新聞
0

◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧09月20日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24218      5027   481.76  
00729R 第一金工業30反1       2812       598   470.23  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15192      4973   305.49  
00733  富邦臺灣中小         20635      6966   296.22  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00702  國泰標普低波高息     13206      5188   254.55  
00757  統一FANG+            11595      4994   232.18  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16850      8847   190.46  
0058   富邦發達              7427      4196   177.00  
0051   元大中型100          11237      9000   124.86  
00735  國泰臺韓科技          8090      6789   119.16  
00663L 國泰臺灣加權正2       3618      3309   109.34  
0054   元大台商50           10387     10624    97.77  
008201 BP上證50              1420      1549    91.67  
006206 元大上證50          108478    121778    89.08  
0055   元大MSCI金融         35065     39654    88.43  
00649  FH香港                4500      5272    85.36  
00714  群益道瓊美國地產      4463      5567    80.17  
00707R 元大S&P日圓反1        3756      4855    77.36  
0053   元大電子              4560      5988    76.15  
00852L 國泰美國道瓊正2      13593     17865    76.09  
006207 FH滬深               65565     93892    69.83  
00739  元大MSCI A股         90527    131988    68.59  
0061   元大寶滬深          206580    320616    64.43  
00763U 國票道瓊銅            1822      3065    59.45  
00691R 兆豐藍籌30反1         3187      6606    48.24
留言載入中...

相關新聞