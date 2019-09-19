◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月19日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 16386 0 3481 群創 -13358 42271 00677U 富邦VIX 13791 0 2409 友達 -7685 25179 2834 臺企銀 4711 -6443 2888 新光金 -4496 29112 2337 旺宏 3741 6845 2317 鴻海 -3839 -13658 2891 中信金 3199 27600 00673R 元大S&P原油反1 -2364 0 00850 元大臺灣ESG永續 2537 42438 00688L 國泰20年美債正2 -2141 0 00633L 富邦上証正2 2497 0 2002 中鋼 -2008 -8627 2882 國泰金 2090 12959 00632R 元大台灣50反1 -1393 0 2303 聯電 1597 14950 1102 亞泥 -1375 -5682 00717 富邦美國特別股 1316 5332 2884 玉山金 -1202 3779 2887 台新金 1285 -13357 2330 台積電 -1134 23832 0050 元大台灣50 1217 39394 2367 燿華 -1106 2276 3231 緯創 1159 16193 00852L 國泰美國道瓊正2 -1086 0 6239 力成 1150 7182 1402 遠東新 -1002 -2413 2313 華通 1149 -5211 00680L 元大美債20正2 -933 0 00655L 國泰中國A50正2 967 0 2812 台中銀 -680 -3524 8046 南電 849 -183 2885 元大金 -665 2904 00672L 元大S&P原油正2 825 0 3576 聯合再生 -644 1613 00653L 富邦印度正2 795 0 3406 玉晶光 -639 -380 2448 晶電 743 7082 00708L 元大S&P黃金正2 -594 0 2498 宏達電 717 869 0056 元大高股息 -566 -75866 3661 世芯-KY 684 232 2376 技嘉 -548 -2108 2881 富邦金 658 10126 8028 昇陽半導體 -542 -2667 00669R 國泰美國道瓊反1 578 0 00640L 富邦日本正2 -528 0 3673 TPK-KY 578 304 6271 同欣電 -527 -2781 2456 奇力新 565 2786 2375 智寶 -523 3086 6278 台表科 501 -2078 020000 富邦特選蘋果N -487 0 8926 台汽電 479 1369 1303 南亞 -482 814 2312 金寶 473 934 1229 聯華 -452 -1436 00738U 元大道瓊白銀 468 0 00638R 元大滬深300反1 -432 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股