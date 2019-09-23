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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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*6112  聚碩     20190926 臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖科技園區服務大樓2樓會議場地)
*6556  勝品     20190926 桃園市桃園區大誠路10號B1
*6592  和潤企業 20190926 新北市新莊區明中街10號，和泰汽車股份有限公司新莊綜合園區大禮堂
 1603  華電     20190930 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)  
*3363  上詮     20190930 新竹市科學園區展業一路2號(科學園區同業公會)           
*6222  上揚     20190930 本公司(新北市汐止區中興路32號2樓)
*6446  藥華藥   20191001 南港展覽館1館504a會議室(台北市南港區經貿二路1號5F)    
*3682  亞太電   20191002 臺北市中山區植福路8號5樓 (臺北大直典華旗艦館5樓繁華廳)
*5271  紘通     20191002 新北市五股區新五路二段70號(台北園外園會議室)          
*5301  寶得利   20191002 台北市重慶南路一段10號6樓612教室(愛蘇活教育訓練中心)  
*6533  晶心科   20191002 新竹科學園區新竹市力行一路1號(矽導竹科研發中心行政棟B1訓練教室)
*8496  台霖     20191002 台南市新營區太南里舊部八十號
 1213  大飲     20191003 臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳)                
*6153  嘉聯益   20191003 本公司台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號)           
*3528  安馳     20191004 新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯店)            
*4745  合富-KY  20191005 台北市信義路四段236號7樓703會議室
*6542  隆中     20191007 新北市板橋區民權路88號四樓(台北新板希爾頓酒店會議室二)
*2740  天蔥     20191009 台北市松山區東興路8號B1(會議室)
*3557  嘉威     20191015 台北市信義路五段5號
*1732  毛寶     20191017 新竹縣湖口鄉中華路22號2樓(新竹工業區管理中心)         
*6114  久威     20191017 台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場多功能會議室)      
*6539  翔宇     20191018 台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
*2301  光寶科   20191025 台北市內湖區瑞光路三九二號一樓(光寶科技大樓國際會議中心)
*5305  敦南     20191025 台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心)  
*8476  台境     20191025 本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號)             
*6736  碩辣椒   20191028 台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓
*4806  昇華     20191030 台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)              
*6657  華安     20191101 台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3(本公司會議室)       
*6695  芯鼎     20191104 新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)        
*8284  三竹     20191106 台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)               
*8479  台灣藝術 20191106 高雄市苓雅區中山二路483號
*8349  恒耀     20191111 台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)       
*6553  豐華     20191115 台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟)大會議室  
*6572  博錸     20191203 台北市內湖區陽光街351號5樓(本公司會議室)              
 5259  奕智博   20191205 新北市汐止區新台五路一段99號6樓本號

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
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