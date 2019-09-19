[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 統懋 大股東 唐明亮 4,987,142 4,987,142 轉讓私募股票 朋夏國際 玉山金控 經理人 謝萬禮 1,296,949 82,000 贈與 謝欣芸 台新金控 子公司經理人本人 夏敏蘭 3,062,388 31,194 贈與 呂紹弘 及由受託人持有者 台新金控 子公司經理人本人 夏敏蘭 3,031,194 31,194 贈與 呂宜庭 及由受託人持有者 第一金控 子公司經理人本人 林昭賢 72,247 715 贈與 陳招治 及由受託人持有者 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 志嘉建設 大股東 李莉榛 15,000,000 4,000,000 鉅額逐筆交易 3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 立榮航空 董事 長榮鋼鐵 長榮物流 59,680,090 200,00