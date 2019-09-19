台北‧09月19日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 3105 穩懋 1733 5289 宜鼎 1539 00788B元大10年IG電能債 1000 8358 金居 521 00787B元大10年IG醫療債 500 8436 大江 487 8086 宏捷科 348 3217 優群 200 6472 保瑞 184 5483 中美晶 171 9951 皇田 160 8489 三貝德 153 3324 雙鴻 138 8916A 光隆甲特 111 6138 茂達 80 8044 網家 76 3227 原相 75 6274 台燿 66 3081 聯亞 56 6238 勝麗 40 6510 精測 40 6568 宏觀 37 6290 良維 29 3083 網龍 28 2233 宇隆 25 5347 世界 17 8437 大地-KY 15 6470 宇智 10 2729 瓦城 10 3086 華義 0 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6245 立端 -2247 4953 緯軟 -1345 6438 迅得 -932 6147 頎邦 -871 5457 宣德 -626 6411 晶焱 -517 6462 神盾 -499 4947 昂寶-KY -422 3218 大學光 -358 1795 美時 -289 3293 鈊象 -254 3707 漢磊 -250 3529 力旺 -241 6188 廣明 -235 6244 茂迪 -208 8255 朋程 -204 3491 昇達科 -178 8299 群聯 -151 5371 中光電 -151 006201元大富櫃50 -140 6121 新普 -138 4966 譜瑞-KY -124 3303 岱稜 -100 8050 廣積 -96 6426 統新 -70 8446 華研 -70 4736 泰博 -69 6679 鈺太 -68 8155 博智 -57 6683 雍智科技 -55
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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