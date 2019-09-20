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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧09月20日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
8358  金居          1929  
3105  穩懋          1693  
6510  精測           518  
8436  大江           472  
5289  宜鼎           412  
3324  雙鴻           349  
6683  雍智科技       280  
9951  皇田           279  
8489  三貝德         253  
6472  保瑞           184  
8086  宏捷科         163  
5483  中美晶         157  
3083  網龍           132  
6274  台燿           109  
8916A 光隆甲特       106  
3217  優群           100  
3227  原相            75  
6138  茂達            66  
3081  聯亞            48  
6238  勝麗            40  
6290  良維            29  
6488  環球晶          21  
5347  世界            17  
8437  大地-KY         15  
3152  璟德            13  
2729  瓦城            10  
6470  宇智            10  
6469  大樹             0  
6482  弘煜科           0  
6486  互動             0  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6245  立端         -1668  
5457  宣德          -858  
6438  迅得          -782  
6147  頎邦          -700  
4947  昂寶-KY       -530  
4953  緯軟          -504  
6411  晶焱          -482  
8299  群聯          -385  
6679  鈺太          -348  
6188  廣明          -345  
3218  大學光        -308  
1795  美時          -289  
3707  漢磊          -250  
4966  譜瑞-KY       -194  
3491  昇達科        -178  
3293  鈊象          -170  
5439  高技          -159  
4736  泰博          -144  
006201元大富櫃50      -140  
8069  元太          -132  
3529  力旺          -131  
6121  新普          -128  
8255  朋程          -127  
4107  邦特          -125  
3611  鼎翰           -91  
8050  廣積           -76  
6426  統新           -70  
8446  華研           -70  
4126  太醫           -64  
8155  博智           -57
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