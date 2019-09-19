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[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分       姓名    目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
統懋     大股東           唐明亮 4,987,142 4,987,142 轉讓私募股票 朋夏國際
玉山金控 經理人           謝萬禮 1,296,949    82,000 贈與         謝欣芸
台新金控 子公司經理人本人 夏敏蘭 3,062,388    31,194 贈與         呂紹弘
         及由受託人持有者
台新金控 子公司經理人本人 夏敏蘭 3,031,194    31,194 贈與         呂宜庭
         及由受託人持有者
第一金控 子公司經理人本人 林昭賢    72,247       715 贈與         陳招治
         及由受託人持有者

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名     目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
志嘉建設 大股東     李莉榛 15,000,000 4,000,000 鉅額逐筆交易

3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分 姓名     受讓人     目前持股 轉讓持股
立榮航空 董事       長榮鋼鐵 長榮物流 59,680,090   200,00
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