◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧09月19日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24220 5027 481.80 00729R 第一金工業30反1 2812 598 470.23 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15196 4973 305.57 00733 富邦臺灣中小 20569 6966 295.28 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00702 國泰標普低波高息 13209 5188 254.61 00757 統一FANG+ 11572 4994 231.72 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16867 8847 190.65 0058 富邦發達 7428 4196 177.03 0051 元大中型100 11225 9000 124.72 00735 國泰臺韓科技 8092 6789 119.19 0054 元大台商50 10380 10624 97.70 00663L 國泰臺灣加權正2 3620 3809 95.04 008201 BP上證50 1420 1549 91.67 006206 元大上證50 108480 121778 89.08 0055 元大MSCI金融 35065 39654 88.43 00649 FH香港 4460 5272 84.60 00714 群益道瓊美國地產 4462 5567 80.15 00707R 元大S&P日圓反1 3758 4855 77.40 0053 元大電子 4559 5988 76.14 00852L 國泰美國道瓊正2 13499 17865 75.56 006207 FH滬深 65540 93892 69.80 00739 元大MSCI A股 90445 131988 68.53 0061 元大寶滬深 206260 320616 64.33 00763U 國票道瓊銅 1822 3065 59.45 00691R 兆豐藍籌30反1 3187 6606 48.24