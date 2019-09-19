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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/09/18  108/09/17  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.37280   10.37060   0.00220    0.02121
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.12460   10.12240   0.00220    0.02173
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.46710   10.45980   0.00730    0.06979
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.22470   10.21780   0.00690    0.06753
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.12380   10.11840   0.00540    0.05337
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.23080   10.22390   0.00690    0.06749
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.12520   10.11840   0.00680    0.06720
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.17470   10.16730   0.00740    0.07278
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.84390    9.83710   0.00680    0.06913
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.84390    9.83710   0.00680    0.06913
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.83690    9.82920   0.00770    0.07834
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.83690    9.82920   0.00770    0.07834
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.02770   10.01940   0.00830    0.08284
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.02770   10.01940   0.00830    0.08284
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.79530   10.78570   0.00960    0.08901
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.59380   10.58440   0.00940    0.08881
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.70590   10.69680   0.00910    0.08507
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.59540   10.58640   0.00900    0.08501
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.73000   22.80000  -0.07000   -0.30702
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.69000   24.44000  -0.75000   -3.06874
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.81680   41.61730   0.19950    0.47937
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.32070   39.38480  -0.06410   -0.16275
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.93090    9.93260  -0.00170   -0.01712
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.48910   10.49060  -0.00150   -0.01430
中國信託台灣活力基金                                               13.64000   13.62000   0.02000    0.14684
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.26000   11.16000   0.10000    0.89606
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.87000   10.76000   0.11000    1.02230
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.79000    9.72000   0.07000    0.72016
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.18000   10.11000   0.07000    0.69238
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.81000    8.73000   0.08000    0.91638
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.59000    9.50000   0.09000    0.94737
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.30590   10.29310   0.01280    0.12436
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.15180   10.14130   0.01050    0.10354
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.99850    9.02670  -0.02820   -0.31241
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.47710   10.47740  -0.00030   -0.00286
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.25940    9.29850  -0.03910   -0.42050
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.38770   11.24510   0.14260    1.26811
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.59940    9.50280   0.09660    1.01654
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.09150   11.15160  -0.06010   -0.53894
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.61010    9.66220  -0.05210   -0.53921
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              44.73530   44.47180   0.26350    0.59251
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  41.65520   41.39300   0.26220    0.63344
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.63650   46.40130   0.23520    0.50688
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.21290   46.98930   0.22360    0.47585
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
中國信託智能運動基金-美元                                          10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.84000    9.75000   0.09000    0.92308
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.64000    9.56000   0.08000    0.83682
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04620   11.04600   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.37390   10.35810   0.01580    0.15254
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.46070    9.44640   0.01430    0.15138
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.62820   10.62100   0.00720    0.06779
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.69290    9.68610   0.00680    0.07020
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.20430   40.12380   0.08050    0.20063
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.86270   40.73810   0.12460    0.30586
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.99000   10.93000   0.06000    0.54895
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.07000   11.03000   0.04000    0.36265
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    43.78150   43.40820   0.37330    0.85998
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.38840   44.06890   0.31950    0.72500
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.36820   43.99870   0.36950    0.83980
元大2001基金                                                       68.26000   67.48000   0.78000    1.15590
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          47.02480   46.63510   0.38970    0.83564
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.98770   44.54480   0.44290    0.99428
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.08000   21.41000  -0.33000   -1.54134
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.75850   11.75770   0.00080    0.00680
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.58500   10.60890  -0.02390   -0.22528
元大上證50基金                                                     33.03000   32.90000   0.13000    0.39514
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.76000   12.00000  -0.24000   -2.00000
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.24000   10.47000  -0.23000   -2.19675
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.42000   13.51000  -0.09000   -0.66617
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.20700   12.32800  -0.12100   -0.98151
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.58300   16.72900  -0.14600   -0.87274
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.49000   11.59700  -0.10700   -0.92265
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.79700   10.92300  -0.12600   -1.15353
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.03000    3.06000  -0.03000   -0.98039
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.23000   13.37000  -0.14000   -1.04712
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.40170   45.38400   0.01770    0.03900
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.09380   11.07110   0.02270    0.20504
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.07230   10.05170   0.02060    0.20494
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.96810    9.97090  -0.00280   -0.02808
元大巴西指數基金                                                    7.00200    6.92900   0.07300    1.05354
元大日經225基金                                                    27.89000   27.96000  -0.07000   -0.25036
元大台商收成基金                                                   23.43000   23.34000   0.09000    0.38560
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.14000   11.20000  -0.06000   -0.53571
元大台灣50單日正向2倍基金                                          42.77000   42.31000   0.46000    1.08721
元大台灣中型100基金                                                34.62000   34.47000   0.15000    0.43516
元大台灣加權股價指數基金                                           26.73600   26.60200   0.13400    0.50372
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.76000   10.70000   0.06000    0.56075
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.67000   10.61000   0.06000    0.56550
元大台灣卓越50基金                                                 84.92000   84.44000   0.48000    0.56845
元大台灣金融基金                                                   19.09000   18.96000   0.13000    0.68565
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.91000   32.83000   0.08000    0.24368
元大台灣高股息基金                                                 28.13000   28.14000  -0.01000   -0.03554
元大台灣電子科技基金                                               37.91000   37.66000   0.25000    0.66383
元大全球ETF成長組合基金                                            10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.07000   15.01000   0.06000    0.39973
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.62000   24.32000   0.30000    1.23355
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.68000   13.56000   0.12000    0.88496
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.36000    9.27000   0.09000    0.97087
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.76000   13.60000   0.16000    1.17647
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.53500   12.43800   0.09700    0.77987
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.60000    8.51000   0.09000    1.05758
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.46000    6.39000   0.07000    1.09546
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.09000    9.02000   0.07000    0.77605
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.97000    6.91000   0.06000    0.86831
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.38000    8.35300   0.02700    0.32324
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.35000    8.31000   0.04000    0.48135
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.41000   13.47000  -0.06000   -0.44543
元大全球農業商機基金                                               18.14000   18.11000   0.03000    0.16565
元大印尼指數基金                                                    9.55400    9.48900   0.06500    0.68500
元大印度指數基金                                                    9.21700    9.31900  -0.10200   -1.09454
元大印度基金                                                       11.98000   12.05000  -0.07000   -0.58091
元大多多基金                                                       18.16000   18.00000   0.16000    0.88889
元大多福基金                                                       55.53000   55.31000   0.22000    0.39776
元大亞太成長基金                                                    8.59000    8.60000  -0.01000   -0.11628
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.42200    9.41010   0.01190    0.12646
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.50490    7.49540   0.00950    0.12674
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.12100    9.10300   0.01800    0.19774
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.23700   10.21700   0.02000    0.19575
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21480   10.20800   0.00680    0.06661
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.48180   10.47820   0.00360    0.03436
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.19820   10.19460   0.00360    0.03531
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.53400   10.51910   0.01490    0.14165
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.25070   10.23620   0.01450    0.14165
元大卓越基金                                                       43.48000   43.31000   0.17000    0.39252
元大店頭基金                                                        9.07000    9.03000   0.04000    0.44297
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.51840   10.51780   0.00060    0.00570
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.85430    9.86480  -0.01050   -0.10644
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.59980   32.43370   0.16610    0.51212
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   44.23110   43.82740   0.40370    0.92111
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.99140   16.04750  -0.05610   -0.34959
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        24.69660   24.50820   0.18840    0.76872
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.76130   42.48110   0.28020    0.65959
元大高科技基金                                                     21.03000   20.85000   0.18000    0.86331
元大得利貨幣市場基金                                               16.34510   16.34480   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04620   12.04600   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.08000   10.96000   0.12000    1.09489
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.08000   10.96000   0.12000    1.09489
元大富櫃50基金                                                     13.37000   13.22000   0.15000    1.13464
元大華夏中小基金                                                    7.53000    7.64000  -0.11000   -1.43979
元大新中國基金-人民幣                                              10.29000   10.34000  -0.05000   -0.48356
元大新中國基金-美元                                                 9.36300    9.43800  -0.07500   -0.79466
元大新中國基金-新台幣                                               9.38000    9.45000  -0.07000   -0.74074
元大新主流基金                                                     26.83000   26.64000   0.19000    0.71321
元大新東協平衡基金-美元                                             9.42000    9.41500   0.00500    0.05311
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.22780   11.15490   0.07290    0.65352
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.05320   10.02180   0.03140    0.31332
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.54550   11.49720   0.04830    0.42010
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.42250    9.38310   0.03940    0.41990
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.64480   10.63670   0.00810    0.07615
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.82030    9.81280   0.00750    0.07643
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.88100   10.86110   0.01990    0.18322
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.04720   10.02890   0.01830    0.18247
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.15650   10.14770   0.00880    0.08672
元大新興亞洲基金                                                   10.90000   10.94000  -0.04000   -0.36563
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.78720    9.74870   0.03850    0.39492
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.06930    9.03360   0.03570    0.39519
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.12140   10.07090   0.05050    0.50144
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.39380    9.34690   0.04690    0.50177
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18090   15.18070   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       38.82000   38.66000   0.16000    0.41386
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.25000    9.17000   0.08000    0.87241
元大實質多重資產基金-美元                                           8.26500    8.22000   0.04500    0.54745
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.77000    8.72000   0.05000    0.57339
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.01000   12.11000  -0.10000   -0.82576
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.47000   18.23000   0.24000    1.31651
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.84000   20.75000   0.09000    0.43373
元大摩臺基金                                                       39.76000   39.53000   0.23000    0.58184
元大標普500基金                                                    28.32000   28.12000   0.20000    0.71124
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.93000   11.95000  -0.02000   -0.16736
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.39000   37.18000   0.21000    0.56482
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.90000   20.74000   0.16000    0.77146
元大標智滬深300基金                                                18.32000   18.26000   0.06000    0.32859
元大歐洲50基金                                                     25.75000   25.74000   0.01000    0.03885
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.11740    9.13510  -0.01770   -0.19376
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30720   10.30710   0.00010    0.00097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.23000   16.07000   0.16000    0.99564
日盛上選基金                                                       37.88000   37.65000   0.23000    0.61089
日盛小而美基金                                                     19.72000   19.61000   0.11000    0.56094
日盛中國內需動力基金                                                9.79000    9.90000  -0.11000   -1.11111
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.42370   12.39250   0.03120    0.25177
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.80460    9.78010   0.02450    0.25051
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.55280   12.54470   0.00810    0.06457
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.90200    9.89560   0.00640    0.06468
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.33300   11.31940   0.01360    0.12015
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.92280    8.91210   0.01070    0.12006
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.23000   11.34000  -0.11000   -0.97002
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.37000   10.52000  -0.15000   -1.42586
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.78000   10.92000  -0.14000   -1.28205
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.87000   10.92000  -0.05000   -0.45788
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.41000   10.50000  -0.09000   -0.85714
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.54000   10.63000  -0.09000   -0.84666
日盛日盛基金                                                       12.64000   12.55000   0.09000    0.71713
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
日盛全球抗暖化基金                                                 11.38000   11.33000   0.05000    0.44131
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.67890   10.66730   0.01160    0.10874
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.43760    9.47130  -0.03370   -0.35581
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.41710   10.40070   0.01640    0.15768
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.20670    9.23460  -0.02790   -0.30212
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.54470    2.53770   0.00700    0.27584
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65190    1.64740   0.00450    0.27316
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38940    0.38910   0.00030    0.07710
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25330    0.25310   0.00020    0.07902
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.81640   12.79810   0.01830    0.14299
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.21370    8.20190   0.01180    0.14387
日盛亞洲機會基金                                                    7.14000    7.18000  -0.04000   -0.55710
日盛首選基金                                                       18.57000   18.41000   0.16000    0.86909
日盛高科技基金                                                     19.83000   19.78000   0.05000    0.25278
日盛貨幣市場基金                                                   14.85320   14.85290   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     43.59000   43.26000   0.33000    0.76283
日盛精選五虎基金                                                   38.46000   38.30000   0.16000    0.41775
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56250   13.56230   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 34.92000   34.53000   0.39000    1.12945
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.99000   10.16000  -0.17000   -1.67323
台新MSCI中國基金                                                   20.09000   20.20000  -0.11000   -0.54455
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.51000   20.39000   0.12000    0.58852
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23930   14.23910   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     50.72000   50.10000   0.62000    1.23752
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.57720    0.58590  -0.00870   -1.48490
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.88200   18.13100  -0.24900   -1.37334
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33480    0.34010  -0.00530   -1.55837
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.03000   10.17000  -0.14000   -1.37660
台新主流基金                                                       26.20000   25.93000   0.27000    1.04126
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.44000   24.18000   0.26000    1.07527
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.79220    0.78480   0.00740    0.94292
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.15000   17.04000   0.11000    0.64554
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55470    0.55200   0.00270    0.48913
台新台灣中小基金                                                   39.70000   39.65000   0.05000    0.12610
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.02870   11.01630   0.01240    0.11256
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.91790    9.94250  -0.02460   -0.24742
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.55340   11.54330   0.01010    0.08750
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.05670   10.06950  -0.01280   -0.12712
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.33430   11.31100   0.02330    0.20599
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.91000   10.87000   0.04000    0.36799
台新印度基金                                                       13.82000   13.88000  -0.06000   -0.43228
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.59320    8.62690  -0.03370   -0.39064
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28200    0.28340  -0.00140   -0.49400
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.74580   12.73200   0.01380    0.10839
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41330    0.41330   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.12000   39.16000  -0.04000   -0.10215
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.95000   41.67000   0.28000    0.67195
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13970   11.13960   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.63970   33.60460   0.03510    0.10445
台新智慧生活基金-美元                                              10.79790   10.74140   0.05650    0.52600
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.17000   11.10000   0.07000    0.63063
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.02710    8.05700  -0.02990   -0.37111
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.25750    8.27930  -0.02180   -0.26331
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.20720    9.19520   0.01200    0.13050
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.48260    9.46020   0.02240    0.23678
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.50610   11.47120   0.03490    0.30424
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36490    0.36420   0.00070    0.19220
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.08470    8.09720  -0.01250   -0.15437
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27090    0.27150  -0.00060   -0.22099
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.45000    5.47000  -0.02000   -0.36563
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.72000   22.66000   0.06000    0.26478
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.62160   10.63260  -0.01100   -0.10346
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.09600   10.14110  -0.04510   -0.44472
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.17310   10.21280  -0.03970   -0.38873
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.72430   10.68640   0.03790    0.35466
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.18670   10.18540   0.00130    0.01276
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.26700   10.25980   0.00720    0.07018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               43.31960   43.09650   0.22310    0.51768
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.92390   42.60910   0.31480    0.73881
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.96100   39.03630  -0.07530   -0.19290
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.40870   11.40800   0.00070    0.00614
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.91890    9.95060  -0.03170   -0.31857
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.32660    9.31150   0.01510    0.16217
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.02730   11.00940   0.01790    0.16259
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.67240    7.68520  -0.01280   -0.16655
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.13980    9.15510  -0.01530   -0.16712
永豐中小基金                                                       56.31000   56.04000   0.27000    0.48180
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83800    1.82980   0.00820    0.44814
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.58730    2.57570   0.01160    0.45036
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.16240    8.15260   0.00980    0.12021
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.13300   11.11960   0.01340    0.12051
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.12000    5.13000  -0.01000   -0.19493
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.43000   22.57000  -0.14000   -0.62029
永豐主流品牌基金                                                   18.98000   18.94000   0.04000    0.21119
永豐永豐基金                                                       34.68000   34.56000   0.12000    0.34722
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.06630    9.04990   0.01640    0.18122
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.62300    9.60560   0.01740    0.18114
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.95050    8.92620   0.02430    0.27223
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.50300    9.47710   0.02590    0.27329
永豐亞洲民生消費基金                                               11.71000   11.79000  -0.08000   -0.67854
永豐南非幣2021保本基金                                             14.28610   14.28040   0.00570    0.03991
永豐貨幣市場基金                                                   13.95420   13.95400   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.17030    2.16090   0.00940    0.43500
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.70060    2.68890   0.01170    0.43512
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.76280    7.75450   0.00830    0.10703
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.96200   10.95020   0.01180    0.10776
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.12370    7.11650   0.00720    0.10117
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.50870   11.49700   0.01170    0.10177
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.54000   10.71000  -0.17000   -1.58730
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.07000    8.24000  -0.17000   -2.06311
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.58000   18.95000  -0.37000   -1.95251
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.05000   55.78000   0.27000    0.48404
永豐領航科技基金                                                   40.87000   40.55000   0.32000    0.78915
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.72000   11.77000  -0.05000   -0.42481
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.14000   11.19000  -0.05000   -0.44683
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
永豐趨勢平衡基金                                                   43.64000   43.43000   0.21000    0.48354
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.94440   11.94350   0.00090    0.00754
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.78430    9.78280   0.00150    0.01533
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.43740   10.43590   0.00150    0.01437
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.87360    9.86860   0.00500    0.05067
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.36410   10.35890   0.00520    0.05020
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.84500    9.84320   0.00180    0.01829
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.62900   10.62700   0.00200    0.01882
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.88640    9.88160   0.00480    0.04858
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.45070   10.44570   0.00500    0.04787
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.19000   11.29000  -0.10000   -0.88574
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.53000    9.62000  -0.09000   -0.93555
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.24000   10.35000  -0.11000   -1.06280
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.29000   15.43000  -0.14000   -0.90732
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.51000   19.73000  -0.22000   -1.11505
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.45000   19.68000  -0.23000   -1.16870
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.04790   10.04520   0.00270    0.02688
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.04790   10.04520   0.00270    0.02688
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.96240    9.96260  -0.00020   -0.00201
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.96240    9.96260  -0.00020   -0.00201
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.20140   10.19810   0.00330    0.03236
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.20130   10.19800   0.00330    0.03236
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.04010   10.03970   0.00040    0.00398
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.04000   10.03970   0.00030    0.00299
兆豐國際生命科學基金                                               14.47000   14.35000   0.12000    0.83624
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.50950   10.47570   0.03380    0.32265
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.77120   10.74450   0.02670    0.24850
兆豐國際全球基金                                                   30.98000   30.87000   0.11000    0.35633
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.53000   10.52950   0.00050    0.00475
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22040   10.23040  -0.01000   -0.09775
兆豐國際國民基金                                                   23.63000   23.43000   0.20000    0.85361
兆豐國際第一基金                                                   13.97000   13.89000   0.08000    0.57595
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.74980   10.73460   0.01520    0.14160
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.17770    8.16610   0.01160    0.14205
兆豐國際萬全基金                                                   21.46000   21.37000   0.09000    0.42115
兆豐國際電子基金                                                   27.51000   27.37000   0.14000    0.51151
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.86000   22.73000   0.13000    0.57193
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.06000   15.12000  -0.06000   -0.39683
兆豐國際豐台灣基金                                                 37.25000   36.98000   0.27000    0.73012
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57030   12.57010   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.78600    9.78350   0.00250    0.02555
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.81390    9.81120   0.00270    0.02752
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.84270    9.83140   0.01130    0.11494
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.82540    9.82120   0.00420    0.04276
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.93860    9.93920  -0.00060   -0.00604
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.78620    9.78380   0.00240    0.02453
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.81600    9.81340   0.00260    0.02649
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.85070    9.83940   0.01130    0.11484
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.82980    9.82560   0.00420    0.04275
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.94660    9.94720  -0.00060   -0.00603
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.91130   10.90510   0.00620    0.05685
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.64110   10.63450   0.00660    0.06206
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.89690   10.88940   0.00750    0.06887
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.58910   10.58320   0.00590    0.05575
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.70680   10.70020   0.00660    0.06168
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.69320   10.68580   0.00740    0.06925
合庫台灣基金                                                       12.56000   12.48000   0.08000    0.64103
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.82480   11.81680   0.00800    0.06770
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.88740   12.88460   0.00280    0.02173
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.46440   11.46330   0.00110    0.00960
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.24080   12.24130  -0.00050   -0.00408
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.14700    8.14150   0.00550    0.06756
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.46060    9.45790   0.00270    0.02855
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.17200    9.17120   0.00080    0.00872
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.83190    8.83000   0.00190    0.02152
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.30610    9.30520   0.00090    0.00967
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.35000   11.37000  -0.02000   -0.17590
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
合庫全球新興市場基金                                                9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.18350   10.18330   0.00020    0.00196
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.91920    9.91470   0.00450    0.04539
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.33170   10.32980   0.00190    0.01839
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.53970   10.53150   0.00820    0.07786
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.12170   12.11970   0.00200    0.01650
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.44790   15.44410   0.00380    0.02460
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.63800    8.63420   0.00380    0.04401
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.50070    9.49890   0.00180    0.01895
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.85000    7.84390   0.00610    0.07777
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.62560    8.62370   0.00190    0.02203
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.52730   10.52400   0.00330    0.03136
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.06000   12.14000  -0.08000   -0.65898
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.50000   11.62000  -0.12000   -1.03270
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.68000   11.79000  -0.11000   -0.93299
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19330   10.18680   0.00650    0.06381
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.17680   10.16860   0.00820    0.08064
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.89620    9.87790   0.01830    0.18526
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.14510   10.13570   0.00940    0.09274
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.23800   10.23150   0.00650    0.06353
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.21940   10.21120   0.00820    0.08030
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.92960    9.91120   0.01840    0.18565
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.17940   10.17000   0.00940    0.09243
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25380   11.25170   0.00210    0.01866
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.81900    9.85740  -0.03840   -0.38956
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.76500    9.79280  -0.02780   -0.28388
安聯中國東協基金                                                   15.17000   15.23000  -0.06000   -0.39396
安聯中國策略基金-美元                                              12.65000   12.85000  -0.20000   -1.55642
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.54000   16.78000  -0.24000   -1.43027
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.31000   16.41000  -0.10000   -0.60938
安聯中華新思路基金-美元                                            14.72000   14.88000  -0.16000   -1.07527
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.91000   14.04000  -0.13000   -0.92593
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      33.64000   33.50000   0.14000    0.41791
安聯台灣科技基金                                                   55.55000   55.61000  -0.06000   -0.10789
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56080   12.56070   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   38.99000   38.65000   0.34000    0.87969
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.84610   10.83770   0.00840    0.07751
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.92780   15.91080   0.01700    0.10685
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.87320    9.86270   0.01050    0.10646
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.95870    9.94790   0.01080    0.10857
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.08000   12.05000   0.03000    0.24896
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.71000   11.69000   0.02000    0.17109
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.30540   13.28980   0.01560    0.11738
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87960   10.87170   0.00790    0.07267
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.93030   12.91880   0.01150    0.08902
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.57010    9.56030   0.00980    0.10251
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.50610    9.49920   0.00690    0.07264
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.02300    9.01500   0.00800    0.08874
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.21740   10.20800   0.00940    0.09208
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.21840   10.20930   0.00910    0.08913
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.58000   11.55000   0.03000    0.25974
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.57000   11.53000   0.04000    0.34692
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.27000   11.20000   0.07000    0.62500
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.44000   11.43000   0.01000    0.08749
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.99000   10.97000   0.02000    0.18232
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.57070   12.55220   0.01850    0.14738
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.37910   11.36570   0.01340    0.11790
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.98160   10.96750   0.01410    0.12856
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.57590    8.56490   0.01100    0.12843
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.44050    8.43060   0.00990    0.11743
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.11920    8.10880   0.01040    0.12826
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.21320   10.19920   0.01400    0.13727
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.09070   10.07780   0.01290    0.12800
安聯全球人口趨勢基金                                               12.26000   12.17000   0.09000    0.73952
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.03000   32.91000   0.12000    0.36463
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.92000    7.95000  -0.03000   -0.37736
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.53300   12.52310   0.00990    0.07905
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56220   10.55380   0.00840    0.07959
安聯全球新興市場基金                                               16.83000   16.90000  -0.07000   -0.41420
安聯全球農金趨勢基金                                                9.16000    9.10000   0.06000    0.65934
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.24000    9.17000   0.07000    0.76336
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.99000   10.97000   0.02000    0.18232
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.99000   10.97000   0.02000    0.18232
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
安聯亞洲動態策略基金                                               22.42000   22.48000  -0.06000   -0.26690
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.14470   10.13970   0.00500    0.04931
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.18300   10.17970   0.00330    0.03242
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.11220   10.10730   0.00490    0.04848
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.08420   10.08100   0.00320    0.03174
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.12630   10.12100   0.00530    0.05237
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08860   10.08540   0.00320    0.03173
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.05010   10.04650   0.00360    0.03583
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.11430   10.11070   0.00360    0.03561
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.05010   10.04650   0.00360    0.03583
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.62860   10.62720   0.00140    0.01317
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.16000   10.15870   0.00130    0.01280
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.83540   91.62190   0.21350    0.23302
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.43530   13.42570   0.00960    0.07150
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.94090   68.79300   0.14790    0.21499
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.95390    9.94680   0.00710    0.07138
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.78400    2.78050   0.00350    0.12588
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.91040   10.91350  -0.00310   -0.02841
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.34360    2.33520   0.00840    0.35971
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.80630    8.80870  -0.00240   -0.02725
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.31420   10.29670   0.01750    0.16996
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.28010   10.27430   0.00580    0.05645
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.77080   10.75960   0.01120    0.10409
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.23180   10.22530   0.00650    0.06357
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.25330   10.24600   0.00730    0.07125
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.21410   10.19680   0.01730    0.16966
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.14660   10.14080   0.00580    0.05719
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.54530   10.53410   0.01120    0.10632
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.13010   10.12370   0.00640    0.06322
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.15890   10.15170   0.00720    0.07092
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.01900   10.01450   0.00450    0.04493
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.20350   10.19650   0.00700    0.06865
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.99880    9.99390   0.00490    0.04903
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.91350    9.90860   0.00490    0.04945
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.03530   10.03070   0.00460    0.04586
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.15370   10.14670   0.00700    0.06899
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.99850    9.99360   0.00490    0.04903
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.91380    9.90890   0.00490    0.04945
宏利台灣動力基金A類型                                              32.23000   32.01000   0.22000    0.68729
宏利台灣動力基金I類型                                              32.23000   32.01000   0.22000    0.68729
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.08110   10.07110   0.01000    0.09929
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.95900    9.93850   0.02050    0.20627
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.56810    7.56050   0.00760    0.10052
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.52900    7.51630   0.01270    0.16897
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.66000   11.64000   0.02000    0.17182
宏利全球債券組合基金                                               13.80150   13.78960   0.01190    0.08630
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.00750    3.00580   0.00170    0.05656
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.42940   12.42060   0.00880    0.07085
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.91010    8.90350   0.00660    0.07413
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.62180    2.60920   0.01260    0.48291
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.46720   11.45020   0.01700    0.14847
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.32230    3.33340  -0.01110   -0.33299
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54270    0.54470  -0.00200   -0.36717
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.26000   15.31000  -0.05000   -0.32658
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.52170   12.52180  -0.00010   -0.00080
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.06380   11.06760  -0.00380   -0.03433
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.57030   10.57010   0.00020    0.00189
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.78270    8.78480  -0.00210   -0.02390
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.41110    8.41410  -0.00300   -0.03565
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.25640    8.25670  -0.00030   -0.00363
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.41770    8.42080  -0.00310   -0.03681
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.62000   10.73000  -0.11000   -1.02516
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.69000   10.78000  -0.09000   -0.83488
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.61000   10.71000  -0.10000   -0.93371
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.81000   10.78000   0.03000    0.27829
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.98800    2.98820  -0.00020   -0.00669
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42870    0.42810   0.00060    0.14015
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.87830   12.85840   0.01990    0.15476
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97700    0.97580   0.00120    0.12298
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32700    7.31590   0.01110    0.15172
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04340    2.04130   0.00210    0.10288
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29440    0.29400   0.00040    0.13605
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.90750    8.89390   0.01360    0.15291
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32350    0.32310   0.00040    0.12380
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69810   13.69790   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.49000    2.51000  -0.02000   -0.79681
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.27000   11.34000  -0.07000   -0.61728
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.49000   27.43000   0.06000    0.21874
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.49000   27.43000   0.06000    0.21874
宏利澳幣保本基金                                                   12.70230   12.70370  -0.00140   -0.01102
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.29000   10.24000   0.05000    0.48828
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.94000   10.91000   0.03000    0.27498
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.90000   11.87000   0.03000    0.25274
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.33000   11.33000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.27000   10.32000  -0.05000   -0.48450
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.81000   11.86000  -0.05000   -0.42159
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.52660   10.48290   0.04370    0.41687
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.45260    9.44490   0.00770    0.08153
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.95120    8.93440   0.01680    0.18804
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.40040   11.37900   0.02140    0.18807
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
貝萊德新台幣基金                                                   12.98000   12.97990   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     28.13000   27.93000   0.20000    0.71608
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46500   11.46900  -0.00400   -0.03488
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.92350    9.94170  -0.01820   -0.18307
保德信大中華基金-人民幣                                            10.63000   10.68000  -0.05000   -0.46816
保德信大中華基金-美元                                              10.19000   10.27000  -0.08000   -0.77897
保德信大中華基金-新台幣                                            30.48000   30.71000  -0.23000   -0.74894
保德信中小型股基金                                                 53.03000   52.71000   0.32000    0.60710
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.60000    9.68000  -0.08000   -0.82645
保德信中國中小基金-美元                                             8.97000    9.08000  -0.11000   -1.21145
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.72000    8.81000  -0.09000   -1.02157
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.00070   10.06040  -0.05970   -0.59342
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.07640   10.13360  -0.05720   -0.56446
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.12190   10.18230  -0.06040   -0.59319
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.25360   11.32080  -0.06720   -0.59360
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.55000   10.71000  -0.16000   -1.49393
保德信中國品牌基金-美元                                            10.53000   10.69000  -0.16000   -1.49673
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.35000   11.53000  -0.18000   -1.56114
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.52000   28.42000   0.10000    0.35186
保德信全球消費商機基金                                             19.65000   19.53000   0.12000    0.61444
保德信全球基礎建設基金                                             13.95000   13.83000   0.12000    0.86768
保德信全球資源基金                                                  7.25000    7.27000  -0.02000   -0.27510
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.27000   32.20000   0.07000    0.21739
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.23880   10.22760   0.01120    0.10951
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.71710   10.70540   0.01170    0.10929
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.27860   10.25650   0.02210    0.21547
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.75640   10.73320   0.02320    0.21615
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.72810    9.71420   0.01390    0.14309
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.93260   10.91670   0.01590    0.14565
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.29500    9.27160   0.02340    0.25238
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.42880   10.40260   0.02620    0.25186
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.20030    8.17530   0.02500    0.30580
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.34650   11.31200   0.03450    0.30499
保德信亞太基金                                                     20.07000   20.20000  -0.13000   -0.64356
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.76300    8.74470   0.01830    0.20927
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.19590   12.17050   0.02540    0.20870
保德信店頭市場基金                                                 38.36000   38.12000   0.24000    0.62959
保德信拉丁美洲基金                                                  7.12000    7.08000   0.04000    0.56497
保德信金平衡基金                                                   31.47000   31.34000   0.13000    0.41481
保德信金滿意基金                                                   44.47000   44.33000   0.14000    0.31581
保德信科技島基金                                                   29.23000   29.10000   0.13000    0.44674
保德信高成長基金                                                  101.20000  100.42000   0.78000    0.77674
保德信貨幣市場基金                                                 15.85650   15.85620   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.74720   10.73080   0.01640    0.15283
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.99530   10.96680   0.02850    0.25988
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.10430   11.09020   0.01410    0.12714
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.63730   10.61250   0.02480    0.23369
保德信新世紀基金                                                   10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.23130    8.22840   0.00290    0.03524
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.45180   10.44940   0.00240    0.02297
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.77360   11.76940   0.00420    0.03569
保德信新興趨勢組合基金                                             10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
保德信瑞騰基金                                                     15.66240   15.66230   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.46100    9.45080   0.01020    0.10793
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.01210   10.00130   0.01080    0.10799
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.38980    9.37640   0.01340    0.14291
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.69650    9.68090   0.01560    0.16114
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.66830    9.64710   0.02120    0.21976
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.10570   10.08580   0.01990    0.19731
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.52390    9.51410   0.00980    0.10301
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.88960    9.87940   0.01020    0.10325
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.16430   10.14850   0.01580    0.15569
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.81330    9.79920   0.01410    0.14389
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.20080   10.18560   0.01520    0.14923
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.74180    9.73440   0.00740    0.07602
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.05920   10.05190   0.00730    0.07262
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.79380    9.78280   0.01100    0.11244
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.33630   10.31800   0.01830    0.17736
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.66850    9.66210   0.00640    0.06624
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.05480   10.04810   0.00670    0.06668
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.96790    9.94610   0.02180    0.21918
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.97180    9.95000   0.02180    0.21910
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.25690   10.23830   0.01860    0.18167
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.93840    9.92790   0.01050    0.10576
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.93850    9.92820   0.01030    0.10374
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.18010   10.13610   0.04400    0.43409
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.20790   10.18890   0.01900    0.18648
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.91030    9.90280   0.00750    0.07574
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98400    9.96610   0.01790    0.17961
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.35700   10.33790   0.01910    0.18476
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.13670   10.12120   0.01550    0.15314
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.78520   10.76870   0.01650    0.15322
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.98290    9.97720   0.00570    0.05713
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.28240   10.27650   0.00590    0.05741
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.41640   10.40220   0.01420    0.13651
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.43600   10.43630  -0.00030   -0.00287
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.45990   10.44900   0.01090    0.10432
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.01320    9.98510   0.02810    0.28142
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.01560    9.98750   0.02810    0.28135
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型              9.94900    9.91670   0.03230    0.32571
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型              9.95120    9.91980   0.03140    0.31654
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.01000    9.99930   0.01070    0.10701
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.01130   10.00060   0.01070    0.10699
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.89420    9.82760   0.06660    0.67768
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.89470    9.82810   0.06660    0.67765
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.13300   10.11520   0.01780    0.17597
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.13080   10.11350   0.01730    0.17106
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.23380   10.21500   0.01880    0.18404
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.41920   10.40050   0.01870    0.17980
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.92910    9.92300   0.00610    0.06147
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.02420   10.01800   0.00620    0.06189
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96810    1.96530   0.00280    0.14247
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.84200    2.83810   0.00390    0.13742
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28880    0.28920  -0.00040   -0.13831
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45560    0.45630  -0.00070   -0.15341
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.19500    8.20340  -0.00840   -0.10240
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.06440   12.07410  -0.00970   -0.08034
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.72870    9.71380   0.01490    0.15339
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.47140   12.45230   0.01910    0.15339
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.62400    8.63010  -0.00610   -0.07068
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.09950   11.10740  -0.00790   -0.07112
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.53580   10.52980   0.00600    0.05698
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.33840   10.32790   0.01050    0.10167
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.00000   19.87000   0.13000    0.65425
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4640.35000 4610.60000  29.75000    0.64525
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.14100   10.14070   0.00030    0.00296
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.03640   11.03630   0.00010    0.00091
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.02870   10.02520   0.00350    0.03491
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.33650    9.32960   0.00690    0.07396
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.92800    9.92040   0.00760    0.07661
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.33130    9.32140   0.00990    0.10621
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.69860    9.68860   0.01000    0.10321
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.32670   10.28620   0.04050    0.39373
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.86640    5.86270   0.00370    0.06311
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.87830   10.87140   0.00690    0.06347
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.09000   10.26000  -0.17000   -1.65692
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.58000   10.73000  -0.15000   -1.39795
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.03000   10.22000  -0.19000   -1.85910
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.09000   10.26000  -0.17000   -1.65692
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.58000   10.73000  -0.15000   -1.39795
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.03000   10.22000  -0.19000   -1.85910
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.63680   10.72370  -0.08690   -0.81035
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.66250   11.76470  -0.10220   -0.86870
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.87840   10.97610  -0.09770   -0.89012
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.11500    9.18950  -0.07450   -0.81071
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.44770    9.53050  -0.08280   -0.86879
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.33380    9.41760  -0.08380   -0.88982
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.46960   10.55520  -0.08560   -0.81097
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.95690   11.05300  -0.09610   -0.86945
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.94450   11.04270  -0.09820   -0.88928
柏瑞巨人基金                                                       13.39000   13.34000   0.05000    0.37481
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70940   13.70930   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.48000   16.43000   0.05000    0.30432
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.39880   14.38560   0.01320    0.09176
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.81050   12.80420   0.00630    0.04920
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.36550   13.36140   0.00410    0.03069
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.52590    8.51810   0.00780    0.09157
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.77210    6.76590   0.00620    0.09164
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.69730    8.69310   0.00420    0.04831
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.53410    8.52680   0.00730    0.08561
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.77450   10.77120   0.00330    0.03064
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.42900    8.41950   0.00950    0.11283
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          13.00070   12.99440   0.00630    0.04848
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.47210   12.46070   0.01140    0.09149
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.43060   13.41920   0.01140    0.08495
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.16700   12.16330   0.00370    0.03042
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.96900    8.96080   0.00820    0.09151
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.72200    9.71730   0.00470    0.04837
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.75160    9.74330   0.00830    0.08519
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.57860    9.57560   0.00300    0.03133
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.44800    9.43730   0.01070    0.11338
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.75210   10.74800   0.00410    0.03815
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.76930   10.76380   0.00550    0.05110
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.53670   10.53930  -0.00260   -0.02467
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.64900   10.64110   0.00790    0.07424
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.81860    9.81490   0.00370    0.03770
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.57940    9.57460   0.00480    0.05013
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.70070   10.69060   0.01010    0.09448
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.60290    9.60520  -0.00230   -0.02395
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.71340    9.70620   0.00720    0.07418
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.73200   10.72790   0.00410    0.03822
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.76970   10.76420   0.00550    0.05110
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.53720   10.53980  -0.00260   -0.02467
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.65020   10.64230   0.00790    0.07423
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.81850    9.81470   0.00380    0.03872
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.57970    9.57480   0.00490    0.05118
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.88580   10.87550   0.01030    0.09471
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.60320    9.60550  -0.00230   -0.02394
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.71400    9.70680   0.00720    0.07417
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.35370   11.34810   0.00560    0.04935
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.85120   12.84470   0.00650    0.05060
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.09460   12.09510  -0.00050   -0.00413
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.93990    8.93550   0.00440    0.04924
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67640    9.67160   0.00480    0.04963
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.58420    9.58460  -0.00040   -0.00417
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04830   11.04290   0.00540    0.04890
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.96660   11.96060   0.00600    0.05016
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.68430   11.68480  -0.00050   -0.00428
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.94010    8.93580   0.00430    0.04812
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.67700    9.67210   0.00490    0.05066
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.58460    9.58500  -0.00040   -0.00417
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.31000   13.45000  -0.14000   -1.04089
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.11000   14.26000  -0.15000   -1.05189
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.24000    9.35000  -0.11000   -1.17647
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.51000    8.60000  -0.09000   -1.04651
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.22000    9.32000  -0.10000   -1.07296
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.23000   11.34000  -0.11000   -0.97002
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.04000   11.16000  -0.12000   -1.07527
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.33000   11.45000  -0.12000   -1.04803
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.02000   13.13000  -0.11000   -0.83778
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.31000   13.43000  -0.12000   -0.89352
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.14000   10.03000   0.11000    1.09671
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.17440   12.15980   0.01460    0.12007
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.39110   10.38480   0.00630    0.06067
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.72400    7.71470   0.00930    0.12055
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.23050   10.22430   0.00620    0.06064
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.72000   11.69000   0.03000    0.25663
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.30660   12.30040   0.00620    0.05040
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.08950   12.08840   0.00110    0.00910
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.04720   11.04880  -0.00160   -0.01448
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.51480    8.51050   0.00430    0.05053
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61510    9.61420   0.00090    0.00936
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.64580    9.64720  -0.00140   -0.01451
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.62980   11.62870   0.00110    0.00946
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.80690   10.80140   0.00550    0.05092
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.02870   11.03030  -0.00160   -0.01451
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.95760    9.95670   0.00090    0.00904
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.20000    9.19540   0.00460    0.05003
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.15730    9.15420   0.00310    0.03386
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.67230    9.67370  -0.00140   -0.01447
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.64520   12.63960   0.00560    0.04431
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.21170   12.20580   0.00590    0.04834
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.49860   11.50100  -0.00240   -0.02087
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.02420    7.02110   0.00310    0.04415
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.77850    8.77420   0.00430    0.04901
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.42770    9.42970  -0.00200   -0.02121
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.87040   10.86560   0.00480    0.04418
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.51660   11.51900  -0.00240   -0.02084
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.50890    9.50430   0.00460    0.04840
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.96380    8.95980   0.00400    0.04464
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.62940    9.63140  -0.00200   -0.02077
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.12750   12.11070   0.01680    0.13872
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.97210   12.95580   0.01630    0.12581
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.79320   11.78310   0.01010    0.08572
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.37060    9.35770   0.01290    0.13785
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.04920   10.03660   0.01260    0.12554
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.02570   10.01700   0.00870    0.08685
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.22720   12.21180   0.01540    0.12611
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.82000   10.80510   0.01490    0.13790
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.23670   11.22700   0.00970    0.08640
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.98320    9.96940   0.01380    0.13842
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.53720    9.52400   0.01320    0.13860
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.29220   10.27920   0.01300    0.12647
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.76490    9.75650   0.00840    0.08610
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.08000   19.03000   0.05000    0.26274
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.89000   17.85000   0.04000    0.22409
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.42810   13.40590   0.02220    0.16560
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.39140   10.39550  -0.00410   -0.03944
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.48040   11.47700   0.00340    0.02962
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.44010   12.42210   0.01800    0.14490
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.95160   10.96040  -0.00880   -0.08029
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.95560    8.95920  -0.00360   -0.04018
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.55020    9.54730   0.00290    0.03038
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.38220    9.36860   0.01360    0.14517
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.48660    9.49410  -0.00750   -0.07900
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.09020    9.09380  -0.00360   -0.03959
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.35000    9.34720   0.00280    0.02996
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.25720   11.24090   0.01630    0.14501
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.42890    9.43640  -0.00750   -0.07948
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            44.47570   44.24050   0.23520    0.53164
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.83930    9.86670  -0.02740   -0.27770
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.79690    9.78990   0.00700    0.07150
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.93000   11.01000  -0.08000   -0.72661
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.71000   34.21000   0.50000    1.46156
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.84800   11.84730   0.00070    0.00591
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.66750    1.67310  -0.00560   -0.33471
國泰大中華基金                                                     21.43000   21.22000   0.21000    0.98963
國泰小龍基金-新台幣                                                16.20000   16.12000   0.08000    0.49628
國泰中小成長基金-新台幣                                            46.50000   46.10000   0.40000    0.86768
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.61750    4.64980  -0.03230   -0.69465
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.71190    0.71930  -0.00740   -1.02878
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.76260    0.77050  -0.00790   -1.02531
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.23000   20.42000  -0.19000   -0.93046
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               43.43940   43.15260   0.28680    0.66462
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.47040    2.49620  -0.02580   -1.03357
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34630    0.35110  -0.00480   -1.36713
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.77850   10.91630  -0.13780   -1.26233
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33770    0.33850  -0.00080   -0.23634
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.30630   10.32140  -0.01510   -0.14630
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.52860    4.58680  -0.05820   -1.26886
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.63360    0.64390  -0.01030   -1.59963
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.83000   20.13000  -0.30000   -1.49031
國泰中港台基金-人民幣                                               3.49900    3.54980  -0.05080   -1.43107
國泰中港台基金-美元                                                 0.49560    0.50460  -0.00900   -1.78359
國泰中港台基金-新台幣                                              15.33000   15.59000  -0.26000   -1.66774
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.07480   10.07060   0.00420    0.04171
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.20450   10.19880   0.00570    0.05589
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.24620   10.22960   0.01660    0.16227
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.22000   27.26000  -0.04000   -0.14674
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.05000   12.04000   0.01000    0.08306
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.79000   33.82000  -0.03000   -0.08870
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35860    0.35850   0.00010    0.02789
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33530    0.33530   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33620    0.33620   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.13810   11.12520   0.01290    0.11595
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.42730   10.41520   0.01210    0.11618
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.45940   10.44730   0.01210    0.11582
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47020   12.47000   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42490    0.42370   0.00120    0.28322
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37410    0.37310   0.00100    0.26802
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45400    0.45270   0.00130    0.28717
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.16000   11.12000   0.04000    0.35971
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55950    0.55800   0.00150    0.26882
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.63210    2.61800   0.01410    0.53858
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37180    0.37100   0.00080    0.21563
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.55000   11.51000   0.04000    0.34752
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54420    0.54320   0.00100    0.18409
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49590    0.49190   0.00400    0.81317
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.48000   14.35000   0.13000    0.90592
國泰全球資源基金-美元                                               0.16410    0.16270   0.00140    0.86048
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.17000    5.12000   0.05000    0.97656
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61150    0.61080   0.00070    0.11460
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.98000   18.94000   0.04000    0.21119
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.38000   18.34000   0.04000    0.21810
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89060    0.88980   0.00080    0.08991
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.35000   21.36000  -0.01000   -0.04682
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.99000   22.90000   0.09000    0.39301
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.57650    2.57030   0.00620    0.24122
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36490    0.36530  -0.00040   -0.10950
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31080    0.31110  -0.00030   -0.09643
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.27930   11.28040  -0.00110   -0.00975
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.60860    9.60950  -0.00090   -0.00937
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53060    0.53120  -0.00060   -0.11295
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38800    0.38850  -0.00050   -0.12870
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
國泰科技生化基金                                                   36.94000   36.59000   0.35000    0.95655
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.87000   29.78000   0.09000    0.30222
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.11000   12.12000  -0.01000   -0.08251
國泰美國費城半導體基金                                             15.64000   15.57000   0.07000    0.44958
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    46.13540   45.86550   0.26990    0.58846
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.34430   16.40530  -0.06100   -0.37183
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    25.18910   24.97860   0.21050    0.84272
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.56900   45.42130   0.14770    0.32518
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.54280   46.44950   0.09330    0.20086
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.37440   43.32090   0.05350    0.12350
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32130    0.32080   0.00050    0.15586
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.98470    9.96310   0.02160    0.21680
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.04740   10.02560   0.02180    0.21744
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32200    0.32130   0.00070    0.21786
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                         10.00260    9.97750   0.02510    0.25157
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.08170   10.05630   0.02540    0.25258
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32250    0.32170   0.00080    0.24868
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.01900    9.99070   0.02830    0.28326
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.10750   10.07880   0.02870    0.28476
國泰紐幣2021保本基金                                               12.92960   12.92790   0.00170    0.01315
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.30700   13.30690   0.00010    0.00075
國泰紐幣保本基金                                                   12.79330   12.79310   0.00020    0.00156
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.54000   24.31000   0.23000    0.94611
國泰富時中國A50基金                                                21.85000   21.68000   0.17000    0.78413
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.85510   47.60430   0.25080    0.52684
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34940    0.34900   0.00040    0.11461
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.51910    0.51850   0.00060    0.11572
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.36760   41.41030  -0.04270   -0.10311
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.19000   21.15000   0.04000    0.18913
國泰新興市場基金-美元                                               0.38850    0.39160  -0.00310   -0.79162
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.06000   12.14000  -0.08000   -0.65898
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.45870    2.45020   0.00850    0.34691
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49950    1.49430   0.00520    0.34799
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35790    0.35790   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22050    0.22040   0.00010    0.04537
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.80400   10.79780   0.00620    0.05742
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.46470    6.46090   0.00380    0.05882
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                16.15000   16.11000   0.04000    0.24829
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       45.45230   45.20350   0.24880    0.55040
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.82200   45.56020   0.26180    0.57462
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.92900   42.78560   0.14340    0.33516
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.65000   12.71000  -0.06000   -0.47207
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   39.31000   38.94000   0.37000    0.95018
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.75000   23.58000   0.17000    0.72095
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34540    0.34180   0.00360    1.05325
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.19000   10.08000   0.11000    1.09127
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.78090   38.82770  -0.04680   -0.12053
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.26000   22.18000   0.08000    0.36069
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.70000   19.80000  -0.10000   -0.50505
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.65000   18.52000   0.13000    0.70194
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41710    0.41680   0.00030    0.07198
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.54370   12.53010   0.01360    0.10854
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國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.58760   10.58520   0.00240    0.02267
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.49230   10.48460   0.00770    0.07344
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.60650   10.58950   0.01700    0.16054
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.25920   10.25690   0.00230    0.02242
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.19570   10.19020   0.00550    0.05397
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.25600   10.23950   0.01650    0.16114
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.96740    9.96010   0.00730    0.07329
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.87020    9.85380   0.01640    0.16643
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94910    9.93720   0.01190    0.11975
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.76810    9.74600   0.02210    0.22676
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.96720    9.96000   0.00720    0.07229
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.86520    9.84890   0.01630    0.16550
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94900    9.93710   0.01190    0.11975
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.76820    9.74610   0.02210    0.22676
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47420   11.47400   0.00020    0.00174
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83070    9.86040  -0.02970   -0.30120
第一金大中華基金                                                   27.33000   27.23000   0.10000    0.36724
第一金小型精選基金                                                 34.54000   34.40000   0.14000    0.40698
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.37000   14.50000  -0.13000   -0.89655
第一金中國世紀基金-美元                                             8.70950    8.81940  -0.10990   -1.24612
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.31000   10.42000  -0.11000   -1.05566
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.30000   10.42000  -0.12000   -1.15163
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.85260    9.84330   0.00930    0.09448
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.21760    8.21960  -0.00200   -0.02433
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.48380   11.47330   0.01050    0.09152
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.75970    9.76210  -0.00240   -0.02458
第一金中概平衡基金                                                 29.41000   29.36000   0.05000    0.17030
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33900   15.33880   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.83700  178.83400   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.64520   15.48220   0.16300    1.05282
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.64400   15.48090   0.16310    1.05356
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.12000   14.94000   0.18000    1.20482
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.12000   14.95000   0.17000    1.13712
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.47510   10.43240   0.04270    0.40930
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.47330   10.43060   0.04270    0.40937
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.12030   10.04270   0.07760    0.77270
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.12040   10.04270   0.07770    0.77370
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.37000   10.28000   0.09000    0.87549
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.37000   10.28000   0.09000    0.87549
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.76750   13.78400  -0.01650   -0.11970
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.78590   13.80240  -0.01650   -0.11954
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.10000   13.10000   0.00000    0.00000
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.86430    9.83630   0.02800    0.28466
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.85790    9.82990   0.02800    0.28485
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.46460    9.43320   0.03140    0.33287
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.48880    9.45740   0.03140    0.33202
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.81380   10.78440   0.02940    0.27262
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.41580   10.38120   0.03460    0.33329
第一金全球大趨勢基金                                               25.35000   25.19000   0.16000    0.63517
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.33800    9.18060   0.15740    1.71448
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.44640    6.33780   0.10860    1.71353
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.20630   10.09190   0.11440    1.13358
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.20660   10.09210   0.11450    1.13455
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.70000    9.59000   0.11000    1.14703
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.70000    9.59000   0.11000    1.14703
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.18660   11.06100   0.12560    1.13552
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.18840   11.06280   0.12560    1.13534
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.64000   10.51000   0.13000    1.23692
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.64000   10.51000   0.13000    1.23692
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.59790    8.56810   0.02980    0.34780
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.61310   10.57630   0.03680    0.34795
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.29230    9.27630   0.01600    0.17248
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.28980    9.27480   0.01500    0.16173
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.69920    7.69400   0.00520    0.06759
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.69420    7.68900   0.00520    0.06763
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.44770    8.43840   0.00930    0.11021
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.44820    8.43900   0.00920    0.10902
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.76480   11.74510   0.01970    0.16773
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.76550   11.74550   0.02000    0.17028
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.31100   10.30400   0.00700    0.06793
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.31180   10.30480   0.00700    0.06793
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.08440   15.06780   0.01660    0.11017
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           15.08410   15.06750   0.01660    0.11017
第一金亞洲科技基金                                                 18.76000   18.73000   0.03000    0.16017
第一金亞洲新興市場基金                                             12.82000   12.82000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                                  8.33000    8.28000   0.05000    0.60386
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.16230   10.15270   0.00960    0.09456
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.16230   10.15270   0.00960    0.09456
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.14080   10.12040   0.02040    0.20157
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.14080   10.12030   0.02050    0.20256
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.16230   10.15270   0.00960    0.09456
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.18070   10.16550   0.01520    0.14953
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.16230   10.15270   0.00960    0.09456
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.14080   10.12040   0.02040    0.20157
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.15370   10.13310   0.02060    0.20329
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.14080   10.12040   0.02040    0.20157
第一金創新趨勢基金                                                 23.07000   22.98000   0.09000    0.39164
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  43.87070   43.69930   0.17140    0.39223
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            43.79780   43.58260   0.21520    0.49378
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      44.54580   44.31610   0.22970    0.51832
第一金電子基金                                                     36.75000   36.64000   0.11000    0.30022
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.55000   19.40000   0.15000    0.77320
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.57000   20.45000   0.12000    0.58680
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.28000    9.36000  -0.08000   -0.85470
統一大中華中小基金(美元)                                            8.22000    8.32000  -0.10000   -1.20192
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.23000   12.37000  -0.14000   -1.13177
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
統一大滿貫基金-A類型                                               37.72000   37.45000   0.27000    0.72096
統一大滿貫基金-I類型                                               37.72000   37.45000   0.27000    0.72096
統一大龍印基金                                                     14.94000   15.05000  -0.11000   -0.73090
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.77000   10.90000  -0.13000   -1.19266
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.56000    9.72000  -0.16000   -1.64609
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.92000   11.09000  -0.17000   -1.53291
統一中小基金                                                       25.93000   25.79000   0.14000    0.54285
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.00060    9.95200   0.04860    0.48834
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.02380    9.01890   0.00490    0.05433
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.75870    8.74640   0.01230    0.14063
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.65210   12.59060   0.06150    0.48846
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.37370   11.36760   0.00610    0.05366
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.99560   10.98020   0.01540    0.14025
統一台灣動力基金                                                   20.40000   20.33000   0.07000    0.34432
統一全天候基金-A類型                                              119.68000  118.99000   0.69000    0.57988
統一全天候基金-I類型                                              120.46000  119.76000   0.70000    0.58450
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.55230    8.48390   0.06840    0.80623
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.01130    7.98180   0.02950    0.36959
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.03980    8.00170   0.03810    0.47615
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.28960    9.21530   0.07430    0.80627
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.70990    8.67780   0.03210    0.36991
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.73340    8.69190   0.04150    0.47746
統一全球債券組合基金                                               12.40420   12.39260   0.01160    0.09360
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.58000   16.43000   0.15000    0.91296
統一全球新科技基金(美元)                                           15.13000   15.05000   0.08000    0.53156
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.59000   14.50000   0.09000    0.62069
統一亞太基金                                                       25.84000   25.99000  -0.15000   -0.57715
統一亞洲大金磚基金                                                 12.41000   12.49000  -0.08000   -0.64051
統一奔騰基金                                                       63.21000   63.03000   0.18000    0.28558
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75170   16.75150   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               12.28000   12.39000  -0.11000   -0.88781
統一強漢基金(美元)                                                 10.72000   10.86000  -0.14000   -1.28913
統一強漢基金(新台幣)                                               28.36000   28.71000  -0.35000   -1.21909
統一統信基金                                                       32.28000   32.10000   0.18000    0.56075
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             37.80000   37.61120   0.18880    0.50198
統一黑馬基金                                                       63.47000   63.43000   0.04000    0.06306
統一新亞洲科技能源基金                                             17.08000   17.09000  -0.01000   -0.05851
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.12100    8.11520   0.00580    0.07147
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.89510   10.88730   0.00780    0.07164
統一經建基金                                                       50.52000   50.29000   0.23000    0.45735
統一龍馬基金                                                       73.51000   72.78000   0.73000    1.00302
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.09000   21.95000   0.14000    0.63781
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              50.90000   50.55000   0.35000    0.69238
野村中國機會基金                                                   15.01000   15.21000  -0.20000   -1.31492
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41120   10.40210   0.00910    0.08748
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36340   10.35760   0.00580    0.05600
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.37100   10.35500   0.01600    0.15451
野村巴西基金                                                        6.77000    6.69000   0.08000    1.19581
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.83000   11.74000   0.09000    0.76661
野村台灣高股息基金                                                 26.09000   26.09000   0.00000    0.00000
野村台灣運籌基金                                                   39.65000   39.33000   0.32000    0.81363
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.93250    9.92210   0.01040    0.10482
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.80110    9.79890   0.00220    0.02245
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83780    9.83420   0.00360    0.03661
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.55910   10.54790   0.01120    0.10618
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.31190   10.30960   0.00230    0.02231
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05450   10.05090   0.00360    0.03582
野村平衡基金                                                       21.09000   20.95000   0.14000    0.66826
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94110    9.93050   0.01060    0.10674
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.18590   10.17110   0.01480    0.14551
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95810    9.95130   0.00680    0.06833
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94130    9.93070   0.01060    0.10674
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.18610   10.17130   0.01480    0.14551
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95880    9.95200   0.00680    0.06833
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92150    9.91260   0.00890    0.08978
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.00210    9.99090   0.01120    0.11210
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.02460   10.01760   0.00700    0.06988
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.94320    9.93150   0.01170    0.11781
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.97000    9.89000   0.08000    0.80890
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.51000   10.38000   0.13000    1.25241
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.89000   14.76000   0.13000    0.88076
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.64000   12.49000   0.15000    1.20096
野村全球生技醫療基金                                               16.55000   16.42000   0.13000    0.79172
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.23000   10.21830   0.01170    0.11450
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.19050   10.18210   0.00840    0.08250
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11500   10.10250   0.01250    0.12373
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.47200   10.45890   0.01310    0.12525
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.39540   10.38670   0.00870    0.08376
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.32490   10.31200   0.01290    0.12510
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.22800   10.21530   0.01270    0.12432
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.91320   10.90000   0.01320    0.12110
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.78630   10.77740   0.00890    0.08258
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.71530   10.70190   0.01340    0.12521
野村全球品牌基金                                                   28.64000   28.48000   0.16000    0.56180
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.78000   12.76000   0.02000    0.15674
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.41000   19.37000   0.04000    0.20650
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.22000   12.19000   0.03000    0.24610
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.02100   11.01920   0.00180    0.01634
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.02750   11.03150  -0.00400   -0.03626
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.78440   10.78600  -0.00160   -0.01483
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.52730    8.52500   0.00230    0.02698
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.35850    8.35310   0.00540    0.06465
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.92540    7.91680   0.00860    0.10863
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.03710   11.03440   0.00270    0.02447
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.53590   10.52910   0.00680    0.06458
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.09210   10.08120   0.01090    0.10812
野村成長基金                                                       34.02000   33.72000   0.30000    0.88968
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.29450    8.31900  -0.02450   -0.29451
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.31220    8.33830  -0.02610   -0.31301
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.51440    8.53490  -0.02050   -0.24019
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.66730    9.69550  -0.02820   -0.29086
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.53350    9.56340  -0.02990   -0.31265
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.74580    9.76930  -0.02350   -0.24055
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.16000    9.23000  -0.07000   -0.75840
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.26000   13.37000  -0.11000   -0.82274
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.04250   10.04540  -0.00290   -0.02887
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.97800    9.97820  -0.00020   -0.00200
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.86020    9.85320   0.00700    0.07104
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.49110    9.49160  -0.00050   -0.00527
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.50470    9.50480  -0.00010   -0.00105
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.59770    9.59080   0.00690    0.07194
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                            9.99360    9.98650   0.00710    0.07110
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.66420   10.67260  -0.00840   -0.07871
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.57070   10.57090  -0.00020   -0.00189
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.67340   10.66570   0.00770    0.07219
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.83730    9.83110   0.00620    0.06307
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.84020    9.83720   0.00300    0.03050
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.74380    9.73520   0.00860    0.08834
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.29520    8.28790   0.00730    0.08808
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.92520    8.91870   0.00650    0.07288
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.79130    8.78860   0.00270    0.03072
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.91190    9.90320   0.00870    0.08785
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.57360   13.56170   0.01190    0.08775
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.78210   12.77300   0.00910    0.07124
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.34010   10.33700   0.00310    0.02999
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49450   10.48410   0.01040    0.09920
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45080   10.44420   0.00660    0.06319
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.48180   10.47260   0.00920    0.08785
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.79150   10.78090   0.01060    0.09832
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72590   10.71910   0.00680    0.06344
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.67510   10.66570   0.00940    0.08813
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.77460   10.76250   0.01210    0.11243
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.69770   10.69000   0.00770    0.07203
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.82500   10.80500   0.02000    0.18510
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.33060   10.32750   0.00310    0.03002
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.88470    9.88640  -0.00170   -0.01720
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.51190    9.51270  -0.00080   -0.00841
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.97900    8.97640   0.00260    0.02896
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.55440   11.55100   0.00340    0.02943
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.46400   10.44310   0.02090    0.20013
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.62900   11.61620   0.01280    0.11019
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.05120   11.03160   0.01960    0.17767
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.79610   10.77450   0.02160    0.20047
野村泰國基金                                                       43.44000   43.34000   0.10000    0.23073
野村高科技基金                                                     11.67000   11.59000   0.08000    0.69025
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.59330   10.58760   0.00570    0.05384
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.20280   10.20140   0.00140    0.01372
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.84310   10.82730   0.01580    0.14593
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.57760    9.57930  -0.00170   -0.01775
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.54070    9.53580   0.00490    0.05139
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.82830    9.80880   0.01950    0.19880
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.26650   12.26420   0.00230    0.01875
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.45130   14.42240   0.02890    0.20038
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.11520   11.11720  -0.00200   -0.01799
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.08010   11.07430   0.00580    0.05237
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.59090   11.56790   0.02300    0.19883
野村貨幣市場基金                                                   16.35480   16.35450   0.00030    0.00183
野村新馬基金                                                       14.74000   14.82000  -0.08000   -0.53981
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38310   10.37190   0.01120    0.10798
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.97390   10.00730  -0.03340   -0.33376
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.08190   10.10440  -0.02250   -0.22268
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.30450   10.29930   0.00520    0.05049
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25420   10.24950   0.00470    0.04586
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.23990   10.23460   0.00530    0.05179
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.71680   10.71140   0.00540    0.05041
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62640   10.62230   0.00410    0.03860
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.66630   10.66070   0.00560    0.05253
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.04490   10.03910   0.00580    0.05777
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.02080   10.01680   0.00400    0.03993
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.90750    9.89910   0.00840    0.08486
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.73970   10.73370   0.00600    0.05590
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.66300   10.65890   0.00410    0.03847
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.54820   10.53930   0.00890    0.08445
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.59050   10.58170   0.00880    0.08316
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.90940    7.90290   0.00650    0.08225
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.31080   12.30080   0.01000    0.08130
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.23000    9.33000  -0.10000   -1.07181
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.42260   10.41310   0.00950    0.09123
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.69060   10.67520   0.01540    0.14426
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36190   10.35590   0.00600    0.05794
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.42710   10.41000   0.01710    0.16427
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41010   10.39300   0.01710    0.16453
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.42300   10.41360   0.00940    0.09027
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.69150   10.67620   0.01530    0.14331
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36170   10.35570   0.00600    0.05794
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.42970   10.41210   0.01760    0.16903
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.40930   10.39220   0.01710    0.16455
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.43200   10.42330   0.00870    0.08347
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.70660   10.69200   0.01460    0.13655
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36920   10.36410   0.00510    0.04921
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.43350   10.41730   0.01620    0.15551
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42200   10.40530   0.01670    0.16050
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.43200   10.42330   0.00870    0.08347
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.70820   10.69360   0.01460    0.13653
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.37690   10.37180   0.00510    0.04917
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.44780   10.43160   0.01620    0.15530
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.42330   10.40660   0.01670    0.16048
野村精選貨幣市場基金                                               12.12210   12.12200   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.81000   11.73000   0.08000    0.68201
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.93000   10.85000   0.08000    0.73733
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
野村積極成長基金                                                   14.43000   14.30000   0.13000    0.90909
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.18000   11.07000   0.11000    0.99368
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    40.54000   40.13000   0.41000    1.02168
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.77690   10.76940   0.00750    0.06964
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.58400    8.58170   0.00230    0.02680
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.89610    7.89260   0.00350    0.04435
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71590    7.71060   0.00530    0.06874
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.42500   12.42250   0.00250    0.02012
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.09510   11.09030   0.00480    0.04328
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.88420   10.87680   0.00740    0.06803
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.77000   11.70000   0.07000    0.59829
野村環球基金-人民幣計價                                            17.95000   17.85000   0.10000    0.56022
野村環球基金-美元計價                                              13.85000   13.78000   0.07000    0.50798
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.51000   19.40000   0.11000    0.56701
野村鴻利基金                                                       25.32000   25.15000   0.17000    0.67594
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91280   16.91260   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       21.43000   21.26000   0.17000    0.79962
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.00000   13.16000  -0.16000   -1.21581
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.45000   15.43000   0.02000    0.12962
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.72740   10.71290   0.01450    0.13535
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.04450   14.02550   0.01900    0.13547
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.97860   10.95940   0.01920    0.17519
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.59330   10.60790  -0.01460   -0.13763
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.84600   10.82230   0.02370    0.21899
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.42820   10.43780  -0.00960   -0.09197
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.35610   10.32950   0.02660    0.25751
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.14890   10.15470  -0.00580   -0.05712
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.98190    9.97720   0.00470    0.04711
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.39990   10.39500   0.00490    0.04714
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.58850   10.58520   0.00330    0.03118
凱基台商天下基金                                                   14.64000   14.63000   0.01000    0.06835
凱基台灣精五門基金                                                 23.16000   23.07000   0.09000    0.39012
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       45.73830   45.51480   0.22350    0.49105
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   47.89550   47.80970   0.08580    0.17946
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.29810   41.39610  -0.09800   -0.23674
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.48730   10.49270  -0.00540   -0.05146
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.82470   45.60880   0.21590    0.47337
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.89410   46.70080   0.19330    0.41391
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             46.79100   46.51740   0.27360    0.58817
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.47000   13.55000  -0.08000   -0.59041
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.80150   11.91030  -0.10880   -0.91350
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.71000   11.81000  -0.10000   -0.84674
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60630   11.60610   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       30.75000   30.65000   0.10000    0.32626
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.56000   22.41000   0.15000    0.66934
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.70020   21.57560   0.12460    0.57750
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.29000   17.43000  -0.14000   -0.80321
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.39880   16.55230  -0.15350   -0.92736
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.52000    7.53000  -0.01000   -0.13280
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    41.89160   41.69020   0.20140    0.48309
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.35460   42.18280   0.17180    0.40728
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.20760   41.99100   0.21660    0.51582
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.95000   11.82000   0.13000    1.09983
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.29520   11.20790   0.08730    0.77891
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.89000   10.79000   0.10000    0.92678
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.36580   12.29020   0.07560    0.61512
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.76000   12.67000   0.09000    0.71034
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.07000   12.99000   0.08000    0.61586
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.71040   12.65230   0.05810    0.45921
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.70890   10.62080   0.08810    0.82950
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.15220   10.10240   0.04980    0.49295
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.24370   10.18260   0.06110    0.60004
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.70880   10.62060   0.08820    0.83046
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.15220   10.10240   0.04980    0.49295
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.24370   10.18260   0.06110    0.60004
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.14000   12.19000  -0.05000   -0.41017
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.36000   36.00000   0.36000    1.00000
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.22000   32.92000   0.30000    0.91130
富邦上証180基金                                                    31.58000   31.44000   0.14000    0.44529
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20660    0.20990  -0.00330   -1.57218
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.41000    6.51000  -0.10000   -1.53610
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.97000    6.01000  -0.04000   -0.66556
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.19000   47.60000   0.59000    1.23950
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.77020   12.86120  -0.09100   -0.70755
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.69750   11.79080  -0.09330   -0.79129
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.09250   11.19440  -0.10190   -0.91028
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.79390   10.87090  -0.07700   -0.70831
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.80310    9.88130  -0.07820   -0.79139
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.30660    9.39210  -0.08550   -0.91034
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.79370   19.84880  -0.05510   -0.27760
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.69880   11.69790   0.00090    0.00769
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.44390   10.46690  -0.02300   -0.21974
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.91230   13.88380   0.02850    0.20528
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01080    2.00980   0.00100    0.04976
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.40380    9.38460   0.01920    0.20459
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40830    1.40760   0.00070    0.04973
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.58090   12.55480   0.02610    0.20789
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81700    1.81520   0.00180    0.09916
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.46380   10.44210   0.02170    0.20781
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53270    1.53110   0.00160    0.10450
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.03720   11.03030   0.00690    0.06255
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.96680   10.96220   0.00460    0.04196
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.77000   14.71000   0.06000    0.40789
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.60000   19.72000  -0.12000   -0.60852
富邦日本東証基金                                                   20.77000   20.88000  -0.11000   -0.52682
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    48.45000   48.16000   0.29000    0.60216
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.14000   46.96000   0.18000    0.38330
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    54.45000   54.12000   0.33000    0.60976
富邦台灣心基金                                                     23.56000   23.35000   0.21000    0.89936
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.97000   47.70000   0.27000    0.56604
富邦台灣科技指數基金                                               59.02000   58.66000   0.36000    0.61371
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.28300   48.00410   0.27890    0.58099
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.09800   41.87520   0.22280    0.53206
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31540    0.31330   0.00210    0.67028
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.45000   10.37000   0.08000    0.77146
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.68580    2.67740   0.00840    0.31374
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36070    0.36020   0.00050    0.13881
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.12150   11.10060   0.02090    0.18828
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.28690    2.27970   0.00720    0.31583
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33890    0.33850   0.00040    0.11817
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.40250    9.38480   0.01770    0.18860
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.01000   22.39000  -0.38000   -1.69719
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.90000   14.66000   0.24000    1.63711
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 25.45000   26.18000  -0.73000   -2.78839
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72180   15.72160   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.09000   18.07000   0.02000    0.11068
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.52500   41.25850   0.26650    0.64593
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.72890   44.40120   0.32770    0.73804
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.59700   40.37840   0.21860    0.54138
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.07370   39.81330   0.26040    0.65405
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.93290   40.00950  -0.07660   -0.19145
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.14930   45.79170   0.35760    0.78093
富邦長紅基金                                                       65.47000   64.91000   0.56000    0.86273
富邦科技基金                                                       26.41000   26.29000   0.12000    0.45645
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.32160   41.11610   0.20550    0.49980
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        46.46730   46.05880   0.40850    0.88691
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.40800   40.14240   0.26560    0.66164
富邦恒生國企ETF基金                                                20.35000   20.45000  -0.10000   -0.48900
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.64000   13.64000   0.00000    0.00000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.08000   26.23000  -0.15000   -0.57186
富邦高成長基金                                                     25.25000   25.05000   0.20000    0.79840
富邦基金A類型                                                      14.72000   14.56000   0.16000    1.09890
富邦基金I類型                                                      14.72000   14.56000   0.16000    1.09890
富邦深証100基金                                                    10.64000   10.58000   0.06000    0.56711
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.65000   20.64000   0.01000    0.04845
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42360    0.42330   0.00030    0.07087
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.46130   12.45950   0.00180    0.01445
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.20960    9.20820   0.00140    0.01520
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29690    0.29670   0.00020    0.06741
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.38510    8.38390   0.00120    0.01431
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.07820   10.11810  -0.03990   -0.39434
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.71000   10.74100  -0.03100   -0.28861
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.25380    9.29050  -0.03670   -0.39503
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.82540    9.85380  -0.02840   -0.28821
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.68000   18.64000   0.04000    0.21459
富邦精準基金                                                       47.06000   46.75000   0.31000    0.66310
富邦精銳中小基金                                                   12.49000   12.45000   0.04000    0.32129
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.35000   19.26000   0.09000    0.46729
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.13000   22.04000   0.09000    0.40835
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.85000    6.88000  -0.03000   -0.43605
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              17.11000   16.95000   0.16000    0.94395
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.90000   19.76000   0.14000    0.70850
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.13110   11.13740  -0.00630   -0.05657
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.43190   10.49600  -0.06410   -0.61071
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.61690   10.67050  -0.05360   -0.50232
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.51270   10.51860  -0.00590   -0.05609
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.80640    9.86660  -0.06020   -0.61014
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.96940   10.01970  -0.05030   -0.50201
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   32.34000   32.09000   0.25000    0.77906
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.98340    9.97130   0.01210    0.12135
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.94970    9.94060   0.00910    0.09154
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.72940    9.71990   0.00950    0.09774
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.39880   10.38730   0.01150    0.11071
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.37300   10.36360   0.00940    0.09070
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.14540   10.13540   0.01000    0.09866
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.34690    8.34550   0.00140    0.01678
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.05140    9.04970   0.00170    0.01879
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.56780    8.56530   0.00250    0.02919
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.24480   10.24340   0.00140    0.01367
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.32720   10.32530   0.00190    0.01840
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.80990    9.80720   0.00270    0.02753
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.97120    9.96780   0.00340    0.03411
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.62640    8.62380   0.00260    0.03015
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.93810    9.93520   0.00290    0.02919
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.15980    9.15620   0.00360    0.03932
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.57750   11.57390   0.00360    0.03110
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.39620   11.39290   0.00330    0.02897
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.63460   10.63030   0.00430    0.04045
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.37250    9.36860   0.00390    0.04163
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.48000   15.42000   0.06000    0.38911
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.81060    8.81380  -0.00320   -0.03631
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.72120    9.72470  -0.00350   -0.03599
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.17100    9.17370  -0.00270   -0.02943
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76020   10.76470  -0.00450   -0.04180
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.79800   10.80180  -0.00380   -0.03518
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.25340   10.25600  -0.00260   -0.02535
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.33040    9.33250  -0.00210   -0.02250
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.97000   10.07000  -0.10000   -0.99305
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.37000   10.51000  -0.14000   -1.33206
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.17000    9.29000  -0.12000   -1.29171
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.30000    8.38000  -0.08000   -0.95465
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.76000   10.87000  -0.11000   -1.01196
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.55000   10.66000  -0.11000   -1.03189
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.22000    9.35000  -0.13000   -1.39037
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.07000    9.19000  -0.12000   -1.30577
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.26000   10.39000  -0.13000   -1.25120
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.23690   10.22030   0.01660    0.16242
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.46630    9.45840   0.00790    0.08352
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.96260    8.95020   0.01240    0.13854
富蘭克林華美中華基金                                               12.29000   12.39000  -0.10000   -0.80710
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.81000   23.61000   0.20000    0.84710
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.72000   22.55000   0.17000    0.75388
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.08190    8.06870   0.01320    0.16360
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.23920    9.23130   0.00790    0.08558
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.27830   10.26940   0.00890    0.08667
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.75230    9.73650   0.01580    0.16228
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.76780   11.75690   0.01090    0.09271
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.74060    8.73250   0.00810    0.09276
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.83560    8.82740   0.00820    0.09289
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.92610    9.91690   0.00920    0.09277
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.68100   14.65340   0.02760    0.18835
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.48430   10.46460   0.01970    0.18825
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.35640   10.33690   0.01950    0.18864
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.74750   10.73780   0.00970    0.09034
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.67700    7.67000   0.00700    0.09126
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.99390    8.98580   0.00810    0.09014
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.98890    9.97990   0.00900    0.09018
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.33090   11.31190   0.01900    0.16796
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55840    7.54570   0.01270    0.16831
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.87210    8.85720   0.01490    0.16822
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.01840   10.00160   0.01680    0.16797
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.01400   11.00340   0.01060    0.09633
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.69630    7.68890   0.00740    0.09624
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.13870    8.13170   0.00700    0.08608
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.24870    9.24620   0.00250    0.02704
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.38520   10.38230   0.00290    0.02793
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.02870   13.01750   0.01120    0.08604
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.03000    8.00000   0.03000    0.37500
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.31000    8.26000   0.05000    0.60533
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.94000    8.89000   0.05000    0.56243
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.10000   11.03000   0.07000    0.63463
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.05000    8.00000   0.05000    0.62500
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.15000   12.07000   0.08000    0.66280
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.24000    8.21000   0.03000    0.36541
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.22660   13.17370   0.05290    0.40156
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.09000   11.05000   0.04000    0.36199
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             41.76000   41.45000   0.31000    0.74789
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36250   10.36230   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.62000   14.49000   0.13000    0.89717
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.20000   13.12000   0.08000    0.60976
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.41000   15.31000   0.10000    0.65317
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.42650    9.42400   0.00250    0.02653
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.42650    9.42400   0.00250    0.02653
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.38630    9.37570   0.01060    0.11306
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.38630    9.37570   0.01060    0.11306
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.51200    9.51320  -0.00120   -0.01261
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.36290    9.36420  -0.00130   -0.01388
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.36290    9.36410  -0.00120   -0.01281
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.57340    9.56600   0.00740    0.07736
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.42350    9.41620   0.00730    0.07753
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.42350    9.41620   0.00730    0.07753
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.55650    6.56200  -0.00550   -0.08382
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.63250   10.67540  -0.04290   -0.40186
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.49470    9.48570   0.00900    0.09488
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.60660   11.59560   0.01100    0.09486
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.67760    6.66940   0.00820    0.12295
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.85280    8.84750   0.00530    0.05990
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.91810   10.90470   0.01340    0.12288
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    69.52000   69.16000   0.36000    0.52053
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    70.84000   70.29000   0.55000    0.78247
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.53410   62.21900   0.31510    0.50644
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.95000   20.85000   0.10000    0.47962
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              68.08960   67.52560   0.56400    0.83524
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 67.12240   66.68050   0.44190    0.66271
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.91960   11.91880   0.00080    0.00671
復華人生目標基金                                                   41.82170   41.60230   0.21940    0.52737
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
復華大中華中小策略基金                                              9.10000    9.15000  -0.05000   -0.54645
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                               10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
復華中小精選基金                                                   70.12000   69.49000   0.63000    0.90661
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.52150   51.47550   0.04600    0.08936
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.09500   61.84140   0.25360    0.41008
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.44000   10.51000  -0.07000   -0.66603
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.09000    9.18000  -0.09000   -0.98039
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.20000   12.29000  -0.09000   -0.73230
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.92000   10.99000  -0.07000   -0.63694
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.23000   10.33000  -0.10000   -0.96805
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
復華台灣智能基金                                                   12.25000   12.17000   0.08000    0.65735
復華全方位基金                                                     31.34000   30.99000   0.35000    1.12940
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.03000   12.97000   0.06000    0.46261
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.56000   20.45000   0.11000    0.53790
復華全球平衡基金-美元                                               9.27000    9.21000   0.06000    0.65147
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.74000   19.61000   0.13000    0.66293
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.57000   14.46000   0.11000    0.76072
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.08000   13.96000   0.12000    0.85960
復華全球原物料基金                                                  8.37000    8.41000  -0.04000   -0.47562
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.19000   13.14000   0.05000    0.38052
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.18830   12.18100   0.00730    0.05993
復華全球債券基金                                                   15.01600   14.99430   0.02170    0.14472
復華全球債券組合基金                                               15.38000   15.36000   0.02000    0.13021
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.48000   15.33000   0.15000    0.97847
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.65000   10.55000   0.10000    0.94787
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
復華有利貨幣市場基金                                               13.50640   13.50620   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
復華亞太成長基金                                                   12.79000   12.71000   0.08000    0.62943
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.19000    9.15000   0.04000    0.43716
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.79000    9.74000   0.05000    0.51335
復華東協世紀基金                                                   12.25000   12.28000  -0.03000   -0.24430
復華南非幣長期收益基金A                                            14.18000   14.22000  -0.04000   -0.28129
復華南非幣長期收益基金B                                             7.96000    7.98000  -0.02000   -0.25063
復華南非幣短期收益基金A                                            14.69000   14.70000  -0.01000   -0.06803
復華南非幣短期收益基金B                                             8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
復華美元高收益債券指數基金-美元                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      71.33730   70.70870   0.62860    0.88900
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.10000   22.00000   0.10000    0.45455
復華美國新星基金-美元                                              12.78000   12.69000   0.09000    0.70922
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.00000   12.89000   0.11000    0.85337
復華恒生基金                                                       20.64000   20.72000  -0.08000   -0.38610
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.51000    8.51000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.43000   28.49000  -0.06000   -0.21060
復華神盾基金                                                       28.64320   28.42960   0.21360    0.75133
復華高成長基金                                                     71.97000   71.57000   0.40000    0.55889
復華高益策略組合基金                                               13.63000   13.61000   0.02000    0.14695
復華貨幣市場基金                                                   14.47070   14.47050   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.64000   17.52000   0.12000    0.68493
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.49000   49.34000   0.15000    0.30401
復華復華基金                                                       22.54000   22.42000   0.12000    0.53524
復華華人世紀基金                                                   17.88000   17.94000  -0.06000   -0.33445
復華傳家二號基金                                                   34.80300   34.44000   0.36300    1.05401
復華傳家基金                                                       24.20930   24.04570   0.16360    0.68037
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.93000   15.88000   0.05000    0.31486
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.83000   11.81000   0.02000    0.16935
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.48000   14.44000   0.04000    0.27701
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
復華新興人民幣債券基金A                                            12.29000   12.29000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.70000   22.59000   0.11000    0.48694
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.31000   70.01000   0.30000    0.42851
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.26000    5.26000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.83000   11.83000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
復華新興市場短期收益基金                                           11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
復華滬深300 A股基金                                                23.74000   23.67000   0.07000    0.29573
復華數位經濟基金                                                   50.21000   49.86000   0.35000    0.70197
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.99350    9.98630   0.00720    0.07210
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.73060    9.72230   0.00830    0.08537
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.53520   10.52760   0.00760    0.07219
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.11950   10.11080   0.00870    0.08605
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.14590   10.12310   0.02280    0.22523
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.12540   10.10880   0.01660    0.16421
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.18860   10.18220   0.00640    0.06285
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.79220   10.77400   0.01820    0.16893
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.07950   10.06900   0.01050    0.10428
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.69890   10.67640   0.02250    0.21075
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.43810   10.42720   0.01090    0.10453
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.06880   11.04550   0.02330    0.21095
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.64090   10.64930  -0.00840   -0.07888
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.59950   10.59130   0.00820    0.07742
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.67740   10.65770   0.01970    0.18484
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.64320   10.65470  -0.01150   -0.10793
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.89360   11.88230   0.01130    0.09510
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.57220   10.56650   0.00570    0.05394
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.82530   10.83700  -0.01170   -0.10796
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.19400   12.17980   0.01420    0.11659
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.71590   10.71010   0.00580    0.05415
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.84480   10.82730   0.01750    0.16163
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.13310   10.14180  -0.00870   -0.08578
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.13330   10.12450   0.00880    0.08692
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.01950   10.00020   0.01930    0.19300
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.45100   10.45370  -0.00270   -0.02583
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.77660   10.75710   0.01950    0.18128
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.46260   10.44880   0.01380    0.13207
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.44970   10.45240  -0.00270   -0.02583
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.77650   10.75700   0.01950    0.18128
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.45950   10.44570   0.01380    0.13211
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.33970   10.33860   0.00110    0.01064
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.33740   10.31850   0.01890    0.18317
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.33790   10.33680   0.00110    0.01064
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.33840   10.31960   0.01880    0.18218
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.93650   10.94450  -0.00800   -0.07310
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.93620   10.92520   0.01100    0.10068
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.00640   10.98370   0.02270    0.20667
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.11970   10.12690  -0.00720   -0.07110
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.11830   10.10900   0.00930    0.09200
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.00580    9.98590   0.01990    0.19928
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.25020    9.23750   0.01270    0.13748
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.07050    8.08160  -0.01110   -0.13735
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.09510    8.09760  -0.00250   -0.03087
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.16610   12.14940   0.01670    0.13746
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.64420   10.65880  -0.01460   -0.13698
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.80010   10.80340  -0.00330   -0.03055
景順主流基金                                                       19.73000   19.47000   0.26000    1.33539
景順台灣科技基金                                                   34.63000   34.10000   0.53000    1.55425
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.89000    8.86000   0.03000    0.33860
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.57000   11.54000   0.03000    0.25997
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.83000   10.80000   0.03000    0.27778
景順全球科技基金                                                   24.18000   24.08000   0.10000    0.41528
景順全球康健基金                                                   19.70000   19.58000   0.12000    0.61287
景順貨幣市場基金                                                   16.00450   16.00430   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       34.14000   33.82000   0.32000    0.94619
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.01000   14.97000   0.04000    0.26720
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.11000   14.06000   0.05000    0.35562
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.07000   11.03000   0.04000    0.36265
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.35000   11.30000   0.05000    0.44248
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.84000   11.80000   0.04000    0.33898
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.99000   11.93000   0.06000    0.50293
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65710    8.65240   0.00470    0.05432
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.74060    7.75190  -0.01130   -0.14577
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.58220   11.57590   0.00630    0.05442
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.34260   10.35770  -0.01510   -0.14579
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.59000    8.70000  -0.11000   -1.26437
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.96000    8.09000  -0.13000   -1.60692
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.77000   11.94000  -0.17000   -1.42379
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.68570    9.68500   0.00070    0.00723
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.94490    9.93370   0.01120    0.11275
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.29470   10.29400   0.00070    0.00680
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.57410   10.56210   0.01200    0.11361
華南永昌永昌基金                                                   20.26000   20.24000   0.02000    0.09881
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.95680   14.93690   0.01990    0.13323
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.21000   10.15000   0.06000    0.59113
華南永昌全球精品基金                                               17.13000   17.01000   0.12000    0.70547
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.59000   13.56000   0.03000    0.22124
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.56000   13.52000   0.04000    0.29586
華南永昌物聯網精選基金                                             12.43000   12.43000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29500   16.29480   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.25390   25.29430  -0.04040   -0.15972
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00020   12.00000   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.81120   10.80970   0.00150    0.01388
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.49560   10.51870  -0.02310   -0.21961
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.01880   10.01740   0.00140    0.01398
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.66870    9.68990  -0.02120   -0.21878
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.65250   10.65040   0.00210    0.01972
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.27360   10.29550  -0.02190   -0.21271
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.99760    9.99560   0.00200    0.02001
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.58310    9.60350  -0.02040   -0.21242
華頓中小型基金                                                     22.29000   22.08000   0.21000    0.95109
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.23360   12.24800  -0.01440   -0.11757
華頓台灣基金                                                       24.25000   24.07000   0.18000    0.74782
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58110   11.58090   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.46000   17.29000   0.17000    0.98323
華頓全球高收益債券基金A                                            13.88490   13.87480   0.01010    0.07279
華頓全球高收益債券基金B                                             8.00580    8.00010   0.00570    0.07125
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.90290    2.95320  -0.05030   -1.70324
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.71620   12.95840  -0.24220   -1.86906
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40970    0.41800  -0.00830   -1.98565
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.28800   12.35350  -0.06550   -0.53021
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.24510   12.31030  -0.06520   -0.52964
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.92210   10.97500  -0.05290   -0.48200
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.70120   10.77630  -0.07510   -0.69690
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.66340   10.73820  -0.07480   -0.69658
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.36840    9.43420  -0.06580   -0.69746
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.85230   10.94020  -0.08790   -0.80346
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.81480   10.90240  -0.08760   -0.80349
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.52250    9.60250  -0.08000   -0.83312
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.03000   12.20000  -0.17000   -1.39344
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.15000   10.31000  -0.16000   -1.55189
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.82000   11.00000  -0.18000   -1.63636
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69400    2.68870   0.00530    0.19712
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.12770    2.12140   0.00630    0.29697
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.05720   12.06620  -0.00900   -0.07459
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.26850    9.27540  -0.00690   -0.07439
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37960    0.37990  -0.00030   -0.07897
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29590    0.29640  -0.00050   -0.16869
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.65000    3.68000  -0.03000   -0.81522
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.99000   16.13000  -0.14000   -0.86795
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.52000  -0.01000   -1.92308
匯豐台灣精典基金                                                   25.62000   25.51000   0.11000    0.43120
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.87000   12.82000   0.05000    0.39002
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.49000    8.46000   0.03000    0.35461
匯豐安富基金                                                       26.60000   26.54000   0.06000    0.22607
匯豐成功基金                                                       43.43000   43.41000   0.02000    0.04607
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.66000   10.78000  -0.12000   -1.11317
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.43000    2.43000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.78820    2.77980   0.00840    0.30218
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.43110    2.42310   0.00800    0.33016
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.99320   11.98440   0.00880    0.07343
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.00510    7.99620   0.00890    0.11130
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39430    0.39420   0.00010    0.02537
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33630    0.33620   0.00010    0.02974
匯豐金磚動力基金                                                   14.86000   15.00000  -0.14000   -0.93333
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01970   15.01960   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.26000    5.23000   0.03000    0.57361
匯豐新鑽動力基金                                                   10.60000   10.66000  -0.06000   -0.56285
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.45600    5.45770  -0.00170   -0.03115
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.35220    9.35400  -0.00180   -0.01924
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 55.36000   55.11000   0.25000    0.45364
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 55.36000   55.11000   0.25000    0.45364
匯豐龍騰電子基金                                                   40.04000   39.83000   0.21000    0.52724
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.83070   12.80720   0.02350    0.18349
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.42000   19.28000   0.14000    0.72614
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.56000    9.72000  -0.16000   -1.64609
新光中國成長基金(美元)                                              9.30000    9.50000  -0.20000   -2.10526
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.31000    9.48000  -0.17000   -1.79325
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.60870   11.58660   0.02210    0.19074
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.31400   10.32540  -0.01140   -0.11041
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.69300   10.67400   0.01900    0.17800
新光台灣富貴基金                                                   25.96000   25.62000   0.34000    1.32709
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.03000   21.90000   0.13000    0.59361
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.68870   39.74290  -0.05420   -0.13638
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    45.13970   44.87130   0.26840    0.59816
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.38000   10.30000   0.08000    0.77670
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.61000    8.58000   0.03000    0.34965
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.05180   11.03360   0.01820    0.16495
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.85600   10.80690   0.04910    0.45434
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.38740   10.37080   0.01660    0.16006
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.18910   10.14310   0.04600    0.45351
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.39000    9.19000   0.20000    2.17628
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.50000   10.32000   0.18000    1.74419
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52100   15.52080   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.03000    8.99000   0.04000    0.44494
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.65000    8.62000   0.03000    0.34803
新光亞洲精選基金-美金                                              21.13000   21.31000  -0.18000   -0.84467
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.52000   21.64000  -0.12000   -0.55453
新光店頭基金                                                       24.01000   23.82000   0.19000    0.79765
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.65000   11.61000   0.04000    0.34453
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.09000   11.01000   0.08000    0.72661
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.04000    9.97000   0.07000    0.70211
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.30960   41.07950   0.23010    0.56013
新光特選內需收益ETF基金                                            21.20000   21.16000   0.04000    0.18904
新光創新科技基金                                                   14.12000   14.01000   0.11000    0.78515
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.23130   10.22430   0.00700    0.06846
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.56120   10.53760   0.02360    0.22396
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.08240   10.07770   0.00470    0.04664
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.28140    9.27580   0.00560    0.06037
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.55640    9.53520   0.02120    0.22233
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.09800    9.08950   0.00850    0.09351
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.66820   40.53260   0.13560    0.33455
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       45.85210   45.51900   0.33310    0.73178
新光澳幣八年期保本基金                                             11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
新光澳幣保本基金                                                   12.49000   12.49000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.93160   10.92380   0.00780    0.07140
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.50270    9.49520   0.00750    0.07899
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.46030    9.45210   0.00820    0.08675
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.63830   10.62910   0.00920    0.08655
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.72330   10.71910   0.00420    0.03918
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.51940    9.51560   0.00380    0.03993
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.46870    9.45760   0.01110    0.11737
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.65340   10.64080   0.01260    0.11841
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.35000    7.36000  -0.01000   -0.13587
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.22000   10.15000   0.07000    0.68966
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.91970   10.91090   0.00880    0.08065
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.59180    9.58370   0.00810    0.08452
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.64370   10.63760   0.00610    0.05734
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.52920    9.52370   0.00550    0.05775
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.59270    9.58340   0.00930    0.09704
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.71710   10.70740   0.00970    0.09059
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.97250   14.95490   0.01760    0.11769
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.60550    8.59540   0.01010    0.11750
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.92330   40.30720  -0.38390   -0.95244
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.57400   43.37650   0.19750    0.45532
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.27750   44.10110   0.17640    0.39999
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.56710   44.33170   0.23540    0.53100
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               45.85110   45.60810   0.24300    0.53280
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.13520   43.90760   0.22760    0.51836
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 47.49560   47.29750   0.19810    0.41884
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                49.71520   49.49540   0.21980    0.44408
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.24650   47.13940   0.10710    0.22720
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.74640   10.72670   0.01970    0.18365
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  46.29440   45.98390   0.31050    0.67524
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.84610   39.92180  -0.07570   -0.18962
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.52680   11.52630   0.00050    0.00434
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.98690   10.01710  -0.03020   -0.30148
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.21410   14.29720  -0.08310   -0.58123
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.30900   10.41270  -0.10370   -0.99590
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.73000   10.83000  -0.10000   -0.92336
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.41000    9.58000  -0.17000   -1.77453
群益大印度基金-人民幣                                              12.78350   12.97620  -0.19270   -1.48503
群益大印度基金-美元                                                11.66570   11.89120  -0.22550   -1.89636
群益大印度基金-新臺幣                                              11.13000   11.33000  -0.20000   -1.76523
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.53660   12.51520   0.02140    0.17099
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.73140   11.76050  -0.02910   -0.24744
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.09980   11.08090   0.01890    0.17056
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.47570    9.49920  -0.02350   -0.24739
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.06180   10.04460   0.01720    0.17124
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.62520    8.64660  -0.02140   -0.24750
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.26820    9.25240   0.01580    0.17077
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.21140    8.23180  -0.02040   -0.24782
群益中小型股基金                                                   47.69000   47.35000   0.34000    0.71806
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.85820   10.85610   0.00210    0.01934
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.78200    9.82110  -0.03910   -0.39812
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.23230    9.25940  -0.02710   -0.29268
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.15920    9.15750   0.00170    0.01856
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.25010    8.28310  -0.03300   -0.39840
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.78750    7.81030  -0.02280   -0.29192
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.66640   10.65620   0.01020    0.09572
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.73300   11.72180   0.01120    0.09555
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.29380   11.28700   0.00680    0.06025
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.41930   10.40310   0.01620    0.15572
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.63060    9.68150  -0.05090   -0.52574
群益中國新機會基金N-美元                                            8.58130    8.66280  -0.08150   -0.94080
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.22000    9.30000  -0.08000   -0.86022
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.54070    8.58580  -0.04510   -0.52529
群益中國新機會基金-美元                                             9.17490    9.26210  -0.08720   -0.94147
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.81000    8.88000  -0.07000   -0.78829
群益平衡王基金                                                     20.73770   20.68290   0.05480    0.26495
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.97330    9.97010   0.00320    0.03210
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.95500    9.94120   0.01380    0.13882
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.97340    9.97010   0.00330    0.03310
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.95500    9.94120   0.01380    0.13882
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.97340    9.97020   0.00320    0.03210
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.95500    9.94120   0.01380    0.13882
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.94050    9.92650   0.01400    0.14104
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.99320    9.98450   0.00870    0.08714
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.97480    9.95550   0.01930    0.19386
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.99320    9.98450   0.00870    0.08714
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.97480    9.95550   0.01930    0.19386
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.99320    9.98450   0.00870    0.08714
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.97480    9.95560   0.01920    0.19286
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.98090    9.96130   0.01960    0.19676
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.99140    9.98390   0.00750    0.07512
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.97310    9.95500   0.01810    0.18182
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.99140    9.98390   0.00750    0.07512
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.97310    9.95500   0.01810    0.18182
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.99140    9.98390   0.00750    0.07512
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.97310    9.95500   0.01810    0.18182
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.97060    9.95230   0.01830    0.18388
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.13000    9.04000   0.09000    0.99558
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.47000    6.41000   0.06000    0.93604
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.55090   12.36500   0.18590    1.50344
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.62410   11.50000   0.12410    1.07913
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.09000   10.96000   0.13000    1.18613
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.66210   10.50420   0.15790    1.50321
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.87370    9.76830   0.10540    1.07900
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.42000    9.31000   0.11000    1.18153
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.49370   10.33830   0.15540    1.50315
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.46550   10.43580   0.02970    0.28460
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.23910   10.21270   0.02640    0.25850
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.17030    9.14430   0.02600    0.28433
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.17210    9.14850   0.02360    0.25797
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.52630   10.49650   0.02980    0.28390
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.56050   10.53340   0.02710    0.25728
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.65000   10.61000   0.04000    0.37700
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.33220    9.30580   0.02640    0.28369
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.81390    9.78870   0.02520    0.25744
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.38060   11.36340   0.01720    0.15136
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.78490    7.77310   0.01180    0.15181
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.85890   10.85290   0.00600    0.05528
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.65940   10.65950  -0.00010   -0.00094
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.74180   10.73050   0.01130    0.10531
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94670    9.94120   0.00550    0.05533
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.88750    9.88760  -0.00010   -0.00101
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.96450    9.95400   0.01050    0.10549
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.85900   10.85300   0.00600    0.05528
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.65930   10.65940  -0.00010   -0.00094
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.74170   10.73040   0.01130    0.10531
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94680    9.94130   0.00550    0.05532
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.88730    9.88740  -0.00010   -0.00101
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.96450    9.95400   0.01050    0.10549
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.60970    9.53860   0.07110    0.74539
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.25000   11.15000   0.10000    0.89686
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.72340   15.60710   0.11630    0.74517
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.60000   15.47000   0.13000    0.84034
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.42000   11.46000  -0.04000   -0.34904
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.27830   10.42220  -0.14390   -1.38071
群益印度中小基金N-美元                                              8.37250    8.52530  -0.15280   -1.79231
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.96000    8.10000  -0.14000   -1.72840
群益印度中小基金-人民幣                                            13.91450   14.10930  -0.19480   -1.38065
群益印度中小基金-美元                                              11.97500   12.19350  -0.21850   -1.79194
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.93000   14.17000  -0.24000   -1.69372
群益多利策略組合基金                                               11.93000   11.92000   0.01000    0.08389
群益多重收益組合基金                                               14.19000   14.17000   0.02000    0.14114
群益多重資產組合基金                                               15.56000   15.46000   0.10000    0.64683
群益安家基金                                                       26.64430   26.46990   0.17440    0.65886
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17260   16.17240   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.45000   21.41000   0.04000    0.18683
群益亞太中小基金                                                   10.71000   10.78000  -0.07000   -0.64935
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.60000   16.65000  -0.05000   -0.30030
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.72440   10.70430   0.02010    0.18778
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.88410    7.86940   0.01470    0.18680
群益店頭市場基金                                                  100.82000  100.05000   0.77000    0.76962
群益東方盛世基金                                                    9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
群益東協成長基金-人民幣                                            13.43320   13.44990  -0.01670   -0.12416
群益東協成長基金-美元                                              11.44140   11.50370  -0.06230   -0.54156
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.38000   11.43000  -0.05000   -0.43745
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.12770   12.07070   0.05700    0.47222
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.22510   11.18880   0.03630    0.32443
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.61280   10.56930   0.04350    0.41157
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.83910    9.79280   0.04630    0.47280
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.10970    9.08030   0.02940    0.32378
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.61100    8.57560   0.03540    0.41280
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.97400   10.92900   0.04500    0.41175
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.62850    9.58320   0.04530    0.47270
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.27150    9.24160   0.02990    0.32354
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.61970    9.58020   0.03950    0.41231
群益長安基金                                                       31.49000   31.40000   0.09000    0.28662
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.52630   10.48930   0.03700    0.35274
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.92400   15.86790   0.05610    0.35354
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.47000   15.40000   0.07000    0.45455
群益真善美基金                                                     15.99710   15.96750   0.02960    0.18538
群益馬拉松基金                                                    125.95000  125.01000   0.94000    0.75194
群益深証中小板基金                                                 12.35000   12.29000   0.06000    0.48820
群益創新科技基金                                                   35.23000   34.91000   0.32000    0.91664
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.64940   10.70010  -0.05070   -0.47383
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.51100    9.59640  -0.08540   -0.88992
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.97000   10.05000  -0.08000   -0.79602
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.59730   11.65250  -0.05520   -0.47372
群益華夏盛世基金-美元                                              10.48690   10.58100  -0.09410   -0.88933
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.40000   17.54000  -0.14000   -0.79818
群益奧斯卡基金                                                     31.55000   31.30000   0.25000    0.79872
群益新興金鑽基金-美元                                              11.43090   11.50070  -0.06980   -0.60692
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.78000    8.83000  -0.05000   -0.56625
群益葛萊美基金                                                     24.96000   24.64000   0.32000    1.29870
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.90000   22.62000   0.28000    1.23784
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.47000    7.51000  -0.04000   -0.53262
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        15.03000   14.89000   0.14000    0.94023
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.55420   11.48960   0.06460    0.56225
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.05330   11.03750   0.01580    0.14315
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.13490   11.10730   0.02760    0.24849
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.09120   11.02910   0.06210    0.56306
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.61000   10.59490   0.01510    0.14252
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.68840   10.66180   0.02660    0.24949
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.55400   11.48940   0.06460    0.56226
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.05370   11.03790   0.01580    0.14314
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.83060    9.80610   0.02450    0.24984
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.09120   11.02920   0.06200    0.56214
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.60960   10.59440   0.01520    0.14347
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.91270    9.88720   0.02550    0.25791
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.15100   13.09320   0.05780    0.44145
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.85810   11.80610   0.05200    0.44045
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.86000   10.81000   0.05000    0.46253
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.72540   11.66650   0.05890    0.50486
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.69530    8.65710   0.03820    0.44126
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.96960    8.93020   0.03940    0.44120
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.22000    8.18000   0.04000    0.48900
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.43550    8.39310   0.04240    0.50518
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.32220   10.27700   0.04520    0.43982
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.92290    9.87930   0.04360    0.44133
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.12010   10.29180  -0.17170   -1.66832
德信大發基金                                                       31.86000   31.74000   0.12000    0.37807
德信中國精選成長基金                                               12.04000   12.23000  -0.19000   -1.55356
德信台灣主流中小基金                                               20.87000   20.91000  -0.04000   -0.19130
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99490   11.99480   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                   34.93000   34.60000   0.33000    0.95376
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.07090   11.06650   0.00440    0.03976
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.93280   10.93120   0.00160    0.01464
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72540   11.72520   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.84000   17.69000   0.15000    0.84794
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.93000   18.01000  -0.08000   -0.44420
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.94450   10.90260   0.04190    0.38431
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.85710   16.63690   0.22020    1.32356
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.24310    8.23160   0.01150    0.13971
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.18070   11.17720   0.00350    0.03131
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.27210   12.26810   0.00400    0.03260
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.12220   14.10260   0.01960    0.13898
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摩根大歐洲基金                                                     16.98000   16.86000   0.12000    0.71174
摩根中小基金                                                       23.22000   23.03000   0.19000    0.82501
摩根中國A股基金                                                    15.56000   15.81000  -0.25000   -1.58128
摩根中國A股基金(美元)                                              12.15000   12.36000  -0.21000   -1.69903
摩根中國亮點基金                                                   13.28000   13.40000  -0.12000   -0.89552
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.31320   11.42990  -0.11670   -1.02101
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.81420   12.92810  -0.11390   -0.88103
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.62050    9.72660  -0.10610   -1.09082
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.27140   13.40830  -0.13690   -1.02101
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.65660   15.79580  -0.13920   -0.88125
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.25000   20.13000   0.12000    0.59613
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.25000   20.13000   0.12000    0.59613
摩根台灣增長基金                                                   51.83000   51.49000   0.34000    0.66032
摩根平衡基金                                                       28.24000   28.15000   0.09000    0.31972
摩根全球α基金                                                     18.59000   18.50000   0.09000    0.48649
摩根全球平衡基金                                                   16.20060   16.21670  -0.01610   -0.09928
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.51870    9.49510   0.02360    0.24855
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.73670   10.70510   0.03160    0.29519
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.09630   10.07250   0.02380    0.23629
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.79750   11.76830   0.02920    0.24812
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.56720   10.54220   0.02500    0.23714
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.51830   10.55670  -0.03840   -0.36375
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.00740   14.05850  -0.05110   -0.36348
摩根亞洲基金                                                       58.91000   59.42000  -0.51000   -0.85830
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.40640    8.40750  -0.00110   -0.01308
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.98130    9.97660   0.00470    0.04711
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.81010    8.81290  -0.00280   -0.03177
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.90700   12.90840  -0.00140   -0.01085
摩根東方內需機會基金                                               18.63000   18.79000  -0.16000   -0.85152
摩根東方科技基金                                                   32.92000   32.92000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.54000    9.59000  -0.05000   -0.52138
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.82000    9.88000  -0.06000   -0.60729
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.24000    9.30000  -0.06000   -0.64516
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.69000   11.76000  -0.07000   -0.59524
摩根金龍收成基金                                                   22.67000   22.83000  -0.16000   -0.70083
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14190   15.14170   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.25000   14.14000   0.11000    0.77793
摩根新金磚五國基金                                                 12.49000   12.64000  -0.15000   -1.18671
摩根新絲路基金                                                      9.32000    9.40000  -0.08000   -0.85106
摩根新興35基金                                                     13.60000   13.71000  -0.11000   -0.80233
摩根新興日本基金                                                   23.93000   23.72000   0.21000    0.88533
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.12860    7.12530   0.00330    0.04631
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.52660    9.51860   0.00800    0.08405
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.30950    9.30660   0.00290    0.03116
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.13620   11.13180   0.00440    0.03953
摩根新興科技基金                                                   56.07000   55.68000   0.39000    0.70043
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.75400    8.79930  -0.04530   -0.51481
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.48540    9.53290  -0.04750   -0.49827
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.93520    8.98900  -0.05380   -0.59851
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.50280   10.55710  -0.05430   -0.51435
摩根龍揚基金                                                       33.87000   34.10000  -0.23000   -0.67449
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.09000   11.05000   0.04000    0.36199
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.10000   12.05000   0.05000    0.41494
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32070    9.30500   0.01570    0.16873
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.56980   11.55030   0.01950    0.16883
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.07000   10.16000  -0.09000   -0.88583
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.09000   10.20000  -0.11000   -1.07843
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.12000   10.20000  -0.08000   -0.78431
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.07000   10.16000  -0.09000   -0.88583
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.07000   10.18000  -0.11000   -1.08055
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.12000   10.19000  -0.07000   -0.68695
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.95000   10.02000  -0.07000   -0.69860
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.76000   20.90000  -0.14000   -0.66986
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62200   12.62190   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.69000   11.61000   0.08000    0.68906
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.90360   10.87120   0.03240    0.29804
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.60160   10.61430  -0.01270   -0.11965
聯邦中國龍基金                                                     27.90000   27.72000   0.18000    0.64935
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.60550   12.62080  -0.01530   -0.12123
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.81340   11.81270   0.00070    0.00593
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.69430   10.68730   0.00700    0.06550
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.31960   10.33150  -0.01190   -0.11518
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.72350    9.72290   0.00060    0.00617
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.79550    8.78980   0.00570    0.06485
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.95520    9.95280   0.00240    0.02411
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.17270   10.15940   0.01330    0.13091
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.42600    9.42370   0.00230    0.02441
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.62790    9.61530   0.01260    0.13104
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.75860   11.74350   0.01510    0.12858
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.63910   11.58290   0.05620    0.48520
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.81400   10.75170   0.06230    0.57944
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.82560   10.81170   0.01390    0.12856
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.70080   10.64920   0.05160    0.48454
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.94120    9.88400   0.05720    0.57871
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.96600   24.82090   0.14510    0.58459
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.65740    9.66970  -0.01230   -0.12720
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.03580   10.03790  -0.00210   -0.02092
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.60330    9.61550  -0.01220   -0.12688
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.96670    9.96880  -0.00210   -0.02107
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23380   13.23360   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.95000   13.87000   0.08000    0.57678
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.73970   16.72130   0.01840    0.11004
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.00610   12.95920   0.04690    0.36191
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.64570   12.63390   0.01180    0.09340
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.01640   12.00390   0.01250    0.10413
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.45560   12.45170   0.00390    0.03132
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.65270   11.63450   0.01820    0.15643
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.56710   10.56440   0.00270    0.02556
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.72650    8.71300   0.01350    0.15494
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       38.15000   37.88000   0.27000    0.71278
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.11000   19.38000  -0.27000   -1.39319
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.64000   18.99000  -0.35000   -1.84308
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.40000   12.62000  -0.22000   -1.74326
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.51000   16.49000   0.02000    0.12129
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.00000   11.99000   0.01000    0.08340
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.87000   12.85000   0.02000    0.15564
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.97000   11.96000   0.01000    0.08361
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.58000    7.57000   0.01000    0.13210
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.35000   15.40000  -0.05000   -0.32468
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.02000   11.05000  -0.03000   -0.27149
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.55000   11.56000  -0.01000   -0.08651
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.50000   14.52000  -0.02000   -0.13774
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.42000   14.44000  -0.02000   -0.13850
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.44000   14.46000  -0.02000   -0.13831
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.10000   15.12000  -0.02000   -0.13228
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.08000   21.05000   0.03000    0.14252
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.12000   19.09000   0.03000    0.15715
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.14000   13.11000   0.03000    0.22883
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.84000   14.81000   0.03000    0.20257
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.83000   15.80000   0.03000    0.18987
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.78000   14.76000   0.02000    0.13550
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.76000   14.74000   0.02000    0.13569
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.62000   12.60000   0.02000    0.15873
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.90000   14.88000   0.02000    0.13441
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.73000   12.72000   0.01000    0.07862
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.64000    8.63000   0.01000    0.11587
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.20000   13.18000   0.02000    0.15175
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.70000   19.70000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.40000   18.40000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.27000   11.27000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.14000   13.14000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.14000   14.13000   0.01000    0.07077
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.09000   13.09000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.85000    7.84000   0.01000    0.12755
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.90000   12.90000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.18000   14.18000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.29000   14.29000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
聯博貨幣市場基金                                                   15.04590   15.04580   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.09410   11.07740   0.01670    0.15076
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.84740   13.83380   0.01360    0.09831
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.44480    7.43360   0.01120    0.15067
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.25000   14.23000   0.02000    0.14055
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.41000   14.39000   0.02000    0.13899
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.33810   10.32740   0.01070    0.10361
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.78440   10.76540   0.01900    0.17649
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.21570   10.21070   0.00500    0.04897
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.21350   10.20190   0.01160    0.11370
瀚亞中小型股基金                                                   22.12000   22.01000   0.11000    0.49977
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.89000   13.10000  -0.21000   -1.60305
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.16000   13.41000  -0.25000   -1.86428
瀚亞巴西基金                                                        5.82000    5.79000   0.03000    0.51813
瀚亞外銷基金                                                       41.86000   41.58000   0.28000    0.67340
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.99390    9.98810   0.00580    0.05807
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.93980    9.92310   0.01670    0.16829
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.95300    9.95350  -0.00050   -0.00502
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.89590    9.89130   0.00460    0.04651
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.99130    9.98360   0.00770    0.07713
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.96970    9.95320   0.01650    0.16578
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.94800    9.94890  -0.00090   -0.00905
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.89010    9.88580   0.00430    0.04350
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.61900   11.60720   0.01180    0.10166
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.02900   11.03240  -0.00340   -0.03082
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.90720   12.90460   0.00260    0.02015
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.97350   10.92850   0.04500    0.41177
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.37070    7.36260   0.00810    0.11002
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.01000    8.01250  -0.00250   -0.03120
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.18110    8.17940   0.00170    0.02078
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.10380    7.07490   0.02890    0.40849
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.71980    8.71800   0.00180    0.02065
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.06450    9.05450   0.01000    0.11044
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.36630    9.36930  -0.00300   -0.03202
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.08870    9.08690   0.00180    0.01981
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.56000   12.52000   0.04000    0.31949
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.78000   11.78000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.24760   10.30430  -0.05670   -0.55026
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.69150    9.72150  -0.03000   -0.30859
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.30300    9.36250  -0.05950   -0.63551
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.35600    9.40780  -0.05180   -0.55061
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.91000   14.12000  -0.21000   -1.48725
瀚亞印度基金-美元                                                  12.71000   12.95000  -0.24000   -1.85328
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.38000   28.88000  -0.50000   -1.73130
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.60000    9.69000  -0.09000   -0.92879
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.64000    9.73000  -0.09000   -0.92497
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.17000    9.24000  -0.07000   -0.75758
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  8.92000    9.01000  -0.09000   -0.99889
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                8.95000    9.03000  -0.08000   -0.88594
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.18000    9.25000  -0.07000   -0.75676
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  8.92000    9.01000  -0.09000   -0.99889
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                8.95000    9.03000  -0.08000   -0.88594
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.36000    9.31000   0.05000    0.53706
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.25000   10.16000   0.09000    0.88583
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.40000   10.33000   0.07000    0.67764
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.39000   10.32000   0.07000    0.67829
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.37000   13.40000  -0.03000   -0.22388
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.03000   12.06000  -0.03000   -0.24876
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.46000   10.52000  -0.06000   -0.57034
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.81000   14.89000  -0.08000   -0.53727
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.83000    6.87000  -0.04000   -0.58224
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.67000    8.72000  -0.05000   -0.57339
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.50000   11.55000  -0.05000   -0.43290
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.70390   12.68640   0.01750    0.13794
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.59310   14.49090   0.10220    0.70527
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.30960   11.32430  -0.01470   -0.12981
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.06010   11.06700  -0.00690   -0.06235
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.90500   12.85110   0.05390    0.41942
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.10730    9.09640   0.01090    0.11983
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.84950    9.78050   0.06900    0.70549
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.92620    8.93780  -0.01160   -0.12979
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.71880    8.72420  -0.00540   -0.06190
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.37250    9.33210   0.04040    0.43291
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.96900   14.94280   0.02620    0.17534
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.83320   10.79000   0.04320    0.40037
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.30570   10.29840   0.00730    0.07088
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.61940   12.59730   0.02210    0.17543
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.71000   10.79000  -0.08000   -0.74143
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.04000   19.32000  -0.28000   -1.44928
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63590   13.63570   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.63000   29.47000   0.16000    0.54293
瀚亞高科技基金                                                     62.51000   62.49000   0.02000    0.03201
瀚亞理財通基金                                                     27.09000   27.04000   0.05000    0.18491
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.49000    9.56000  -0.07000   -0.73222
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.60000    8.64000  -0.04000   -0.46296
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.10000    8.17000  -0.07000   -0.85679
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.29000    8.35000  -0.06000   -0.71856
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.56000    8.60000  -0.04000   -0.46512
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.14000    8.21000  -0.07000   -0.85262
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.30000    8.36000  -0.06000   -0.71770
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.35000    8.39000  -0.04000   -0.47676
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.54000    8.57000  -0.03000   -0.35006
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.86000    8.88000  -0.02000   -0.22523
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.46000    8.50000  -0.04000   -0.47059
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.62000    8.65000  -0.03000   -0.34682
瀚亞菁華基金                                                       22.69000   22.65000   0.04000    0.17660
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.23580   14.27090  -0.03510   -0.24596
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.28550    9.30840  -0.02290   -0.24601
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.22880   11.21600   0.01280    0.11412
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.85600   11.78310   0.07290    0.61868
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.18200   10.19320  -0.01120   -0.10988
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.71480   10.66630   0.04850    0.45470
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.29660    8.28720   0.00940    0.11343
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.22580    8.17520   0.05060    0.61895
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.69710    8.71590  -0.01880   -0.21570
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.16060    8.16960  -0.00900   -0.11016
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.07580    8.03920   0.03660    0.45527
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.15460   14.14470   0.00990    0.06999
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.81080   10.77240   0.03840    0.35647
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.94150    9.93890   0.00260    0.02616
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.51270   11.50460   0.00810    0.07041
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.31580   10.27930   0.03650    0.35508
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00360    9.99660   0.00700    0.07002
瀚亞歐洲基金                                                       10.61000   10.71000  -0.10000   -0.93371
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