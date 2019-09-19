台北‧09月18日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 2337 旺宏 103490 00672L 元大S&P原油正2 82892 00677U 富邦VIX 78565 00637L 元大滬深300正2 75675 00632R 元大台灣50反1 61123 3481 群創 60427 2888 新光金 55668 2367 燿華 55302 2330 台積電 47685 2313 華通 39849 2344 華邦電 39848 3037 欣興 39306 2323 中環 38762 2409 友達 36518 2891 中信金 35945 2317 鴻海 33122 00673R 元大S&P原油反1 29891 2455 全新 29766 3049 和鑫 29711 2498 宏達電 25856 8046 南電 25819 2375 智寶 23035 2408 南亞科 22382 2887 台新金 20348 2303 聯電 18441 6278 台表科 17985 2834 臺企銀 17714 3189 景碩 17404 0050 元大台灣50 16999 2890 永豐金 16588
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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