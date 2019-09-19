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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月19日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         16386         0    3481   群創                  -13358     42271  
00677U 富邦VIX                13791         0    2409   友達                   -7685     25179  
2834   臺企銀                  4711     -6443    2888   新光金                 -4496     29112  
2337   旺宏                    3741      6845    2317   鴻海                   -3839    -13658  
2891   中信金                  3199     27600    00673R 元大S&P原油反1         -2364         0  
00850  元大臺灣ESG永續         2537     42438    00688L 國泰20年美債正2        -2141         0  
00633L 富邦上証正2             2497         0    2002   中鋼                   -2008     -8627  
2882   國泰金                  2090     12959    00632R 元大台灣50反1          -1393         0  
2303   聯電                    1597     14950    1102   亞泥                   -1375     -5682  
00717  富邦美國特別股          1316      5332    2884   玉山金                 -1202      3779  
2887   台新金                  1285    -13357    2330   台積電                 -1134     23832  
0050   元大台灣50              1217     39394    2367   燿華                   -1106      2276  
3231   緯創                    1159     16193    00852L 國泰美國道瓊正2        -1086         0  
6239   力成                    1150      7182    1402   遠東新                 -1002     -2413  
2313   華通                    1149     -5211    00680L 元大美債20正2           -933         0  
00655L 國泰中國A50正2           967         0    2812   台中銀                  -680     -3524  
8046   南電                     849      -183    2885   元大金                  -665      2904  
00672L 元大S&P原油正2           825         0    3576   聯合再生                -644      1613  
00653L 富邦印度正2              795         0    3406   玉晶光                  -639      -380  
2448   晶電                     743      7082    00708L 元大S&P黃金正2          -594         0  
2498   宏達電                   717       869    0056   元大高股息              -566    -75866  
3661   世芯-KY                  684       232    2376   技嘉                    -548     -2108  
2881   富邦金                   658     10126    8028   昇陽半導體              -542     -2667  
00669R 國泰美國道瓊反1          578         0    00640L 富邦日本正2             -528         0  
3673   TPK-KY                   578       304    6271   同欣電                  -527     -2781  
2456   奇力新                   565      2786    2375   智寶                    -523      3086  
6278   台表科                   501     -2078    020000 富邦特選蘋果N           -487         0  
8926   台汽電                   479      1369    1303   南亞                    -482       814  
2312   金寶                     473       934    1229   聯華                    -452     -1436  
00738U 元大道瓊白銀             468         0    00638R 元大滬深300反1          -432         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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