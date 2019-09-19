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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月18日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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綠悅-KY  元大美債20正2 元大中型100          本盟              昶和     東泥     元大台灣50正2   
宏洲     國泰20年美債正2 富邦科技          智伸科            大統新創 天仁     富邦日本正2   
嘉裕     元大道瓊白銀 元大電子          喬山              本盟     南染     上海商銀   
東華              元大台商50          劍麟              銘旺科   新紡                
大魯閣            富邦摩台          燿華              旭隼     佳和                
立益              富邦發達          建準              遠雄來   怡華                
佳和              富邦金融          泰碩              統領     昶和                
聯發              元大MSCI台灣          世芯-KY           威宏-KY  大統新創            
昶和              永豐臺灣加權          茂林-KY           泰昇-KY  亞崴                
本盟              元大台灣50正2          康控-KY                    中宇                
正道              國泰日經225          立積                       程泰                
瑞利              元大歐洲50          科嘉-KY                    百達-KY             
正峰新            元大日經225          柏承                       氣立                
億泰              元大美元指數          百一                       台硝                
懷特              元大美元指數正2          捷泰                       元禎                
士紙              兆豐藍籌30反1          互億                       毛寶                
燁興              國泰股利精選30          昇陽半導體                   日勝化              
千興              元大S&P日圓反1          致新                       展宇                
威致              富邦歐洲          遠雄來                     華廣                
華豐              FH彭博高收益債          杜康-DR                    三福化              
首利              FH彭博新興債          陽光能源-DR                   士紙                
麗正              FH富時不動產          鼎炫-KY                    春雨                
東訊              元大台灣高息低波                                     東明-KY             
錸德              FH富時高息低波                                     六暉-KY             
倫飛              國泰RMB短期報酬                                     震旦行              
虹光              富邦臺灣中小                                     隴華                
威盛              新光內需收益                                     銘旺科              
浩鑫              FH美國金融股                                     翔耀                
國碩              新光中國政金綠債                                     太空梭              
銘旺科            新光投等債15+                                     遠見                
統懋              新光ICE美國權值                                     聯德                
翔耀              台新全球AI                                     泰碩                
太空梭            綠悅-KY                                      玉晶光              
兆勁              宏洲                                         力銘                
麗臺              嘉裕                                         世芯-KY             
吉祥全            東華                                         銘鈺                
憶聲              大魯閣                                       穎漢                
科風              立益                                         立積                
力特              佳和                                         迎廣                
喬鼎              聯發                                         全國電              
正達              昶和                                         光聖                
晟鈦              本盟                                         虹揚-KY             
聯德              正道                                         昇陽半導體            
同泰              瑞利                                         陞泰                
新世紀            正峰新                                       愛山林              
誠研              力達-KY                                      皇昌                
誠創              億泰                                         遠雄來              
嘉威              懷特                                         夏都                
聯合再生          士紙                                         欣欣                
力銘              燁興                                         統領                
亞太電            千興                                         客思達-KY            
達能              威致                                         凱羿-KY             
太極              華豐                                         格威傳媒            
誠美材            首利                                         神州-DR             
奕智博            麗正                                         晨訊科-DR            
悠克              東訊                                         友佳-DR             
友勁              茂矽                                         一零四              
百一              錸德                                         欣天然              
捷泰              倫飛                                         新海                
天瀚              虹光                                         秋雨                
迅杰              威盛                                         欣高                
華上              浩鑫                                         全國                
光麗-KY           國碩                                         川飛                
元晶              銘旺科                                       台數科              
華冠              統懋                                         南六                
裕豐              翔耀                                         鋼聯                
寶徠              太空梭                                       必應                
皇昌              兆勁                                         基勝-KY             
陽明              麗臺                                         威宏-KY             
六福              漢平                                         政伸                
康師傅-DR          吉祥全                                       吉源-KY             
聖馬丁-DR          憶聲                                                             
神州-DR           科風                                                             
同方友友-DR          力特                                                             
晨訊科-DR          喬鼎                                                             
友佳-DR           正達                                                             
陽光能源-DR          晟鈦                                                             
精熙-DR           聯德                                                             
中福              同泰                                                             
雷虎              新世紀                                                           
中視              誠研                                                             
秋雨              誠創                                                             
新利虹            嘉威                                                             
國光生            聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  新興                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  國票金                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  橋椿                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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