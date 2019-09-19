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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧09月19日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
3105  穩懋          1733  
5289  宜鼎          1539  
00788B元大10年IG電能債      1000  
8358  金居           521  
00787B元大10年IG醫療債       500  
8436  大江           487  
8086  宏捷科         348  
3217  優群           200  
6472  保瑞           184  
5483  中美晶         171  
9951  皇田           160  
8489  三貝德         153  
3324  雙鴻           138  
8916A 光隆甲特       111  
6138  茂達            80  
8044  網家            76  
3227  原相            75  
6274  台燿            66  
3081  聯亞            56  
6238  勝麗            40  
6510  精測            40  
6568  宏觀            37  
6290  良維            29  
3083  網龍            28  
2233  宇隆            25  
5347  世界            17  
8437  大地-KY         15  
6470  宇智            10  
2729  瓦城            10  
3086  華義             0  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6245  立端         -2247  
4953  緯軟         -1345  
6438  迅得          -932  
6147  頎邦          -871  
5457  宣德          -626  
6411  晶焱          -517  
6462  神盾          -499  
4947  昂寶-KY       -422  
3218  大學光        -358  
1795  美時          -289  
3293  鈊象          -254  
3707  漢磊          -250  
3529  力旺          -241  
6188  廣明          -235  
6244  茂迪          -208  
8255  朋程          -204  
3491  昇達科        -178  
8299  群聯          -151  
5371  中光電        -151  
006201元大富櫃50      -140  
6121  新普          -138  
4966  譜瑞-KY       -124  
3303  岱稜          -100  
8050  廣積           -96  
6426  統新           -70  
8446  華研           -70  
4736  泰博           -69  
6679  鈺太           -68  
8155  博智           -57  
6683  雍智科技       -55
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