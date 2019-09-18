◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧09月18日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24201 5027 481.42 00729R 第一金工業30反1 2812 598 470.23 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15195 4973 305.55 00733 富邦臺灣中小 20522 6966 294.60 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00702 國泰標普低波高息 13209 5188 254.61 00757 統一FANG+ 11539 4994 231.06 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16842 8847 190.37 0058 富邦發達 7425 4196 176.95 0051 元大中型100 11224 9000 124.71 00735 國泰臺韓科技 8079 6789 119.00 0054 元大台商50 10377 10624 97.68 00663L 國泰臺灣加權正2 3590 3809 94.25 008201 BP上證50 1420 1549 91.67 006206 元大上證50 108485 121778 89.08 0055 元大MSCI金融 35074 39654 88.45 00649 FH香港 4272 5272 81.03 00714 群益道瓊美國地產 4465 5567 80.20 00707R 元大S&P日圓反1 3760 4855 77.45 0053 元大電子 4547 5988 75.94 006207 FH滬深 65480 93892 69.74 00852L 國泰美國道瓊正2 12413 17865 69.48 00739 元大MSCI A股 90408 131988 68.50 0061 元大寶滬深 206201 320616 64.31 00763U 國票道瓊銅 1844 3065 60.16 00691R 兆豐藍籌30反1 3187 6606 48.24