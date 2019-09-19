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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/09/18  108/09/17  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.39000    9.19000   0.20000    2.17628
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.50000   10.32000   0.18000    1.74419
第一金全球不動產證券化基金A                                       9.33800    9.18060   0.15740    1.71448
第一金全球不動產證券化基金B                                       6.44640    6.33780   0.10860    1.71353
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.90000   14.66000   0.24000    1.63711
景順台灣科技基金                                                 34.63000   34.10000   0.53000    1.55425
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             12.55090   12.36500   0.18590    1.50344
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.66210   10.50420   0.15790    1.50321
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                            10.49370   10.33830   0.15540    1.50315
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      34.71000   34.21000   0.50000    1.46156
景順主流基金                                                     19.73000   19.47000   0.26000    1.33539
新光台灣富貴基金                                                 25.96000   25.62000   0.34000    1.32709
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   16.85710   16.63690   0.22020    1.32356
元大滬深300單日正向2倍基金                                       18.47000   18.23000   0.24000    1.31651
群益葛萊美基金                                                   24.96000   24.64000   0.32000    1.29870
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                11.38770   11.24510   0.14260    1.26811
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                      10.51000   10.38000   0.13000    1.25241
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 48.19000   47.60000   0.59000    1.23950
群益道瓊美國地產ETF基金                                          22.90000   22.62000   0.28000    1.23784
台新中國通基金                                                   50.72000   50.10000   0.62000    1.23752
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣               10.64000   10.51000   0.13000    1.23692
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N             10.64000   10.51000   0.13000    1.23692
元大全球人工智慧ETF基金                                          24.62000   24.32000   0.30000    1.23355
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                          15.12000   14.94000   0.18000    1.20482
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      12.64000   12.49000   0.15000    1.20096
野村巴西基金                                                      6.77000    6.69000   0.08000    1.19581
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             11.09000   10.96000   0.13000    1.18613
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.42000    9.31000   0.11000    1.18153
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.76000   13.60000   0.16000    1.17647
元大2001基金                                                     68.26000   67.48000   0.78000    1.15590
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