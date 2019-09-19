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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月18日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
2337   旺宏                103490  
00672L 元大S&P原油正2       82892  
00677U 富邦VIX              78565  
00637L 元大滬深300正2       75675  
00632R 元大台灣50反1        61123  
3481   群創                 60427  
2888   新光金               55668  
2367   燿華                 55302  
2330   台積電               47685  
2313   華通                 39849  
2344   華邦電               39848  
3037   欣興                 39306  
2323   中環                 38762  
2409   友達                 36518  
2891   中信金               35945  
2317   鴻海                 33122  
00673R 元大S&P原油反1       29891  
2455   全新                 29766  
3049   和鑫                 29711  
2498   宏達電               25856  
8046   南電                 25819  
2375   智寶                 23035  
2408   南亞科               22382  
2887   台新金               20348  
2303   聯電                 18441  
6278   台表科               17985  
2834   臺企銀               17714  
3189   景碩                 17404  
0050   元大台灣50           16999  
2890   永豐金               16588
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