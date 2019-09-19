新聞
0

[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月18日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          32774         0    2337   旺宏                   -3258      3248  
00677U 富邦VIX                 9068         0    0056   元大高股息             -2014    -75290  
00673R 元大S&P原油反1          7860         0    2383   台光電                 -1642      1678  
0050   元大台灣50              7602     37565    2356   英業達                 -1429      -508  
2891   中信金                  7451     24730    3049   和鑫                   -1324       758  
3481   群創                    6733     50358    4927   泰鼎-KY                -1260     -4728  
2330   台積電                  5828     25678    2498   宏達電                 -1238       270  
00672L 元大S&P原油正2          5182         0    006204 永豐臺灣加權           -1234         0  
2888   新光金                  4242     34671    00707R 元大S&P日圓反1         -1111         0  
00850  元大臺灣ESG永續         3937     46979    6005   群益證                  -787     -4363  
1101   台泥                    3840       735    2542   興富發                  -776      1283  
00738U 元大道瓊白銀            3206         0    2323   中環                    -770     24932  
2313   華通                    2832     -6073    00643  群益深証中小            -720     -3156  
3231   緯創                    2512     15344    2367   燿華                    -640      5572  
2449   京元電子                2389      3577    00631L 元大台灣50正2           -616         0  
2884   玉山金                  2162      4606    3052   夆典                    -613      -705  
2890   永豐金                  2160     -2577    00692  富邦公司治理            -560     -1567  
5880   合庫金                  2092      6733    020000 富邦特選蘋果N           -554         0  
2880   華南金                  1842      4443    00852L 國泰美國道瓊正2         -511         0  
2303   聯電                    1797     13551    2548   華固                    -488      -828  
00642U 元大S&P石油             1775         0    1215   卜蜂                    -423     -2373  
00637L 元大滬深300正2          1699         0    6116   彩晶                    -411      6439  
2882   國泰金                  1685     11017    3035   智原                    -396       -26  
2344   華邦電                  1658      8617    1309   台達化                  -395     -1144  
2881   富邦金                  1575     10188    5388   中磊                    -378     -1547  
3037   欣興                    1549      8541    6552   易華電                  -366      -830  
00633L 富邦上証正2             1468         0    2454   聯發科                  -341     -2451  
2886   兆豐金                  1411      4278    3706   神達                    -339     -1742  
2834   臺企銀                  1377    -10675    2338   光罩                    -331       430  
2887   台新金                  1364    -15044    00635U 元大S&P黃金             -311         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞