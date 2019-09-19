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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月19日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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綠悅-KY  元大道瓊白銀 元大中型100          本盟              昶和     東泥     元大台灣50正2   
宏洲              富邦科技          智伸科            大統新創 天仁     富邦日本正2   
嘉裕              元大電子          劍麟              本盟     南染     智寶       
東華              元大台商50          燿華              銘旺科   新紡     上海商銀   
大魯閣            富邦摩台          建準              旭隼     佳和                
立益              富邦發達          泰碩              遠雄來   怡華                
佳和              富邦金融          世芯-KY           統領     昶和                
聯發              元大MSCI台灣          茂林-KY           威宏-KY  大統新創            
昶和              永豐臺灣加權          康控-KY           泰昇-KY  亞崴                
本盟              元大台灣50正2          立積                       中宇                
正道              國泰日經225          科嘉-KY                    程泰                
瑞利              元大歐洲50          柏承                       吉茂                
正峰新            元大日經225          百一                       百達-KY             
億泰              元大美元指數          捷泰                       氣立                
懷特              元大美元指數正2          互億                       台硝                
士紙              群益臺灣加權正2          昇陽半導體                   元禎                
燁興              兆豐藍籌30反1          致新                       毛寶                
千興              國泰股利精選30          遠雄來                     日勝化              
威致              元大S&P日圓反1          杜康-DR                    展宇                
華豐              富邦歐洲          陽光能源-DR                   華廣                
首利              FH彭博高收益債          鼎炫-KY                    三福化              
麗正              FH彭博新興債                                     士紙                
東訊              FH富時不動產                                     春雨                
錸德              元大台灣高息低波                                     東明-KY             
倫飛              FH富時高息低波                                     六暉-KY             
虹光              國泰RMB短期報酬                                     震旦行              
威盛              富邦臺灣中小                                     隴華                
浩鑫              新光內需收益                                     銘旺科              
國碩              FH美國金融股                                     翔耀                
銘旺科            新光中國政金綠債                                     太空梭              
統懋              新光投等債15+                                     遠見                
翔耀              新光ICE美國權值                                     聯德                
太空梭            台新全球AI                                     泰碩                
兆勁              綠悅-KY                                      玉晶光              
麗臺              宏洲                                         力銘                
吉祥全            嘉裕                                         世芯-KY             
憶聲              東華                                         銘鈺                
科風              大魯閣                                       穎漢                
力特              立益                                         立積                
喬鼎              佳和                                         迎廣                
正達              聯發                                         虹揚-KY             
晟鈦              昶和                                         昇陽半導體            
聯德              本盟                                         陞泰                
同泰              正道                                         華友聯              
新世紀            瑞利                                         愛山林              
誠研              正峰新                                       皇昌                
誠創              力達-KY                                      遠雄來              
嘉威              億泰                                         夏都                
聯合再生          懷特                                         欣欣                
力銘              士紙                                         統領                
亞太電            燁興                                         客思達-KY            
達能              千興                                         凱羿-KY             
太極              威致                                         格威傳媒            
誠美材            華豐                                         神州-DR             
奕智博            中華                                         晨訊科-DR            
悠克              首利                                         友佳-DR             
友勁              麗正                                         一零四              
百一              楠梓電                                       欣天然              
捷泰              東訊                                         新海                
天瀚              茂矽                                         秋雨                
迅杰              錸德                                         欣高                
華上              倫飛                                         全國                
光麗-KY           虹光                                         川飛                
元晶              威盛                                         台數科              
華冠              浩鑫                                         南六                
裕豐              國碩                                         鋼聯                
寶徠              銘旺科                                       必應                
皇昌              統懋                                         基勝-KY             
陽明              翔耀                                         威宏-KY             
六福              太空梭                                       政伸                
康師傅-DR          兆勁                                         吉源-KY             
聖馬丁-DR          麗臺                                                             
神州-DR           大毅                                                             
同方友友-DR          漢平                                                             
晨訊科-DR          吉祥全                                                           
友佳-DR           奇鋐                                                             
陽光能源-DR          憶聲                                                             
精熙-DR           科風                                                             
中福              力特                                                             
雷虎              喬鼎                                                             
中視              正達                                                             
秋雨              晟鈦                                                             
新利虹            聯德                                                             
國光生            同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  太設                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  國票金                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  橋椿                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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