.01830    0.18165
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.95570    9.96250  -0.00680   -0.06826
元大巴西指數基金                                                    6.82900    6.93200  -0.10300   -1.48586
元大日經225基金                                                    28.04000   27.98000   0.06000    0.21444
元大台商收成基金                                                   23.43000   23.35000   0.08000    0.34261
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
元大台灣50單日正向2倍基金                                          42.79000   42.52000   0.27000    0.63500
元大台灣中型100基金                                                34.68000   34.58000   0.10000    0.28918
元大台灣加權股價指數基金                                           26.75700   26.68400   0.07300    0.27357
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
元大台灣卓越50基金                                                 84.97000   84.80000   0.17000    0.20047
元大台灣金融基金                                                   19.05000   19.05000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.81000   32.82000  -0.01000   -0.03047
元大台灣高股息基金                                                 28.10000   28.05000   0.05000    0.17825
元大台灣電子科技基金                                               37.98000   37.91000   0.07000    0.18465
元大全球ETF成長組合基金                                            10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.08000   15.06000   0.02000    0.13280
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.41000   24.49000  -0.08000   -0.32666
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.69000   13.63000   0.06000    0.44021
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.81000   13.71000   0.10000    0.72939
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.55200   12.50000   0.05200    0.41600
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.48000    6.47000   0.01000    0.15456
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.96000    6.94000   0.02000    0.28818
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.38300    8.36900   0.01400    0.16728
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.34000    8.32000   0.02000    0.24038
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.44000   13.45000  -0.01000   -0.07435
元大全球農業商機基金                                               18.06000   18.10000  -0.04000   -0.22099
元大印尼指數基金                                                    9.47900    9.58900  -0.11000   -1.14715
元大印度指數基金                                                    9.10600    9.25000  -0.14400   -1.55676
元大印度基金                                                       11.91000   12.05000  -0.14000   -1.16183
元大多多基金                                                       18.42000   18.30000   0.12000    0.65574
元大多福基金                                                       55.80000   55.40000   0.40000    0.72202
元大亞太成長基金                                                    8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.38920    9.40900  -0.01980   -0.21044
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.47870    7.49450  -0.01580   -0.21082
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.05400    9.04800   0.00600    0.06631
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.27200   10.21200   0.06000    0.58754
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.20760   10.21960  -0.01200   -0.11742
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.47200   10.48640  -0.01440   -0.13732
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.18860   10.20260  -0.01400   -0.13722
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.51430   10.52680  -0.01250   -0.11874
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.23150   10.24360  -0.01210   -0.11812
元大卓越基金                                                       43.52000   43.40000   0.12000    0.27650
元大店頭基金                                                        9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.51960   10.51900   0.00060    0.00570
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.84900    9.85670  -0.00770   -0.07812
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.54660   32.52550   0.02110    0.06487
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   44.69440   44.46570   0.22870    0.51433
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.77850   15.87130  -0.09280   -0.58470
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        25.34290   25.05090   0.29200    1.16563
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.80120   42.73760   0.06360    0.14882
元大高科技基金                                                     21.35000   21.18000   0.17000    0.80264
元大得利貨幣市場基金                                               16.34560   16.34530   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04660   12.04640   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.19000   11.14000   0.05000    0.44883
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.19000   11.14000   0.05000    0.44883
元大富櫃50基金                                                     13.51000   13.45000   0.06000    0.44610
元大華夏中小基金                                                    7.60000    7.56000   0.04000    0.52910
元大新中國基金-人民幣                                              10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
元大新中國基金-美元                                                 9.31100    9.35000  -0.03900   -0.41711
元大新中國基金-新台幣                                               9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
元大新主流基金                                                     26.96000   26.81000   0.15000    0.55949
元大新東協平衡基金-美元                                             9.36500    9.41000  -0.04500   -0.47821
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.22540   11.22620  -0.00080   -0.00713
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.02780   10.05550  -0.02770   -0.27547
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.50550   11.53510  -0.02960   -0.25661
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.38990    9.41400  -0.02410   -0.25600
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.65910   10.65650   0.00260    0.02440
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.83350    9.83110   0.00240    0.02441
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.88540   10.88070   0.00470    0.04320
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.05130   10.04690   0.00440    0.04379
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.16890   10.16600   0.00290    0.02853
元大新興亞洲基金                                                   10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.77080    9.79410  -0.02330   -0.23790
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.05420    9.07580  -0.02160   -0.23800
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.09500   10.11720  -0.02220   -0.21943
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.36940    9.38990  -0.02050   -0.21832
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18130   15.18110   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       39.00000   38.73000   0.27000    0.69713
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.27000    9.21000   0.06000    0.65147
元大實質多重資產基金-美元                                           8.26100    8.23100   0.03000    0.36448
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.76000    8.73000   0.03000    0.34364
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.00000   12.01000  -0.01000   -0.08326
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.50000   18.50000   0.00000    0.00000
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.83000   20.80000   0.03000    0.14423
元大摩臺基金                                                       39.78000   39.70000   0.08000    0.20151
元大標普500基金                                                    28.29000   28.27000   0.02000    0.07075
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.92000   11.92000   0.00000    0.00000
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.37000   37.38000  -0.01000   -0.02675
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.93000   20.88000   0.05000    0.23946
元大標智滬深300基金                                                18.37000   18.33000   0.04000    0.21822
元大歐洲50基金                                                     25.97000   25.81000   0.16000    0.61991
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.06790    9.05620   0.01170    0.12919
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30760   10.30740   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.37000   16.25000   0.12000    0.73846
日盛上選基金                                                       38.29000   38.27000   0.02000    0.05226
日盛小而美基金                                                     20.03000   19.80000   0.23000    1.16162
日盛中國內需動力基金                                                9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.42600   12.42100   0.00500    0.04025
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.80650    9.80250   0.00400    0.04081
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.55400   12.55240   0.00160    0.01275
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.90290    9.90160   0.00130    0.01313
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.32700   11.32480   0.00220    0.01943
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.91810    8.91630   0.00180    0.02019
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.34000   11.31000   0.03000    0.26525
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
日盛日盛基金                                                       12.84000   12.75000   0.09000    0.70588
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
日盛全球抗暖化基金                                                 11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.68790   10.68670   0.00120    0.01123
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.44550    9.44450   0.00100    0.01059
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.41970   10.41780   0.00190    0.01824
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.20900    9.20730   0.00170    0.01846
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.54320    2.54330  -0.00010   -0.00393
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65090    1.65100  -0.00010   -0.00606
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38920    0.38930  -0.00010   -0.02569
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25320    0.25320   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.79960   12.80270  -0.00310   -0.02421
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.20290    8.20490  -0.00200   -0.02438
日盛亞洲機會基金                                                    7.15000    7.15000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                       18.79000   18.64000   0.15000    0.80472
日盛高科技基金                                                     20.03000   19.97000   0.06000    0.30045
日盛貨幣市場基金                                                   14.85360   14.85340   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     44.25000   43.98000   0.27000    0.61392
日盛精選五虎基金                                                   38.95000   38.55000   0.40000    1.03761
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56290   13.56270   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 34.96000   35.04000  -0.08000   -0.22831
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.88000    9.94000  -0.06000   -0.60362
台新MSCI中國基金                                                   19.99000   20.08000  -0.09000   -0.44821
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.47000   20.45000   0.02000    0.09780
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23970   14.23950   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     50.83000   50.86000  -0.03000   -0.05899
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58760    0.58670   0.00090    0.15340
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.18600   18.15500   0.03100    0.17075
台新中國精選中小基金-美元                                           0.34110    0.33820   0.00290    0.85748
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.21000   10.12000   0.09000    0.88933
台新主流基金                                                       26.25000   26.21000   0.04000    0.15261
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.44000   24.32000   0.12000    0.49342
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.79310    0.78920   0.00390    0.49417
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.15000   17.06000   0.09000    0.52755
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55530    0.55260   0.00270    0.48860
台新台灣中小基金                                                   39.75000   39.73000   0.02000    0.05034
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.04070   10.97880   0.06190    0.56381
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.92240    9.88130   0.04110    0.41594
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.38000    9.34000   0.04000    0.42827
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.55860   11.51070   0.04790    0.41613
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.97000   10.92000   0.05000    0.45788
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.08220   10.06390   0.01830    0.18184
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.36310   11.34250   0.02060    0.18162
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
台新印度基金                                                       13.76000   13.90000  -0.14000   -1.00719
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.57770    8.59010  -0.01240   -0.14435
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28180    0.28230  -0.00050   -0.17712
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.72280   12.74130  -0.01850   -0.14520
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41290    0.41360  -0.00070   -0.16925
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.98000   39.03000  -0.05000   -0.12811
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.23000   42.08000   0.15000    0.35646
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13990   11.13980   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.63360   33.67130  -0.03770   -0.11196
台新智慧生活基金-美元                                              10.81140   10.77370   0.03770    0.34993
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.18000   11.14000   0.04000    0.35907
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.03070    8.04220  -0.01150   -0.14300
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.25340    8.26360  -0.01020   -0.12343
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.21130    9.22440  -0.01310   -0.14201
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.47790    9.48960  -0.01170   -0.12329
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.53380   11.54260  -0.00880   -0.07624
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36620    0.36650  -0.00030   -0.08186
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.10420    8.11030  -0.00610   -0.07521
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27180    0.27200  -0.00020   -0.07353
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.41000    5.44000  -0.03000   -0.55147
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.80000   22.75000   0.05000    0.21978
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.65430   10.62320   0.03110    0.29276
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.10390   10.10160   0.00230    0.02277
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.17530   10.17200   0.00330    0.03244
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.75780   10.72590   0.03190    0.29741
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.19450   10.19230   0.00220    0.02158
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.26920   10.26590   0.00330    0.03215
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               43.86600   43.61860   0.24740    0.56719
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     43.36970   43.15370   0.21600    0.50054
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        39.99980    0.00000  39.99980    0.00000
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      39.99970    0.00000  39.99970    0.00000
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.83700   38.84320  -0.00620   -0.01596
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.41020   11.40950   0.00070    0.00614
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.90460    9.91460  -0.01000   -0.10086
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.33040    9.32440   0.00600    0.06435
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.03190   11.02480   0.00710    0.06440
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.66370    7.66710  -0.00340   -0.04435
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.12950    9.13350  -0.00400   -0.04379
永豐中小基金                                                       56.11000   56.35000  -0.24000   -0.42591
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83850    1.83670   0.00180    0.09800
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.58790    2.58540   0.00250    0.09670
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.15160    8.15240  -0.00080   -0.00981
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11830   11.11940  -0.00110   -0.00989
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.12000    5.13000  -0.01000   -0.19493
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.39000   22.46000  -0.07000   -0.31167
永豐主流品牌基金                                                   18.94000   18.87000   0.07000    0.37096
永豐永豐基金                                                       34.83000   34.73000   0.10000    0.28794
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.04310    9.02820   0.01490    0.16504
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.59830    9.58260   0.01570    0.16384
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.92020    8.90410   0.01610    0.18082
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.47080    9.45370   0.01710    0.18088
永豐亞洲民生消費基金                                               11.78000   11.75000   0.03000    0.25532
永豐南非幣2021保本基金                                             14.28740   14.28740   0.00000    0.00000
永豐美國大型500股票ETF基金                                         20.00000    0.00000  20.00000    0.00000
永豐貨幣市場基金                                                   13.95460   13.95440   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.17380    2.16980   0.00400    0.18435
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.70490    2.70000   0.00490    0.18148
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.76310    7.75720   0.00590    0.07606
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.96240   10.95410   0.00830    0.07577
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.13440    7.13110   0.00330    0.04628
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.52600   11.52070   0.00530    0.04600
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.11000    8.11000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.65000   18.64000   0.01000    0.05365
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.12000   55.95000   0.17000    0.30384
永豐領航科技基金                                                   41.15000   41.09000   0.06000    0.14602
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.65000   11.72000  -0.07000   -0.59727
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.07000   11.13000  -0.06000   -0.53908
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
永豐趨勢平衡基金                                                   43.62000   43.56000   0.06000    0.13774
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.94610   11.94530   0.00080    0.00670
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.78150    9.78560  -0.00410   -0.04190
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.43450   10.43880  -0.00430   -0.04119
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.87130    9.87300  -0.00170   -0.01722
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.36170   10.36340  -0.00170   -0.01640
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.84170    9.84650  -0.00480   -0.04875
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.62540   10.63060  -0.00520   -0.04892
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.88320    9.88590  -0.00270   -0.02731
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.44760   10.45050  -0.00290   -0.02775
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.26000   11.24000   0.02000    0.17794
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.34000   15.36000  -0.02000   -0.13021
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.56000   19.60000  -0.04000   -0.20408
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.51000   19.56000  -0.05000   -0.25562
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05030   10.05180  -0.00150   -0.01492
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05030   10.05180  -0.00150   -0.01492
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.96400    9.96570  -0.00170   -0.01706
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.96400    9.96570  -0.00170   -0.01706
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.25180   10.20680   0.04500    0.44088
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.25160   10.20670   0.04490    0.43991
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.04020   10.04310  -0.00290   -0.02888
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.04020   10.04310  -0.00290   -0.02888
兆豐國際生命科學基金                                               14.54000   14.45000   0.09000    0.62284
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.51450   10.50550   0.00900    0.08567
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.78310   10.77570   0.00740    0.06867
兆豐國際全球基金                                                   31.06000   30.95000   0.11000    0.35541
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.53110   10.53060   0.00050    0.00475
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.21550   10.22280  -0.00730   -0.07141
兆豐國際國民基金                                                   23.81000   23.76000   0.05000    0.21044
兆豐國際第一基金                                                   14.22000   14.11000   0.11000    0.77959
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.73050   10.74200  -0.01150   -0.10706
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.13830    8.14700  -0.00870   -0.10679
兆豐國際萬全基金                                                   21.71000   21.60000   0.11000    0.50926
兆豐國際電子基金                                                   27.70000   27.61000   0.09000    0.32597
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.93000   22.86000   0.07000    0.30621
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.05000   15.09000  -0.04000   -0.26508
兆豐國際豐台灣基金                                                 37.44000   37.38000   0.06000    0.16051
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57070   12.57050   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.80290    9.79420   0.00870    0.08883
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.83350    9.82470   0.00880    0.08957
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.85440    9.84330   0.01110    0.11277
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.84400    9.83420   0.00980    0.09965
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.96670    9.95660   0.01010    0.10144
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.80320    9.79450   0.00870    0.08883
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.83560    9.82690   0.00870    0.08853
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.86250    9.85130   0.01120    0.11369
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.84850    9.83860   0.00990    0.10062
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.97470    9.96460   0.01010    0.10136
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.92330   10.91790   0.00540    0.04946
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.65150   10.64620   0.00530    0.04978
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.90830   10.90210   0.00620    0.05687
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.60060   10.59550   0.00510    0.04813
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.71730   10.71190   0.00540    0.05041
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.70410   10.69800   0.00610    0.05702
合庫台灣基金                                                       12.70000   12.57000   0.13000    1.03421
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.81890   11.81750   0.00140    0.01185
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.88900   12.88820   0.00080    0.00621
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.46560   11.46520   0.00040    0.00349
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.24450   12.24220   0.00230    0.01879
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.14300    8.14200   0.00100    0.01228
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.46200    9.46110   0.00090    0.00951
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.17290    9.17260   0.00030    0.00327
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.83350    8.83270   0.00080    0.00906
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.30700    9.30670   0.00030    0.00322
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                9.25000    9.30000  -0.05000   -0.53763
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
合庫貨幣市場基金                                                   10.18380   10.18360   0.00020    0.00196
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.94070    9.93420   0.00650    0.06543
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.35220   10.34730   0.00490    0.04736
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.55380   10.54830   0.00550    0.05214
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.14600   12.14040   0.00560    0.04613
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.48600   15.47330   0.01270    0.08208
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.65650    8.65100   0.00550    0.06358
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.51910    9.51510   0.00400    0.04204
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.86050    7.85640   0.00410    0.05219
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.64300    8.63890   0.00410    0.04746
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.55450   10.54660   0.00790    0.07491
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.09000   12.10000  -0.01000   -0.08264
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.51000   11.55000  -0.04000   -0.34632
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.68000   11.72000  -0.04000   -0.34130
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19530   10.19600  -0.00070   -0.00687
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.17710   10.17840  -0.00130   -0.01277
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.80840    9.86940  -0.06100   -0.61807
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.15330   10.14830   0.00500    0.04927
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.24000   10.24070  -0.00070   -0.00684
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.21970   10.22100  -0.00130   -0.01272
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.84200    9.90270  -0.06070   -0.61296
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.18770   10.18260   0.00510    0.05009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25550   11.25450   0.00100    0.00889
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.81410    9.82230  -0.00820   -0.08348
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.75100    9.75730  -0.00630   -0.06457
安聯中國東協基金                                                   15.01000   15.14000  -0.13000   -0.85865
安聯中國策略基金-美元                                              12.83000   12.76000   0.07000    0.54859
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.75000   16.66000   0.09000    0.54022
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.47000   16.44000   0.03000    0.18248
安聯中華新思路基金-美元                                            14.86000   14.85000   0.01000    0.06734
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.02000   14.01000   0.01000    0.07138
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      34.24000   33.94000   0.30000    0.88391
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.09000    0.00000  10.09000    0.00000
安聯台灣科技基金                                                   56.82000   56.43000   0.39000    0.69112
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56120   12.56100   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   39.44000   39.17000   0.27000    0.68930
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86960   10.86170   0.00790    0.07273
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.95490   15.94200   0.01290    0.08092
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.89000    9.88200   0.00800    0.08096
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.97600    9.96770   0.00830    0.08327
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.10000   12.07000   0.03000    0.24855
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.74000   11.72000   0.02000    0.17065
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.32480   13.31680   0.00800    0.06007
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.89540   10.88810   0.00730    0.06705
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.94670   12.93770   0.00900    0.06956
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.58370    9.57800   0.00570    0.05951
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.52000    9.51360   0.00640    0.06727
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.03440    9.02810   0.00630    0.06978
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.23160   10.22600   0.00560    0.05476
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.23130   10.22420   0.00710    0.06944
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.60000   11.59000   0.01000    0.08628
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.47000   11.45000   0.02000    0.17467
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.56630   12.56640  -0.00010   -0.00080
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.37490   11.37460   0.00030    0.00264
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.97630   10.97580   0.00050    0.00456
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.57240    8.57260  -0.00020   -0.00233
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.43740    8.43720   0.00020    0.00237
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.11530    8.11500   0.00030    0.00370
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.20900   10.20950  -0.00050   -0.00490
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.08590   10.08540   0.00050    0.00496
安聯全球人口趨勢基金                                               12.24000   12.21000   0.03000    0.24570
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.69000    8.65000   0.04000    0.46243
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.88000   32.73000   0.15000    0.45830
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.89000    7.88000   0.01000    0.12690
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.54030   12.53750   0.00280    0.02233
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56830   10.56600   0.00230    0.02177
安聯全球新興市場基金                                               16.72000   16.83000  -0.11000   -0.65359
安聯全球農金趨勢基金                                                9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                               22.33000   22.41000  -0.08000   -0.35698
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.15030   10.15270  -0.00240   -0.02364
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.18800   10.18940  -0.00140   -0.01374
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.11790   10.12010  -0.00220   -0.02174
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.08930   10.09060  -0.00130   -0.01288
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.13220   10.13440  -0.00220   -0.02171
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.09360   10.09500  -0.00140   -0.01387
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.05570   10.05580  -0.00010   -0.00099
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.12000   10.12010  -0.00010   -0.00099
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.05570   10.05580  -0.00010   -0.00099
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.62980   10.63010  -0.00030   -0.00282
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.16100   10.16130  -0.00030   -0.00295
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.76900   91.77030  -0.00130   -0.00142
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.42520   13.43140  -0.00620   -0.04616
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.89200   68.89740  -0.00540   -0.00784
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.94640    9.95100  -0.00460   -0.04623
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.78610    2.78510   0.00100    0.03591
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.91340   10.91440  -0.00100   -0.00916
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.34540    2.34300   0.00240    0.10243
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.80860    8.80930  -0.00070   -0.00795
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.32220   10.31450   0.00770    0.07465
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.29700   10.29320   0.00380    0.03692
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.79190   10.78130   0.01060    0.09832
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.24830   10.24370   0.00460    0.04491
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.27030   10.26560   0.00470    0.04578
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.22200   10.21450   0.00750    0.07343
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.16330   10.15950   0.00380    0.03740
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.56590   10.55530   0.01060    0.10042
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.14640   10.14190   0.00450    0.04437
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.17580   10.17110   0.00470    0.04621
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.04260   10.03340   0.00920    0.09169
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.23050   10.21470   0.01580    0.15468
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.02210   10.01220   0.00990    0.09888
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.93550    9.92600   0.00950    0.09571
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.05890   10.04970   0.00920    0.09155
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.18060   10.16480   0.01580    0.15544
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.02180   10.01190   0.00990    0.09888
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.93580    9.92630   0.00950    0.09571
宏利台灣動力基金A類型                                              32.53000   32.34000   0.19000    0.58751
宏利台灣動力基金I類型                                              32.53000   32.34000   0.19000    0.58751
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.10290   10.07470   0.02820    0.27991
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.97220    9.94140   0.03080    0.30982
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.58440    7.56320   0.02120    0.28030
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.54060    7.51850   0.02210    0.29394
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
宏利全球債券組合基金                                               13.82070   13.80840   0.01230    0.08908
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.01060    3.01140  -0.00080   -0.02657
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.43710   12.44090  -0.00380   -0.03054
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.91560    8.91810  -0.00250   -0.02803
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.62440    2.62210   0.00230    0.08772
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.46850   11.46900  -0.00050   -0.00436
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.33670    3.34160  -0.00490   -0.14664
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54500    0.54590  -0.00090   -0.16487
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.32000   15.34000  -0.02000   -0.13038
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.53020   12.52670   0.00350    0.02794
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.07090   11.06840   0.00250    0.02259
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.57300   10.56990   0.00310    0.02933
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.78870    8.78690   0.00180    0.02049
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.41650    8.41460   0.00190    0.02258
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.25880    8.25660   0.00220    0.02665
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.42340    8.42150   0.00190    0.02256
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.58000   10.67000  -0.09000   -0.84349
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.63000   10.72000  -0.09000   -0.83955
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.56000   10.65000  -0.09000   -0.84507
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.12000   11.10000   0.02000    0.18018
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.99780    2.99620   0.00160    0.05340
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43010    0.42960   0.00050    0.11639
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.91570   12.90210   0.01360    0.10541
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97930    0.97950  -0.00020   -0.02042
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.34840    7.34080   0.00760    0.10353
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05030    2.04830   0.00200    0.09764
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29540    0.29510   0.00030    0.10166
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.93340    8.92410   0.00930    0.10421
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32450    0.32420   0.00030    0.09254
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69840   13.69820   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.48000    2.49000  -0.01000   -0.40161
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.22000   11.26000  -0.04000   -0.35524
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.49000   27.43000   0.06000    0.21874
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.49000   27.43000   0.06000    0.21874
宏利澳幣保本基金                                                   12.71170   12.70920   0.00250    0.01967
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.95000   11.91000   0.04000    0.33585
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.97000   11.03000  -0.06000   -0.54397
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.21000   10.28000  -0.07000   -0.68093
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.74000   11.81000  -0.07000   -0.59272
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.53370   10.51590   0.01780    0.16927
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.43650    9.44630  -0.00980   -0.10374
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.92760    8.93520  -0.00760   -0.08506
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.37030   11.38000  -0.00970   -0.08524
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
貝萊德新台幣基金                                                   12.98030   12.98010   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     28.27000   28.13000   0.14000    0.49769
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46090   11.46540  -0.00450   -0.03925
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.90270    9.92260  -0.01990   -0.20055
保德信大中華基金-人民幣                                            10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
保德信大中華基金-美元                                              10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
保德信大中華基金-新台幣                                            30.60000   30.65000  -0.05000   -0.16313
保德信中小型股基金                                                 54.17000   53.43000   0.74000    1.38499
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.77000    9.66000   0.11000    1.13872
保德信中國中小基金-美元                                             9.12000    9.04000   0.08000    0.88496
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.85000    8.77000   0.08000    0.91220
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.01920   10.03940  -0.02020   -0.20121
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.09250   10.11230  -0.01980   -0.19580
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.14070   10.16100  -0.02030   -0.19978
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.30060   11.29710   0.00350    0.03098
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-美元                                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.44000   28.43000   0.01000    0.03517
保德信全球消費商機基金                                             19.59000   19.60000  -0.01000   -0.05102
保德信全球基礎建設基金                                             14.03000   13.99000   0.04000    0.28592
保德信全球資源基金                                                  7.22000    7.23000  -0.01000   -0.13831
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.27000   32.15000   0.12000    0.37325
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.21190   10.29010  -0.07820   -0.75995
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.75040   10.77080  -0.02040   -0.18940
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.24220   10.31850  -0.07630   -0.73945
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.77970   10.79810  -0.01840   -0.17040
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.70930    9.73380  -0.02450   -0.25170
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.94290   10.93880   0.00410    0.03748
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.26780    9.28970  -0.02190   -0.23574
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.42880   10.42290   0.00590    0.05661
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.18030    8.20150  -0.02120   -0.25849
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.35540   11.34810   0.00730    0.06433
保德信亞太基金                                                     19.96000   20.07000  -0.11000   -0.54808
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.72060    8.77200  -0.05140   -0.58596
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.18550   12.20850  -0.02300   -0.18839
保德信店頭市場基金                                                 39.09000   38.69000   0.40000    1.03386
保德信拉丁美洲基金                                                  7.03000    7.10000  -0.07000   -0.98592
保德信金平衡基金                                                   31.58000   31.47000   0.11000    0.34954
保德信金滿意基金                                                   44.59000   44.47000   0.12000    0.26984
保德信科技島基金                                                   29.44000   29.33000   0.11000    0.37504
保德信高成長基金                                                  102.56000  101.71000   0.85000    0.83571
保德信貨幣市場基金                                                 15.85690   15.85670   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.74670   10.73670   0.01000    0.09314
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.98440   10.97210   0.01230    0.11210
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.10990   11.09800   0.01190    0.10723
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.63270   10.61930   0.01340    0.12619
保德信新世紀基金                                                   10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.19350    8.22880  -0.03530   -0.42898
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.44960   10.45020  -0.00060   -0.00574
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.76890   11.77010  -0.00120   -0.01020
保德信新興趨勢組合基金                                             10.71000   10.77000  -0.06000   -0.55710
保德信瑞騰基金                                                     15.66110   15.66240  -0.00130   -0.00830
保德信歐洲組合基金                                                 10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.48430    9.48100   0.00330    0.03481
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.03680   10.03330   0.00350    0.03488
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.40310    9.40330  -0.00020   -0.00213
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.71050    9.71000   0.00050    0.00515
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.68760    9.68080   0.00680    0.07024
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.12630   10.11990   0.00640    0.06324
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.54270    9.53850   0.00420    0.04403
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.90900    9.90470   0.00430    0.04341
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.17390   10.17260   0.00130    0.01278
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.85230    9.84170   0.01060    0.10770
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.24130   10.23010   0.01120    0.10948
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.78000    9.77110   0.00890    0.09108
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.09850   10.08940   0.00910    0.09019
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.81620    9.80720   0.00900    0.09177
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.36000   10.34840   0.01160    0.11209
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.69040    9.68180   0.00860    0.08883
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.07750   10.06870   0.00880    0.08740
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.95980    9.96480  -0.00500   -0.05018
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.96370    9.96860  -0.00490   -0.04915
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.24620   10.24680  -0.00060   -0.00586
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.92980    9.93720  -0.00740   -0.07447
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.92990    9.93730  -0.00740   -0.07447
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.21230   10.18110   0.03120    0.30645
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.24770   10.23400   0.01370    0.13387
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.94850    9.93770   0.01080    0.10868
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03290   10.01380   0.01910    0.19074
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.40780   10.38770   0.02010    0.19350
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.18040   10.15530   0.02510    0.24716
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.83200   10.80570   0.02630    0.24339
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.03130   10.01530   0.01600    0.15976
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.33230   10.31580   0.01650    0.15995
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.44690   10.43200   0.01490    0.14283
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.46600   10.45460   0.01140    0.10904
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.48030   10.46680   0.01350    0.12898
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.02500   10.01680   0.00820    0.08186
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.02720   10.01930   0.00790    0.07885
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型              9.94840    9.93090   0.01750    0.17622
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型              9.95140    9.93420   0.01720    0.17314
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.02120   10.01790   0.00330    0.03294
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.02240   10.01920   0.00320    0.03194
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.97240    9.90350   0.06890    0.69571
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.97290    9.90400   0.06890    0.69568
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.16350   10.15130   0.01220    0.12018
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.16130   10.14930   0.01200    0.11823
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.25930   10.24040   0.01890    0.18456
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.44480   10.42570   0.01910    0.18320
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.95870    9.94920   0.00950    0.09549
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.05400   10.04450   0.00950    0.09458
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96910    1.96820   0.00090    0.04573
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.84340    2.84210   0.00130    0.04574
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28890    0.28900  -0.00010   -0.03460
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45580    0.45600  -0.00020   -0.04386
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.19850    8.19560   0.00290    0.03538
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.05780   12.06520  -0.00740   -0.06133
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.73350    9.73100   0.00250    0.02569
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.47780   12.47490   0.00290    0.02325
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.62780    8.63080  -0.00300   -0.03476
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.10440   11.10830  -0.00390   -0.03511
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.57130   10.56190   0.00940    0.08900
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.36250   10.35720   0.00530    0.05117
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.09000   20.04000   0.05000    0.24950
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4662.05000 4650.14000  11.91000    0.25612
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.14480   10.14270   0.00210    0.02070
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.04040   11.03810   0.00230    0.02084
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.02180   10.02350  -0.00170   -0.01696
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.35760    9.35380   0.00380    0.04063
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.95040    9.94630   0.00410    0.04122
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.34250    9.34180   0.00070    0.00749
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.71010    9.71130  -0.00120   -0.01236
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.37920   10.36090   0.01830    0.17663
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.89040    5.88610   0.00430    0.07305
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.92270   10.91480   0.00790    0.07238
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.62860   10.64140  -0.01280   -0.12028
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.66270   11.67790  -0.01520   -0.13016
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.87800   10.89240  -0.01440   -0.13220
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.10810    9.11900  -0.01090   -0.11953
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.44790    9.46010  -0.01220   -0.12896
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.33340    9.34580  -0.01240   -0.13268
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.46160   10.47420  -0.01260   -0.12030
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.95720   10.97140  -0.01420   -0.12943
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.94410   10.95860  -0.01450   -0.13232
柏瑞巨人基金                                                       13.44000   13.36000   0.08000    0.59880
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70970   13.70960   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.48000   16.46000   0.02000    0.12151
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.40110   14.40210  -0.00100   -0.00694
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.82160   12.82310  -0.00150   -0.01170
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.37620   13.37830  -0.00210   -0.01570
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.52730    8.52790  -0.00060   -0.00704
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.77320    6.77360  -0.00040   -0.00591
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.70490    8.70590  -0.00100   -0.01149
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.53900    8.53840   0.00060    0.00703
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.78310   10.78480  -0.00170   -0.01576
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.44610    8.43810   0.00800    0.09481
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          13.01200   13.01360  -0.00160   -0.01229
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.47410   12.47500  -0.00090   -0.00721
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.43840   13.43750   0.00090    0.00670
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.17670   12.17870  -0.00200   -0.01642
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.97040    8.97110  -0.00070   -0.00780
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.73050    9.73160  -0.00110   -0.01130
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.75720    9.75660   0.00060    0.00615
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.58620    9.58770  -0.00150   -0.01565
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.46720    9.45820   0.00900    0.09516
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.75540   10.75280   0.00260    0.02418
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.78110   10.77770   0.00340    0.03155
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.54640   10.54480   0.00160    0.01517
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.67400   10.65890   0.01510    0.14167
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.82170    9.81930   0.00240    0.02444
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.58990    9.58690   0.00300    0.03129
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.70230   10.69700   0.00530    0.04955
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.61180    9.61020   0.00160    0.01665
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73620    9.72240   0.01380    0.14194
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.73530   10.73270   0.00260    0.02423
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.78150   10.77810   0.00340    0.03155
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.54690   10.54530   0.00160    0.01517
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.67520   10.66010   0.01510    0.14165
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.82150    9.81910   0.00240    0.02444
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.59020    9.58710   0.00310    0.03234
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.88740   10.88200   0.00540    0.04962
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.61200    9.61050   0.00150    0.01561
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73680    9.72300   0.01380    0.14193
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34580   11.35210  -0.00630   -0.05550
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.85100   12.85730  -0.00630   -0.04900
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.09290   12.10030  -0.00740   -0.06116
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.93360    8.93860  -0.00500   -0.05594
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67630    9.68100  -0.00470   -0.04855
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.58290    9.58870  -0.00580   -0.06049
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04060   11.04670  -0.00610   -0.05522
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.96650   11.97230  -0.00580   -0.04845
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.68270   11.68980  -0.00710   -0.06074
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.93390    8.93890  -0.00500   -0.05594
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.67690    9.68160  -0.00470   -0.04855
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.58330    9.58910  -0.00580   -0.06049
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.26000   13.31000  -0.05000   -0.37566
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.07000   14.13000  -0.06000   -0.42463
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.48000    8.51000  -0.03000   -0.35253
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.19000    9.23000  -0.04000   -0.43337
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.19000   11.23000  -0.04000   -0.35619
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.01000   11.06000  -0.05000   -0.45208
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.29000   11.34000  -0.05000   -0.44092
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.03000   13.08000  -0.05000   -0.38226
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.31000   13.36000  -0.05000   -0.37425
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.91000   10.03000  -0.12000   -1.19641
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.20800   12.18550   0.02250    0.18465
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.42640   10.40800   0.01840    0.17679
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.74530    7.73100   0.01430    0.18497
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.26520   10.24710   0.01810    0.17664
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.30120   12.30940  -0.00820   -0.06662
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.09240   12.10110  -0.00870   -0.07189
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.04900   11.05750  -0.00850   -0.07687
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.51100    8.51670  -0.00570   -0.06693
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61750    9.62440  -0.00690   -0.07169
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.64730    9.65480  -0.00750   -0.07768
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.63260   11.64090  -0.00830   -0.07130
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.80210   10.80930  -0.00720   -0.06661
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.03050   11.03900  -0.00850   -0.07700
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.96000    9.96720  -0.00720   -0.07224
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.19600    9.20210  -0.00610   -0.06629
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.15790    9.16270  -0.00480   -0.05239
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.67380    9.68130  -0.00750   -0.07747
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.65410   12.66190  -0.00780   -0.06160
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.22960   12.23690  -0.00730   -0.05966
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.51350   11.52200  -0.00850   -0.07377
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.02920    7.03350  -0.00430   -0.06114
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.79130    8.79650  -0.00520   -0.05911
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.44000    9.44700  -0.00700   -0.07410
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.87810   10.88480  -0.00670   -0.06155
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.53150   11.54010  -0.00860   -0.07452
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.52280    9.52850  -0.00570   -0.05982
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.97010    8.97560  -0.00550   -0.06128
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64190    9.64900  -0.00710   -0.07358
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.15170   12.14600   0.00570    0.04693
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.00670   13.00010   0.00660    0.05077
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.82340   11.81850   0.00490    0.04146
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.38930    9.38490   0.00440    0.04688
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.07600   10.07090   0.00510    0.05064
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.05130   10.04720   0.00410    0.04081
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.25980   12.25360   0.00620    0.05060
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.84160   10.83660   0.00500    0.04614
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.26540   11.26080   0.00460    0.04085
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.00310    9.99840   0.00470    0.04701
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.55620    9.55170   0.00450    0.04711
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.31960   10.31440   0.00520    0.05041
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.78990    9.78580   0.00410    0.04190
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.09000   19.08000   0.01000    0.05241
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.91000   17.88000   0.03000    0.16779
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.44180   13.43670   0.00510    0.03796
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.36590   10.38340  -0.01750   -0.16854
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.45920   11.47640  -0.01720   -0.14987
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.39200   12.40860  -0.01660   -0.13378
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.92890   10.94810  -0.01920   -0.17537
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.93370    8.94870  -0.01500   -0.16762
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.53250    9.54690  -0.01440   -0.15083
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.34590    9.35840  -0.01250   -0.13357
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.46690    9.48350  -0.01660   -0.17504
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.06790    9.08320  -0.01530   -0.16844
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.33270    9.34680  -0.01410   -0.15085
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.21370   11.22870  -0.01500   -0.13359
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.40930    9.42580  -0.01650   -0.17505
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            45.03490   44.71690   0.31800    0.71114
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.86510    9.84040   0.02470    0.25101
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.82320    9.80740   0.01580    0.16110
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.76000   34.74000   0.02000    0.05757
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.84950   11.84880   0.00070    0.00591
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.66390    1.66830  -0.00440   -0.26374
國泰大中華基金                                                     21.69000   21.51000   0.18000    0.83682
國泰小龍基金-新台幣                                                16.35000   16.25000   0.10000    0.61538
國泰中小成長基金-新台幣                                            46.97000   46.63000   0.34000    0.72914
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.67310    4.65150   0.02160    0.46437
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.71880    0.71740   0.00140    0.19515
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.77000    0.76850   0.00150    0.19519
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.40000   20.36000   0.04000    0.19646
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               43.82560   43.68540   0.14020    0.32093
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.48010    2.47300   0.00710    0.28710
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34680    0.34680   0.00000    0.00000
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.78570   10.78150   0.00420    0.03896
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33700    0.33780  -0.00080   -0.23683
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.27510   10.29910  -0.02400   -0.23303
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.57710    4.54540   0.03170    0.69741
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.63890    0.63620   0.00270    0.42439
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.97000   19.89000   0.08000    0.40221
國泰中港台基金-人民幣                                               3.56060    3.51210   0.04850    1.38094
國泰中港台基金-美元                                                 0.50320    0.49770   0.00550    1.10508
國泰中港台基金-新台幣                                              15.55000   15.37000   0.18000    1.17111
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.08910   10.07780   0.01130    0.11213
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.21790   10.21040   0.00750    0.07345
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.25010   10.24060   0.00950    0.09277
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.37000   27.32000   0.05000    0.18302
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.99000   12.01000  -0.02000   -0.16653
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       34.16000   34.03000   0.13000    0.38202
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35870    0.35860   0.00010    0.02789
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33550    0.33540   0.00010    0.02982
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33640    0.33630   0.00010    0.02974
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.13170   11.12820   0.00350    0.03145
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.42130   10.41800   0.00330    0.03168
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.45340   10.45010   0.00330    0.03158
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47050   12.47030   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42570    0.42490   0.00080    0.18828
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37480    0.37410   0.00070    0.18712
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45480    0.45400   0.00080    0.17621
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56660    0.56260   0.00400    0.71098
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.63540    2.62700   0.00840    0.31976
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37140    0.37120   0.00020    0.05388
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.53000   11.52000   0.01000    0.08681
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54950    0.54640   0.00310    0.56735
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49750    0.49570   0.00180    0.36312
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.51000   14.46000   0.05000    0.34578
國泰全球資源基金-美元                                               0.16450    0.16400   0.00050    0.30488
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.18000    5.16000   0.02000    0.38760
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61280    0.61150   0.00130    0.21259
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.00000   18.96000   0.04000    0.21097
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.40000   18.36000   0.04000    0.21786
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.90210    0.89570   0.00640    0.71452
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.30000   21.32000  -0.02000   -0.09381
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.99000   22.95000   0.04000    0.17429
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.57560    2.57060   0.00500    0.19451
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36390    0.36420  -0.00030   -0.08237
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31000    0.31020  -0.00020   -0.06447
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.24020   11.24710  -0.00690   -0.06135
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.57530    9.58120  -0.00590   -0.06158
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53490    0.53250   0.00240    0.45070
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38720    0.38790  -0.00070   -0.18046
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.62000   11.64000  -0.02000   -0.17182
國泰科技生化基金                                                   37.68000   37.38000   0.30000    0.80257
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.85000   29.88000  -0.03000   -0.10040
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.12000   12.10000   0.02000    0.16529
國泰美國費城半導體基金                                             15.58000   15.64000  -0.06000   -0.38363
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    46.69840   46.45140   0.24700    0.53174
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.12340   16.22000  -0.09660   -0.59556
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    25.85500   25.55160   0.30340    1.18740
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.12270   45.80170   0.32100    0.70085
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.81620   46.69570   0.12050    0.25805
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.36790   43.32470   0.04320    0.09971
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32190    0.32150   0.00040    0.12442
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.99880    9.98520   0.01360    0.13620
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.06170   10.04800   0.01370    0.13635
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32270    0.32220   0.00050    0.15518
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                         10.02050   10.00470   0.01580    0.15793
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.10000   10.08390   0.01610    0.15966
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32320    0.32270   0.00050    0.15494
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.03750   10.01960   0.01790    0.17865
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.12650   10.10820   0.01830    0.18104
國泰紐幣2021保本基金                                               12.93490   12.93180   0.00310    0.02397
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.31570   13.31110   0.00460    0.03456
國泰紐幣保本基金                                                   12.79390   12.79480  -0.00090   -0.00703
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.94000   24.68000   0.26000    1.05348
國泰富時中國A50基金                                                21.89000   21.81000   0.08000    0.36680
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   48.44890   48.12450   0.32440    0.67408
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35000    0.34990   0.00010    0.02858
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52540    0.52260   0.00280    0.53578
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.21780   41.29490  -0.07710   -0.18671
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.34000   21.31000   0.03000    0.14078
國泰新興市場基金-美元                                               0.38760    0.38800  -0.00040   -0.10309
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.02000   12.03000  -0.01000   -0.08313
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.46420    2.45790   0.00630    0.25632
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50290    1.49900   0.00390    0.26017
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35790    0.35790   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22040    0.22050  -0.00010   -0.04535
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.79720   10.79800  -0.00080   -0.00741
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.46060    6.46100  -0.00040   -0.00619
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                16.11000   16.18000  -0.07000   -0.43263
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       45.97210   45.71500   0.25710    0.56240
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.63480   46.10050  -0.46570   -1.01018
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.07000   42.99210   0.07790    0.18120
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.65000   12.68000  -0.03000   -0.23659
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   39.35000   39.12000   0.23000    0.58793
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.79000   23.69000   0.10000    0.42212
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34580    0.34520   0.00060    0.17381
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.71120   38.77150  -0.06030   -0.15553
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.26000   22.24000   0.02000    0.08993
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.61000   19.72000  -0.11000   -0.55781
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.82000   18.78000   0.04000    0.21299
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41770    0.41760   0.00010    0.02395
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.55680   12.55290   0.00390    0.03107
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國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.58710   10.58940  -0.00230   -0.02172
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.49320   10.49220   0.00100    0.00953
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.59720   10.59430   0.00290    0.02737
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.25870   10.26100  -0.00230   -0.02241
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.19620   10.19550   0.00070    0.00687
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.24690   10.24420   0.00270    0.02636
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.97540    9.97600  -0.00060   -0.00601
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.97410    9.87690   0.09720    0.98411
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.95730    9.95540   0.00190    0.01909
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.76700    9.76330   0.00370    0.03790
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.97530    9.97590  -0.00060   -0.00601
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.96910    9.87200   0.09710    0.98359
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.95720    9.95530   0.00190    0.01909
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.76710    9.76330   0.00380    0.03892
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47550   11.47480   0.00070    0.00610
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.81790    9.82300  -0.00510   -0.05192
第一金大中華基金                                                   27.43000   27.30000   0.13000    0.47619
第一金小型精選基金                                                 34.51000   34.49000   0.02000    0.05799
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.61000   14.54000   0.07000    0.48143
第一金中國世紀基金-美元                                             8.83250    8.81560   0.01690    0.19171
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.86870    9.85850   0.01020    0.10346
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.21210    8.21600  -0.00390   -0.04747
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.50290   11.49090   0.01200    0.10443
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.75310    9.75780  -0.00470   -0.04817
第一金中概平衡基金                                                 29.38000   29.39000  -0.01000   -0.03403
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33950   15.33930   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.84200  178.83900   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.63710   15.59190   0.04520    0.28989
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.63580   15.59070   0.04510    0.28928
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.10000   15.05000   0.05000    0.33223
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.10000   15.05000   0.05000    0.33223
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.45870   10.44100   0.01770    0.16952
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.45700   10.43940   0.01760    0.16859
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.13720   10.11680   0.02040    0.20164
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.13720   10.11680   0.02040    0.20164
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.70930   13.72450  -0.01520   -0.11075
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.72760   13.74280  -0.01520   -0.11060
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.01000   13.02000  -0.01000   -0.07680
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.03000   13.04000  -0.01000   -0.07669
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.89410    9.88700   0.00710    0.07181
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.88770    9.88060   0.00710    0.07186
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.48780    9.48110   0.00670    0.07067
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.51200    9.50530   0.00670    0.07049
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.84640   10.83870   0.00770    0.07104
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.44120   10.43390   0.00730    0.06996
第一金全球大趨勢基金                                               25.23000   25.22000   0.01000    0.03965
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.37720    9.32520   0.05200    0.55763
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.47350    6.43760   0.03590    0.55766
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.27640   10.24550   0.03090    0.30160
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.27680   10.24580   0.03100    0.30256
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.26340   11.22950   0.03390    0.30188
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.26530   11.23050   0.03480    0.30987
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.62420    8.59970   0.02450    0.28489
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.64560   10.61530   0.03030    0.28544
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.30220    9.29230   0.00990    0.10654
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.30040    9.29070   0.00970    0.10441
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.70170    7.69970   0.00200    0.02598
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.69680    7.69480   0.00200    0.02599
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.44610    8.44410   0.00200    0.02369
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.44670    8.44460   0.00210    0.02487
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.77740   11.76490   0.01250    0.10625
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.77810   11.76550   0.01260    0.10709
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.31440   10.31170   0.00270    0.02618
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.31520   10.31250   0.00270    0.02618
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.08160   15.07790   0.00370    0.02454
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           15.08120   15.07750   0.00370    0.02454
第一金亞洲科技基金                                                 18.96000   18.81000   0.15000    0.79745
第一金亞洲新興市場基金                                             12.66000   12.77000  -0.11000   -0.86139
第一金店頭市場基金                                                  8.39000    8.36000   0.03000    0.35885
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.19580   10.18230   0.01350    0.13258
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.19580   10.18230   0.01350    0.13258
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.16470   10.14930   0.01540    0.15173
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.16470   10.14920   0.01550    0.15272
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.19580   10.18230   0.01350    0.13258
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.20920   10.19550   0.01370    0.13437
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.19580   10.18230   0.01350    0.13258
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.16470   10.14930   0.01540    0.15173
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.17800   10.16240   0.01560    0.15351
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.16470   10.14930   0.01540    0.15173
第一金創新趨勢基金                                                 23.13000   23.04000   0.09000    0.39063
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.25670   44.04700   0.20970    0.47608
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            44.30690   44.03770   0.26920    0.61129
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      45.04720   44.82580   0.22140    0.49391
第一金電子基金                                                     36.77000   36.74000   0.03000    0.08165
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.64000   19.55000   0.09000    0.46036
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.46000   20.50000  -0.04000   -0.19512
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.41000    9.30000   0.11000    1.18280
統一大中華中小基金(美元)                                            8.32000    8.24000   0.08000    0.97087
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.37000   12.24000   0.13000    1.06209
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
統一大滿貫基金-A類型                                               37.91000   37.85000   0.06000    0.15852
統一大滿貫基金-I類型                                               37.91000   37.85000   0.06000    0.15852
統一大龍印基金                                                     14.98000   15.00000  -0.02000   -0.13333
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.97000   10.84000   0.13000    1.19926
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.73000    9.63000   0.10000    1.03842
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         11.11000   10.99000   0.12000    1.09190
統一中小基金                                                       26.64000   26.23000   0.41000    1.56310
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.00390    9.99290   0.01100    0.11008
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.02120    9.02190  -0.00070   -0.00776
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.74980    8.74890   0.00090    0.01029
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.65630   12.64240   0.01390    0.10995
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.37050   11.37140  -0.00090   -0.00791
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.98440   10.98330   0.00110    0.01002
統一台灣動力基金                                                   20.66000   20.54000   0.12000    0.58423
統一全天候基金-A類型                                              122.26000  120.57000   1.69000    1.40168
統一全天候基金-I類型                                              123.06000  121.35000   1.71000    1.40915
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.58560    8.55040   0.03520    0.41168
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.03750    8.01400   0.02350    0.29324
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.05860    8.03350   0.02510    0.31244
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.32580    9.28750   0.03830    0.41238
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.73840    8.71290   0.02550    0.29267
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.75380    8.72650   0.02730    0.31284
統一全球債券組合基金                                               12.42820   12.41980   0.00840    0.06763
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.66000   16.55000   0.11000    0.66465
統一全球新科技基金(美元)                                           15.19000   15.11000   0.08000    0.52945
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.63000   14.55000   0.08000    0.54983
統一亞太基金                                                       25.93000   25.92000   0.01000    0.03858
統一亞洲大金磚基金                                                 12.45000   12.47000  -0.02000   -0.16038
統一奔騰基金                                                       64.41000   63.73000   0.68000    1.06700
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75230   16.75200   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               12.41000   12.35000   0.06000    0.48583
統一強漢基金(美元)                                                 10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
統一強漢基金(新台幣)                                               28.63000   28.52000   0.11000    0.38569
統一統信基金                                                       32.70000   32.46000   0.24000    0.73937
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             38.18470   37.97410   0.21060    0.55459
統一黑馬基金                                                       64.64000   64.06000   0.58000    0.90540
統一新亞洲科技能源基金                                             17.19000   17.12000   0.07000    0.40888
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.12440    8.12000   0.00440    0.05419
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.89960   10.89370   0.00590    0.05416
統一經建基金                                                       51.59000   50.86000   0.73000    1.43531
統一龍馬基金                                                       74.02000   73.73000   0.29000    0.39333
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.46000   22.22000   0.24000    1.08011
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              51.67000   51.17000   0.50000    0.97714
野村中國機會基金                                                   15.14000   15.15000  -0.01000   -0.06601
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.40750   10.41550  -0.00800   -0.07681
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.35990   10.36770  -0.00780   -0.07523
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.35600   10.36200  -0.00600   -0.05790
野村巴西基金                                                        6.63000    6.72000  -0.09000   -1.33929
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.84000   11.77000   0.07000    0.59473
野村台灣高股息基金                                                 26.30000   26.10000   0.20000    0.76628
野村台灣運籌基金                                                   40.24000   39.89000   0.35000    0.87741
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.93450    9.93340   0.00110    0.01107
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.80400    9.80390   0.00010    0.00102
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83720    9.83820  -0.00100   -0.01016
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.56130   10.56010   0.00120    0.01136
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.31530   10.31530   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05390   10.05500  -0.00110   -0.01094
野村平衡基金                                                       21.15000   21.08000   0.07000    0.33207
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94620    9.94790  -0.00170   -0.01709
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.18800   10.18590   0.00210    0.02062
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96320    9.96490  -0.00170   -0.01706
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94640    9.94810  -0.00170   -0.01709
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.18820   10.18610   0.00210    0.02062
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96390    9.96560  -0.00170   -0.01706
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92380    9.92550  -0.00170   -0.01713
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.00790   10.00830  -0.00040   -0.00400
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.03050   10.03100  -0.00050   -0.00498
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.94530    9.94440   0.00090    0.00905
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.94000   14.89000   0.05000    0.33580
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.69000   12.63000   0.06000    0.47506
野村全球生技醫療基金                                               16.65000   16.54000   0.11000    0.66505
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.25940   10.25070   0.00870    0.08487
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.21920   10.21170   0.00750    0.07345
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.14110   10.13160   0.00950    0.09377
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.50190   10.49280   0.00910    0.08673
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.42430   10.41660   0.00770    0.07392
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.35140   10.34170   0.00970    0.09380
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.25440   10.24480   0.00960    0.09371
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.94440   10.93500   0.00940    0.08596
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.81640   10.80850   0.00790    0.07309
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.74280   10.73280   0.01000    0.09317
野村全球品牌基金                                                   28.62000   28.53000   0.09000    0.31546
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.82000   12.79000   0.03000    0.23456
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.84000   10.81000   0.03000    0.27752
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.46000   19.41000   0.05000    0.25760
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.27000   12.23000   0.04000    0.32706
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.02670   11.02680  -0.00010   -0.00091
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.03260   11.03410  -0.00150   -0.01359
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.78730   10.78830  -0.00100   -0.00927
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.54720    8.53410   0.01310    0.15350
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.37760    8.36280   0.01480    0.17697
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.94020    7.92550   0.01470    0.18548
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.06290   11.04590   0.01700    0.15390
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.56000   10.54140   0.01860    0.17645
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.11100   10.09230   0.01870    0.18529
野村成長基金                                                       34.39000   34.15000   0.24000    0.70278
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.27880    8.30370  -0.02490   -0.29987
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.29610    8.32060  -0.02450   -0.29445
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.49220    8.51620  -0.02400   -0.28182
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.64910    9.67800  -0.02890   -0.29862
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.51510    9.54310  -0.02800   -0.29341
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.72040    9.74790  -0.02750   -0.28211
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.22000   13.29000  -0.07000   -0.52671
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.06270   10.06250   0.00020    0.00199
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.99790    9.99580   0.00210    0.02101
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.87300    9.86980   0.00320    0.03242
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.51010    9.50930   0.00080    0.00841
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.52350    9.52150   0.00200    0.02101
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.61010    9.60700   0.00310    0.03227
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.00660   10.00340   0.00320    0.03199
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.68530   10.68660  -0.00130   -0.01216
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.59170   10.58950   0.00220    0.02078
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.68720   10.68370   0.00350    0.03276
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.83270    9.84180  -0.00910   -0.09246
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.83650    9.84510  -0.00860   -0.08735
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.73400    9.74240  -0.00840   -0.08622
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.28680    8.29400  -0.00720   -0.08681
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.92130    8.92920  -0.00790   -0.08847
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.78780    8.79570  -0.00790   -0.08982
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.90190    9.91040  -0.00850   -0.08577
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.55990   13.57160  -0.01170   -0.08621
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.77640   12.78790  -0.01150   -0.08993
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.33610   10.34540  -0.00930   -0.08990
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49780   10.50120  -0.00340   -0.03238
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45360   10.45730  -0.00370   -0.03538
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.48630   10.48640  -0.00010   -0.00095
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.79490   10.79840  -0.00350   -0.03241
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72880   10.73260  -0.00380   -0.03541
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.67970   10.67980  -0.00010   -0.00094
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.78020   10.78370  -0.00350   -0.03246
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.70300   10.70670  -0.00370   -0.03456
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.82000   10.82200  -0.00200   -0.01848
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.32790   10.32470   0.00320    0.03099
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.88570    9.88450   0.00120    0.01214
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.51200    9.51030   0.00170    0.01788
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.97620    8.97360   0.00260    0.02897
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.55080   11.54750   0.00330    0.02858
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.46470   10.45420   0.01050    0.10044
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.63070   11.62580   0.00490    0.04215
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.05450   11.04410   0.01040    0.09417
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.79660   10.78590   0.01070    0.09920
野村泰國基金                                                       42.87000   43.23000  -0.36000   -0.83276
野村高科技基金                                                     11.85000   11.73000   0.12000    1.02302
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.58730   10.59250  -0.00520   -0.04909
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.20470   10.21130  -0.00660   -0.06463
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.83490   10.83160   0.00330    0.03047
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.57790    9.58400  -0.00610   -0.06365
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.53500    9.53980  -0.00480   -0.05032
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.85340    9.83720   0.01620    0.16468
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.26910   12.27680  -0.00770   -0.06272
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.43480   14.42540   0.00940    0.06516
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.11550   11.12260  -0.00710   -0.06383
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.07340   11.07900  -0.00560   -0.05055
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.62060   11.60140   0.01920    0.16550
野村貨幣市場基金                                                   16.35520   16.35500   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.62000   14.68000  -0.06000   -0.40872
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.36890   10.37270  -0.00380   -0.03663
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.95960    9.97590  -0.01630   -0.16339
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.05810   10.07250  -0.01440   -0.14296
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.30830   10.30910  -0.00080   -0.00776
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25770   10.25800  -0.00030   -0.00292
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.24240   10.24190   0.00050    0.00488
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.72070   10.72150  -0.00080   -0.00746
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.63080   10.63040   0.00040    0.00376
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.67970   10.67130   0.00840    0.07872
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.08280   10.07430   0.00850    0.08437
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.05790   10.04930   0.00860    0.08558
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.93940    9.93040   0.00900    0.09063
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.77990   10.77090   0.00900    0.08356
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.70260   10.69350   0.00910    0.08510
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.58220   10.57260   0.00960    0.09080
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.60200   10.59930   0.00270    0.02547
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.91780    7.91590   0.00190    0.02400
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.32400   12.32090   0.00310    0.02516
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.42060   10.42670  -0.00610   -0.05850
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.68580   10.68740  -0.00160   -0.01497
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36000   10.36600  -0.00600   -0.05788
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.41540   10.41940  -0.00400   -0.03839
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42050   10.41600   0.00450    0.04320
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.42110   10.42720  -0.00610   -0.05850
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.68670   10.68830  -0.00160   -0.01497
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.35980   10.36580  -0.00600   -0.05788
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.41800   10.42200  -0.00400   -0.03838
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41970   10.41520   0.00450    0.04321
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.43240   10.43850  -0.00610   -0.05844
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.70410   10.70560  -0.00150   -0.01401
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36960   10.37570  -0.00610   -0.05879
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.42410   10.42820  -0.00410   -0.03932
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.43520   10.43030   0.00490    0.04698
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.43240   10.43850  -0.00610   -0.05844
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.70570   10.70720  -0.00150   -0.01401
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.37730   10.38340  -0.00610   -0.05875
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.43840   10.44260  -0.00420   -0.04022
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.43650   10.43160   0.00490    0.04697
野村精選貨幣市場基金                                               12.12240   12.12230   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.89000   11.86000   0.03000    0.25295
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
野村積極成長基金                                                   14.58000   14.49000   0.09000    0.62112
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.32000   11.24000   0.08000    0.71174
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    41.02000   40.74000   0.28000    0.68729
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.77770   10.77730   0.00040    0.00371
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.58580    8.58800  -0.00220   -0.02562
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.90040    7.89900   0.00140    0.01772
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71620    7.71600   0.00020    0.00259
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.42750   12.43080  -0.00330   -0.02655
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.10120   11.09920   0.00200    0.01802
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.88470   10.88440   0.00030    0.00276
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.82000   11.78000   0.04000    0.33956
野村環球基金-人民幣計價                                            18.05000   17.98000   0.07000    0.38932
野村環球基金-美元計價                                              13.92000   13.88000   0.04000    0.28818
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.60000   19.53000   0.07000    0.35842
野村鴻利基金                                                       25.39000   25.32000   0.07000    0.27646
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91310   16.91290   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       21.77000   21.57000   0.20000    0.92721
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.11000   10.19000  -0.08000   -0.78508
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.93000   13.09000  -0.16000   -1.22231
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.46000   15.45000   0.01000    0.06472
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.74560   10.73990   0.00570    0.05307
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.06810   14.06070   0.00740    0.05263
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.99180   10.97860   0.01320    0.12023
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.58260   10.59620  -0.01360   -0.12835
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.86400   10.84470   0.01930    0.17797
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.42270   10.42980  -0.00710   -0.06807
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.38220   10.35790   0.02430    0.23460
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.15120   10.15290  -0.00170   -0.01674
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.97420    9.97450  -0.00030   -0.00301
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.40330   10.39770   0.00560    0.05386
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.59610   10.58910   0.00700    0.06611
凱基台商天下基金                                                   14.74000   14.72000   0.02000    0.13587
凱基台灣精五門基金                                                 23.25000   23.13000   0.12000    0.51881
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       46.28970   45.99070   0.29900    0.65013
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.30060   48.14870   0.15190    0.31548
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.33370   41.27760   0.05610    0.13591
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   46.07920   46.03420   0.04500    0.09775
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.87660   47.10010  -0.22350   -0.47452
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             47.26880   47.12440   0.14440    0.30642
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.60000   13.55000   0.05000    0.36900
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.89420   11.87810   0.01610    0.13554
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.79000   11.78000   0.01000    0.08489
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60660   11.60650   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       30.86000   30.72000   0.14000    0.45573
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.52000   22.51000   0.01000    0.04442
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.68030   21.67830   0.00200    0.00923
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.35000   17.40000  -0.05000   -0.28736
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.47340   16.51740  -0.04400   -0.26639
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.48000    7.50000  -0.02000   -0.26667
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.31600   42.08770   0.22830    0.54244
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.90620   42.59730   0.30890    0.72516
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.76110   42.50100   0.26010    0.61199
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.96000   11.93000   0.03000    0.25147
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.27160   11.27820  -0.00660   -0.05852
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.41640   12.38600   0.03040    0.24544
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.80000   12.77000   0.03000    0.23493
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.05000   13.04000   0.01000    0.07669
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.70060   12.69340   0.00720    0.05672
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.75690   10.70290   0.05400    0.50454
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.17330   10.15010   0.02320    0.22857
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.25540   10.23000   0.02540    0.24829
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.75680   10.70280   0.05400    0.50454
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.17330   10.15010   0.02320    0.22857
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.25540   10.23000   0.02540    0.24829
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.13000   12.13000   0.00000    0.00000
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.40000   36.38000   0.02000    0.05498
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.22000   33.14000   0.08000    0.24140
富邦上証180基金                                                    31.66000   31.59000   0.07000    0.22159
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20890    0.20760   0.00130    0.62620
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.48000    6.44000   0.04000    0.62112
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.97000    5.97000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.26000   48.24000   0.02000    0.04146
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.89760   12.81080   0.08680    0.67755
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.80600   11.73510   0.07090    0.60417
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.16780   11.11870   0.04910    0.44160
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.90170   10.82830   0.07340    0.67785
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.89410    9.83470   0.05940    0.60398
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.36980    9.32860   0.04120    0.44165
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.81120   19.79260   0.01860    0.09397
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.70050   11.69970   0.00080    0.00684
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.41120   10.43690  -0.02570   -0.24624
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.90700   13.90280   0.00420    0.03021
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00780    2.00990  -0.00210   -0.10448
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.40030    9.39740   0.00290    0.03086
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40620    1.40760  -0.00140   -0.09946
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.60460   12.58680   0.01780    0.14142
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81920    1.81810   0.00110    0.06050
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.48350   10.46880   0.01470    0.14042
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53440    1.53360   0.00080    0.05216
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.04210   11.03990   0.00220    0.01993
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.97310   10.97070   0.00240    0.02188
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.68000   14.71000  -0.03000   -0.20394
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.79000   19.77000   0.02000    0.10116
富邦日本東証基金                                                   20.84000   20.88000  -0.04000   -0.19157
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    48.40000   48.39000   0.01000    0.02067
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.31000   47.03000   0.28000    0.59536
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    54.47000   54.36000   0.11000    0.20235
富邦台灣心基金                                                     23.75000   23.61000   0.14000    0.59297
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.99000   47.90000   0.09000    0.18789
富邦台灣科技指數基金                                               58.98000   58.97000   0.01000    0.01696
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.84280   48.46060   0.38220    0.78868
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.02240   41.99960   0.02280    0.05429
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31390    0.31420  -0.00030   -0.09548
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.69390    2.68810   0.00580    0.21577
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36130    0.36110   0.00020    0.05539
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.13250   11.12520   0.00730    0.06562
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29370    2.28880   0.00490    0.21409
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33950    0.33920   0.00030    0.08844
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.41170    9.40560   0.00610    0.06485
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             21.94000   22.16000  -0.22000   -0.99278
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.08000   14.87000   0.21000    1.41224
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 24.79000   25.49000  -0.70000   -2.74617
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72230   15.72210   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.27000   18.23000   0.04000    0.21942
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.54640   41.47980   0.06660    0.16056
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   45.08730   44.86000   0.22730    0.50669
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.67270   40.59530   0.07740    0.19066
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.14330   40.05410   0.08920    0.22270
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.95690   39.92760   0.02930    0.07338
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.60100   46.33220   0.26880    0.58016
富邦長紅基金                                                       65.98000   65.60000   0.38000    0.57927
富邦科技基金                                                       26.54000   26.41000   0.13000    0.49224
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.25890   41.22810   0.03080    0.07471
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        46.97120   46.71500   0.25620    0.54843
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.44530   40.38320   0.06210    0.15378
富邦恒生國企ETF基金                                                20.14000   20.18000  -0.04000   -0.19822
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.76000   13.77000  -0.01000   -0.07262
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.59000   25.64000  -0.05000   -0.19501
富邦高成長基金                                                     25.45000   25.30000   0.15000    0.59289
富邦基金A類型                                                      14.86000   14.78000   0.08000    0.54127
富邦基金I類型                                                      14.86000   14.78000   0.08000    0.54127
富邦深証100基金                                                    10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.84000   20.69000   0.15000    0.72499
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42170    0.42380  -0.00210   -0.49552
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.41140   12.47420  -0.06280   -0.50344
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.17270    9.21920  -0.04650   -0.50438
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29560    0.29710  -0.00150   -0.50488
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.35150    8.39390  -0.04240   -0.50513
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.15750   10.17040  -0.01290   -0.12684
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.78420   10.79570  -0.01150   -0.10652
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.32670    9.33850  -0.01180   -0.12636
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.89350    9.90400  -0.01050   -0.10602
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.70000   18.59000   0.11000    0.59172
富邦精準基金                                                       47.37000   47.17000   0.20000    0.42400
富邦精銳中小基金                                                   12.56000   12.50000   0.06000    0.48000
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.56000   19.44000   0.12000    0.61728
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.14000   22.08000   0.06000    0.27174
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.85000    6.87000  -0.02000   -0.29112
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              17.12000   17.02000   0.10000    0.58754
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.90000   19.87000   0.03000    0.15098
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.18980   11.13380   0.05600    0.50297
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.45080   10.44370   0.00710    0.06798
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.62320   10.61480   0.00840    0.07913
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.56810   10.51520   0.05290    0.50308
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.82420    9.81750   0.00670    0.06825
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.97530    9.96740   0.00790    0.07926
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富達台灣成長基金                                                   32.50000   32.37000   0.13000    0.40161
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.00090    9.98250   0.01840    0.18432
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.96470    9.94840   0.01630    0.16385
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.74250    9.72730   0.01520    0.15626
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.41640   10.39820   0.01820    0.17503
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.38870   10.37170   0.01700    0.16391
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.15900   10.14320   0.01580    0.15577
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.33270    8.34450  -0.01180   -0.14141
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.03560    9.04780  -0.01220   -0.13484
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.55120    8.56330  -0.01210   -0.14130
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.22700   10.24200  -0.01500   -0.14646
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.30920   10.32310  -0.01390   -0.13465
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.79100    9.80490  -0.01390   -0.14177
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.95200    9.96590  -0.01390   -0.13948
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.62230    8.62800  -0.00570   -0.06606
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.93290    9.93890  -0.00600   -0.06037
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.15320    9.15930  -0.00610   -0.06660
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.57210   11.57960  -0.00750   -0.06477
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.39020   11.39710  -0.00690   -0.06054
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.62690   10.63400  -0.00710   -0.06677
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.36610    9.37210  -0.00600   -0.06402
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.55000   15.45000   0.10000    0.64725
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.81120    8.81380  -0.00260   -0.02950
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.72150    9.72370  -0.00220   -0.02263
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.16980    9.17260  -0.00280   -0.03053
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76050   10.76430  -0.00380   -0.03530
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.79830   10.80080  -0.00250   -0.02315
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.25180   10.25480  -0.00300   -0.02925
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.32920    9.33170  -0.00250   -0.02679
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.17000   10.10000   0.07000    0.69307
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.39000    8.32000   0.07000    0.84135
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.88000   10.78000   0.10000    0.92764
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.72000   10.56000   0.16000    1.51515
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.30000    9.25000   0.05000    0.54054
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.14000    9.09000   0.05000    0.55006
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.34000   10.27000   0.07000    0.68160
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.23370   10.23060   0.00310    0.03030
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.45640    9.46020  -0.00380   -0.04017
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.94840    8.95130  -0.00290   -0.03240
富蘭克林華美中華基金                                               12.49000   12.39000   0.10000    0.80710
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.94000   23.85000   0.09000    0.37736
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.71000   22.71000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.13000   10.06000   0.07000    0.69583
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.89000    9.81000   0.08000    0.81549
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.09530    8.08530   0.01000    0.12368
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.26130    9.25120   0.01010    0.10918
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.30280   10.29160   0.01120    0.10883
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.76850    9.75650   0.01200    0.12299
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.78340   11.77120   0.01220    0.10364
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.75220    8.74320   0.00900    0.10294
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.84730    8.83820   0.00910    0.10296
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.93930    9.92900   0.01030    0.10374
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.71680   14.68310   0.03370    0.22952
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.50990   10.48580   0.02410    0.22983
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.38160   10.35780   0.02380    0.22978
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.76030   10.74960   0.01070    0.09954
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.68620    7.67850   0.00770    0.10028
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.00470    8.99560   0.00910    0.10116
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        10.00090    9.99090   0.01000    0.10009
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.33610   11.32320   0.01290    0.11393
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.56190    7.55330   0.00860    0.11386
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.87620    8.86600   0.01020    0.11505
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.02310   10.01160   0.01150    0.11487
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.04470   11.02400   0.02070    0.18777
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.71780    7.70330   0.01450    0.18823
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.14730    8.14230   0.00500    0.06141
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.26250    9.25860   0.00390    0.04212
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.40060   10.39630   0.00430    0.04136
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.04250   13.03450   0.00800    0.06138
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.10000    8.06000   0.04000    0.49628
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.37000    8.33000   0.04000    0.48019
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.13000   11.09000   0.04000    0.36069
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.12000    8.04000   0.08000    0.99502
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.25000   12.13000   0.12000    0.98928
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.24000    8.23000   0.01000    0.12151
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.23370   13.22970   0.00400    0.03024
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.38000   10.31000   0.07000    0.67895
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.38000   10.31000   0.07000    0.67895
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
富蘭克林華美第一富基金                                             41.90000   41.81000   0.09000    0.21526
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36280   10.36270   0.00010    0.00096
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.82000    8.83000  -0.01000   -0.11325
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.65000   14.59000   0.06000    0.41124
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.19000   13.17000   0.02000    0.15186
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.38000   15.36000   0.02000    0.13021
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.41390    9.42430  -0.01040   -0.11035
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.41390    9.42420  -0.01030   -0.10929
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.39360    9.38220   0.01140    0.12151
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.39350    9.38220   0.01130    0.12044
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.49560    9.50910  -0.01350   -0.14197
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.34680    9.36010  -0.01330   -0.14209
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.34670    9.36010  -0.01340   -0.14316
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.54910    9.56120  -0.01210   -0.12655
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.39960    9.41150  -0.01190   -0.12644
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.39960    9.41150  -0.01190   -0.12644
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.54140    6.52750   0.01390    0.21295
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.62580   10.65120  -0.02540   -0.23847
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.51460    9.50760   0.00700    0.07363
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.63090   11.62230   0.00860    0.07400
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.68560    6.68180   0.00380    0.05687
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.86750    8.86420   0.00330    0.03723
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.93110   10.92480   0.00630    0.05767
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    69.97000   69.65000   0.32000    0.45944
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    71.64000   71.14000   0.50000    0.70284
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.50410   62.42040   0.08370    0.13409
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.93000   20.91000   0.02000    0.09565
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              68.88780   68.39950   0.48830    0.71389
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 67.53060   67.23260   0.29800    0.44324
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.92110   11.92040   0.00070    0.00587
復華人生目標基金                                                   41.85790   41.80690   0.05100    0.12199
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
復華大中華中小策略基金                                              9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                               10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
復華中小精選基金                                                   70.65000   70.26000   0.39000    0.55508
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.31240   51.32990  -0.01750   -0.03409
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.02930   61.98000   0.04930    0.07954
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.28000   12.28000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
復華台灣智能基金                                                   12.32000   12.26000   0.06000    0.48940
復華全方位基金                                                     32.04000   31.61000   0.43000    1.36033
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.05000   13.04000   0.01000    0.07669
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.57000   20.55000   0.02000    0.09732
復華全球平衡基金-美元                                               9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.76000   19.73000   0.03000    0.15205
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.48000   14.47000   0.01000    0.06911
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.98000   13.97000   0.01000    0.07158
復華全球原物料基金                                                  8.36000    8.36000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.18000   13.19000  -0.01000   -0.07582
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.18820   12.18690   0.00130    0.01067
復華全球債券基金                                                   15.05130   15.03550   0.01580    0.10508
復華全球債券組合基金                                               15.39000   15.38000   0.01000    0.06502
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.49000   15.44000   0.05000    0.32383
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
復華有利貨幣市場基金                                               13.50680   13.50660   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.36000   11.38000  -0.02000   -0.17575
復華亞太成長基金                                                   12.74000   12.71000   0.03000    0.23603
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.31000    9.24000   0.07000    0.75758
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.90000    9.83000   0.07000    0.71211
復華東協世紀基金                                                   12.21000   12.25000  -0.04000   -0.32653
復華南非幣長期收益基金A                                            14.26000   14.23000   0.03000    0.21082
復華南非幣長期收益基金B                                             8.00000    7.99000   0.01000    0.12516
復華南非幣短期收益基金A                                            14.70000   14.70000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                    10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      72.10580   71.71620   0.38960    0.54325
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.05000   22.10000  -0.05000   -0.22624
復華美國新星基金-美元                                              12.81000   12.77000   0.04000    0.31323
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.01000   12.97000   0.04000    0.30840
復華恒生基金                                                       20.38000   20.44000  -0.06000   -0.29354
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.77000   27.91000  -0.14000   -0.50161
復華神盾基金                                                       28.76680   28.68150   0.08530    0.29740
復華高成長基金                                                     72.38000   72.09000   0.29000    0.40227
復華高益策略組合基金                                               13.63000   13.63000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.47110   14.47090   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.76000   17.64000   0.12000    0.68027
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.49000   49.35000   0.14000    0.28369
復華復華基金                                                       22.67000   22.58000   0.09000    0.39858
復華華人世紀基金                                                   18.14000   18.02000   0.12000    0.66593
復華傳家二號基金                                                   35.36260   34.98210   0.38050    1.08770
復華傳家基金                                                       24.32510   24.31320   0.01190    0.04894
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.96000   15.94000   0.02000    0.12547
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.85000   11.85000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.50000   14.49000   0.01000    0.06901
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.29000   12.29000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.86000   22.77000   0.09000    0.39526
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.76000   70.49000   0.27000    0.38303
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.27000    5.26000   0.01000    0.19011
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.65000   11.62000   0.03000    0.25818
復華新興市場短期收益基金                                           11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
復華滬深300 A股基金                                                23.89000   23.81000   0.08000    0.33599
復華數位經濟基金                                                   50.68000   50.39000   0.29000    0.57551
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.00240    9.99460   0.00780    0.07804
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.73790    9.72960   0.00830    0.08531
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.54490   10.53660   0.00830    0.07877
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.12700   10.11840   0.00860    0.08499
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.18080   10.13190   0.04890    0.48263
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.11260   10.11900  -0.00640   -0.06325
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.20010   10.19010   0.01000    0.09813
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.79430   10.78160   0.01270    0.11779
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.08950   10.07940   0.01010    0.10020
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.69950   10.68680   0.01270    0.11884
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.44840   10.43800   0.01040    0.09964
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.06940   11.05620   0.01320    0.11939
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.66640   10.65260   0.01380    0.12955
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.60380   10.60270   0.00110    0.01037
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.67180   10.66860   0.00320    0.02999
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.67230   10.65830   0.01400    0.13135
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.95910   11.89480   0.06430    0.54057
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.58060   10.57880   0.00180    0.01702
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.85480   10.84060   0.01420    0.13099
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.26150   12.19520   0.06630    0.54366
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.72440   10.72260   0.00180    0.01679
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.84360   10.83940   0.00420    0.03875
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.16670   10.15210   0.01460    0.14381
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.14710   10.14370   0.00340    0.03352
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.02390   10.01850   0.00540    0.05390
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.48020   10.46190   0.01830    0.17492
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.83580   10.77160   0.06420    0.59601
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.47110   10.46540   0.00570    0.05447
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.47890   10.46060   0.01830    0.17494
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.83570   10.77150   0.06420    0.59602
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.46800   10.46230   0.00570    0.05448
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.35580   10.34870   0.00710    0.06861
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.33280   10.33790  -0.00510   -0.04933
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.35400   10.34690   0.00710    0.06862
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.33380   10.33890  -0.00510   -0.04933
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.98470   10.96400   0.02070    0.18880
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.96270   10.95450   0.00820    0.07486
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.02270   11.01240   0.01030    0.09353
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.16120   10.14430   0.01690    0.16660
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.14010   10.13470   0.00540    0.05328
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.01800   10.01070   0.00730    0.07292
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.25550    9.24890   0.00660    0.07136
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.05970    8.07330  -0.01360   -0.16846
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.07680    8.08880  -0.01200   -0.14835
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.17310   12.16440   0.00870    0.07152
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.63000   10.64800  -0.01800   -0.16905
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.77570   10.79180  -0.01610   -0.14919
景順主流基金                                                       19.84000   19.76000   0.08000    0.40486
景順台灣科技基金                                                   34.82000   34.70000   0.12000    0.34582
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.90000    8.88000   0.02000    0.22523
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
景順全球科技基金                                                   24.18000   24.13000   0.05000    0.20721
景順全球康健基金                                                   19.83000   19.72000   0.11000    0.55781
景順貨幣市場基金                                                   16.00480   16.00460   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       34.36000   34.20000   0.16000    0.46784
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.03000   15.00000   0.03000    0.20000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.12000   14.09000   0.03000    0.21292
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.88000   11.85000   0.03000    0.25316
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    12.02000   11.98000   0.04000    0.33389
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.66340    8.65630   0.00710    0.08202
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.74210    7.74770  -0.00560   -0.07228
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.59070   11.58110   0.00960    0.08289
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.34470   10.35200  -0.00730   -0.07052
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.66000    8.62000   0.04000    0.46404
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.04000    8.01000   0.03000    0.37453
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.88000   11.84000   0.04000    0.33784
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.68860    9.68820   0.00040    0.00413
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.93860    9.93630   0.00230    0.02315
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.29780   10.29750   0.00030    0.00291
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.56740   10.56500   0.00240    0.02272
華南永昌永昌基金                                                   20.34000   20.29000   0.05000    0.24643
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.97350   14.96890   0.00460    0.03073
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
華南永昌全球精品基金                                               16.99000   16.97000   0.02000    0.11786
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.58000   13.54000   0.04000    0.29542
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.55000   13.50000   0.05000    0.37037
華南永昌物聯網精選基金                                             12.52000   12.47000   0.05000    0.40096
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29550   16.29530   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.41760   25.33520   0.08240    0.32524
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00050   12.00030   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.80890   10.81110  -0.00220   -0.02035
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.45920   10.48760  -0.02840   -0.27080
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.01650   10.01860  -0.00210   -0.02096
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.63520    9.66130  -0.02610   -0.27015
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.64920   10.65160  -0.00240   -0.02253
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.23710   10.26500  -0.02790   -0.27180
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.99450    9.99680  -0.00230   -0.02301
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.54910    9.57520  -0.02610   -0.27258
華頓中小型基金                                                     22.87000   22.47000   0.40000    1.78015
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.36590   12.28800   0.07790    0.63395
華頓台灣基金                                                       24.68000   24.43000   0.25000    1.02333
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58140   11.58130   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               17.50000   17.39000   0.11000    0.63255
華頓全球高收益債券基金A                                            13.89240   13.88540   0.00700    0.05041
華頓全球高收益債券基金B                                             8.01020    8.00620   0.00400    0.04996
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.95260    2.92490   0.02770    0.94704
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.89710   12.80430   0.09280    0.72476
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41600    0.41300   0.00300    0.72639
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.36350   12.32530   0.03820    0.30993
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.32050   12.28240   0.03810    0.31020
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.99830   10.95730   0.04100    0.37418
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.73650   10.72690   0.00960    0.08949
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.69860   10.68900   0.00960    0.08981
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.39930    9.39100   0.00830    0.08838
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.89830   10.89070   0.00760    0.06978
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.86060   10.85310   0.00750    0.06910
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.56540    9.55930   0.00610    0.06381
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.25000   12.08000   0.17000    1.40728
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.30000   10.18000   0.12000    1.17878
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.99000   10.87000   0.12000    1.10396
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69400    2.69230   0.00170    0.06314
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.13130    2.12720   0.00410    0.19274
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.03280   12.05420  -0.02140   -0.17753
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.24980    9.26620  -0.01640   -0.17699
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37890    0.37950  -0.00060   -0.15810
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29550    0.29610  -0.00060   -0.20263
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.68000    3.67000   0.01000    0.27248
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.06000   16.05000   0.01000    0.06231
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   25.71000   25.59000   0.12000    0.46893
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.86000   12.85000   0.01000    0.07782
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
匯豐安富基金                                                       26.65000   26.58000   0.07000    0.26336
匯豐成功基金                                                       43.47000   43.32000   0.15000    0.34626
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.60000   10.68000  -0.08000   -0.74906
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.44000    2.43000   0.01000    0.41152
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.11000   10.36000  -0.25000   -2.41313
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.79250    2.78820   0.00430    0.15422
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.43460    2.43090   0.00370    0.15221
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.98310   11.99270  -0.00960   -0.08005
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.99540    8.00490  -0.00950   -0.11868
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39420    0.39450  -0.00030   -0.07605
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33620    0.33650  -0.00030   -0.08915
匯豐金磚動力基金                                                   14.82000   14.89000  -0.07000   -0.47011
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02000   15.01990   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.20000    5.21000  -0.01000   -0.19194
匯豐新鑽動力基金                                                   10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.44420    5.45560  -0.01140   -0.20896
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.34010    9.35160  -0.01150   -0.12297
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 55.55000   55.30000   0.25000    0.45208
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 55.55000   55.30000   0.25000    0.45208
匯豐龍騰電子基金                                                   40.32000   40.08000   0.24000    0.59880
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.85050   12.84230   0.00820    0.06385
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.50000   19.43000   0.07000    0.36027
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.71000    9.62000   0.09000    0.93555
新光中國成長基金(美元)                                              9.45000    9.36000   0.09000    0.96154
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.46000    9.37000   0.09000    0.96051
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.62500   11.61900   0.00600    0.05164
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.31960   10.32060  -0.00100   -0.00969
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.69810   10.69370   0.00440    0.04115
新光台灣富貴基金                                                   25.95000   25.96000  -0.01000   -0.03852
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.04000   22.02000   0.02000    0.09083
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.59310   39.58380   0.00930    0.02349
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    45.44550   45.41790   0.02760    0.06077
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.07000   11.01000   0.06000    0.54496
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.84000   10.78000   0.06000    0.55659
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.08590   11.06690   0.01900    0.17168
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.88870   10.86440   0.02430    0.22367
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.41940   10.40160   0.01780    0.17113
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.21980   10.19700   0.02280    0.22360
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52140   15.52120   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              21.10000   21.18000  -0.08000   -0.37771
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.48000   21.55000  -0.07000   -0.32483
新光店頭基金                                                       24.08000   24.04000   0.04000    0.16639
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.68000   11.66000   0.02000    0.17153
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.73230   41.53820   0.19410    0.46728
新光特選內需收益ETF基金                                            21.31000   21.17000   0.14000    0.66131
新光創新科技基金                                                   14.14000   14.12000   0.02000    0.14164
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.23280   10.23280   0.00000    0.00000
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.56470   10.56010   0.00460    0.04356
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.08570   10.08550   0.00020    0.00198
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.28260    9.28280  -0.00020   -0.00215
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.55950    9.55540   0.00410    0.04291
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.10090    9.09990   0.00100    0.01099
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.66150   40.64100   0.02050    0.05044
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       46.36890   46.15340   0.21550    0.46692
新光澳幣八年期保本基金                                             11.04000   11.02000   0.02000    0.18149
新光澳幣十年期保本基金                                             11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
新光澳幣保本基金                                                   12.50000   12.49000   0.01000    0.08006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.92990   10.92940   0.00050    0.00457
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.50110    9.50070   0.00040    0.00421
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.45420    9.45300   0.00120    0.01269
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.63140   10.63010   0.00130    0.01223
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.72080   10.72060   0.00020    0.00187
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.51710    9.51690   0.00020    0.00210
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.47490    9.46710   0.00780    0.08239
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.66070   10.65170   0.00900    0.08449
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.34000    7.34000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
瑞銀亞洲高收益債券基金  (台幣) B類型(月配息)                        8.58080    8.59520  -0.01440   -0.16754
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.89270   10.91280  -0.02010   -0.18419
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.56820    9.58570  -0.01750   -0.18256
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.92940   14.95440  -0.02500   -0.16717
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.61950   10.63810  -0.01860   -0.17484
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.50750    9.52420  -0.01670   -0.17534
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.57710    9.58890  -0.01180   -0.12306
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.69860   10.71270  -0.01410   -0.13162
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.76710   39.83900  -0.07190   -0.18048
群益10年期以上金融債ETF基金                                        44.00880   43.81060   0.19820    0.45240
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.28720   43.97170   0.31550    0.71751
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.67960   44.37980   0.29980    0.67553
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               46.35700   46.14020   0.21680    0.46987
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.73620   44.43740   0.29880    0.67241
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 48.13540   47.77000   0.36540    0.76492
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.11710   49.97000   0.14710    0.29438
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.88970   47.53090   0.35880    0.75488
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.75430   10.75070   0.00360    0.03349
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  46.65210   46.40620   0.24590    0.52989
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.59250   39.73610  -0.14360   -0.36138
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.52830   11.52760   0.00070    0.00607
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.97400    9.97920  -0.00520   -0.05211
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.38580   14.29730   0.08850    0.61900
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.42820   10.37220   0.05600    0.53990
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.85000   10.79000   0.06000    0.55607
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.42000    9.50000  -0.08000   -0.84211
群益大印度基金-人民幣                                              12.81370   12.92600  -0.11230   -0.86879
群益大印度基金-美元                                                11.68740   11.79910  -0.11170   -0.94668
群益大印度基金-新臺幣                                              11.14000   11.24000  -0.10000   -0.88968
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.59320   12.55540   0.03780    0.30107
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.77850   11.75240   0.02610    0.22208
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.12000   11.09000   0.03000    0.27051
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.15000   11.11660   0.03340    0.30045
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.51370    9.49270   0.02100    0.22122
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.01000    8.98000   0.03000    0.33408
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.10730   10.07700   0.03030    0.30068
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.65980    8.64060   0.01920    0.22221
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.31000    9.28210   0.02790    0.30058
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.24430    8.22610   0.01820    0.22125
群益中小型股基金                                                   48.46000   48.17000   0.29000    0.60203
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.94210   10.91470   0.02740    0.25104
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.85250    9.83560   0.01690    0.17182
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.29020    9.27250   0.01770    0.19089
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.23000    9.20690   0.02310    0.25090
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.30960    8.29540   0.01420    0.17118
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.83630    7.82140   0.01490    0.19050
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.66310   10.66240   0.00070    0.00657
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.72930   11.72850   0.00080    0.00682
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.28960   11.28910   0.00050    0.00443
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.40650   10.40430   0.00220    0.02115
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.81520    9.70240   0.11280    1.16260
群益中國新機會基金N-美元                                            8.74140    8.64780   0.09360    1.08236
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.39000    9.28000   0.11000    1.18534
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.70440    8.60440   0.10000    1.16220
群益中國新機會基金-美元                                             9.34600    9.24600   0.10000    1.08155
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.96000    8.87000   0.09000    1.01466
群益平衡王基金                                                     20.71720   20.74330  -0.02610   -0.12582
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.99120    9.98720   0.00400    0.04005
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.96350    9.95760   0.00590    0.05925
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.99120    9.98720   0.00400    0.04005
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.96350    9.95760   0.00590    0.05925
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.99130    9.98730   0.00400    0.04005
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.96350    9.95760   0.00590    0.05925
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.94930    9.94330   0.00600    0.06034
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.01230   10.00500   0.00730    0.07296
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.98450    9.97530   0.00920    0.09223
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.01230   10.00500   0.00730    0.07296
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.98450    9.97530   0.00920    0.09223
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.01230   10.00500   0.00730    0.07296
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.98450    9.97540   0.00910    0.09122
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.99110    9.98170   0.00940    0.09417
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.01030   10.00400   0.00630    0.06297
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.98260    9.97430   0.00830    0.08321
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.01030   10.00400   0.00630    0.06297
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.98260    9.97430   0.00830    0.08321
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.01020   10.00390   0.00630    0.06298
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.98260    9.97430   0.00830    0.08321
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.98050    9.97210   0.00840    0.08424
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.48000    6.46000   0.02000    0.30960
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.60500   12.53800   0.06700    0.53438
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.66830   11.61550   0.05280    0.45457
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.12000   11.07000   0.05000    0.45167
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.70800   10.65110   0.05690    0.53422
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.91130    9.86640   0.04490    0.45508
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.45000    9.40000   0.05000    0.53191
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.53900   10.48300   0.05600    0.53420
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.51210   10.49530   0.01680    0.16007
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.28410   10.26810   0.01600    0.15582
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.21110    9.19650   0.01460    0.15876
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.21240    9.19810   0.01430    0.15547
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.57320   10.55630   0.01690    0.16009
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.60700   10.59050   0.01650    0.15580
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.37380    9.35880   0.01500    0.16028
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.85700    9.84180   0.01520    0.15444
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.39360   11.38360   0.01000    0.08785
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.79370    7.78690   0.00680    0.08733
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.86720   10.86400   0.00320    0.02946
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.66670   10.66350   0.00320    0.03001
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.73910   10.73380   0.00530    0.04938
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.95420    9.95130   0.00290    0.02914
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.89430    9.89120   0.00310    0.03134
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.96200    9.95700   0.00500    0.05022
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.86720   10.86400   0.00320    0.02946
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.66660   10.66330   0.00330    0.03095
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.73900   10.73370   0.00530    0.04938
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.95430    9.95140   0.00290    0.02914
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.89410    9.89110   0.00300    0.03033
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.96200    9.95700   0.00500    0.05022
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.67890    9.63670   0.04220    0.43791
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.32000   11.26000   0.06000    0.53286
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.83660   15.76760   0.06900    0.43761
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.70000   15.63000   0.07000    0.44786
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.37000   11.47000  -0.10000   -0.87184
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.28700   10.38550  -0.09850   -0.94844
群益印度中小基金N-美元                                              8.37540    8.46220  -0.08680   -1.02574
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.96000    8.04000  -0.08000   -0.99502
群益印度中小基金-人民幣                                            13.92640   14.05960  -0.13320   -0.94740
群益印度中小基金-美元                                              11.97910   12.10330  -0.12420   -1.02617
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.92000   14.07000  -0.15000   -1.06610
群益多利策略組合基金                                               11.95000   11.94000   0.01000    0.08375
群益多重收益組合基金                                               14.22000   14.20000   0.02000    0.14085
群益多重資產組合基金                                               15.58000   15.53000   0.05000    0.32196
群益安家基金                                                       27.06980   26.92390   0.14590    0.54190
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17310   16.17290   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.34000   21.26000   0.08000    0.37629
群益亞太中小基金                                                   10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.60000   16.61000  -0.01000   -0.06020
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.74270   10.73310   0.00960    0.08944
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.89760    7.89050   0.00710    0.08998
群益店頭市場基金                                                  102.45000  101.84000   0.61000    0.59898
群益東方盛世基金                                                    9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                            13.37890   13.42360  -0.04470   -0.33300
群益東協成長基金-美元                                              11.38940   11.43650  -0.04710   -0.41184
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.32000   11.37000  -0.05000   -0.43975
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.15960   12.13870   0.02090    0.17218
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.25220   11.23550   0.01670    0.14864
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.63030   10.61270   0.01760    0.16584
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.86500    9.84800   0.01700    0.17262
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.13180    9.11820   0.01360    0.14915
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.62510    8.61090   0.01420    0.16491
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.99210   10.97390   0.01820    0.16585
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.65380    9.63720   0.01660    0.17225
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.29390    9.28010   0.01380    0.14871
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.63550    9.61960   0.01590    0.16529
群益長安基金                                                       31.59000   31.50000   0.09000    0.28571
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.53960   10.54740  -0.00780   -0.07395
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.94410   15.95570  -0.01160   -0.07270
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.47000   15.48000  -0.01000   -0.06460
群益真善美基金                                                     15.99240   16.02370  -0.03130   -0.19534
群益馬拉松基金                                                    127.52000  127.16000   0.36000    0.28311
群益深証中小板基金                                                 12.52000   12.45000   0.07000    0.56225
群益創新科技基金                                                   36.04000   35.73000   0.31000    0.86762
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.85090   10.76010   0.09080    0.84386
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.68600    9.61250   0.07350    0.76463
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.14000   10.06000   0.08000    0.79523
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.81670   11.71780   0.09890    0.84402
群益華夏盛世基金-美元                                              10.67990   10.59880   0.08110    0.76518
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.70000   17.56000   0.14000    0.79727
群益奧斯卡基金                                                     32.27000   31.94000   0.33000    1.03319
群益新興金鑽基金-美元                                              11.45110   11.46870  -0.01760   -0.15346
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
群益葛萊美基金                                                     25.36000   25.26000   0.10000    0.39588
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.92000   22.82000   0.10000    0.43821
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.47000    7.49000  -0.02000   -0.26702
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        15.04000   14.95000   0.09000    0.60201
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.58560   11.57150   0.01410    0.12185
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.07770   11.07300   0.00470    0.04245
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.14910   11.14220   0.00690    0.06193
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.12130   11.10780   0.01350    0.12154
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.63350   10.62890   0.00460    0.04328
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.70200   10.69530   0.00670    0.06264
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.58540   11.57140   0.01400    0.12099
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.07810   11.07340   0.00470    0.04244
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.84310    9.83700   0.00610    0.06201
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.12140   11.10780   0.01360    0.12244
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.63300   10.62850   0.00450    0.04234
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.92530    9.91920   0.00610    0.06150
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.18970   13.14780   0.04190    0.31868
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.88770   11.85400   0.03370    0.28429
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.76780   11.72220   0.04560    0.38901
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.72090    8.69320   0.02770    0.31864
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.99200    8.96640   0.02560    0.28551
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.24000    8.21000   0.03000    0.36541
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.46600    8.43320   0.03280    0.38894
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.34810   10.31860   0.02950    0.28589
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.94770    9.91940   0.02830    0.28530
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.30000   11.26000   0.04000    0.35524
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.05000   11.00000   0.05000    0.45455
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.30100   10.18460   0.11640    1.14290
德信大發基金                                                       31.97000   31.92000   0.05000    0.15664
德信中國精選成長基金                                               12.18000   12.11000   0.07000    0.57803
德信台灣主流中小基金                                               20.94000   20.94000   0.00000    0.00000
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99530   11.99510   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.84000   34.88000  -0.04000   -0.11468
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.07420   11.07060   0.00360    0.03252
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.93300   10.93150   0.00150    0.01372
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72570   11.72560   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            18.15000   17.95000   0.20000    1.11421
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.86000   17.85000   0.01000    0.05602
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.96300   10.93710   0.02590    0.23681
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.98380   16.89660   0.08720    0.51608
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.23030    8.23140  -0.00110   -0.01336
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.17280   11.17770  -0.00490   -0.04384
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.26450   12.26860  -0.00410   -0.03342
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.10030   14.10220  -0.00190   -0.01347
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     17.08000   17.01000   0.07000    0.41152
摩根中小基金                                                       23.37000   23.23000   0.14000    0.60267
摩根中國A股基金                                                    15.77000   15.73000   0.04000    0.25429
摩根中國A股基金(美元)                                              12.32000   12.29000   0.03000    0.24410
摩根中國亮點基金                                                   13.32000   13.35000  -0.03000   -0.22472
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.32480   11.34950  -0.02470   -0.21763
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.84610   12.85980  -0.01370   -0.10653
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.63680    9.65910  -0.02230   -0.23087
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.28490   13.31390  -0.02900   -0.21782
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.69550   15.71220  -0.01670   -0.10629
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.31000   20.23000   0.08000    0.39545
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.31000   20.23000   0.08000    0.39545
摩根台灣增長基金                                                   52.01000   51.80000   0.21000    0.40541
摩根平衡基金                                                       28.21000   28.21000   0.00000    0.00000
摩根全球α基金                                                     18.58000   18.56000   0.02000    0.10776
摩根全球平衡基金                                                   16.21950   16.23250  -0.01300   -0.08009
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.52020    9.51330   0.00690    0.07253
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.74420   10.73170   0.01250    0.11648
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.10080   10.09250   0.00830    0.08224
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.79860   11.78980   0.00880    0.07464
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.57190   10.56320   0.00870    0.08236
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.50940   10.52870  -0.01930   -0.18331
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.99550   14.02120  -0.02570   -0.18329
摩根亞洲基金                                                       58.86000   59.13000  -0.27000   -0.45662
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.40580    8.41090  -0.00510   -0.06064
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.98770    9.98890  -0.00120   -0.01201
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.81280    8.81760  -0.00480   -0.05444
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.90590   12.91370  -0.00780   -0.06040
摩根東方內需機會基金                                               18.62000   18.70000  -0.08000   -0.42781
摩根東方科技基金                                                   33.31000   33.01000   0.30000    0.90882
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.67000   11.70000  -0.03000   -0.25641
摩根金龍收成基金                                                   22.78000   22.81000  -0.03000   -0.13152
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14230   15.14210   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.44000   14.28000   0.16000    1.12045
摩根新金磚五國基金                                                 12.42000   12.49000  -0.07000   -0.56045
摩根新絲路基金                                                      9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
摩根新興35基金                                                     13.59000   13.63000  -0.04000   -0.29347
摩根新興日本基金                                                   24.01000   23.80000   0.21000    0.88235
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.15640    7.14230   0.01410    0.19742
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.56980    9.54690   0.02290    0.23987
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.34920    9.32980   0.01940    0.20794
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.17950   11.15750   0.02200    0.19718
摩根新興科技基金                                                   56.27000   56.19000   0.08000    0.14237
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.74550    8.76270  -0.01720   -0.19629
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.48800    9.50210  -0.01410   -0.14839
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.93350    8.95270  -0.01920   -0.21446
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.49260   10.51320  -0.02060   -0.19594
摩根龍揚基金                                                       34.02000   34.07000  -0.05000   -0.14676
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.81000   10.78000   0.03000    0.27829
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.15000   12.11000   0.04000    0.33031
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32480    9.32550  -0.00070   -0.00751
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.57490   11.57570  -0.00080   -0.00691
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.74000   20.79000  -0.05000   -0.24050
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62220   12.62210   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.74000   11.71000   0.03000    0.25619
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.90820   10.90450   0.00370    0.03393
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.60480   10.61330  -0.00850   -0.08009
聯邦中國龍基金                                                     28.12000   28.01000   0.11000    0.39272
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.57420   12.60400  -0.02980   -0.23643
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.78350   11.80630  -0.02280   -0.19312
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.66080   10.68070  -0.01990   -0.18632
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.24260   10.31830  -0.07570   -0.73365
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.65030    9.71760  -0.06730   -0.69256
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.72410    8.78430  -0.06020   -0.68531
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.93920    9.92950   0.00970    0.09769
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.14690   10.13500   0.01190    0.11741
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.38730    9.40160  -0.01430   -0.15210
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.57940    9.59220  -0.01280   -0.13344
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.75990   11.77390  -0.01400   -0.11891
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.63870   11.64250  -0.00380   -0.03264
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.80450   10.80630  -0.00180   -0.01666
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.79710   10.83970  -0.04260   -0.39300
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.67370   10.70400  -0.03030   -0.28307
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.90770    9.93420  -0.02650   -0.26676
聯邦金鑽平衡基金                                                   25.10680   25.02500   0.08180    0.32687
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.72070    9.69310   0.02760    0.28474
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.09220   10.06160   0.03060    0.30413
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.66130    9.63880   0.02250    0.23343
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.01660    9.99230   0.02430    0.24319
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23420   13.23400   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   14.07000   14.02000   0.05000    0.35663
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.74780   16.73680   0.01100    0.06572
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.03320   13.01570   0.01750    0.13445
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.66190   12.65630   0.00560    0.04425
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.02210   12.02650  -0.00440   -0.03659
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.47510   12.47620  -0.00110   -0.00882
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.66380   11.66100   0.00280    0.02401
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.53960   10.58470  -0.04510   -0.42609
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70580    8.73280  -0.02700   -0.30918
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       38.46000   38.25000   0.21000    0.54902
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.27000   19.25000   0.02000    0.10390
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.80000   18.80000   0.00000    0.00000
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.50000   12.50000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.52000   16.52000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.88000   12.88000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.58000    7.59000  -0.01000   -0.13175
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.45000   15.43000   0.02000    0.12962
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.76000    8.75000   0.01000    0.11429
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.63000   11.59000   0.04000    0.34513
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.58000   14.55000   0.03000    0.20619
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.51000   14.48000   0.03000    0.20718
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.53000   14.50000   0.03000    0.20690
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.18000   15.15000   0.03000    0.19802
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.14000   21.10000   0.04000    0.18957
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.17000   19.14000   0.03000    0.15674
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.17000   13.15000   0.02000    0.15209
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.88000   14.85000   0.03000    0.20202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.88000   15.85000   0.03000    0.18927
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.82000   14.79000   0.03000    0.20284
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.80000   14.77000   0.03000    0.20311
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.65000   12.63000   0.02000    0.15835
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.95000   14.92000   0.03000    0.20107
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.77000   12.75000   0.02000    0.15686
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.24000   13.22000   0.02000    0.15129
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.74000   19.72000   0.02000    0.10142
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.43000   18.42000   0.01000    0.05429
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.16000   13.15000   0.01000    0.07605
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.16000   14.15000   0.01000    0.07067
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.11000   13.10000   0.01000    0.07634
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.86000    7.85000   0.01000    0.12739
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.93000   12.92000   0.01000    0.07740
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.19000   14.18000   0.01000    0.07052
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.29000   14.29000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
聯博貨幣市場基金                                                   15.04620   15.04600   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.10650   11.11080  -0.00430   -0.03870
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.86870   13.87620  -0.00750   -0.05405
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.45310    7.45600  -0.00290   -0.03889
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.25000   14.26000  -0.01000   -0.07013
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.41000   14.42000  -0.01000   -0.06935
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.34500   10.33920   0.00580    0.05610
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.76580   10.79530  -0.02950   -0.27327
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.23250   10.22970   0.00280    0.02737
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.22400   10.22020   0.00380    0.03718
瀚亞中小型股基金                                                   22.44000   22.27000   0.17000    0.76336
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.99000   12.95000   0.04000    0.30888
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.27000   13.24000   0.03000    0.22659
瀚亞巴西基金                                                        5.72000    5.81000  -0.09000   -1.54905
瀚亞外銷基金                                                       42.11000   42.00000   0.11000    0.26190
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.00120    9.99250   0.00870    0.08707
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.91970    9.94200  -0.02230   -0.22430
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.96960    9.96390   0.00570    0.05721
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.90880    9.90120   0.00760    0.07676
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.99850    9.99010   0.00840    0.08408
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.94940    9.97260  -0.02320   -0.23264
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.96460    9.95980   0.00480    0.04819
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.90280    9.89620   0.00660    0.06669
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.61900   11.60620   0.01280    0.11029
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.03940   11.03270   0.00670    0.06073
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.91290   12.90390   0.00900    0.06975
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       11.02270   10.98010   0.04260    0.38797
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.37070    7.36240   0.00830    0.11273
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.01750    8.01260   0.00490    0.06115
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.18460    8.17890   0.00570    0.06969
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.13550    7.10810   0.02740    0.38548
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.72360    8.71750   0.00610    0.06997
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.06440    9.05420   0.01020    0.11265
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.37510    9.36950   0.00560    0.05977
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.09270    9.08640   0.00630    0.06933
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.56000   12.53000   0.03000    0.23943
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.80000   11.78000   0.02000    0.16978
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.52000   11.50000   0.02000    0.17391
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.12000   11.09000   0.03000    0.27051
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.38030   10.37480   0.00550    0.05301
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.81490    9.80070   0.01420    0.14489
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.43060    9.42710   0.00350    0.03713
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.47710    9.47210   0.00500    0.05279
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.93000   14.03000  -0.10000   -0.71276
瀚亞印度基金-美元                                                  12.75000   12.85000  -0.10000   -0.77821
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.42000   28.65000  -0.23000   -0.80279
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.22000    9.26000  -0.04000   -0.43197
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  8.99000    9.03000  -0.04000   -0.44297
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  8.98000    9.03000  -0.05000   -0.55371
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.49000   10.41000   0.08000    0.76849
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.48000   10.40000   0.08000    0.76923
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.36000   13.40000  -0.04000   -0.29851
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.92000   11.98000  -0.06000   -0.50083
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.38000   10.44000  -0.06000   -0.57471
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.68000   14.77000  -0.09000   -0.60934
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.77000    6.81000  -0.04000   -0.58737
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.59000    8.65000  -0.06000   -0.69364
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.38000   11.48000  -0.10000   -0.87108
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.65990   12.68240  -0.02250   -0.17741
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.42540   14.45530  -0.02990   -0.20684
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.28120   11.31160  -0.03040   -0.26875
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.02550   11.05400  -0.02850   -0.25783
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.93430   12.91050   0.02380    0.18435
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.07580    9.09250  -0.01670   -0.18367
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.73640    9.75650  -0.02010   -0.20602
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.90380    8.92780  -0.02400   -0.26882
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.69150    8.71400  -0.02250   -0.25821
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.39540    9.37680   0.01860    0.19836
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.97630   14.96560   0.01070    0.07150
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.83820   10.82080   0.01740    0.16080
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.32160   10.31650   0.00510    0.04944
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.62540   12.61640   0.00900    0.07134
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.01000   19.06000  -0.05000   -0.26233
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63630   13.63610   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.62000   29.62000   0.00000    0.00000
瀚亞高科技基金                                                     63.63000   62.92000   0.71000    1.12842
瀚亞理財通基金                                                     27.15000   27.04000   0.11000    0.40680
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.20000    8.21000  -0.01000   -0.12180
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.38000    8.39000  -0.01000   -0.11919
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.65000    8.65000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.24000    8.25000  -0.01000   -0.12121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.39000    8.39000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.58000    8.58000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
瀚亞菁華基金                                                       22.86000   22.71000   0.15000    0.66050
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.30560   14.28120   0.02440    0.17085
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.33100    9.31510   0.01590    0.17069
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.23190   11.23000   0.00190    0.01692
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.76350   11.76700  -0.00350   -0.02974
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.18510   10.19240  -0.00730   -0.07162
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.79510   10.74100   0.05410    0.50368
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.29890    8.29750   0.00140    0.01687
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.16170    8.16410  -0.00240   -0.02940
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.70790    8.71580  -0.00790   -0.09064
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.16300    8.16890  -0.00590   -0.07223
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.13630    8.09550   0.04080    0.50398
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.17290   14.16450   0.00840    0.05930
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.81930   10.80410   0.01520    0.14069
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.95900    9.95350   0.00550    0.05526
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.52760   11.52070   0.00690    0.05989
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.32380   10.30940   0.01440    0.13968
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.01660   10.01060   0.00600    0.05994
瀚亞歐洲基金                                                       10.72000   10.62000   0.10000    0.94162
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