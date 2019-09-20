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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/09/19  108/09/18  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.37740   10.37280   0.00460    0.04435
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.12900   10.12460   0.00440    0.04346
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.46860   10.46710   0.00150    0.01433
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.22610   10.22470   0.00140    0.01369
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.13350   10.12380   0.00970    0.09581
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.23920   10.23080   0.00840    0.08211
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.13360   10.12520   0.00840    0.08296
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.18450   10.17470   0.00980    0.09632
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.85240    9.84390   0.00850    0.08635
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.85240    9.84390   0.00850    0.08635
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.84440    9.83690   0.00750    0.07624
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.84440    9.83690   0.00750    0.07624
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.03680   10.02770   0.00910    0.09075
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.03680   10.02770   0.00910    0.09075
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.80750   10.79530   0.01220    0.11301
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.60570   10.59380   0.01190    0.11233
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.71920   10.70590   0.01330    0.12423
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.60830   10.59540   0.01290    0.12175
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.69000   22.73000  -0.04000   -0.17598
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.88000   23.69000   0.19000    0.80203
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.91270   41.81680   0.09590    0.22933
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.21370   39.32070  -0.10700   -0.27212
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.94020    9.93090   0.00930    0.09365
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.49940   10.48910   0.01030    0.09820
中國信託台灣活力基金                                               13.69000   13.64000   0.05000    0.36657
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.23000   11.26000  -0.03000   -0.26643
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.83000   10.87000  -0.04000   -0.36799
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.30520   10.30590  -0.00070   -0.00679
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.14320   10.15180  -0.00860   -0.08471
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.99090    8.99850  -0.00760   -0.08446
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.48010   10.47710   0.00300    0.02863
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.26200    9.25940   0.00260    0.02808
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.36600   11.38770  -0.02170   -0.19056
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.58120    9.59940  -0.01820   -0.18960
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.08910   11.09150  -0.00240   -0.02164
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.60800    9.61010  -0.00210   -0.02185
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              45.03780   44.73530   0.30250    0.67620
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  41.86380   41.65520   0.20860    0.50078
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.87890   46.63650   0.24240    0.51976
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.43950   47.21290   0.22660    0.47995
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
中國信託智能運動基金-美元                                          10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04640   11.04620   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.38600   10.37390   0.01210    0.11664
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.47180    9.46070   0.01110    0.11733
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.65030   10.62820   0.02210    0.20794
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.71300    9.69290   0.02010    0.20737
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.16460   40.20430  -0.03970   -0.09875
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.05880   40.86270   0.19610    0.47990
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    43.99000   43.78150   0.20850    0.47623
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.54250   44.38840   0.15410    0.34716
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.48000   44.36820   0.11180    0.25198
元大2001基金                                                       68.35000   68.26000   0.09000    0.13185
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          47.23490   47.02480   0.21010    0.44679
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             45.09090   44.98770   0.10320    0.22940
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.17000   21.08000   0.09000    0.42694
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.75940   11.75850   0.00090    0.00765
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.57780   10.58500  -0.00720   -0.06802
元大上證50基金                                                     33.05000   33.03000   0.02000    0.06055
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.74000   11.76000  -0.02000   -0.17007
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.41000   13.42000  -0.01000   -0.07452
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.19500   12.20700  -0.01200   -0.09830
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.54800   16.58300  -0.03500   -0.21106
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.56300   11.49000   0.07300    0.63534
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.85800   10.79700   0.06100    0.56497
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.04000    3.03000   0.01000    0.33003
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.26000   13.23000   0.03000    0.22676
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.29130   45.40170  -0.11040   -0.24316
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.09580   11.09380   0.00200    0.01803
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.07420   10.07230   0.00190    0.01886
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.96250    9.96810  -0.00560   -0.05618
元大巴西指數基金                                                    6.93200    7.00200  -0.07000   -0.99971
元大日經225基金                                                    27.98000   27.89000   0.09000    0.32270
元大台商收成基金                                                   23.35000   23.43000  -0.08000   -0.34144
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
元大台灣50單日正向2倍基金                                          42.52000   42.77000  -0.25000   -0.58452
元大台灣中型100基金                                                34.58000   34.62000  -0.04000   -0.11554
元大台灣加權股價指數基金                                           26.68400   26.73600  -0.05200   -0.19449
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
元大台灣卓越50基金                                                 84.80000   84.92000  -0.12000   -0.14131
元大台灣金融基金                                                   19.05000   19.09000  -0.04000   -0.20953
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.82000   32.91000  -0.09000   -0.27347
元大台灣高股息基金                                                 28.05000   28.13000  -0.08000   -0.28439
元大台灣電子科技基金                                               37.91000   37.91000   0.00000    0.00000
元大全球ETF成長組合基金                                            10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.06000   15.07000  -0.01000   -0.06636
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.49000   24.62000  -0.13000   -0.52803
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.63000   13.68000  -0.05000   -0.36550
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.71000   13.76000  -0.05000   -0.36337
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.50000   12.53500  -0.03500   -0.27922
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.61000    8.60000   0.01000    0.11628
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.47000    6.46000   0.01000    0.15480
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.94000    6.97000  -0.03000   -0.43042
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.36900    8.38000  -0.01100   -0.13126
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.32000    8.35000  -0.03000   -0.35928
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.45000   13.41000   0.04000    0.29828
元大全球農業商機基金                                               18.10000   18.14000  -0.04000   -0.22051
元大印尼指數基金                                                    9.58900    9.55400   0.03500    0.36634
元大印度指數基金                                                    9.25000    9.21700   0.03300    0.35803
元大印度基金                                                       12.05000   11.98000   0.07000    0.58431
元大多多基金                                                       18.30000   18.16000   0.14000    0.77093
元大多福基金                                                       55.40000   55.53000  -0.13000   -0.23411
元大亞太成長基金                                                    8.55000    8.59000  -0.04000   -0.46566
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.40900    9.42200  -0.01300   -0.13797
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.49450    7.50490  -0.01040   -0.13858
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.04800    9.12100  -0.07300   -0.80035
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.93000   10.02000  -0.09000   -0.89820
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.30000    9.39000  -0.09000   -0.95847
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.93000   10.02000  -0.09000   -0.89820
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.21200   10.23700  -0.02500   -0.24421
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21960   10.21480   0.00480    0.04699
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.48640   10.48180   0.00460    0.04389
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20260   10.19820   0.00440    0.04314
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.52680   10.53400  -0.00720   -0.06835
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.24360   10.25070  -0.00710   -0.06926
元大卓越基金                                                       43.40000   43.48000  -0.08000   -0.18399
元大店頭基金                                                        9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.51900   10.51840   0.00060    0.00570
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.85670    9.85430   0.00240    0.02435
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.52550   32.59980  -0.07430   -0.22792
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   44.46570   44.23110   0.23460    0.53040
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.87130   15.99140  -0.12010   -0.75103
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        25.05090   24.69660   0.35430    1.43461
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.73760   42.76130  -0.02370   -0.05542
元大高科技基金                                                     21.18000   21.03000   0.15000    0.71327
元大得利貨幣市場基金                                               16.34530   16.34510   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04640   12.04620   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.14000   11.08000   0.06000    0.54152
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.14000   11.08000   0.06000    0.54152
元大富櫃50基金                                                     13.45000   13.37000   0.08000    0.59835
元大華夏中小基金                                                    7.56000    7.53000   0.03000    0.39841
元大新中國基金-人民幣                                              10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
元大新中國基金-美元                                                 9.35000    9.36300  -0.01300   -0.13884
元大新中國基金-新台幣                                               9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
元大新主流基金                                                     26.81000   26.83000  -0.02000   -0.07454
元大新東協平衡基金-美元                                             9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.22620   11.22780  -0.00160   -0.01425
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.05550   10.05320   0.00230    0.02288
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.53510   11.54550  -0.01040   -0.09008
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.41400    9.42250  -0.00850   -0.09021
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.65650   10.64480   0.01170    0.10991
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.83110    9.82030   0.01080    0.10998
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.88070   10.88100  -0.00030   -0.00276
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.04690   10.04720  -0.00030   -0.00299
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.16600   10.15650   0.00950    0.09354
元大新興亞洲基金                                                   10.93000   10.90000   0.03000    0.27523
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.79410    9.78720   0.00690    0.07050
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.07580    9.06930   0.00650    0.07167
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.11720   10.12140  -0.00420   -0.04150
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.38990    9.39380  -0.00390   -0.04152
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18110   15.18090   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       38.73000   38.82000  -0.09000   -0.23184
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
元大實質多重資產基金-美元                                           8.23100    8.26500  -0.03400   -0.41137
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.73000    8.77000  -0.04000   -0.45610
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.50000   18.47000   0.03000    0.16243
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.80000   20.84000  -0.04000   -0.19194
元大摩臺基金                                                       39.70000   39.76000  -0.06000   -0.15091
元大標普500基金                                                    28.27000   28.32000  -0.05000   -0.17655
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.92000   11.93000  -0.01000   -0.08382
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.38000   37.39000  -0.01000   -0.02675
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.88000   20.90000  -0.02000   -0.09569
元大標智滬深300基金                                                18.33000   18.32000   0.01000    0.05459
元大歐洲50基金                                                     25.81000   25.75000   0.06000    0.23301
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.05620    9.11740  -0.06120   -0.67124
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30740   10.30720   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.25000   16.23000   0.02000    0.12323
日盛上選基金                                                       38.27000   37.88000   0.39000    1.02957
日盛小而美基金                                                     19.80000   19.72000   0.08000    0.40568
日盛中國內需動力基金                                                9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.42100   12.42370  -0.00270   -0.02173
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.80250    9.80460  -0.00210   -0.02142
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.55240   12.55280  -0.00040   -0.00319
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.90160    9.90200  -0.00040   -0.00404
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.32480   11.33300  -0.00820   -0.07236
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.91630    8.92280  -0.00650   -0.07285
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.31000   11.23000   0.08000    0.71238
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.45000   10.37000   0.08000    0.77146
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.85000   10.78000   0.07000    0.64935
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
日盛日盛基金                                                       12.75000   12.64000   0.11000    0.87025
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.68670   10.67890   0.00780    0.07304
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.44450    9.43760   0.00690    0.07311
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.41780   10.41710   0.00070    0.00672
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.20730    9.20670   0.00060    0.00652
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.54330    2.54470  -0.00140   -0.05502
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65100    1.65190  -0.00090   -0.05448
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38930    0.38940  -0.00010   -0.02568
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25320    0.25330  -0.00010   -0.03948
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.80270   12.81640  -0.01370   -0.10689
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.20490    8.21370  -0.00880   -0.10714
日盛亞洲機會基金                                                    7.15000    7.14000   0.01000    0.14006
日盛首選基金                                                       18.64000   18.57000   0.07000    0.37695
日盛高科技基金                                                     19.97000   19.83000   0.14000    0.70600
日盛貨幣市場基金                                                   14.85340   14.85320   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     43.98000   43.59000   0.39000    0.89470
日盛精選五虎基金                                                   38.55000   38.46000   0.09000    0.23401
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56270   13.56250   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 35.04000   34.92000   0.12000    0.34364
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.94000    9.99000  -0.05000   -0.50050
台新MSCI中國基金                                                   20.08000   20.09000  -0.01000   -0.04978
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.45000   20.51000  -0.06000   -0.29254
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23950   14.23930   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     50.86000   50.72000   0.14000    0.27603
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58670    0.57720   0.00950    1.64588
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.15500   17.88200   0.27300    1.52667
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33820    0.33480   0.00340    1.01553
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.12000   10.03000   0.09000    0.89731
台新主流基金                                                       26.21000   26.20000   0.01000    0.03817
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.32000   24.44000  -0.12000   -0.49100
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.78920    0.79220  -0.00300   -0.37869
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.06000   17.15000  -0.09000   -0.52478
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55260    0.55470  -0.00210   -0.37858
台新台灣中小基金                                                   39.73000   39.70000   0.03000    0.07557
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.97880   11.02870  -0.04990   -0.45246
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.88130    9.91790  -0.03660   -0.36903
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.34000    9.39000  -0.05000   -0.53248
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.51070   11.55340  -0.04270   -0.36959
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.92000   10.97000  -0.05000   -0.45579
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.06390   10.05670   0.00720    0.07159
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.34250   11.33430   0.00820    0.07235
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
台新印度基金                                                       13.90000   13.82000   0.08000    0.57887
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.59010    8.59320  -0.00310   -0.03608
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28230    0.28200   0.00030    0.10638
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.74130   12.74580  -0.00450   -0.03531
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41360    0.41330   0.00030    0.07259
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.03000   39.12000  -0.09000   -0.23006
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.08000   41.95000   0.13000    0.30989
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13980   11.13970   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.67130   33.63970   0.03160    0.09394
台新智慧生活基金-美元                                              10.77370   10.79790  -0.02420   -0.22412
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.04220    8.02710   0.01510    0.18811
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.26360    8.25750   0.00610    0.07387
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.22440    9.20720   0.01720    0.18681
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.48960    9.48260   0.00700    0.07382
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.54260   11.50610   0.03650    0.31722
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36650    0.36490   0.00160    0.43848
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.11030    8.08470   0.02560    0.31665
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27200    0.27090   0.00110    0.40605
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.44000    5.45000  -0.01000   -0.18349
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.75000   22.72000   0.03000    0.13204
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.62320   10.62160   0.00160    0.01506
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.10160   10.09600   0.00560    0.05547
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.17200   10.17310  -0.00110   -0.01081
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.72590   10.72430   0.00160    0.01492
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.19230   10.18670   0.00560    0.05497
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.26590   10.26700  -0.00110   -0.01071
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               43.61860   43.31960   0.29900    0.69022
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     43.15370   42.92390   0.22980    0.53537
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.84320   38.96100  -0.11780   -0.30235
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.40950   11.40870   0.00080    0.00701
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.91460    9.91890  -0.00430   -0.04335
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.32440    9.32660  -0.00220   -0.02359
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.02480   11.02730  -0.00250   -0.02267
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.66710    7.67240  -0.00530   -0.06908
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.13350    9.13980  -0.00630   -0.06893
永豐中小基金                                                       56.35000   56.31000   0.04000    0.07104
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83670    1.83800  -0.00130   -0.07073
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.58540    2.58730  -0.00190   -0.07344
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.15240    8.16240  -0.01000   -0.12251
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11940   11.13300  -0.01360   -0.12216
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.13000    5.12000   0.01000    0.19531
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.46000   22.43000   0.03000    0.13375
永豐主流品牌基金                                                   18.87000   18.98000  -0.11000   -0.57956
永豐永豐基金                                                       34.73000   34.68000   0.05000    0.14418
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.02820    9.06630  -0.03810   -0.42024
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.58260    9.62300  -0.04040   -0.41983
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.90410    8.95050  -0.04640   -0.51841
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.45370    9.50300  -0.04930   -0.51878
永豐亞洲民生消費基金                                               11.75000   11.71000   0.04000    0.34159
永豐南非幣2021保本基金                                             14.28740   14.28610   0.00130    0.00910
永豐貨幣市場基金                                                   13.95440   13.95420   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16980    2.17030  -0.00050   -0.02304
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.70000    2.70060  -0.00060   -0.02222
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.75720    7.76280  -0.00560   -0.07214
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.95410   10.96200  -0.00790   -0.07207
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.13110    7.12370   0.00740    0.10388
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.52070   11.50870   0.01200    0.10427
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.11000    8.07000   0.04000    0.49566
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.64000   18.58000   0.06000    0.32293
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.95000   56.05000  -0.10000   -0.17841
永豐領航科技基金                                                   41.09000   40.87000   0.22000    0.53829
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.72000   11.72000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
永豐趨勢平衡基金                                                   43.56000   43.64000  -0.08000   -0.18332
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.94530   11.94440   0.00090    0.00753
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.78560    9.78430   0.00130    0.01329
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.43880   10.43740   0.00140    0.01341
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.87300    9.87360  -0.00060   -0.00608
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.36340   10.36410  -0.00070   -0.00675
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.84650    9.84500   0.00150    0.01524
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.63060   10.62900   0.00160    0.01505
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.88590    9.88640  -0.00050   -0.00506
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.45050   10.45070  -0.00020   -0.00191
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.29000   10.24000   0.05000    0.48828
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.36000   15.29000   0.07000    0.45782
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.60000   19.51000   0.09000    0.46130
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.56000   19.45000   0.11000    0.56555
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05180   10.04790   0.00390    0.03881
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05180   10.04790   0.00390    0.03881
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.96570    9.96240   0.00330    0.03312
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.96570    9.96240   0.00330    0.03312
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.20680   10.20140   0.00540    0.05293
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.20670   10.20130   0.00540    0.05293
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.04310   10.04010   0.00300    0.02988
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.04310   10.04000   0.00310    0.03088
兆豐國際生命科學基金                                               14.45000   14.47000  -0.02000   -0.13822
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.50550   10.50950  -0.00400   -0.03806
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.77570   10.77120   0.00450    0.04178
兆豐國際全球基金                                                   30.95000   30.98000  -0.03000   -0.09684
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.53060   10.53000   0.00060    0.00570
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22280   10.22040   0.00240    0.02348
兆豐國際國民基金                                                   23.76000   23.63000   0.13000    0.55015
兆豐國際第一基金                                                   14.11000   13.97000   0.14000    1.00215
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.74200   10.74980  -0.00780   -0.07256
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.14700    8.17770  -0.03070   -0.37541
兆豐國際萬全基金                                                   21.60000   21.46000   0.14000    0.65238
兆豐國際電子基金                                                   27.61000   27.51000   0.10000    0.36350
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.86000   22.86000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.09000   15.06000   0.03000    0.19920
兆豐國際豐台灣基金                                                 37.38000   37.25000   0.13000    0.34899
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57050   12.57030   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.79420    9.78600   0.00820    0.08379
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.82470    9.81390   0.01080    0.11005
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.84330    9.84270   0.00060    0.00610
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.83420    9.82540   0.00880    0.08956
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.95660    9.93860   0.01800    0.18111
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.79450    9.78620   0.00830    0.08481
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.82690    9.81600   0.01090    0.11104
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.85130    9.85070   0.00060    0.00609
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.83860    9.82980   0.00880    0.08952
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.96460    9.94660   0.01800    0.18097
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.91790   10.91130   0.00660    0.06049
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.64620   10.64110   0.00510    0.04793
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.90210   10.89690   0.00520    0.04772
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.59550   10.58910   0.00640    0.06044
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.71190   10.70680   0.00510    0.04763
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.69800   10.69320   0.00480    0.04489
合庫台灣基金                                                       12.57000   12.56000   0.01000    0.07962
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.81750   11.82480  -0.00730   -0.06173
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.88820   12.88740   0.00080    0.00621
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.46520   11.46440   0.00080    0.00698
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.24220   12.24080   0.00140    0.01144
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.14200    8.14700  -0.00500   -0.06137
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.46110    9.46060   0.00050    0.00529
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.17260    9.17200   0.00060    0.00654
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.83270    8.83190   0.00080    0.00906
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.30670    9.30610   0.00060    0.00645
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
合庫全球新興市場基金                                                9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
合庫貨幣市場基金                                                   10.18360   10.18350   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.93420    9.91920   0.01500    0.15122
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.34730   10.33170   0.01560    0.15099
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.54830   10.53970   0.00860    0.08160
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.14040   12.12170   0.01870    0.15427
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.47330   15.44790   0.02540    0.16442
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.65100    8.63800   0.01300    0.15050
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.51510    9.50070   0.01440    0.15157
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.85640    7.85000   0.00640    0.08153
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.63890    8.62560   0.01330    0.15419
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.54660   10.52730   0.01930    0.18333
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.10000   12.06000   0.04000    0.33167
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.55000   11.50000   0.05000    0.43478
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.72000   11.68000   0.04000    0.34247
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19600   10.19330   0.00270    0.02649
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.17840   10.17680   0.00160    0.01572
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.86940    9.89620  -0.02680   -0.27081
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.14830   10.14510   0.00320    0.03154
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.24070   10.23800   0.00270    0.02637
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.22100   10.21940   0.00160    0.01566
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.90270    9.92960  -0.02690   -0.27091
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.18260   10.17940   0.00320    0.03144
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25450   11.25380   0.00070    0.00622
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.82230    9.81900   0.00330    0.03361
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.75730    9.76500  -0.00770   -0.07885
安聯中國東協基金                                                   15.14000   15.17000  -0.03000   -0.19776
安聯中國策略基金-美元                                              12.76000   12.65000   0.11000    0.86957
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.66000   16.54000   0.12000    0.72551
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.44000   16.31000   0.13000    0.79706
安聯中華新思路基金-美元                                            14.85000   14.72000   0.13000    0.88315
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.01000   13.91000   0.10000    0.71891
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      33.94000   33.64000   0.30000    0.89180
安聯台灣科技基金                                                   56.43000   55.55000   0.88000    1.58416
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56100   12.56080   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   39.17000   38.99000   0.18000    0.46166
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86170   10.84610   0.01560    0.14383
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.94200   15.92780   0.01420    0.08915
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.88200    9.87320   0.00880    0.08913
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.96770    9.95870   0.00900    0.09037
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.07000   12.08000  -0.01000   -0.08278
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.72000   11.71000   0.01000    0.08540
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.31680   13.30540   0.01140    0.08568
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88810   10.87960   0.00850    0.07813
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.93770   12.93030   0.00740    0.05723
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.57800    9.57010   0.00790    0.08255
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.51360    9.50610   0.00750    0.07890
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.02810    9.02300   0.00510    0.05652
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.22600   10.21740   0.00860    0.08417
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.22420   10.21840   0.00580    0.05676
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.59000   11.58000   0.01000    0.08636
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.45000   11.44000   0.01000    0.08741
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.56640   12.57070  -0.00430   -0.03421
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.37460   11.37910  -0.00450   -0.03955
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.97580   10.98160  -0.00580   -0.05282
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.57260    8.57590  -0.00330   -0.03848
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.43720    8.44050  -0.00330   -0.03910
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.11500    8.11920  -0.00420   -0.05173
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.20950   10.21320  -0.00370   -0.03623
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.08540   10.09070  -0.00530   -0.05252
安聯全球人口趨勢基金                                               12.21000   12.26000  -0.05000   -0.40783
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.65000    8.72000  -0.07000   -0.80275
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.73000   33.03000  -0.30000   -0.90827
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.88000    7.92000  -0.04000   -0.50505
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.53750   12.53300   0.00450    0.03591
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56600   10.56220   0.00380    0.03598
安聯全球新興市場基金                                               16.83000   16.83000   0.00000    0.00000
安聯全球農金趨勢基金                                                9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
安聯亞洲動態策略基金                                               22.41000   22.42000  -0.01000   -0.04460
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.15270   10.14470   0.00800    0.07886
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.18940   10.18300   0.00640    0.06285
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.12010   10.11220   0.00790    0.07812
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.09060   10.08420   0.00640    0.06347
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.13440   10.12630   0.00810    0.07999
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.09500   10.08860   0.00640    0.06344
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.05580   10.05010   0.00570    0.05672
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.12010   10.11430   0.00580    0.05734
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.05580   10.05010   0.00570    0.05672
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.63010   10.62860   0.00150    0.01411
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.16130   10.16000   0.00130    0.01280
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.77030   91.83540  -0.06510   -0.07089
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.43140   13.43530  -0.00390   -0.02903
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.89740   68.94090  -0.04350   -0.06310
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.95100    9.95390  -0.00290   -0.02913
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.78510    2.78400   0.00110    0.03951
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.91440   10.91040   0.00400    0.03666
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.34300    2.34360  -0.00060   -0.02560
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.80930    8.80630   0.00300    0.03407
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.31450   10.31420   0.00030    0.00291
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.29320   10.28010   0.01310    0.12743
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.78130   10.77080   0.01050    0.09749
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.24370   10.23180   0.01190    0.11630
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.26560   10.25330   0.01230    0.11996
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.21450   10.21410   0.00040    0.00392
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.15950   10.14660   0.01290    0.12714
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.55530   10.54530   0.01000    0.09483
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.14190   10.13010   0.01180    0.11648
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.17110   10.15890   0.01220    0.12009
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.03340   10.01900   0.01440    0.14373
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.21470   10.20350   0.01120    0.10977
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.01220    9.99880   0.01340    0.13402
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.92600    9.91350   0.01250    0.12609
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.04970   10.03530   0.01440    0.14349
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.16480   10.15370   0.01110    0.10932
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.01190    9.99850   0.01340    0.13402
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.92630    9.91380   0.01250    0.12609
宏利台灣動力基金A類型                                              32.34000   32.23000   0.11000    0.34130
宏利台灣動力基金I類型                                              32.34000   32.23000   0.11000    0.34130
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.07470   10.08110  -0.00640   -0.06349
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.94140    9.95900  -0.01760   -0.17672
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.56320    7.56810  -0.00490   -0.06475
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.51850    7.52900  -0.01050   -0.13946
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
宏利全球債券組合基金                                               13.80840   13.80150   0.00690    0.04999
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.01140    3.00750   0.00390    0.12968
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.44090   12.42940   0.01150    0.09252
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.91810    8.91010   0.00800    0.08979
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.62210    2.62180   0.00030    0.01144
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.46900   11.46720   0.00180    0.01570
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.34160    3.32230   0.01930    0.58092
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54590    0.54270   0.00320    0.58964
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.34000   15.26000   0.08000    0.52425
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.52670   12.52170   0.00500    0.03993
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.06840   11.06380   0.00460    0.04158
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.56990   10.57030  -0.00040   -0.00378
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.78690    8.78270   0.00420    0.04782
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.41460    8.41110   0.00350    0.04161
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.25660    8.25640   0.00020    0.00242
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.42150    8.41770   0.00380    0.04514
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.67000   10.62000   0.05000    0.47081
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.65000   10.61000   0.04000    0.37700
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.99620    2.98800   0.00820    0.27443
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42960    0.42870   0.00090    0.20994
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.90210   12.87830   0.02380    0.18481
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97950    0.97700   0.00250    0.25589
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.34080    7.32700   0.01380    0.18834
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04830    2.04340   0.00490    0.23980
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29510    0.29440   0.00070    0.23777
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.92410    8.90750   0.01660    0.18636
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32420    0.32350   0.00070    0.21638
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69820   13.69810   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.49000    2.49000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.43000   27.49000  -0.06000   -0.21826
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.43000   27.49000  -0.06000   -0.21826
宏利澳幣保本基金                                                   12.70920   12.70230   0.00690    0.05432
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.64000   11.62000   0.02000    0.17212
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.81000   11.81000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.51590   10.52660  -0.01070   -0.10165
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.44630    9.45260  -0.00630   -0.06665
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.93520    8.95120  -0.01600   -0.17875
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.38000   11.40040  -0.02040   -0.17894
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
貝萊德新台幣基金                                                   12.98010   12.98000   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     28.13000   28.13000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46540   11.46500   0.00040    0.00349
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.92260    9.92350  -0.00090   -0.00907
保德信大中華基金-人民幣                                            10.69000   10.63000   0.06000    0.56444
保德信大中華基金-美元                                              10.26000   10.19000   0.07000    0.68695
保德信大中華基金-新台幣                                            30.65000   30.48000   0.17000    0.55774
保德信中小型股基金                                                 53.43000   53.03000   0.40000    0.75429
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.66000    9.60000   0.06000    0.62500
保德信中國中小基金-美元                                             9.04000    8.97000   0.07000    0.78038
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.77000    8.72000   0.05000    0.57339
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.03940   10.00070   0.03870    0.38697
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.11230   10.07640   0.03590    0.35628
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.16100   10.12190   0.03910    0.38629
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.29710   11.25360   0.04350    0.38654
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.65000   10.55000   0.10000    0.94787
保德信中國品牌基金-美元                                            10.63000   10.53000   0.10000    0.94967
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.46000   11.35000   0.11000    0.96916
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.43000   28.52000  -0.09000   -0.31557
保德信全球消費商機基金                                             19.60000   19.65000  -0.05000   -0.25445
保德信全球基礎建設基金                                             13.99000   13.95000   0.04000    0.28674
保德信全球資源基金                                                  7.23000    7.25000  -0.02000   -0.27586
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.15000   32.27000  -0.12000   -0.37186
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.29010   10.23880   0.05130    0.50104
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.77080   10.71710   0.05370    0.50107
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.31850   10.27860   0.03990    0.38819
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.79810   10.75640   0.04170    0.38768
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.73380    9.72810   0.00570    0.05859
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.93880   10.93260   0.00620    0.05671
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.28970    9.29500  -0.00530   -0.05702
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.42290   10.42880  -0.00590   -0.05657
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.20150    8.20030   0.00120    0.01463
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.34810   11.34650   0.00160    0.01410
保德信亞太基金                                                     20.07000   20.07000   0.00000    0.00000
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.77200    8.76300   0.00900    0.10270
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.20850   12.19590   0.01260    0.10331
保德信店頭市場基金                                                 38.69000   38.36000   0.33000    0.86027
保德信拉丁美洲基金                                                  7.10000    7.12000  -0.02000   -0.28090
保德信金平衡基金                                                   31.47000   31.47000   0.00000    0.00000
保德信金滿意基金                                                   44.47000   44.47000   0.00000    0.00000
保德信科技島基金                                                   29.33000   29.23000   0.10000    0.34211
保德信高成長基金                                                  101.71000  101.20000   0.51000    0.50395
保德信貨幣市場基金                                                 15.85670   15.85650   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.73670   10.74720  -0.01050   -0.09770
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.97210   10.99530  -0.02320   -0.21100
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.09800   11.10430  -0.00630   -0.05673
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.61930   10.63730  -0.01800   -0.16922
保德信新世紀基金                                                   10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.22880    8.23130  -0.00250   -0.03037
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.45020   10.45180  -0.00160   -0.01531
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.77010   11.77360  -0.00350   -0.02973
保德信新興趨勢組合基金                                             10.77000   10.82000  -0.05000   -0.46211
保德信瑞騰基金                                                     15.66240   15.66240   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                                 10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.48100    9.46100   0.02000    0.21139
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.03330   10.01210   0.02120    0.21174
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.40330    9.38980   0.01350    0.14377
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.71000    9.69650   0.01350    0.13923
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.68080    9.66830   0.01250    0.12929
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.11990   10.10570   0.01420    0.14051
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.53850    9.52390   0.01460    0.15330
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.90470    9.88960   0.01510    0.15269
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.17260   10.16430   0.00830    0.08166
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84170    9.81330   0.02840    0.28940
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.23010   10.20080   0.02930    0.28723
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.77110    9.74180   0.02930    0.30077
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.08940   10.05920   0.03020    0.30022
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.80720    9.79380   0.01340    0.13682
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.34840   10.33630   0.01210    0.11706
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.68180    9.66850   0.01330    0.13756
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.06870   10.05480   0.01390    0.13824
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.96480    9.96790  -0.00310   -0.03110
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.96860    9.97180  -0.00320   -0.03209
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.24680   10.25690  -0.01010   -0.09847
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.93720    9.93840  -0.00120   -0.01207
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.93730    9.93850  -0.00120   -0.01207
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.18110   10.18010   0.00100    0.00982
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.23400   10.20790   0.02610    0.25568
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.93770    9.91030   0.02740    0.27648
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.01380    9.98400   0.02980    0.29848
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.38770   10.35700   0.03070    0.29642
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.15530   10.13670   0.01860    0.18349
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.80570   10.78520   0.02050    0.19008
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.01530    9.98290   0.03240    0.32455
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.31580   10.28240   0.03340    0.32483
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.43200   10.41640   0.01560    0.14976
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.45460   10.43600   0.01860    0.17823
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.46680   10.45990   0.00690    0.06597
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.01680   10.01320   0.00360    0.03595
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.01930   10.01560   0.00370    0.03694
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型              9.93090    9.94900  -0.01810   -0.18193
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型              9.93420    9.95120  -0.01700   -0.17083
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.01790   10.01000   0.00790    0.07892
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.01920   10.01130   0.00790    0.07891
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.90350    9.89420   0.00930    0.09399
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.90400    9.89470   0.00930    0.09399
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.15130   10.13300   0.01830    0.18060
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.14930   10.13080   0.01850    0.18261
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.24040   10.23380   0.00660    0.06449
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.42570   10.41920   0.00650    0.06238
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.94920    9.92910   0.02010    0.20244
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.04450   10.02420   0.02030    0.20251
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96820    1.96810   0.00010    0.00508
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.84210    2.84200   0.00010    0.00352
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28900    0.28880   0.00020    0.06925
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45600    0.45560   0.00040    0.08780
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.19560    8.19500   0.00060    0.00732
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.06520   12.06440   0.00080    0.00663
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.73100    9.72870   0.00230    0.02364
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.47490   12.47140   0.00350    0.02806
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.63080    8.62400   0.00680    0.07885
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.10830   11.09950   0.00880    0.07928
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.56190   10.53580   0.02610    0.24773
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.35720   10.33840   0.01880    0.18185
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.04000   20.00000   0.04000    0.20000
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4650.14000 4640.35000   9.79000    0.21098
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.14270   10.14100   0.00170    0.01676
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.03810   11.03640   0.00170    0.01540
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.02350   10.02870  -0.00520   -0.05185
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.35380    9.33650   0.01730    0.18529
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.94630    9.92800   0.01830    0.18433
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.34180    9.33130   0.01050    0.11252
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.71130    9.69860   0.01270    0.13095
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.36090   10.32670   0.03420    0.33118
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.88610    5.86640   0.01970    0.33581
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.91480   10.87830   0.03650    0.33553
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.64140   10.63680   0.00460    0.04325
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.67790   11.66250   0.01540    0.13205
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.89240   10.87840   0.01400    0.12870
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.11900    9.11500   0.00400    0.04388
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.46010    9.44770   0.01240    0.13125
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.34580    9.33380   0.01200    0.12857
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.47420   10.46960   0.00460    0.04394
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.97140   10.95690   0.01450    0.13234
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.95860   10.94450   0.01410    0.12883
柏瑞巨人基金                                                       13.36000   13.39000  -0.03000   -0.22405
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70960   13.70940   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.46000   16.48000  -0.02000   -0.12136
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.40210   14.39880   0.00330    0.02292
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.82310   12.81050   0.01260    0.09836
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.37830   13.36550   0.01280    0.09577
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.52790    8.52590   0.00200    0.02346
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.77360    6.77210   0.00150    0.02215
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.70590    8.69730   0.00860    0.09888
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.53840    8.53410   0.00430    0.05039
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.78480   10.77450   0.01030    0.09560
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.43810    8.42900   0.00910    0.10796
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          13.01360   13.00070   0.01290    0.09923
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.47500   12.47210   0.00290    0.02325
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.43750   13.43060   0.00690    0.05138
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.17870   12.16700   0.01170    0.09616
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.97110    8.96900   0.00210    0.02341
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.73160    9.72200   0.00960    0.09875
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.75660    9.75160   0.00500    0.05127
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.58770    9.57860   0.00910    0.09500
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.45820    9.44800   0.01020    0.10796
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.75280   10.75210   0.00070    0.00651
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.77770   10.76930   0.00840    0.07800
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.54480   10.53670   0.00810    0.07687
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.65890   10.64900   0.00990    0.09297
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.81930    9.81860   0.00070    0.00713
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.58690    9.57940   0.00750    0.07829
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.69700   10.70070  -0.00370   -0.03458
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.61020    9.60290   0.00730    0.07602
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.72240    9.71340   0.00900    0.09266
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.73270   10.73200   0.00070    0.00652
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.77810   10.76970   0.00840    0.07800
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.54530   10.53720   0.00810    0.07687
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.66010   10.65020   0.00990    0.09296
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.81910    9.81850   0.00060    0.00611
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.58710    9.57970   0.00740    0.07725
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.88200   10.88580  -0.00380   -0.03491
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.61050    9.60320   0.00730    0.07602
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.72300    9.71400   0.00900    0.09265
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.35210   11.35370  -0.00160   -0.01409
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.85730   12.85120   0.00610    0.04747
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.10030   12.09460   0.00570    0.04713
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.93860    8.93990  -0.00130   -0.01454
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.68100    9.67640   0.00460    0.04754
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.58870    9.58420   0.00450    0.04695
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04670   11.04830  -0.00160   -0.01448
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.97230   11.96660   0.00570    0.04763
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.68980   11.68430   0.00550    0.04707
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.93890    8.94010  -0.00120   -0.01342
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.68160    9.67700   0.00460    0.04754
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.58910    9.58460   0.00450    0.04695
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.31000   13.31000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.13000   14.11000   0.02000    0.14174
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.51000    8.51000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.08000   13.02000   0.06000    0.46083
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.36000   13.31000   0.05000    0.37566
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.03000   10.14000  -0.11000   -1.08481
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.18550   12.17440   0.01110    0.09117
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.40800   10.39110   0.01690    0.16264
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.73100    7.72400   0.00700    0.09063
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.24710   10.23050   0.01660    0.16226
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.74000   11.72000   0.02000    0.17065
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.29000   11.27000   0.02000    0.17746
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.46000   11.43000   0.03000    0.26247
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.30940   12.30660   0.00280    0.02275
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.10110   12.08950   0.01160    0.09595
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.05750   11.04720   0.01030    0.09324
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.51670    8.51480   0.00190    0.02231
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.62440    9.61510   0.00930    0.09672
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.65480    9.64580   0.00900    0.09330
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.64090   11.62980   0.01110    0.09544
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.80930   10.80690   0.00240    0.02221
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.03900   11.02870   0.01030    0.09339
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.96720    9.95760   0.00960    0.09641
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.20210    9.20000   0.00210    0.02283
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.16270    9.15730   0.00540    0.05897
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.68130    9.67230   0.00900    0.09305
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.66190   12.64520   0.01670    0.13207
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.23690   12.21170   0.02520    0.20636
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.52200   11.49860   0.02340    0.20350
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.03350    7.02420   0.00930    0.13240
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.79650    8.77850   0.01800    0.20505
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.44700    9.42770   0.01930    0.20472
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.88480   10.87040   0.01440    0.13247
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.54010   11.51660   0.02350    0.20405
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.52850    9.50890   0.01960    0.20612
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.97560    8.96380   0.01180    0.13164
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64900    9.62940   0.01960    0.20354
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.14600   12.12750   0.01850    0.15255
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.00010   12.97210   0.02800    0.21585
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.81850   11.79320   0.02530    0.21453
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.38490    9.37060   0.01430    0.15260
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.07090   10.04920   0.02170    0.21594
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.04720   10.02570   0.02150    0.21445
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.25360   12.22720   0.02640    0.21591
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.83660   10.82000   0.01660    0.15342
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.26080   11.23670   0.02410    0.21448
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.99840    9.98320   0.01520    0.15226
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.55170    9.53720   0.01450    0.15204
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.31440   10.29220   0.02220    0.21570
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.78580    9.76490   0.02090    0.21403
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.08000   19.08000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.88000   17.89000  -0.01000   -0.05590
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.43670   13.42810   0.00860    0.06404
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.38340   10.39140  -0.00800   -0.07699
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.47640   11.48040  -0.00400   -0.03484
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.40860   12.44010  -0.03150   -0.25321
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.94810   10.95160  -0.00350   -0.03196
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.94870    8.95560  -0.00690   -0.07705
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.54690    9.55020  -0.00330   -0.03455
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.35840    9.38220  -0.02380   -0.25367
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.48350    9.48660  -0.00310   -0.03268
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.08320    9.09020  -0.00700   -0.07701
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.34680    9.35000  -0.00320   -0.03422
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.22870   11.25720  -0.02850   -0.25317
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.42580    9.42890  -0.00310   -0.03288
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            44.71690   44.47570   0.24120    0.54232
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.84040    9.83930   0.00110    0.01118
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.80740    9.79690   0.01050    0.10718
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.74000   34.71000   0.03000    0.08643
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.84880   11.84800   0.00080    0.00675
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.66830    1.66750   0.00080    0.04798
國泰大中華基金                                                     21.51000   21.43000   0.08000    0.37331
國泰小龍基金-新台幣                                                16.25000   16.20000   0.05000    0.30864
國泰中小成長基金-新台幣                                            46.63000   46.50000   0.13000    0.27957
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.65150    4.61750   0.03400    0.73633
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.71740    0.71190   0.00550    0.77258
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.76850    0.76260   0.00590    0.77367
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.36000   20.23000   0.13000    0.64261
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               43.68540   43.43940   0.24600    0.56631
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.47300    2.47040   0.00260    0.10525
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34680    0.34630   0.00050    0.14438
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.78150   10.77850   0.00300    0.02783
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33780    0.33770   0.00010    0.02961
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.29910   10.30630  -0.00720   -0.06986
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.54540    4.52860   0.01680    0.37098
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.63620    0.63360   0.00260    0.41035
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.89000   19.83000   0.06000    0.30257
國泰中港台基金-人民幣                                               3.51210    3.49900   0.01310    0.37439
國泰中港台基金-美元                                                 0.49770    0.49560   0.00210    0.42373
國泰中港台基金-新台幣                                              15.37000   15.33000   0.04000    0.26093
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.07780   10.07480   0.00300    0.02978
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.21040   10.20450   0.00590    0.05782
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.24060   10.24620  -0.00560   -0.05465
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.32000   27.22000   0.10000    0.36738
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.01000   12.05000  -0.04000   -0.33195
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       34.03000   33.79000   0.24000    0.71027
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35860    0.35860   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33540    0.33530   0.00010    0.02982
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33630    0.33620   0.00010    0.02974
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.12820   11.13810  -0.00990   -0.08888
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.41800   10.42730  -0.00930   -0.08919
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.45010   10.45940  -0.00930   -0.08892
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47030   12.47020   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42490    0.42490   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37410    0.37410   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45400    0.45400   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56260    0.55950   0.00310    0.55407
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.62700    2.63210  -0.00510   -0.19376
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37120    0.37180  -0.00060   -0.16138
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.52000   11.55000  -0.03000   -0.25974
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54640    0.54420   0.00220    0.40426
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49570    0.49590  -0.00020   -0.04033
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.46000   14.48000  -0.02000   -0.13812
國泰全球資源基金-美元                                               0.16400    0.16410  -0.00010   -0.06094
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.16000    5.17000  -0.01000   -0.19342
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61150    0.61150   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.96000   18.98000  -0.02000   -0.10537
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.36000   18.38000  -0.02000   -0.10881
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89570    0.89060   0.00510    0.57265
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.32000   21.35000  -0.03000   -0.14052
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.95000   22.99000  -0.04000   -0.17399
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.57060    2.57650  -0.00590   -0.22899
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36420    0.36490  -0.00070   -0.19183
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31020    0.31080  -0.00060   -0.19305
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.24710   11.27930  -0.03220   -0.28548
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.58120    9.60860  -0.02740   -0.28516
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53250    0.53060   0.00190    0.35809
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38790    0.38800  -0.00010   -0.02577
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.64000   11.66000  -0.02000   -0.17153
國泰科技生化基金                                                   37.38000   36.94000   0.44000    1.19112
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.88000   29.87000   0.01000    0.03348
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.10000   12.11000  -0.01000   -0.08258
國泰美國費城半導體基金                                             15.64000   15.64000   0.00000    0.00000
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    46.45140   46.13540   0.31600    0.68494
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.22000   16.34430  -0.12430   -0.76051
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    25.55160   25.18910   0.36250    1.43911
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.80170   45.56900   0.23270    0.51065
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.69570   46.54280   0.15290    0.32851
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.32470   43.37440  -0.04970   -0.11458
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32150    0.32130   0.00020    0.06225
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.98520    9.98470   0.00050    0.00501
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.04800   10.04740   0.00060    0.00597
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32220    0.32200   0.00020    0.06211
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                         10.00470   10.00260   0.00210    0.02099
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.08390   10.08170   0.00220    0.02182
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32270    0.32250   0.00020    0.06202
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.01960   10.01900   0.00060    0.00599
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.10820   10.10750   0.00070    0.00693
國泰紐幣2021保本基金                                               12.93180   12.92960   0.00220    0.01702
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.31110   13.30700   0.00410    0.03081
國泰紐幣保本基金                                                   12.79480   12.79330   0.00150    0.01172
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.68000   24.54000   0.14000    0.57050
國泰富時中國A50基金                                                21.81000   21.85000  -0.04000   -0.18307
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   48.12450   47.85510   0.26940    0.56295
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34990    0.34940   0.00050    0.14310
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52260    0.51910   0.00350    0.67424
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.29490   41.36760  -0.07270   -0.17574
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.31000   21.19000   0.12000    0.56630
國泰新興市場基金-美元                                               0.38800    0.38850  -0.00050   -0.12870
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.03000   12.06000  -0.03000   -0.24876
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.45790    2.45870  -0.00080   -0.03254
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49900    1.49950  -0.00050   -0.03334
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35790    0.35790   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22050    0.22050   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.79800   10.80400  -0.00600   -0.05553
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.46100    6.46470  -0.00370   -0.05723
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                16.18000   16.15000   0.03000    0.18576
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       45.71500   45.45230   0.26270    0.57797
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           46.10050   45.82200   0.27850    0.60779
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.99210   42.92900   0.06310    0.14699
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.68000   12.65000   0.03000    0.23715
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   39.12000   39.31000  -0.19000   -0.48334
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.69000   23.75000  -0.06000   -0.25263
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34520    0.34540  -0.00020   -0.05790
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.77150   38.78090  -0.00940   -0.02424
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.24000   22.26000  -0.02000   -0.08985
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.72000   19.70000   0.02000    0.10152
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.78000   18.65000   0.13000    0.69705
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41760    0.41710   0.00050    0.11988
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.55290   12.54370   0.00920    0.07334
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.58940   10.58760   0.00180    0.01700
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.49220   10.49230  -0.00010   -0.00095
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.59430   10.60650  -0.01220   -0.11502
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.26100   10.25920   0.00180    0.01755
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.19550   10.19570  -0.00020   -0.00196
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.24420   10.25600  -0.01180   -0.11505
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.97600    9.96740   0.00860    0.08628
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.87690    9.87020   0.00670    0.06788
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.95540    9.94910   0.00630    0.06332
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.76330    9.76810  -0.00480   -0.04914
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.97590    9.96720   0.00870    0.08729
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.87200    9.86520   0.00680    0.06893
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.95530    9.94900   0.00630    0.06332
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.76330    9.76820  -0.00490   -0.05016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47480   11.47420   0.00060    0.00523
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.82300    9.83070  -0.00770   -0.07833
第一金大中華基金                                                   27.30000   27.33000  -0.03000   -0.10977
第一金小型精選基金                                                 34.49000   34.54000  -0.05000   -0.14476
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.54000   14.37000   0.17000    1.18302
第一金中國世紀基金-美元                                             8.81560    8.70950   0.10610    1.21821
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.42000   10.31000   0.11000    1.06693
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.42000   10.30000   0.12000    1.16505
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.85850    9.85260   0.00590    0.05988
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.21600    8.21760  -0.00160   -0.01947
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.49090   11.48380   0.00710    0.06183
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.75780    9.75970  -0.00190   -0.01947
第一金中概平衡基金                                                 29.39000   29.41000  -0.02000   -0.06800
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33930   15.33900   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.83900  178.83700   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.59190   15.64520  -0.05330   -0.34068
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.59070   15.64400  -0.05330   -0.34071
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.05000   15.12000  -0.07000   -0.46296
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.05000   15.12000  -0.07000   -0.46296
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.44100   10.47510  -0.03410   -0.32553
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.43940   10.47330  -0.03390   -0.32368
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.47000   10.52000  -0.05000   -0.47529
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.48000   10.52000  -0.04000   -0.38023
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.11680   10.12030  -0.00350   -0.03458
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.11680   10.12040  -0.00360   -0.03557
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.72450   13.76750  -0.04300   -0.31233
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.74280   13.78590  -0.04310   -0.31264
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.02000   13.07000  -0.05000   -0.38256
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.04000   13.10000  -0.06000   -0.45802
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.88700    9.86430   0.02270    0.23012
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.88060    9.85790   0.02270    0.23027
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.48110    9.46460   0.01650    0.17433
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.50530    9.48880   0.01650    0.17389
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.83870   10.81380   0.02490    0.23026
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.43390   10.41580   0.01810    0.17377
第一金全球大趨勢基金                                               25.22000   25.35000  -0.13000   -0.51282
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.32520    9.33800  -0.01280   -0.13707
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.43760    6.44640  -0.00880   -0.13651
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.24550   10.20630   0.03920    0.38408
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.24580   10.20660   0.03920    0.38407
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.22950   11.18660   0.04290    0.38349
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.23050   11.18840   0.04210    0.37628
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.59970    8.59790   0.00180    0.02094
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.61530   10.61310   0.00220    0.02073
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.29230    9.29230   0.00000    0.00000
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.29070    9.28980   0.00090    0.00969
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.69970    7.69920   0.00050    0.00649
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.69480    7.69420   0.00060    0.00780
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.44410    8.44770  -0.00360   -0.04262
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.44460    8.44820  -0.00360   -0.04261
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.76490   11.76480   0.00010    0.00085
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.76550   11.76550   0.00000    0.00000
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.31170   10.31100   0.00070    0.00679
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.31250   10.31180   0.00070    0.00679
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.07790   15.08440  -0.00650   -0.04309
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           15.07750   15.08410  -0.00660   -0.04375
第一金亞洲科技基金                                                 18.81000   18.76000   0.05000    0.26652
第一金亞洲新興市場基金                                             12.77000   12.82000  -0.05000   -0.39002
第一金店頭市場基金                                                  8.36000    8.33000   0.03000    0.36014
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.18230   10.16230   0.02000    0.19681
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.18230   10.16230   0.02000    0.19681
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.14930   10.14080   0.00850    0.08382
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.14920   10.14080   0.00840    0.08283
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.18230   10.16230   0.02000    0.19681
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.19550   10.18070   0.01480    0.14537
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.18230   10.16230   0.02000    0.19681
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.14930   10.14080   0.00850    0.08382
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.16240   10.15370   0.00870    0.08568
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.14930   10.14080   0.00850    0.08382
第一金創新趨勢基金                                                 23.04000   23.07000  -0.03000   -0.13004
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.04700   43.87070   0.17630    0.40186
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            44.03770   43.79780   0.23990    0.54774
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      44.82580   44.54580   0.28000    0.62857
第一金電子基金                                                     36.74000   36.75000  -0.01000   -0.02721
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.55000   19.55000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.50000   20.57000  -0.07000   -0.34030
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
統一大中華中小基金(美元)                                            8.24000    8.22000   0.02000    0.24331
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.24000   12.23000   0.01000    0.08177
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.99000    9.03000  -0.04000   -0.44297
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.31000    9.36000  -0.05000   -0.53419
統一大滿貫基金-A類型                                               37.85000   37.72000   0.13000    0.34464
統一大滿貫基金-I類型                                               37.85000   37.72000   0.13000    0.34464
統一大龍印基金                                                     15.00000   14.94000   0.06000    0.40161
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.84000   10.77000   0.07000    0.64995
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.63000    9.56000   0.07000    0.73222
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.99000   10.92000   0.07000    0.64103
統一中小基金                                                       26.23000   25.93000   0.30000    1.15696
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.99290   10.00060  -0.00770   -0.07700
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.02190    9.02380  -0.00190   -0.02106
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.74890    8.75870  -0.00980   -0.11189
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.64240   12.65210  -0.00970   -0.07667
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.37140   11.37370  -0.00230   -0.02022
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.98330   10.99560  -0.01230   -0.11186
統一台灣動力基金                                                   20.54000   20.40000   0.14000    0.68627
統一全天候基金-A類型                                              120.57000  119.68000   0.89000    0.74365
統一全天候基金-I類型                                              121.35000  120.46000   0.89000    0.73883
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.55040    8.55230  -0.00190   -0.02222
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.01400    8.01130   0.00270    0.03370
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.03350    8.03980  -0.00630   -0.07836
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.28750    9.28960  -0.00210   -0.02261
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.71290    8.70990   0.00300    0.03444
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.72650    8.73340  -0.00690   -0.07901
統一全球債券組合基金                                               12.41980   12.40420   0.01560    0.12576
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.55000   16.58000  -0.03000   -0.18094
統一全球新科技基金(美元)                                           15.11000   15.13000  -0.02000   -0.13219
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.55000   14.59000  -0.04000   -0.27416
統一亞太基金                                                       25.92000   25.84000   0.08000    0.30960
統一亞洲大金磚基金                                                 12.47000   12.41000   0.06000    0.48348
統一奔騰基金                                                       63.73000   63.21000   0.52000    0.82265
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75200   16.75170   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               12.35000   12.28000   0.07000    0.57003
統一強漢基金(美元)                                                 10.79000   10.72000   0.07000    0.65299
統一強漢基金(新台幣)                                               28.52000   28.36000   0.16000    0.56417
統一統信基金                                                       32.46000   32.28000   0.18000    0.55762
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             37.97410   37.80000   0.17410    0.46058
統一黑馬基金                                                       64.06000   63.47000   0.59000    0.92957
統一新亞洲科技能源基金                                             17.12000   17.08000   0.04000    0.23419
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.12000    8.12100  -0.00100   -0.01231
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.89370   10.89510  -0.00140   -0.01285
統一經建基金                                                       50.86000   50.52000   0.34000    0.67300
統一龍馬基金                                                       73.73000   73.51000   0.22000    0.29928
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.22000   22.09000   0.13000    0.58850
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              51.17000   50.90000   0.27000    0.53045
野村中國機會基金                                                   15.15000   15.01000   0.14000    0.93271
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41550   10.41120   0.00430    0.04130
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36770   10.36340   0.00430    0.04149
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.36200   10.37100  -0.00900   -0.08678
野村巴西基金                                                        6.72000    6.77000  -0.05000   -0.73855
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.77000   11.83000  -0.06000   -0.50719
野村台灣高股息基金                                                 26.10000   26.09000   0.01000    0.03833
野村台灣運籌基金                                                   39.89000   39.65000   0.24000    0.60530
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.93340    9.93250   0.00090    0.00906
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.80390    9.80110   0.00280    0.02857
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83820    9.83780   0.00040    0.00407
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.56010   10.55910   0.00100    0.00947
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.31530   10.31190   0.00340    0.03297
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05500   10.05450   0.00050    0.00497
野村平衡基金                                                       21.08000   21.09000  -0.01000   -0.04742
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94790    9.94110   0.00680    0.06840
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.18590   10.18590   0.00000    0.00000
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96490    9.95810   0.00680    0.06829
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94810    9.94130   0.00680    0.06840
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.18610   10.18610   0.00000    0.00000
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96560    9.95880   0.00680    0.06828
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92550    9.92150   0.00400    0.04032
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.00830   10.00210   0.00620    0.06199
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.03100   10.02460   0.00640    0.06384
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.94440    9.94320   0.00120    0.01207
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.89000   14.89000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.63000   12.64000  -0.01000   -0.07911
野村全球生技醫療基金                                               16.54000   16.55000  -0.01000   -0.06042
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.25070   10.23000   0.02070    0.20235
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.21170   10.19050   0.02120    0.20804
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.13160   10.11500   0.01660    0.16411
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.49280   10.47200   0.02080    0.19862
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.41660   10.39540   0.02120    0.20394
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.34170   10.32490   0.01680    0.16271
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.24480   10.22800   0.01680    0.16425
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.93500   10.91320   0.02180    0.19976
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.80850   10.78630   0.02220    0.20582
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.73280   10.71530   0.01750    0.16332
野村全球品牌基金                                                   28.53000   28.64000  -0.11000   -0.38408
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.79000   12.78000   0.01000    0.07825
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.41000   19.41000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.23000   12.22000   0.01000    0.08183
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.02680   11.02100   0.00580    0.05263
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.03410   11.02750   0.00660    0.05985
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.78830   10.78440   0.00390    0.03616
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.53410    8.52730   0.00680    0.07974
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.36280    8.35850   0.00430    0.05144
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.92550    7.92540   0.00010    0.00126
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.04590   11.03710   0.00880    0.07973
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.54140   10.53590   0.00550    0.05220
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.09230   10.09210   0.00020    0.00198
野村成長基金                                                       34.15000   34.02000   0.13000    0.38213
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.30370    8.29450   0.00920    0.11092
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.32060    8.31220   0.00840    0.10106
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.51620    8.51440   0.00180    0.02114
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.67800    9.66730   0.01070    0.11068
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.54310    9.53350   0.00960    0.10070
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.74790    9.74580   0.00210    0.02155
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.29000   13.26000   0.03000    0.22624
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.06250   10.04250   0.02000    0.19915
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.99580    9.97800   0.01780    0.17839
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.86980    9.86020   0.00960    0.09736
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.50930    9.49110   0.01820    0.19176
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.52150    9.50470   0.01680    0.17675
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.60700    9.59770   0.00930    0.09690
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.00340    9.99360   0.00980    0.09806
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.68660   10.66420   0.02240    0.21005
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.58950   10.57070   0.01880    0.17785
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.68370   10.67340   0.01030    0.09650
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.84180    9.83730   0.00450    0.04574
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.84510    9.84020   0.00490    0.04980
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.74240    9.74380  -0.00140   -0.01437
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.29400    8.29520  -0.00120   -0.01447
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.92920    8.92520   0.00400    0.04482
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.79570    8.79130   0.00440    0.05005
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.91040    9.91190  -0.00150   -0.01513
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.57160   13.57360  -0.00200   -0.01473
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.78790   12.78210   0.00580    0.04538
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.34540   10.34010   0.00530    0.05126
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50120   10.49450   0.00670    0.06384
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45730   10.45080   0.00650    0.06220
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.48640   10.48180   0.00460    0.04389
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.79840   10.79150   0.00690    0.06394
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73260   10.72590   0.00670    0.06247
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.67980   10.67510   0.00470    0.04403
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.78370   10.77460   0.00910    0.08446
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.70670   10.69770   0.00900    0.08413
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.82200   10.82500  -0.00300   -0.02771
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.32470   10.33060  -0.00590   -0.05711
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.88450    9.88470  -0.00020   -0.00202
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.51030    9.51190  -0.00160   -0.01682
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.97360    8.97900  -0.00540   -0.06014
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.54750   11.55440  -0.00690   -0.05972
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.45420   10.46400  -0.00980   -0.09365
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.62580   11.62900  -0.00320   -0.02752
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.04410   11.05120  -0.00710   -0.06425
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.78590   10.79610  -0.01020   -0.09448
野村泰國基金                                                       43.23000   43.44000  -0.21000   -0.48343
野村高科技基金                                                     11.73000   11.67000   0.06000    0.51414
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.59250   10.59330  -0.00080   -0.00755
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.21130   10.20280   0.00850    0.08331
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.83160   10.84310  -0.01150   -0.10606
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.58400    9.57760   0.00640    0.06682
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.53980    9.54070  -0.00090   -0.00943
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.83720    9.82830   0.00890    0.09055
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.27680   12.26650   0.01030    0.08397
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.42540   14.45130  -0.02590   -0.17922
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.12260   11.11520   0.00740    0.06658
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.07900   11.08010  -0.00110   -0.00993
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.60140   11.59090   0.01050    0.09059
野村貨幣市場基金                                                   16.35500   16.35480   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.68000   14.74000  -0.06000   -0.40706
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.37270   10.38310  -0.01040   -0.10016
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.97590    9.97390   0.00200    0.02005
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.07250   10.08190  -0.00940   -0.09324
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.30910   10.30450   0.00460    0.04464
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25800   10.25420   0.00380    0.03706
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.24190   10.23990   0.00200    0.01953
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.72150   10.71680   0.00470    0.04386
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.63040   10.62640   0.00400    0.03764
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.67130   10.66630   0.00500    0.04688
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.07430   10.04490   0.02940    0.29269
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.04930   10.02080   0.02850    0.28441
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.93040    9.90750   0.02290    0.23114
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.77090   10.73970   0.03120    0.29051
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.69350   10.66300   0.03050    0.28604
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.57260   10.54820   0.02440    0.23132
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.59930   10.59050   0.00880    0.08309
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.91590    7.90940   0.00650    0.08218
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.32090   12.31080   0.01010    0.08204
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.42670   10.42260   0.00410    0.03934
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.68740   10.69060  -0.00320   -0.02993
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36600   10.36190   0.00410    0.03957
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.41940   10.42710  -0.00770   -0.07385
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41600   10.41010   0.00590    0.05668
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.42720   10.42300   0.00420    0.04030
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.68830   10.69150  -0.00320   -0.02993
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36580   10.36170   0.00410    0.03957
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.42200   10.42970  -0.00770   -0.07383
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41520   10.40930   0.00590    0.05668
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.43850   10.43200   0.00650    0.06231
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.70560   10.70660  -0.00100   -0.00934
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.37570   10.36920   0.00650    0.06269
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.42820   10.43350  -0.00530   -0.05080
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.43030   10.42200   0.00830    0.07964
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.43850   10.43200   0.00650    0.06231
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.70720   10.70820  -0.00100   -0.00934
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.38340   10.37690   0.00650    0.06264
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.44260   10.44780  -0.00520   -0.04977
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.43160   10.42330   0.00830    0.07963
野村精選貨幣市場基金                                               12.12230   12.12210   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.86000   11.81000   0.05000    0.42337
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
野村積極成長基金                                                   14.49000   14.43000   0.06000    0.41580
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.24000   11.18000   0.06000    0.53667
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    40.74000   40.54000   0.20000    0.49334
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.77730   10.77690   0.00040    0.00371
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.58800    8.58400   0.00400    0.04660
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.89900    7.89610   0.00290    0.03673
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71600    7.71590   0.00010    0.00130
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.43080   12.42500   0.00580    0.04668
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.09920   11.09510   0.00410    0.03695
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.88440   10.88420   0.00020    0.00184
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.78000   11.77000   0.01000    0.08496
野村環球基金-人民幣計價                                            17.98000   17.95000   0.03000    0.16713
野村環球基金-美元計價                                              13.88000   13.85000   0.03000    0.21661
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.53000   19.51000   0.02000    0.10251
野村鴻利基金                                                       25.32000   25.32000   0.00000    0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91290   16.91280   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       21.57000   21.43000   0.14000    0.65329
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.19000   10.10000   0.09000    0.89109
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.09000   13.00000   0.09000    0.69231
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.45000   15.45000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.73990   10.72740   0.01250    0.11652
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.06070   14.04450   0.01620    0.11535
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.97860   10.97860   0.00000    0.00000
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.59620   10.59330   0.00290    0.02738
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.84470   10.84600  -0.00130   -0.01199
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.42980   10.42820   0.00160    0.01534
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.35790   10.35610   0.00180    0.01738
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.15290   10.14890   0.00400    0.03941
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.97450    9.98190  -0.00740   -0.07413
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.39770   10.39990  -0.00220   -0.02115
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.58910   10.58850   0.00060    0.00567
凱基台商天下基金                                                   14.72000   14.64000   0.08000    0.54645
凱基台灣精五門基金                                                 23.13000   23.16000  -0.03000   -0.12953
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       45.99070   45.73830   0.25240    0.55184
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.14870   47.89550   0.25320    0.52865
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.27760   41.29810  -0.02050   -0.04964
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   46.03420   45.82470   0.20950    0.45718
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         47.10010   46.89410   0.20600    0.43929
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             47.12440   46.79100   0.33340    0.71253
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.55000   13.47000   0.08000    0.59391
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.87810   11.80150   0.07660    0.64907
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.78000   11.71000   0.07000    0.59778
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60650   11.60630   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       30.72000   30.75000  -0.03000   -0.09756
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.51000   22.56000  -0.05000   -0.22163
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.67830   21.70020  -0.02190   -0.10092
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.40000   17.29000   0.11000    0.63621
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.51740   16.39880   0.11860    0.72322
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.50000    7.52000  -0.02000   -0.26596
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.08770   41.89160   0.19610    0.46811
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.59730   42.35460   0.24270    0.57302
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.50100   42.20760   0.29340    0.69514
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.93000   11.95000  -0.02000   -0.16736
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.27820   11.29520  -0.01700   -0.15051
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.86000   10.89000  -0.03000   -0.27548
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.38600   12.36580   0.02020    0.16335
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.77000   12.76000   0.01000    0.07837
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.04000   13.07000  -0.03000   -0.22953
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.69340   12.71040  -0.01700   -0.13375
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.70290   10.70890  -0.00600   -0.05603
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.15010   10.15220  -0.00210   -0.02069
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.23000   10.24370  -0.01370   -0.13374
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.70280   10.70880  -0.00600   -0.05603
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.15010   10.15220  -0.00210   -0.02069
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.23000   10.24370  -0.01370   -0.13374
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.13000   12.14000  -0.01000   -0.08237
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.38000   36.36000   0.02000    0.05501
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.14000   33.22000  -0.08000   -0.24082
富邦上証180基金                                                    31.59000   31.58000   0.01000    0.03167
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20760    0.20660   0.00100    0.48403
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.44000    6.41000   0.03000    0.46802
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.97000    5.97000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.24000   48.19000   0.05000    0.10376
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.81080   12.77020   0.04060    0.31793
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.73510   11.69750   0.03760    0.32144
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.11870   11.09250   0.02620    0.23620
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.82830   10.79390   0.03440    0.31870
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.83470    9.80310   0.03160    0.32235
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.32860    9.30660   0.02200    0.23639
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.79260   19.79370  -0.00110   -0.00556
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.69970   11.69880   0.00090    0.00769
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.43690   10.44390  -0.00700   -0.06702
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.90280   13.91230  -0.00950   -0.06828
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00990    2.01080  -0.00090   -0.04476
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.39740    9.40380  -0.00640   -0.06806
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40760    1.40830  -0.00070   -0.04971
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.58680   12.58090   0.00590    0.04690
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81810    1.81700   0.00110    0.06054
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.46880   10.46380   0.00500    0.04778
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53360    1.53270   0.00090    0.05872
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.03990   11.03720   0.00270    0.02446
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.97070   10.96680   0.00390    0.03556
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.71000   14.77000  -0.06000   -0.40623
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.77000   19.60000   0.17000    0.86735
富邦日本東証基金                                                   20.88000   20.77000   0.11000    0.52961
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    48.39000   48.45000  -0.06000   -0.12384
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.03000   47.14000  -0.11000   -0.23335
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    54.36000   54.45000  -0.09000   -0.16529
富邦台灣心基金                                                     23.61000   23.56000   0.05000    0.21222
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.90000   47.97000  -0.07000   -0.14592
富邦台灣科技指數基金                                               58.97000   59.02000  -0.05000   -0.08472
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.46060   48.28300   0.17760    0.36783
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.99960   42.09800  -0.09840   -0.23374
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31420    0.31540  -0.00120   -0.38047
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.40000   10.45000  -0.05000   -0.47847
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.68810    2.68580   0.00230    0.08564
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36110    0.36070   0.00040    0.11090
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.12520   11.12150   0.00370    0.03327
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.28880    2.28690   0.00190    0.08308
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33920    0.33890   0.00030    0.08852
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.40560    9.40250   0.00310    0.03297
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.16000   22.01000   0.15000    0.68151
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.87000   14.90000  -0.03000   -0.20134
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 25.49000   25.45000   0.04000    0.15717
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72210   15.72180   0.00030    0.00191
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.23000   18.09000   0.14000    0.77391
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.47980   41.52500  -0.04520   -0.10885
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.86000   44.72890   0.13110    0.29310
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.59530   40.59700  -0.00170   -0.00419
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.05410   40.07370  -0.01960   -0.04891
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.92760   39.93290  -0.00530   -0.01327
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.33220   46.14930   0.18290    0.39632
富邦長紅基金                                                       65.60000   65.47000   0.13000    0.19856
富邦科技基金                                                       26.41000   26.41000   0.00000    0.00000
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.22810   41.32160  -0.09350   -0.22627
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        46.71500   46.46730   0.24770    0.53306
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.38320   40.40800  -0.02480   -0.06137
富邦恒生國企ETF基金                                                20.18000   20.35000  -0.17000   -0.83538
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.77000   13.64000   0.13000    0.95308
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.64000   26.08000  -0.44000   -1.68712
富邦高成長基金                                                     25.30000   25.25000   0.05000    0.19802
富邦基金A類型                                                      14.78000   14.72000   0.06000    0.40761
富邦基金I類型                                                      14.78000   14.72000   0.06000    0.40761
富邦深証100基金                                                    10.71000   10.64000   0.07000    0.65789
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.69000   20.65000   0.04000    0.19370
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42380    0.42360   0.00020    0.04721
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.47420   12.46130   0.01290    0.10352
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.21920    9.20960   0.00960    0.10424
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29710    0.29690   0.00020    0.06736
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.39390    8.38510   0.00880    0.10495
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.17040   10.07820   0.09220    0.91485
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.79570   10.71000   0.08570    0.80019
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.33850    9.25380   0.08470    0.91530
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.90400    9.82540   0.07860    0.79997
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.59000   18.68000  -0.09000   -0.48180
富邦精準基金                                                       47.17000   47.06000   0.11000    0.23374
富邦精銳中小基金                                                   12.50000   12.49000   0.01000    0.08006
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.44000   19.35000   0.09000    0.46512
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.08000   22.13000  -0.05000   -0.22594
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.87000    6.85000   0.02000    0.29197
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              17.02000   17.11000  -0.09000   -0.52601
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.87000   19.90000  -0.03000   -0.15075
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.13380   11.13110   0.00270    0.02426
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.44370   10.43190   0.01180    0.11311
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.61480   10.61690  -0.00210   -0.01978
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.51520   10.51270   0.00250    0.02378
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.81750    9.80640   0.01110    0.11319
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.96740    9.96940  -0.00200   -0.02006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   32.37000   32.34000   0.03000    0.09276
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.98250    9.98340  -0.00090   -0.00901
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.94840    9.94970  -0.00130   -0.01307
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.72730    9.72940  -0.00210   -0.02158
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.39820   10.39880  -0.00060   -0.00577
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.37170   10.37300  -0.00130   -0.01253
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.14320   10.14540  -0.00220   -0.02168
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.34450    8.34690  -0.00240   -0.02875
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.04780    9.05140  -0.00360   -0.03977
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.56330    8.56780  -0.00450   -0.05252
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.24200   10.24480  -0.00280   -0.02733
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.32310   10.32720  -0.00410   -0.03970
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.80490    9.80990  -0.00500   -0.05097
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.96590    9.97120  -0.00530   -0.05315
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.62800    8.62640   0.00160    0.01855
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.93890    9.93810   0.00080    0.00805
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.15930    9.15980  -0.00050   -0.00546
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.57960   11.57750   0.00210    0.01814
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.39710   11.39620   0.00090    0.00790
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.63400   10.63460  -0.00060   -0.00564
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.37210    9.37250  -0.00040   -0.00427
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.45000   15.48000  -0.03000   -0.19380
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.81380    8.81060   0.00320    0.03632
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.72370    9.72120   0.00250    0.02572
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.17260    9.17100   0.00160    0.01745
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76430   10.76020   0.00410    0.03810
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.80080   10.79800   0.00280    0.02593
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.25480   10.25340   0.00140    0.01365
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.33170    9.33040   0.00130    0.01393
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.10000    9.97000   0.13000    1.30391
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.51000   10.37000   0.14000    1.35005
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.29000    9.17000   0.12000    1.30862
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.32000    8.30000   0.02000    0.24096
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.23060   10.23690  -0.00630   -0.06154
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.46020    9.46630  -0.00610   -0.06444
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.95130    8.96260  -0.01130   -0.12608
富蘭克林華美中華基金                                               12.39000   12.29000   0.10000    0.81367
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.85000   23.81000   0.04000    0.16800
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.71000   22.72000  -0.01000   -0.04401
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.08530    8.08190   0.00340    0.04207
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.25120    9.23920   0.01200    0.12988
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.29160   10.27830   0.01330    0.12940
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.75650    9.75230   0.00420    0.04307
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.77120   11.76780   0.00340    0.02889
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.74320    8.74060   0.00260    0.02975
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.83820    8.83560   0.00260    0.02943
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.92900    9.92610   0.00290    0.02922
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.68310   14.68100   0.00210    0.01430
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.48580   10.48430   0.00150    0.01431
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.35780   10.35640   0.00140    0.01352
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.74960   10.74750   0.00210    0.01954
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.67850    7.67700   0.00150    0.01954
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.99560    8.99390   0.00170    0.01890
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.99090    9.98890   0.00200    0.02002
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.32320   11.33090  -0.00770   -0.06796
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55330    7.55840  -0.00510   -0.06747
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.86600    8.87210  -0.00610   -0.06875
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.01160   10.01840  -0.00680   -0.06788
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.02400   11.01400   0.01000    0.09079
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.70330    7.69630   0.00700    0.09095
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.14230    8.13870   0.00360    0.04423
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.25860    9.24870   0.00990    0.10704
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.39630   10.38520   0.01110    0.10688
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.03450   13.02870   0.00580    0.04452
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.06000    8.03000   0.03000    0.37360
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.33000    8.31000   0.02000    0.24067
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.04000    8.05000  -0.01000   -0.12422
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.13000   12.15000  -0.02000   -0.16461
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.71000    8.71000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.23000    8.24000  -0.01000   -0.12136
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.22970   13.22660   0.00310    0.02344
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
富蘭克林華美第一富基金                                             41.81000   41.76000   0.05000    0.11973
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36270   10.36250   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.08000    9.12000  -0.04000   -0.43860
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.59000   14.62000  -0.03000   -0.20520
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.17000   13.20000  -0.03000   -0.22727
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.36000   15.41000  -0.05000   -0.32446
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.42430    9.42650  -0.00220   -0.02334
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.42420    9.42650  -0.00230   -0.02440
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.38220    9.38630  -0.00410   -0.04368
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.38220    9.38630  -0.00410   -0.04368
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.50910    9.51200  -0.00290   -0.03049
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.36010    9.36290  -0.00280   -0.02991
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.36010    9.36290  -0.00280   -0.02991
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.56120    9.57340  -0.01220   -0.12744
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.41150    9.42350  -0.01200   -0.12734
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.41150    9.42350  -0.01200   -0.12734
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.52750    6.55650  -0.02900   -0.44231
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.65120   10.63250   0.01870    0.17588
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.50760    9.49470   0.01290    0.13587
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.62230   11.60660   0.01570    0.13527
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.68180    6.67760   0.00420    0.06290
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.86420    8.85280   0.01140    0.12877
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.92480   10.91810   0.00670    0.06137
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    69.65000   69.52000   0.13000    0.18700
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    71.14000   70.84000   0.30000    0.42349
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.42040   62.53410  -0.11370   -0.18182
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.91000   20.95000  -0.04000   -0.19093
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              68.39950   68.08960   0.30990    0.45514
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 67.23260   67.12240   0.11020    0.16418
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.92040   11.91960   0.00080    0.00671
復華人生目標基金                                                   41.80690   41.82170  -0.01480   -0.03539
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              9.15000    9.10000   0.05000    0.54945
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
復華中小精選基金                                                   70.26000   70.12000   0.14000    0.19966
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.32990   51.52150  -0.19160   -0.37188
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.98000   62.09500  -0.11500   -0.18520
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.56000   10.44000   0.12000    1.14943
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.19000    9.09000   0.10000    1.10011
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.28000   12.20000   0.08000    0.65574
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.98000   10.92000   0.06000    0.54945
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.29000   10.23000   0.06000    0.58651
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   12.26000   12.25000   0.01000    0.08163
復華全方位基金                                                     31.61000   31.34000   0.27000    0.86152
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.04000   13.03000   0.01000    0.07675
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.55000   20.56000  -0.01000   -0.04864
復華全球平衡基金-美元                                               9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.73000   19.74000  -0.01000   -0.05066
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.47000   14.57000  -0.10000   -0.68634
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.97000   14.08000  -0.11000   -0.78125
復華全球原物料基金                                                  8.36000    8.37000  -0.01000   -0.11947
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.19000   13.19000   0.00000    0.00000
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.18690   12.18830  -0.00140   -0.01149
復華全球債券基金                                                   15.03550   15.01600   0.01950    0.12986
復華全球債券組合基金                                               15.38000   15.38000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.44000   15.48000  -0.04000   -0.25840
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
復華有利貨幣市場基金                                               13.50660   13.50640   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.38000   11.34000   0.04000    0.35273
復華亞太成長基金                                                   12.71000   12.79000  -0.08000   -0.62549
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.24000    9.19000   0.05000    0.54407
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
復華東協世紀基金                                                   12.25000   12.25000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                            14.23000   14.18000   0.05000    0.35261
復華南非幣長期收益基金B                                             7.99000    7.96000   0.03000    0.37688
復華南非幣短期收益基金A                                            14.70000   14.69000   0.01000    0.06807
復華南非幣短期收益基金B                                             8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
復華美元高收益債券指數基金-美元                                    10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      71.71620   71.33730   0.37890    0.53114
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.10000   22.10000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              12.77000   12.78000  -0.01000   -0.07825
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.97000   13.00000  -0.03000   -0.23077
復華恒生基金                                                       20.44000   20.64000  -0.20000   -0.96899
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.59000    8.51000   0.08000    0.94007
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.91000   28.43000  -0.52000   -1.82905
復華神盾基金                                                       28.68150   28.64320   0.03830    0.13371
復華高成長基金                                                     72.09000   71.97000   0.12000    0.16674
復華高益策略組合基金                                               13.63000   13.63000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.47090   14.47070   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.64000   17.64000   0.00000    0.00000
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.35000   49.49000  -0.14000   -0.28289
復華復華基金                                                       22.58000   22.54000   0.04000    0.17746
復華華人世紀基金                                                   18.02000   17.88000   0.14000    0.78300
復華傳家二號基金                                                   34.98210   34.80300   0.17910    0.51461
復華傳家基金                                                       24.31320   24.20930   0.10390    0.42917
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.94000   15.93000   0.01000    0.06277
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.85000   11.83000   0.02000    0.16906
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.49000   14.48000   0.01000    0.06906
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
復華新興人民幣債券基金A                                            12.29000   12.29000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.77000   22.70000   0.07000    0.30837
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.49000   70.31000   0.18000    0.25601
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.26000    5.26000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.85000   11.83000   0.02000    0.16906
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
復華新興市場短期收益基金                                           11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
復華滬深300 A股基金                                                23.81000   23.74000   0.07000    0.29486
復華數位經濟基金                                                   50.39000   50.21000   0.18000    0.35849
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.99460    9.99350   0.00110    0.01101
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.72960    9.73060  -0.00100   -0.01028
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.53660   10.53520   0.00140    0.01329
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.11840   10.11950  -0.00110   -0.01087
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.13190   10.14590  -0.01400   -0.13799
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.11900   10.12540  -0.00640   -0.06321
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.19010   10.18860   0.00150    0.01472
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.78160   10.79220  -0.01060   -0.09822
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.07940   10.07950  -0.00010   -0.00099
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.68680   10.69890  -0.01210   -0.11310
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.43800   10.43810  -0.00010   -0.00096
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.05620   11.06880  -0.01260   -0.11383
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.65260   10.64090   0.01170    0.10995
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.60270   10.59950   0.00320    0.03019
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.66860   10.67740  -0.00880   -0.08242
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.65830   10.64320   0.01510    0.14187
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.89480   11.89360   0.00120    0.01009
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.57880   10.57220   0.00660    0.06243
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.84060   10.82530   0.01530    0.14134
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.19520   12.19400   0.00120    0.00984
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.72260   10.71590   0.00670    0.06252
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.83940   10.84480  -0.00540   -0.04979
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.15210   10.13310   0.01900    0.18750
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.14370   10.13330   0.01040    0.10263
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.01850   10.01950  -0.00100   -0.00998
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.46190   10.45100   0.01090    0.10430
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.77160   10.77660  -0.00500   -0.04640
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.46540   10.46260   0.00280    0.02676
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.46060   10.44970   0.01090    0.10431
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.77150   10.77650  -0.00500   -0.04640
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.46230   10.45950   0.00280    0.02677
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.34870   10.33970   0.00900    0.08704
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.33790   10.33740   0.00050    0.00484
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.34690   10.33790   0.00900    0.08706
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.33890   10.33840   0.00050    0.00484
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.96400   10.93650   0.02750    0.25145
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.95450   10.93620   0.01830    0.16733
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.01240   11.00640   0.00600    0.05451
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.14430   10.11970   0.02460    0.24309
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.13470   10.11830   0.01640    0.16208
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.01070   10.00580   0.00490    0.04897
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.24890    9.25020  -0.00130   -0.01405
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.07330    8.07050   0.00280    0.03469
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.08880    8.09510  -0.00630   -0.07782
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.16440   12.16610  -0.00170   -0.01397
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.64800   10.64420   0.00380    0.03570
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.79180   10.80010  -0.00830   -0.07685
景順主流基金                                                       19.76000   19.73000   0.03000    0.15205
景順台灣科技基金                                                   34.70000   34.63000   0.07000    0.20214
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   24.13000   24.18000  -0.05000   -0.20678
景順全球康健基金                                                   19.72000   19.70000   0.02000    0.10152
景順貨幣市場基金                                                   16.00460   16.00450   0.00010    0.00062
景順潛力基金                                                       34.20000   34.14000   0.06000    0.17575
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.00000   15.01000  -0.01000   -0.06662
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.09000   14.11000  -0.02000   -0.14174
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.85000   11.84000   0.01000    0.08446
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.98000   11.99000  -0.01000   -0.08340
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65630    8.65710  -0.00080   -0.00924
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.74770    7.74060   0.00710    0.09172
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.58110   11.58220  -0.00110   -0.00950
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.35200   10.34260   0.00940    0.09089
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.01000    7.96000   0.05000    0.62814
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.84000   11.77000   0.07000    0.59473
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.68820    9.68570   0.00250    0.02581
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.93630    9.94490  -0.00860   -0.08648
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.29750   10.29470   0.00280    0.02720
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.56500   10.57410  -0.00910   -0.08606
華南永昌永昌基金                                                   20.29000   20.26000   0.03000    0.14808
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.96890   14.95680   0.01210    0.08090
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.16000   10.21000  -0.05000   -0.48972
華南永昌全球精品基金                                               16.97000   17.13000  -0.16000   -0.93403
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.54000   13.59000  -0.05000   -0.36792
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.50000   13.56000  -0.06000   -0.44248
華南永昌物聯網精選基金                                             12.47000   12.43000   0.04000    0.32180
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29530   16.29500   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.33520   25.25390   0.08130    0.32193
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00030   12.00020   0.00010    0.00083
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.81110   10.81120  -0.00010   -0.00092
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.48760   10.49560  -0.00800   -0.07622
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.01860   10.01880  -0.00020   -0.00200
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.66130    9.66870  -0.00740   -0.07654
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.65160   10.65250  -0.00090   -0.00845
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.26500   10.27360  -0.00860   -0.08371
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.99680    9.99760  -0.00080   -0.00800
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.57520    9.58310  -0.00790   -0.08244
華頓中小型基金                                                     22.47000   22.29000   0.18000    0.80754
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.28800   12.23360   0.05440    0.44468
華頓台灣基金                                                       24.43000   24.25000   0.18000    0.74227
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58130   11.58110   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.39000   17.46000  -0.07000   -0.40092
華頓全球高收益債券基金A                                            13.88540   13.88490   0.00050    0.00360
華頓全球高收益債券基金B                                             8.00620    8.00580   0.00040    0.00500
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.92490    2.90290   0.02200    0.75786
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.80430   12.71620   0.08810    0.69282
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41300    0.40970   0.00330    0.80547
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.32530   12.28800   0.03730    0.30355
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.28240   12.24510   0.03730    0.30461
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.95730   10.92210   0.03520    0.32228
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.72690   10.70120   0.02570    0.24016
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.68900   10.66340   0.02560    0.24007
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.39100    9.36840   0.02260    0.24124
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.89070   10.85230   0.03840    0.35384
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.85310   10.81480   0.03830    0.35414
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.55930    9.52250   0.03680    0.38645
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.08000   12.03000   0.05000    0.41563
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.87000   10.82000   0.05000    0.46211
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69230    2.69400  -0.00170   -0.06310
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.12720    2.12770  -0.00050   -0.02350
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.05420   12.05720  -0.00300   -0.02488
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.26620    9.26850  -0.00230   -0.02482
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37950    0.37960  -0.00010   -0.02634
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29610    0.29590   0.00020    0.06759
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.67000    3.65000   0.02000    0.54795
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.05000   15.99000   0.06000    0.37523
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.51000   0.01000    1.96078
匯豐台灣精典基金                                                   25.59000   25.62000  -0.03000   -0.11710
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.85000   12.87000  -0.02000   -0.15540
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.46000    8.49000  -0.03000   -0.35336
匯豐安富基金                                                       26.58000   26.60000  -0.02000   -0.07519
匯豐成功基金                                                       43.32000   43.43000  -0.11000   -0.25328
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.43000    2.43000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.36000   10.43000  -0.07000   -0.67114
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.78820    2.78820   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.43090    2.43110  -0.00020   -0.00823
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.99270   11.99320  -0.00050   -0.00417
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.00490    8.00510  -0.00020   -0.00250
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39450    0.39430   0.00020    0.05072
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33650    0.33630   0.00020    0.05947
匯豐金磚動力基金                                                   14.89000   14.86000   0.03000    0.20188
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01990   15.01970   0.00020    0.00133
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.21000    5.26000  -0.05000   -0.95057
匯豐新鑽動力基金                                                   10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.45560    5.45600  -0.00040   -0.00733
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.35160    9.35220  -0.00060   -0.00642
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 55.30000   55.36000  -0.06000   -0.10838
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 55.30000   55.36000  -0.06000   -0.10838
匯豐龍騰電子基金                                                   40.08000   40.04000   0.04000    0.09990
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.84230   12.83070   0.01160    0.09041
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.43000   19.42000   0.01000    0.05149
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.62000    9.56000   0.06000    0.62762
新光中國成長基金(美元)                                              9.36000    9.30000   0.06000    0.64516
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.37000    9.31000   0.06000    0.64447
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.61900   11.60870   0.01030    0.08873
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.32060   10.31400   0.00660    0.06399
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.69370   10.69300   0.00070    0.00655
新光台灣富貴基金                                                   25.96000   25.96000   0.00000    0.00000
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.02000   22.03000  -0.01000   -0.04539
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.58380   39.68870  -0.10490   -0.26431
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    45.41790   45.13970   0.27820    0.61631
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.60000    8.61000  -0.01000   -0.11614
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.78000   10.75000   0.03000    0.27907
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.06690   11.05180   0.01510    0.13663
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.86440   10.85600   0.00840    0.07738
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.40160   10.38740   0.01420    0.13670
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.19700   10.18910   0.00790    0.07753
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52120   15.52100   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.63000    8.65000  -0.02000   -0.23121
新光亞洲精選基金-美金                                              21.18000   21.13000   0.05000    0.23663
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.55000   21.52000   0.03000    0.13941
新光店頭基金                                                       24.04000   24.01000   0.03000    0.12495
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.66000   11.65000   0.01000    0.08584
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.08000   11.09000  -0.01000   -0.09017
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.53820   41.30960   0.22860    0.55338
新光特選內需收益ETF基金                                            21.17000   21.20000  -0.03000   -0.14151
新光創新科技基金                                                   14.12000   14.12000   0.00000    0.00000
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.23280   10.23130   0.00150    0.01466
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.56010   10.56120  -0.00110   -0.01042
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.08550   10.08240   0.00310    0.03075
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.28280    9.28140   0.00140    0.01508
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.55540    9.55640  -0.00100   -0.01046
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.09990    9.09800   0.00190    0.02088
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.64100   40.66820  -0.02720   -0.06688
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       46.15340   45.85210   0.30130    0.65711
新光澳幣八年期保本基金                                             11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
新光澳幣十年期保本基金                                             10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.49000   12.49000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.92940   10.93160  -0.00220   -0.02013
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.50070    9.50270  -0.00200   -0.02105
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.45300    9.46030  -0.00730   -0.07716
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.63010   10.63830  -0.00820   -0.07708
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.72060   10.72330  -0.00270   -0.02518
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.51690    9.51940  -0.00250   -0.02626
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.46710    9.46870  -0.00160   -0.01690
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.65170   10.65340  -0.00170   -0.01596
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.34000    7.35000  -0.01000   -0.13605
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.91280   10.91970  -0.00690   -0.06319
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.58570    9.59180  -0.00610   -0.06360
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.63810   10.64370  -0.00560   -0.05261
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.52420    9.52920  -0.00500   -0.05247
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.58890    9.59270  -0.00380   -0.03961
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.71270   10.71710  -0.00440   -0.04106
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.95440   14.97250  -0.01810   -0.12089
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.59520    8.60550  -0.01030   -0.11969
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.83900   39.92330  -0.08430   -0.21115
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.81060   43.57400   0.23660    0.54298
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.97170   44.27750  -0.30580   -0.69064
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.37980   44.56710  -0.18730   -0.42027
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               46.14020   45.85110   0.28910    0.63052
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.43740   44.13520   0.30220    0.68471
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 47.77000   47.49560   0.27440    0.57774
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                49.97000   49.71520   0.25480    0.51252
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.53090   47.24650   0.28440    0.60195
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.75070   10.74640   0.00430    0.04001
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  46.40620   46.29440   0.11180    0.24150
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.73610   39.84610  -0.11000   -0.27606
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.52760   11.52680   0.00080    0.00694
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.97920    9.98690  -0.00770   -0.07710
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.29730   14.21410   0.08320    0.58533
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.37220   10.30900   0.06320    0.61306
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.79000   10.73000   0.06000    0.55918
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.50000    9.41000   0.09000    0.95643
群益大印度基金-人民幣                                              12.92600   12.78350   0.14250    1.11472
群益大印度基金-美元                                                11.79910   11.66570   0.13340    1.14352
群益大印度基金-新臺幣                                              11.24000   11.13000   0.11000    0.98832
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.55540   12.53660   0.01880    0.14996
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.75240   11.73140   0.02100    0.17901
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.11660   11.09980   0.01680    0.15135
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.49270    9.47570   0.01700    0.17941
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.07700   10.06180   0.01520    0.15107
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.64060    8.62520   0.01540    0.17855
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.28210    9.26820   0.01390    0.14998
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.22610    8.21140   0.01470    0.17902
群益中小型股基金                                                   48.17000   47.69000   0.48000    1.00650
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.91470   10.85820   0.05650    0.52034
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.83560    9.78200   0.05360    0.54795
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.27250    9.23230   0.04020    0.43543
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.20690    9.15920   0.04770    0.52079
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.29540    8.25010   0.04530    0.54908
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.82140    7.78750   0.03390    0.43531
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.66240   10.66640  -0.00400   -0.03750
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.72850   11.73300  -0.00450   -0.03835
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.28910   11.29380  -0.00470   -0.04162
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.40430   10.41930  -0.01500   -0.14396
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.70240    9.63060   0.07180    0.74554
群益中國新機會基金N-美元                                            8.64780    8.58130   0.06650    0.77494
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.28000    9.22000   0.06000    0.65076
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.60440    8.54070   0.06370    0.74584
群益中國新機會基金-美元                                             9.24600    9.17490   0.07110    0.77494
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.87000    8.81000   0.06000    0.68104
群益平衡王基金                                                     20.74330   20.73770   0.00560    0.02700
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.98720    9.97330   0.01390    0.13937
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.95760    9.95500   0.00260    0.02612
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.98720    9.97340   0.01380    0.13837
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.95760    9.95500   0.00260    0.02612
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.98730    9.97340   0.01390    0.13937
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.95760    9.95500   0.00260    0.02612
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.94330    9.94050   0.00280    0.02817
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.00500    9.99320   0.01180    0.11808
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.97530    9.97480   0.00050    0.00501
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.00500    9.99320   0.01180    0.11808
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.97530    9.97480   0.00050    0.00501
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.00500    9.99320   0.01180    0.11808
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.97540    9.97480   0.00060    0.00602
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.98170    9.98090   0.00080    0.00802
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.00400    9.99140   0.01260    0.12611
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.97430    9.97310   0.00120    0.01203
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.00400    9.99140   0.01260    0.12611
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.97430    9.97310   0.00120    0.01203
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.00390    9.99140   0.01250    0.12511
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.97430    9.97310   0.00120    0.01203
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.97210    9.97060   0.00150    0.01504
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.46000    6.47000  -0.01000   -0.15456
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.53800   12.55090  -0.01290   -0.10278
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.61550   11.62410  -0.00860   -0.07398
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.65110   10.66210  -0.01100   -0.10317
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.86640    9.87370  -0.00730   -0.07393
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.48300   10.49370  -0.01070   -0.10197
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.49530   10.46550   0.02980    0.28475
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.26810   10.23910   0.02900    0.28323
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.19650    9.17030   0.02620    0.28570
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.19810    9.17210   0.02600    0.28347
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.55630   10.52630   0.03000    0.28500
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.59050   10.56050   0.03000    0.28408
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.35880    9.33220   0.02660    0.28503
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.84180    9.81390   0.02790    0.28429
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.38360   11.38060   0.00300    0.02636
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.78690    7.78490   0.00200    0.02569
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.86400   10.85890   0.00510    0.04697
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.66350   10.65940   0.00410    0.03846
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.73380   10.74180  -0.00800   -0.07448
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.95130    9.94670   0.00460    0.04625
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.89120    9.88750   0.00370    0.03742
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.95700    9.96450  -0.00750   -0.07527
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.86400   10.85900   0.00500    0.04604
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.66330   10.65930   0.00400    0.03753
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.73370   10.74170  -0.00800   -0.07448
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.95140    9.94680   0.00460    0.04625
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.89110    9.88730   0.00380    0.03843
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.95700    9.96450  -0.00750   -0.07527
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.63670    9.60970   0.02700    0.28097
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.76760   15.72340   0.04420    0.28111
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.63000   15.60000   0.03000    0.19231
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.47000   11.42000   0.05000    0.43783
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.38550   10.27830   0.10720    1.04297
群益印度中小基金N-美元                                              8.46220    8.37250   0.08970    1.07136
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.04000    7.96000   0.08000    1.00503
群益印度中小基金-人民幣                                            14.05960   13.91450   0.14510    1.04280
群益印度中小基金-美元                                              12.10330   11.97500   0.12830    1.07140
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.07000   13.93000   0.14000    1.00503
群益多利策略組合基金                                               11.94000   11.93000   0.01000    0.08382
群益多重收益組合基金                                               14.20000   14.19000   0.01000    0.07047
群益多重資產組合基金                                               15.53000   15.56000  -0.03000   -0.19280
群益安家基金                                                       26.92390   26.64430   0.27960    1.04938
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17290   16.17260   0.00030    0.00185
群益那斯達克生技基金                                               21.26000   21.45000  -0.19000   -0.88578
群益亞太中小基金                                                   10.76000   10.71000   0.05000    0.46685
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.61000   16.60000   0.01000    0.06024
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.73310   10.72440   0.00870    0.08112
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.89050    7.88410   0.00640    0.08118
群益店頭市場基金                                                  101.84000  100.82000   1.02000    1.01170
群益東方盛世基金                                                    9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                            13.42360   13.43320  -0.00960   -0.07146
群益東協成長基金-美元                                              11.43650   11.44140  -0.00490   -0.04283
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.37000   11.38000  -0.01000   -0.08787
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.13870   12.12770   0.01100    0.09070
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.23550   11.22510   0.01040    0.09265
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.61270   10.61280  -0.00010   -0.00094
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.84800    9.83910   0.00890    0.09046
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.11820    9.10970   0.00850    0.09331
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.61090    8.61100  -0.00010   -0.00116
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.97390   10.97400  -0.00010   -0.00091
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.63720    9.62850   0.00870    0.09036
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.28010    9.27150   0.00860    0.09276
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.61960    9.61970  -0.00010   -0.00104
群益長安基金                                                       31.50000   31.49000   0.01000    0.03176
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.54740   10.52630   0.02110    0.20045
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.95570   15.92400   0.03170    0.19907
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.48000   15.47000   0.01000    0.06464
群益真善美基金                                                     16.02370   15.99710   0.02660    0.16628
群益馬拉松基金                                                    127.16000  125.95000   1.21000    0.96070
群益深証中小板基金                                                 12.45000   12.35000   0.10000    0.80972
群益創新科技基金                                                   35.73000   35.23000   0.50000    1.41924
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.76010   10.64940   0.11070    1.03950
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.61250    9.51100   0.10150    1.06719
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.06000    9.97000   0.09000    0.90271
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.71780   11.59730   0.12050    1.03903
群益華夏盛世基金-美元                                              10.59880   10.48690   0.11190    1.06705
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.56000   17.40000   0.16000    0.91954
群益奧斯卡基金                                                     31.94000   31.55000   0.39000    1.23613
群益新興金鑽基金-美元                                              11.46870   11.43090   0.03780    0.33068
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.80000    8.78000   0.02000    0.22779
群益葛萊美基金                                                     25.26000   24.96000   0.30000    1.20192
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.82000   22.90000  -0.08000   -0.34934
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.49000    7.47000   0.02000    0.26774
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.95000   15.03000  -0.08000   -0.53227
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.57150   11.55420   0.01730    0.14973
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.07300   11.05330   0.01970    0.17823
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.14220   11.13490   0.00730    0.06556
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.10780   11.09120   0.01660    0.14967
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.62890   10.61000   0.01890    0.17813
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.69530   10.68840   0.00690    0.06456
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.57140   11.55400   0.01740    0.15060
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.07340   11.05370   0.01970    0.17822
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.83700    9.83060   0.00640    0.06510
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.10780   11.09120   0.01660    0.14967
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.62850   10.60960   0.01890    0.17814
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.91920    9.91270   0.00650    0.06557
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.14780   13.15100  -0.00320   -0.02433
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.85400   11.85810  -0.00410   -0.03458
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.72220   11.72540  -0.00320   -0.02729
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.69320    8.69530  -0.00210   -0.02415
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.96640    8.96960  -0.00320   -0.03568
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.21000    8.22000  -0.01000   -0.12165
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.43320    8.43550  -0.00230   -0.02727
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.31860   10.32220  -0.00360   -0.03488
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.91940    9.92290  -0.00350   -0.03527
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.26000   11.26000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.18460   10.12010   0.06450    0.63735
德信大發基金                                                       31.92000   31.86000   0.06000    0.18832
德信中國精選成長基金                                               12.11000   12.04000   0.07000    0.58140
德信台灣主流中小基金                                               20.94000   20.87000   0.07000    0.33541
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99510   11.99490   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.88000   34.93000  -0.05000   -0.14314
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.07060   11.07090  -0.00030   -0.00271
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.93150   10.93280  -0.00130   -0.01189
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72560   11.72540   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.95000   17.84000   0.11000    0.61659
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.85000   17.93000  -0.08000   -0.44618
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.93710   10.94450  -0.00740   -0.06761
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.89660   16.85710   0.03950    0.23432
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.23140    8.24310  -0.01170   -0.14194
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.17770   11.18070  -0.00300   -0.02683
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.26860   12.27210  -0.00350   -0.02852
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.10220   14.12220  -0.02000   -0.14162
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摩根大歐洲基金                                                     17.01000   16.98000   0.03000    0.17668
摩根中小基金                                                       23.23000   23.22000   0.01000    0.04307
摩根中國A股基金                                                    15.73000   15.56000   0.17000    1.09254
摩根中國A股基金(美元)                                              12.29000   12.15000   0.14000    1.15226
摩根中國亮點基金                                                   13.35000   13.28000   0.07000    0.52711
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.34950   11.31320   0.03630    0.32086
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.85980   12.81420   0.04560    0.35586
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.65910    9.62050   0.03860    0.40123
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.31390   13.27140   0.04250    0.32024
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.71220   15.65660   0.05560    0.35512
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.23000   20.25000  -0.02000   -0.09877
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.23000   20.25000  -0.02000   -0.09877
摩根台灣增長基金                                                   51.80000   51.83000  -0.03000   -0.05788
摩根平衡基金                                                       28.21000   28.24000  -0.03000   -0.10623
摩根全球α基金                                                     18.56000   18.59000  -0.03000   -0.16138
摩根全球平衡基金                                                   16.23250   16.20060   0.03190    0.19691
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.51330    9.51870  -0.00540   -0.05673
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.73170   10.73670  -0.00500   -0.04657
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.09250   10.09630  -0.00380   -0.03764
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.78980   11.79750  -0.00770   -0.06527
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.56320   10.56720  -0.00400   -0.03785
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.52870   10.51830   0.01040    0.09888
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.02120   14.00740   0.01380    0.09852
摩根亞洲基金                                                       59.13000   58.91000   0.22000    0.37345
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.41090    8.40640   0.00450    0.05353
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.98890    9.98130   0.00760    0.07614
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.81760    8.81010   0.00750    0.08513
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.91370   12.90700   0.00670    0.05191
摩根東方內需機會基金                                               18.70000   18.63000   0.07000    0.37574
摩根東方科技基金                                                   33.01000   32.92000   0.09000    0.27339
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
摩根金龍收成基金                                                   22.81000   22.67000   0.14000    0.61756
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14210   15.14190   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.28000   14.25000   0.03000    0.21053
摩根新金磚五國基金                                                 12.49000   12.49000   0.00000    0.00000
摩根新絲路基金                                                      9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
摩根新興35基金                                                     13.63000   13.60000   0.03000    0.22059
摩根新興日本基金                                                   23.80000   23.93000  -0.13000   -0.54325
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.14230    7.12860   0.01370    0.19218
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.54690    9.52660   0.02030    0.21309
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.32980    9.30950   0.02030    0.21806
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.15750   11.13620   0.02130    0.19127
摩根新興科技基金                                                   56.19000   56.07000   0.12000    0.21402
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.76270    8.75400   0.00870    0.09938
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.50210    9.48540   0.01670    0.17606
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.95270    8.93520   0.01750    0.19585
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.51320   10.50280   0.01040    0.09902
摩根龍揚基金                                                       34.07000   33.87000   0.20000    0.59049
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.11000   12.10000   0.01000    0.08264
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32550    9.32070   0.00480    0.05150
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.57570   11.56980   0.00590    0.05099
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.79000   20.76000   0.03000    0.14451
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62210   12.62200   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.71000   11.69000   0.02000    0.17109
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.90450   10.90360   0.00090    0.00825
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.61330   10.60160   0.01170    0.11036
聯邦中國龍基金                                                     28.01000   27.90000   0.11000    0.39427
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.60400   12.60550  -0.00150   -0.01190
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.80630   11.81340  -0.00710   -0.06010
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.68070   10.69430  -0.01360   -0.12717
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.31830   10.31960  -0.00130   -0.01260
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.71760    9.72350  -0.00590   -0.06068
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.78430    8.79550  -0.01120   -0.12734
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.92950    9.95520  -0.02570   -0.25816
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.13500   10.17270  -0.03770   -0.37060
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.40160    9.42600  -0.02440   -0.25886
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.59220    9.62790  -0.03570   -0.37080
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.77390   11.75860   0.01530    0.13012
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.64250   11.63910   0.00340    0.02921
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.80630   10.81400  -0.00770   -0.07120
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.83970   10.82560   0.01410    0.13025
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.70400   10.70080   0.00320    0.02990
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.93420    9.94120  -0.00700   -0.07041
聯邦金鑽平衡基金                                                   25.02500   24.96600   0.05900    0.23632
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.69310    9.65740   0.03570    0.36966
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.06160   10.03580   0.02580    0.25708
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.63880    9.60330   0.03550    0.36966
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.99230    9.96670   0.02560    0.25686
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23400   13.23380   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   14.02000   13.95000   0.07000    0.50179
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.73680   16.73970  -0.00290   -0.01732
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.01570   13.00610   0.00960    0.07381
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.65630   12.64570   0.01060    0.08382
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.02650   12.01640   0.01010    0.08405
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.47620   12.45560   0.02060    0.16539
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.66100   11.65270   0.00830    0.07123
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58470   10.56710   0.01760    0.16655
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.73280    8.72650   0.00630    0.07219
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       38.25000   38.15000   0.10000    0.26212
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.25000   19.11000   0.14000    0.73260
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.80000   18.64000   0.16000    0.85837
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.50000   12.40000   0.10000    0.80645
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.52000   16.51000   0.01000    0.06057
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.01000   12.00000   0.01000    0.08333
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.98000   11.97000   0.01000    0.08354
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.59000    7.58000   0.01000    0.13193
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.43000   15.35000   0.08000    0.52117
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.07000   11.02000   0.05000    0.45372
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.75000    8.71000   0.04000    0.45924
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.59000   11.55000   0.04000    0.34632
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.55000   14.50000   0.05000    0.34483
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.48000   14.42000   0.06000    0.41609
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.50000   14.44000   0.06000    0.41551
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.15000   15.10000   0.05000    0.33113
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.10000   21.08000   0.02000    0.09488
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.14000   19.12000   0.02000    0.10460
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.15000   13.14000   0.01000    0.07610
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.85000   14.84000   0.01000    0.06739
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.85000   15.83000   0.02000    0.12634
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.79000   14.78000   0.01000    0.06766
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.77000   14.76000   0.01000    0.06775
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.63000   12.62000   0.01000    0.07924
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.92000   14.90000   0.02000    0.13423
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.75000   12.73000   0.02000    0.15711
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.22000   13.20000   0.02000    0.15152
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.72000   19.70000   0.02000    0.10152
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.42000   18.40000   0.02000    0.10870
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.15000   13.14000   0.01000    0.07610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.15000   14.14000   0.01000    0.07072
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.10000   13.09000   0.01000    0.07639
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.85000    7.85000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.92000   12.90000   0.02000    0.15504
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.18000   14.18000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.29000   14.29000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
聯博貨幣市場基金                                                   15.04600   15.04590   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.11080   11.09410   0.01670    0.15053
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.87620   13.84740   0.02880    0.20798
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.45600    7.44480   0.01120    0.15044
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.26000   14.25000   0.01000    0.07018
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.42000   14.41000   0.01000    0.06940
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.33920   10.33810   0.00110    0.01064
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.79530   10.78440   0.01090    0.10107
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.22970   10.21570   0.01400    0.13704
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.22020   10.21350   0.00670    0.06560
瀚亞中小型股基金                                                   22.27000   22.12000   0.15000    0.67812
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.95000   12.89000   0.06000    0.46548
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.24000   13.16000   0.08000    0.60790
瀚亞巴西基金                                                        5.81000    5.82000  -0.01000   -0.17182
瀚亞外銷基金                                                       42.00000   41.86000   0.14000    0.33445
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.99250    9.99390  -0.00140   -0.01401
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.94200    9.93980   0.00220    0.02213
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.96390    9.95300   0.01090    0.10951
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.90120    9.89590   0.00530    0.05356
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.99010    9.99130  -0.00120   -0.01201
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.97260    9.96970   0.00290    0.02909
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.95980    9.94800   0.01180    0.11862
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.89620    9.89010   0.00610    0.06168
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.60620   11.61900  -0.01280   -0.11016
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.03270   11.02900   0.00370    0.03355
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.90390   12.90720  -0.00330   -0.02557
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.98010   10.97350   0.00660    0.06014
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.36240    7.37070  -0.00830   -0.11261
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.01260    8.01000   0.00260    0.03246
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.17890    8.18110  -0.00220   -0.02689
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.10810    7.10380   0.00430    0.06053
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.71750    8.71980  -0.00230   -0.02638
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.05420    9.06450  -0.01030   -0.11363
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.36950    9.36630   0.00320    0.03417
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.08640    9.08870  -0.00230   -0.02531
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.53000   12.56000  -0.03000   -0.23885
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.78000   11.78000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.09000   11.11000  -0.02000   -0.18002
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.37480   10.24760   0.12720    1.24127
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.80070    9.69150   0.10920    1.12676
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.42710    9.30300   0.12410    1.33398
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.47210    9.35600   0.11610    1.24091
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.03000   13.91000   0.12000    0.86269
瀚亞印度基金-美元                                                  12.85000   12.71000   0.14000    1.10149
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.65000   28.38000   0.27000    0.95137
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.71000    9.60000   0.11000    1.14583
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.74000    9.64000   0.10000    1.03734
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.26000    9.17000   0.09000    0.98146
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.03000    8.92000   0.11000    1.23318
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.05000    8.95000   0.10000    1.11732
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.27000    9.18000   0.09000    0.98039
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.03000    8.92000   0.11000    1.23318
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.05000    8.95000   0.10000    1.11732
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.40000   13.37000   0.03000    0.22438
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.98000   12.03000  -0.05000   -0.41563
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.77000   14.81000  -0.04000   -0.27009
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.95000    8.98000  -0.03000   -0.33408
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.81000    6.83000  -0.02000   -0.29283
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.68240   12.70390  -0.02150   -0.16924
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.45530   14.59310  -0.13780   -0.94428
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.31160   11.30960   0.00200    0.01768
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.05400   11.06010  -0.00610   -0.05515
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.91050   12.90500   0.00550    0.04262
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.09250    9.10730  -0.01480   -0.16251
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.75650    9.84950  -0.09300   -0.94421
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.92780    8.92620   0.00160    0.01792
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.71400    8.71880  -0.00480   -0.05505
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.37680    9.37250   0.00430    0.04588
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.96560   14.96900  -0.00340   -0.02271
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.82080   10.83320  -0.01240   -0.11446
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.31650   10.30570   0.01080    0.10480
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.61640   12.61940  -0.00300   -0.02377
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.63000   10.71000  -0.08000   -0.74697
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.06000   19.04000   0.02000    0.10504
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63610   13.63590   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.62000   29.63000  -0.01000   -0.03375
瀚亞高科技基金                                                     62.92000   62.51000   0.41000    0.65590
瀚亞理財通基金                                                     27.04000   27.09000  -0.05000   -0.18457
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.60000    9.49000   0.11000    1.15911
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.69000    8.60000   0.09000    1.04651
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.21000    8.10000   0.11000    1.35802
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.39000    8.29000   0.10000    1.20627
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.65000    8.56000   0.09000    1.05140
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.25000    8.14000   0.11000    1.35135
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.39000    8.30000   0.09000    1.08434
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.69000    9.56000   0.13000    1.35983
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.90000    9.77000   0.13000    1.33060
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.98000    8.88000   0.10000    1.12613
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.46000    8.35000   0.11000    1.31737
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.65000    8.54000   0.11000    1.28806
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.63000    9.51000   0.12000    1.26183
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.97000    8.86000   0.11000    1.24153
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.58000    8.46000   0.12000    1.41844
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.73000    8.62000   0.11000    1.27610
瀚亞菁華基金                                                       22.71000   22.69000   0.02000    0.08814
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.28120   14.23580   0.04540    0.31891
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.31510    9.28550   0.02960    0.31878
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.23000   11.22880   0.00120    0.01069
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.76700   11.85600  -0.08900   -0.75067
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.19240   10.18200   0.01040    0.10214
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.74100   10.71480   0.02620    0.24452
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.29750    8.29660   0.00090    0.01085
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.16410    8.22580  -0.06170   -0.75008
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.71580    8.69710   0.01870    0.21501
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.16890    8.16060   0.00830    0.10171
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.09550    8.07580   0.01970    0.24394
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.16450   14.15460   0.00990    0.06994
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.80410   10.81080  -0.00670   -0.06198
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.95350    9.94150   0.01200    0.12071
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.52070   11.51270   0.00800    0.06949
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.30940   10.31580  -0.00640   -0.06204
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.01060   10.00360   0.00700    0.06997
瀚亞歐洲基金                                                       10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
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