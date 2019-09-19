[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/09/18 108/09/17 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.39000 9.19000 0.20000 2.17628 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.50000 10.32000 0.18000 1.74419 第一金全球不動產證券化基金A 9.33800 9.18060 0.15740 1.71448 第一金全球不動產證券化基金B 6.44640 6.33780 0.10860 1.71353 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.90000 14.66000 0.24000 1.63711 景順台灣科技基金 34.63000 34.10000 0.53000 1.55425 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.55090 12.36500 0.18590 1.50344 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.66210 10.50420 0.15790 1.50321 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.49370 10.33830 0.15540 1.50315 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.71000 34.21000 0.50000 1.46156 景順主流基金 19.73000 19.47000 0.26000 1.33539 新光台灣富貴基金 25.96000 25.62000 0.34000 1.32709 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.85710 16.63690 0.22020 1.32356 元大滬深300單日正向2倍基金 18.47000 18.23000 0.24000 1.31651 群益葛萊美基金 24.96000 24.64000 0.32000 1.29870 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.38770 11.24510 0.14260 1.26811 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.51000 10.38000 0.13000 1.25241 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.19000 47.60000 0.59000 1.23950 群益道瓊美國地產ETF基金 22.90000 22.62000 0.28000 1.23784 台新中國通基金 50.72000 50.10000 0.62000 1.23752 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.64000 10.51000 0.13000 1.23692 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.64000 10.51000 0.13000 1.23692 元大全球人工智慧ETF基金 24.62000 24.32000 0.30000 1.23355 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.12000 14.94000 0.18000 1.20482 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.64000 12.49000 0.15000 1.20096 野村巴西基金 6.77000 6.69000 0.08000 1.19581 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.09000 10.96000 0.13000 1.18613 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.42000 9.31000 0.11000 1.18153 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.76000 13.60000 0.16000 1.17647 元大2001基金 68.26000 67.48000 0.78000 1.15590 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------