[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月18日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3105 穩懋 1017 2507 5457 宣德 -453 -832 5347 世界 1015 3811 5340 建榮 -339 -3434 6244 茂迪 394 -379 6188 廣明 -335 360 3260 威剛 259 -441 5371 中光電 -332 84 8086 宏捷科 222 -1394 3083 網龍 -257 -819 5289 宜鼎 209 1152 8924 大田 -249 -125 6182 合晶 181 -1638 6274 台燿 -244 -282 4123 晟德 169 82 006201 元大富櫃50 -226 0 8299 群聯 127 -582 1565 精華 -115 -317 3546 宇峻 114 20 3227 原相 -115 -414 6488 環球晶 102 1457 6290 良維 -114 -244 3511 矽瑪 88 100 6233 旺玖 -111 -399 3498 陽程 73 13 6158 禾昌 -107 168 4971 IET-KY 71 10 3264 欣銓 -102 -1130 4162 智擎 66 221 6231 系微 -100 -170 3680 家登 66 -197 6438 迅得 -100 -82 4528 江興鍛 60 64 8928 鉅明 -96 -85 8096 擎亞 55 366 6411 晶焱 -95 -25 3630 新鉅科 53 398 3218 大學光 -90 569 4173 久裕 48 159 4953 緯軟 -89 -1376 5425 台半 47 -375 6125 廣運 -88 -342 3707 漢磊 46 797 6548 長科* -84 -638 3163 波若威 43 71 5483 中美晶 -81 -3335 6229 研通 42 150 8358 金居 -79 -649 6276 安鈦克 42 -11 5498 凱崴 -71 -1945 8436 大江 40 -1434 6121 新普 -71 -469 5478 智冠 40 191 6147 頎邦 -69 -2877 9951 皇田 39 -215 6238 勝麗 -69 -451 3081 聯亞 39 -92 4728 雙美 -67 111 3141 晶宏 34 184 3363 上詮 -67 -405 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股