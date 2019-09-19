麥肯錫：儘管貿易戰持續 亞洲對全球影響力仍在增長

據麥肯錫全球研究所 (McKinsey Global Institute) 在週四 (19 日) 公布最新報告顯示，預期在未來幾十年內，亞洲經濟將持續推進，在貿易和資本流動中的佔比將會提升，同時會減少對世界其他地區的依賴。

報告中指出，在八項類別中，包含貿易、資本、人力、知識、運輸、文化、資源和環境，亞洲將持續在七項類別中產生越來越大的全球影響力。到 2040 年，全球一半以上中產階級可能會聚集在亞洲地區，並全球消費佔比達 39%。

儘管美中貿易戰和全球經濟衰退風險對亞洲地區，尤其是出口導向型經濟體產生影響，但報告仍看好亞洲的長期結構性變化。分析師認為，儘管中國的市場成長放緩，但這個世界第二大經濟體每年仍在以相當於澳洲經濟規模的速度成長。

麥肯錫新加坡高階合夥人 Oliver Tonby 等分析師在報告中表示：「全球在最近討論的議題主要中美貿易緊張局勢和中國 GDP 成長率減速的可能帶來的短期擔憂。但亞洲的長期前景非常強勁，規模持續擴大，很可能在未來幾年進一步推升該地區在全球中的影響力。」

麥肯錫認為，儘管面臨關稅戰、日韓緊張局勢和全球經濟放緩等逆風，但亞洲仍有望在貿易方面保持領先地位。2017 年，該地區的集裝箱航運量已佔全球總量的 62%，相較十年前的 59% 有所成長。此外，中國的商品和服務貿易佔比也有所成長。

亞洲地區在全球商品和服務貿易佔比增加 (圖片：McKinsey Global Institute)

此外，麥肯錫報告中亦顯示，亞洲地區的汽車、電腦和電子產業正在以最快的速度生產，並接近需求。

亞洲地區有過半比例是區域內商品貿易 (圖片：McKinsey Global Institute)

麥肯錫報告寫道：「亞洲地區不僅在規模上有所提升，並且也在迅速融合，可以說是為全球化的新階段， 本地化和區域化奠定了基礎。」

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