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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧09月18日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24201      5027   481.42  
00729R 第一金工業30反1       2812       598   470.23  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15195      4973   305.55  
00733  富邦臺灣中小         20522      6966   294.60  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00702  國泰標普低波高息     13209      5188   254.61  
00757  統一FANG+            11539      4994   231.06  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16842      8847   190.37  
0058   富邦發達              7425      4196   176.95  
0051   元大中型100          11224      9000   124.71  
00735  國泰臺韓科技          8079      6789   119.00  
0054   元大台商50           10377     10624    97.68  
00663L 國泰臺灣加權正2       3590      3809    94.25  
008201 BP上證50              1420      1549    91.67  
006206 元大上證50          108485    121778    89.08  
0055   元大MSCI金融         35074     39654    88.45  
00649  FH香港                4272      5272    81.03  
00714  群益道瓊美國地產      4465      5567    80.20  
00707R 元大S&P日圓反1        3760      4855    77.45  
0053   元大電子              4547      5988    75.94  
006207 FH滬深               65480     93892    69.74  
00852L 國泰美國道瓊正2      12413     17865    69.48  
00739  元大MSCI A股         90408    131988    68.50  
0061   元大寶滬深          206201    320616    64.31  
00763U 國票道瓊銅            1844      3065    60.16  
00691R 兆豐藍籌30反1         3187      6606    48.24
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