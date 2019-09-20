台北‧09月20日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 8358 金居 1929 3105 穩懋 1693 6510 精測 518 8436 大江 472 5289 宜鼎 412 3324 雙鴻 349 6683 雍智科技 280 9951 皇田 279 8489 三貝德 253 6472 保瑞 184 8086 宏捷科 163 5483 中美晶 157 3083 網龍 132 6274 台燿 109 8916A 光隆甲特 106 3217 優群 100 3227 原相 75 6138 茂達 66 3081 聯亞 48 6238 勝麗 40 6290 良維 29 6488 環球晶 21 5347 世界 17 8437 大地-KY 15 3152 璟德 13 2729 瓦城 10 6470 宇智 10 6469 大樹 0 6482 弘煜科 0 6486 互動 0 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6245 立端 -1668 5457 宣德 -858 6438 迅得 -782 6147 頎邦 -700 4947 昂寶-KY -530 4953 緯軟 -504 6411 晶焱 -482 8299 群聯 -385 6679 鈺太 -348 6188 廣明 -345 3218 大學光 -308 1795 美時 -289 3707 漢磊 -250 4966 譜瑞-KY -194 3491 昇達科 -178 3293 鈊象 -170 5439 高技 -159 4736 泰博 -144 006201元大富櫃50 -140 8069 元太 -132 3529 力旺 -131 6121 新普 -128 8255 朋程 -127 4107 邦特 -125 3611 鼎翰 -91 8050 廣積 -76 6426 統新 -70 8446 華研 -70 4126 太醫 -64 8155 博智 -57
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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