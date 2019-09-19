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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧09月19日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24220      5027   481.80  
00729R 第一金工業30反1       2812       598   470.23  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15196      4973   305.57  
00733  富邦臺灣中小         20569      6966   295.28  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00702  國泰標普低波高息     13209      5188   254.61  
00757  統一FANG+            11572      4994   231.72  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16867      8847   190.65  
0058   富邦發達              7428      4196   177.03  
0051   元大中型100          11225      9000   124.72  
00735  國泰臺韓科技          8092      6789   119.19  
0054   元大台商50           10380     10624    97.70  
00663L 國泰臺灣加權正2       3620      3809    95.04  
008201 BP上證50              1420      1549    91.67  
006206 元大上證50          108480    121778    89.08  
0055   元大MSCI金融         35065     39654    88.43  
00649  FH香港                4460      5272    84.60  
00714  群益道瓊美國地產      4462      5567    80.15  
00707R 元大S&P日圓反1        3758      4855    77.40  
0053   元大電子              4559      5988    76.14  
00852L 國泰美國道瓊正2      13499     17865    75.56  
006207 FH滬深               65540     93892    69.80  
00739  元大MSCI A股         90445    131988    68.53  
0061   元大寶滬深          206260    320616    64.33  
00763U 國票道瓊銅            1822      3065    59.45  
00691R 兆豐藍籌30反1         3187      6606    48.24
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