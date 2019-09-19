凱基銀邀請偏鄉籃球小將看電影 董座還親自上理財課

為鼓勵偏鄉國小運動小將看重自身潛能，開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行與中華開發文教基金會攜手邀請近 110 位苗栗地區國小籃球隊師生，觀賞國內首部以 HBL 高中籃球聯賽為背景的勵志電影《下半場》，並為運動小將們量身打造『凱基小小理財達人課程』。熱愛運動的凱基銀行董事長魏寶生全程陪同，還親自為上百位學童量身訂作理財課程。



近年苗栗縣市國小籃球校隊表現優異，南庄鄉東河國小、公館鄉公館國小及苗栗市大同國小籃球校隊，近兩年皆陸續於全國性國小籃球賽中奪冠，堪稱是我國培育籃壇新秀的重要搖籃。為表達對籃球小將的支持與鼓勵，凱基銀行與中華開發文教基金會特別邀請三校共 109 位籃球隊師生，北上至台北長春國賓影城觀賞備受讚譽的國片《下半場》，劇中主角在生活、球場上的拼搏，深深引發三校運動小將們的共鳴。

台北長春國賓影城董事長張中周除了招待小朋友，更邀請該片製片陳寶旭，及演員章賀、羅章恩，特別蒞臨現場與學童對談，深度剖析劇中人物的心路歷程，進而激勵學童們如何強健自身心理素質、勇敢朝夢想邁進。台上台下真情互動，三校老師皆認為對資源較少的偏鄉小朋友而言，是相當難忘且珍貴的體驗。

考量苗栗縣國小學童日常生活走進銀行的機會不多，凱基銀行特別安排三校學童參觀分行，別出心裁設計魔術表演，搭配遊戲活動關卡，讓小朋友認識銀行服務項目，並知道如何看懂牌告利率及匯率。此外，該行更針對籃球小將重效率、講求團隊合作的特性，量身打造『小小理財達人課程』，以幽默有趣故事，將「儲蓄」概念轉換成日常生活情境，生動傳授記帳技巧。另也透過遊戲互動，引導小朋友主動思考「信用」的重要，並學習分辨「金融詐騙」，學習保護自身及家人的財產安全。

值得一提的是，學生時期也曾身為運動小將的凱基銀行董事長魏寶生，全程陪同師生，並以自身經驗勉勵小朋友要勇敢克服阻礙、及早立定志向。同時亦提醒學童可以將在課程中學到的記帳技巧，帶回家中與父母練習，全家人一起培養逐夢踏實的理財好習慣。

