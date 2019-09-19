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[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月18日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
3105   穩懋                    1017      2507 5457   宣德                    -453      -832  
5347   世界                    1015      3811 5340   建榮                    -339     -3434  
6244   茂迪                     394      -379 6188   廣明                    -335       360  
3260   威剛                     259      -441 5371   中光電                  -332        84  
8086   宏捷科                   222     -1394 3083   網龍                    -257      -819  
5289   宜鼎                     209      1152 8924   大田                    -249      -125  
6182   合晶                     181     -1638 6274   台燿                    -244      -282  
4123   晟德                     169        82 006201 元大富櫃50              -226         0  
8299   群聯                     127      -582 1565   精華                    -115      -317  
3546   宇峻                     114        20 3227   原相                    -115      -414  
6488   環球晶                   102      1457 6290   良維                    -114      -244  
3511   矽瑪                      88       100 6233   旺玖                    -111      -399  
3498   陽程                      73        13 6158   禾昌                    -107       168  
4971   IET-KY                    71        10 3264   欣銓                    -102     -1130  
4162   智擎                      66       221 6231   系微                    -100      -170  
3680   家登                      66      -197 6438   迅得                    -100       -82  
4528   江興鍛                    60        64 8928   鉅明                     -96       -85  
8096   擎亞                      55       366 6411   晶焱                     -95       -25  
3630   新鉅科                    53       398 3218   大學光                   -90       569  
4173   久裕                      48       159 4953   緯軟                     -89     -1376  
5425   台半                      47      -375 6125   廣運                     -88      -342  
3707   漢磊                      46       797 6548   長科*                    -84      -638  
3163   波若威                    43        71 5483   中美晶                   -81     -3335  
6229   研通                      42       150 8358   金居                     -79      -649  
6276   安鈦克                    42       -11 5498   凱崴                     -71     -1945  
8436   大江                      40     -1434 6121   新普                     -71      -469  
5478   智冠                      40       191 6147   頎邦                     -69     -2877  
9951   皇田                      39      -215 6238   勝麗                     -69      -451  
3081   聯亞                      39       -92 4728   雙美                     -67       111  
3141   晶宏                      34       184 3363   上詮                     -67      -405  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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