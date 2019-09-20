[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/19 108/09/18 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.37740 10.37280 0.00460 0.04435 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.12900 10.12460 0.00440 0.04346 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.46860 10.46710 0.00150 0.01433 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.22610 10.22470 0.00140 0.01369 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.13350 10.12380 0.00970 0.09581 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.23920 10.23080 0.00840 0.08211 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.13360 10.12520 0.00840 0.08296 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.18450 10.17470 0.00980 0.09632 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.85240 9.84390 0.00850 0.08635 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.85240 9.84390 0.00850 0.08635 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.84440 9.83690 0.00750 0.07624 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.84440 9.83690 0.00750 0.07624 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.03680 10.02770 0.00910 0.09075 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.03680 10.02770 0.00910 0.09075 大華銀多元特別收益平衡基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.80750 10.79530 0.01220 0.11301 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.60570 10.59380 0.01190 0.11233 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.71920 10.70590 0.01330 0.12423 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.60830 10.59540 0.01290 0.12175 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.69000 22.73000 -0.04000 -0.17598 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.88000 23.69000 0.19000 0.80203 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.91270 41.81680 0.09590 0.22933 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.21370 39.32070 -0.10700 -0.27212 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.94020 9.93090 0.00930 0.09365 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.49940 10.48910 0.01030 0.09820 中國信託台灣活力基金 13.69000 13.64000 0.05000 0.36657 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.30520 10.30590 -0.00070 -0.00679 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.14320 10.15180 -0.00860 -0.08471 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.99090 8.99850 -0.00760 -0.08446 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.48010 10.47710 0.00300 0.02863 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.26200 9.25940 0.00260 0.02808 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.36600 11.38770 -0.02170 -0.19056 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.58120 9.59940 -0.01820 -0.18960 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.08910 11.09150 -0.00240 -0.02164 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.60800 9.61010 -0.00210 -0.02185 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 45.03780 44.73530 0.30250 0.67620 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 41.86380 41.65520 0.20860 0.50078 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.87890 46.63650 0.24240 0.51976 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.43950 47.21290 0.22660 0.47995 中國信託智能運動基金-台幣 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 中國信託智能運動基金-美元 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04640 11.04620 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.38600 10.37390 0.01210 0.11664 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.47180 9.46070 0.01110 0.11733 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.65030 10.62820 0.02210 0.20794 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.71300 9.69290 0.02010 0.20737 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.16460 40.20430 -0.03970 -0.09875 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.05880 40.86270 0.19610 0.47990 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.99000 43.78150 0.20850 0.47623 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.54250 44.38840 0.15410 0.34716 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.48000 44.36820 0.11180 0.25198 元大2001基金 68.35000 68.26000 0.09000 0.13185 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.23490 47.02480 0.21010 0.44679 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.09090 44.98770 0.10320 0.22940 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.17000 21.08000 0.09000 0.42694 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.75940 11.75850 0.00090 0.00765 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.57780 10.58500 -0.00720 -0.06802 元大上證50基金 33.05000 33.03000 0.02000 0.06055 元大大中華TMT基金-人民幣 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007 元大大中華TMT基金-新台幣 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.41000 13.42000 -0.01000 -0.07452 元大大中華價值指數基金-美元 12.19500 12.20700 -0.01200 -0.09830 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.54800 16.58300 -0.03500 -0.21106 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.56300 11.49000 0.07300 0.63534 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.85800 10.79700 0.06100 0.56497 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.03000 0.01000 0.33003 元大中國平衡基金-新台幣 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.29130 45.40170 -0.11040 -0.24316 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.09580 11.09380 0.00200 0.01803 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.07420 10.07230 0.00190 0.01886 元大中國機會債券基金-新台幣 9.96250 9.96810 -0.00560 -0.05618 元大巴西指數基金 6.93200 7.00200 -0.07000 -0.99971 元大日經225基金 27.98000 27.89000 0.09000 0.32270 元大台商收成基金 23.35000 23.43000 -0.08000 -0.34144 元大台灣50單日反向1倍基金 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 元大台灣50單日正向2倍基金 42.52000 42.77000 -0.25000 -0.58452 元大台灣中型100基金 34.58000 34.62000 -0.04000 -0.11554 元大台灣加權股價指數基金 26.68400 26.73600 -0.05200 -0.19449 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 元大台灣卓越50基金 84.80000 84.92000 -0.12000 -0.14131 元大台灣金融基金 19.05000 19.09000 -0.04000 -0.20953 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.82000 32.91000 -0.09000 -0.27347 元大台灣高股息基金 28.05000 28.13000 -0.08000 -0.28439 元大台灣電子科技基金 37.91000 37.91000 0.00000 0.00000 元大全球ETF成長組合基金 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 元大全球ETF穩健組合基金 15.06000 15.07000 -0.01000 -0.06636 元大全球人工智慧ETF基金 24.49000 24.62000 -0.13000 -0.52803 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.63000 13.68000 -0.05000 -0.36550 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.71000 13.76000 -0.05000 -0.36337 元大全球不動產證券化基金-美元 12.50000 12.53500 -0.03500 -0.27922 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.46000 0.01000 0.15480 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.94000 6.97000 -0.03000 -0.43042 元大全球股票入息基金-美元配息 8.36900 8.38000 -0.01100 -0.13126 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928 元大全球新興市場精選組合基金 13.45000 13.41000 0.04000 0.29828 元大全球農業商機基金 18.10000 18.14000 -0.04000 -0.22051 元大印尼指數基金 9.58900 9.55400 0.03500 0.36634 元大印度指數基金 9.25000 9.21700 0.03300 0.35803 元大印度基金 12.05000 11.98000 0.07000 0.58431 元大多多基金 18.30000 18.16000 0.14000 0.77093 元大多福基金 55.40000 55.53000 -0.13000 -0.23411 元大亞太成長基金 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.40900 9.42200 -0.01300 -0.13797 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.49450 7.50490 -0.01040 -0.13858 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.04800 9.12100 -0.07300 -0.80035 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.93000 10.02000 -0.09000 -0.89820 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.30000 9.39000 -0.09000 -0.95847 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.93000 10.02000 -0.09000 -0.89820 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.21200 10.23700 -0.02500 -0.24421 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21960 10.21480 0.00480 0.04699 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.48640 10.48180 0.00460 0.04389 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20260 10.19820 0.00440 0.04314 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.52680 10.53400 -0.00720 -0.06835 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.24360 10.25070 -0.00710 -0.06926 元大卓越基金 43.40000 43.48000 -0.08000 -0.18399 元大店頭基金 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 元大美元貨幣市場基金-美元 10.51900 10.51840 0.00060 0.00570 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85670 9.85430 0.00240 0.02435 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.52550 32.59980 -0.07430 -0.22792 元大美國政府20年期(以上)債券基金 44.46570 44.23110 0.23460 0.53040 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.87130 15.99140 -0.12010 -0.75103 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 25.05090 24.69660 0.35430 1.43461 元大美國政府7至10年期債券基金 42.73760 42.76130 -0.02370 -0.05542 元大高科技基金 21.18000 21.03000 0.15000 0.71327 元大得利貨幣市場基金 16.34530 16.34510 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04640 12.04620 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 元大富櫃50基金 13.45000 13.37000 0.08000 0.59835 元大華夏中小基金 7.56000 7.53000 0.03000 0.39841 元大新中國基金-人民幣 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 元大新中國基金-美元 9.35000 9.36300 -0.01300 -0.13884 元大新中國基金-新台幣 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 元大新主流基金 26.81000 26.83000 -0.02000 -0.07454 元大新東協平衡基金-美元 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 元大新東協平衡基金-新台幣 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.22620 11.22780 -0.00160 -0.01425 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.05550 10.05320 0.00230 0.02288 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.53510 11.54550 -0.01040 -0.09008 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.41400 9.42250 -0.00850 -0.09021 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.65650 10.64480 0.01170 0.10991 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.83110 9.82030 0.01080 0.10998 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.88070 10.88100 -0.00030 -0.00276 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.04690 10.04720 -0.00030 -0.00299 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.16600 10.15650 0.00950 0.09354 元大新興亞洲基金 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.79410 9.78720 0.00690 0.07050 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.07580 9.06930 0.00650 0.07167 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.11720 10.12140 -0.00420 -0.04150 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.38990 9.39380 -0.00390 -0.04152 元大萬泰貨幣市場基金 15.18110 15.18090 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.73000 38.82000 -0.09000 -0.23184 元大實質多重資產基金-人民幣 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 元大實質多重資產基金-美元 8.23100 8.26500 -0.03400 -0.41137 元大實質多重資產基金-新台幣 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610 元大滬深300單日反向1倍基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日正向2倍基金 18.50000 18.47000 0.03000 0.16243 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.80000 20.84000 -0.04000 -0.19194 元大摩臺基金 39.70000 39.76000 -0.06000 -0.15091 元大標普500基金 28.27000 28.32000 -0.05000 -0.17655 元大標普500單日反向1倍基金 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382 元大標普500單日正向2倍基金 37.38000 37.39000 -0.01000 -0.02675 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.88000 20.90000 -0.02000 -0.09569 元大標智滬深300基金 18.33000 18.32000 0.01000 0.05459 元大歐洲50基金 25.81000 25.75000 0.06000 0.23301 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.05620 9.11740 -0.06120 -0.67124 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30740 10.30720 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.25000 16.23000 0.02000 0.12323 日盛上選基金 38.27000 37.88000 0.39000 1.02957 日盛小而美基金 19.80000 19.72000 0.08000 0.40568 日盛中國內需動力基金 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.42100 12.42370 -0.00270 -0.02173 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.80250 9.80460 -0.00210 -0.02142 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.55240 12.55280 -0.00040 -0.00319 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.90160 9.90200 -0.00040 -0.00404 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.32480 11.33300 -0.00820 -0.07236 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.91630 8.92280 -0.00650 -0.07285 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.31000 11.23000 0.08000 0.71238 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.85000 10.78000 0.07000 0.64935 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 日盛日盛基金 12.75000 12.64000 0.11000 0.87025 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.68670 10.67890 0.00780 0.07304 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.44450 9.43760 0.00690 0.07311 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.41780 10.41710 0.00070 0.00672 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.20730 9.20670 0.00060 0.00652 日盛全球智能車基金(美元) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54330 2.54470 -0.00140 -0.05502 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65100 1.65190 -0.00090 -0.05448 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38930 0.38940 -0.00010 -0.02568 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25320 0.25330 -0.00010 -0.03948 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80270 12.81640 -0.01370 -0.10689 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.20490 8.21370 -0.00880 -0.10714 日盛亞洲機會基金 7.15000 7.14000 0.01000 0.14006 日盛首選基金 18.64000 18.57000 0.07000 0.37695 日盛高科技基金 19.97000 19.83000 0.14000 0.70600 日盛貨幣市場基金 14.85340 14.85320 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 43.98000 43.59000 0.39000 0.89470 日盛精選五虎基金 38.55000 38.46000 0.09000 0.23401 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56270 13.56250 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 35.04000 34.92000 0.12000 0.34364 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 台新MSCI中國基金 20.08000 20.09000 -0.01000 -0.04978 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.45000 20.51000 -0.06000 -0.29254 台新大眾貨幣市場基金 14.23950 14.23930 0.00020 0.00140 台新中國通基金 50.86000 50.72000 0.14000 0.27603 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58670 0.57720 0.00950 1.64588 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.15500 17.88200 0.27300 1.52667 台新中國精選中小基金-美元 0.33820 0.33480 0.00340 1.01553 台新中國精選中小基金-新台幣 10.12000 10.03000 0.09000 0.89731 台新主流基金 26.21000 26.20000 0.01000 0.03817 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.32000 24.44000 -0.12000 -0.49100 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.78920 0.79220 -0.00300 -0.37869 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.06000 17.15000 -0.09000 -0.52478 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55260 0.55470 -0.00210 -0.37858 台新台灣中小基金 39.73000 39.70000 0.03000 0.07557 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.97880 11.02870 -0.04990 -0.45246 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.88130 9.91790 -0.03660 -0.36903 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.51070 11.55340 -0.04270 -0.36959 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.06390 10.05670 0.00720 0.07159 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.34250 11.33430 0.00820 0.07235 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 台新印度基金 13.90000 13.82000 0.08000 0.57887 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59010 8.59320 -0.00310 -0.03608 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28230 0.28200 0.00030 0.10638 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.74130 12.74580 -0.00450 -0.03531 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41360 0.41330 0.00030 0.07259 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.03000 39.12000 -0.09000 -0.23006 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.08000 41.95000 0.13000 0.30989 台新真吉利貨幣市場基金 11.13980 11.13970 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.67130 33.63970 0.03160 0.09394 台新智慧生活基金-美元 10.77370 10.79790 -0.02420 -0.22412 台新智慧生活基金-新台幣 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.04220 8.02710 0.01510 0.18811 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.26360 8.25750 0.00610 0.07387 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.22440 9.20720 0.01720 0.18681 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48960 9.48260 0.00700 0.07382 台新新興市場債券基金(A類型) 11.54260 11.50610 0.03650 0.31722 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36650 0.36490 0.00160 0.43848 台新新興市場債券基金(B類型) 8.11030 8.08470 0.02560 0.31665 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27200 0.27090 0.00110 0.40605 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.44000 5.45000 -0.01000 -0.18349 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.75000 22.72000 0.03000 0.13204 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.62320 10.62160 0.00160 0.01506 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.10160 10.09600 0.00560 0.05547 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.17200 10.17310 -0.00110 -0.01081 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.72590 10.72430 0.00160 0.01492 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.19230 10.18670 0.00560 0.05497 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.26590 10.26700 -0.00110 -0.01071 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 43.61860 43.31960 0.29900 0.69022 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 43.15370 42.92390 0.22980 0.53537 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.84320 38.96100 -0.11780 -0.30235 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.40950 11.40870 0.00080 0.00701 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.91460 9.91890 -0.00430 -0.04335 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.32440 9.32660 -0.00220 -0.02359 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.02480 11.02730 -0.00250 -0.02267 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.66710 7.67240 -0.00530 -0.06908 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.13350 9.13980 -0.00630 -0.06893 永豐中小基金 56.35000 56.31000 0.04000 0.07104 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83670 1.83800 -0.00130 -0.07073 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.58540 2.58730 -0.00190 -0.07344 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.15240 8.16240 -0.01000 -0.12251 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11940 11.13300 -0.01360 -0.12216 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.13000 5.12000 0.01000 0.19531 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.46000 22.43000 0.03000 0.13375 永豐主流品牌基金 18.87000 18.98000 -0.11000 -0.57956 永豐永豐基金 34.73000 34.68000 0.05000 0.14418 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.02820 9.06630 -0.03810 -0.42024 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.58260 9.62300 -0.04040 -0.41983 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.90410 8.95050 -0.04640 -0.51841 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.45370 9.50300 -0.04930 -0.51878 永豐亞洲民生消費基金 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159 永豐南非幣2021保本基金 14.28740 14.28610 0.00130 0.00910 永豐貨幣市場基金 13.95440 13.95420 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16980 2.17030 -0.00050 -0.02304 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.70000 2.70060 -0.00060 -0.02222 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.75720 7.76280 -0.00560 -0.07214 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.95410 10.96200 -0.00790 -0.07207 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.13110 7.12370 0.00740 0.10388 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.52070 11.50870 0.01200 0.10427 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.64000 18.58000 0.06000 0.32293 永豐臺灣加權ETF基金 55.95000 56.05000 -0.10000 -0.17841 永豐領航科技基金 41.09000 40.87000 0.22000 0.53829 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 永豐趨勢平衡基金 43.56000 43.64000 -0.08000 -0.18332 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.94530 11.94440 0.00090 0.00753 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.78560 9.78430 0.00130 0.01329 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.43880 10.43740 0.00140 0.01341 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.87300 9.87360 -0.00060 -0.00608 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.36340 10.36410 -0.00070 -0.00675 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.84650 9.84500 0.00150 0.01524 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.63060 10.62900 0.00160 0.01505 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.88590 9.88640 -0.00050 -0.00506 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.45050 10.45070 -0.00020 -0.00191 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.36000 15.29000 0.07000 0.45782 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.60000 19.51000 0.09000 0.46130 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.56000 19.45000 0.11000 0.56555 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05180 10.04790 0.00390 0.03881 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05180 10.04790 0.00390 0.03881 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.96570 9.96240 0.00330 0.03312 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.96570 9.96240 0.00330 0.03312 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.20680 10.20140 0.00540 0.05293 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.20670 10.20130 0.00540 0.05293 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.04310 10.04010 0.00300 0.02988 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.04310 10.04000 0.00310 0.03088 兆豐國際生命科學基金 14.45000 14.47000 -0.02000 -0.13822 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.50550 10.50950 -0.00400 -0.03806 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.77570 10.77120 0.00450 0.04178 兆豐國際全球基金 30.95000 30.98000 -0.03000 -0.09684 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.53060 10.53000 0.00060 0.00570 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22280 10.22040 0.00240 0.02348 兆豐國際國民基金 23.76000 23.63000 0.13000 0.55015 兆豐國際第一基金 14.11000 13.97000 0.14000 1.00215 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.74200 10.74980 -0.00780 -0.07256 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.14700 8.17770 -0.03070 -0.37541 兆豐國際萬全基金 21.60000 21.46000 0.14000 0.65238 兆豐國際電子基金 27.61000 27.51000 0.10000 0.36350 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.86000 22.86000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.09000 15.06000 0.03000 0.19920 兆豐國際豐台灣基金 37.38000 37.25000 0.13000 0.34899 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57050 12.57030 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.79420 9.78600 0.00820 0.08379 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.82470 9.81390 0.01080 0.11005 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.84330 9.84270 0.00060 0.00610 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.83420 9.82540 0.00880 0.08956 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.95660 9.93860 0.01800 0.18111 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.79450 9.78620 0.00830 0.08481 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.82690 9.81600 0.01090 0.11104 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.85130 9.85070 0.00060 0.00609 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.83860 9.82980 0.00880 0.08952 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.96460 9.94660 0.01800 0.18097 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.91790 10.91130 0.00660 0.06049 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.64620 10.64110 0.00510 0.04793 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.90210 10.89690 0.00520 0.04772 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.59550 10.58910 0.00640 0.06044 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.71190 10.70680 0.00510 0.04763 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.69800 10.69320 0.00480 0.04489 合庫台灣基金 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962 合庫全球高收益債券基金A類型 11.81750 11.82480 -0.00730 -0.06173 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.88820 12.88740 0.00080 0.00621 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.46520 11.46440 0.00080 0.00698 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.24220 12.24080 0.00140 0.01144 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14200 8.14700 -0.00500 -0.06137 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46110 9.46060 0.00050 0.00529 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.17260 9.17200 0.00060 0.00654 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.83270 8.83190 0.00080 0.00906 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.30670 9.30610 0.00060 0.00645 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 合庫全球新興市場基金 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 合庫貨幣市場基金 10.18360 10.18350 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93420 9.91920 0.01500 0.15122 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.34730 10.33170 0.01560 0.15099 合庫新興多重收益基金A類型 10.54830 10.53970 0.00860 0.08160 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.14040 12.12170 0.01870 0.15427 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.47330 15.44790 0.02540 0.16442 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.65100 8.63800 0.01300 0.15050 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.51510 9.50070 0.01440 0.15157 合庫新興多重收益基金B類型 7.85640 7.85000 0.00640 0.08153 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.63890 8.62560 0.01330 0.15419 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.54660 10.52730 0.01930 0.18333 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.10000 12.06000 0.04000 0.33167 安本標準兩岸價值基金 美元 11.55000 11.50000 0.05000 0.43478 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.72000 11.68000 0.04000 0.34247 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19600 10.19330 0.00270 0.02649 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.17840 10.17680 0.00160 0.01572 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.86940 9.89620 -0.02680 -0.27081 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.14830 10.14510 0.00320 0.03154 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.24070 10.23800 0.00270 0.02637 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.22100 10.21940 0.00160 0.01566 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.90270 9.92960 -0.02690 -0.27091 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.18260 10.17940 0.00320 0.03144 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25450 11.25380 0.00070 0.00622 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.82230 9.81900 0.00330 0.03361 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75730 9.76500 -0.00770 -0.07885 安聯中國東協基金 15.14000 15.17000 -0.03000 -0.19776 安聯中國策略基金-美元 12.76000 12.65000 0.11000 0.86957 安聯中國策略基金-新臺幣 16.66000 16.54000 0.12000 0.72551 安聯中華新思路基金-人民幣 16.44000 16.31000 0.13000 0.79706 安聯中華新思路基金-美元 14.85000 14.72000 0.13000 0.88315 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.01000 13.91000 0.10000 0.71891 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 33.94000 33.64000 0.30000 0.89180 安聯台灣科技基金 56.43000 55.55000 0.88000 1.58416 安聯台灣貨幣市場基金 12.56100 12.56080 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 39.17000 38.99000 0.18000 0.46166 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.86170 10.84610 0.01560 0.14383 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.94200 15.92780 0.01420 0.08915 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88200 9.87320 0.00880 0.08913 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.96770 9.95870 0.00900 0.09037 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.07000 12.08000 -0.01000 -0.08278 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 安聯四季成長組合基金-美元 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.31680 13.30540 0.01140 0.08568 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88810 10.87960 0.00850 0.07813 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.93770 12.93030 0.00740 0.05723 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57800 9.57010 0.00790 0.08255 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.51360 9.50610 0.00750 0.07890 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.02810 9.02300 0.00510 0.05652 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.22600 10.21740 0.00860 0.08417 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.22420 10.21840 0.00580 0.05676 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.56640 12.57070 -0.00430 -0.03421 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37460 11.37910 -0.00450 -0.03955 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97580 10.98160 -0.00580 -0.05282 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.57260 8.57590 -0.00330 -0.03848 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.43720 8.44050 -0.00330 -0.03910 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11500 8.11920 -0.00420 -0.05173 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20950 10.21320 -0.00370 -0.03623 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.08540 10.09070 -0.00530 -0.05252 安聯全球人口趨勢基金 12.21000 12.26000 -0.05000 -0.40783 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.65000 8.72000 -0.07000 -0.80275 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.73000 33.03000 -0.30000 -0.90827 安聯全球油礦金趨勢基金 7.88000 7.92000 -0.04000 -0.50505 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.53750 12.53300 0.00450 0.03591 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56600 10.56220 0.00380 0.03598 安聯全球新興市場基金 16.83000 16.83000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 安聯全球綠能趨勢基金 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 安聯亞洲動態策略基金 22.41000 22.42000 -0.01000 -0.04460 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.15270 10.14470 0.00800 0.07886 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.18940 10.18300 0.00640 0.06285 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.12010 10.11220 0.00790 0.07812 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.09060 10.08420 0.00640 0.06347 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.13440 10.12630 0.00810 0.07999 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.09500 10.08860 0.00640 0.06344 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.05580 10.05010 0.00570 0.05672 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12010 10.11430 0.00580 0.05734 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05580 10.05010 0.00570 0.05672 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.63010 10.62860 0.00150 0.01411 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.16130 10.16000 0.00130 0.01280 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.77030 91.83540 -0.06510 -0.07089 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.43140 13.43530 -0.00390 -0.02903 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.89740 68.94090 -0.04350 -0.06310 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.95100 9.95390 -0.00290 -0.02913 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.78510 2.78400 0.00110 0.03951 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91440 10.91040 0.00400 0.03666 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.34300 2.34360 -0.00060 -0.02560 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.80930 8.80630 0.00300 0.03407 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.31450 10.31420 0.00030 0.00291 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29320 10.28010 0.01310 0.12743 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.78130 10.77080 0.01050 0.09749 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.24370 10.23180 0.01190 0.11630 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.26560 10.25330 0.01230 0.11996 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.21450 10.21410 0.00040 0.00392 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.15950 10.14660 0.01290 0.12714 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.55530 10.54530 0.01000 0.09483 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.14190 10.13010 0.01180 0.11648 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.17110 10.15890 0.01220 0.12009 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.03340 10.01900 0.01440 0.14373 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.21470 10.20350 0.01120 0.10977 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.01220 9.99880 0.01340 0.13402 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.92600 9.91350 0.01250 0.12609 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.04970 10.03530 0.01440 0.14349 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.16480 10.15370 0.01110 0.10932 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.01190 9.99850 0.01340 0.13402 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.92630 9.91380 0.01250 0.12609 宏利台灣動力基金A類型 32.34000 32.23000 0.11000 0.34130 宏利台灣動力基金I類型 32.34000 32.23000 0.11000 0.34130 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.07470 10.08110 -0.00640 -0.06349 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94140 9.95900 -0.01760 -0.17672 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.56320 7.56810 -0.00490 -0.06475 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.51850 7.52900 -0.01050 -0.13946 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 宏利全球債券組合基金 13.80840 13.80150 0.00690 0.04999 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.01140 3.00750 0.00390 0.12968 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.44090 12.42940 0.01150 0.09252 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.91810 8.91010 0.00800 0.08979 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.62210 2.62180 0.00030 0.01144 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.46900 11.46720 0.00180 0.01570 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.34160 3.32230 0.01930 0.58092 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54590 0.54270 0.00320 0.58964 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.34000 15.26000 0.08000 0.52425 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.52670 12.52170 0.00500 0.03993 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.06840 11.06380 0.00460 0.04158 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.56990 10.57030 -0.00040 -0.00378 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78690 8.78270 0.00420 0.04782 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.41460 8.41110 0.00350 0.04161 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25660 8.25640 0.00020 0.00242 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.42150 8.41770 0.00380 0.04514 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99620 2.98800 0.00820 0.27443 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42960 0.42870 0.00090 0.20994 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.90210 12.87830 0.02380 0.18481 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97950 0.97700 0.00250 0.25589 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.34080 7.32700 0.01380 0.18834 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04830 2.04340 0.00490 0.23980 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29510 0.29440 0.00070 0.23777 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.92410 8.90750 0.01660 0.18636 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32420 0.32350 0.00070 0.21638 宏利萬利貨幣市場基金 13.69820 13.69810 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.49000 2.49000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.43000 27.49000 -0.06000 -0.21826 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.43000 27.49000 -0.06000 -0.21826 宏利澳幣保本基金 12.70920 12.70230 0.00690 0.05432 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.51590 10.52660 -0.01070 -0.10165 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.44630 9.45260 -0.00630 -0.06665 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.93520 8.95120 -0.01600 -0.17875 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.38000 11.40040 -0.02040 -0.17894 貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 貝萊德新台幣基金 12.98010 12.98000 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 28.13000 28.13000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46540 11.46500 0.00040 0.00349 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92260 9.92350 -0.00090 -0.00907 保德信大中華基金-人民幣 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 保德信大中華基金-美元 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695 保德信大中華基金-新台幣 30.65000 30.48000 0.17000 0.55774 保德信中小型股基金 53.43000 53.03000 0.40000 0.75429 保德信中國中小基金-人民幣 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500 保德信中國中小基金-美元 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038 保德信中國中小基金-新臺幣 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.03940 10.00070 0.03870 0.38697 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.11230 10.07640 0.03590 0.35628 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.16100 10.12190 0.03910 0.38629 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.29710 11.25360 0.04350 0.38654 保德信中國品牌基金-人民幣 10.65000 10.55000 0.10000 0.94787 保德信中國品牌基金-美元 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.46000 11.35000 0.11000 0.96916 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.43000 28.52000 -0.09000 -0.31557 保德信全球消費商機基金 19.60000 19.65000 -0.05000 -0.25445 保德信全球基礎建設基金 13.99000 13.95000 0.04000 0.28674 保德信全球資源基金 7.23000 7.25000 -0.02000 -0.27586 保德信全球醫療生化基金-美元 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.15000 32.27000 -0.12000 -0.37186 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.29010 10.23880 0.05130 0.50104 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.77080 10.71710 0.05370 0.50107 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.31850 10.27860 0.03990 0.38819 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.79810 10.75640 0.04170 0.38768 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.73380 9.72810 0.00570 0.05859 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.93880 10.93260 0.00620 0.05671 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.28970 9.29500 -0.00530 -0.05702 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.42290 10.42880 -0.00590 -0.05657 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.20150 8.20030 0.00120 0.01463 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.34810 11.34650 0.00160 0.01410 保德信亞太基金 20.07000 20.07000 0.00000 0.00000 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.77200 8.76300 0.00900 0.10270 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.20850 12.19590 0.01260 0.10331 保德信店頭市場基金 38.69000 38.36000 0.33000 0.86027 保德信拉丁美洲基金 7.10000 7.12000 -0.02000 -0.28090 保德信金平衡基金 31.47000 31.47000 0.00000 0.00000 保德信金滿意基金 44.47000 44.47000 0.00000 0.00000 保德信科技島基金 29.33000 29.23000 0.10000 0.34211 保德信高成長基金 101.71000 101.20000 0.51000 0.50395 保德信貨幣市場基金 15.85670 15.85650 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.73670 10.74720 -0.01050 -0.09770 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.97210 10.99530 -0.02320 -0.21100 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.09800 11.10430 -0.00630 -0.05673 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.61930 10.63730 -0.01800 -0.16922 保德信新世紀基金 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.22880 8.23130 -0.00250 -0.03037 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.45020 10.45180 -0.00160 -0.01531 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.77010 11.77360 -0.00350 -0.02973 保德信新興趨勢組合基金 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 保德信瑞騰基金 15.66240 15.66240 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.48100 9.46100 0.02000 0.21139 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03330 10.01210 0.02120 0.21174 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.40330 9.38980 0.01350 0.14377 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.71000 9.69650 0.01350 0.13923 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.68080 9.66830 0.01250 0.12929 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11990 10.10570 0.01420 0.14051 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.53850 9.52390 0.01460 0.15330 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.90470 9.88960 0.01510 0.15269 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.17260 10.16430 0.00830 0.08166 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84170 9.81330 0.02840 0.28940 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.23010 10.20080 0.02930 0.28723 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.77110 9.74180 0.02930 0.30077 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.08940 10.05920 0.03020 0.30022 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.80720 9.79380 0.01340 0.13682 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34840 10.33630 0.01210 0.11706 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.68180 9.66850 0.01330 0.13756 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.06870 10.05480 0.01390 0.13824 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.96480 9.96790 -0.00310 -0.03110 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.96860 9.97180 -0.00320 -0.03209 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.24680 10.25690 -0.01010 -0.09847 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.93720 9.93840 -0.00120 -0.01207 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.93730 9.93850 -0.00120 -0.01207 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.18110 10.18010 0.00100 0.00982 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.23400 10.20790 0.02610 0.25568 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.93770 9.91030 0.02740 0.27648 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01380 9.98400 0.02980 0.29848 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.38770 10.35700 0.03070 0.29642 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.15530 10.13670 0.01860 0.18349 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.80570 10.78520 0.02050 0.19008 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.01530 9.98290 0.03240 0.32455 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.31580 10.28240 0.03340 0.32483 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43200 10.41640 0.01560 0.14976 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.45460 10.43600 0.01860 0.17823 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.46680 10.45990 0.00690 0.06597 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.01680 10.01320 0.00360 0.03595 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.01930 10.01560 0.00370 0.03694 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 9.93090 9.94900 -0.01810 -0.18193 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 9.93420 9.95120 -0.01700 -0.17083 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.01790 10.01000 0.00790 0.07892 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.01920 10.01130 0.00790 0.07891 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.90350 9.89420 0.00930 0.09399 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.90400 9.89470 0.00930 0.09399 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.15130 10.13300 0.01830 0.18060 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.14930 10.13080 0.01850 0.18261 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.24040 10.23380 0.00660 0.06449 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.42570 10.41920 0.00650 0.06238 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.94920 9.92910 0.02010 0.20244 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.04450 10.02420 0.02030 0.20251 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96820 1.96810 0.00010 0.00508 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84210 2.84200 0.00010 0.00352 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28900 0.28880 0.00020 0.06925 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45600 0.45560 0.00040 0.08780 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.19560 8.19500 0.00060 0.00732 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.06520 12.06440 0.00080 0.00663 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.73100 9.72870 0.00230 0.02364 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.47490 12.47140 0.00350 0.02806 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.63080 8.62400 0.00680 0.07885 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.10830 11.09950 0.00880 0.07928 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.56190 10.53580 0.02610 0.24773 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.35720 10.33840 0.01880 0.18185 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.04000 20.00000 0.04000 0.20000 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4650.14000 4640.35000 9.79000 0.21098 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.14270 10.14100 0.00170 0.01676 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.03810 11.03640 0.00170 0.01540 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02350 10.02870 -0.00520 -0.05185 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.35380 9.33650 0.01730 0.18529 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.94630 9.92800 0.01830 0.18433 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.34180 9.33130 0.01050 0.11252 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.71130 9.69860 0.01270 0.13095 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.36090 10.32670 0.03420 0.33118 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.88610 5.86640 0.01970 0.33581 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.91480 10.87830 0.03650 0.33553 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.64140 10.63680 0.00460 0.04325 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.67790 11.66250 0.01540 0.13205 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.89240 10.87840 0.01400 0.12870 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.11900 9.11500 0.00400 0.04388 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.46010 9.44770 0.01240 0.13125 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.34580 9.33380 0.01200 0.12857 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.47420 10.46960 0.00460 0.04394 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.97140 10.95690 0.01450 0.13234 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.95860 10.94450 0.01410 0.12883 柏瑞巨人基金 13.36000 13.39000 -0.03000 -0.22405 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70960 13.70940 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.46000 16.48000 -0.02000 -0.12136 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.40210 14.39880 0.00330 0.02292 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.82310 12.81050 0.01260 0.09836 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.37830 13.36550 0.01280 0.09577 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.52790 8.52590 0.00200 0.02346 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77360 6.77210 0.00150 0.02215 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.70590 8.69730 0.00860 0.09888 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.53840 8.53410 0.00430 0.05039 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.78480 10.77450 0.01030 0.09560 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.43810 8.42900 0.00910 0.10796 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 13.01360 13.00070 0.01290 0.09923 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.47500 12.47210 0.00290 0.02325 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.43750 13.43060 0.00690 0.05138 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.17870 12.16700 0.01170 0.09616 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97110 8.96900 0.00210 0.02341 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73160 9.72200 0.00960 0.09875 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.75660 9.75160 0.00500 0.05127 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.58770 9.57860 0.00910 0.09500 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.45820 9.44800 0.01020 0.10796 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.75280 10.75210 0.00070 0.00651 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.77770 10.76930 0.00840 0.07800 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.54480 10.53670 0.00810 0.07687 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.65890 10.64900 0.00990 0.09297 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.81930 9.81860 0.00070 0.00713 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.58690 9.57940 0.00750 0.07829 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.69700 10.70070 -0.00370 -0.03458 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.61020 9.60290 0.00730 0.07602 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.72240 9.71340 0.00900 0.09266 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.73270 10.73200 0.00070 0.00652 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.77810 10.76970 0.00840 0.07800 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.54530 10.53720 0.00810 0.07687 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.66010 10.65020 0.00990 0.09296 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.81910 9.81850 0.00060 0.00611 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.58710 9.57970 0.00740 0.07725 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.88200 10.88580 -0.00380 -0.03491 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.61050 9.60320 0.00730 0.07602 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.72300 9.71400 0.00900 0.09265 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.35210 11.35370 -0.00160 -0.01409 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.85730 12.85120 0.00610 0.04747 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.10030 12.09460 0.00570 0.04713 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.93860 8.93990 -0.00130 -0.01454 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68100 9.67640 0.00460 0.04754 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.58870 9.58420 0.00450 0.04695 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.04670 11.04830 -0.00160 -0.01448 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.97230 11.96660 0.00570 0.04763 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.68980 11.68430 0.00550 0.04707 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.93890 8.94010 -0.00120 -0.01342 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.68160 9.67700 0.00460 0.04754 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.58910 9.58460 0.00450 0.04695 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.13000 14.11000 0.02000 0.14174 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.51000 8.51000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.08000 13.02000 0.06000 0.46083 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.36000 13.31000 0.05000 0.37566 柏瑞拉丁美洲基金 10.03000 10.14000 -0.11000 -1.08481 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.18550 12.17440 0.01110 0.09117 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.40800 10.39110 0.01690 0.16264 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.73100 7.72400 0.00700 0.09063 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.24710 10.23050 0.01660 0.16226 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.30940 12.30660 0.00280 0.02275 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.10110 12.08950 0.01160 0.09595 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.05750 11.04720 0.01030 0.09324 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.51670 8.51480 0.00190 0.02231 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62440 9.61510 0.00930 0.09672 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.65480 9.64580 0.00900 0.09330 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.64090 11.62980 0.01110 0.09544 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.80930 10.80690 0.00240 0.02221 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.03900 11.02870 0.01030 0.09339 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.96720 9.95760 0.00960 0.09641 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.20210 9.20000 0.00210 0.02283 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.16270 9.15730 0.00540 0.05897 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.68130 9.67230 0.00900 0.09305 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.66190 12.64520 0.01670 0.13207 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.23690 12.21170 0.02520 0.20636 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.52200 11.49860 0.02340 0.20350 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.03350 7.02420 0.00930 0.13240 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.79650 8.77850 0.01800 0.20505 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.44700 9.42770 0.01930 0.20472 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.88480 10.87040 0.01440 0.13247 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.54010 11.51660 0.02350 0.20405 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.52850 9.50890 0.01960 0.20612 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.97560 8.96380 0.01180 0.13164 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.64900 9.62940 0.01960 0.20354 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.14600 12.12750 0.01850 0.15255 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.00010 12.97210 0.02800 0.21585 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.81850 11.79320 0.02530 0.21453 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.38490 9.37060 0.01430 0.15260 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.07090 10.04920 0.02170 0.21594 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.04720 10.02570 0.02150 0.21445 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.25360 12.22720 0.02640 0.21591 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.83660 10.82000 0.01660 0.15342 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.26080 11.23670 0.02410 0.21448 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.99840 9.98320 0.01520 0.15226 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.55170 9.53720 0.01450 0.15204 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.31440 10.29220 0.02220 0.21570 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.78580 9.76490 0.02090 0.21403 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.08000 19.08000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.88000 17.89000 -0.01000 -0.05590 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.43670 13.42810 0.00860 0.06404 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.38340 10.39140 -0.00800 -0.07699 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.47640 11.48040 -0.00400 -0.03484 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.40860 12.44010 -0.03150 -0.25321 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.94810 10.95160 -0.00350 -0.03196 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.94870 8.95560 -0.00690 -0.07705 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.54690 9.55020 -0.00330 -0.03455 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.35840 9.38220 -0.02380 -0.25367 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.48350 9.48660 -0.00310 -0.03268 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.08320 9.09020 -0.00700 -0.07701 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.34680 9.35000 -0.00320 -0.03422 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.22870 11.25720 -0.02850 -0.25317 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.42580 9.42890 -0.00310 -0.03288 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.71690 44.47570 0.24120 0.54232 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.84040 9.83930 0.00110 0.01118 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.80740 9.79690 0.01050 0.10718 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.74000 34.71000 0.03000 0.08643 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.84880 11.84800 0.00080 0.00675 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.66830 1.66750 0.00080 0.04798 國泰大中華基金 21.51000 21.43000 0.08000 0.37331 國泰小龍基金-新台幣 16.25000 16.20000 0.05000 0.30864 國泰中小成長基金-新台幣 46.63000 46.50000 0.13000 0.27957 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.65150 4.61750 0.03400 0.73633 國泰中國內需增長基金-美元A 0.71740 0.71190 0.00550 0.77258 國泰中國內需增長基金-美元I 0.76850 0.76260 0.00590 0.77367 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.36000 20.23000 0.13000 0.64261 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.68540 43.43940 0.24600 0.56631 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.47300 2.47040 0.00260 0.10525 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34680 0.34630 0.00050 0.14438 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.78150 10.77850 0.00300 0.02783 國泰中國新興債券基金-美元 0.33780 0.33770 0.00010 0.02961 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.29910 10.30630 -0.00720 -0.06986 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.54540 4.52860 0.01680 0.37098 國泰中國新興戰略基金-美元 0.63620 0.63360 0.00260 0.41035 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.89000 19.83000 0.06000 0.30257 國泰中港台基金-人民幣 3.51210 3.49900 0.01310 0.37439 國泰中港台基金-美元 0.49770 0.49560 0.00210 0.42373 國泰中港台基金-新台幣 15.37000 15.33000 0.04000 0.26093 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.07780 10.07480 0.00300 0.02978 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.21040 10.20450 0.00590 0.05782 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.24060 10.24620 -0.00560 -0.05465 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.32000 27.22000 0.10000 0.36738 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.01000 12.05000 -0.04000 -0.33195 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.03000 33.79000 0.24000 0.71027 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35860 0.35860 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33540 0.33530 0.00010 0.02982 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33630 0.33620 0.00010 0.02974 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.12820 11.13810 -0.00990 -0.08888 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.41800 10.42730 -0.00930 -0.08919 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.45010 10.45940 -0.00930 -0.08892 國泰台灣貨幣市場基金 12.47030 12.47020 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42490 0.42490 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37410 0.37410 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45400 0.45400 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56260 0.55950 0.00310 0.55407 國泰全球高股息基金-人民幣 2.62700 2.63210 -0.00510 -0.19376 國泰全球高股息基金-美元 0.37120 0.37180 -0.00060 -0.16138 國泰全球高股息基金-新台幣 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54640 0.54420 0.00220 0.40426 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49570 0.49590 -0.00020 -0.04033 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.46000 14.48000 -0.02000 -0.13812 國泰全球資源基金-美元 0.16400 0.16410 -0.00010 -0.06094 國泰全球資源基金-新台幣 5.16000 5.17000 -0.01000 -0.19342 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61150 0.61150 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.96000 18.98000 -0.02000 -0.10537 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.36000 18.38000 -0.02000 -0.10881 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89570 0.89060 0.00510 0.57265 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.32000 21.35000 -0.03000 -0.14052 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.95000 22.99000 -0.04000 -0.17399 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.57060 2.57650 -0.00590 -0.22899 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36420 0.36490 -0.00070 -0.19183 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31020 0.31080 -0.00060 -0.19305 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.24710 11.27930 -0.03220 -0.28548 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.58120 9.60860 -0.02740 -0.28516 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53250 0.53060 0.00190 0.35809 國泰亞洲成長基金-美元 0.38790 0.38800 -0.00010 -0.02577 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153 國泰科技生化基金 37.38000 36.94000 0.44000 1.19112 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.88000 29.87000 0.01000 0.03348 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.10000 12.11000 -0.01000 -0.08258 國泰美國費城半導體基金 15.64000 15.64000 0.00000 0.00000 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 46.45140 46.13540 0.31600 0.68494 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.22000 16.34430 -0.12430 -0.76051 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.55160 25.18910 0.36250 1.43911 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.80170 45.56900 0.23270 0.51065 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.69570 46.54280 0.15290 0.32851 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.32470 43.37440 -0.04970 -0.11458 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32150 0.32130 0.00020 0.06225 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.98520 9.98470 0.00050 0.00501 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.04800 10.04740 0.00060 0.00597 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32220 0.32200 0.00020 0.06211 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.00470 10.00260 0.00210 0.02099 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.08390 10.08170 0.00220 0.02182 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32270 0.32250 0.00020 0.06202 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.01960 10.01900 0.00060 0.00599 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.10820 10.10750 0.00070 0.00693 國泰紐幣2021保本基金 12.93180 12.92960 0.00220 0.01702 國泰紐幣八年期保本基金 13.31110 13.30700 0.00410 0.03081 國泰紐幣保本基金 12.79480 12.79330 0.00150 0.01172 國泰國泰基金-新台幣A 24.68000 24.54000 0.14000 0.57050 國泰富時中國A50基金 21.81000 21.85000 -0.04000 -0.18307 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 48.12450 47.85510 0.26940 0.56295 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34990 0.34940 0.00050 0.14310 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52260 0.51910 0.00350 0.67424 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.29490 41.36760 -0.07270 -0.17574 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.31000 21.19000 0.12000 0.56630 國泰新興市場基金-美元 0.38800 0.38850 -0.00050 -0.12870 國泰新興市場基金-新台幣 12.03000 12.06000 -0.03000 -0.24876 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.45790 2.45870 -0.00080 -0.03254 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49900 1.49950 -0.00050 -0.03334 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35790 0.35790 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22050 0.22050 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.79800 10.80400 -0.00600 -0.05553 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.46100 6.46470 -0.00370 -0.05723 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 16.18000 16.15000 0.03000 0.18576 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.71500 45.45230 0.26270 0.57797 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 46.10050 45.82200 0.27850 0.60779 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.99210 42.92900 0.06310 0.14699 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.68000 12.65000 0.03000 0.23715 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 39.12000 39.31000 -0.19000 -0.48334 國泰標普北美科技ETF基金 23.69000 23.75000 -0.06000 -0.25263 國泰歐洲精選基金-美元 0.34520 0.34540 -0.00020 -0.05790 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.77150 38.78090 -0.00940 -0.02424 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.24000 22.26000 -0.02000 -0.08985 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.72000 19.70000 0.02000 0.10152 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.78000 18.65000 0.13000 0.69705 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41760 0.41710 0.00050 0.11988 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.55290 12.54370 0.00920 0.07334 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.58940 10.58760 0.00180 0.01700 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.49220 10.49230 -0.00010 -0.00095 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.59430 10.60650 -0.01220 -0.11502 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.26100 10.25920 0.00180 0.01755 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.19550 10.19570 -0.00020 -0.00196 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.24420 10.25600 -0.01180 -0.11505 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.97600 9.96740 0.00860 0.08628 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.87690 9.87020 0.00670 0.06788 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.95540 9.94910 0.00630 0.06332 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.76330 9.76810 -0.00480 -0.04914 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.97590 9.96720 0.00870 0.08729 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.87200 9.86520 0.00680 0.06893 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.95530 9.94900 0.00630 0.06332 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.76330 9.76820 -0.00490 -0.05016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47480 11.47420 0.00060 0.00523 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82300 9.83070 -0.00770 -0.07833 第一金大中華基金 27.30000 27.33000 -0.03000 -0.10977 第一金小型精選基金 34.49000 34.54000 -0.05000 -0.14476 第一金中國世紀基金-人民幣 14.54000 14.37000 0.17000 1.18302 第一金中國世紀基金-美元 8.81560 8.70950 0.10610 1.21821 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.42000 10.31000 0.11000 1.06693 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.42000 10.30000 0.12000 1.16505 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.85850 9.85260 0.00590 0.05988 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.21600 8.21760 -0.00160 -0.01947 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.49090 11.48380 0.00710 0.06183 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75780 9.75970 -0.00190 -0.01947 第一金中概平衡基金 29.39000 29.41000 -0.02000 -0.06800 第一金台灣貨幣市場基金 15.33930 15.33900 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.83900 178.83700 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.59190 15.64520 -0.05330 -0.34068 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.59070 15.64400 -0.05330 -0.34071 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.05000 15.12000 -0.07000 -0.46296 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.05000 15.12000 -0.07000 -0.46296 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.44100 10.47510 -0.03410 -0.32553 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.43940 10.47330 -0.03390 -0.32368 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.11680 10.12030 -0.00350 -0.03458 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.11680 10.12040 -0.00360 -0.03557 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.72450 13.76750 -0.04300 -0.31233 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.74280 13.78590 -0.04310 -0.31264 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.02000 13.07000 -0.05000 -0.38256 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.04000 13.10000 -0.06000 -0.45802 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.88700 9.86430 0.02270 0.23012 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88060 9.85790 0.02270 0.23027 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48110 9.46460 0.01650 0.17433 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.50530 9.48880 0.01650 0.17389 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.83870 10.81380 0.02490 0.23026 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.43390 10.41580 0.01810 0.17377 第一金全球大趨勢基金 25.22000 25.35000 -0.13000 -0.51282 第一金全球不動產證券化基金A 9.32520 9.33800 -0.01280 -0.13707 第一金全球不動產證券化基金B 6.43760 6.44640 -0.00880 -0.13651 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.24550 10.20630 0.03920 0.38408 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.24580 10.20660 0.03920 0.38407 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.22950 11.18660 0.04290 0.38349 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.23050 11.18840 0.04210 0.37628 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.59970 8.59790 0.00180 0.02094 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.61530 10.61310 0.00220 0.02073 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.29230 9.29230 0.00000 0.00000 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.29070 9.28980 0.00090 0.00969 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.69970 7.69920 0.00050 0.00649 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.69480 7.69420 0.00060 0.00780 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.44410 8.44770 -0.00360 -0.04262 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.44460 8.44820 -0.00360 -0.04261 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.76490 11.76480 0.00010 0.00085 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.76550 11.76550 0.00000 0.00000 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.31170 10.31100 0.00070 0.00679 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.31250 10.31180 0.00070 0.00679 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.07790 15.08440 -0.00650 -0.04309 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 15.07750 15.08410 -0.00660 -0.04375 第一金亞洲科技基金 18.81000 18.76000 0.05000 0.26652 第一金亞洲新興市場基金 12.77000 12.82000 -0.05000 -0.39002 第一金店頭市場基金 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.18230 10.16230 0.02000 0.19681 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.18230 10.16230 0.02000 0.19681 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.14930 10.14080 0.00850 0.08382 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.14920 10.14080 0.00840 0.08283 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.18230 10.16230 0.02000 0.19681 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.19550 10.18070 0.01480 0.14537 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.18230 10.16230 0.02000 0.19681 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.14930 10.14080 0.00850 0.08382 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.16240 10.15370 0.00870 0.08568 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.14930 10.14080 0.00850 0.08382 第一金創新趨勢基金 23.04000 23.07000 -0.03000 -0.13004 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.04700 43.87070 0.17630 0.40186 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 44.03770 43.79780 0.23990 0.54774 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 44.82580 44.54580 0.28000 0.62857 第一金電子基金 36.74000 36.75000 -0.01000 -0.02721 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.55000 19.55000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.50000 20.57000 -0.07000 -0.34030 統一大中華中小基金(人民幣) 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 統一大中華中小基金(美元) 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331 統一大中華中小基金(新台幣) 12.24000 12.23000 0.01000 0.08177 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 統一大東協高股息基金(美元) 8.99000 9.03000 -0.04000 -0.44297 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.31000 9.36000 -0.05000 -0.53419 統一大滿貫基金-A類型 37.85000 37.72000 0.13000 0.34464 統一大滿貫基金-I類型 37.85000 37.72000 0.13000 0.34464 統一大龍印基金 15.00000 14.94000 0.06000 0.40161 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995 統一大龍騰中國基金(美元) 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.99000 10.92000 0.07000 0.64103 統一中小基金 26.23000 25.93000 0.30000 1.15696 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.99290 10.00060 -0.00770 -0.07700 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.02190 9.02380 -0.00190 -0.02106 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.74890 8.75870 -0.00980 -0.11189 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.64240 12.65210 -0.00970 -0.07667 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.37140 11.37370 -0.00230 -0.02022 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.98330 10.99560 -0.01230 -0.11186 統一台灣動力基金 20.54000 20.40000 0.14000 0.68627 統一全天候基金-A類型 120.57000 119.68000 0.89000 0.74365 統一全天候基金-I類型 121.35000 120.46000 0.89000 0.73883 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.55040 8.55230 -0.00190 -0.02222 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.01400 8.01130 0.00270 0.03370 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.03350 8.03980 -0.00630 -0.07836 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.28750 9.28960 -0.00210 -0.02261 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.71290 8.70990 0.00300 0.03444 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.72650 8.73340 -0.00690 -0.07901 統一全球債券組合基金 12.41980 12.40420 0.01560 0.12576 統一全球新科技基金(人民幣) 16.55000 16.58000 -0.03000 -0.18094 統一全球新科技基金(美元) 15.11000 15.13000 -0.02000 -0.13219 統一全球新科技基金(新台幣) 14.55000 14.59000 -0.04000 -0.27416 統一亞太基金 25.92000 25.84000 0.08000 0.30960 統一亞洲大金磚基金 12.47000 12.41000 0.06000 0.48348 統一奔騰基金 63.73000 63.21000 0.52000 0.82265 統一強棒貨幣市場基金 16.75200 16.75170 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 12.35000 12.28000 0.07000 0.57003 統一強漢基金(美元) 10.79000 10.72000 0.07000 0.65299 統一強漢基金(新台幣) 28.52000 28.36000 0.16000 0.56417 統一統信基金 32.46000 32.28000 0.18000 0.55762 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 37.97410 37.80000 0.17410 0.46058 統一黑馬基金 64.06000 63.47000 0.59000 0.92957 統一新亞洲科技能源基金 17.12000 17.08000 0.04000 0.23419 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.12000 8.12100 -0.00100 -0.01231 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.89370 10.89510 -0.00140 -0.01285 統一經建基金 50.86000 50.52000 0.34000 0.67300 統一龍馬基金 73.73000 73.51000 0.22000 0.29928 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.22000 22.09000 0.13000 0.58850 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.17000 50.90000 0.27000 0.53045 野村中國機會基金 15.15000 15.01000 0.14000 0.93271 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41550 10.41120 0.00430 0.04130 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36770 10.36340 0.00430 0.04149 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.36200 10.37100 -0.00900 -0.08678 野村巴西基金 6.72000 6.77000 -0.05000 -0.73855 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.77000 11.83000 -0.06000 -0.50719 野村台灣高股息基金 26.10000 26.09000 0.01000 0.03833 野村台灣運籌基金 39.89000 39.65000 0.24000 0.60530 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.93340 9.93250 0.00090 0.00906 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.80390 9.80110 0.00280 0.02857 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83820 9.83780 0.00040 0.00407 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.56010 10.55910 0.00100 0.00947 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.31530 10.31190 0.00340 0.03297 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05500 10.05450 0.00050 0.00497 野村平衡基金 21.08000 21.09000 -0.01000 -0.04742 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94790 9.94110 0.00680 0.06840 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.18590 10.18590 0.00000 0.00000 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96490 9.95810 0.00680 0.06829 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94810 9.94130 0.00680 0.06840 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.18610 10.18610 0.00000 0.00000 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96560 9.95880 0.00680 0.06828 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92550 9.92150 0.00400 0.04032 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.00830 10.00210 0.00620 0.06199 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.03100 10.02460 0.00640 0.06384 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.94440 9.94320 0.00120 0.01207 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.89000 14.89000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.63000 12.64000 -0.01000 -0.07911 野村全球生技醫療基金 16.54000 16.55000 -0.01000 -0.06042 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.25070 10.23000 0.02070 0.20235 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.21170 10.19050 0.02120 0.20804 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.13160 10.11500 0.01660 0.16411 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.49280 10.47200 0.02080 0.19862 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.41660 10.39540 0.02120 0.20394 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.34170 10.32490 0.01680 0.16271 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.24480 10.22800 0.01680 0.16425 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.93500 10.91320 0.02180 0.19976 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.80850 10.78630 0.02220 0.20582 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.73280 10.71530 0.01750 0.16332 野村全球品牌基金 28.53000 28.64000 -0.11000 -0.38408 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.79000 12.78000 0.01000 0.07825 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.41000 19.41000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.02680 11.02100 0.00580 0.05263 野村全球短期收益基金-美元計價 11.03410 11.02750 0.00660 0.05985 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.78830 10.78440 0.00390 0.03616 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.53410 8.52730 0.00680 0.07974 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.36280 8.35850 0.00430 0.05144 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.92550 7.92540 0.00010 0.00126 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.04590 11.03710 0.00880 0.07973 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.54140 10.53590 0.00550 0.05220 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.09230 10.09210 0.00020 0.00198 野村成長基金 34.15000 34.02000 0.13000 0.38213 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.30370 8.29450 0.00920 0.11092 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.32060 8.31220 0.00840 0.10106 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.51620 8.51440 0.00180 0.02114 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.67800 9.66730 0.01070 0.11068 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.54310 9.53350 0.00960 0.10070 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.74790 9.74580 0.00210 0.02155 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.29000 13.26000 0.03000 0.22624 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.06250 10.04250 0.02000 0.19915 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.99580 9.97800 0.01780 0.17839 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.86980 9.86020 0.00960 0.09736 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.50930 9.49110 0.01820 0.19176 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.52150 9.50470 0.01680 0.17675 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.60700 9.59770 0.00930 0.09690 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.00340 9.99360 0.00980 0.09806 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.68660 10.66420 0.02240 0.21005 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.58950 10.57070 0.01880 0.17785 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.68370 10.67340 0.01030 0.09650 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.84180 9.83730 0.00450 0.04574 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.84510 9.84020 0.00490 0.04980 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.74240 9.74380 -0.00140 -0.01437 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.29400 8.29520 -0.00120 -0.01447 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.92920 8.92520 0.00400 0.04482 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.79570 8.79130 0.00440 0.05005 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.91040 9.91190 -0.00150 -0.01513 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.57160 13.57360 -0.00200 -0.01473 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.78790 12.78210 0.00580 0.04538 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34540 10.34010 0.00530 0.05126 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50120 10.49450 0.00670 0.06384 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45730 10.45080 0.00650 0.06220 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.48640 10.48180 0.00460 0.04389 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.79840 10.79150 0.00690 0.06394 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73260 10.72590 0.00670 0.06247 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.67980 10.67510 0.00470 0.04403 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.78370 10.77460 0.00910 0.08446 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.70670 10.69770 0.00900 0.08413 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.82200 10.82500 -0.00300 -0.02771 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.32470 10.33060 -0.00590 -0.05711 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88450 9.88470 -0.00020 -0.00202 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.51030 9.51190 -0.00160 -0.01682 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97360 8.97900 -0.00540 -0.06014 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.54750 11.55440 -0.00690 -0.05972 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.45420 10.46400 -0.00980 -0.09365 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.62580 11.62900 -0.00320 -0.02752 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.04410 11.05120 -0.00710 -0.06425 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.78590 10.79610 -0.01020 -0.09448 野村泰國基金 43.23000 43.44000 -0.21000 -0.48343 野村高科技基金 11.73000 11.67000 0.06000 0.51414 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.59250 10.59330 -0.00080 -0.00755 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.21130 10.20280 0.00850 0.08331 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.83160 10.84310 -0.01150 -0.10606 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.58400 9.57760 0.00640 0.06682 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.53980 9.54070 -0.00090 -0.00943 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.83720 9.82830 0.00890 0.09055 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.27680 12.26650 0.01030 0.08397 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.42540 14.45130 -0.02590 -0.17922 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.12260 11.11520 0.00740 0.06658 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.07900 11.08010 -0.00110 -0.00993 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.60140 11.59090 0.01050 0.09059 野村貨幣市場基金 16.35500 16.35480 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.68000 14.74000 -0.06000 -0.40706 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.37270 10.38310 -0.01040 -0.10016 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.97590 9.97390 0.00200 0.02005 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.07250 10.08190 -0.00940 -0.09324 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.30910 10.30450 0.00460 0.04464 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25800 10.25420 0.00380 0.03706 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.24190 10.23990 0.00200 0.01953 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.72150 10.71680 0.00470 0.04386 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.63040 10.62640 0.00400 0.03764 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.67130 10.66630 0.00500 0.04688 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.07430 10.04490 0.02940 0.29269 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.04930 10.02080 0.02850 0.28441 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.93040 9.90750 0.02290 0.23114 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.77090 10.73970 0.03120 0.29051 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.69350 10.66300 0.03050 0.28604 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.57260 10.54820 0.02440 0.23132 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.59930 10.59050 0.00880 0.08309 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91590 7.90940 0.00650 0.08218 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.32090 12.31080 0.01010 0.08204 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.42670 10.42260 0.00410 0.03934 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.68740 10.69060 -0.00320 -0.02993 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36600 10.36190 0.00410 0.03957 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.41940 10.42710 -0.00770 -0.07385 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41600 10.41010 0.00590 0.05668 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.42720 10.42300 0.00420 0.04030 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.68830 10.69150 -0.00320 -0.02993 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36580 10.36170 0.00410 0.03957 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.42200 10.42970 -0.00770 -0.07383 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41520 10.40930 0.00590 0.05668 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.43850 10.43200 0.00650 0.06231 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.70560 10.70660 -0.00100 -0.00934 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.37570 10.36920 0.00650 0.06269 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.42820 10.43350 -0.00530 -0.05080 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.43030 10.42200 0.00830 0.07964 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.43850 10.43200 0.00650 0.06231 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.70720 10.70820 -0.00100 -0.00934 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.38340 10.37690 0.00650 0.06264 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.44260 10.44780 -0.00520 -0.04977 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.43160 10.42330 0.00830 0.07963 野村精選貨幣市場基金 12.12230 12.12210 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.86000 11.81000 0.05000 0.42337 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 野村積極成長基金 14.49000 14.43000 0.06000 0.41580 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.24000 11.18000 0.06000 0.53667 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 40.74000 40.54000 0.20000 0.49334 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.77730 10.77690 0.00040 0.00371 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58800 8.58400 0.00400 0.04660 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.89900 7.89610 0.00290 0.03673 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71600 7.71590 0.00010 0.00130 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.43080 12.42500 0.00580 0.04668 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.09920 11.09510 0.00410 0.03695 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.88440 10.88420 0.00020 0.00184 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496 野村環球基金-人民幣計價 17.98000 17.95000 0.03000 0.16713 野村環球基金-美元計價 13.88000 13.85000 0.03000 0.21661 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.53000 19.51000 0.02000 0.10251 野村鴻利基金 25.32000 25.32000 0.00000 0.00000 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91290 16.91280 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.57000 21.43000 0.14000 0.65329 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.19000 10.10000 0.09000 0.89109 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.09000 13.00000 0.09000 0.69231 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.45000 15.45000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.73990 10.72740 0.01250 0.11652 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.06070 14.04450 0.01620 0.11535 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.97860 10.97860 0.00000 0.00000 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.59620 10.59330 0.00290 0.02738 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.84470 10.84600 -0.00130 -0.01199 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.42980 10.42820 0.00160 0.01534 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.35790 10.35610 0.00180 0.01738 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.15290 10.14890 0.00400 0.03941 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.97450 9.98190 -0.00740 -0.07413 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.39770 10.39990 -0.00220 -0.02115 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.58910 10.58850 0.00060 0.00567 凱基台商天下基金 14.72000 14.64000 0.08000 0.54645 凱基台灣精五門基金 23.13000 23.16000 -0.03000 -0.12953 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 45.99070 45.73830 0.25240 0.55184 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.14870 47.89550 0.25320 0.52865 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.27760 41.29810 -0.02050 -0.04964 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.03420 45.82470 0.20950 0.45718 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.10010 46.89410 0.20600 0.43929 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 47.12440 46.79100 0.33340 0.71253 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.55000 13.47000 0.08000 0.59391 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.87810 11.80150 0.07660 0.64907 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.78000 11.71000 0.07000 0.59778 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60650 11.60630 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.72000 30.75000 -0.03000 -0.09756 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.51000 22.56000 -0.05000 -0.22163 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.67830 21.70020 -0.02190 -0.10092 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.40000 17.29000 0.11000 0.63621 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.51740 16.39880 0.11860 0.72322 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.50000 7.52000 -0.02000 -0.26596 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.08770 41.89160 0.19610 0.46811 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.59730 42.35460 0.24270 0.57302 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.50100 42.20760 0.29340 0.69514 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.93000 11.95000 -0.02000 -0.16736 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.27820 11.29520 -0.01700 -0.15051 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.86000 10.89000 -0.03000 -0.27548 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.38600 12.36580 0.02020 0.16335 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.77000 12.76000 0.01000 0.07837 凱基護城河基金-台幣計價A 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953 凱基護城河基金-美元計價B 12.69340 12.71040 -0.01700 -0.13375 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.70290 10.70890 -0.00600 -0.05603 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.15010 10.15220 -0.00210 -0.02069 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.23000 10.24370 -0.01370 -0.13374 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.70280 10.70880 -0.00600 -0.05603 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.15010 10.15220 -0.00210 -0.02069 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.23000 10.24370 -0.01370 -0.13374 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.38000 36.36000 0.02000 0.05501 富邦NASDAQ-100基金 33.14000 33.22000 -0.08000 -0.24082 富邦上証180基金 31.59000 31.58000 0.01000 0.03167 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20760 0.20660 0.00100 0.48403 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.44000 6.41000 0.03000 0.46802 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.97000 5.97000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.24000 48.19000 0.05000 0.10376 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.81080 12.77020 0.04060 0.31793 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.73510 11.69750 0.03760 0.32144 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.11870 11.09250 0.02620 0.23620 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.82830 10.79390 0.03440 0.31870 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.83470 9.80310 0.03160 0.32235 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.32860 9.30660 0.02200 0.23639 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.79260 19.79370 -0.00110 -0.00556 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.69970 11.69880 0.00090 0.00769 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.43690 10.44390 -0.00700 -0.06702 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.90280 13.91230 -0.00950 -0.06828 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00990 2.01080 -0.00090 -0.04476 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39740 9.40380 -0.00640 -0.06806 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40760 1.40830 -0.00070 -0.04971 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.58680 12.58090 0.00590 0.04690 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81810 1.81700 0.00110 0.06054 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.46880 10.46380 0.00500 0.04778 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53360 1.53270 0.00090 0.05872 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.03990 11.03720 0.00270 0.02446 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.97070 10.96680 0.00390 0.03556 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.71000 14.77000 -0.06000 -0.40623 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.77000 19.60000 0.17000 0.86735 富邦日本東証基金 20.88000 20.77000 0.11000 0.52961 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 48.39000 48.45000 -0.06000 -0.12384 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.03000 47.14000 -0.11000 -0.23335 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 54.36000 54.45000 -0.09000 -0.16529 富邦台灣心基金 23.61000 23.56000 0.05000 0.21222 富邦台灣釆吉50基金 47.90000 47.97000 -0.07000 -0.14592 富邦台灣科技指數基金 58.97000 59.02000 -0.05000 -0.08472 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.46060 48.28300 0.17760 0.36783 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.99960 42.09800 -0.09840 -0.23374 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31420 0.31540 -0.00120 -0.38047 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.68810 2.68580 0.00230 0.08564 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36110 0.36070 0.00040 0.11090 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.12520 11.12150 0.00370 0.03327 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.28880 2.28690 0.00190 0.08308 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33920 0.33890 0.00030 0.08852 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.40560 9.40250 0.00310 0.03297 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.16000 22.01000 0.15000 0.68151 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.87000 14.90000 -0.03000 -0.20134 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 25.49000 25.45000 0.04000 0.15717 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72210 15.72180 0.00030 0.00191 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.23000 18.09000 0.14000 0.77391 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.47980 41.52500 -0.04520 -0.10885 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.86000 44.72890 0.13110 0.29310 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.59530 40.59700 -0.00170 -0.00419 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.05410 40.07370 -0.01960 -0.04891 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.92760 39.93290 -0.00530 -0.01327 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.33220 46.14930 0.18290 0.39632 富邦長紅基金 65.60000 65.47000 0.13000 0.19856 富邦科技基金 26.41000 26.41000 0.00000 0.00000 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.22810 41.32160 -0.09350 -0.22627 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 46.71500 46.46730 0.24770 0.53306 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.38320 40.40800 -0.02480 -0.06137 富邦恒生國企ETF基金 20.18000 20.35000 -0.17000 -0.83538 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.77000 13.64000 0.13000 0.95308 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.64000 26.08000 -0.44000 -1.68712 富邦高成長基金 25.30000 25.25000 0.05000 0.19802 富邦基金A類型 14.78000 14.72000 0.06000 0.40761 富邦基金I類型 14.78000 14.72000 0.06000 0.40761 富邦深証100基金 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 富邦富時歐洲ETF基金 20.69000 20.65000 0.04000 0.19370 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42380 0.42360 0.00020 0.04721 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.47420 12.46130 0.01290 0.10352 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.21920 9.20960 0.00960 0.10424 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29710 0.29690 0.00020 0.06736 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.39390 8.38510 0.00880 0.10495 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.17040 10.07820 0.09220 0.91485 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.79570 10.71000 0.08570 0.80019 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.33850 9.25380 0.08470 0.91530 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.90400 9.82540 0.07860 0.79997 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.59000 18.68000 -0.09000 -0.48180 富邦精準基金 47.17000 47.06000 0.11000 0.23374 富邦精銳中小基金 12.50000 12.49000 0.01000 0.08006 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.44000 19.35000 0.09000 0.46512 富邦臺灣公司治理100基金 22.08000 22.13000 -0.05000 -0.22594 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.87000 6.85000 0.02000 0.29197 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.02000 17.11000 -0.09000 -0.52601 富邦標普美國特別股ETF基金 19.87000 19.90000 -0.03000 -0.15075 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.13380 11.13110 0.00270 0.02426 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.44370 10.43190 0.01180 0.11311 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.61480 10.61690 -0.00210 -0.01978 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.51520 10.51270 0.00250 0.02378 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.81750 9.80640 0.01110 0.11319 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.96740 9.96940 -0.00200 -0.02006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.37000 32.34000 0.03000 0.09276 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.98250 9.98340 -0.00090 -0.00901 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.94840 9.94970 -0.00130 -0.01307 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.72730 9.72940 -0.00210 -0.02158 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.39820 10.39880 -0.00060 -0.00577 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.37170 10.37300 -0.00130 -0.01253 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.14320 10.14540 -0.00220 -0.02168 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.34450 8.34690 -0.00240 -0.02875 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.04780 9.05140 -0.00360 -0.03977 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.56330 8.56780 -0.00450 -0.05252 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.24200 10.24480 -0.00280 -0.02733 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.32310 10.32720 -0.00410 -0.03970 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80490 9.80990 -0.00500 -0.05097 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.96590 9.97120 -0.00530 -0.05315 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.62800 8.62640 0.00160 0.01855 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.93890 9.93810 0.00080 0.00805 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15930 9.15980 -0.00050 -0.00546 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.57960 11.57750 0.00210 0.01814 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.39710 11.39620 0.00090 0.00790 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.63400 10.63460 -0.00060 -0.00564 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.37210 9.37250 -0.00040 -0.00427 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.45000 15.48000 -0.03000 -0.19380 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81380 8.81060 0.00320 0.03632 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72370 9.72120 0.00250 0.02572 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.17260 9.17100 0.00160 0.01745 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76430 10.76020 0.00410 0.03810 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.80080 10.79800 0.00280 0.02593 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.25480 10.25340 0.00140 0.01365 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.33170 9.33040 0.00130 0.01393 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.10000 9.97000 0.13000 1.30391 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.51000 10.37000 0.14000 1.35005 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.29000 9.17000 0.12000 1.30862 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23060 10.23690 -0.00630 -0.06154 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46020 9.46630 -0.00610 -0.06444 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.95130 8.96260 -0.01130 -0.12608 富蘭克林華美中華基金 12.39000 12.29000 0.10000 0.81367 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.85000 23.81000 0.04000 0.16800 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.71000 22.72000 -0.01000 -0.04401 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.08530 8.08190 0.00340 0.04207 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.25120 9.23920 0.01200 0.12988 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.29160 10.27830 0.01330 0.12940 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.75650 9.75230 0.00420 0.04307 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.77120 11.76780 0.00340 0.02889 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.74320 8.74060 0.00260 0.02975 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.83820 8.83560 0.00260 0.02943 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.92900 9.92610 0.00290 0.02922 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.68310 14.68100 0.00210 0.01430 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.48580 10.48430 0.00150 0.01431 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.35780 10.35640 0.00140 0.01352 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.74960 10.74750 0.00210 0.01954 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67850 7.67700 0.00150 0.01954 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.99560 8.99390 0.00170 0.01890 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.99090 9.98890 0.00200 0.02002 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.32320 11.33090 -0.00770 -0.06796 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55330 7.55840 -0.00510 -0.06747 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.86600 8.87210 -0.00610 -0.06875 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.01160 10.01840 -0.00680 -0.06788 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.02400 11.01400 0.01000 0.09079 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.70330 7.69630 0.00700 0.09095 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.14230 8.13870 0.00360 0.04423 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.25860 9.24870 0.00990 0.10704 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.39630 10.38520 0.01110 0.10688 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.03450 13.02870 0.00580 0.04452 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.06000 8.03000 0.03000 0.37360 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.33000 8.31000 0.02000 0.24067 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.04000 8.05000 -0.01000 -0.12422 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.13000 12.15000 -0.02000 -0.16461 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.23000 8.24000 -0.01000 -0.12136 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.22970 13.22660 0.00310 0.02344 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 富蘭克林華美第一富基金 41.81000 41.76000 0.05000 0.11973 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36270 10.36250 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.17000 13.20000 -0.03000 -0.22727 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.36000 15.41000 -0.05000 -0.32446 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.42430 9.42650 -0.00220 -0.02334 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.42420 9.42650 -0.00230 -0.02440 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.38220 9.38630 -0.00410 -0.04368 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.38220 9.38630 -0.00410 -0.04368 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.50910 9.51200 -0.00290 -0.03049 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.36010 9.36290 -0.00280 -0.02991 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.36010 9.36290 -0.00280 -0.02991 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.56120 9.57340 -0.01220 -0.12744 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.41150 9.42350 -0.01200 -0.12734 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.41150 9.42350 -0.01200 -0.12734 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.52750 6.55650 -0.02900 -0.44231 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.65120 10.63250 0.01870 0.17588 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.50760 9.49470 0.01290 0.13587 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.62230 11.60660 0.01570 0.13527 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.68180 6.67760 0.00420 0.06290 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.86420 8.85280 0.01140 0.12877 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.92480 10.91810 0.00670 0.06137 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 69.65000 69.52000 0.13000 0.18700 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 71.14000 70.84000 0.30000 0.42349 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.42040 62.53410 -0.11370 -0.18182 復華1至5年期高收益債券基金 20.91000 20.95000 -0.04000 -0.19093 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 68.39950 68.08960 0.30990 0.45514 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 67.23260 67.12240 0.11020 0.16418 復華人民幣貨幣市場基金 11.92040 11.91960 0.00080 0.00671 復華人生目標基金 41.80690 41.82170 -0.01480 -0.03539 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 9.15000 9.10000 0.05000 0.54945 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 復華中小精選基金 70.26000 70.12000 0.14000 0.19966 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.32990 51.52150 -0.19160 -0.37188 復華中國特選信用債券ETF基金 61.98000 62.09500 -0.11500 -0.18520 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.56000 10.44000 0.12000 1.14943 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.19000 9.09000 0.10000 1.10011 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.28000 12.20000 0.08000 0.65574 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651 復華六年到期新興市場債券基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163 復華全方位基金 31.61000 31.34000 0.27000 0.86152 復華全球大趨勢基金-美元 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.55000 20.56000 -0.01000 -0.04864 復華全球平衡基金-美元 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.73000 19.74000 -0.01000 -0.05066 復華全球物聯網科技基金-美元 14.47000 14.57000 -0.10000 -0.68634 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.97000 14.08000 -0.11000 -0.78125 復華全球原物料基金 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947 復華全球消費基金-新臺幣 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.18690 12.18830 -0.00140 -0.01149 復華全球債券基金 15.03550 15.01600 0.01950 0.12986 復華全球債券組合基金 15.38000 15.38000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.44000 15.48000 -0.04000 -0.25840 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 復華全球戰略配置強基金-美元 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 復華有利貨幣市場基金 13.50660 13.50640 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273 復華亞太成長基金 12.71000 12.79000 -0.08000 -0.62549 復華亞太神龍科技基金-美元 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 復華東協世紀基金 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 14.23000 14.18000 0.05000 0.35261 復華南非幣長期收益基金B 7.99000 7.96000 0.03000 0.37688 復華南非幣短期收益基金A 14.70000 14.69000 0.01000 0.06807 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 復華美元高收益債券指數基金-美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 復華美國20年期以上公債ETF基金 71.71620 71.33730 0.37890 0.53114 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.10000 22.10000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825 復華美國新星基金-新臺幣 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077 復華恒生基金 20.44000 20.64000 -0.20000 -0.96899 復華恒生單日反向一倍基金 8.59000 8.51000 0.08000 0.94007 復華恒生單日正向二倍基金 27.91000 28.43000 -0.52000 -1.82905 復華神盾基金 28.68150 28.64320 0.03830 0.13371 復華高成長基金 72.09000 71.97000 0.12000 0.16674 復華高益策略組合基金 13.63000 13.63000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.47090 14.47070 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.64000 17.64000 0.00000 0.00000 復華富時台灣高股息低波動基金 49.35000 49.49000 -0.14000 -0.28289 復華復華基金 22.58000 22.54000 0.04000 0.17746 復華華人世紀基金 18.02000 17.88000 0.14000 0.78300 復華傳家二號基金 34.98210 34.80300 0.17910 0.51461 復華傳家基金 24.31320 24.20930 0.10390 0.42917 復華奧林匹克全球組合基金 15.94000 15.93000 0.01000 0.06277 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 復華新興人民幣短期收益基金 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 復華新興人民幣債券基金A 12.29000 12.29000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 22.77000 22.70000 0.07000 0.30837 復華新興市場企業債券ETF基金 70.49000 70.31000 0.18000 0.25601 復華新興市場高收益債券基金A 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 復華新興市場高收益債券基金B 5.26000 5.26000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 復華新興市場短期收益基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 復華滬深300 A股基金 23.81000 23.74000 0.07000 0.29486 復華數位經濟基金 50.39000 50.21000 0.18000 0.35849 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.99460 9.99350 0.00110 0.01101 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.72960 9.73060 -0.00100 -0.01028 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.53660 10.53520 0.00140 0.01329 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.11840 10.11950 -0.00110 -0.01087 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.13190 10.14590 -0.01400 -0.13799 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.11900 10.12540 -0.00640 -0.06321 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.19010 10.18860 0.00150 0.01472 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.78160 10.79220 -0.01060 -0.09822 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.07940 10.07950 -0.00010 -0.00099 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.68680 10.69890 -0.01210 -0.11310 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.43800 10.43810 -0.00010 -0.00096 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.05620 11.06880 -0.01260 -0.11383 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.65260 10.64090 0.01170 0.10995 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.60270 10.59950 0.00320 0.03019 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.66860 10.67740 -0.00880 -0.08242 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.65830 10.64320 0.01510 0.14187 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.89480 11.89360 0.00120 0.01009 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.57880 10.57220 0.00660 0.06243 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.84060 10.82530 0.01530 0.14134 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.19520 12.19400 0.00120 0.00984 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.72260 10.71590 0.00670 0.06252 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.83940 10.84480 -0.00540 -0.04979 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.15210 10.13310 0.01900 0.18750 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.14370 10.13330 0.01040 0.10263 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.01850 10.01950 -0.00100 -0.00998 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.46190 10.45100 0.01090 0.10430 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.77160 10.77660 -0.00500 -0.04640 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.46540 10.46260 0.00280 0.02676 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.46060 10.44970 0.01090 0.10431 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.77150 10.77650 -0.00500 -0.04640 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.46230 10.45950 0.00280 0.02677 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.34870 10.33970 0.00900 0.08704 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.33790 10.33740 0.00050 0.00484 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.34690 10.33790 0.00900 0.08706 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.33890 10.33840 0.00050 0.00484 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.96400 10.93650 0.02750 0.25145 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.95450 10.93620 0.01830 0.16733 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.01240 11.00640 0.00600 0.05451 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.14430 10.11970 0.02460 0.24309 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.13470 10.11830 0.01640 0.16208 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.01070 10.00580 0.00490 0.04897 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24890 9.25020 -0.00130 -0.01405 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.07330 8.07050 0.00280 0.03469 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.08880 8.09510 -0.00630 -0.07782 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.16440 12.16610 -0.00170 -0.01397 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.64800 10.64420 0.00380 0.03570 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.79180 10.80010 -0.00830 -0.07685 景順主流基金 19.76000 19.73000 0.03000 0.15205 景順台灣科技基金 34.70000 34.63000 0.07000 0.20214 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 24.13000 24.18000 -0.05000 -0.20678 景順全球康健基金 19.72000 19.70000 0.02000 0.10152 景順貨幣市場基金 16.00460 16.00450 0.00010 0.00062 景順潛力基金 34.20000 34.14000 0.06000 0.17575 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.00000 15.01000 -0.01000 -0.06662 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.09000 14.11000 -0.02000 -0.14174 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.85000 11.84000 0.01000 0.08446 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65630 8.65710 -0.00080 -0.00924 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.74770 7.74060 0.00710 0.09172 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.58110 11.58220 -0.00110 -0.00950 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.35200 10.34260 0.00940 0.09089 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 華南永昌中國A股基金(美元) 8.01000 7.96000 0.05000 0.62814 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.84000 11.77000 0.07000 0.59473 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.68820 9.68570 0.00250 0.02581 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.93630 9.94490 -0.00860 -0.08648 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.29750 10.29470 0.00280 0.02720 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.56500 10.57410 -0.00910 -0.08606 華南永昌永昌基金 20.29000 20.26000 0.03000 0.14808 華南永昌全球亨利組合基金 14.96890 14.95680 0.01210 0.08090 華南永昌全球神農水資源基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 華南永昌全球精品基金 16.97000 17.13000 -0.16000 -0.93403 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.54000 13.59000 -0.05000 -0.36792 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.50000 13.56000 -0.06000 -0.44248 華南永昌物聯網精選基金 12.47000 12.43000 0.04000 0.32180 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29530 16.29500 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 25.33520 25.25390 0.08130 0.32193 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00030 12.00020 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.81110 10.81120 -0.00010 -0.00092 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.48760 10.49560 -0.00800 -0.07622 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01860 10.01880 -0.00020 -0.00200 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.66130 9.66870 -0.00740 -0.07654 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.65160 10.65250 -0.00090 -0.00845 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.26500 10.27360 -0.00860 -0.08371 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.99680 9.99760 -0.00080 -0.00800 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.57520 9.58310 -0.00790 -0.08244 華頓中小型基金 22.47000 22.29000 0.18000 0.80754 華頓中國多重機會平衡基金 12.28800 12.23360 0.05440 0.44468 華頓台灣基金 24.43000 24.25000 0.18000 0.74227 華頓平安貨幣市場基金 11.58130 11.58110 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.39000 17.46000 -0.07000 -0.40092 華頓全球高收益債券基金A 13.88540 13.88490 0.00050 0.00360 華頓全球高收益債券基金B 8.00620 8.00580 0.00040 0.00500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.92490 2.90290 0.02200 0.75786 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.80430 12.71620 0.08810 0.69282 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41300 0.40970 0.00330 0.80547 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.32530 12.28800 0.03730 0.30355 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.28240 12.24510 0.03730 0.30461 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.95730 10.92210 0.03520 0.32228 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.72690 10.70120 0.02570 0.24016 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.68900 10.66340 0.02560 0.24007 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.39100 9.36840 0.02260 0.24124 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.89070 10.85230 0.03840 0.35384 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.85310 10.81480 0.03830 0.35414 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.55930 9.52250 0.03680 0.38645 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.08000 12.03000 0.05000 0.41563 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69230 2.69400 -0.00170 -0.06310 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.12720 2.12770 -0.00050 -0.02350 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.05420 12.05720 -0.00300 -0.02488 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.26620 9.26850 -0.00230 -0.02482 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37950 0.37960 -0.00010 -0.02634 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29610 0.29590 0.00020 0.06759 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.67000 3.65000 0.02000 0.54795 匯豐中國動力基金(台幣) 16.05000 15.99000 0.06000 0.37523 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.51000 0.01000 1.96078 匯豐台灣精典基金 25.59000 25.62000 -0.03000 -0.11710 匯豐全球趨勢組合基金 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540 匯豐全球關鍵資源基金 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336 匯豐安富基金 26.58000 26.60000 -0.02000 -0.07519 匯豐成功基金 43.32000 43.43000 -0.11000 -0.25328 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.43000 2.43000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.36000 10.43000 -0.07000 -0.67114 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.78820 2.78820 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43090 2.43110 -0.00020 -0.00823 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99270 11.99320 -0.00050 -0.00417 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.00490 8.00510 -0.00020 -0.00250 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39450 0.39430 0.00020 0.05072 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33650 0.33630 0.00020 0.05947 匯豐金磚動力基金 14.89000 14.86000 0.03000 0.20188 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01990 15.01970 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.21000 5.26000 -0.05000 -0.95057 匯豐新鑽動力基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.45560 5.45600 -0.00040 -0.00733 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.35160 9.35220 -0.00060 -0.00642 匯豐龍鳳基金-A類型 55.30000 55.36000 -0.06000 -0.10838 匯豐龍鳳基金-I類型 55.30000 55.36000 -0.06000 -0.10838 匯豐龍騰電子基金 40.08000 40.04000 0.04000 0.09990 匯豐雙高收益債券組合基金 12.84230 12.83070 0.01160 0.09041 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.43000 19.42000 0.01000 0.05149 新光中國成長基金(人民幣) 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762 新光中國成長基金(美元) 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516 新光中國成長基金(新臺幣) 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.61900 11.60870 0.01030 0.08873 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.32060 10.31400 0.00660 0.06399 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.69370 10.69300 0.00070 0.00655 新光台灣富貴基金 25.96000 25.96000 0.00000 0.00000 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.02000 22.03000 -0.01000 -0.04539 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.58380 39.68870 -0.10490 -0.26431 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.41790 45.13970 0.27820 0.61631 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 新光全球AI新創產業基金美元 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 新光全球生技醫療基金(美元) 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 新光全球債券基金(A累積)美元 11.06690 11.05180 0.01510 0.13663 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.86440 10.85600 0.00840 0.07738 新光全球債券基金(B配息)美元 10.40160 10.38740 0.01420 0.13670 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.19700 10.18910 0.00790 0.07753 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.52120 15.52100 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 新光多重資產基金(A累積)美元 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121 新光亞洲精選基金-美金 21.18000 21.13000 0.05000 0.23663 新光亞洲精選基金-新台幣 21.55000 21.52000 0.03000 0.13941 新光店頭基金 24.04000 24.01000 0.03000 0.12495 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.53820 41.30960 0.22860 0.55338 新光特選內需收益ETF基金 21.17000 21.20000 -0.03000 -0.14151 新光創新科技基金 14.12000 14.12000 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.23280 10.23130 0.00150 0.01466 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.56010 10.56120 -0.00110 -0.01042 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.08550 10.08240 0.00310 0.03075 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.28280 9.28140 0.00140 0.01508 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.55540 9.55640 -0.00100 -0.01046 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.09990 9.09800 0.00190 0.02088 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.64100 40.66820 -0.02720 -0.06688 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 46.15340 45.85210 0.30130 0.65711 新光澳幣八年期保本基金 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 新光澳幣十年期保本基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.49000 12.49000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.92940 10.93160 -0.00220 -0.02013 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.50070 9.50270 -0.00200 -0.02105 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.45300 9.46030 -0.00730 -0.07716 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.63010 10.63830 -0.00820 -0.07708 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.72060 10.72330 -0.00270 -0.02518 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51690 9.51940 -0.00250 -0.02626 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.46710 9.46870 -0.00160 -0.01690 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.65170 10.65340 -0.00170 -0.01596 瑞銀全球創新趨勢基金 7.34000 7.35000 -0.01000 -0.13605 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.91280 10.91970 -0.00690 -0.06319 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.58570 9.59180 -0.00610 -0.06360 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.63810 10.64370 -0.00560 -0.05261 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52420 9.52920 -0.00500 -0.05247 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.58890 9.59270 -0.00380 -0.03961 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.71270 10.71710 -0.00440 -0.04106 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.95440 14.97250 -0.01810 -0.12089 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.59520 8.60550 -0.01030 -0.11969 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.83900 39.92330 -0.08430 -0.21115 群益10年期以上金融債ETF基金 43.81060 43.57400 0.23660 0.54298 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.97170 44.27750 -0.30580 -0.69064 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.37980 44.56710 -0.18730 -0.42027 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.14020 45.85110 0.28910 0.63052 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.43740 44.13520 0.30220 0.68471 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 47.77000 47.49560 0.27440 0.57774 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.97000 49.71520 0.25480 0.51252 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.53090 47.24650 0.28440 0.60195 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.75070 10.74640 0.00430 0.04001 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 46.40620 46.29440 0.11180 0.24150 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.73610 39.84610 -0.11000 -0.27606 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.52760 11.52680 0.00080 0.00694 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97920 9.98690 -0.00770 -0.07710 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.29730 14.21410 0.08320 0.58533 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.37220 10.30900 0.06320 0.61306 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918 群益大印度基金N-新臺幣 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643 群益大印度基金-人民幣 12.92600 12.78350 0.14250 1.11472 群益大印度基金-美元 11.79910 11.66570 0.13340 1.14352 群益大印度基金-新臺幣 11.24000 11.13000 0.11000 0.98832 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.55540 12.53660 0.01880 0.14996 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.75240 11.73140 0.02100 0.17901 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.11660 11.09980 0.01680 0.15135 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.49270 9.47570 0.01700 0.17941 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.07700 10.06180 0.01520 0.15107 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.64060 8.62520 0.01540 0.17855 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.28210 9.26820 0.01390 0.14998 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.22610 8.21140 0.01470 0.17902 群益中小型股基金 48.17000 47.69000 0.48000 1.00650 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.91470 10.85820 0.05650 0.52034 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.83560 9.78200 0.05360 0.54795 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.27250 9.23230 0.04020 0.43543 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.20690 9.15920 0.04770 0.52079 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.29540 8.25010 0.04530 0.54908 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.82140 7.78750 0.03390 0.43531 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.66240 10.66640 -0.00400 -0.03750 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.72850 11.73300 -0.00450 -0.03835 群益中國高收益債券基金-美元 11.28910 11.29380 -0.00470 -0.04162 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.40430 10.41930 -0.01500 -0.14396 群益中國新機會基金N-人民幣 9.70240 9.63060 0.07180 0.74554 群益中國新機會基金N-美元 8.64780 8.58130 0.06650 0.77494 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.28000 9.22000 0.06000 0.65076 群益中國新機會基金-人民幣 8.60440 8.54070 0.06370 0.74584 群益中國新機會基金-美元 9.24600 9.17490 0.07110 0.77494 群益中國新機會基金-新臺幣 8.87000 8.81000 0.06000 0.68104 群益平衡王基金 20.74330 20.73770 0.00560 0.02700 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.98720 9.97330 0.01390 0.13937 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.95760 9.95500 0.00260 0.02612 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.98720 9.97340 0.01380 0.13837 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.95760 9.95500 0.00260 0.02612 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.98730 9.97340 0.01390 0.13937 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.95760 9.95500 0.00260 0.02612 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.94330 9.94050 0.00280 0.02817 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.00500 9.99320 0.01180 0.11808 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.97530 9.97480 0.00050 0.00501 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.00500 9.99320 0.01180 0.11808 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.97530 9.97480 0.00050 0.00501 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.00500 9.99320 0.01180 0.11808 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.97540 9.97480 0.00060 0.00602 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.98170 9.98090 0.00080 0.00802 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.00400 9.99140 0.01260 0.12611 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.97430 9.97310 0.00120 0.01203 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.00400 9.99140 0.01260 0.12611 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.97430 9.97310 0.00120 0.01203 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.00390 9.99140 0.01250 0.12511 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.97430 9.97310 0.00120 0.01203 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.97210 9.97060 0.00150 0.01504 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.46000 6.47000 -0.01000 -0.15456 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.53800 12.55090 -0.01290 -0.10278 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.61550 11.62410 -0.00860 -0.07398 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.65110 10.66210 -0.01100 -0.10317 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.86640 9.87370 -0.00730 -0.07393 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.48300 10.49370 -0.01070 -0.10197 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.49530 10.46550 0.02980 0.28475 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.26810 10.23910 0.02900 0.28323 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.19650 9.17030 0.02620 0.28570 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.19810 9.17210 0.02600 0.28347 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.55630 10.52630 0.03000 0.28500 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.59050 10.56050 0.03000 0.28408 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.35880 9.33220 0.02660 0.28503 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.84180 9.81390 0.02790 0.28429 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.38360 11.38060 0.00300 0.02636 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.78690 7.78490 0.00200 0.02569 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.86400 10.85890 0.00510 0.04697 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.66350 10.65940 0.00410 0.03846 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.73380 10.74180 -0.00800 -0.07448 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.95130 9.94670 0.00460 0.04625 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.89120 9.88750 0.00370 0.03742 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.95700 9.96450 -0.00750 -0.07527 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.86400 10.85900 0.00500 0.04604 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.66330 10.65930 0.00400 0.03753 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.73370 10.74170 -0.00800 -0.07448 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.95140 9.94680 0.00460 0.04625 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.89110 9.88730 0.00380 0.03843 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.95700 9.96450 -0.00750 -0.07527 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.63670 9.60970 0.02700 0.28097 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 群益全球關鍵生技基金-美元 15.76760 15.72340 0.04420 0.28111 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.63000 15.60000 0.03000 0.19231 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.47000 11.42000 0.05000 0.43783 群益印度中小基金N-人民幣 10.38550 10.27830 0.10720 1.04297 群益印度中小基金N-美元 8.46220 8.37250 0.08970 1.07136 群益印度中小基金N-新臺幣 8.04000 7.96000 0.08000 1.00503 群益印度中小基金-人民幣 14.05960 13.91450 0.14510 1.04280 群益印度中小基金-美元 12.10330 11.97500 0.12830 1.07140 群益印度中小基金-新臺幣 14.07000 13.93000 0.14000 1.00503 群益多利策略組合基金 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382 群益多重收益組合基金 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047 群益多重資產組合基金 15.53000 15.56000 -0.03000 -0.19280 群益安家基金 26.92390 26.64430 0.27960 1.04938 群益安穩貨幣市場基金 16.17290 16.17260 0.00030 0.00185 群益那斯達克生技基金 21.26000 21.45000 -0.19000 -0.88578 群益亞太中小基金 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685 群益亞太新趨勢平衡基金 16.61000 16.60000 0.01000 0.06024 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.73310 10.72440 0.00870 0.08112 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.89050 7.88410 0.00640 0.08118 群益店頭市場基金 101.84000 100.82000 1.02000 1.01170 群益東方盛世基金 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 13.42360 13.43320 -0.00960 -0.07146 群益東協成長基金-美元 11.43650 11.44140 -0.00490 -0.04283 群益東協成長基金-新臺幣 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.13870 12.12770 0.01100 0.09070 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.23550 11.22510 0.01040 0.09265 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.61270 10.61280 -0.00010 -0.00094 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.84800 9.83910 0.00890 0.09046 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.11820 9.10970 0.00850 0.09331 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.61090 8.61100 -0.00010 -0.00116 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.97390 10.97400 -0.00010 -0.00091 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.63720 9.62850 0.00870 0.09036 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.28010 9.27150 0.00860 0.09276 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.61960 9.61970 -0.00010 -0.00104 群益長安基金 31.50000 31.49000 0.01000 0.03176 群益美國新創亮點基金N-美元 10.54740 10.52630 0.02110 0.20045 群益美國新創亮點基金-美元 15.95570 15.92400 0.03170 0.19907 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.48000 15.47000 0.01000 0.06464 群益真善美基金 16.02370 15.99710 0.02660 0.16628 群益馬拉松基金 127.16000 125.95000 1.21000 0.96070 群益深証中小板基金 12.45000 12.35000 0.10000 0.80972 群益創新科技基金 35.73000 35.23000 0.50000 1.41924 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.76010 10.64940 0.11070 1.03950 群益華夏盛世基金N-美元 9.61250 9.51100 0.10150 1.06719 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.06000 9.97000 0.09000 0.90271 群益華夏盛世基金-人民幣 11.71780 11.59730 0.12050 1.03903 群益華夏盛世基金-美元 10.59880 10.48690 0.11190 1.06705 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.56000 17.40000 0.16000 0.91954 群益奧斯卡基金 31.94000 31.55000 0.39000 1.23613 群益新興金鑽基金-美元 11.46870 11.43090 0.03780 0.33068 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779 群益葛萊美基金 25.26000 24.96000 0.30000 1.20192 群益道瓊美國地產ETF基金 22.82000 22.90000 -0.08000 -0.34934 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.95000 15.03000 -0.08000 -0.53227 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.57150 11.55420 0.01730 0.14973 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.07300 11.05330 0.01970 0.17823 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.14220 11.13490 0.00730 0.06556 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.10780 11.09120 0.01660 0.14967 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.62890 10.61000 0.01890 0.17813 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.69530 10.68840 0.00690 0.06456 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.57140 11.55400 0.01740 0.15060 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.07340 11.05370 0.01970 0.17822 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.83700 9.83060 0.00640 0.06510 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.10780 11.09120 0.01660 0.14967 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.62850 10.60960 0.01890 0.17814 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.91920 9.91270 0.00650 0.06557 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.14780 13.15100 -0.00320 -0.02433 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.85400 11.85810 -0.00410 -0.03458 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.72220 11.72540 -0.00320 -0.02729 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.69320 8.69530 -0.00210 -0.02415 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.96640 8.96960 -0.00320 -0.03568 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.43320 8.43550 -0.00230 -0.02727 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.31860 10.32220 -0.00360 -0.03488 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.91940 9.92290 -0.00350 -0.03527 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.18460 10.12010 0.06450 0.63735 德信大發基金 31.92000 31.86000 0.06000 0.18832 德信中國精選成長基金 12.11000 12.04000 0.07000 0.58140 德信台灣主流中小基金 20.94000 20.87000 0.07000 0.33541 德信萬保貨幣市場基金 11.99510 11.99490 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.88000 34.93000 -0.05000 -0.14314 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.07060 11.07090 -0.00030 -0.00271 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.93150 10.93280 -0.00130 -0.01189 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72560 11.72540 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.95000 17.84000 0.11000 0.61659 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.85000 17.93000 -0.08000 -0.44618 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.93710 10.94450 -0.00740 -0.06761 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.89660 16.85710 0.03950 0.23432 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.23140 8.24310 -0.01170 -0.14194 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.17770 11.18070 -0.00300 -0.02683 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.26860 12.27210 -0.00350 -0.02852 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.10220 14.12220 -0.02000 -0.14162 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.01000 16.98000 0.03000 0.17668 摩根中小基金 23.23000 23.22000 0.01000 0.04307 摩根中國A股基金 15.73000 15.56000 0.17000 1.09254 摩根中國A股基金(美元) 12.29000 12.15000 0.14000 1.15226 摩根中國亮點基金 13.35000 13.28000 0.07000 0.52711 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.34950 11.31320 0.03630 0.32086 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.85980 12.81420 0.04560 0.35586 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.65910 9.62050 0.03860 0.40123 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.31390 13.27140 0.04250 0.32024 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.71220 15.65660 0.05560 0.35512 摩根台灣金磚基金-累積型 20.23000 20.25000 -0.02000 -0.09877 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.23000 20.25000 -0.02000 -0.09877 摩根台灣增長基金 51.80000 51.83000 -0.03000 -0.05788 摩根平衡基金 28.21000 28.24000 -0.03000 -0.10623 摩根全球α基金 18.56000 18.59000 -0.03000 -0.16138 摩根全球平衡基金 16.23250 16.20060 0.03190 0.19691 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.51330 9.51870 -0.00540 -0.05673 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.73170 10.73670 -0.00500 -0.04657 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09250 10.09630 -0.00380 -0.03764 摩根多元入息成長基金-累積型 11.78980 11.79750 -0.00770 -0.06527 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.56320 10.56720 -0.00400 -0.03785 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.52870 10.51830 0.01040 0.09888 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.02120 14.00740 0.01380 0.09852 摩根亞洲基金 59.13000 58.91000 0.22000 0.37345 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.41090 8.40640 0.00450 0.05353 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.98890 9.98130 0.00760 0.07614 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.81760 8.81010 0.00750 0.08513 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.91370 12.90700 0.00670 0.05191 摩根東方內需機會基金 18.70000 18.63000 0.07000 0.37574 摩根東方科技基金 33.01000 32.92000 0.09000 0.27339 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 摩根金龍收成基金 22.81000 22.67000 0.14000 0.61756 摩根第一貨幣市場基金 15.14210 15.14190 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.28000 14.25000 0.03000 0.21053 摩根新金磚五國基金 12.49000 12.49000 0.00000 0.00000 摩根新絲路基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 13.63000 13.60000 0.03000 0.22059 摩根新興日本基金 23.80000 23.93000 -0.13000 -0.54325 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.14230 7.12860 0.01370 0.19218 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.54690 9.52660 0.02030 0.21309 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.32980 9.30950 0.02030 0.21806 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.15750 11.13620 0.02130 0.19127 摩根新興科技基金 56.19000 56.07000 0.12000 0.21402 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.76270 8.75400 0.00870 0.09938 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.50210 9.48540 0.01670 0.17606 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.95270 8.93520 0.01750 0.19585 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.51320 10.50280 0.01040 0.09902 摩根龍揚基金 34.07000 33.87000 0.20000 0.59049 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 摩根環球股票收益基金-累積型 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32550 9.32070 0.00480 0.05150 摩根總收益組合基金-累積型 11.57570 11.56980 0.00590 0.05099 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.79000 20.76000 0.03000 0.14451 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62210 12.62200 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.90450 10.90360 0.00090 0.00825 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.61330 10.60160 0.01170 0.11036 聯邦中國龍基金 28.01000 27.90000 0.11000 0.39427 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.60400 12.60550 -0.00150 -0.01190 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.80630 11.81340 -0.00710 -0.06010 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.68070 10.69430 -0.01360 -0.12717 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31830 10.31960 -0.00130 -0.01260 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.71760 9.72350 -0.00590 -0.06068 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.78430 8.79550 -0.01120 -0.12734 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.92950 9.95520 -0.02570 -0.25816 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.13500 10.17270 -0.03770 -0.37060 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.40160 9.42600 -0.02440 -0.25886 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.59220 9.62790 -0.03570 -0.37080 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.77390 11.75860 0.01530 0.13012 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.64250 11.63910 0.00340 0.02921 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.80630 10.81400 -0.00770 -0.07120 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.83970 10.82560 0.01410 0.13025 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.70400 10.70080 0.00320 0.02990 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.93420 9.94120 -0.00700 -0.07041 聯邦金鑽平衡基金 25.02500 24.96600 0.05900 0.23632 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.69310 9.65740 0.03570 0.36966 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.06160 10.03580 0.02580 0.25708 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.63880 9.60330 0.03550 0.36966 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.99230 9.96670 0.02560 0.25686 聯邦貨幣市場基金 13.23400 13.23380 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 14.02000 13.95000 0.07000 0.50179 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.73680 16.73970 -0.00290 -0.01732 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.01570 13.00610 0.00960 0.07381 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.65630 12.64570 0.01060 0.08382 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.02650 12.01640 0.01010 0.08405 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.47620 12.45560 0.02060 0.16539 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.66100 11.65270 0.00830 0.07123 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58470 10.56710 0.01760 0.16655 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.73280 8.72650 0.00630 0.07219 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.25000 38.15000 0.10000 0.26212 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.25000 19.11000 0.14000 0.73260 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.80000 18.64000 0.16000 0.85837 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.50000 12.40000 0.10000 0.80645 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.52000 16.51000 0.01000 0.06057 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.59000 7.58000 0.01000 0.13193 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.43000 15.35000 0.08000 0.52117 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.75000 8.71000 0.04000 0.45924 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.55000 14.50000 0.05000 0.34483 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.48000 14.42000 0.06000 0.41609 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.50000 14.44000 0.06000 0.41551 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.15000 15.10000 0.05000 0.33113 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.10000 21.08000 0.02000 0.09488 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.14000 19.12000 0.02000 0.10460 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.85000 14.84000 0.01000 0.06739 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.85000 15.83000 0.02000 0.12634 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.79000 14.78000 0.01000 0.06766 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.77000 14.76000 0.01000 0.06775 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.63000 12.62000 0.01000 0.07924 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.92000 14.90000 0.02000 0.13423 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.75000 12.73000 0.02000 0.15711 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.72000 19.70000 0.02000 0.10152 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.42000 18.40000 0.02000 0.10870 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.85000 7.85000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.92000 12.90000 0.02000 0.15504 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.18000 14.18000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 聯博貨幣市場基金 15.04600 15.04590 0.00010 0.00066 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.11080 11.09410 0.01670 0.15053 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.87620 13.84740 0.02880 0.20798 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.45600 7.44480 0.01120 0.15044 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.42000 14.41000 0.01000 0.06940 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.33920 10.33810 0.00110 0.01064 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.79530 10.78440 0.01090 0.10107 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.22970 10.21570 0.01400 0.13704 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.22020 10.21350 0.00670 0.06560 瀚亞中小型股基金 22.27000 22.12000 0.15000 0.67812 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.95000 12.89000 0.06000 0.46548 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.24000 13.16000 0.08000 0.60790 瀚亞巴西基金 5.81000 5.82000 -0.01000 -0.17182 瀚亞外銷基金 42.00000 41.86000 0.14000 0.33445 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.99250 9.99390 -0.00140 -0.01401 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.94200 9.93980 0.00220 0.02213 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.96390 9.95300 0.01090 0.10951 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.90120 9.89590 0.00530 0.05356 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.99010 9.99130 -0.00120 -0.01201 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.97260 9.96970 0.00290 0.02909 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.95980 9.94800 0.01180 0.11862 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.89620 9.89010 0.00610 0.06168 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.60620 11.61900 -0.01280 -0.11016 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.03270 11.02900 0.00370 0.03355 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.90390 12.90720 -0.00330 -0.02557 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.98010 10.97350 0.00660 0.06014 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.36240 7.37070 -0.00830 -0.11261 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.01260 8.01000 0.00260 0.03246 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.17890 8.18110 -0.00220 -0.02689 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.10810 7.10380 0.00430 0.06053 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.71750 8.71980 -0.00230 -0.02638 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.05420 9.06450 -0.01030 -0.11363 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.36950 9.36630 0.00320 0.03417 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.08640 9.08870 -0.00230 -0.02531 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.53000 12.56000 -0.03000 -0.23885 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.37480 10.24760 0.12720 1.24127 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.80070 9.69150 0.10920 1.12676 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.42710 9.30300 0.12410 1.33398 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.47210 9.35600 0.11610 1.24091 瀚亞印度基金-人民幣 14.03000 13.91000 0.12000 0.86269 瀚亞印度基金-美元 12.85000 12.71000 0.14000 1.10149 瀚亞印度基金-新台幣 28.65000 28.38000 0.27000 0.95137 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.71000 9.60000 0.11000 1.14583 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.74000 9.64000 0.10000 1.03734 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.26000 9.17000 0.09000 0.98146 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.03000 8.92000 0.11000 1.23318 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.05000 8.95000 0.10000 1.11732 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.27000 9.18000 0.09000 0.98039 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.03000 8.92000 0.11000 1.23318 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.05000 8.95000 0.10000 1.11732 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.98000 12.03000 -0.05000 -0.41563 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.77000 14.81000 -0.04000 -0.27009 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.81000 6.83000 -0.02000 -0.29283 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 瀚亞亞太基礎建設基金 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.68240 12.70390 -0.02150 -0.16924 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.45530 14.59310 -0.13780 -0.94428 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.31160 11.30960 0.00200 0.01768 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.05400 11.06010 -0.00610 -0.05515 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.91050 12.90500 0.00550 0.04262 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.09250 9.10730 -0.01480 -0.16251 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.75650 9.84950 -0.09300 -0.94421 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.92780 8.92620 0.00160 0.01792 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.71400 8.71880 -0.00480 -0.05505 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.37680 9.37250 0.00430 0.04588 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.96560 14.96900 -0.00340 -0.02271 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.82080 10.83320 -0.01240 -0.11446 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.31650 10.30570 0.01080 0.10480 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.61640 12.61940 -0.00300 -0.02377 瀚亞非洲基金-南非幣 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.06000 19.04000 0.02000 0.10504 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.63610 13.63590 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 29.62000 29.63000 -0.01000 -0.03375 瀚亞高科技基金 62.92000 62.51000 0.41000 0.65590 瀚亞理財通基金 27.04000 27.09000 -0.05000 -0.18457 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.60000 9.49000 0.11000 1.15911 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.69000 8.60000 0.09000 1.04651 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.21000 8.10000 0.11000 1.35802 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.39000 8.29000 0.10000 1.20627 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.65000 8.56000 0.09000 1.05140 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.25000 8.14000 0.11000 1.35135 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.39000 8.30000 0.09000 1.08434 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.69000 9.56000 0.13000 1.35983 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.90000 9.77000 0.13000 1.33060 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.98000 8.88000 0.10000 1.12613 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.46000 8.35000 0.11000 1.31737 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.65000 8.54000 0.11000 1.28806 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.63000 9.51000 0.12000 1.26183 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.97000 8.86000 0.11000 1.24153 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.58000 8.46000 0.12000 1.41844 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.73000 8.62000 0.11000 1.27610 瀚亞菁華基金 22.71000 22.69000 0.02000 0.08814 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.28120 14.23580 0.04540 0.31891 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.31510 9.28550 0.02960 0.31878 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.23000 11.22880 0.00120 0.01069 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.76700 11.85600 -0.08900 -0.75067 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.19240 10.18200 0.01040 0.10214 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.74100 10.71480 0.02620 0.24452 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.29750 8.29660 0.00090 0.01085 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.16410 8.22580 -0.06170 -0.75008 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.71580 8.69710 0.01870 0.21501 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.16890 8.16060 0.00830 0.10171 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.09550 8.07580 0.01970 0.24394 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.16450 14.15460 0.00990 0.06994 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.80410 10.81080 -0.00670 -0.06198 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.95350 9.94150 0.01200 0.12071 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.52070 11.51270 0.00800 0.06949 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.30940 10.31580 -0.00640 -0.06204 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.01060 10.00360 0.00700 0.06997 瀚亞歐洲基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------