[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/18 108/09/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.37280 10.37060 0.00220 0.02121 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.12460 10.12240 0.00220 0.02173 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.46710 10.45980 0.00730 0.06979 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.22470 10.21780 0.00690 0.06753 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.12380 10.11840 0.00540 0.05337 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.23080 10.22390 0.00690 0.06749 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.12520 10.11840 0.00680 0.06720 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.17470 10.16730 0.00740 0.07278 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.84390 9.83710 0.00680 0.06913 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.84390 9.83710 0.00680 0.06913 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.83690 9.82920 0.00770 0.07834 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.83690 9.82920 0.00770 0.07834 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.02770 10.01940 0.00830 0.08284 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.02770 10.01940 0.00830 0.08284 大華銀多元特別收益平衡基金 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.79530 10.78570 0.00960 0.08901 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.59380 10.58440 0.00940 0.08881 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.70590 10.69680 0.00910 0.08507 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.59540 10.58640 0.00900 0.08501 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.73000 22.80000 -0.07000 -0.30702 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.69000 24.44000 -0.75000 -3.06874 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.81680 41.61730 0.19950 0.47937 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.32070 39.38480 -0.06410 -0.16275 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.93090 9.93260 -0.00170 -0.01712 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.48910 10.49060 -0.00150 -0.01430 中國信託台灣活力基金 13.64000 13.62000 0.02000 0.14684 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.26000 11.16000 0.10000 0.89606 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.87000 10.76000 0.11000 1.02230 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.81000 8.73000 0.08000 0.91638 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.59000 9.50000 0.09000 0.94737 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.30590 10.29310 0.01280 0.12436 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.15180 10.14130 0.01050 0.10354 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.99850 9.02670 -0.02820 -0.31241 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.47710 10.47740 -0.00030 -0.00286 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.25940 9.29850 -0.03910 -0.42050 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.38770 11.24510 0.14260 1.26811 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.59940 9.50280 0.09660 1.01654 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.09150 11.15160 -0.06010 -0.53894 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.61010 9.66220 -0.05210 -0.53921 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 44.73530 44.47180 0.26350 0.59251 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 41.65520 41.39300 0.26220 0.63344 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.63650 46.40130 0.23520 0.50688 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.21290 46.98930 0.22360 0.47585 中國信託智能運動基金-台幣 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 中國信託智能運動基金-美元 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.64000 9.56000 0.08000 0.83682 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04620 11.04600 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.37390 10.35810 0.01580 0.15254 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.46070 9.44640 0.01430 0.15138 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.62820 10.62100 0.00720 0.06779 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.69290 9.68610 0.00680 0.07020 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.20430 40.12380 0.08050 0.20063 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.86270 40.73810 0.12460 0.30586 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.99000 10.93000 0.06000 0.54895 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.78150 43.40820 0.37330 0.85998 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.38840 44.06890 0.31950 0.72500 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.36820 43.99870 0.36950 0.83980 元大2001基金 68.26000 67.48000 0.78000 1.15590 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.02480 46.63510 0.38970 0.83564 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.98770 44.54480 0.44290 0.99428 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.08000 21.41000 -0.33000 -1.54134 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.75850 11.75770 0.00080 0.00680 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.58500 10.60890 -0.02390 -0.22528 元大上證50基金 33.03000 32.90000 0.13000 0.39514 元大大中華TMT基金-人民幣 11.76000 12.00000 -0.24000 -2.00000 元大大中華TMT基金-新台幣 10.24000 10.47000 -0.23000 -2.19675 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.42000 13.51000 -0.09000 -0.66617 元大大中華價值指數基金-美元 12.20700 12.32800 -0.12100 -0.98151 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.58300 16.72900 -0.14600 -0.87274 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.49000 11.59700 -0.10700 -0.92265 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.79700 10.92300 -0.12600 -1.15353 元大中國平衡基金-人民幣 3.03000 3.06000 -0.03000 -0.98039 元大中國平衡基金-新台幣 13.23000 13.37000 -0.14000 -1.04712 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.40170 45.38400 0.01770 0.03900 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.09380 11.07110 0.02270 0.20504 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.07230 10.05170 0.02060 0.20494 元大中國機會債券基金-新台幣 9.96810 9.97090 -0.00280 -0.02808 元大巴西指數基金 7.00200 6.92900 0.07300 1.05354 元大日經225基金 27.89000 27.96000 -0.07000 -0.25036 元大台商收成基金 23.43000 23.34000 0.09000 0.38560 元大台灣50單日反向1倍基金 11.14000 11.20000 -0.06000 -0.53571 元大台灣50單日正向2倍基金 42.77000 42.31000 0.46000 1.08721 元大台灣中型100基金 34.62000 34.47000 0.15000 0.43516 元大台灣加權股價指數基金 26.73600 26.60200 0.13400 0.50372 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 元大台灣卓越50基金 84.92000 84.44000 0.48000 0.56845 元大台灣金融基金 19.09000 18.96000 0.13000 0.68565 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.91000 32.83000 0.08000 0.24368 元大台灣高股息基金 28.13000 28.14000 -0.01000 -0.03554 元大台灣電子科技基金 37.91000 37.66000 0.25000 0.66383 元大全球ETF成長組合基金 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 元大全球ETF穩健組合基金 15.07000 15.01000 0.06000 0.39973 元大全球人工智慧ETF基金 24.62000 24.32000 0.30000 1.23355 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.68000 13.56000 0.12000 0.88496 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.76000 13.60000 0.16000 1.17647 元大全球不動產證券化基金-美元 12.53500 12.43800 0.09700 0.77987 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.60000 8.51000 0.09000 1.05758 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.46000 6.39000 0.07000 1.09546 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.09000 9.02000 0.07000 0.77605 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.97000 6.91000 0.06000 0.86831 元大全球股票入息基金-美元配息 8.38000 8.35300 0.02700 0.32324 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.35000 8.31000 0.04000 0.48135 元大全球新興市場精選組合基金 13.41000 13.47000 -0.06000 -0.44543 元大全球農業商機基金 18.14000 18.11000 0.03000 0.16565 元大印尼指數基金 9.55400 9.48900 0.06500 0.68500 元大印度指數基金 9.21700 9.31900 -0.10200 -1.09454 元大印度基金 11.98000 12.05000 -0.07000 -0.58091 元大多多基金 18.16000 18.00000 0.16000 0.88889 元大多福基金 55.53000 55.31000 0.22000 0.39776 元大亞太成長基金 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.42200 9.41010 0.01190 0.12646 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.50490 7.49540 0.00950 0.12674 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.12100 9.10300 0.01800 0.19774 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.23700 10.21700 0.02000 0.19575 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21480 10.20800 0.00680 0.06661 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.48180 10.47820 0.00360 0.03436 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19820 10.19460 0.00360 0.03531 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.53400 10.51910 0.01490 0.14165 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.25070 10.23620 0.01450 0.14165 元大卓越基金 43.48000 43.31000 0.17000 0.39252 元大店頭基金 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297 元大美元貨幣市場基金-美元 10.51840 10.51780 0.00060 0.00570 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85430 9.86480 -0.01050 -0.10644 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.59980 32.43370 0.16610 0.51212 元大美國政府20年期(以上)債券基金 44.23110 43.82740 0.40370 0.92111 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.99140 16.04750 -0.05610 -0.34959 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 24.69660 24.50820 0.18840 0.76872 元大美國政府7至10年期債券基金 42.76130 42.48110 0.28020 0.65959 元大高科技基金 21.03000 20.85000 0.18000 0.86331 元大得利貨幣市場基金 16.34510 16.34480 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.04620 12.04600 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.08000 10.96000 0.12000 1.09489 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.08000 10.96000 0.12000 1.09489 元大富櫃50基金 13.37000 13.22000 0.15000 1.13464 元大華夏中小基金 7.53000 7.64000 -0.11000 -1.43979 元大新中國基金-人民幣 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356 元大新中國基金-美元 9.36300 9.43800 -0.07500 -0.79466 元大新中國基金-新台幣 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074 元大新主流基金 26.83000 26.64000 0.19000 0.71321 元大新東協平衡基金-美元 9.42000 9.41500 0.00500 0.05311 元大新東協平衡基金-新台幣 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.22780 11.15490 0.07290 0.65352 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.05320 10.02180 0.03140 0.31332 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.54550 11.49720 0.04830 0.42010 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.42250 9.38310 0.03940 0.41990 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.64480 10.63670 0.00810 0.07615 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.82030 9.81280 0.00750 0.07643 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.88100 10.86110 0.01990 0.18322 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.04720 10.02890 0.01830 0.18247 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.15650 10.14770 0.00880 0.08672 元大新興亞洲基金 10.90000 10.94000 -0.04000 -0.36563 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.78720 9.74870 0.03850 0.39492 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.06930 9.03360 0.03570 0.39519 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.12140 10.07090 0.05050 0.50144 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.39380 9.34690 0.04690 0.50177 元大萬泰貨幣市場基金 15.18090 15.18070 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.82000 38.66000 0.16000 0.41386 元大實質多重資產基金-人民幣 9.25000 9.17000 0.08000 0.87241 元大實質多重資產基金-美元 8.26500 8.22000 0.04500 0.54745 元大實質多重資產基金-新台幣 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339 元大滬深300單日反向1倍基金 12.01000 12.11000 -0.10000 -0.82576 元大滬深300單日正向2倍基金 18.47000 18.23000 0.24000 1.31651 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.84000 20.75000 0.09000 0.43373 元大摩臺基金 39.76000 39.53000 0.23000 0.58184 元大標普500基金 28.32000 28.12000 0.20000 0.71124 元大標普500單日反向1倍基金 11.93000 11.95000 -0.02000 -0.16736 元大標普500單日正向2倍基金 37.39000 37.18000 0.21000 0.56482 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.90000 20.74000 0.16000 0.77146 元大標智滬深300基金 18.32000 18.26000 0.06000 0.32859 元大歐洲50基金 25.75000 25.74000 0.01000 0.03885 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.11740 9.13510 -0.01770 -0.19376 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30720 10.30710 0.00010 0.00097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.23000 16.07000 0.16000 0.99564 日盛上選基金 37.88000 37.65000 0.23000 0.61089 日盛小而美基金 19.72000 19.61000 0.11000 0.56094 日盛中國內需動力基金 9.79000 9.90000 -0.11000 -1.11111 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.42370 12.39250 0.03120 0.25177 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.80460 9.78010 0.02450 0.25051 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.55280 12.54470 0.00810 0.06457 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.90200 9.89560 0.00640 0.06468 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.33300 11.31940 0.01360 0.12015 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.92280 8.91210 0.01070 0.12006 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.23000 11.34000 -0.11000 -0.97002 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.37000 10.52000 -0.15000 -1.42586 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.78000 10.92000 -0.14000 -1.28205 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.41000 10.50000 -0.09000 -0.85714 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.54000 10.63000 -0.09000 -0.84666 日盛日盛基金 12.64000 12.55000 0.09000 0.71713 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 日盛全球抗暖化基金 11.38000 11.33000 0.05000 0.44131 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.67890 10.66730 0.01160 0.10874 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.43760 9.47130 -0.03370 -0.35581 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.41710 10.40070 0.01640 0.15768 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.20670 9.23460 -0.02790 -0.30212 日盛全球智能車基金(美元) 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54470 2.53770 0.00700 0.27584 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65190 1.64740 0.00450 0.27316 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38940 0.38910 0.00030 0.07710 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25330 0.25310 0.00020 0.07902 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.81640 12.79810 0.01830 0.14299 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.21370 8.20190 0.01180 0.14387 日盛亞洲機會基金 7.14000 7.18000 -0.04000 -0.55710 日盛首選基金 18.57000 18.41000 0.16000 0.86909 日盛高科技基金 19.83000 19.78000 0.05000 0.25278 日盛貨幣市場基金 14.85320 14.85290 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 43.59000 43.26000 0.33000 0.76283 日盛精選五虎基金 38.46000 38.30000 0.16000 0.41775 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56250 13.56230 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 34.92000 34.53000 0.39000 1.12945 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.99000 10.16000 -0.17000 -1.67323 台新MSCI中國基金 20.09000 20.20000 -0.11000 -0.54455 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.51000 20.39000 0.12000 0.58852 台新大眾貨幣市場基金 14.23930 14.23910 0.00020 0.00140 台新中國通基金 50.72000 50.10000 0.62000 1.23752 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57720 0.58590 -0.00870 -1.48490 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.88200 18.13100 -0.24900 -1.37334 台新中國精選中小基金-美元 0.33480 0.34010 -0.00530 -1.55837 台新中國精選中小基金-新台幣 10.03000 10.17000 -0.14000 -1.37660 台新主流基金 26.20000 25.93000 0.27000 1.04126 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.44000 24.18000 0.26000 1.07527 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.79220 0.78480 0.00740 0.94292 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.15000 17.04000 0.11000 0.64554 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55470 0.55200 0.00270 0.48913 台新台灣中小基金 39.70000 39.65000 0.05000 0.12610 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.02870 11.01630 0.01240 0.11256 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.91790 9.94250 -0.02460 -0.24742 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.55340 11.54330 0.01010 0.08750 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.05670 10.06950 -0.01280 -0.12712 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.33430 11.31100 0.02330 0.20599 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799 台新印度基金 13.82000 13.88000 -0.06000 -0.43228 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59320 8.62690 -0.03370 -0.39064 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28200 0.28340 -0.00140 -0.49400 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.74580 12.73200 0.01380 0.10839 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41330 0.41330 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.12000 39.16000 -0.04000 -0.10215 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.95000 41.67000 0.28000 0.67195 台新真吉利貨幣市場基金 11.13970 11.13960 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.63970 33.60460 0.03510 0.10445 台新智慧生活基金-美元 10.79790 10.74140 0.05650 0.52600 台新智慧生活基金-新台幣 11.17000 11.10000 0.07000 0.63063 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.02710 8.05700 -0.02990 -0.37111 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.25750 8.27930 -0.02180 -0.26331 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.20720 9.19520 0.01200 0.13050 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48260 9.46020 0.02240 0.23678 台新新興市場債券基金(A類型) 11.50610 11.47120 0.03490 0.30424 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36490 0.36420 0.00070 0.19220 台新新興市場債券基金(B類型) 8.08470 8.09720 -0.01250 -0.15437 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27090 0.27150 -0.00060 -0.22099 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.45000 5.47000 -0.02000 -0.36563 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.72000 22.66000 0.06000 0.26478 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.62160 10.63260 -0.01100 -0.10346 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.09600 10.14110 -0.04510 -0.44472 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.17310 10.21280 -0.03970 -0.38873 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.72430 10.68640 0.03790 0.35466 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.18670 10.18540 0.00130 0.01276 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.26700 10.25980 0.00720 0.07018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 43.31960 43.09650 0.22310 0.51768 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.92390 42.60910 0.31480 0.73881 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.96100 39.03630 -0.07530 -0.19290 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.40870 11.40800 0.00070 0.00614 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.91890 9.95060 -0.03170 -0.31857 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.32660 9.31150 0.01510 0.16217 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.02730 11.00940 0.01790 0.16259 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.67240 7.68520 -0.01280 -0.16655 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.13980 9.15510 -0.01530 -0.16712 永豐中小基金 56.31000 56.04000 0.27000 0.48180 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83800 1.82980 0.00820 0.44814 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.58730 2.57570 0.01160 0.45036 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.16240 8.15260 0.00980 0.12021 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13300 11.11960 0.01340 0.12051 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.12000 5.13000 -0.01000 -0.19493 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.43000 22.57000 -0.14000 -0.62029 永豐主流品牌基金 18.98000 18.94000 0.04000 0.21119 永豐永豐基金 34.68000 34.56000 0.12000 0.34722 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.06630 9.04990 0.01640 0.18122 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.62300 9.60560 0.01740 0.18114 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.95050 8.92620 0.02430 0.27223 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.50300 9.47710 0.02590 0.27329 永豐亞洲民生消費基金 11.71000 11.79000 -0.08000 -0.67854 永豐南非幣2021保本基金 14.28610 14.28040 0.00570 0.03991 永豐貨幣市場基金 13.95420 13.95400 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17030 2.16090 0.00940 0.43500 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.70060 2.68890 0.01170 0.43512 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76280 7.75450 0.00830 0.10703 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.96200 10.95020 0.01180 0.10776 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.12370 7.11650 0.00720 0.10117 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.50870 11.49700 0.01170 0.10177 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.54000 10.71000 -0.17000 -1.58730 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.07000 8.24000 -0.17000 -2.06311 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.58000 18.95000 -0.37000 -1.95251 永豐臺灣加權ETF基金 56.05000 55.78000 0.27000 0.48404 永豐領航科技基金 40.87000 40.55000 0.32000 0.78915 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.72000 11.77000 -0.05000 -0.42481 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 永豐趨勢平衡基金 43.64000 43.43000 0.21000 0.48354 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.94440 11.94350 0.00090 0.00754 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.78430 9.78280 0.00150 0.01533 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.43740 10.43590 0.00150 0.01437 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.87360 9.86860 0.00500 0.05067 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.36410 10.35890 0.00520 0.05020 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.84500 9.84320 0.00180 0.01829 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.62900 10.62700 0.00200 0.01882 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.88640 9.88160 0.00480 0.04858 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.45070 10.44570 0.00500 0.04787 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.19000 11.29000 -0.10000 -0.88574 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.53000 9.62000 -0.09000 -0.93555 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.24000 10.35000 -0.11000 -1.06280 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.29000 15.43000 -0.14000 -0.90732 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.51000 19.73000 -0.22000 -1.11505 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.45000 19.68000 -0.23000 -1.16870 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.04790 10.04520 0.00270 0.02688 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.04790 10.04520 0.00270 0.02688 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.96240 9.96260 -0.00020 -0.00201 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.96240 9.96260 -0.00020 -0.00201 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.20140 10.19810 0.00330 0.03236 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.20130 10.19800 0.00330 0.03236 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.04010 10.03970 0.00040 0.00398 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.04000 10.03970 0.00030 0.00299 兆豐國際生命科學基金 14.47000 14.35000 0.12000 0.83624 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.50950 10.47570 0.03380 0.32265 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.77120 10.74450 0.02670 0.24850 兆豐國際全球基金 30.98000 30.87000 0.11000 0.35633 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.53000 10.52950 0.00050 0.00475 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22040 10.23040 -0.01000 -0.09775 兆豐國際國民基金 23.63000 23.43000 0.20000 0.85361 兆豐國際第一基金 13.97000 13.89000 0.08000 0.57595 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.74980 10.73460 0.01520 0.14160 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.17770 8.16610 0.01160 0.14205 兆豐國際萬全基金 21.46000 21.37000 0.09000 0.42115 兆豐國際電子基金 27.51000 27.37000 0.14000 0.51151 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.86000 22.73000 0.13000 0.57193 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.06000 15.12000 -0.06000 -0.39683 兆豐國際豐台灣基金 37.25000 36.98000 0.27000 0.73012 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57030 12.57010 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.78600 9.78350 0.00250 0.02555 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.81390 9.81120 0.00270 0.02752 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.84270 9.83140 0.01130 0.11494 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.82540 9.82120 0.00420 0.04276 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.93860 9.93920 -0.00060 -0.00604 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.78620 9.78380 0.00240 0.02453 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.81600 9.81340 0.00260 0.02649 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.85070 9.83940 0.01130 0.11484 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.82980 9.82560 0.00420 0.04275 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.94660 9.94720 -0.00060 -0.00603 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.91130 10.90510 0.00620 0.05685 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.64110 10.63450 0.00660 0.06206 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.89690 10.88940 0.00750 0.06887 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.58910 10.58320 0.00590 0.05575 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.70680 10.70020 0.00660 0.06168 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.69320 10.68580 0.00740 0.06925 合庫台灣基金 12.56000 12.48000 0.08000 0.64103 合庫全球高收益債券基金A類型 11.82480 11.81680 0.00800 0.06770 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.88740 12.88460 0.00280 0.02173 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.46440 11.46330 0.00110 0.00960 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.24080 12.24130 -0.00050 -0.00408 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14700 8.14150 0.00550 0.06756 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46060 9.45790 0.00270 0.02855 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.17200 9.17120 0.00080 0.00872 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.83190 8.83000 0.00190 0.02152 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.30610 9.30520 0.00090 0.00967 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.35000 11.37000 -0.02000 -0.17590 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 合庫全球新興市場基金 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.18350 10.18330 0.00020 0.00196 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.91920 9.91470 0.00450 0.04539 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.33170 10.32980 0.00190 0.01839 合庫新興多重收益基金A類型 10.53970 10.53150 0.00820 0.07786 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.12170 12.11970 0.00200 0.01650 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.44790 15.44410 0.00380 0.02460 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.63800 8.63420 0.00380 0.04401 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.50070 9.49890 0.00180 0.01895 合庫新興多重收益基金B類型 7.85000 7.84390 0.00610 0.07777 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62560 8.62370 0.00190 0.02203 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.52730 10.52400 0.00330 0.03136 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.06000 12.14000 -0.08000 -0.65898 安本標準兩岸價值基金 美元 11.50000 11.62000 -0.12000 -1.03270 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.68000 11.79000 -0.11000 -0.93299 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19330 10.18680 0.00650 0.06381 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.17680 10.16860 0.00820 0.08064 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.89620 9.87790 0.01830 0.18526 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.14510 10.13570 0.00940 0.09274 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.23800 10.23150 0.00650 0.06353 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.21940 10.21120 0.00820 0.08030 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.92960 9.91120 0.01840 0.18565 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.17940 10.17000 0.00940 0.09243 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25380 11.25170 0.00210 0.01866 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.81900 9.85740 -0.03840 -0.38956 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76500 9.79280 -0.02780 -0.28388 安聯中國東協基金 15.17000 15.23000 -0.06000 -0.39396 安聯中國策略基金-美元 12.65000 12.85000 -0.20000 -1.55642 安聯中國策略基金-新臺幣 16.54000 16.78000 -0.24000 -1.43027 安聯中華新思路基金-人民幣 16.31000 16.41000 -0.10000 -0.60938 安聯中華新思路基金-美元 14.72000 14.88000 -0.16000 -1.07527 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.91000 14.04000 -0.13000 -0.92593 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 33.64000 33.50000 0.14000 0.41791 安聯台灣科技基金 55.55000 55.61000 -0.06000 -0.10789 安聯台灣貨幣市場基金 12.56080 12.56070 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 38.99000 38.65000 0.34000 0.87969 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.84610 10.83770 0.00840 0.07751 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.92780 15.91080 0.01700 0.10685 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87320 9.86270 0.01050 0.10646 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.95870 9.94790 0.01080 0.10857 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.08000 12.05000 0.03000 0.24896 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 安聯四季成長組合基金-美元 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.30540 13.28980 0.01560 0.11738 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87960 10.87170 0.00790 0.07267 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.93030 12.91880 0.01150 0.08902 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57010 9.56030 0.00980 0.10251 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.50610 9.49920 0.00690 0.07264 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.02300 9.01500 0.00800 0.08874 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.21740 10.20800 0.00940 0.09208 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.21840 10.20930 0.00910 0.08913 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.57000 11.53000 0.04000 0.34692 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.27000 11.20000 0.07000 0.62500 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.57070 12.55220 0.01850 0.14738 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37910 11.36570 0.01340 0.11790 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98160 10.96750 0.01410 0.12856 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.57590 8.56490 0.01100 0.12843 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.44050 8.43060 0.00990 0.11743 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11920 8.10880 0.01040 0.12826 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.21320 10.19920 0.01400 0.13727 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09070 10.07780 0.01290 0.12800 安聯全球人口趨勢基金 12.26000 12.17000 0.09000 0.73952 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.03000 32.91000 0.12000 0.36463 安聯全球油礦金趨勢基金 7.92000 7.95000 -0.03000 -0.37736 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.53300 12.52310 0.00990 0.07905 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56220 10.55380 0.00840 0.07959 安聯全球新興市場基金 16.83000 16.90000 -0.07000 -0.41420 安聯全球農金趨勢基金 9.16000 9.10000 0.06000 0.65934 安聯全球綠能趨勢基金 9.24000 9.17000 0.07000 0.76336 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 安聯亞洲動態策略基金 22.42000 22.48000 -0.06000 -0.26690 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.14470 10.13970 0.00500 0.04931 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.18300 10.17970 0.00330 0.03242 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.11220 10.10730 0.00490 0.04848 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.08420 10.08100 0.00320 0.03174 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.12630 10.12100 0.00530 0.05237 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08860 10.08540 0.00320 0.03173 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.05010 10.04650 0.00360 0.03583 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.11430 10.11070 0.00360 0.03561 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05010 10.04650 0.00360 0.03583 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.62860 10.62720 0.00140 0.01317 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.16000 10.15870 0.00130 0.01280 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.83540 91.62190 0.21350 0.23302 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.43530 13.42570 0.00960 0.07150 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.94090 68.79300 0.14790 0.21499 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.95390 9.94680 0.00710 0.07138 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.78400 2.78050 0.00350 0.12588 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91040 10.91350 -0.00310 -0.02841 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.34360 2.33520 0.00840 0.35971 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.80630 8.80870 -0.00240 -0.02725 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.31420 10.29670 0.01750 0.16996 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.28010 10.27430 0.00580 0.05645 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.77080 10.75960 0.01120 0.10409 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.23180 10.22530 0.00650 0.06357 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.25330 10.24600 0.00730 0.07125 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.21410 10.19680 0.01730 0.16966 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.14660 10.14080 0.00580 0.05719 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.54530 10.53410 0.01120 0.10632 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.13010 10.12370 0.00640 0.06322 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.15890 10.15170 0.00720 0.07092 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.01900 10.01450 0.00450 0.04493 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.20350 10.19650 0.00700 0.06865 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.99880 9.99390 0.00490 0.04903 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.91350 9.90860 0.00490 0.04945 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.03530 10.03070 0.00460 0.04586 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.15370 10.14670 0.00700 0.06899 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99850 9.99360 0.00490 0.04903 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.91380 9.90890 0.00490 0.04945 宏利台灣動力基金A類型 32.23000 32.01000 0.22000 0.68729 宏利台灣動力基金I類型 32.23000 32.01000 0.22000 0.68729 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.08110 10.07110 0.01000 0.09929 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.95900 9.93850 0.02050 0.20627 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.56810 7.56050 0.00760 0.10052 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.52900 7.51630 0.01270 0.16897 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 宏利全球債券組合基金 13.80150 13.78960 0.01190 0.08630 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00750 3.00580 0.00170 0.05656 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.42940 12.42060 0.00880 0.07085 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.91010 8.90350 0.00660 0.07413 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.62180 2.60920 0.01260 0.48291 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.46720 11.45020 0.01700 0.14847 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.32230 3.33340 -0.01110 -0.33299 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54270 0.54470 -0.00200 -0.36717 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.26000 15.31000 -0.05000 -0.32658 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.52170 12.52180 -0.00010 -0.00080 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.06380 11.06760 -0.00380 -0.03433 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.57030 10.57010 0.00020 0.00189 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78270 8.78480 -0.00210 -0.02390 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.41110 8.41410 -0.00300 -0.03565 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25640 8.25670 -0.00030 -0.00363 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41770 8.42080 -0.00310 -0.03681 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.62000 10.73000 -0.11000 -1.02516 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.69000 10.78000 -0.09000 -0.83488 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.61000 10.71000 -0.10000 -0.93371 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.98800 2.98820 -0.00020 -0.00669 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42870 0.42810 0.00060 0.14015 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.87830 12.85840 0.01990 0.15476 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97700 0.97580 0.00120 0.12298 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32700 7.31590 0.01110 0.15172 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04340 2.04130 0.00210 0.10288 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29440 0.29400 0.00040 0.13605 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.90750 8.89390 0.01360 0.15291 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32350 0.32310 0.00040 0.12380 宏利萬利貨幣市場基金 13.69810 13.69790 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.49000 2.51000 -0.02000 -0.79681 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.27000 11.34000 -0.07000 -0.61728 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.49000 27.43000 0.06000 0.21874 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.49000 27.43000 0.06000 0.21874 宏利澳幣保本基金 12.70230 12.70370 -0.00140 -0.01102 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.90000 11.87000 0.03000 0.25274 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.81000 11.86000 -0.05000 -0.42159 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.52660 10.48290 0.04370 0.41687 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.45260 9.44490 0.00770 0.08153 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.95120 8.93440 0.01680 0.18804 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.40040 11.37900 0.02140 0.18807 貝萊德亞美利加收益基金 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 貝萊德新台幣基金 12.98000 12.97990 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 28.13000 27.93000 0.20000 0.71608 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46500 11.46900 -0.00400 -0.03488 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92350 9.94170 -0.01820 -0.18307 保德信大中華基金-人民幣 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816 保德信大中華基金-美元 10.19000 10.27000 -0.08000 -0.77897 保德信大中華基金-新台幣 30.48000 30.71000 -0.23000 -0.74894 保德信中小型股基金 53.03000 52.71000 0.32000 0.60710 保德信中國中小基金-人民幣 9.60000 9.68000 -0.08000 -0.82645 保德信中國中小基金-美元 8.97000 9.08000 -0.11000 -1.21145 保德信中國中小基金-新臺幣 8.72000 8.81000 -0.09000 -1.02157 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.00070 10.06040 -0.05970 -0.59342 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.07640 10.13360 -0.05720 -0.56446 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.12190 10.18230 -0.06040 -0.59319 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.25360 11.32080 -0.06720 -0.59360 保德信中國品牌基金-人民幣 10.55000 10.71000 -0.16000 -1.49393 保德信中國品牌基金-美元 10.53000 10.69000 -0.16000 -1.49673 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.35000 11.53000 -0.18000 -1.56114 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.52000 28.42000 0.10000 0.35186 保德信全球消費商機基金 19.65000 19.53000 0.12000 0.61444 保德信全球基礎建設基金 13.95000 13.83000 0.12000 0.86768 保德信全球資源基金 7.25000 7.27000 -0.02000 -0.27510 保德信全球醫療生化基金-美元 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.27000 32.20000 0.07000 0.21739 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.23880 10.22760 0.01120 0.10951 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.71710 10.70540 0.01170 0.10929 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.27860 10.25650 0.02210 0.21547 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.75640 10.73320 0.02320 0.21615 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.72810 9.71420 0.01390 0.14309 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.93260 10.91670 0.01590 0.14565 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.29500 9.27160 0.02340 0.25238 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.42880 10.40260 0.02620 0.25186 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.20030 8.17530 0.02500 0.30580 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.34650 11.31200 0.03450 0.30499 保德信亞太基金 20.07000 20.20000 -0.13000 -0.64356 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.76300 8.74470 0.01830 0.20927 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.19590 12.17050 0.02540 0.20870 保德信店頭市場基金 38.36000 38.12000 0.24000 0.62959 保德信拉丁美洲基金 7.12000 7.08000 0.04000 0.56497 保德信金平衡基金 31.47000 31.34000 0.13000 0.41481 保德信金滿意基金 44.47000 44.33000 0.14000 0.31581 保德信科技島基金 29.23000 29.10000 0.13000 0.44674 保德信高成長基金 101.20000 100.42000 0.78000 0.77674 保德信貨幣市場基金 15.85650 15.85620 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.74720 10.73080 0.01640 0.15283 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.99530 10.96680 0.02850 0.25988 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.10430 11.09020 0.01410 0.12714 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.63730 10.61250 0.02480 0.23369 保德信新世紀基金 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.23130 8.22840 0.00290 0.03524 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.45180 10.44940 0.00240 0.02297 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.77360 11.76940 0.00420 0.03569 保德信新興趨勢組合基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 保德信瑞騰基金 15.66240 15.66230 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.46100 9.45080 0.01020 0.10793 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01210 10.00130 0.01080 0.10799 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.38980 9.37640 0.01340 0.14291 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.69650 9.68090 0.01560 0.16114 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.66830 9.64710 0.02120 0.21976 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.10570 10.08580 0.01990 0.19731 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.52390 9.51410 0.00980 0.10301 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88960 9.87940 0.01020 0.10325 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.16430 10.14850 0.01580 0.15569 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.81330 9.79920 0.01410 0.14389 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.20080 10.18560 0.01520 0.14923 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.74180 9.73440 0.00740 0.07602 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.05920 10.05190 0.00730 0.07262 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79380 9.78280 0.01100 0.11244 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.33630 10.31800 0.01830 0.17736 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.66850 9.66210 0.00640 0.06624 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.05480 10.04810 0.00670 0.06668 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.96790 9.94610 0.02180 0.21918 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.97180 9.95000 0.02180 0.21910 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.25690 10.23830 0.01860 0.18167 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.93840 9.92790 0.01050 0.10576 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.93850 9.92820 0.01030 0.10374 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.18010 10.13610 0.04400 0.43409 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.20790 10.18890 0.01900 0.18648 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.91030 9.90280 0.00750 0.07574 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98400 9.96610 0.01790 0.17961 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35700 10.33790 0.01910 0.18476 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.13670 10.12120 0.01550 0.15314 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.78520 10.76870 0.01650 0.15322 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.98290 9.97720 0.00570 0.05713 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.28240 10.27650 0.00590 0.05741 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41640 10.40220 0.01420 0.13651 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.43600 10.43630 -0.00030 -0.00287 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.45990 10.44900 0.01090 0.10432 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.01320 9.98510 0.02810 0.28142 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.01560 9.98750 0.02810 0.28135 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 9.94900 9.91670 0.03230 0.32571 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 9.95120 9.91980 0.03140 0.31654 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.01000 9.99930 0.01070 0.10701 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.01130 10.00060 0.01070 0.10699 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.89420 9.82760 0.06660 0.67768 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.89470 9.82810 0.06660 0.67765 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.13300 10.11520 0.01780 0.17597 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.13080 10.11350 0.01730 0.17106 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.23380 10.21500 0.01880 0.18404 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.41920 10.40050 0.01870 0.17980 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.92910 9.92300 0.00610 0.06147 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.02420 10.01800 0.00620 0.06189 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96810 1.96530 0.00280 0.14247 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84200 2.83810 0.00390 0.13742 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28880 0.28920 -0.00040 -0.13831 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45560 0.45630 -0.00070 -0.15341 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.19500 8.20340 -0.00840 -0.10240 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.06440 12.07410 -0.00970 -0.08034 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72870 9.71380 0.01490 0.15339 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.47140 12.45230 0.01910 0.15339 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62400 8.63010 -0.00610 -0.07068 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.09950 11.10740 -0.00790 -0.07112 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.53580 10.52980 0.00600 0.05698 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33840 10.32790 0.01050 0.10167 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.00000 19.87000 0.13000 0.65425 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4640.35000 4610.60000 29.75000 0.64525 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.14100 10.14070 0.00030 0.00296 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.03640 11.03630 0.00010 0.00091 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02870 10.02520 0.00350 0.03491 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.33650 9.32960 0.00690 0.07396 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.92800 9.92040 0.00760 0.07661 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.33130 9.32140 0.00990 0.10621 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.69860 9.68860 0.01000 0.10321 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.32670 10.28620 0.04050 0.39373 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.86640 5.86270 0.00370 0.06311 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.87830 10.87140 0.00690 0.06347 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.09000 10.26000 -0.17000 -1.65692 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.58000 10.73000 -0.15000 -1.39795 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.03000 10.22000 -0.19000 -1.85910 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.09000 10.26000 -0.17000 -1.65692 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.58000 10.73000 -0.15000 -1.39795 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.03000 10.22000 -0.19000 -1.85910 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.63680 10.72370 -0.08690 -0.81035 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.66250 11.76470 -0.10220 -0.86870 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.87840 10.97610 -0.09770 -0.89012 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.11500 9.18950 -0.07450 -0.81071 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.44770 9.53050 -0.08280 -0.86879 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.33380 9.41760 -0.08380 -0.88982 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.46960 10.55520 -0.08560 -0.81097 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.95690 11.05300 -0.09610 -0.86945 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.94450 11.04270 -0.09820 -0.88928 柏瑞巨人基金 13.39000 13.34000 0.05000 0.37481 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70940 13.70930 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.48000 16.43000 0.05000 0.30432 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.39880 14.38560 0.01320 0.09176 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.81050 12.80420 0.00630 0.04920 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.36550 13.36140 0.00410 0.03069 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.52590 8.51810 0.00780 0.09157 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77210 6.76590 0.00620 0.09164 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69730 8.69310 0.00420 0.04831 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.53410 8.52680 0.00730 0.08561 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.77450 10.77120 0.00330 0.03064 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.42900 8.41950 0.00950 0.11283 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 13.00070 12.99440 0.00630 0.04848 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.47210 12.46070 0.01140 0.09149 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.43060 13.41920 0.01140 0.08495 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.16700 12.16330 0.00370 0.03042 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.96900 8.96080 0.00820 0.09151 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72200 9.71730 0.00470 0.04837 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.75160 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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.60320 9.60550 -0.00230 -0.02394 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.71400 9.70680 0.00720 0.07417 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.35370 11.34810 0.00560 0.04935 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.85120 12.84470 0.00650 0.05060 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.09460 12.09510 -0.00050 -0.00413 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.93990 8.93550 0.00440 0.04924 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67640 9.67160 0.00480 0.04963 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.58420 9.58460 -0.00040 -0.00417 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.04830 11.04290 0.00540 0.04890 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.96660 11.96060 0.00600 0.05016 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.68430 11.68480 -0.00050 -0.00428 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.94010 8.93580 0.00430 0.04812 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67700 9.67210 0.00490 0.05066 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.58460 9.58500 -0.00040 -0.00417 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.31000 13.45000 -0.14000 -1.04089 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.11000 14.26000 -0.15000 -1.05189 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.24000 9.35000 -0.11000 -1.17647 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.51000 8.60000 -0.09000 -1.04651 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.22000 9.32000 -0.10000 -1.07296 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柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.42890 9.43640 -0.00750 -0.07948 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.47570 44.24050 0.23520 0.53164 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.83930 9.86670 -0.02740 -0.27770 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.79690 9.78990 0.00700 0.07150 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.93000 11.01000 -0.08000 -0.72661 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.71000 34.21000 0.50000 1.46156 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.84800 11.84730 0.00070 0.00591 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.66750 1.67310 -0.00560 -0.33471 國泰大中華基金 21.43000 21.22000 0.21000 0.98963 國泰小龍基金-新台幣 16.20000 16.12000 0.08000 0.49628 國泰中小成長基金-新台幣 46.50000 46.10000 0.40000 0.86768 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.61750 4.64980 -0.03230 -0.69465 國泰中國內需增長基金-美元A 0.71190 0.71930 -0.00740 -1.02878 國泰中國內需增長基金-美元I 0.76260 0.77050 -0.00790 -1.02531 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.23000 20.42000 -0.19000 -0.93046 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.43940 43.15260 0.28680 0.66462 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.47040 2.49620 -0.02580 -1.03357 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34630 0.35110 -0.00480 -1.36713 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.77850 10.91630 -0.13780 -1.26233 國泰中國新興債券基金-美元 0.33770 0.33850 -0.00080 -0.23634 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.30630 10.32140 -0.01510 -0.14630 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.52860 4.58680 -0.05820 -1.26886 國泰中國新興戰略基金-美元 0.63360 0.64390 -0.01030 -1.59963 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.83000 20.13000 -0.30000 -1.49031 國泰中港台基金-人民幣 3.49900 3.54980 -0.05080 -1.43107 國泰中港台基金-美元 0.49560 0.50460 -0.00900 -1.78359 國泰中港台基金-新台幣 15.33000 15.59000 -0.26000 -1.66774 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.07480 10.07060 0.00420 0.04171 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.20450 10.19880 0.00570 0.05589 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.24620 10.22960 0.01660 0.16227 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.22000 27.26000 -0.04000 -0.14674 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.79000 33.82000 -0.03000 -0.08870 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35860 0.35850 0.00010 0.02789 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33530 0.33530 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33620 0.33620 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.13810 11.12520 0.01290 0.11595 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.42730 10.41520 0.01210 0.11618 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.45940 10.44730 0.01210 0.11582 國泰台灣貨幣市場基金 12.47020 12.47000 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42490 0.42370 0.00120 0.28322 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37410 0.37310 0.00100 0.26802 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45400 0.45270 0.00130 0.28717 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55950 0.55800 0.00150 0.26882 國泰全球高股息基金-人民幣 2.63210 2.61800 0.01410 0.53858 國泰全球高股息基金-美元 0.37180 0.37100 0.00080 0.21563 國泰全球高股息基金-新台幣 11.55000 11.51000 0.04000 0.34752 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54420 0.54320 0.00100 0.18409 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49590 0.49190 0.00400 0.81317 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.48000 14.35000 0.13000 0.90592 國泰全球資源基金-美元 0.16410 0.16270 0.00140 0.86048 國泰全球資源基金-新台幣 5.17000 5.12000 0.05000 0.97656 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61150 0.61080 0.00070 0.11460 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.98000 18.94000 0.04000 0.21119 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.38000 18.34000 0.04000 0.21810 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89060 0.88980 0.00080 0.08991 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.35000 21.36000 -0.01000 -0.04682 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.99000 22.90000 0.09000 0.39301 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.57650 2.57030 0.00620 0.24122 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36490 0.36530 -0.00040 -0.10950 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31080 0.31110 -0.00030 -0.09643 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.27930 11.28040 -0.00110 -0.00975 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.60860 9.60950 -0.00090 -0.00937 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53060 0.53120 -0.00060 -0.11295 國泰亞洲成長基金-美元 0.38800 0.38850 -0.00050 -0.12870 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 國泰科技生化基金 36.94000 36.59000 0.35000 0.95655 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.87000 29.78000 0.09000 0.30222 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.11000 12.12000 -0.01000 -0.08251 國泰美國費城半導體基金 15.64000 15.57000 0.07000 0.44958 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 46.13540 45.86550 0.26990 0.58846 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.34430 16.40530 -0.06100 -0.37183 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.18910 24.97860 0.21050 0.84272 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.56900 45.42130 0.14770 0.32518 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.54280 46.44950 0.09330 0.20086 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.37440 43.32090 0.05350 0.12350 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32130 0.32080 0.00050 0.15586 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.98470 9.96310 0.02160 0.21680 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.04740 10.02560 0.02180 0.21744 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32200 0.32130 0.00070 0.21786 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.00260 9.97750 0.02510 0.25157 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.08170 10.05630 0.02540 0.25258 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32250 0.32170 0.00080 0.24868 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.01900 9.99070 0.02830 0.28326 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.10750 10.07880 0.02870 0.28476 國泰紐幣2021保本基金 12.92960 12.92790 0.00170 0.01315 國泰紐幣八年期保本基金 13.30700 13.30690 0.00010 0.00075 國泰紐幣保本基金 12.79330 12.79310 0.00020 0.00156 國泰國泰基金-新台幣A 24.54000 24.31000 0.23000 0.94611 國泰富時中國A50基金 21.85000 21.68000 0.17000 0.78413 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.85510 47.60430 0.25080 0.52684 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34940 0.34900 0.00040 0.11461 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.51910 0.51850 0.00060 0.11572 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.36760 41.41030 -0.04270 -0.10311 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.19000 21.15000 0.04000 0.18913 國泰新興市場基金-美元 0.38850 0.39160 -0.00310 -0.79162 國泰新興市場基金-新台幣 12.06000 12.14000 -0.08000 -0.65898 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.45870 2.45020 0.00850 0.34691 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49950 1.49430 0.00520 0.34799 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35790 0.35790 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22050 0.22040 0.00010 0.04537 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.80400 10.79780 0.00620 0.05742 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.46470 6.46090 0.00380 0.05882 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 16.15000 16.11000 0.04000 0.24829 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.45230 45.20350 0.24880 0.55040 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.82200 45.56020 0.26180 0.57462 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.92900 42.78560 0.14340 0.33516 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.65000 12.71000 -0.06000 -0.47207 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 39.31000 38.94000 0.37000 0.95018 國泰標普北美科技ETF基金 23.75000 23.58000 0.17000 0.72095 國泰歐洲精選基金-美元 0.34540 0.34180 0.00360 1.05325 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.19000 10.08000 0.11000 1.09127 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.78090 38.82770 -0.04680 -0.12053 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.26000 22.18000 0.08000 0.36069 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.70000 19.80000 -0.10000 -0.50505 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.65000 18.52000 0.13000 0.70194 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41710 0.41680 0.00030 0.07198 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.54370 12.53010 0.01360 0.10854 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.58760 10.58520 0.00240 0.02267 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.49230 10.48460 0.00770 0.07344 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.60650 10.58950 0.01700 0.16054 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.25920 10.25690 0.00230 0.02242 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.19570 10.19020 0.00550 0.05397 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.25600 10.23950 0.01650 0.16114 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.96740 9.96010 0.00730 0.07329 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.87020 9.85380 0.01640 0.16643 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94910 9.93720 0.01190 0.11975 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.76810 9.74600 0.02210 0.22676 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.96720 9.96000 0.00720 0.07229 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.86520 9.84890 0.01630 0.16550 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94900 9.93710 0.01190 0.11975 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.76820 9.74610 0.02210 0.22676 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47420 11.47400 0.00020 0.00174 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83070 9.86040 -0.02970 -0.30120 第一金大中華基金 27.33000 27.23000 0.10000 0.36724 第一金小型精選基金 34.54000 34.40000 0.14000 0.40698 第一金中國世紀基金-人民幣 14.37000 14.50000 -0.13000 -0.89655 第一金中國世紀基金-美元 8.70950 8.81940 -0.10990 -1.24612 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.31000 10.42000 -0.11000 -1.05566 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.30000 10.42000 -0.12000 -1.15163 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.85260 9.84330 0.00930 0.09448 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.21760 8.21960 -0.00200 -0.02433 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.48380 11.47330 0.01050 0.09152 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75970 9.76210 -0.00240 -0.02458 第一金中概平衡基金 29.41000 29.36000 0.05000 0.17030 第一金台灣貨幣市場基金 15.33900 15.33880 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.83700 178.83400 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.64520 15.48220 0.16300 1.05282 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.64400 15.48090 0.16310 1.05356 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.12000 14.94000 0.18000 1.20482 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.12000 14.95000 0.17000 1.13712 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.47510 10.43240 0.04270 0.40930 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.47330 10.43060 0.04270 0.40937 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.12030 10.04270 0.07760 0.77270 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.12040 10.04270 0.07770 0.77370 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.37000 10.28000 0.09000 0.87549 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.37000 10.28000 0.09000 0.87549 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.76750 13.78400 -0.01650 -0.11970 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.78590 13.80240 -0.01650 -0.11954 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86430 9.83630 0.02800 0.28466 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.85790 9.82990 0.02800 0.28485 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.46460 9.43320 0.03140 0.33287 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.48880 9.45740 0.03140 0.33202 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.81380 10.78440 0.02940 0.27262 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.41580 10.38120 0.03460 0.33329 第一金全球大趨勢基金 25.35000 25.19000 0.16000 0.63517 第一金全球不動產證券化基金A 9.33800 9.18060 0.15740 1.71448 第一金全球不動產證券化基金B 6.44640 6.33780 0.10860 1.71353 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.20630 10.09190 0.11440 1.13358 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.20660 10.09210 0.11450 1.13455 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.70000 9.59000 0.11000 1.14703 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.70000 9.59000 0.11000 1.14703 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.18660 11.06100 0.12560 1.13552 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.18840 11.06280 0.12560 1.13534 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.64000 10.51000 0.13000 1.23692 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.64000 10.51000 0.13000 1.23692 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.59790 8.56810 0.02980 0.34780 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.61310 10.57630 0.03680 0.34795 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.29230 9.27630 0.01600 0.17248 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.28980 9.27480 0.01500 0.16173 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.69920 7.69400 0.00520 0.06759 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.69420 7.68900 0.00520 0.06763 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.44770 8.43840 0.00930 0.11021 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.44820 8.43900 0.00920 0.10902 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.76480 11.74510 0.01970 0.16773 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.76550 11.74550 0.02000 0.17028 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.31100 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43.69930 0.17140 0.39223 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 43.79780 43.58260 0.21520 0.49378 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 44.54580 44.31610 0.22970 0.51832 第一金電子基金 36.75000 36.64000 0.11000 0.30022 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.55000 19.40000 0.15000 0.77320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.57000 20.45000 0.12000 0.58680 統一大中華中小基金(人民幣) 9.28000 9.36000 -0.08000 -0.85470 統一大中華中小基金(美元) 8.22000 8.32000 -0.10000 -1.20192 統一大中華中小基金(新台幣) 12.23000 12.37000 -0.14000 -1.13177 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 統一大東協高股息基金(美元) 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 統一大滿貫基金-A類型 37.72000 37.45000 0.27000 0.72096 統一大滿貫基金-I類型 37.72000 37.45000 0.27000 0.72096 統一大龍印基金 14.94000 15.05000 -0.11000 -0.73090 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.77000 10.90000 -0.13000 -1.19266 統一大龍騰中國基金(美元) 9.56000 9.72000 -0.16000 -1.64609 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.92000 11.09000 -0.17000 -1.53291 統一中小基金 25.93000 25.79000 0.14000 0.54285 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.00060 9.95200 0.04860 0.48834 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.02380 9.01890 0.00490 0.05433 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.75870 8.74640 0.01230 0.14063 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.65210 12.59060 0.06150 0.48846 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.37370 11.36760 0.00610 0.05366 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.99560 10.98020 0.01540 0.14025 統一台灣動力基金 20.40000 20.33000 0.07000 0.34432 統一全天候基金-A類型 119.68000 118.99000 0.69000 0.57988 統一全天候基金-I類型 120.46000 119.76000 0.70000 0.58450 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.55230 8.48390 0.06840 0.80623 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.01130 7.98180 0.02950 0.36959 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.03980 8.00170 0.03810 0.47615 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.28960 9.21530 0.07430 0.80627 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.70990 8.67780 0.03210 0.36991 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.73340 8.69190 0.04150 0.47746 統一全球債券組合基金 12.40420 12.39260 0.01160 0.09360 統一全球新科技基金(人民幣) 16.58000 16.43000 0.15000 0.91296 統一全球新科技基金(美元) 15.13000 15.05000 0.08000 0.53156 統一全球新科技基金(新台幣) 14.59000 14.50000 0.09000 0.62069 統一亞太基金 25.84000 25.99000 -0.15000 -0.57715 統一亞洲大金磚基金 12.41000 12.49000 -0.08000 -0.64051 統一奔騰基金 63.21000 63.03000 0.18000 0.28558 統一強棒貨幣市場基金 16.75170 16.75150 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 12.28000 12.39000 -0.11000 -0.88781 統一強漢基金(美元) 10.72000 10.86000 -0.14000 -1.28913 統一強漢基金(新台幣) 28.36000 28.71000 -0.35000 -1.21909 統一統信基金 32.28000 32.10000 0.18000 0.56075 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 37.80000 37.61120 0.18880 0.50198 統一黑馬基金 63.47000 63.43000 0.04000 0.06306 統一新亞洲科技能源基金 17.08000 17.09000 -0.01000 -0.05851 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.12100 8.11520 0.00580 0.07147 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.89510 10.88730 0.00780 0.07164 統一經建基金 50.52000 50.29000 0.23000 0.45735 統一龍馬基金 73.51000 72.78000 0.73000 1.00302 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.09000 21.95000 0.14000 0.63781 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.90000 50.55000 0.35000 0.69238 野村中國機會基金 15.01000 15.21000 -0.20000 -1.31492 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41120 10.40210 0.00910 0.08748 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36340 10.35760 0.00580 0.05600 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.37100 10.35500 0.01600 0.15451 野村巴西基金 6.77000 6.69000 0.08000 1.19581 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.83000 11.74000 0.09000 0.76661 野村台灣高股息基金 26.09000 26.09000 0.00000 0.00000 野村台灣運籌基金 39.65000 39.33000 0.32000 0.81363 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.93250 9.92210 0.01040 0.10482 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.80110 9.79890 0.00220 0.02245 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83780 9.83420 0.00360 0.03661 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.55910 10.54790 0.01120 0.10618 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.31190 10.30960 0.00230 0.02231 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05450 10.05090 0.00360 0.03582 野村平衡基金 21.09000 20.95000 0.14000 0.66826 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94110 9.93050 0.01060 0.10674 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.18590 10.17110 0.01480 0.14551 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95810 9.95130 0.00680 0.06833 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94130 9.93070 0.01060 0.10674 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.18610 10.17130 0.01480 0.14551 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95880 9.95200 0.00680 0.06833 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92150 9.91260 0.00890 0.08978 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.00210 9.99090 0.01120 0.11210 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.02460 10.01760 0.00700 0.06988 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.94320 9.93150 0.01170 0.11781 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.97000 9.89000 0.08000 0.80890 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.51000 10.38000 0.13000 1.25241 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.89000 14.76000 0.13000 0.88076 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.64000 12.49000 0.15000 1.20096 野村全球生技醫療基金 16.55000 16.42000 0.13000 0.79172 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.23000 10.21830 0.01170 0.11450 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.19050 10.18210 0.00840 0.08250 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.11500 10.10250 0.01250 0.12373 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.47200 10.45890 0.01310 0.12525 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.39540 10.38670 0.00870 0.08376 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.32490 10.31200 0.01290 0.12510 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.22800 10.21530 0.01270 0.12432 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.91320 10.90000 0.01320 0.12110 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.78630 10.77740 0.00890 0.08258 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.71530 10.70190 0.01340 0.12521 野村全球品牌基金 28.64000 28.48000 0.16000 0.56180 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.78000 12.76000 0.02000 0.15674 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.41000 19.37000 0.04000 0.20650 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.22000 12.19000 0.03000 0.24610 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.02100 11.01920 0.00180 0.01634 野村全球短期收益基金-美元計價 11.02750 11.03150 -0.00400 -0.03626 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.78440 10.78600 -0.00160 -0.01483 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.52730 8.52500 0.00230 0.02698 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.35850 8.35310 0.00540 0.06465 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.92540 7.91680 0.00860 0.10863 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03710 11.03440 0.00270 0.02447 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.53590 10.52910 0.00680 0.06458 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.09210 10.08120 0.01090 0.10812 野村成長基金 34.02000 33.72000 0.30000 0.88968 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.29450 8.31900 -0.02450 -0.29451 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.31220 8.33830 -0.02610 -0.31301 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.51440 8.53490 -0.02050 -0.24019 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.66730 9.69550 -0.02820 -0.29086 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.53350 9.56340 -0.02990 -0.31265 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.74580 9.76930 -0.02350 -0.24055 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.26000 13.37000 -0.11000 -0.82274 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.04250 10.04540 -0.00290 -0.02887 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.97800 9.97820 -0.00020 -0.00200 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.86020 9.85320 0.00700 0.07104 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.49110 9.49160 -0.00050 -0.00527 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.50470 9.50480 -0.00010 -0.00105 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.59770 9.59080 0.00690 0.07194 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 9.99360 9.98650 0.00710 0.07110 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.66420 10.67260 -0.00840 -0.07871 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.57070 10.57090 -0.00020 -0.00189 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.67340 10.66570 0.00770 0.07219 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.83730 9.83110 0.00620 0.06307 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.84020 9.83720 0.00300 0.03050 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.74380 9.73520 0.00860 0.08834 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.29520 8.28790 0.00730 0.08808 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.92520 8.91870 0.00650 0.07288 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.79130 8.78860 0.00270 0.03072 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.91190 9.90320 0.00870 0.08785 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.57360 13.56170 0.01190 0.08775 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.78210 12.77300 0.00910 0.07124 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34010 10.33700 0.00310 0.02999 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49450 10.48410 0.01040 0.09920 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45080 10.44420 0.00660 0.06319 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.48180 10.47260 0.00920 0.08785 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.79150 10.78090 0.01060 0.09832 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72590 10.71910 0.00680 0.06344 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.67510 10.66570 0.00940 0.08813 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.77460 10.76250 0.01210 0.11243 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.69770 10.69000 0.00770 0.07203 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.82500 10.80500 0.02000 0.18510 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.33060 10.32750 0.00310 0.03002 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88470 9.88640 -0.00170 -0.01720 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.51190 9.51270 -0.00080 -0.00841 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97900 8.97640 0.00260 0.02896 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.55440 11.55100 0.00340 0.02943 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.46400 10.44310 0.02090 0.20013 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.62900 11.61620 0.01280 0.11019 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.05120 11.03160 0.01960 0.17767 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.79610 10.77450 0.02160 0.20047 野村泰國基金 43.44000 43.34000 0.10000 0.23073 野村高科技基金 11.67000 11.59000 0.08000 0.69025 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.59330 10.58760 0.00570 0.05384 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.20280 10.20140 0.00140 0.01372 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.84310 10.82730 0.01580 0.14593 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.57760 9.57930 -0.00170 -0.01775 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.54070 9.53580 0.00490 0.05139 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.82830 9.80880 0.01950 0.19880 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.26650 12.26420 0.00230 0.01875 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.45130 14.42240 0.02890 0.20038 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.11520 11.11720 -0.00200 -0.01799 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.08010 11.07430 0.00580 0.05237 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.59090 11.56790 0.02300 0.19883 野村貨幣市場基金 16.35480 16.35450 0.00030 0.00183 野村新馬基金 14.74000 14.82000 -0.08000 -0.53981 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38310 10.37190 0.01120 0.10798 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.97390 10.00730 -0.03340 -0.33376 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.08190 10.10440 -0.02250 -0.22268 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.30450 10.29930 0.00520 0.05049 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25420 10.24950 0.00470 0.04586 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.23990 10.23460 0.00530 0.05179 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.71680 10.71140 0.00540 0.05041 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62640 10.62230 0.00410 0.03860 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.66630 10.66070 0.00560 0.05253 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.04490 10.03910 0.00580 0.05777 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.02080 10.01680 0.00400 0.03993 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.90750 9.89910 0.00840 0.08486 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.73970 10.73370 0.00600 0.05590 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.66300 10.65890 0.00410 0.03847 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.54820 10.53930 0.00890 0.08445 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.59050 10.58170 0.00880 0.08316 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90940 7.90290 0.00650 0.08225 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.31080 12.30080 0.01000 0.08130 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.23000 9.33000 -0.10000 -1.07181 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.42260 10.41310 0.00950 0.09123 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.69060 10.67520 0.01540 0.14426 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36190 10.35590 0.00600 0.05794 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.42710 10.41000 0.01710 0.16427 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41010 10.39300 0.01710 0.16453 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.42300 10.41360 0.00940 0.09027 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.69150 10.67620 0.01530 0.14331 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36170 10.35570 0.00600 0.05794 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.42970 10.41210 0.01760 0.16903 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40930 10.39220 0.01710 0.16455 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.43200 10.42330 0.00870 0.08347 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.70660 10.69200 0.01460 0.13655 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36920 10.36410 0.00510 0.04921 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43350 10.41730 0.01620 0.15551 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42200 10.40530 0.01670 0.16050 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.43200 10.42330 0.00870 0.08347 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.70820 10.69360 0.01460 0.13653 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37690 10.37180 0.00510 0.04917 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.44780 10.43160 0.01620 0.15530 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42330 10.40660 0.01670 0.16048 野村精選貨幣市場基金 12.12210 12.12200 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.81000 11.73000 0.08000 0.68201 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.93000 10.85000 0.08000 0.73733 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 野村積極成長基金 14.43000 14.30000 0.13000 0.90909 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.18000 11.07000 0.11000 0.99368 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 40.54000 40.13000 0.41000 1.02168 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.77690 10.76940 0.00750 0.06964 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58400 8.58170 0.00230 0.02680 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.89610 7.89260 0.00350 0.04435 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71590 7.71060 0.00530 0.06874 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.42500 12.42250 0.00250 0.02012 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.09510 11.09030 0.00480 0.04328 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.88420 10.87680 0.00740 0.06803 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.77000 11.70000 0.07000 0.59829 野村環球基金-人民幣計價 17.95000 17.85000 0.10000 0.56022 野村環球基金-美元計價 13.85000 13.78000 0.07000 0.50798 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.51000 19.40000 0.11000 0.56701 野村鴻利基金 25.32000 25.15000 0.17000 0.67594 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91280 16.91260 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 21.43000 21.26000 0.17000 0.79962 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.00000 13.16000 -0.16000 -1.21581 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.45000 15.43000 0.02000 0.12962 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.72740 10.71290 0.01450 0.13535 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.04450 14.02550 0.01900 0.13547 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.97860 10.95940 0.01920 0.17519 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.59330 10.60790 -0.01460 -0.13763 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.84600 10.82230 0.02370 0.21899 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.42820 10.43780 -0.00960 -0.09197 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.35610 10.32950 0.02660 0.25751 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.14890 10.15470 -0.00580 -0.05712 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.98190 9.97720 0.00470 0.04711 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.39990 10.39500 0.00490 0.04714 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.58850 10.58520 0.00330 0.03118 凱基台商天下基金 14.64000 14.63000 0.01000 0.06835 凱基台灣精五門基金 23.16000 23.07000 0.09000 0.39012 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 45.73830 45.51480 0.22350 0.49105 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 47.89550 47.80970 0.08580 0.17946 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.29810 41.39610 -0.09800 -0.23674 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.48730 10.49270 -0.00540 -0.05146 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.82470 45.60880 0.21590 0.47337 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.89410 46.70080 0.19330 0.41391 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 46.79100 46.51740 0.27360 0.58817 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.47000 13.55000 -0.08000 -0.59041 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.80150 11.91030 -0.10880 -0.91350 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.71000 11.81000 -0.10000 -0.84674 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60630 11.60610 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.75000 30.65000 0.10000 0.32626 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.56000 22.41000 0.15000 0.66934 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.70020 21.57560 0.12460 0.57750 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.29000 17.43000 -0.14000 -0.80321 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.39880 16.55230 -0.15350 -0.92736 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.52000 7.53000 -0.01000 -0.13280 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 41.89160 41.69020 0.20140 0.48309 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.35460 42.18280 0.17180 0.40728 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.20760 41.99100 0.21660 0.51582 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.95000 11.82000 0.13000 1.09983 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.29520 11.20790 0.08730 0.77891 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.89000 10.79000 0.10000 0.92678 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.36580 12.29020 0.07560 0.61512 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.76000 12.67000 0.09000 0.71034 凱基護城河基金-台幣計價A 13.07000 12.99000 0.08000 0.61586 凱基護城河基金-美元計價B 12.71040 12.65230 0.05810 0.45921 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.70890 10.62080 0.08810 0.82950 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.15220 10.10240 0.04980 0.49295 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.24370 10.18260 0.06110 0.60004 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.70880 10.62060 0.08820 0.83046 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.15220 10.10240 0.04980 0.49295 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.24370 10.18260 0.06110 0.60004 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.14000 12.19000 -0.05000 -0.41017 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.36000 36.00000 0.36000 1.00000 富邦NASDAQ-100基金 33.22000 32.92000 0.30000 0.91130 富邦上証180基金 31.58000 31.44000 0.14000 0.44529 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20660 0.20990 -0.00330 -1.57218 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.41000 6.51000 -0.10000 -1.53610 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.97000 6.01000 -0.04000 -0.66556 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.19000 47.60000 0.59000 1.23950 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.77020 12.86120 -0.09100 -0.70755 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.69750 11.79080 -0.09330 -0.79129 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.09250 11.19440 -0.10190 -0.91028 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.79390 10.87090 -0.07700 -0.70831 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.80310 9.88130 -0.07820 -0.79139 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.30660 9.39210 -0.08550 -0.91034 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.79370 19.84880 -0.05510 -0.27760 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.69880 11.69790 0.00090 0.00769 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.44390 10.46690 -0.02300 -0.21974 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.91230 13.88380 0.02850 0.20528 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01080 2.00980 0.00100 0.04976 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40380 9.38460 0.01920 0.20459 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40830 1.40760 0.00070 0.04973 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.58090 12.55480 0.02610 0.20789 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81700 1.81520 0.00180 0.09916 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.46380 10.44210 0.02170 0.20781 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53270 1.53110 0.00160 0.10450 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.03720 11.03030 0.00690 0.06255 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.96680 10.96220 0.00460 0.04196 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.77000 14.71000 0.06000 0.40789 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.60000 19.72000 -0.12000 -0.60852 富邦日本東証基金 20.77000 20.88000 -0.11000 -0.52682 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 48.45000 48.16000 0.29000 0.60216 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.14000 46.96000 0.18000 0.38330 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 54.45000 54.12000 0.33000 0.60976 富邦台灣心基金 23.56000 23.35000 0.21000 0.89936 富邦台灣釆吉50基金 47.97000 47.70000 0.27000 0.56604 富邦台灣科技指數基金 59.02000 58.66000 0.36000 0.61371 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.28300 48.00410 0.27890 0.58099 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.09800 41.87520 0.22280 0.53206 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31540 0.31330 0.00210 0.67028 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.68580 2.67740 0.00840 0.31374 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36070 0.36020 0.00050 0.13881 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.12150 11.10060 0.02090 0.18828 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.28690 2.27970 0.00720 0.31583 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33890 0.33850 0.00040 0.11817 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.40250 9.38480 0.01770 0.18860 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.01000 22.39000 -0.38000 -1.69719 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.90000 14.66000 0.24000 1.63711 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 25.45000 26.18000 -0.73000 -2.78839 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72180 15.72160 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.09000 18.07000 0.02000 0.11068 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.52500 41.25850 0.26650 0.64593 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.72890 44.40120 0.32770 0.73804 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.59700 40.37840 0.21860 0.54138 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.07370 39.81330 0.26040 0.65405 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.93290 40.00950 -0.07660 -0.19145 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.14930 45.79170 0.35760 0.78093 富邦長紅基金 65.47000 64.91000 0.56000 0.86273 富邦科技基金 26.41000 26.29000 0.12000 0.45645 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.32160 41.11610 0.20550 0.49980 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 46.46730 46.05880 0.40850 0.88691 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.40800 40.14240 0.26560 0.66164 富邦恒生國企ETF基金 20.35000 20.45000 -0.10000 -0.48900 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.08000 26.23000 -0.15000 -0.57186 富邦高成長基金 25.25000 25.05000 0.20000 0.79840 富邦基金A類型 14.72000 14.56000 0.16000 1.09890 富邦基金I類型 14.72000 14.56000 0.16000 1.09890 富邦深証100基金 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711 富邦富時歐洲ETF基金 20.65000 20.64000 0.01000 0.04845 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42360 0.42330 0.00030 0.07087 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.46130 12.45950 0.00180 0.01445 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.20960 9.20820 0.00140 0.01520 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29690 0.29670 0.00020 0.06741 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.38510 8.38390 0.00120 0.01431 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.07820 10.11810 -0.03990 -0.39434 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.71000 10.74100 -0.03100 -0.28861 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.25380 9.29050 -0.03670 -0.39503 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.82540 9.85380 -0.02840 -0.28821 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.68000 18.64000 0.04000 0.21459 富邦精準基金 47.06000 46.75000 0.31000 0.66310 富邦精銳中小基金 12.49000 12.45000 0.04000 0.32129 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.35000 19.26000 0.09000 0.46729 富邦臺灣公司治理100基金 22.13000 22.04000 0.09000 0.40835 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.85000 6.88000 -0.03000 -0.43605 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.11000 16.95000 0.16000 0.94395 富邦標普美國特別股ETF基金 19.90000 19.76000 0.14000 0.70850 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.13110 11.13740 -0.00630 -0.05657 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.43190 10.49600 -0.06410 -0.61071 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.61690 10.67050 -0.05360 -0.50232 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.51270 10.51860 -0.00590 -0.05609 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.80640 9.86660 -0.06020 -0.61014 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.96940 10.01970 -0.05030 -0.50201 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.34000 32.09000 0.25000 0.77906 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.98340 9.97130 0.01210 0.12135 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.94970 9.94060 0.00910 0.09154 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.72940 9.71990 0.00950 0.09774 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.39880 10.38730 0.01150 0.11071 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.37300 10.36360 0.00940 0.09070 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.14540 10.13540 0.01000 0.09866 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.34690 8.34550 0.00140 0.01678 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.05140 9.04970 0.00170 0.01879 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.56780 8.56530 0.00250 0.02919 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.24480 10.24340 0.00140 0.01367 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.32720 10.32530 0.00190 0.01840 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80990 9.80720 0.00270 0.02753 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.97120 9.96780 0.00340 0.03411 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.62640 8.62380 0.00260 0.03015 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.93810 9.93520 0.00290 0.02919 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15980 9.15620 0.00360 0.03932 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.57750 11.57390 0.00360 0.03110 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.39620 11.39290 0.00330 0.02897 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.63460 10.63030 0.00430 0.04045 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.37250 9.36860 0.00390 0.04163 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.48000 15.42000 0.06000 0.38911 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81060 8.81380 -0.00320 -0.03631 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72120 9.72470 -0.00350 -0.03599 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.17100 9.17370 -0.00270 -0.02943 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76020 10.76470 -0.00450 -0.04180 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.79800 10.80180 -0.00380 -0.03518 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.25340 10.25600 -0.00260 -0.02535 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.33040 9.33250 -0.00210 -0.02250 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.97000 10.07000 -0.10000 -0.99305 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.37000 10.51000 -0.14000 -1.33206 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.17000 9.29000 -0.12000 -1.29171 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.30000 8.38000 -0.08000 -0.95465 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.76000 10.87000 -0.11000 -1.01196 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.55000 10.66000 -0.11000 -1.03189 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.22000 9.35000 -0.13000 -1.39037 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.07000 9.19000 -0.12000 -1.30577 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.26000 10.39000 -0.13000 -1.25120 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23690 10.22030 0.01660 0.16242 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46630 9.45840 0.00790 0.08352 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.96260 8.95020 0.01240 0.13854 富蘭克林華美中華基金 12.29000 12.39000 -0.10000 -0.80710 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.81000 23.61000 0.20000 0.84710 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.72000 22.55000 0.17000 0.75388 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.08190 8.06870 0.01320 0.16360 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.23920 9.23130 0.00790 0.08558 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.27830 10.26940 0.00890 0.08667 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.75230 9.73650 0.01580 0.16228 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.76780 11.75690 0.01090 0.09271 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.74060 8.73250 0.00810 0.09276 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.83560 8.82740 0.00820 0.09289 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.92610 9.91690 0.00920 0.09277 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.68100 14.65340 0.02760 0.18835 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.48430 10.46460 0.01970 0.18825 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.35640 10.33690 0.01950 0.18864 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.74750 10.73780 0.00970 0.09034 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67700 7.67000 0.00700 0.09126 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.99390 8.98580 0.00810 0.09014 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.98890 9.97990 0.00900 0.09018 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.33090 11.31190 0.01900 0.16796 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55840 7.54570 0.01270 0.16831 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.87210 8.85720 0.01490 0.16822 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.01840 10.00160 0.01680 0.16797 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.01400 11.00340 0.01060 0.09633 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.69630 7.68890 0.00740 0.09624 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.13870 8.13170 0.00700 0.08608 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.24870 9.24620 0.00250 0.02704 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.38520 10.38230 0.00290 0.02793 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.02870 13.01750 0.01120 0.08604 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.03000 8.00000 0.03000 0.37500 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.31000 8.26000 0.05000 0.60533 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.10000 11.03000 0.07000 0.63463 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.05000 8.00000 0.05000 0.62500 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.15000 12.07000 0.08000 0.66280 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.24000 8.21000 0.03000 0.36541 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.22660 13.17370 0.05290 0.40156 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 41.76000 41.45000 0.31000 0.74789 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36250 10.36230 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.62000 14.49000 0.13000 0.89717 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.20000 13.12000 0.08000 0.60976 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.41000 15.31000 0.10000 0.65317 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.42650 9.42400 0.00250 0.02653 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.42650 9.42400 0.00250 0.02653 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.38630 9.37570 0.01060 0.11306 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.38630 9.37570 0.01060 0.11306 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.51200 9.51320 -0.00120 -0.01261 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.36290 9.36420 -0.00130 -0.01388 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.36290 9.36410 -0.00120 -0.01281 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.57340 9.56600 0.00740 0.07736 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.42350 9.41620 0.00730 0.07753 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.42350 9.41620 0.00730 0.07753 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.55650 6.56200 -0.00550 -0.08382 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.63250 10.67540 -0.04290 -0.40186 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.49470 9.48570 0.00900 0.09488 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.60660 11.59560 0.01100 0.09486 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.67760 6.66940 0.00820 0.12295 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85280 8.84750 0.00530 0.05990 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.91810 10.90470 0.01340 0.12288 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 69.52000 69.16000 0.36000 0.52053 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 70.84000 70.29000 0.55000 0.78247 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.53410 62.21900 0.31510 0.50644 復華1至5年期高收益債券基金 20.95000 20.85000 0.10000 0.47962 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 68.08960 67.52560 0.56400 0.83524 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 67.12240 66.68050 0.44190 0.66271 復華人民幣貨幣市場基金 11.91960 11.91880 0.00080 0.00671 復華人生目標基金 41.82170 41.60230 0.21940 0.52737 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 復華大中華中小策略基金 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 復華中小精選基金 70.12000 69.49000 0.63000 0.90661 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.52150 51.47550 0.04600 0.08936 復華中國特選信用債券ETF基金 62.09500 61.84140 0.25360 0.41008 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.44000 10.51000 -0.07000 -0.66603 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.09000 9.18000 -0.09000 -0.98039 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.20000 12.29000 -0.09000 -0.73230 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.92000 10.99000 -0.07000 -0.63694 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.23000 10.33000 -0.10000 -0.96805 復華六年到期新興市場債券基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 復華台灣智能基金 12.25000 12.17000 0.08000 0.65735 復華全方位基金 31.34000 30.99000 0.35000 1.12940 復華全球大趨勢基金-美元 13.03000 12.97000 0.06000 0.46261 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.56000 20.45000 0.11000 0.53790 復華全球平衡基金-美元 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147 復華全球平衡基金-新臺幣 19.74000 19.61000 0.13000 0.66293 復華全球物聯網科技基金-美元 14.57000 14.46000 0.11000 0.76072 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.08000 13.96000 0.12000 0.85960 復華全球原物料基金 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562 復華全球消費基金-新臺幣 13.19000 13.14000 0.05000 0.38052 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.18830 12.18100 0.00730 0.05993 復華全球債券基金 15.01600 14.99430 0.02170 0.14472 復華全球債券組合基金 15.38000 15.36000 0.02000 0.13021 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.48000 15.33000 0.15000 0.97847 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.65000 10.55000 0.10000 0.94787 復華全球戰略配置強基金-美元 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 復華有利貨幣市場基金 13.50640 13.50620 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 復華亞太成長基金 12.79000 12.71000 0.08000 0.62943 復華亞太神龍科技基金-美元 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 復華東協世紀基金 12.25000 12.28000 -0.03000 -0.24430 復華南非幣長期收益基金A 14.18000 14.22000 -0.04000 -0.28129 復華南非幣長期收益基金B 7.96000 7.98000 -0.02000 -0.25063 復華南非幣短期收益基金A 14.69000 14.70000 -0.01000 -0.06803 復華南非幣短期收益基金B 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 復華美元高收益債券指數基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 復華美國20年期以上公債ETF基金 71.33730 70.70870 0.62860 0.88900 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.10000 22.00000 0.10000 0.45455 復華美國新星基金-美元 12.78000 12.69000 0.09000 0.70922 復華美國新星基金-新臺幣 13.00000 12.89000 0.11000 0.85337 復華恒生基金 20.64000 20.72000 -0.08000 -0.38610 復華恒生單日反向一倍基金 8.51000 8.51000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 28.43000 28.49000 -0.06000 -0.21060 復華神盾基金 28.64320 28.42960 0.21360 0.75133 復華高成長基金 71.97000 71.57000 0.40000 0.55889 復華高益策略組合基金 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695 復華貨幣市場基金 14.47070 14.47050 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.64000 17.52000 0.12000 0.68493 復華富時台灣高股息低波動基金 49.49000 49.34000 0.15000 0.30401 復華復華基金 22.54000 22.42000 0.12000 0.53524 復華華人世紀基金 17.88000 17.94000 -0.06000 -0.33445 復華傳家二號基金 34.80300 34.44000 0.36300 1.05401 復華傳家基金 24.20930 24.04570 0.16360 0.68037 復華奧林匹克全球組合基金 15.93000 15.88000 0.05000 0.31486 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.48000 14.44000 0.04000 0.27701 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 復華新興人民幣短期收益基金 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 復華新興人民幣債券基金A 12.29000 12.29000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 復華新興市場10年期以上債券基金 22.70000 22.59000 0.11000 0.48694 復華新興市場企業債券ETF基金 70.31000 70.01000 0.30000 0.42851 復華新興市場高收益債券基金A 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.26000 5.26000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 復華新興市場短期收益基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 復華滬深300 A股基金 23.74000 23.67000 0.07000 0.29573 復華數位經濟基金 50.21000 49.86000 0.35000 0.70197 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.99350 9.98630 0.00720 0.07210 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.73060 9.72230 0.00830 0.08537 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.53520 10.52760 0.00760 0.07219 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.11950 10.11080 0.00870 0.08605 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.14590 10.12310 0.02280 0.22523 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.12540 10.10880 0.01660 0.16421 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.18860 10.18220 0.00640 0.06285 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.79220 10.77400 0.01820 0.16893 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.07950 10.06900 0.01050 0.10428 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.69890 10.67640 0.02250 0.21075 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.43810 10.42720 0.01090 0.10453 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.06880 11.04550 0.02330 0.21095 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.64090 10.64930 -0.00840 -0.07888 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.59950 10.59130 0.00820 0.07742 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.67740 10.65770 0.01970 0.18484 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.64320 10.65470 -0.01150 -0.10793 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.89360 11.88230 0.01130 0.09510 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.57220 10.56650 0.00570 0.05394 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.82530 10.83700 -0.01170 -0.10796 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.19400 12.17980 0.01420 0.11659 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.71590 10.71010 0.00580 0.05415 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.84480 10.82730 0.01750 0.16163 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.13310 10.14180 -0.00870 -0.08578 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.13330 10.12450 0.00880 0.08692 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.01950 10.00020 0.01930 0.19300 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.45100 10.45370 -0.00270 -0.02583 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.77660 10.75710 0.01950 0.18128 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.46260 10.44880 0.01380 0.13207 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44970 10.45240 -0.00270 -0.02583 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.77650 10.75700 0.01950 0.18128 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.45950 10.44570 0.01380 0.13211 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.33970 10.33860 0.00110 0.01064 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.33740 10.31850 0.01890 0.18317 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.33790 10.33680 0.00110 0.01064 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.33840 10.31960 0.01880 0.18218 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.93650 10.94450 -0.00800 -0.07310 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.93620 10.92520 0.01100 0.10068 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.00640 10.98370 0.02270 0.20667 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.11970 10.12690 -0.00720 -0.07110 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.11830 10.10900 0.00930 0.09200 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.00580 9.98590 0.01990 0.19928 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25020 9.23750 0.01270 0.13748 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.07050 8.08160 -0.01110 -0.13735 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.09510 8.09760 -0.00250 -0.03087 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.16610 12.14940 0.01670 0.13746 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.64420 10.65880 -0.01460 -0.13698 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.80010 10.80340 -0.00330 -0.03055 景順主流基金 19.73000 19.47000 0.26000 1.33539 景順台灣科技基金 34.63000 34.10000 0.53000 1.55425 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 景順全球科技基金 24.18000 24.08000 0.10000 0.41528 景順全球康健基金 19.70000 19.58000 0.12000 0.61287 景順貨幣市場基金 16.00450 16.00430 0.00020 0.00125 景順潛力基金 34.14000 33.82000 0.32000 0.94619 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.01000 14.97000 0.04000 0.26720 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.11000 14.06000 0.05000 0.35562 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.35000 11.30000 0.05000 0.44248 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.84000 11.80000 0.04000 0.33898 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.99000 11.93000 0.06000 0.50293 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65710 8.65240 0.00470 0.05432 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.74060 7.75190 -0.01130 -0.14577 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.58220 11.57590 0.00630 0.05442 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.34260 10.35770 -0.01510 -0.14579 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.59000 8.70000 -0.11000 -1.26437 華南永昌中國A股基金(美元) 7.96000 8.09000 -0.13000 -1.60692 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.77000 11.94000 -0.17000 -1.42379 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.68570 9.68500 0.00070 0.00723 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.94490 9.93370 0.01120 0.11275 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.29470 10.29400 0.00070 0.00680 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.57410 10.56210 0.01200 0.11361 華南永昌永昌基金 20.26000 20.24000 0.02000 0.09881 華南永昌全球亨利組合基金 14.95680 14.93690 0.01990 0.13323 華南永昌全球神農水資源基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 華南永昌全球精品基金 17.13000 17.01000 0.12000 0.70547 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.59000 13.56000 0.03000 0.22124 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.56000 13.52000 0.04000 0.29586 華南永昌物聯網精選基金 12.43000 12.43000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29500 16.29480 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.25390 25.29430 -0.04040 -0.15972 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00020 12.00000 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.81120 10.80970 0.00150 0.01388 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.49560 10.51870 -0.02310 -0.21961 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01880 10.01740 0.00140 0.01398 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.66870 9.68990 -0.02120 -0.21878 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.65250 10.65040 0.00210 0.01972 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.27360 10.29550 -0.02190 -0.21271 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.99760 9.99560 0.00200 0.02001 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.58310 9.60350 -0.02040 -0.21242 華頓中小型基金 22.29000 22.08000 0.21000 0.95109 華頓中國多重機會平衡基金 12.23360 12.24800 -0.01440 -0.11757 華頓台灣基金 24.25000 24.07000 0.18000 0.74782 華頓平安貨幣市場基金 11.58110 11.58090 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.46000 17.29000 0.17000 0.98323 華頓全球高收益債券基金A 13.88490 13.87480 0.01010 0.07279 華頓全球高收益債券基金B 8.00580 8.00010 0.00570 0.07125 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.90290 2.95320 -0.05030 -1.70324 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.71620 12.95840 -0.24220 -1.86906 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40970 0.41800 -0.00830 -1.98565 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.28800 12.35350 -0.06550 -0.53021 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.24510 12.31030 -0.06520 -0.52964 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.92210 10.97500 -0.05290 -0.48200 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70120 10.77630 -0.07510 -0.69690 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.66340 10.73820 -0.07480 -0.69658 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.36840 9.43420 -0.06580 -0.69746 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.85230 10.94020 -0.08790 -0.80346 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.81480 10.90240 -0.08760 -0.80349 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.52250 9.60250 -0.08000 -0.83312 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.03000 12.20000 -0.17000 -1.39344 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.15000 10.31000 -0.16000 -1.55189 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.82000 11.00000 -0.18000 -1.63636 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69400 2.68870 0.00530 0.19712 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.12770 2.12140 0.00630 0.29697 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.05720 12.06620 -0.00900 -0.07459 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.26850 9.27540 -0.00690 -0.07439 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37960 0.37990 -0.00030 -0.07897 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29590 0.29640 -0.00050 -0.16869 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.65000 3.68000 -0.03000 -0.81522 匯豐中國動力基金(台幣) 15.99000 16.13000 -0.14000 -0.86795 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.52000 -0.01000 -1.92308 匯豐台灣精典基金 25.62000 25.51000 0.11000 0.43120 匯豐全球趨勢組合基金 12.87000 12.82000 0.05000 0.39002 匯豐全球關鍵資源基金 8.49000 8.46000 0.03000 0.35461 匯豐安富基金 26.60000 26.54000 0.06000 0.22607 匯豐成功基金 43.43000 43.41000 0.02000 0.04607 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.66000 10.78000 -0.12000 -1.11317 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.43000 2.43000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.78820 2.77980 0.00840 0.30218 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43110 2.42310 0.00800 0.33016 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99320 11.98440 0.00880 0.07343 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.00510 7.99620 0.00890 0.11130 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39430 0.39420 0.00010 0.02537 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33630 0.33620 0.00010 0.02974 匯豐金磚動力基金 14.86000 15.00000 -0.14000 -0.93333 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01970 15.01960 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.26000 5.23000 0.03000 0.57361 匯豐新鑽動力基金 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.45600 5.45770 -0.00170 -0.03115 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.35220 9.35400 -0.00180 -0.01924 匯豐龍鳳基金-A類型 55.36000 55.11000 0.25000 0.45364 匯豐龍鳳基金-I類型 55.36000 55.11000 0.25000 0.45364 匯豐龍騰電子基金 40.04000 39.83000 0.21000 0.52724 匯豐雙高收益債券組合基金 12.83070 12.80720 0.02350 0.18349 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.42000 19.28000 0.14000 0.72614 新光中國成長基金(人民幣) 9.56000 9.72000 -0.16000 -1.64609 新光中國成長基金(美元) 9.30000 9.50000 -0.20000 -2.10526 新光中國成長基金(新臺幣) 9.31000 9.48000 -0.17000 -1.79325 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.60870 11.58660 0.02210 0.19074 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.31400 10.32540 -0.01140 -0.11041 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.69300 10.67400 0.01900 0.17800 新光台灣富貴基金 25.96000 25.62000 0.34000 1.32709 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.03000 21.90000 0.13000 0.59361 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.68870 39.74290 -0.05420 -0.13638 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.13970 44.87130 0.26840 0.59816 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670 新光全球AI新創產業基金美元 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965 新光全球生技醫療基金(美元) 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 新光全球債券基金(A累積)美元 11.05180 11.03360 0.01820 0.16495 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.85600 10.80690 0.04910 0.45434 新光全球債券基金(B配息)美元 10.38740 10.37080 0.01660 0.16006 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.18910 10.14310 0.04600 0.45351 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.39000 9.19000 0.20000 2.17628 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.50000 10.32000 0.18000 1.74419 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 新光吉星貨幣市場基金 15.52100 15.52080 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 新光多重資產基金(A累積)美元 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803 新光亞洲精選基金-美金 21.13000 21.31000 -0.18000 -0.84467 新光亞洲精選基金-新台幣 21.52000 21.64000 -0.12000 -0.55453 新光店頭基金 24.01000 23.82000 0.19000 0.79765 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.65000 11.61000 0.04000 0.34453 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.09000 11.01000 0.08000 0.72661 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.30960 41.07950 0.23010 0.56013 新光特選內需收益ETF基金 21.20000 21.16000 0.04000 0.18904 新光創新科技基金 14.12000 14.01000 0.11000 0.78515 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.23130 10.22430 0.00700 0.06846 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.56120 10.53760 0.02360 0.22396 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.08240 10.07770 0.00470 0.04664 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.28140 9.27580 0.00560 0.06037 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.55640 9.53520 0.02120 0.22233 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.09800 9.08950 0.00850 0.09351 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.66820 40.53260 0.13560 0.33455 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 45.85210 45.51900 0.33310 0.73178 新光澳幣八年期保本基金 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 新光澳幣保本基金 12.49000 12.49000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.93160 10.92380 0.00780 0.07140 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.50270 9.49520 0.00750 0.07899 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.46030 9.45210 0.00820 0.08675 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.63830 10.62910 0.00920 0.08655 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.72330 10.71910 0.00420 0.03918 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51940 9.51560 0.00380 0.03993 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.46870 9.45760 0.01110 0.11737 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.65340 10.64080 0.01260 0.11841 瑞銀全球創新趨勢基金 7.35000 7.36000 -0.01000 -0.13587 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.91970 10.91090 0.00880 0.08065 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.59180 9.58370 0.00810 0.08452 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.64370 10.63760 0.00610 0.05734 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52920 9.52370 0.00550 0.05775 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.59270 9.58340 0.00930 0.09704 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.71710 10.70740 0.00970 0.09059 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.97250 14.95490 0.01760 0.11769 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.60550 8.59540 0.01010 0.11750 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.92330 40.30720 -0.38390 -0.95244 群益10年期以上金融債ETF基金 43.57400 43.37650 0.19750 0.45532 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.27750 44.10110 0.17640 0.39999 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.56710 44.33170 0.23540 0.53100 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 45.85110 45.60810 0.24300 0.53280 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.13520 43.90760 0.22760 0.51836 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 47.49560 47.29750 0.19810 0.41884 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.71520 49.49540 0.21980 0.44408 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.24650 47.13940 0.10710 0.22720 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.74640 10.72670 0.01970 0.18365 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 46.29440 45.98390 0.31050 0.67524 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.84610 39.92180 -0.07570 -0.18962 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.52680 11.52630 0.00050 0.00434 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98690 10.01710 -0.03020 -0.30148 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.21410 14.29720 -0.08310 -0.58123 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.30900 10.41270 -0.10370 -0.99590 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.73000 10.83000 -0.10000 -0.92336 群益大印度基金N-新臺幣 9.41000 9.58000 -0.17000 -1.77453 群益大印度基金-人民幣 12.78350 12.97620 -0.19270 -1.48503 群益大印度基金-美元 11.66570 11.89120 -0.22550 -1.89636 群益大印度基金-新臺幣 11.13000 11.33000 -0.20000 -1.76523 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.53660 12.51520 0.02140 0.17099 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.73140 11.76050 -0.02910 -0.24744 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.09980 11.08090 0.01890 0.17056 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.47570 9.49920 -0.02350 -0.24739 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.06180 10.04460 0.01720 0.17124 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.62520 8.64660 -0.02140 -0.24750 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.26820 9.25240 0.01580 0.17077 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.21140 8.23180 -0.02040 -0.24782 群益中小型股基金 47.69000 47.35000 0.34000 0.71806 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.85820 10.85610 0.00210 0.01934 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.78200 9.82110 -0.03910 -0.39812 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.23230 9.25940 -0.02710 -0.29268 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.15920 9.15750 0.00170 0.01856 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.25010 8.28310 -0.03300 -0.39840 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.78750 7.81030 -0.02280 -0.29192 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.66640 10.65620 0.01020 0.09572 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.73300 11.72180 0.01120 0.09555 群益中國高收益債券基金-美元 11.29380 11.28700 0.00680 0.06025 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.41930 10.40310 0.01620 0.15572 群益中國新機會基金N-人民幣 9.63060 9.68150 -0.05090 -0.52574 群益中國新機會基金N-美元 8.58130 8.66280 -0.08150 -0.94080 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.22000 9.30000 -0.08000 -0.86022 群益中國新機會基金-人民幣 8.54070 8.58580 -0.04510 -0.52529 群益中國新機會基金-美元 9.17490 9.26210 -0.08720 -0.94147 群益中國新機會基金-新臺幣 8.81000 8.88000 -0.07000 -0.78829 群益平衡王基金 20.73770 20.68290 0.05480 0.26495 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.97330 9.97010 0.00320 0.03210 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.95500 9.94120 0.01380 0.13882 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.97340 9.97010 0.00330 0.03310 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.95500 9.94120 0.01380 0.13882 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.97340 9.97020 0.00320 0.03210 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.95500 9.94120 0.01380 0.13882 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.94050 9.92650 0.01400 0.14104 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.99320 9.98450 0.00870 0.08714 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.97480 9.95550 0.01930 0.19386 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.99320 9.98450 0.00870 0.08714 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.97480 9.95550 0.01930 0.19386 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.99320 9.98450 0.00870 0.08714 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.97480 9.95560 0.01920 0.19286 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.98090 9.96130 0.01960 0.19676 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.99140 9.98390 0.00750 0.07512 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.97310 9.95500 0.01810 0.18182 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.99140 9.98390 0.00750 0.07512 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.97310 9.95500 0.01810 0.18182 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.99140 9.98390 0.00750 0.07512 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.97310 9.95500 0.01810 0.18182 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.97060 9.95230 0.01830 0.18388 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.13000 9.04000 0.09000 0.99558 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.47000 6.41000 0.06000 0.93604 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.55090 12.36500 0.18590 1.50344 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.62410 11.50000 0.12410 1.07913 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.09000 10.96000 0.13000 1.18613 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.66210 10.50420 0.15790 1.50321 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.87370 9.76830 0.10540 1.07900 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.42000 9.31000 0.11000 1.18153 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.49370 10.33830 0.15540 1.50315 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.46550 10.43580 0.02970 0.28460 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.23910 10.21270 0.02640 0.25850 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.17030 9.14430 0.02600 0.28433 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.17210 9.14850 0.02360 0.25797 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.52630 10.49650 0.02980 0.28390 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.56050 10.53340 0.02710 0.25728 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.33220 9.30580 0.02640 0.28369 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.81390 9.78870 0.02520 0.25744 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.38060 11.36340 0.01720 0.15136 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.78490 7.77310 0.01180 0.15181 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.85890 10.85290 0.00600 0.05528 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.65940 10.65950 -0.00010 -0.00094 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.74180 10.73050 0.01130 0.10531 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94670 9.94120 0.00550 0.05533 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.88750 9.88760 -0.00010 -0.00101 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.96450 9.95400 0.01050 0.10549 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.85900 10.85300 0.00600 0.05528 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.65930 10.65940 -0.00010 -0.00094 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.74170 10.73040 0.01130 0.10531 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94680 9.94130 0.00550 0.05532 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.88730 9.88740 -0.00010 -0.00101 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.96450 9.95400 0.01050 0.10549 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.60970 9.53860 0.07110 0.74539 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.25000 11.15000 0.10000 0.89686 群益全球關鍵生技基金-美元 15.72340 15.60710 0.11630 0.74517 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.60000 15.47000 0.13000 0.84034 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.42000 11.46000 -0.04000 -0.34904 群益印度中小基金N-人民幣 10.27830 10.42220 -0.14390 -1.38071 群益印度中小基金N-美元 8.37250 8.52530 -0.15280 -1.79231 群益印度中小基金N-新臺幣 7.96000 8.10000 -0.14000 -1.72840 群益印度中小基金-人民幣 13.91450 14.10930 -0.19480 -1.38065 群益印度中小基金-美元 11.97500 12.19350 -0.21850 -1.79194 群益印度中小基金-新臺幣 13.93000 14.17000 -0.24000 -1.69372 群益多利策略組合基金 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 群益多重收益組合基金 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114 群益多重資產組合基金 15.56000 15.46000 0.10000 0.64683 群益安家基金 26.64430 26.46990 0.17440 0.65886 群益安穩貨幣市場基金 16.17260 16.17240 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.45000 21.41000 0.04000 0.18683 群益亞太中小基金 10.71000 10.78000 -0.07000 -0.64935 群益亞太新趨勢平衡基金 16.60000 16.65000 -0.05000 -0.30030 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.72440 10.70430 0.02010 0.18778 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.88410 7.86940 0.01470 0.18680 群益店頭市場基金 100.82000 100.05000 0.77000 0.76962 群益東方盛世基金 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 群益東協成長基金-人民幣 13.43320 13.44990 -0.01670 -0.12416 群益東協成長基金-美元 11.44140 11.50370 -0.06230 -0.54156 群益東協成長基金-新臺幣 11.38000 11.43000 -0.05000 -0.43745 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.12770 12.07070 0.05700 0.47222 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.22510 11.18880 0.03630 0.32443 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.61280 10.56930 0.04350 0.41157 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.83910 9.79280 0.04630 0.47280 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.10970 9.08030 0.02940 0.32378 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.61100 8.57560 0.03540 0.41280 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.97400 10.92900 0.04500 0.41175 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.62850 9.58320 0.04530 0.47270 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.27150 9.24160 0.02990 0.32354 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.61970 9.58020 0.03950 0.41231 群益長安基金 31.49000 31.40000 0.09000 0.28662 群益美國新創亮點基金N-美元 10.52630 10.48930 0.03700 0.35274 群益美國新創亮點基金-美元 15.92400 15.86790 0.05610 0.35354 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.47000 15.40000 0.07000 0.45455 群益真善美基金 15.99710 15.96750 0.02960 0.18538 群益馬拉松基金 125.95000 125.01000 0.94000 0.75194 群益深証中小板基金 12.35000 12.29000 0.06000 0.48820 群益創新科技基金 35.23000 34.91000 0.32000 0.91664 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.64940 10.70010 -0.05070 -0.47383 群益華夏盛世基金N-美元 9.51100 9.59640 -0.08540 -0.88992 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602 群益華夏盛世基金-人民幣 11.59730 11.65250 -0.05520 -0.47372 群益華夏盛世基金-美元 10.48690 10.58100 -0.09410 -0.88933 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.40000 17.54000 -0.14000 -0.79818 群益奧斯卡基金 31.55000 31.30000 0.25000 0.79872 群益新興金鑽基金-美元 11.43090 11.50070 -0.06980 -0.60692 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625 群益葛萊美基金 24.96000 24.64000 0.32000 1.29870 群益道瓊美國地產ETF基金 22.90000 22.62000 0.28000 1.23784 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.47000 7.51000 -0.04000 -0.53262 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.03000 14.89000 0.14000 0.94023 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.55420 11.48960 0.06460 0.56225 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.05330 11.03750 0.01580 0.14315 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.13490 11.10730 0.02760 0.24849 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.09120 11.02910 0.06210 0.56306 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.61000 10.59490 0.01510 0.14252 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.68840 10.66180 0.02660 0.24949 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.55400 11.48940 0.06460 0.56226 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.05370 11.03790 0.01580 0.14314 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.83060 9.80610 0.02450 0.24984 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.09120 11.02920 0.06200 0.56214 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.60960 10.59440 0.01520 0.14347 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.91270 9.88720 0.02550 0.25791 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.15100 13.09320 0.05780 0.44145 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.85810 11.80610 0.05200 0.44045 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.72540 11.66650 0.05890 0.50486 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.69530 8.65710 0.03820 0.44126 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.96960 8.93020 0.03940 0.44120 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.22000 8.18000 0.04000 0.48900 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.43550 8.39310 0.04240 0.50518 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.32220 10.27700 0.04520 0.43982 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.92290 9.87930 0.04360 0.44133 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.12010 10.29180 -0.17170 -1.66832 德信大發基金 31.86000 31.74000 0.12000 0.37807 德信中國精選成長基金 12.04000 12.23000 -0.19000 -1.55356 德信台灣主流中小基金 20.87000 20.91000 -0.04000 -0.19130 德信萬保貨幣市場基金 11.99490 11.99480 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 34.93000 34.60000 0.33000 0.95376 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.07090 11.06650 0.00440 0.03976 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.93280 10.93120 0.00160 0.01464 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72540 11.72520 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.84000 17.69000 0.15000 0.84794 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.93000 18.01000 -0.08000 -0.44420 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.94450 10.90260 0.04190 0.38431 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.85710 16.63690 0.22020 1.32356 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.24310 8.23160 0.01150 0.13971 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.18070 11.17720 0.00350 0.03131 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.27210 12.26810 0.00400 0.03260 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.12220 14.10260 0.01960 0.13898 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.98000 16.86000 0.12000 0.71174 摩根中小基金 23.22000 23.03000 0.19000 0.82501 摩根中國A股基金 15.56000 15.81000 -0.25000 -1.58128 摩根中國A股基金(美元) 12.15000 12.36000 -0.21000 -1.69903 摩根中國亮點基金 13.28000 13.40000 -0.12000 -0.89552 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.31320 11.42990 -0.11670 -1.02101 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.81420 12.92810 -0.11390 -0.88103 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.62050 9.72660 -0.10610 -1.09082 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.27140 13.40830 -0.13690 -1.02101 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.65660 15.79580 -0.13920 -0.88125 摩根台灣金磚基金-累積型 20.25000 20.13000 0.12000 0.59613 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.25000 20.13000 0.12000 0.59613 摩根台灣增長基金 51.83000 51.49000 0.34000 0.66032 摩根平衡基金 28.24000 28.15000 0.09000 0.31972 摩根全球α基金 18.59000 18.50000 0.09000 0.48649 摩根全球平衡基金 16.20060 16.21670 -0.01610 -0.09928 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.51870 9.49510 0.02360 0.24855 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.73670 10.70510 0.03160 0.29519 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09630 10.07250 0.02380 0.23629 摩根多元入息成長基金-累積型 11.79750 11.76830 0.02920 0.24812 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.56720 10.54220 0.02500 0.23714 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.51830 10.55670 -0.03840 -0.36375 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.00740 14.05850 -0.05110 -0.36348 摩根亞洲基金 58.91000 59.42000 -0.51000 -0.85830 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.40640 8.40750 -0.00110 -0.01308 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.98130 9.97660 0.00470 0.04711 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.81010 8.81290 -0.00280 -0.03177 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.90700 12.90840 -0.00140 -0.01085 摩根東方內需機會基金 18.63000 18.79000 -0.16000 -0.85152 摩根東方科技基金 32.92000 32.92000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.69000 11.76000 -0.07000 -0.59524 摩根金龍收成基金 22.67000 22.83000 -0.16000 -0.70083 摩根第一貨幣市場基金 15.14190 15.14170 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.25000 14.14000 0.11000 0.77793 摩根新金磚五國基金 12.49000 12.64000 -0.15000 -1.18671 摩根新絲路基金 9.32000 9.40000 -0.08000 -0.85106 摩根新興35基金 13.60000 13.71000 -0.11000 -0.80233 摩根新興日本基金 23.93000 23.72000 0.21000 0.88533 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.12860 7.12530 0.00330 0.04631 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.52660 9.51860 0.00800 0.08405 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.30950 9.30660 0.00290 0.03116 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.13620 11.13180 0.00440 0.03953 摩根新興科技基金 56.07000 55.68000 0.39000 0.70043 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.75400 8.79930 -0.04530 -0.51481 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.48540 9.53290 -0.04750 -0.49827 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.93520 8.98900 -0.05380 -0.59851 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.50280 10.55710 -0.05430 -0.51435 摩根龍揚基金 33.87000 34.10000 -0.23000 -0.67449 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 摩根環球股票收益基金-累積型 12.10000 12.05000 0.05000 0.41494 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32070 9.30500 0.01570 0.16873 摩根總收益組合基金-累積型 11.56980 11.55030 0.01950 0.16883 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.07000 10.16000 -0.09000 -0.88583 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.09000 10.20000 -0.11000 -1.07843 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.07000 10.16000 -0.09000 -0.88583 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.07000 10.18000 -0.11000 -1.08055 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.76000 20.90000 -0.14000 -0.66986 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62200 12.62190 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.69000 11.61000 0.08000 0.68906 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.90360 10.87120 0.03240 0.29804 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.60160 10.61430 -0.01270 -0.11965 聯邦中國龍基金 27.90000 27.72000 0.18000 0.64935 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.60550 12.62080 -0.01530 -0.12123 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.81340 11.81270 0.00070 0.00593 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.69430 10.68730 0.00700 0.06550 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31960 10.33150 -0.01190 -0.11518 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.72350 9.72290 0.00060 0.00617 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.79550 8.78980 0.00570 0.06485 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.95520 9.95280 0.00240 0.02411 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.17270 10.15940 0.01330 0.13091 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.42600 9.42370 0.00230 0.02441 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.62790 9.61530 0.01260 0.13104 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.75860 11.74350 0.01510 0.12858 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.63910 11.58290 0.05620 0.48520 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.81400 10.75170 0.06230 0.57944 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.82560 10.81170 0.01390 0.12856 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.70080 10.64920 0.05160 0.48454 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.94120 9.88400 0.05720 0.57871 聯邦金鑽平衡基金 24.96600 24.82090 0.14510 0.58459 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.65740 9.66970 -0.01230 -0.12720 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.03580 10.03790 -0.00210 -0.02092 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.60330 9.61550 -0.01220 -0.12688 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.96670 9.96880 -0.00210 -0.02107 聯邦貨幣市場基金 13.23380 13.23360 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.95000 13.87000 0.08000 0.57678 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.73970 16.72130 0.01840 0.11004 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.00610 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0.13210 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.35000 15.40000 -0.05000 -0.32468 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.50000 14.52000 -0.02000 -0.13774 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.42000 14.44000 -0.02000 -0.13850 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.44000 14.46000 -0.02000 -0.13831 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.10000 15.12000 -0.02000 -0.13228 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.08000 21.05000 0.03000 0.14252 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.12000 19.09000 0.03000 0.15715 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.14000 13.11000 0.03000 0.22883 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.84000 14.81000 0.03000 0.20257 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.83000 15.80000 0.03000 0.18987 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.78000 14.76000 0.02000 0.13550 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.76000 14.74000 0.02000 0.13569 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.62000 12.60000 0.02000 0.15873 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.90000 14.88000 0.02000 0.13441 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.73000 12.72000 0.01000 0.07862 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.20000 13.18000 0.02000 0.15175 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.70000 19.70000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.40000 18.40000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.09000 13.09000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.85000 7.84000 0.01000 0.12755 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.18000 14.18000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 聯博貨幣市場基金 15.04590 15.04580 0.00010 0.00066 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.09410 11.07740 0.01670 0.15076 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.84740 13.83380 0.01360 0.09831 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.44480 7.43360 0.01120 0.15067 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.41000 14.39000 0.02000 0.13899 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.33810 10.32740 0.01070 0.10361 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.78440 10.76540 0.01900 0.17649 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.21570 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